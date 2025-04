10 najlepszych generatorów planów lekcji AI na 2025 rok

Jako nauczyciel, planowanie lekcji i zadań tydzień po tygodniu może być przytłaczające.

Twój najlepszy przyjaciel w tym procesie? Narzędzie AI do planowania lekcji, które może w znacznym stopniu ułatwić i usprawnić obciążenie pracą!

Dzięki narzędziom AI możesz generować niestandardowe plany lekcji i skupić się bardziej na tym, co naprawdę ważne - nauczaniu.

Na potrzeby tego artykułu przetestowałem ponad 20 różnych generatorów planów lekcji AI (więc nie musisz tego robić), zanim zawęziłem je do 10 moich ulubionych.

Czego należy szukać w generatorze planów lekcji AI?

Chociaż AI na pierwszy rzut oka zwali cię z nóg, nie każde narzędzie jest odpowiednie.

Najlepsze narzędzie AI powinno oszczędzać mnóstwo czasu, być bardzo łatwo dostępne, mieć możliwość tworzenia umiejętności planowania lekcji i bez wysiłku integrować się z rutyną nauczania.

Oto kilka funkcji, których należy szukać w generatorze planów lekcji AI:

Zgodność z programem nauczania : Najwyższej klasy narzędzie AI upewni się, że twoje plany lekcji są zgodne z federalnymi lub stanowymi standardami edukacyjnymi. Gwarantuje to, że lekcje obejmują wszystkie ważne rzeczy

: Najwyższej klasy narzędzie AI upewni się, że twoje plany lekcji są zgodne z federalnymi lub stanowymi standardami edukacyjnymi. Gwarantuje to, że lekcje obejmują wszystkie ważne rzeczy Spostrzeżenia behawioralne : Niektóre zaawansowane narzędzia AI mogą analizować zachowanie uczniów w klasie - np. kto jest zaangażowany, a kto nie. Wczesne wykrywanie trendów pozwala zwiększyć zaangażowanie uczniów

: Niektóre zaawansowane narzędzia AI mogą analizować zachowanie uczniów w klasie - np. kto jest zaangażowany, a kto nie. Wczesne wykrywanie trendów pozwala zwiększyć zaangażowanie uczniów Integracja międzyprzedmiotowa : To, co sprawia, że narzędzia AI są świetne, to możliwość mieszania i dopasowywania przedmiotów w wygenerowanych planach lekcji. Niezależnie od tego, czy łączysz matematykę z naukami ścisłymi, czy historię z mapą świata w geografii, funkcja ta pomaga tworzyć lekcje, które są angażujące i dynamiczne dla uczniów

: To, co sprawia, że narzędzia AI są świetne, to możliwość mieszania i dopasowywania przedmiotów w wygenerowanych planach lekcji. Niezależnie od tego, czy łączysz matematykę z naukami ścisłymi, czy historię z mapą świata w geografii, funkcja ta pomaga tworzyć lekcje, które są angażujące i dynamiczne dla uczniów Gamifikacja : Grywalizacja przejmuje kontrolę. Mam na myśli ulepszaniewyników uczniów o 89,45% to nie lada wyczyn. Więc naturalnie, prawoNarzędzie AI do planowania lekcji będzie oferować propozycje grywalizacji nauki - od quizów po wirtualną dystrybucję map świata

: Grywalizacja przejmuje kontrolę. Mam na myśli ulepszaniewyników uczniów o 89,45% to nie lada wyczyn. Więc naturalnie, prawoNarzędzie AI do planowania lekcji będzie oferować propozycje grywalizacji nauki - od quizów po wirtualną dystrybucję map świata Dostosowywane szablony: Żadne dwie klasy nie są takie same, podobnie jak plany lekcji. Dobre narzędzie AI zapewnia wysoce konfigurowalne szablonyszablony planów lekcji które dostosowują się do różnych stylów nauczania i zapewniają efektywne lekcje

10 najlepszych generatorów planów lekcji AI dla nauczycieli

Pozwól, że namaluję ci obrazek. Jest piątek i właśnie skończyłeś cały tydzień zajęć. Teraz musisz zaplanować przyszłotygodniowe lekcje, zorganizować zadania i być może wcisnąć kilka modułów szkoleniowych.

