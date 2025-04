Free szablony list do zrobienia dla programu Excel

Zarządzanie zadaniami może często przypominać niekończącą się grę w zbijaka.

Po zakończeniu jednego zadania pojawia się pięć kolejnych.

Właśnie w takich sytuacjach z pomocą przychodzą listy do zrobienia. Są one jak osobisty asystent, który pomaga kontrolować, co jest do zrobienia i wykonywać zadania z precyzją ninja.

Szablony list rzeczy do zrobienia w Excelu pozwalają zrezygnować z długopisu i papieru na rzecz bardziej usprawnionego sposobu zarządzania obciążeniem pracą. Szablony Excel umożliwiają niestandardowe dostosowanie wszystkiego do własnych potrzeb, dzięki czemu są przydatne do wszystkich zadań.

W tym artykule dokonamy przeglądu najlepszych, darmowych szablonów list zadań do zrobienia w Excelu.

Bonus 🏆: Chociaż szablony Excel mogą być pomocne, w dalszej części artykułu mamy dla ciebie inne szablony do zrobienia. Zaufaj nam - pokochasz z nich korzystać!

Czym są szablony do zrobienia w Excelu?

Szablony list do zrobienia w Excelu to poręczne, konfigurowalne narzędzia, które pomagają zachować porządek poprzez zarządzanie zadaniami w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Ułatwiają one przypisywanie zadań, ustawienie terminów ich wykonania i ustalanie priorytetów najważniejszych zadań w ciągu dnia.

Niezależnie od tego, czy przechodzisz od jednego projektu do drugiego, zarządzasz harmonogramami rodzinnymi, czy też wykonujesz zadania szkolne, szablony te są świetnym sposobem na śledzenie wszystkiego w jednym miejscu.

To, co sprawia, że szablony list do zrobienia w Excelu są jeszcze lepsze, to ich wszechstronność.

W przeciwieństwie do standardowego planera, szablony te można dostosować do dowolnej listy zadań.

Szablony te mogą być tak proste lub szczegółowe, jak potrzeba, od oznaczania kolorami pilnych zadań po filtrowanie zakończonych elementów.

Chcesz dodać pole wyboru po każdym zadaniu, aby poczuć satysfakcję z ich odznaczenia? Proszę bardzo.

Szablony te są również świetne do współpracy. Jeśli koordynujesz zadania ze swoim zespołem lub rodziną, po prostu udostępnij plik Excel; każdy może aktualizować swoje postępy w czasie rzeczywistym.

Ponadto szablony pomagają wizualizować ukończone zadania i oczekujące terminy - dzięki czemu nigdy nie stracisz z oczu swoich celów.

Co składa się na dobry szablon listy do zrobienia w Excelu?

Solidna lista rzeczy do zrobienia w szablonie Excel to coś więcej niż tylko miejsce do zapisywania zadań.

Powinien on na przykład umożliwiać podział zadań w projekcie na małe kawałki, planowanie cotygodniowych rutynowych czynności lub śledzenie postępów w realizacji długoterminowych celów.

Szablon powinien mieć przejrzyste kolumny do śledzenia terminów, priorytetów i postępów. Powinien również mieć wbudowane funkcje, takie jak warunek formatu, aby wyróżnić zaległe zadania lub oznaczyć zadania zakończone.

Idealny szablon do zrobienia w Excelu powinien być na tyle elastyczny, by poradzić sobie z każdym zadaniem - od organizacji wielu projektów po stworzenie prostej listy kontrolnej pakowania na podróż.

Idealny szablon powinien być elastyczny i wyposażony w funkcje, takie jak formatowanie warunkowe, wykresy Gantta i paski postępu, które pomogą ci usprawnić i pokonać zadania do wykonania jak mistrz.

10 najlepszych szablonów list do zrobienia w Excelu

1. Szablon listy do zrobienia z funkcją śledzenia postępów Microsoft 365

via Microsoft 365 Szablon Listy zadań do zrobienia z funkcją śledzenia postępów od Microsoft 365 jest doskonałym miejscem do rozpoczęcia pracy z szablonami Excel. Dzięki konfigurowalnym kolumnom można ustawić priorytet zadania, daty rozpoczęcia i zakończenia oraz śledzić postępy za pomocą wbudowanego paska postępu.

