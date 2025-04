Free Arkusze Google - szablony CRM usprawniające proces sprzedaży

Według McKinsey, liderzy mogą zyskać 2-5% wzrost sprzedaży dzięki wdrożeniu procesu decyzyjnego opartego na danych. ✨

Jednak wiele organizacji wciąż ma trudności z efektywnym wdrożeniem tego podejścia ze względu na nieefektywne zarządzanie danymi. Brak odpowiednich narzędzi do gromadzenia, organizowania i analizowania danych prowadzi do tego, że zespoły sprzedażowe tracą szanse na rozwój.

To właśnie tutaj szablony CRM Arkuszy Google mogą mieć duże znaczenie.

Szablony te pomagają firmom scentralizować i zarządzać danymi sprzedażowymi w prostym, dostępnym formacie, umożliwiając zespołom śledzenie leadów, interakcji z klientami i postępów w sprzedaży w czasie rzeczywistym w celu podejmowania decyzji opartych na danych.

W tym artykule przeprowadzimy Cię przez kilka najlepszych darmowych szablonów sprzedaży Szablony CRM zaprojektowane w celu uproszczenia procesu sprzedaży i skalowania działań sprzedażowych.

Co składa się na dobry szablon CRM dla Arkuszy Google?

Dobry szablon CRM w Arkuszach Google pomaga efektywnie organizować i zarządzać procesem sprzedaży.

Szablon CRM w Arkuszach Google powinien być:

🌟 Łatwy w nawigacji: Powinien zapewniać przejrzystą strukturę i etykiety, ułatwiając zespołowi sprzedaży śledzenie danych, nawet osobom bez rozszerzonej wiedzy na temat arkuszy kalkulacyjnych

Możliwość dostosowania: Powinien mieć niestandardowe pola sprzedażowe, aby dostosować się do konkretnych potrzeb biznesowych i procesów sprzedaży

📋 Wszechstronność: Darmowy szablon CRM powinien zawierać niezbędne pola, takie jak dane kontaktowe, scena transakcji, branża, projektowane przychody, prowizja itp. w celu zwiększenia dostępności danych

intuicyjność: Wybierz szablon, który oferuje intuicyjny pulpit CRM lub funkcje analizy sprzedaży do podejmowania decyzji w oparciu o dane

🔗 Kompatybilny: Darmowy szablon arkusza kalkulacyjnego CRM powinien łatwo integrować się z twoim stosem technologii sprzedaży, abyś mógł gromadzić i zarządzać danymi sprzedaży z wielu platform

Szablony CRM dla Arkuszy Google

Niezależnie od tego, czy monitorujesz relacje z klientami, śledzisz sprzedaż, czy organizujesz potencjalnych klientów, szablony CRM w Arkuszach Google są dobrym punktem wyjścia do zarządzania danymi firmy i usprawnienia zarządzania powiązaniami z klientami.

Przyjrzyjmy się sześciu popularnym szablonów CRM dla arkuszy kalkulacyjnych możesz zintegrować ze swoim cyklem pracy.

1. Szablon CRM by Salesflare

via Salesflare The Szablon CRM by Salesflare to solidne narzędzie zaprojektowane, aby zapewnić małym firmom i startupom podstawowe możliwości CRM w Arkuszach Google. Szablon ten dostarcza łatwy w nawigacji układ, który organizuje niestandardowe interakcje z klientami, śledzenie scen sprzedaży i pomaga w zarządzaniu potencjalnymi klientami - wszystkie kluczowe aspekty dla zwiększenia przychodów.

Dzięki sekcjom poświęconym informacjom kontaktowym, statusowi transakcji i kluczowym notatkom dotyczącym aktywności, szablon Salesflare CRM pozwala przechowywać wszystko w jednym miejscu, minimalizując potrzebę korzystania z wielu narzędzi i złożonych systemów CRM.

