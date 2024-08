6 darmowych szablonów KWL i zasobów dla nauczycieli

Każdy nauczyciel chce pobudzić ciekawość uczniów i zmotywować ich do nauki. Cel ten staje się nieco łatwiejszy, gdy masz zaufaną tabelę KWL. (Dla niewtajemniczonych, KWL oznacza "wiem", "chcę wiedzieć" i "nauczyłem się")

Szablon KWL jest cenny dla zwiększenia umiejętności czytania ze zrozumieniem. Pomogą ci one doładować metapoznanie i zwiększyć zaangażowanie uczniów w naukach społecznych, sztukach językowych lub innych przedmiotach.

Mając konfigurowalny szablon tabeli KWL w swoim zestawie narzędzi dydaktycznych, będziesz w stanie tworzyć edukacyjne przygody, które są zarówno zabawne, jak i skuteczne.

Przygotuj się więc na odkrycie skarbnicy sześciu darmowych szablonów KWL do wydrukowania i innych zasobów dydaktycznych, które rozpalą ciekawość w klasie i przyspieszą naukę. Nadszedł czas, aby zamienić lekcje w ekscytujące poszukiwania wiedzy! 🍎

Co to jest szablon KWL?

Szablon KWL to zaprojektowany przez Donnę Ogle w 1986. Jest to proste narzędzie edukacyjne, które pomaga uczniom aktywować ich wcześniejszą wiedzę, wzbudzić ciekawość i uporządkować to, czego uczą się na nowy temat.

Wykresy KWL służą do zrobienia tego poprzez posortowanie informacji w trzech kolumnach w oparciu o akronim "KWL":

K-"Wiem" lub "Co wiem": W tej pierwszej kolumnie uczniowie wpisują istniejącą wiedzę na dany temat, jeśli taka istnieje (nawet jeśli jest to błędne przekonanie)

W tej pierwszej kolumnie uczniowie wpisują istniejącą wiedzę na dany temat, jeśli taka istnieje (nawet jeśli jest to błędne przekonanie) W-"Chcę się dowiedzieć" lub "Zastanawiam się": Następnie uczniowie mogą przeprowadzić burzę mózgów lub dyskusję w grupie, wypełniając drugą kolumnę rzeczami, które chcieliby wiedzieć na temat przedmiotu badań

lub "Zastanawiam się": Następnie uczniowie mogą przeprowadzić burzę mózgów lub dyskusję w grupie, wypełniając drugą kolumnę rzeczami, które chcieliby wiedzieć na temat przedmiotu badań L-"Dowiedz się" lub "Czego się nauczyłem": W ostatniej kolumnie uczniowie umieszczają listę tego, czego nauczyli się po przestudiowaniu lub zbadaniu tematu

Uczniowie mogą to zrobić indywidualnie, w małych grupach lub jako cała klasa. Proces ten promuje krytyczne myślenie, zaangażowanie i ustrukturyzowaną metodę odkrywania nowych tematów badań.

Szablon KWL pozwala nauczycielom na niestandardowe dostosowanie każdej sekcji do indywidualnych planów lekcji. Można na przykład dodać podpowiedź do ostatniej kolumny, prosząc uczniów o sprawdzenie wcześniejszych błędnych przekonań na dany temat.

5 wskazówek dotyczących wdrażania szablonów KWL w klasie

Zarówno uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, jak i studenci odnoszą korzyści z kierowanego podejścia do arkuszy KWL. Oto pięć wskazówek dotyczących wprowadzania i korzystania z szablonów KWL:

Wyjaśnij: Uczniowie wypełniają próbkę tabeli KWL, podczas gdy ty wyjaśniasz proces Zdefiniuj: Udostępnij cele swojego planu lekcji, aby pomóc uczniom sformułować odpowiednie pytania w sekcji "chcę wiedzieć" Zachęć: Podpowiedz uczniom, by zadawali pytania i dyskutowali na temat posiadanej wiedzy. Nie ma złych odpowiedzi podczas odkrywania 🗺️🚶 Ponowna wizyta: Powróć do tabeli KWL, aby uczniowie mogli zaktualizować sekcję "Czego się nauczyłem", wzmocnić nowe informacje i zyskać poczucie spełnienia Ocena: Poproś uczniów, aby zastanowili się nad sekcjami "co wiem" i "chcę wiedzieć" na koniec lekcji i porównali je z sekcją "czego się nauczyłem", aby mogli zobaczyć namacalny postęp

Każdy nauczyciel ma unikalne strategie nauczania, którymi kieruje uczniami. Jeśli chcesz coś dodać lub zmienić, zrób to! W końcu o to chodzi w edytowalnych listach KWL.