To wyczerpujące. I właśnie w tym momencie wykorzystanie AI do planowania lekcji może być niezwykle pomocne.

W oparciu o moje badania, oto najlepsze narzędzia AI do generowania planów lekcji, które pomogą ci odzyskać czas, zmniejszyć stres i utrzymać zaangażowanie uczniów.

1. ClickUp (najlepsze do planowania lekcji i intuicyjnego zarządzania projektami)

ClickUp to mój ulubiony generator planów lekcji AI.

Dzięki ClickUp tworzenie planów lekcji nie jest już długim i skomplikowanym procesem. Jest to platforma typu "wszystko w jednym", która umożliwia tworzenie planów lekcji bezpośrednio w Dokumenty ClickUp .

uprość tworzenie planów lekcji i zarządzanie nimi dzięki ClickUp Docs_

Jednocześnie możesz organizować wszystko, od zadań po postępy uczniów.

I tutaj dzieje się magia - wbudowany asystent ClickUp AI, ClickUp Brain umożliwia generowanie zadań na każdym etapie planowania lekcji - niezależnie od tego, czy chodzi o ustawienie celów nauczania, zaplanowanie zadań, czy dostosowanie lekcji do indywidualnych potrzeb uczniów.

ulepsz swoje notatki dzięki ClickUp Brain's AI Writing_

Możliwości ClickUp w zakresie zarządzania projektami pomagają również przy zarządzanie edukacją -od zarządzania zasobami akademickimi po tworzenie i udostępnianie planów lekcji.

Korzystając z ClickUp, możesz pisać swoje plany lekcji, synchronizować je z Kalendarzem Google i używać ClickUp Brain do tworzenia dodatkowych zasobów, takich jak przygotowywanie quizów i materiałów.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp Brain : Asystent oparty na AI, który do zrobienia, od burzy mózgów pomysłów na lekcje do dostosowania ich do standardów programu nauczania

: Asystent oparty na AI, który do zrobienia, od burzy mózgów pomysłów na lekcje do dostosowania ich do standardów programu nauczania AI knowledge manager : Natychmiastowe znajdowanie odpowiedzi na pytania i zapewnienie, że plany lekcji są kompleksowe i dostosowane do celów nauczania

: Natychmiastowe znajdowanie odpowiedzi na pytania i zapewnienie, że plany lekcji są kompleksowe i dostosowane do celów nauczania Kalendarz Google integracja: Płynna synchronizacja planów lekcji, spotkań i terminów w aplikacji Kalendarz Google przez ClickUp

Zostań zorganizowany dzięki integracji ClickUp z Kalendarzem Google

Możliwość dostosowania szablony planów lekcji: Skarbnica szablonów dopasowanych do Twojego stylu nauczania. Można je łatwo modyfikować, aby dopasować je do potrzeb klasy

szablony planów lekcji: Skarbnica szablonów dopasowanych do Twojego stylu nauczania. Można je łatwo modyfikować, aby dopasować je do potrzeb klasy Tablice do wizualnego planowania: Zamień pomysły w zadania dzięki Tablice ClickUp -świetne dla wzrokowców i do interaktywnego planowania lekcji

Limity ClickUp

Początkowa złożoność: Przy tak wielu funkcjach może wydawać się, że to trochę za dużo, gdy zaczynasz

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,000+ recenzji)

: 4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

➡️ Przeczytaj również: 10 najlepszych aplikacji do planowania i kalendarzy AI

2. LessonPlans.ai (najlepsze do niestandardowego generowania lekcji)

via LessonPlans.ai Poznaj LessonPlans.ai, nowego pomocnika w klasie opartego na AI, który obiecuje 10-krotnie przyspieszyć planowanie lekcji.

Zaprojektowany dla nauczycieli K-12 z konkretnymi potrzebami, LessonPlans.ai umożliwia tworzenie szczegółowych i angażujących planów lekcji za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Wystarczy wprowadzić temat, a AI dostarczy gotowy plan z ćwiczeniami i przewodnikami krok po kroku.