Jedną z wyróżniających się funkcji tego szablonu jest intuicyjny system śledzenia potencjalnych klientów. Funkcja ta wizualnie kategoryzuje potencjalnych klientów według sceny (np. pierwszy kontakt, negocjacje, zamknięte), umożliwiając szybki wgląd w to, gdzie każdy potencjalny klient znajduje się w lejku sprzedaży.

Idealny dla: Przedstawicieli handlowych i specjalistów, którzy chcą przechwytywać wszystkie informacje o potencjalnych klientach w jednym miejscu.

2. Szablon narzędzia Mini CRM firmy HubSpot

via HubSpot The Szablon narzędzia Mini CRM firmy HubSpot oferuje prosty, ale ustrukturyzowany sposób śledzenia powiązań z klientami i danych sprzedażowych. Dostępny zarówno dla Excela, jak i Arkuszy Google, prowadzi przez ustawienia za pomocą zakładki "Zacznij tutaj" i umożliwia łatwe niestandardowe menu rozwijane w celu dopasowania do unikalnych scen sprzedaży.

Kluczowe sekcje obejmują Organizacje, Kontakty, Szanse i Interakcje, w których można rejestrować i organizować dane klientów, transakcje i historię komunikacji. Zakładka Dashboard zapewnia ogólny widok potoku sprzedaży, wartości otwartych szans i liczby kontaktów.

Idealne rozwiązanie dla: Teamów sprzedażowych, które chcą wizualizować trendy dotyczące klientów.

3. Szablon listy kontaktów firmy HubSpot

via HubSpot Można użyć Szablon listy kontaktów HubSpot do zarządzania niezbędnymi danymi kontaktowymi potencjalnych klientów, takimi jak imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów i dane firmy, w celu zapewnienia płynnej komunikacji.

Pomaga dodawać notatki i kategoryzować kontakty w oparciu o ich status powiązania lub scenę sprzedaży, aby skutecznie segmentować i celować w komunikację.

Szablon Arkusza Google umożliwia szybkie wprowadzanie danych i łatwe aktualizacje, zapewniając, że wszystkie informacje kontaktowe pozostają aktualne i dostępne.

Idealny dla: Zespołów wsparcia sprzedaży, które muszą przechowywać dane kontaktowe potencjalnych klientów.

4. Szablon miesięcznego pulpitu sprzedaży HubSpot

via HubSpot The Szablon pulpitu miesięcznej sprzedaży HubSpot oferuje ujednolicony widok miesięcznych celów i wyników sprzedaży. Pomaga śledzić nowe konta, wersje próbne i przychody generowane w miesiącu. Możesz wykorzystać jego wykresy i diagramy do analizy trendów sprzedaży i wzorców w czasie, umożliwiając lepsze podejmowanie decyzji.

Zacznij od przejścia przez zakładkę Instrukcje, aby dowiedzieć się, jak wprowadzać dane i użyć tego szablonu Arkuszy Google do mapowania swoich działań sprzedażowych. Następnie możesz wprowadzić miesięczne cele sprzedaży w zakładce Ustawienia i użyć zakładki Dane - Sprzedaż i Dane - Konta, aby wprowadzić leady, wersje próbne i dane konwersji.

Idealny dla: Menedżerów sprzedaży, aby uzyskać kompleksowy widok miesięcznych działań sprzedażowych i postępów w realizacji celów.

➡️ Czytaj więcej: ClickUp vs. HubSpot

5. Szablon CRM w arkuszu kalkulacyjnym SalesTable

via SalesTable Tabela Szablon CRM w arkuszu kalkulacyjnym SalesTable jest niestandardowym narzędziem dla Business do efektywnego zarządzania relacjami z klientami i działaniami sprzedażowymi.

Dostarcza przejrzystego przeglądu potencjalnych klientów, szans i transakcji, umożliwiając wizualizację lejka sprzedaży i identyfikację potencjalnych wąskich gardeł. Dzięki dostosowywanym polom, automatyzacji obliczeń i wizualnemu pulpitowi, ten darmowy szablon CRM arkusza kalkulacyjnego pomaga usprawnić proces sprzedaży, poprawić wydajność i zwiększyć wyniki sprzedaży.