6 darmowych szablonów KWL i dodatkowych zasobów dla nauczycieli

Ty i Twoi uczniowie zasługujecie na szablon KWL, który spełnia swoje zadanie i wnosi radość do procesu uczenia się. Chcesz, aby wykres KWL uchwycił wiedzę, wzbudził entuzjazm i pobudził ciekawość.

Najlepsze szablony umożliwiają tworzenie niestandardowych narzędzi i arkuszy, które współgrają z Tobą i Twoimi uczniami, dzięki czemu zdobywanie wiedzy jest jeszcze lepsze.

Rozpocznijmy więc tę edukacyjną przygodę, w której celem nie jest tylko zdobywanie wiedzy, ale tworzenie angażujących, skutecznych doświadczeń edukacyjnych.

1. Szablon tabeli KWL ClickUp

Uwolnij potencjał swoich uczniów i wzmocnij swoje plany lekcji dzięki szablonowi KWL Chart Template firmy ClickUp

Szablon Szablon wykresu KWL ClickUp to wszechstronne narzędzie, które daje nauczycielom i uczniom to, czego potrzebują, aby poradzić sobie z dowolnym obszarem tematycznym, niezależnie od jego wielkości i złożoności. Niezależnie od tego, czy wkraczasz w rozległy obszar wiedzy, czy też badasz mniejszy, bardziej skoncentrowany temat, ten szablon zapewni Ci wszystko.

Jest to prosty organizer graficzny, który sprawia, że niestandardowe dostosowanie szablonu jest łatwiejsze niż kiedykolwiek:

Określania celów nauczania

Śledzenie postępów uczniów

Dzielenia lekcji na łatwe do opanowania części

Organizować zasoby edukacyjne

Współpraca nad lekcjami

Wizualizacja informacji

Wzmacnianie nowych informacji

Szablon KWL od ClickUp jest elastyczny, co ułatwia uczniom przyswajanie i zapamiętywanie nowych informacji. Wykorzystuje potężne oprogramowanie zaprojektowane do dużych projektów, co oznacza, że Ty i Twoja klasa możecie przeanalizować dowolny temat na jego kluczowe elementy.

Skorzystaj z naszej tabeli KWL, aby utrzymać uczniów na tej samej stronie i ustawić ich na właściwej ścieżce, gdy uczą się planować strategie powodzenia. Pomóż im zgłębić nową wiedzę, wychwycić wszystkie szczegóły i uzyskać głębsze zrozumienie lekcji.

Jak korzystać z szablonu KWL ClickUp?

Zachowaj formę cyfrową, pracując z uczniami, nadrzędnymi i administratorami bezpośrednio w ClickUp, aby zapewnić płynną i wygodną współpracę. Lub, jeśli lubisz fizyczne arkusze, możesz łatwo wydrukować wykresy KWL bezpośrednio z ClickUp. Możesz również wyeksportować je do Excela i Dokumentów Google.

ClickUp ułatwia niestandardowe pulpity, widoki, uprawnienia, zadania i wiele więcej. Możesz komunikować się w czasie rzeczywistym, dodawać odpowiednie linki lub dokumenty i uzyskać dostęp do tysięcy szablonów, aby ożywić każdą lekcję, tak jak sobie to wyobrażałeś.

2. Szablon planu działania dla nauczycieli ClickUp

Zrewolucjonizuj zarządzanie klasą dzięki szablonowi planu działania dla nauczycieli ClickUp

Szablon Szablon planu działania dla nauczycieli ClickUp ma funkcję przemyślanego projektu, który pomoże ci planować i realizować praktyczne lekcje do wykorzystania wraz z wykresami KWL.

Dzięki szablonowi planu działania nauczyciela ClickUp będziesz w stanie:

Organizować materiały i zasoby do lekcji

Planować działania i zadania edukacyjne

Osiągać lepsze wyniki dzięki zorganizowanym celom nauczania

Niestandardowy system oceny do śledzenia wyników uczniów

Szablon planu działania nauczyciela jest wystarczająco elastyczny, aby pomóc w planowaniu lekcji, zadań domowych, testów i wszystkiego innego, czego potrzebujesz, aby zaangażować swoją klasę.

Użyj go, aby stworzyć lekcje, które ekscytują uczniów i poszerzają ich wiedzę. Możesz tworzyć codzienne plany działania z tygodniowym lub miesięcznym wyprzedzeniem, aby zawsze wiedzieć, co się wydarzy i co zrobić z klasą.

Jak korzystać z szablonu planu działania nauczyciela ClickUp z szablonem KWL?