Minusem jest to, że darmowy plan narzędzia jest dość ograniczony, a płatne plany mogą wydawać się zbyt drogie.

Najlepsze funkcje LessonPlans.ai

Niestandardowe : Dostosuj plany generowane przez AI do swojego stylu nauczania

: Dostosuj plany generowane przez AI do swojego stylu nauczania Przewodniki krok po kroku : Każdy plan zawiera uporządkowany i łatwy do naśladowania przewodnik

: Każdy plan zawiera uporządkowany i łatwy do naśladowania przewodnik Angażujące zajęcia : AI sugeruje zabawne i interaktywne ćwiczenia, które pomagają uczniom nie tylko uczyć się, ale także utrwalać materiał

: AI sugeruje zabawne i interaktywne ćwiczenia, które pomagają uczniom nie tylko uczyć się, ale także utrwalać materiał Kompatybilność z wieloma klasami: Niezależnie od tego, czy uczysz matematyki, nauk ścisłych czy literatury, LessonPlans.ai może generować lekcje dla każdego przedmiotu i poziomu klasy

Ograniczenia LessonPlans.ai

Ograniczone funkcje Free: Warstwa Free oferuje tylko podgląd, a aby odblokować pełny potencjał narzędzia, należy uaktualnić je do wersji płatnej

Cennik LessonPlans.ai

Plan Pro : 49 USD/rok

: 49 USD/rok Edukacja i organizacje non-profit: Dostępne specjalne ceny

3. Plan lekcji AI (najlepszy do tworzenia lekcji zgodnych ze standardami)

via Plan lekcji AI Ta platforma oparta na AI umożliwia tworzenie w pełni niestandardowych, zgodnych ze standardami planów lekcji w ciągu kilku minut.

Potrzebujesz planu dostosowanego do wieku, który idealnie pasuje do twojego podręcznika i standardów stanowych? Gotowe. Potrzebujesz materiałów wsparcia, takich jak quizy, rubryki i arkusze ćwiczeń? Żaden problem.

Ponadto platforma umożliwia wybór spośród wielu formatów, zapewniając zgodność lekcji ze standardami edukacyjnymi i stylem nauczania.

To, co nie jest tak wspaniałe w tym narzędziu, to jego złożoność; miałem trochę trudności z niestandardowymi szablonami i tworzeniem profili klas.

najlepsze funkcje #### AI Lesson Plan

Wiedza merytoryczna : AI jest przeszkolona jako ekspert we wszystkich przedmiotach, zapewniając, że twoje plany lekcji są dokładne i zgodne ze standardami programu nauczania

: AI jest przeszkolona jako ekspert we wszystkich przedmiotach, zapewniając, że twoje plany lekcji są dokładne i zgodne ze standardami programu nauczania W pełni konfigurowalna pomoc w lekcjach : Możesz tworzyć własne niestandardowe szablony planów lekcji, aby spełnić zarówno osobiste, jak i edukacyjne potrzeby

: Możesz tworzyć własne niestandardowe szablony planów lekcji, aby spełnić zarówno osobiste, jak i edukacyjne potrzeby Pamięć podręcznika : AI zapamiętuje każdą stronę podręczników, umożliwiając łatwą integrację zawartości z lekcjami

: AI zapamiętuje każdą stronę podręczników, umożliwiając łatwą integrację zawartości z lekcjami Wiele formatów planów lekcji : Wybieraj spośród popularnych formatów, takich jak 5E, taksonomia Blooma i inne - wszystko za pomocą jednego kliknięcia

: Wybieraj spośród popularnych formatów, takich jak 5E, taksonomia Blooma i inne - wszystko za pomocą jednego kliknięcia Kompleksowe tworzenie zasobów: Bez wysiłku twórz materiały pomocnicze, takie jak rubryki, arkusze ćwiczeń i oceny, aby uzupełnić swoje plany lekcji

AI Lesson Plan Limity

Limit Free : Free Plan oferuje tylko kilka funkcji, co oznacza, że będziesz musiał dokonać aktualizacji, aby odblokować pełny potencjał

: Free Plan oferuje tylko kilka funkcji, co oznacza, że będziesz musiał dokonać aktualizacji, aby odblokować pełny potencjał Złożoność ustawień: Niestandardowe szablony i ustawienie profili klas może początkowo zająć trochę czasu