Szablon pomaga zarządzać wieloma projektami, umożliwiając przypisywanie zadań i śledzenie statusu ich ukończenia. Po zaktualizowaniu procentu ukończenia, zadania automatycznie aktualizują się do "Zrobione", gdy zostaną zakończone, utrzymując wszystko w porządku.

Zarówno do użytku osobistego, jak i do zarządzania projektami, ten przystępny szablon sprawia, że śledzenie zakończonych zadań jest dziecinnie proste.

Ponadto, jest on w pełni konfigurowalny, więc możesz łatwo stworzyć szablon, który będzie dla ciebie najlepszy!

Idealny dla: Asystentów projektów, koordynatorów zespołów i osobistych asystentów, którzy chcą z łatwością zarządzać zadaniami i postępem prac

2. Szablon listy rzeczy do zrobienia w Excelu według Project Managera

via ProjectManager Czujesz się przytłoczony swoją listą zadań? Dzięki szablonowi listy zadań do zrobienia w Excelu od Project Managera zapanowanie nad zadaniami stanie się o wiele łatwiejsze.

Szablon listy rzeczy do zrobienia umożliwia przypisywanie zadań, ustawienie terminów ich wykonania i monitorowanie postępów za pomocą prostego paska postępu. Doskonale nadaje się do zarządzania wieloma projektami i jest w pełni konfigurowalny. Ponadto, można go pobrać za darmo!

Potrzebujesz większej kontroli? Możesz łatwo zaimportować swoją listę rzeczy do zrobienia do oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta i współpracować ze swoim zespołem w celu płynnego zarządzania projektami.

Idealny dla: Menadżerów zarządzających projektami, kierowników operacyjnych i liderów zespołów, którzy muszą monitorować zadania i postępy w projektach

3. Excel To-Do List Template by Vertex42.com

via Vertex42 Jeśli szukasz bardziej wszechstronnego szablonu do zarządzania swoimi zadaniami (zwłaszcza z zespołem), szablon listy Excel do zrobienia firmy Vertex42 może być Twoim celem do śledzenia postępów.

Ten konfigurowalny szablon do śledzenia zadań pozwala zachować porządek, umożliwiając przypisywanie zadań, ustawienie terminów i ustalanie priorytetów za pomocą formatu warunkowego. Ponadto, szablon automatycznie filtruje zadania, dzięki czemu można je uporządkować według preferowanego pola.

Możesz także sortować zadania według priorytetu lub statusu zakończenia za pomocą kilku kliknięć.

Idealny dla: Teams managerów, koordynatorów projektów i przełożonych, którzy potrzebują kompleksowego narzędzia do zarządzania projektami w celu śledzenia pracy zespołu

4. Szablon listy rzeczy do zrobienia do wydrukowania by Szablon.net

via Szablon.net Niezależnie od tego, czy zarządzasz osobistymi obowiązkami, wieloma projektami, czy budżetem zespołu dla ostatniego projektu, szablon listy do zrobienia do wydrukowania autorstwa Szablon.net zapewnia ochronę.

Ten elastyczny szablon Excel umożliwia łatwe przypisywanie zadań, ustawienie terminów i monitorowanie postępów. Zapewnia również przestrzeń na dodawanie opisów zadań lub notatek.

Jego intuicyjne funkcje ułatwiają ustalanie priorytetów zadań i utrzymanie porządku, bez względu na liczbę zadań dodanych do arkusza. Co najlepsze, można go pobrać za darmo i w pełni edytować zarówno w Excelu, jak i Arkuszach Google.

Idealny dla: Administratorów biur, kierowników projektów i planistów wydarzeń, którzy potrzebują elastycznej i możliwej do wydrukowania listy do zrobienia dla wielu projektów

5. Monthly To-Do List Template by Szablon.net

via Szablon.net Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś tonął, próbując śledzić swoje miesięczne budżety i codzienne harmonogramy?

Śledzenie rachunków za prąd, spłat kredytu hipotecznego i kamieni milowych projektów może szybko stać się kłopotliwe.

To właśnie w takich sytuacjach przydaje się szablon miesięcznej listy rzeczy do zrobienia Szablon.net może pomóc coś zmienić.

Ten szablon Excel usprawnia zarządzanie zadaniami, umożliwiając ustawienie terminów, monitorowanie postępów i utrzymanie się na szczycie wszystkich miesięcznych celów.