Idealny dla: Menedżerów sprzedaży, którzy muszą wizualizować lejek sprzedaży i identyfikować blokady.

6. Szablon CRM w Arkuszach Google dla wykresów i grafów według Tipsographic

via Tipsographic The Szablon CRM według Tipsographic pomaga wizualizować i analizować dane sprzedażowe. Możesz łatwo zidentyfikować trendy sprzedaży, wzorce i możliwości w danych CRM za pomocą wykresów i diagramów. Szablon ten jest przydatny do zrozumienia wyników sprzedaży, śledzenia kluczowych wskaźników i podejmowania decyzji opartych na danych.

Idealny dla: Menedżerów sprzedaży, którzy chcą analizować dane sprzedażowe w celu podejmowania świadomych decyzji.

Limity korzystania z Arkuszy Google/Dokumentów Google dla CRM

Chociaż Arkusze Google oferują wszechstronną platformę do zarządzania relacjami z klientami, ma ona kilka limitów, które mogą wpływać na jej skuteczność jako narzędzia CRM, w tym:

🚫 Brak zaawansowanych funkcji: Szablonom Arkuszy Google brakuje zaawansowanych funkcji dedykowanych Oprogramowanie CRM , takie jak zautomatyzowane cykle pracy, inteligentna ocena potencjalnych klientów i analityka predykcyjna

✍️ Ręczne wprowadzanie danych: Powtarzalne wprowadzanie danych w Arkuszach Google może być czasochłonne i podatne na błędy ludzkie, co prowadzi do niedokładnych decyzji sprzedażowych

Ograniczona skalowalność: W miarę rozwoju firmy zarządzanie dużym zbiorem danych sprzedażowych w arkuszu kalkulacyjnym może stać się uciążliwe i nieefektywne

🛠️ Komplikowana integracja: Integracja Arkuszy Google z innymi narzędziami i platformami może być trudna i wymagać niestandardowych rozwiązań

Obawy związane z bezpieczeństwem: Arkusze Google oferują środki bezpieczeństwa, ale przechowywanie poufnych danych klientów w arkuszu kalkulacyjnym może budzić obawy, szczególnie w przypadku większych Businessów

i właśnie dlatego potrzebujesz tych rozwiązań Alternatywy dla Arkuszy Google . ✨

Alternatywa dla szablonów CRM w Arkuszach Google

Podczas gdy Arkusze Google mogą być początkowo przydatnym narzędziem do zarządzania danymi klientów, brak automatyzacji i ograniczone opcje analityczne mogą sprawić, że będziesz zmagać się z niespójnością danych.

Business ze złożonymi procesami sprzedaży i dużymi zbiorami danych może skorzystać z dedykowanego oprogramowania CRM do Procesy CRM które wykraczają poza podstawy Arkuszy Google.

To tutaj konfigurowalne oprogramowanie CRM np ClickUp wchodzi do gry.

ClickUp oferuje intuicyjne szablony CRM, które upraszczają proces sprzedaży, zwiększają wydajność i napędzają wzrost. Oto niektóre z najlepszych szablonów sprzedażowych, których możesz użyć, aby stworzyć swój własny CRM z ClickUp .

1. Szablon ClickUp CRM

Szablon CRM ClickUp

Silos danych jest głównym wyzwaniem dla zespołów CRM. Prowadzi to do fragmentarycznych informacji o klientach, nieefektywnej współpracy i słabego podejmowania decyzji, co ostatecznie wpływa na przychody z działalności. Problem ten można rozwiązać poprzez integrację zaawansowanej platformy CRM, która centralizuje dane sprzedażowe.