Cennik planu lekcji AI

Wersja próbna Free

Podstawowy plan : $29/rozliczane miesięcznie

: $29/rozliczane miesięcznie Enterprise plan: $247/rozliczane jako trzy płatności

➡️ Przeczytaj również: 10 najlepszych aplikacji do śledzenia celów

4. Learnt.ai (najlepsza do kompleksowej edukacji opartej na AI)

via Learnt.ai Wyobraź sobie, że masz doładowanego asystenta, który może obsłużyć wszystko, od planowania lekcji po generowanie lodołamaczy w ciągu kilku sekund.

Oto Learnt.ai, pomocnik AI, który zrobi wszystko.

Dzięki ponad 110 narzędziom AI, Learnt.ai pomaga uporać się z każdym zadaniem, od tworzenia interaktywnych zajęć e-learningowych po generowanie krytycznych pytań szybciej niż skończy się przerwa na lunch.

Najlepsze funkcje Learnt.ai

Ponad 110 narzędzi AI : Od generowania planów lekcji po tworzenie zadań odpornych na AI, Learnt.ai ma narzędzie do prawie każdego zadania edukacyjnego, o którym możesz pomyśleć

: Od generowania planów lekcji po tworzenie zadań odpornych na AI, Learnt.ai ma narzędzie do prawie każdego zadania edukacyjnego, o którym możesz pomyśleć /AI sidekicks: Pomyśl o nich jak o mini asystentach - gotowych do pomocy w burzy mózgów, tworzeniu zawartości i dodawaniu inspiracji do następnej lekcji lub projektu

Pamięć podręcznikowa: Learnt.ai pamięta wszystko, dzięki czemu może generować zawartość idealnie dopasowaną do konkretnych podręczników

Ograniczenia Learnt.ai

Wyższa cena: Dostęp do najwyższej klasy narzędzi i modeli AI wiąże się z wyższą ceną, co może być limitem dla nauczycieli dbających o budżet

Ceny Learnt.ai

Free

Starter : $6/miesiąc

: $6/miesiąc Essentials : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Professional: $39/miesiąc

➡️ Przeczytaj także: 20 najlepszych narzędzi do zarządzania zadaniami, które usprawnią cykl pracy

5. Magicschool.ai (najlepsze dla kompleksowych rozwiązań AI dla szkół)

via Magicschool.ai Krok w przyszłość edukacji dzięki MagicSchool.ai - platformie opartej na AI, zaprojektowanej specjalnie dla szkół i nauczycieli.

Dzięki MagicSchool.ai nauczyciele mają dostęp do ponad 70 narzędzi AI, od generatorów planów lekcji po IEP Narzędzia AI do pisania .

Platforma zawiera nawet MagicSchool for Students, odpowiedzialny zestaw narzędzi zasilany przez AI, zaprojektowany w celu budowania umiejętności korzystania z AI i pomagania uczniom w efektywnym (i bezpiecznym) korzystaniu z AI.

To, co mnie zniechęciło, to sama rozszerzalność samej platformy - jest tu sporo narzędzi do zrobienia i jako początkujący użytkownik czułem się dość przytłoczony. Ponadto, Free Plan wydawał się dość ograniczony pod względem zakresu, w jakim mogłem korzystać z AI.

Najlepsze funkcje MagicSchool.ai

Ponad 70 narzędzi AI : Pomaga nauczycielom we wszystkim, od planów lekcji po pisanie ocen, IEP i nie tylko

: Pomaga nauczycielom we wszystkim, od planów lekcji po pisanie ocen, IEP i nie tylko Narzędzia AI dla uczniów : ponad 40 odpowiedzialnych narzędzi AI zaprojektowanych dla uczniów w celu budowania umiejętności korzystania z AI i pomocy w nauce bez zastępowania krytycznego myślenia

: ponad 40 odpowiedzialnych narzędzi AI zaprojektowanych dla uczniów w celu budowania umiejętności korzystania z AI i pomocy w nauce bez zastępowania krytycznego myślenia Integracja z LMS : Eksport jednym kliknięciem do Google Classroom, Microsoft i innych, co ułatwia wdrożenie AI do istniejących cykli pracy