Zwiększ zaangażowanie uczniów, łącząc szablon planu działania nauczyciela z lekcją wprowadzającą na temat wykresów KWL. Wyciągnij przykłady bezpośrednio z nadchodzących lekcji, przeprowadzając całą klasę przez każdą kolumnę, aby przygotować ich do tego, czego będą się uczyć w następnej kolejności.

Spróbuj użyć szablonu Tablica Kanban ClickUp jako interaktywny sposób na śledzenie postępów w nauce, zakończenie zadań i współpracę nad zadaniami. Tablice Kanban pozwalają uczniom na wizualne monitorowanie postępów, udostępnianie odpowiednich połączeń i uczestniczenie w dyskusjach w celu dalszej nauki.

3. Szablon do planowania zajęć ClickUp

Zorganizuj swoje zajęcia w najdrobniejszych szczegółach dzięki szablonowi planowania zajęć ClickUp

Szablon Szablon do planowania zajęć ClickUp zmniejsza przytłoczenie zapracowanych nauczycieli, utrzymując klasę zorganizowaną i na właściwym torze.

Ten szablon w formie folderu zawiera wszystko, czego potrzebujesz:

Tworzyć zadania, lekcje i zadania dla poszczególnych klas

Ustawienia i śledzenia terminów projektów, prac domowych i zadań

Wdrażać efektywnestrategie robienia notatek aby uporządkować swoje pomysły 💡

Dzięki szablonowi do planowania zajęć ClickUp wszystko, czego potrzebujesz do prowadzenia zajęć, jest dostępne z jednego, łatwego w użyciu pulpitu.

Użyj go, aby zaktualizować swój program nauczania i zidentyfikować potencjalne obszary wymagające poprawy. Możesz również sprawdzić swój plan, aby upewnić się, że poruszyłeś wszystko, co musisz omówić na każdych zajęciach.

Jak korzystać z szablonu planowania zajęć ClickUp z szablonem KWL

Zaoszczędzisz czas i wysiłek, łącząc tabelę KWL z szablonem planowania zajęć ClickUp, który jest dostawcą ustrukturyzowanych ram lekcji. Sprawdź swój plan zajęć, gdy zastanawiasz się nad zawartością, którą już omówiłeś, aby lepiej pomóc uczniom zaktualizować sekcję "czego się nauczyłem".

Aby pójść o krok dalej, użyj Widok formularza ClickUp'a aby zapytać uczniów o ich przemyślenia, pytania i spostrzeżenia po każdej lekcji. Ta pętla informacji zwrotnej może wspierać poczucie własności i uczestnictwa, zapewniając dostawcom platformę do wyrażania swoich widoków i otrzymywania dostosowanych informacji zwrotnych.

Tworzenie formularzy do lekcji jest szybkie i łatwe dzięki aplikacji przewodnik dla nauczycieli po formularzach ClickUp i mnóstwo pomocnych szablonów, dzięki czemu nie musisz zaczynać od zera.

4. Szablon zarządzania klasą ClickUp

Przejmij kontrolę nad swoją klasą i wzmocnij pozycję swoich uczniów dzięki szablonowi do zarządzania klasą ClickUp

Szablon Szablon zarządzania klasą ClickUp to zwięzły pulpit w stylu folderu, który pomoże ci opanować mityczne nauczanie Zen.

Szablon ten jest korzystny, jeśli jesteś nauczycielem z wieloma klasami, ponieważ pomaga ci:

Uzyskać widok z góry na informacje dotyczące wszystkich zajęć

Śledzenie swoich pomysłów i przemyśleń za pomocą naszego prostego szablonuaplikacja do robienia notatek* Zorganizuj swoje zajęcia na każdy semestr i wiedz, na co się przygotować dzięki aplikacjinarzędzia do ustalania priorytetów Dostęp do szablonu zarządzania klasami można uzyskać za pomocą dowolnego z pięciu wszechstronnych widoków, w tym widoku przewodnika, widoku kalendarza, widoku listy, widoku tablicy i wyspecjalizowanego widoku Moje klasy.

Jak korzystać z szablonu zarządzania klasami ClickUp z szablonem KWL?

Zwiększ efektywność swojego szablonu KWL, dzieląc nowe tematy na mniejsze sekcje za pomocą szablonu zarządzania klasą ClickUp. Podpowiedź uczniom, by utworzyli wiele wykresów KWL dla rozszerzenia lekcji może pomóc zapobiec przytłoczeniu, podtrzymać odsetki i zainspirować chęć do dalszej nauki.

Aby jeszcze bardziej przyciągnąć uwagę uczniów i pomóc im uzyskać więcej z wykresów KWL, połącz to z ClickUp zarządzanie projektami mapy drogowej funkcje. Takie podejście może również pomóc w podjęciu decyzji, kiedy wprowadzić nowe tematy, włączyć elementy interaktywne, zainicjować dyskusje lub wprowadzić ćwiczenia praktyczne.