The Szablon ClickUp CRM może być dobrym punktem wyjścia do uzyskania zakończonej widoczności działań sprzedażowych. Pomaga w ustawieniu i monitorowaniu całego ekosystemu sprzedaży. Od tworzenia rozbudowanego procesu sprzedaży po tworzenie struktury kwalifikacji leadów i monitorowanie leadów, szablon ten pomaga zarządzać wszystkim.

Możesz użyć tego szablonu do:

Centralizacji danych niestandardowych klientów

Uzyskiwać aktualizacje transakcji w czasie rzeczywistym, umożliwiając podejmowanie decyzji opartych na danych

Priorytetyzacja zadań według sceny sprzedaży dla lepszego zarządzania

Idealne rozwiązanie dla: Teamów sprzedażowych zmagających się z nieuporządkowanymi danymi i nieefektywnymi cyklami pracy.

2. ClickUp Prosty szablon CRM

Prosty szablon CRM ClickUp

Aktualizowanie nowych ofert, śledzenie statusów potencjalnych klientów i zarządzanie zmieniającymi się preferencjami klientów może być przytłaczające, szczególnie dla małych teamów. Na szczęście Szablon ClickUp Simple CRM przychodzi z pomocą.

Ten przyjazny dla początkujących szablon dostarcza prostych formatów do śledzenia potencjalnych klientów. W widokach listy i tabeli można szybko zobaczyć istotne szczegóły, takie jak poziom priorytetu, scena, szacunkowa wartość transakcji i numery telefonów. Jeśli chcesz sprawdzić szczegółowy status każdego leada, po prostu przełącz się na widok Pipeline.

Idealne dla: Właścicieli małych firm i startupów poszukujących prostych rozwiązań do zarządzania sprzedażą.

➡️ Dowiedz się więcej: Dowiedz się, jak przekonwertować klientów w niestandardowych klientów .

3. Szablon do śledzenia prowizji ClickUp

Szablon śledzenia prowizji ClickUp

Nic tak nie napędza wydajności, jak oferowanie konkurencyjnych prowizji swojemu zespołowi sprzedaży. Jeśli więc chcesz zmotywować swoich przedstawicieli handlowych, wypróbuj szablon Szablon do śledzenia prowizji ClickUp . Pomaga śledzić wszystkie transakcje i automatyzuje obliczanie prowizji, oszczędzając cenny czas i wysiłek.

Możesz również użyć tego szablonu do wizualizacji wyników i monitorowania postępów w realizacji celów każdego pracownika. Dzięki temu będziesz wiedział, kiedy wkroczyć do akcji i zaoferować swojemu zespołowi sprzedażowemu wskazówki lub sesje szkoleniowe.

Użyj tego szablonu, aby:

Maintainer jasny i dokładny zapis każdej sprzedaży dla dokładnych obliczeń prowizji

Śledzenie prowizji w czasie rzeczywistym, co stanowi zachętę dla członków zespołu do dążenia do osiągnięcia swoich celów

Monitorować postęp transakcji i prowizji za pomocą niestandardowych statusów, takich jak "Nowy potencjalny klient", "Negocjacja ceny" i "Prowizja zapłacona"

Idealne dla: Menedżerowie sprzedaży i zespoły finansowe, które chcą uprościć śledzenie prowizji.

🔮 Do zrobienia Do 2025 r, 60% organizacji sprzedaży B2B przejdzie od sprzedaży opartej na doświadczeniu i intuicji do sprzedaży opartej na danych.

4. Szablon potoku sprzedaży ClickUp

Szablon Sales Pipeline firmy ClickUp

Aby wdrożyć tę zmianę, musisz śledzić swój pipeline sprzedaży w czasie rzeczywistym. Do tego potrzebne są narzędzia takie jak Szablon potoku sprzedaży ClickUp . Umożliwia płynne zarządzanie danymi klientów w celu podejmowania świadomych decyzji sprzedażowych.