: Eksport jednym kliknięciem do Google Classroom, Microsoft i innych, co ułatwia wdrożenie AI do istniejących cykli pracy Zasoby szkoleniowe: Wbudowane opcje szkoleniowe, takie jak kursy certyfikacyjne i instrukcje wideo, które pomogą nauczycielom w pełni wykorzystać funkcje MagicSchool

Limity MagicSchool.ai

Dynamiczne limity Free: Wersja Free ma limity użytkowania, które mogą się zmieniać w zależności od ogólnej aktywności na platformie, co może być frustrujące dla zaawansowanych użytkowników

Ceny MagicSchool.ai

MagicSchool Free : $0/miesiąc

: $0/miesiąc MagicSchool Plus : $99.96/rok

: $99.96/rok MagicSchool Enterprise: Niestandardowy cennik

6. ChatGPT (najlepszy do oszczędzających czas planów lekcji i kreatywnych pomysłów)

via ChatGPT ChatGPT szybko stał się przydatnym pomocnikiem dla nauczycieli, którzy chcą zaoszczędzić czas na planach lekcji, quizach, a nawet ocenianiu.

Badanie wykazało, że 40% nauczycieli korzysta z ChatGPT co najmniej raz w tygodniu do tworzenia ocen, a 73% uważa, że dzięki temu ich uczniowie są bardziej wydajni.

Ogólnie rzecz biorąc, narzędzie okazało się bardzo pomocne. Natknąłem się jednak na instancje, w których wygenerowane wyniki były logicznie niedokładne. W porównaniu do innych narzędzi z tej listy, zaprojektowanych specjalnie dla nauczycieli, ChatGPT wydawał się dość niedoceniony jako kompleksowy generator planów lekcji AI

Najlepsze funkcje ChatGPT

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) : Generuje odpowiedzi podobne do ludzkich, pomagając nauczycielom z łatwością tworzyć plany lekcji, quizy i nie tylko

: Generuje odpowiedzi podobne do ludzkich, pomagając nauczycielom z łatwością tworzyć plany lekcji, quizy i nie tylko Oszczędzające czas plany lekcji : Tworzenie szczegółowych, dostosowanych planów lekcji w kilka sekund. Wystarczy poprosić ChatGPT o stworzenie planu dla dowolnego poziomu lub przedmiotu

: Tworzenie szczegółowych, dostosowanych planów lekcji w kilka sekund. Wystarczy poprosić ChatGPT o stworzenie planu dla dowolnego poziomu lub przedmiotu Zwiększona kreatywność: Niezależnie od tego, czy chodzi o zajęcia pozalekcyjne, czy pomysły na projekty, ChatGPT pobudza kreatywność, oferując nowe sposoby angażowania uczniów

Limity ChatGPT

Problemy z dokładnością : Chociaż ChatGPT może generować odpowiedzi podobne do ludzkich, nie sprawdza faktów, więc przed użyciem go w klasie należy dokładnie sprawdzić informacje

: Chociaż ChatGPT może generować odpowiedzi podobne do ludzkich, nie sprawdza faktów, więc przed użyciem go w klasie należy dokładnie sprawdzić informacje Długa zawartość formularza : ChatGPT może mieć trudności z podsumowywaniem dłuższych tekstów lub dostarczaniem spójnych wyników w przypadku rozszerzenia zawartości

: ChatGPT może mieć trudności z podsumowywaniem dłuższych tekstów lub dostarczaniem spójnych wyników w przypadku rozszerzenia zawartości Obawy natury etycznej: Istnieje możliwość generowania nieodpowiedniej zawartości (np. stronniczość, błędy logiczne), więc nadzór nauczyciela jest niezbędny, gdy uczniowie z niego korzystają

Cennik ChatGPT

ChatGPT Free : $0

: $0 ChatGPT Plus: $20/miesiąc

ChatGPT opinie i oceny

G2 : 4.7/5 (600+ recenzji)

: 4.7/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (50+ recenzji)

➡️ Przeczytaj również: 15 najlepszych aplikacji do planowania dnia

7. Auto Classmate (najlepsza do tworzenia planów lekcji dostosowanych do danego stanu)

via Auto Classmate Obsługiwany przez GPT-4, Auto Classmate umożliwia tworzenie w pełni konfigurowalnych planów lekcji, które są gotowe do wdrożenia w klasie przy minimalnym wysiłku.