5. Szablon przydziału do klasy ClickUp

Uczniowie lub nauczyciele mogą korzystać z tego szablonu zadań klasowych, aby śledzić wszystko i monitorować priorytetowe zadania

Szablon Szablon przypisania do klasy ClickUp sprawia, że śledzenie zadań uczniów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki konfigurowalnemu widokowi Przestrzeń.

Ten ratujący życie szablon ogranicza kłopoty, dzięki czemu możesz poświęcić więcej energii na prowadzenie zajęć. Użyj go do:

Organizować zadania uczniów

Śledzenia ocen uczniów

Informowania uczniów o zadaniach, pracach domowych, testach i terminach ich wykonania

Przeglądać postępy uczniów w czasie rzeczywistym za pomocą kilku prostych kliknięć

Dzięki naszemu szablonowi zadań klasowych możesz szybciej oceniać zadania, przyspieszyć daty powstania lekcji i wyeliminować monotonię tworzenia każdego zadania od podstaw. Użyj go jako prostego sposobu na przekazywanie wymagań uczniom i dostarczanie indywidualnych informacji zwrotnych.

Jak używać szablonu ClickUp Class Assignment Template z szablonem KWL?

Ponieważ szablon zadań klasowych ClickUp umożliwia płynną komunikację między uczniami i nauczycielami, jest on idealnym towarzyszem tabeli KWL. Zacznij od utworzenia listy zadań klasowych w swojej przestrzeni klasowej, a następnie dodaj link do wykresu KWL obok szczegółów lekcji w opisie zadania dla każdego zadania.

Alternatywnie, możesz przekształcić swoje wykresy KWL w Dokumenty ClickUp i połączyć je bezpośrednio z poszczególnymi zadaniami.

6. Szablon postępu ucznia ClickUp

Skorzystaj z szablonu postępów ucznia ClickUp, aby spersonalizować naukę i zwiększyć motywację

Szablon Szablon postępów ucznia ClickUp jest jak tajna broń na powodzenie w nauce. Pomoże ci zachować porządek i połączenie z postępami każdego ucznia.

Nauczyciele, administratorzy, a nawet nadrzędne osoby mogą współpracować, aby pomóc uczniom osiągnąć ich potencjał, korzystając z tego szablonu:

Monitorować wyniki każdego ucznia

Tworzenie dokładnych raportów dla nadrzędnych i szkolnych administratorów

Identyfikować obszary wymagające poprawy na podstawie wyników każdego ucznia

Organizować, śledzić i podejmować działania następcze w zakresiecele dla uczniów szkół wyższych i uczniów szkół średnich 🧑‍🎓 🎉

Tworzenie prostego przeglądu postępów dla każdego ucznia nigdy nie było łatwiejsze. Dzięki szablonowi postępów uczniów ClickUp możesz zaangażować wszystkich zaangażowanych w ich wzrost, rozwój i ogólny postęp w osiąganiu celów akademickich.

Jak korzystać z szablonu postępów ucznia ClickUp z szablonem tabeli KWL?

Załączając zakończone i aktualne wykresy KWL do narzędzia do śledzenia postępów uczniów ClickUp, możesz łatwo zarządzać ich indywidualnym postępem. Sekcje "co wiem", "co chcę wiedzieć" i "czego się nauczyłem" zapewniają unikalny wgląd w postępy ucznia w nauce, ułatwiając identyfikację potencjalnych obszarów wymagających poprawy.

Pójdź o krok dalej, wdrażając naszą aplikację Narzędzia AI do robienia notatek . ClickUp AI może podsumować informacje z narzędzia do śledzenia postępów ucznia lub indywidualnych wykresów KWL, aby zapewnić wgląd w jego osobiste doświadczenia związane z nauką.

Spraw, by nauka była zabawą

Skorzystaj z tych szablonów KWL i zasobów dydaktycznych, aby zaprosić uczniów do aktywnego udziału w lekcjach. Przygotuj się na to, że będziesz zachwycony klasą pełną ciekawskich, podekscytowanych uczniów!

Konfigurowalny szablon KWL może zainspirować uczniów do samodzielnych poszukiwań i odkryć, zachęcając ich do odkrywania tego, co wiedzą, zastanawiania się nad tym, czego chcą się nauczyć i refleksji nad tym, czego się nauczyli.

Gotowy, aby dać swojej klasie poczucie sprawczości i zainspirować udostępnianie wiedzy? Zacznij korzystać z ClickUp teraz - to Free! ✍️ 🙂