Funkcja monitorowania kamieni milowych w tym szablonie jest szczególnie przydatna w przypadku celów długoterminowych, niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie miesięcznego budżetu, czy statusu projektu. Szablon zawiera również wygodną pustą przestrzeń na notatki.

Zapisz go jako plik Excel lub Arkusz Google i wydrukuj do użytku.

Idealny dla: osób zarządzających projektami, planistów finansowych i koordynatorów projektów, którzy muszą śledzić miesięczne budżety i długoterminowe kamienie milowe projektów

6. Lista do zrobienia w arkuszu Excel Szablon wg Szablon.net

via Szablon.net Możesz zarządzać zarówno krótkoterminowymi zadaniami do zrobienia, jak i długoterminowymi celami za pomocą szablonu listy zadań do zrobienia w arkuszu Excel Szablon.net .

Konfigurowalne kolumny tego szablonu umożliwiają edycję pól w celu uwzględnienia określonych szczegółów zadania i ustawienia priorytetów.

Możesz łatwo wyróżnić zadania na podstawie ich statusu, terminów lub priorytetów za pomocą formatu warunkowego.

Opcje sortowania i filtrowania pomagają uporządkować zadania w celu ich łatwego widoku, a wbudowane funkcje obliczeniowe umożliwiają śledzenie czasu trwania zadań i ogólnego postępu.

Idealny dla: Kierowników operacyjnych, kierowników projektów i entuzjastów osobistej wydajności, którzy zarządzają zarówno zadaniami krótkoterminowymi, jak i celami długoterminowymi

Limity korzystania z Excela do zrobienia listy rzeczy do zrobienia

Podczas gdy formatowanie list do zrobienia w programie Microsoft Excel wydaje się wygodne, ma on kilka limitów, które warto wziąć pod uwagę:

Ręczne aktualizacje: Będziesz musiał stale ręcznie aktualizować swoje listy, co może być czasochłonne, jeśli zarządzasz wieloma zadaniami lub projektami

Będziesz musiał stale ręcznie aktualizować swoje listy, co może być czasochłonne, jeśli zarządzasz wieloma zadaniami lub projektami Ograniczona automatyzacja: W przeciwieństwie dodedykowane oprogramowanie do zarządzania zadaniamiexcel nie oferuje wbudowanej automatyzacji powtarzających się zadań lub automatycznych przypomnień

W przeciwieństwie dodedykowane oprogramowanie do zarządzania zadaniamiexcel nie oferuje wbudowanej automatyzacji powtarzających się zadań lub automatycznych przypomnień Nieporęczne współużytkowanie: Udostępnianie arkusza kalkulacyjnego Excel innym osobom może prowadzić do nieporozumień, zwłaszcza jeśli wiele osób wprowadza zmiany w tym samym czasie

Udostępnianie arkusza kalkulacyjnego Excel innym osobom może prowadzić do nieporozumień, zwłaszcza jeśli wiele osób wprowadza zmiany w tym samym czasie Brak śledzenia w czasie rzeczywistym: W przeciwieństwie do narzędzi do zarządzania projektami opartych na chmurze, Excel nie oferuje aktualizacji w czasie rzeczywistym, co utrudnia natychmiastowe śledzenie postępów

W przeciwieństwie do narzędzi do zarządzania projektami opartych na chmurze, Excel nie oferuje aktualizacji w czasie rzeczywistym, co utrudnia natychmiastowe śledzenie postępów Skomplikowane formuły: Korzystanie z bardziej zaawansowanych funkcji (takich jak wykresy Gantta lub niestandardowe formaty) wymaga znajomości funkcji Excela, co może być wyzwaniem dla początkujących

Korzystanie z bardziej zaawansowanych funkcji (takich jak wykresy Gantta lub niestandardowe formaty) wymaga znajomości funkcji Excela, co może być wyzwaniem dla początkujących Brak zależności między zadaniami: W przeciwieństwie do oprogramowania do zarządzania projektami, Excel nie oferuje łatwego wsparcia dla łączenia zadań w oparciu o zależności, co jest kluczowe w przypadku złożonych projektów

Alternatywne szablony list do zrobienia

A gdybyśmy ci powiedzieli, że istnieje platforma, która łączy formatowanie list rzeczy do zrobienia, sortowanie i śledzenie zadań z zarządzaniem projektami?

Oto jak ClickUp może przekształcić twoje listy do zrobienia w coś potężniejszego.

