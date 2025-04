Free Excel Performance Review szablony do łatwej oceny

Oceny wyników są niezbędne do wspierania rozwoju pracowników i dostosowywania celów zespołu, ale często mogą wydawać się przytłaczające.

Ocena wydajności pracowników, przeglądanie arkuszy kalkulacyjnych Excel i udzielanie spersonalizowanych informacji zwrotnych może być zakończone tygodniami.

a co najgorsze, jeśli organizacja jest duża, sprawy stają się znacznie bardziej skomplikowane i wyczerpujące.

Aby uprościć ten proces, zebraliśmy kolekcję darmowych szablonów oceny wyników w Excelu, zaprojektowanych tak, aby uczynić ocenę prostą i wydajną.

Zobaczmy, jak można przekształcić ocenę wyników w bardziej pozytywne i wydajne doświadczenie!

Co składa się na dobry szablon oceny wyników w Excelu?

Skuteczne przeglądy wyników umożliwiają organizacji przekazywanie konstruktywnych informacji zwrotnych swoim dostawcom. Choć brzmi to łatwo, jest to możliwe tylko wtedy, gdy proces oceny wydajności jest systematyczny - a szablony oceny wydajności w programie Excel stanowią jego sedno. Oto pięć atrybutów, które składają się na idealny szablon oceny wyników w Excelu.

Wyczyszczona struktura: Wybierz szablon z przejrzystymi polami i kategoriami. Ułatwi to nawigację zarówno menedżerom HR, jak i ocenianym pracownikom

Wymierne cele: Priorytetem są szablony, które posiadają skalę oceny, dzięki czemu można łatwo zmierzyć i ocenić unikalne wskaźniki wydajności organizacji, takie jak praca zespołowa, wydajność itp

Funkcje niestandardowe: Wybieraj szablony, które umożliwiają personalizację pól i kategorii. Na przykład, powinieneś być w stanie niestandardowo dostosować okres oceny,KPIitp.

Możliwości automatyzacji: Wybierz szablon oceny wydajności pracowników z potężnymi możliwościami automatyzacji, aby jak najmniej wysiłku było wymagane podczas śledzenia celów, obliczania wyników, dostarczaniainformacji zwrotnych od pracownikówitp.

Wszechstronność: Użyj szablonu oceny wyników w Excelu, który ma wszechstronny wygląd. W ten sposób zbiorczo zbierzesz roczne oceny każdego pracownika i teamu w organizacji, jednocześnie przeglądającwłasne wyniki jako menedżerowie

Free Excel Performance Review Templates (Darmowe szablony oceny wyników w Excelu)

Szukasz Free szablony oceny wydajności ? Oto sześć zasobów Excel i Dokumentów Google, które pomogą Ci zarządzać ocenami wydajności pracowników i informacjami zwrotnymi:

1. Szablon oceny wydajności autorstwa Charlie HR

via Charlie HR The Szablon oceny wydajności autorstwa Charlie HR jest przeznaczony wyłącznie dla małych Teams i Business. Jeśli szukasz narzędzia, które wymaga minimalnej wiedzy specjalistycznej, ten szablon może Ci się spodobać.

Szablon ma prostą konstrukcję i nawigację. Oparty na systemie ocen, pozwala na niestandardowe dostosowanie wskaźników oceny wydajności pracowników do własnych potrzeb.

Załóżmy na przykład, że chcesz sprawdzić wydajność każdego pracownika zaangażowanego w projekt. Za pomocą tego narzędzia można rozpocząć ustawienie celów unikalne dla danego projektu i dostarczenie informacji zwrotnej na temat każdego z nich w celu przeprowadzenia kompleksowej oceny.

Dlaczego to pokochasz:

Niestandardowe wskaźniki wydajności dopasowane do unikalnych celów projektu i potrzeb zespołu

Uproszczenie informacji zwrotnych dzięki przejrzystemu, obiektywnemu systemowi oceny wydajności

Celuj w małe Teams i Business z minimalnymi ustawieniami i łatwym wdrożeniem

Idealny dla: Małych teamów wymagających prostego szablonu oceny wydajności do zarządzania wydajnością pracowników.

2. Szablon oceny wydajności od HubSpot

via HubSpot The Szablon oceny wydajności według HubSpot pozwala ocenić każdy aspekt wydajności pracownika i udzielić konstruktywnej informacji zwrotnej - a wszystko to bez nadmiernego wysiłku ręcznego.