Ponadto, jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebować pomocy w dopracowaniu swojego podejścia, czatbot trenera instruktażowego oparty na AI może Cię poprowadzić.

Narzędzie posiada jednak limit integracji z głównymi systemami zarządzania nauczaniem, co może być ograniczeniem dla wielu nauczycieli.

Najlepsze funkcje Auto Classmate

Instruktażowy chatbot AI : Potrzebujesz pomocy w dopracowaniu lekcji? Chatbot AI działa jak wirtualny trener instruktażowy, oferując porady dotyczące optymalizacji planów nauczania

: Potrzebujesz pomocy w dopracowaniu lekcji? Chatbot AI działa jak wirtualny trener instruktażowy, oferując porady dotyczące optymalizacji planów nauczania Narzędzie do prognozy planu lekcji i aktywności : Przewiduj dynamikę i wyniki lekcji, zanim jeszcze postawisz krok w klasie, dając ci przewagę w przygotowaniach

: Przewiduj dynamikę i wyniki lekcji, zanim jeszcze postawisz krok w klasie, dając ci przewagę w przygotowaniach Generatory aktywności angażujących : Z łatwością dodawaj interaktywne, skoncentrowane na uczniach aktywności do swoich planów lekcji. Narzędzia te pomagają utrzymać zaangażowanie i podekscytowanie uczniów

: Z łatwością dodawaj interaktywne, skoncentrowane na uczniach aktywności do swoich planów lekcji. Narzędzia te pomagają utrzymać zaangażowanie i podekscytowanie uczniów **Generator pytań typu "czy wolałbyś": Błyskawicznie dodawaj zabawne, specyficzne dla danej klasy pytania, aby dyskusje w klasie były żywe i wciągające

Limity Auto Classmate

Model freemium : Najlepsze funkcje, takie jak zapisywanie i edytowanie planów lekcji, wymagają subskrypcji premium

: Najlepsze funkcje, takie jak zapisywanie i edytowanie planów lekcji, wymagają subskrypcji premium Integracja z LMS: Obecnie brakuje bezpośredniej integracji z głównymi platformami LMS, ale w przyszłości mogą pojawić się aktualizacje

Cennik Auto Classmate

Auto Classmate premium : 10 USD miesięcznie za dostęp do wszystkich narzędzi AI, edycji planów lekcji i instruktażowego coachingu AI.

: 10 USD miesięcznie za dostęp do wszystkich narzędzi AI, edycji planów lekcji i instruktażowego coachingu AI. Ceny dla szkół lub okręgów: Niestandardowy cennik

8. Curipod (najlepszy do interaktywnego, multimedialnego planowania lekcji)

via Curipod Niezależnie od tego, czy uczysz matematyki, przedmiotów ścisłych czy języka angielskiego, Curipod oferuje skarbnicę narzędzi, które pomogą Ci stworzyć dynamiczne, bogate w multimedia lekcje, które zachęcą uczniów do nauki. A dzięki wbudowanej analityce możesz śledzić zaangażowanie uczniów, aby zobaczyć, co działa - i poprawić to, co nie działa.

Najlepsze funkcje Curipod

Kompleksowe plany lekcji : Wprowadź temat lub cel, a Curipod wygeneruje zakończony konspekt lekcji z sugerowanymi ćwiczeniami, zawartością multimedialną i pytaniami do dyskusji

: Wprowadź temat lub cel, a Curipod wygeneruje zakończony konspekt lekcji z sugerowanymi ćwiczeniami, zawartością multimedialną i pytaniami do dyskusji Konfigurowalne szablony : Łatwe dostosowanie zawartości wygenerowanej przez AI do własnego stylu nauczania i potrzeb klasy