Za pomocą tego szablonu można:

Zarządzać i optymalizować potencjalnych klientów na każdej scenie procesu sprzedaży

Zarządzać danymi klientów za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść"

Priorytetyzować potencjalnych klientów w oparciu o kryteria takie jak pilność, wartość i potencjał

Prognoza przychodów ze sprzedaży

Idealne dla: Przedstawicieli handlowych, menedżerów sprzedaży i zespołów ds. rozwoju biznesu, którzy chcą mieć widoczność w czasie rzeczywistym na postępy w realizacji transakcji i wyniki zespołu.

5. Szablon CRM sprzedaży ClickUp

Przekształć swój proces sprzedaży dzięki szablonowi ClickUp Sales CRM Template

Szablon Szablon CRM sprzedaży ClickUp upraszcza zarządzanie potencjalnymi klientami i śledzenie kont, ułatwiając zespołom sprzedażowym organizowanie kontaktów i wizualizację szans sprzedaży w lejku, zapewniając, że żaden potencjalny klient nie zostanie przeoczony.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Uzyskać lepszą przejrzystość komunikacji z klientami i działań następczych

Scentralizować dane niestandardowych klientów dla lepszego dostępu

Automatyzacja aktualizacji leadów w celu zwiększenia wydajności

Uzyskać analizy sprzedaży w czasie rzeczywistym dla lepszego podejmowania decyzji

Idealne dla: Teamów sprzedażowych, menedżerów ds. rozwoju biznesu i kierowników ds. klientów, którzy chcą efektywnie zarządzać leadami, poprawiać interakcje z klientami i napędzać wzrost.

6. Szablon raportu sprzedaży ClickUp

Szablon raportowania sprzedaży ClickUp

Nawet najbardziej wydajne zespoły sprzedażowe mogą zmagać się z raportowaniem sprzedaży z powodu rozproszonych danych i braku ustandaryzowanych wskaźników. The Szablon raportowania sprzedaży ClickUp umożliwia płynne śledzenie i raportowanie wyników sprzedaży.

Można go używać do śledzenia kluczowych wskaźników na wszystkich scenach procesu sprzedaży, takich jak całkowita sprzedaż, średnia wielkość transakcji i długość cyklu sprzedaży.

Szablon ten oferuje kompleksowy widok działań sprzedażowych. Konsoliduje dane z wielu źródeł w jeden, uporządkowany raport, dostarczając wglądu w trendy, współczynniki konwersji i ogólną wydajność zespołu.

Idealny dla: Menedżerów sprzedaży, analityków biznesowych i liderów zespołów, którzy chcą usprawnić raportowanie sprzedaży.

7. Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Szablon Szablon śledzenia sprzedaży ClickUp to idealne rozwiązanie pomagające zespołom sprzedażowym zarządzać i analizować każdy aspekt procesu sprzedaży. Od monitorowania wyników sprzedaży do śledzenia konwersji leadów i prognozy pipeline, ten szablon zrobi wszystko.

Szablon Sales Tracker umożliwia:

Ustawienie i przegląd celów sprzedażowych dla zespołu

Identyfikowanie trendów i możliwości zwiększenia sprzedaży

Śledzenie wyników i postępów w realizacji celów sprzedażowych

Idealne rozwiązanie dla: Teamów sprzedażowych, które chcą usprawnić i zoptymalizować swoje procesy oraz poprawić wydajność zespołu.

8. Szablon zaproszenia do sprzedaży ClickUp

Szablon rozmów sprzedażowych ClickUp

Czy Twój zespół sprzedaży ma trudności z konwersją potencjalnych klientów, mimo że spędza wiele godzin na interakcji z nimi? Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest analiza rozmów sprzedażowych i identyfikacja potencjalnych elementów zrywających transakcje.

The Szablon rozmów sprzedażowych ClickUp może pomóc w śledzeniu rozmów sprzedażowych i analizowaniu ich wydajności. Zapewnia, że wszystkie interakcje z klientami są profesjonalne i zgodne z tym samym komunikatem.