Zaprojektowany jak kwestionariusz, ten formularz oceny pracownika działa w Arkuszach Google i Excel. Jest również wystarczająco wszechstronny i kompleksowy. Możesz go edytować i dodawać lub usuwać istotne informacje, aby oceniać pracowników na podstawie różnych kategorii wydajności i podkategorii, takich jak komunikacja, umiejętności, współpraca itp.

Dlaczego to pokochasz:

Wykorzystanie Arkuszy Google i Excela dla łatwego dostępu i współpracy

Skuteczna ocena kompleksowych kategorii, takich jak komunikacja i współpraca

Edytuj i dostosuj formularz do konkretnych kryteriów wydajności Twojego Businessu

Idealny do: Oceny wydajności nowych pracowników dzięki konfigurowalnym wskaźnikom w uniwersalnym formacie.

Pobierz ten szablon

3. Formularz oceny wydajności pracownika od WPS

via WPS Jeśli szukasz zwięzłego, ale opisowego szablonu rocznej oceny wydajności, szablon Formularz oceny wydajności pracownika według WPS jest właśnie dla Ciebie.

Dzięki temu darmowemu narzędziu możesz ocenić wydajność pracy każdego pracownika za pomocą łatwego do zrozumienia systemu oceny. Ale to nie wszystko - szablon pozwala również na dostarczenie opisowej informacji zwrotnej na temat każdego kryterium, dzięki czemu Twoje uwagi zostaną jasno przekazane. Szablon działa w programie MS Excel i zapewnia wsparcie dla wszystkich urządzeń z systemem Windows, MAC i Android.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Dostęp w systemach Windows, MAC i Android z pełną kompatybilnością z programem Excel

Równowaga między szybką oceną a szczegółową informacją zwrotną dzięki zwięzłemu, ale opisowemu formatowi

Łatwy do zrozumienia system oceny pozwala na bezproblemowe wystawianie ocen

Idealny dla: Menedżerów potrzebujących zwięzłego, opisowego szablonu do oceny wydajność pracowników z wyczyszczoną informacją zwrotną.

4. Szablon do zaawansowanej oceny wydajności autorstwa Kenjo

via Kenjo Zazwyczaj w dokumencie oceny wydajności pracownika brakuje możliwości przechowywania rekordów danych w programie Excel, ale Szablon zaawansowanej oceny wydajności autorstwa Kenjo nie. Szablon ten jest dostosowywanym narzędziem, które upraszcza przekazywanie informacji zwrotnych i przechowywanie danych.

Szablon ten umożliwia tworzenie wizualnych ocen wydajności w oparciu o skalę ocen. Dane dotyczące wydajności pracowników można prezentować na wykresach, grafach itp. Umożliwia również tworzenie wizualnych podsumowań wydajności dla każdego miesiąca, roku, dwóch lat, a nawet ostatniego roku w celu porównania rok do roku.

Dlaczego to pokochasz:

Tworzenie atrakcyjnych wizualnie podsumowań wyników za pomocą wykresów i grafów

Śledzenie wyników w ujęciu miesięcznym, rocznym lub dwuletnim w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji

Niestandardowe wskaźniki i informacje zwrotne dostosowane do celów zespołu

Idealny dla: Ten szablon jest idealny do tworzenia wizualnych i przechowujących dane przeglądów wydajności dla krótko- i długoterminowych ocen.

5. Szablon formularza oceny wydajności pracownika dla SCM by WPS

via WPS Jeśli szukasz szablonu oceny wydajności dostosowanego do zarządzania łańcuchem dostaw, wybierz szablon Szablon formularza oceny wydajności pracownika dla SCM by WPS . Ten szablon arkusza kalkulacyjnego Excel jest kompatybilny z systemami Windows, MAC i Android i jest łatwy w użyciu i niestandardowy.

Szablon umożliwia dodawanie/usuwanie wskaźników KPI, metryk, celów itp. Można go również dostosować do innych działów w firmie, aby uzyskać kompleksowe wyniki. Co więcej, obliczenia są w pełni zautomatyzowane, więc wszystkie wyniki wydajności są dokładne i generowane w ciągu kilku minut.

Dlaczego to pokochasz:

Dostosowanie wskaźników wydajności do zarządzania łańcuchem dostaw lub innych działów

Automatyzacja obliczeń w celu szybkiej i dokładnej oceny wydajności

Dostęp do szablonu na wielu urządzeniach dzięki kompatybilności z programem Excel

Idealny do: Przeprowadzania ocen wydajności w zarządzaniu łańcuchem dostaw z automatyzacją śledzenia i punktacji KPI.