: Łatwe dostosowanie zawartości wygenerowanej przez AI do własnego stylu nauczania i potrzeb klasy Interaktywne multimedia : Curipod oferuje ćwiczenia typu "przeciągnij i upuść" oraz zawartość multimedialną (wideo, obrazy itp.), aby uczynić lekcje bardziej angażującymi

: Curipod oferuje ćwiczenia typu "przeciągnij i upuść" oraz zawartość multimedialną (wideo, obrazy itp.), aby uczynić lekcje bardziej angażującymi Analityka zaangażowania uczniów : Śledzenie interakcji uczniów z lekcją w czasie rzeczywistym, co pomaga dostosować podejście w celu zwiększenia zaangażowania

: Śledzenie interakcji uczniów z lekcją w czasie rzeczywistym, co pomaga dostosować podejście w celu zwiększenia zaangażowania Integracja z LMS: Bezproblemowa integracja Curipod z platformami takimi jak Google Classroom, Microsoft Teams i Clever dla jeszcze płynniejszego nauczania

Limity Curipod

Zaawansowane funkcje za paywallem: Funkcje takie jak spostrzeżenia uczniów i nielimitowane tłumaczenia lekcji są dostępne tylko w planie Premium School & District

Ceny Curipod

Podstawowy plan : $0

: $0 School & district plan: $3,999/szkoła

9. Planboard (najlepszy do łatwego planowania lekcji i oceniania)

via Planboard Stworzona przez Chalk, Planboard to idealne rozwiązanie dla nauczycieli, którzy chcą uprościć planowanie, ocenianie i śledzenie - wszystko za pomocą smartfona lub laptopa.

A co najlepsze? Jest Free.

Planboard oferuje integrację standardów, przedmioty oznaczone kolorami i możliwość osadzania bogatych multimediów, takich jak wideo i dokumenty, w planach lekcji.

Ponadto integruje się z Google Classroom, dzięki czemu można bezpośrednio publikować lekcje i utrzymywać uczniów w pętli.

Najlepsze funkcje Planboard

Integracja ze standardami : Łatwe wyszukiwanie i dodawanie stanowych, prowincjonalnych lub międzynarodowych standardów do planów lekcji i wyświetlanie ich na pierwszy rzut oka w celu szybkiego odniesienia.

: Łatwe wyszukiwanie i dodawanie stanowych, prowincjonalnych lub międzynarodowych standardów do planów lekcji i wyświetlanie ich na pierwszy rzut oka w celu szybkiego odniesienia. Bogate osadzanie multimediów : Dodawaj wideo, obrazy, Dokumenty Google i inne materiały do swoich planów lekcji, aby mieć do nich łatwy dostęp podczas nauczania

: Dodawaj wideo, obrazy, Dokumenty Google i inne materiały do swoich planów lekcji, aby mieć do nich łatwy dostęp podczas nauczania Wbudowany kalendarz : Zorganizuj swój przepływ lekcji w ciągu dni, tygodni lub miesięcy za pomocą kolorowego kalendarza, aby szybko i szybko zaplanować przedmiot

: Zorganizuj swój przepływ lekcji w ciągu dni, tygodni lub miesięcy za pomocą kolorowego kalendarza, aby szybko i szybko zaplanować przedmiot System oceniania : Śledzenie postępów uczniów dzięki ocenianiu opartemu na standardach i konfigurowalnym portfolio, które może zawierać notatki, zdjęcia i wideo

: Śledzenie postępów uczniów dzięki ocenianiu opartemu na standardach i konfigurowalnym portfolio, które może zawierać notatki, zdjęcia i wideo Integracja z Google Classroom: Bezproblemowa integracja planów lekcji z Google Classroom, publikowanie lekcji za pomocą jednego kliknięcia

Ograniczenia Planboard

Limit harmonogramów rotacyjnych: Wsparcie dla cykli A/B, ale bardziej złożone planowanie może wymagać ręcznego dostosowania

Ceny Planboard

Free Plan: $0

➡️ Przeczytaj także: 10 najlepszych programów do planowania zadań dla menedżerów zadań

10. Teachology.ai (najlepsze do tworzenia lekcji ze świadomością pedagogiczną AI)

via Teachology.ai Teachology.ai oferuje zestaw narzędzi opartych na AI, zaprojektowanych w celu zaoszczędzenia czasu i wysiłku nauczycieli.