Dzięki wielu konfigurowalnym widokom statusu i zintegrowanym funkcjom zarządzania projektami, szablony ClickUp są zbudowane tak, aby spełnić wszystkie codzienne wymagania, niezależnie od tego, czy zarządzasz zespołem marketingowym, czy śledzisz swoje zadania.

Oto najlepsze alternatywne szablony list do zrobienia od ClickUp, które możesz wypróbować:

1. Podstawowy szablon listy do zrobienia ClickUp

Jeśli potrzebujesz prostego, podstawowego rozwiązania do codziennych zadań, szablon Szablon podstawowej listy do zrobienia ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem.

Szablon ten jest idealny dla początkujących. Oferuje gotowe do użycia, w pełni konfigurowalne ustawienia, które pozwalają rozpocząć pracę w kilka sekund.

Umożliwia śledzenie postępów i utrzymanie porządku bez wysiłku. Przeglądaj swoje zadania w formacie Tablicy lub Listy i filtruj je według dwóch prostych statusów - "Zakończone" i "Do zrobienia"

Niezależnie od tego, czy zarządzanie zadaniami osobistymi lub obsługą projektów, możesz w pełni dostosować ten szablon, aby śledzić swój cykl pracy!

Idealny dla: początkujących profesjonalistów, asystentów administracyjnych i koordynatorów projektów szukających prostego narzędzia do zarządzania projektami

2. Szablon codziennej listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Od sortowania artykułów spożywczych po planowanie dnia pracy, Szablon listy codziennych rzeczy do zrobienia ClickUp jest idealny do codziennych potrzeb.

Ten przyjazny dla początkujących szablon pomaga w ustalaniu priorytetów zadań, ustawieniu terminów i śledzeniu codziennych postępów.

Dzięki niestandardowym polom, takim jak "Licznik serii", "Kategoria" i nie tylko, jest to odpowiedni szablon do śledzenia i budowania nawyków.

Zautomatyzowane przypomnienia i kamienie milowe szablonu pozwalają być na bieżąco z wieloma projektami, zapewniając, że wszystko zostanie zrobione z zapasem czasu.

Idealny dla: Kierowników biur, freelancerów i liderów zespołów zarządzających codziennymi zadaniami i osobistymi celami

3. Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Szablon Szablon listy do zrobienia w kalendarzu ClickUp to jednostronicowy szablon, który pomaga zaplanować codzienne, tygodniowe lub miesięczne zadania w celu lepszej organizacji i skupienia.

Wyobraź sobie, że zarządzasz projektem zespołowym z wieloma terminami rozłożonymi na cały miesiąc.

Dzięki temu szablonowi możesz szybko przypisać zadania, ustawić terminy i zobaczyć wszystko w nowym formacie kalendarza.

Chcesz skupić się tylko na swoich obowiązkach? Przełącz się na widok według ról i zobacz tylko swoje zadania, co ułatwi ustalenie priorytetów obciążenia pracą.

Załóżmy, że planujesz duże wydarzenie rodzinne z wieloma ruchomymi częściami. Skorzystaj z tego szablonu, aby zaplanować i przypisać zadania członkom rodziny, śledzić terminy rezerwacji miejsc, a nawet ustawić przypomnienia o kluczowych datach.

Szablon zawiera wygodny widok Meeting Request View, który pokazuje nadchodzące spotkania i zadania do wykonania przed każdym z nich.

Idealny dla: Planistów wydarzeń, osób zarządzających projektami i asystentów kierownictwa, którzy śledzą zadania i terminy w dziennych, tygodniowych lub miesięcznych harmonogramach

4. Szablon listy rzeczy do zrobienia w mojej pracy ClickUp

Szablon ramowy

Czy jesteś kimś, kto zapomina o podlewaniu roślin lub, powiedzmy, o sprawdzeniu wyników z poprzedniego tygodnia, po prostu dlatego, że jest zbyt wiele do zrobienia?

Szablon Szablon listy rzeczy do zrobienia w mojej pracy ClickUp może pomóc w utrzymaniu porządku, dzieląc zadania na wyczyszczone kroki.

Dzięki niestandardowym statusom, takim jak "W trakcie" i "Zakończone" oraz niestandardowym polom, takim jak "Typ zadania" lub "Priorytet", ten szablon do śledzenia zadań pomaga w ustalaniu priorytetów i przydzielaniu zadań, ustawieniu terminów i śledzeniu postępów.