6. Szablon statystyk wydajności pracowników WPS

via WPS Ocena wydajności pracownika za pomocą reguły kciuka nigdy nie daje wglądu w jego efektywność. Ale to właśnie tutaj Szablon statystyk wydajności pracowników od WPS wchodzi w grę.

Ten darmowy i edytowalny szablon uwzględnia dane każdego pracownika i pozwala na ich ocenę na podstawie stopni. W wyniku tego łatwiej jest mierzyć osiągalne cele i podejmować decyzje oparte na danych.

Dlaczego to pokochasz:

Oceniaj wydajność pracowników za pomocą systemu ocen opartego na danych

Możliwość edycji szablonu w celu dostosowania go do potrzeb różnych Teams lub działów

Wykorzystaj darmowe, szybkie i wnikliwe rozwiązanie do analizy efektywności pracowników

Idealne do: Przeprowadzania opartych na danych ocen pracowników z wykorzystaniem ocen i mierzalnych celów.

Limity korzystania z Arkuszy Google/Dokumentów Google do oceny wyników

Szablony oceny wyników w Excelu wymienione na powyższej liście są przydatne do zrobienia informacji zwrotnej, ale mają pewne wady. Instancja:

Limit automatyzacji: Większość z tych szablonów nie posiada potężnych funkcji automatyzacji, a tym samym jest czasochłonna i trudna w użyciu

Większość z tych szablonów nie posiada potężnych funkcji automatyzacji, a tym samym jest czasochłonna i trudna w użyciu Problemy ze skalowalnością: Arkusze te mogą stać się zagracone i trudne w utrzymaniu dla każdego Businessu zajmującego się ogromnymi ilościami danych

Arkusze te mogą stać się zagracone i trudne w utrzymaniu dla każdego Businessu zajmującego się ogromnymi ilościami danych Integralność danych: Żaden z tych szablonów oceny wydajności pracowników nie oferuje możliwości śledzenia czasu rzeczywistego lub kontroli wersji, co prowadzi do przypadkowych nadpisań lub błędów

Żaden z tych szablonów oceny wydajności pracowników nie oferuje możliwości śledzenia czasu rzeczywistego lub kontroli wersji, co prowadzi do przypadkowych nadpisań lub błędów Niespójny format: Arkusze te nie mają jednolitego formatu, co może utrudniać ich analizę lub porównywanie w różnych działach

Alternatywa dla szablonów oceny wyników w Excelu

Oto siedem alternatywnych i darmowych szablonów oceny wydajności od eksperta ds. zarządzania projektami ClickUp które upraszczają cały proces oceny wydajności:

1. Szablon oceny wyników ClickUp

Szablon oceny wydajności ClickUp

Jeśli szukasz szablonu, który sprawi, że proces oceny wydajności będzie łatwiejszy, bardziej wyczerpujący i rzeczowy, szablon Szablon oceny wydajności ClickUp jest najlepszą opcją.

Jest łatwy w użyciu i nawigacji. Format jest również bardzo przejrzysty, z systemem ocen u podstaw, aby zwięźle przekazywać informacje zwrotne. W rzeczywistości, jako menedżerowie, masz również możliwość uzyskania osobistej opinii pracownika i opinii jego kolegów na temat jego wydajności.

Najlepsza część? Możliwość personalizacji! Ten szablon ClickUp oferuje niesamowite możliwości personalizacji w zakresie celów i wskaźników, dzięki czemu jest odpowiedni dla każdej roli i tytułu.

Oto dlaczego go pokochasz:

Niestandardowe dopasowanie do dowolnej roli lub tytułu w organizacji

Uproszczenie procesu oceny dzięki przejrzystemu systemowi ocen i przyjaznemu dla użytkownika wyglądowi

Uwzględnij ocenę rówieśników i samoocenę, aby uzyskać 360-stopniową informację zwrotną

Płynna integracja z ClickUp w celu śledzenia wyników w czasie rzeczywistym

Idealny dla: Małych i średnich teamów, które szukają prostego szablonu do oceny wyników, aby skutecznie zarządzać wydajnością pracowników.

2. Szablon przeglądu wyników działań naprawczych ClickUp

Szablon planu działań naprawczych ClickUp

Menedżerowie często potrzebują pomocy w identyfikowaniu i wdrażaniu działań naprawczych w celu poprawy wydajności zespołu. Szablon Szablon przeglądu wyników działań naprawczych ClickUp jest tutaj, aby pomóc!

Szablon ten upraszcza ocenę wydajności i śledzenie poprzez umożliwienie organizowania danych w przyjazny dla użytkownika sposób. Pola zawierają listę obszarów wymagających poprawy, problemów, możliwych rozwiązań itp.