Zamknięte działania następcze są jednym z najczęstszych powodów, dla których Business ma trudności z zamykaniem leadów. Ten szablon pomaga rozwiązać również ten problem. Możesz przeglądać rozmowy sprzedażowe i przydzielać zadania dla członków swojego zespołu, aby podpowiedzieć im odpowiednie działania. Pomaga to budować trwałe relacje z klientami.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Wizualizować swój pipeline sprzedaży i śledzić postęp każdej transakcji

Przechowywać i uzyskiwać dostęp do gotowych skryptów sprzedażowych dla różnych scenariuszy

Osiągać cele sprzedażowe

Idealne dla: Teamów sprzedażowych chcących usprawnić komunikację z klientami.

9. Szablon procesu sprzedaży ClickUp

Szablon procesu sprzedaży ClickUp

Sprzedaż zorientowana na klienta jest kluczem do długoterminowego powodzenia każdej organizacji. Wymaga strategicznego procesu sprzedaży, który umożliwia zespołom skupienie się na potrzebach klientów, ułatwiając bardziej znaczące zaangażowanie.

The Szablon procesu sprzedaży ClickUp pomaga zarządzać całym procesem sprzedaży, jednocześnie personalizując go pod kątem konkretnych potencjalnych klientów. Służy jako mapa drogowa, pomagając wizualizować każdy krok w lejku sprzedaży. Można go używać do niestandardowego dostosowywania scen sprzedaży, śledzenia postępów i zarządzania zadaniami związanymi z każdym potencjalnym klientem.

Idealnie nadaje się do organizowania działań sprzedażowych, dzięki czemu Twój zespół może pozostać w zgodzie i skupić się na swoich celach.

Ten szablon pomaga:

Usprawnić cykl pracy sprzedażowej

Zwiększyć spójność i odpowiedzialność zespołu

Szkolić nowych przedstawicieli handlowych

Idealne dla: Firm, które chcą usprawnić lub zwiększyć skalę swoich działań sprzedażowych.

10. Szablon KPI sprzedaży ClickUp

Szablon KPI sprzedaży ClickUp

Kultywowanie i motywowanie utalentowanych pracowników o wysokiej wydajności jest kluczowym czynnikiem pomagającym Business w osiąganiu celów sprzedażowych . Wymaga to strategicznych wskaźników KPI. Wskaźnik Szablon KPI sprzedaży ClickUp umożliwia śledzenie wyników zespołu sprzedaży, identyfikowanie możliwości i zwiększanie generowanych przychodów.

Możesz użyć tego szablonu do ustawienia mierzalnych celów i śledzenia kluczowych wskaźników wydajności (KPI) na wszystkich scenach lejka sprzedaży.

Użyj tego szablonu, aby:

Zdefiniować i monitorować ważne KPI

Zwiększyć widoczność i zrozumienie kluczowych wskaźników sprzedaży

Zapewnić jasność i przejrzystość dla zespołu sprzedaży

Idealne dla: Businessów chcących osiągnąć cele sprzedażowe i poprawić wydajność zespołu.

Podnieś swój proces sprzedaży dzięki ClickUp

Darmowe szablony CRM w Arkuszach Google stanowią solidny punkt wyjścia dla każdego zespołu sprzedaży. Brakuje im jednak skalowalności i funkcji automatyzacji, co prowadzi do nieefektywnego podejmowania decyzji.

Zaawansowane szablony CRM ClickUp przychodzą na ratunek, umożliwiając stworzenie własnego systemu CRM. Oferują one lepszą widoczność procesów sprzedaży i automatyzację działań sprzedażowych w celu poprawy wydajności i obniżenia kosztów.

Niezależnie od tego, czy jest to mały Business, czy duże Enterprise, odpowiedni szablon CRM może pomóc w efektywnym zarządzaniu procesem sprzedaży i podejmowaniu decyzji opartych na danych. Na co więc czekasz? Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i obserwuj, jak Twoje wysiłki sprzedażowe rozkwitają!