Możesz również użyć widoku Kalendarza, aby zaplanować cały tydzień lub miesiąc za jednym razem. Widok listy zadań pozwala śledzić wszystko w przypadku konieczności określenia najwyższego priorytetu.

Idealny dla: Menedżerów operacyjnych, liderów zespołów i kadry kierowniczej wyższego szczebla, którzy muszą organizować i ustalać priorytety zadań dla projektów roboczych

5. Szablon listy działań ClickUp

Wyobraź sobie, że pracujesz nad kilkoma projektami dla klientów jednocześnie.

Z Szablon listy aktywności ClickUp , możesz organizować zadania według klientów, śledzić postępy każdego projektu i upewnić się, że terminy nie nakładają się na siebie.

Widok Kalendarza informuje o nadchodzących wydarzeniach, a wykres Gantta pomaga efektywnie planować obciążenie pracą. Możesz również użyć widoku obciążenia pracą, aby zapewnić efektywne zarządzanie zasobami dla każdego projektu.

Dzięki polom niestandardowym, takim jak "Project Manager" i "Completion Progress", możesz priorytetyzować zadania według projektów i upewnić się, że wszystko pozostaje na właściwym torze.

Idealne rozwiązanie dla: Kierowników projektów klienta, account managerów i teams leaderów obsługujących wiele projektów klienta jednocześnie

6. Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp

Gdy piętrzą się góry pracy, to.. Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp może być najlepszym sposobem na uproszczenie i uporządkowanie harmonogramu.

Ten wszechstronny szablon do śledzenia zadań pozwala zorganizować pracę na trzech Listach: Elementy działania, Pomysły i Backlog. Przypisuj zadania, ustaw terminy ich wykonania, a następnie filtruj je według niestandardowego pola "Dział", aby śledzić zadania według działów.

Potrzebujesz więcej szczegółów? Skorzystaj z istniejących wcześniej pól niestandardowych, takich jak "Osoba przypisana" i "Priorytet" lub utwórz własne, aby bardziej szczegółowo zarządzać zadaniami.

Jest to gotowe do użycia rozwiązanie, które sprawia, że zarządzanie listą rzeczy do zrobienia jest łatwiejsze niż kiedykolwiek!

Idealne rozwiązanie dla: Kierowników projektów, liderów zespołów i koordynatorów operacyjnych zarządzających złożonymi zadaniami i obciążeniem pracą w wielu zespołach

7. Szablon listy rzeczy do zrobienia po przeprowadzce ClickUp

Nie każdy szablon jest zaprojektowany tak, aby ułatwić życie podczas dużych zmian (takich jak przeprowadzka domu lub biura). To właśnie tutaj Szablon listy rzeczy do zrobienia podczas przeprowadzki ClickUp wchodzi w skład.

Szablon ten umożliwia śledzenie konkretnych zadań związanych z przeprowadzką. Niezależnie od tego, czy chodzi o pakowanie, planowanie czy logistykę, dzieli on zadania na łatwe do zarządzania kroki.

Dzięki niestandardowym statusom i widokowi wykresu Gantta możesz wizualizować swój postęp i zapewnić płynne przejście. Jest to idealne rozwiązanie, aby o niczym nie zapomnieć i sprawić, że nowa przeprowadzka będzie bezstresowa i skoncentrowana!

Widok etapów przeprowadzki umożliwia śledzenie ogólnego postępu przeprowadzki, a widok przewodnika dla początkujących zawiera wskazówki dotyczące jej efektywnego planowania.

Idealny dla: Zarządców obiektów, administratorów biur i właścicieli domów, którzy planują i organizują zadania związane z przeprowadzką, aby zapewnić płynne zmiany

8. Szablon listy rzeczy do zrobienia ClickUp

Czy zaplanowałeś już swoją listę rzeczy do zrobienia na przyszły rok? Jeśli nie, możesz skorzystać z Szablon listy rzeczy do zrobienia w ClickUp aby pomóc przekształcić te marzenia w osiągalne cele.

Ten szablon do śledzenia zadań pomaga zbliżyć się do osiągnięcia swoich celów. Pola niestandardowe - "Kontynent", "Cel podróży" i "Zaangażowane osoby" - doskonale nadają się do kategoryzowania i śledzenia doświadczeń, od odwiedzonych miejsc po smakowane potrawy.