Załóżmy, że chcesz poprawić umiejętności komunikacyjne swojego zespołu. Szablon ten pozwala na sporządzenie listy głównych przyczyn utrudniających efektywną komunikację oraz wskazówek, jak je wyeliminować w wypunktowanych punktach. Możesz również przypisać te zadania do konkretnych członków zespołu i ustawić wskaźniki KPI, aby zmierzyć ich postęp.

Dlaczego pokochasz ten szablon:

Identyfikacja obszarów wymagających poprawy dzięki szczegółowym polom działań naprawczych

Prezentowanie danych w wizualnym, przyjaznym dla użytkownika formacie, aby uprościć ich śledzenie

Przypisywanie konkretnych zadań i wskaźników KPI członkom zespołu w celu uzyskania wymiernych usprawnień

Niestandardowe sekcje dla listy problemów, rozwiązań i aktualizacji postępów

Idealny dla: Menedżerów chcących zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wdrożyć działania naprawcze przy użyciu ustrukturyzowanego, wizualnego podejścia.

3. Szablon kompleksowej oceny wyników ClickUp

oceny wyników

Potrzebujesz szablonu, który obejmuje i ułatwia cały proces oceny wyników, jednocześnie umożliwiając szczegółową informację zwrotną każdemu pracownikowi z osobna? Wybierz szablon Szablon kompleksowej oceny wyników ClickUp .

Posiada on szeroki zakres pól niestandardowych, dzięki czemu przypisywanie i śledzenie wyników pracowników jest łatwe. Można na przykład określić dział, który wymaga poprawy, zdefiniować regiony, nad którymi muszą pracować, śledzić postępy itd.

Ten szablon oceny wydajności zapewnia unikalny wgląd w wydajność pracownika. Załóżmy, że pracownik uważa, że jest dobry w prowadzeniu projektów lub przejmowaniu inicjatywy. Dzięki funkcji samooceny może on podkreślić ten aspekt swojej osobowości zawodowej, który można dalej zgłębiać poprzez wspólne rozmowy na temat kariery.

Dlaczego to pokochasz:

Przypisywanie i śledzenie wskaźników wydajności dzięki szerokiemu zakresowi pól niestandardowych

Dostarczanie indywidualnych informacji zwrotnych i umożliwienie samooceny pod kątem możliwości rozwoju

Monitorowanie postępów w zespołach i działach w celu lepszego dopasowania organizacyjnego

Ułatwianie rozmów o karierze i długoterminowych dyskusji o wynikach z łatwością

Idealne rozwiązanie dla: Dostawcy ogólnej oceny wydajności ze szczegółowymi spostrzeżeniami i spersonalizowanymi elementami działań dla każdego pracownika.

4. Szablon kwartalnej oceny wyników ClickUp

Kwartalny szablon oceny wyników ClickUp

Oceny wydajności pracowników działają w prosty sposób - im więcej ich stworzysz, tym większe są szanse, że Twoi pracownicy poprawią swoje wyniki i wydajność.

Jednak tworzenie dokładnych arkuszy kalkulacyjnych Excel do oceny wydajności pracowników może być obciążające. Ale nie, jeśli masz Kwartalny szablon oceny wyników ClickUp .

Stworzony specjalnie dla kwartalnego okresu przeglądu, szablon ten jest świetną pomocą dla organizacji, które chcą zoptymalizować wydajność swoich Teams. Umożliwia on śledzenie celów, OKR i innych wskaźników wydajności co trzy miesiące.

Co więcej, dostawca może również przekazywać ustrukturyzowane informacje zwrotne na temat każdego kryterium i monitorować postępy pracowników w czasie rzeczywistym. Naśladując projekt CV, ten jednostronicowy dokument subtelnie rejestruje każdy element danych istotnych dla budowania spójnych ram rozwoju w organizacji.

Dlaczego to pokochasz:

Śledzenie krótkoterminowych wskaźników wydajności co trzy miesiące

Optymalizacja śledzenia OKR i ustawienia celów dzięki ustrukturyzowanej informacji zwrotnej

Monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym, aby pracownicy byli na bieżąco z celami

Prezentowanie danych dotyczących wydajności w formie przypominającej CV dla większej przejrzystości

Idealny do: Śledzenia wydajności pracowników, zapewniając kompleksowe oceny co trzy miesiące.

5. Szablon ClickUp KPI Tracker

szablon clickUp kpi

Każdy zespół w dowolnej organizacji ma ustawione cele do osiągnięcia. Aby śledzić swoje postępy, mają określone kluczowe wskaźniki wydajności, metryki i ustawione standardy. Szablon Szablon ClickUp KPI Tracker śledzi te wskaźniki.