Skupia się jednak nie tylko na szybkości, ale i jakości. Dzięki świadomej pedagogiki AI szybko stworzysz zawartość dostosowaną do standardów edukacyjnych i bogatą w efekty uczenia się.

Od generowania quizów po projektowanie całych jednostek pracy, Teachology.ai daje ci możliwość skupienia się na tym, co naprawdę ważne: nauczaniu.

Najlepsze funkcje Teachology.ai

Wieloformatowe plany lekcji : Tworzenie lekcji w kilka minut i eksportowanie ich do ulubionych formatów, takich jak Word, PDF lub Markdown

: Tworzenie lekcji w kilka minut i eksportowanie ich do ulubionych formatów, takich jak Word, PDF lub Markdown Bogate narzędzia oceny : Twórz oceny zakończone solidnymi kryteriami oceniania opartymi na rubrykach, aby usprawnić proces oceniania

: Twórz oceny zakończone solidnymi kryteriami oceniania opartymi na rubrykach, aby usprawnić proces oceniania Zgodność ze standardami : Niezależnie od tego, czy uczysz w USA, Australii czy gdziekolwiek indziej, Teachology pomaga dostosować lekcje do odpowiednich standardów (Common Core, TEKS itp.)

: Niezależnie od tego, czy uczysz w USA, Australii czy gdziekolwiek indziej, Teachology pomaga dostosować lekcje do odpowiednich standardów (Common Core, TEKS itp.) Dostosowywane jednostki pracy : Projektowanie interdyscyplinarnych kursów i jednostek, które mogą być realizowane przez tygodnie lub miesiące, a wszystko to dostosowane do konkretnych efektów uczenia się

: Projektowanie interdyscyplinarnych kursów i jednostek, które mogą być realizowane przez tygodnie lub miesiące, a wszystko to dostosowane do konkretnych efektów uczenia się Spersonalizowana informacja zwrotna: Wykorzystaj AI do generowania spersonalizowanych komentarzy do raportów dla każdego ucznia, oszczędzając godziny pracy administratora

Ograniczenia Teachology.ai

Limit funkcji Free : Wersja Free oferuje ograniczony dostęp do kredytów AI, rozmiarów przesyłania i zasobów. Będziesz musiał dokonać aktualizacji, aby uzyskać bardziej rozbudowane możliwości

: Wersja Free oferuje ograniczony dostęp do kredytów AI, rozmiarów przesyłania i zasobów. Będziesz musiał dokonać aktualizacji, aby uzyskać bardziej rozbudowane możliwości Podstawowy dostęp do API: Pełny dostęp do API i Studio jest dostępny tylko w planie Pro, który może być niezbędny dla bardziej zaawansowanych użytkowników

Cennik Teachology.ai

Plan Free : $0/miesiąc

: $0/miesiąc Plan startowy : $6/miesiąc

: $6/miesiąc Pro plan: $12/miesiąc

➡️ Przeczytaj także: 10 darmowych szablonów harmonogramów pracy w Excelu i ClickUp

Lekcja pierwsza: Opanuj swoją klasę z ClickUp

Jeśli myślisz, że tylko studenci wykorzystują AI do nauki, pomyśl jeszcze raz.

Ponad połowa globalnej kadry nauczycielskiej korzysta obecnie z AI w swoich codziennych obowiązkach 32% opierając się na nim plany lekcji.

Bądźmy jednak szczerzy - nauczyciele tacy jak Ty, z napiętymi harmonogramami, potrzebują czegoś więcej niż tylko zawartości generowanej przez AI. Potrzebujesz kompleksowego narzędzia do przechowywania, organizowania i recyklingu swojej pracy bez wysiłku.

I tu właśnie wkracza ClickUp. ClickUp łączy w sobie moc AI z funkcjami zarządzania projektami, aby pomóc nauczycielom w łatwym tworzeniu planów lekcji i zarządzaniu nimi.

Jeśli chcesz uprościć swój cykl pracy i zarządzać planami lekcji bez wysiłku- zarejestruj się w ClickUp dzisiaj.