Widok według oceny pomoże ci ustalić priorytety, co należy zrobić w pierwszej kolejności, a widok według osób pomoże ci śledzić, które aktywności planujesz z poszczególnymi przyjaciółmi i członkami rodziny.

Rozpocznij planowanie już dziś i obserwuj, jak Twoja lista rzeczy do zrobienia nabiera życia!

Idealny dla: Entuzjastów rozwoju osobistego, trenerów życiowych, osób planujących podróże i każdego, kto chce przekształcić marzenia i aspiracje w cele, które można zrealizować

9. Szablon listy zadań do zrobienia dla klasy ClickUp

Nauczyciele, to jest dla was! Szablon Szablon listy zadań do zrobienia dla klasy ClickUp pozwala zarządzać zadaniami, ocenami i postępami uczniów w jednym miejscu. Niezależnie od tego, czy uczysz małą grupę, czy zarządzasz kilkoma klasami, szablon ten pomoże Ci zachować porządek i harmonogram, zwalniając czas na skupienie się na tym, co najważniejsze - powodzeniu Twoich uczniów!

Dzięki niestandardowym statusom, takim jak "W trakcie" i "Zakończone" oraz polom takim jak "Ocena" i "Omówione tematy", teraz organizowanie zadań do zrobienia w klasie będzie dziecinnie proste!

Idealny dla: Nauczycieli, profesorów i koordynatorów akademickich zarządzających zadaniami klasowymi i postępami uczniów

10. Szablon do zrobienia zadań ClickUp Getting Things Done

Szablon Szablon ClickUp do zrobienia rzeczy gotowych jest oparty na systemie GTD Davida Allena, dzięki czemu organizowanie zadań w możliwe do wykonania kroki jest łatwe. Dołączony dokument Guide Doc ułatwia nowym użytkownikom rozpoczęcie pracy.

Dzięki siedmiu wstępnie zapisanym listom, takim jak Następne działania, Plik Tickler i Przegląd tygodniowy, szablon prowadzi użytkownika przez każdy krok procesu GTD.

Szablon zawiera również pola niestandardowe, takie jak "Zablokowane", "Kontekst" i "Wysiłek", dając ci narzędzia do przejrzystego śledzenia swojej pracy. Jest to idealne rozwiązanie dla Teams i osób indywidualnych gotowych do zrobienia wszystkiego w efektywny sposób!

Idealny dla: Entuzjastów wydajności, kierowników projektów i zapracowanych profesjonalistów korzystających z systemu GTD do organizowania zadań według pilności i kontekstu

11. ClickUp Szablon listy rzeczy do zrobienia przy remoncie strony głównej

Niezależnie od tego, czy odnawiasz kuchnię, czy odnawiasz cały dom, ten szablon zapewni płynną i bezstresową renowację!

Dzięki Szablon listy rzeczy do zrobienia przy remoncie domu ClickUp pozwala organizować zadania o wysokim priorytecie, ustawić budżet projektu i śledzić każdy krok na mapie drogowej renowacji. Użyj widoku listy, aby uporządkować zadania według daty rozpoczęcia lub widoku tablicy, aby śledzić ich postęp.

Ten szablon do zarządzania projektami zapewnia wszystko w jednym miejscu, upraszczając wszystko, od zarządzania wieloma wykonawcami i materiałami po planowanie oś czasu.

Idealny dla: Właścicieli stron głównych, kierowników projektów remontowych i projektantów wnętrz nadzorujących zadania i oś czasu związane z remontem domu

Jak wykonać swoje zadania do zrobienia z ClickUp

Spójrzmy prawdzie w oczy - zwykłe listy rzeczy do zrobienia są pomocne, ale mogą zaprowadzić cię tylko do pewnego stopnia.

Są one pomocne w zapisywaniu rzeczy, ale zarządzanie projektami (zarówno osobistymi, jak i służbowymi) wymaga czegoś znacznie bardziej kompleksowego.

W tym miejscu z pomocą przychodzą szablony list rzeczy do zrobienia ClickUp.

Oferują one wstępnie zaprojektowane, konfigurowalne doświadczenie stworzone dla konkretnych scenariuszy, takich jak przeprowadzka, śledzenie budżetu projektu lub zakończenie codziennych zadań.

Dzięki ClickUp możesz z łatwością zarządzać wszystkimi zadaniami na swojej liście rzeczy do zrobienia, od projektów domowych po zobowiązania w pracy.

za darmo i pewnie zmierz się ze swoimi listami do zrobienia!