Szablon jest wysoce konfigurowalny i czytelny. Wizualizuje wskaźniki KPI w angażujący i prosty sposób. Istnieją trzy główne kategorie oceny KPI: Off Track, At Risk i On Track. Na ich podstawie można zdefiniować kluczowe wartości i wskaźniki, a także śledzić ich postęp w sposób wymierny.

Ponieważ dokument jest również w dużym stopniu oparty na współpracy, promuje współpracę w całym zespole, zapewniając każdemu członkowi jasność co do każdego celu i jego postępu.

Dlaczego to pokochasz:

Wizualizacja wskaźników KPI przy użyciu kategorii, takich jak "poza ścieżką", "zagrożone" i "na ścieżce"

Zachęcanie do współpracy w zespole poprzez udostępnianie widoczności postępów

Niestandardowe wskaźniki i wartości dopasowane do różnych Teams i ról

Zaangażuj swój zespół dzięki jasnemu, łatwemu do zrozumienia projektowi śledzenia KPI

Idealny do: Śledzenia KPI zespołu za pomocą konfigurowalnych metryk, zapewniających przejrzystość celów i monitorowanie postępów.

6. Szablon formularza oceny wydajności ClickUp

Szablon formularza oceny pracownika ClickUp

Jeśli potrzebujesz prostego, ale wnikliwego szablonu rocznej oceny wydajności, to ten Szablon formularza oceny wydajności ClickUp jest dla Ciebie.

Szablon ten nie jest tradycyjnym formularzem oceny pracownika. Jest to raczej dokument, który pozwala zbierać informacje o pracownikach i informacje zwrotne od zespołu w celu analizy ich wydajności.

Z jego pomocą można śledzić indywidualny postęp każdego pracownika i identyfikować obszary wymagające poprawy. Ten szablon jest łatwy w użyciu i nawigacji, wszechstronny i nadaje się do użytku w różnych Teams.

Oto dlaczego go pokochasz:

Śledzenie indywidualnego postępu za pomocą niestandardowych wskaźników wydajności

Zbieraj i analizuj informacje zwrotne bez wysiłku w wielu Teams i działach

Łatwa nawigacja dzięki wszechstronnemu szablonowi zaprojektowanemu do corocznych przeglądów wydajności

Zapewnienie dokładności i jasności podczas oceny zarówno jakościowej, jak i ilościowej wydajności

Idealny dla: Teams potrzebujących wszechstronnego, prostego w użyciu formularza do oceny wydajności pracowników i zbierania wnikliwych informacji zwrotnych.

7. Szablon dziennego raportu aktywności pracownika ClickUp

Szablon dziennego raportu aktywności pracownika ClickUp

Jeśli jesteś menedżerem zajmującym się wieloma projektami, zapewnienie postępów każdego z nich jest kluczowe, ale trudne. Szablon Szablon dziennego raportu aktywności pracownika ClickUp może to znacznie ułatwić.

Z jego pomocą można ocenić wydajność każdego członka zespołu zaangażowanego w projekt poprzez kwantyfikację jego wydajności. Można definiować zadania, śledzić czas i określać datę ich wykonania.

Oceniasz wydajność, aby upewnić się, że cały projekt jest opłacalny, a każdy członek zespołu - w tym Ty - jest zgodny z jego procedurami i celami.

Dlaczego to pokochasz:

Śledzenie codziennej wydajności dzięki szczegółowym funkcjom zarządzania zadaniami

Uproszczenie zarządzania czasem poprzez dokumentowanie zakończonych zadań i przepracowanych godzin

Umożliwienie samooceny w celu dostosowania Teams i projektów do ogólnych celów

Łatwa współpraca poprzez śledzenie indywidualnego wkładu w projekty

Idealny do: Monitorowania wydajności pracy poprzez śledzenie codziennych działań i zapewnienie zgodności zespołu z celami projektu.

Make Performance Reviews a Cakewalk with ClickUp (Spraw, aby ocena wyników była dziecinnie prosta dzięki ClickUp)

Ocena wyników pracowników ma kluczowe znaczenie dla każdej organizacji. Umożliwia ona dostawcom przekazywanie informacji zwrotnych swoim członkom oraz kultywowanie poczucia rozwoju i doskonalenia.

Jednak dla menedżerów proces oceny wyników często okazuje się być związany z zarządzaniem arkuszami kalkulacyjnymi!

Jednak dla menedżerów proces oceny wyników często okazuje się być związany z zarządzaniem arkuszami kalkulacyjnymi!