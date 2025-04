15 najlepszych rozwiązań CRM do rekrutacji, które zmienią sposób zatrudniania pracowników

Czy kiedykolwiek współpracowałeś z firmą, w której proces rekrutacji przypomina chaos - setki CV, niekończące się działania następcze i brak łatwego sposobu na śledzenie kandydatów?

Jako menedżer ds. rekrutacji zawsze byłem krok z tyłu, tracąc szansę na znalezienie najlepszych talentów. Oczywiście proces rekrutacji nie przebiegał bezproblemowo.

Wtedy zdałem sobie sprawę, jak ważne jest dobre oprogramowanie do zarządzania powiązaniami z klientami (CRM). Narzędzia te zmieniły sposób, w jaki radzę sobie z procesem rekrutacji, zapewniając przejrzysty system zarządzania kandydatami, śledzenia komunikacji i upewniania się, że żaden świetny kandydat nie zostanie pominięty.

Na tym blogu przedstawię ci niektóre z najlepszych rekrutacyjnych systemów CRM, które mogą zmienić twoją strategię rekrutacyjną i pomóc ci szybciej znaleźć idealnych kandydatów. 🧑🏼‍💻

Na co zwrócić uwagę w oprogramowaniu CRM do rekrutacji?

Proces rekrutacji obejmuje śledzenie aplikacji, zarządzanie rozmowami kwalifikacyjnymi i monitorowanie działań następczych. Odpowiednie oprogramowanie rekrutacyjne CRM może jednak poradzić sobie z tym ciężkim zadaniem.

Oto kilka funkcji, które uważam za kluczowe przy wyborze CRM do rekrutacji:

Skalowalność: W miarę powiększania się zespołu lub rozpoczynania rekrutacji w różnych lokalizacjach, CRM powinien łatwo dostosowywać się do zmieniających się potrzeb. Sprawdź, czy oferuje elastyczne ceny i wsparcie dla niezbędnych integracji w miarę ewolucji twoich potrzeb

W miarę powiększania się zespołu lub rozpoczynania rekrutacji w różnych lokalizacjach, CRM powinien łatwo dostosowywać się do zmieniających się potrzeb. Sprawdź, czy oferuje elastyczne ceny i wsparcie dla niezbędnych integracji w miarę ewolucji twoich potrzeb Automatyzacja: CRM powinien automatyzować kluczowe zadania, takie jak rejestrowanie połączeń i e-maili, wysyłanie aktualizacji do kandydatów i planowanie rozmów kwalifikacyjnych. Automatyzacja rutynowych zadań pozwala Twojemu zespołowi skupić się na tym, co najważniejsze

CRM powinien automatyzować kluczowe zadania, takie jak rejestrowanie połączeń i e-maili, wysyłanie aktualizacji do kandydatów i planowanie rozmów kwalifikacyjnych. Automatyzacja rutynowych zadań pozwala Twojemu zespołowi skupić się na tym, co najważniejsze Obsługa klienta: Poszukaj CRM do rekrutacji, który oferuje niezawodne wsparcie w wielu kanałach, takich jak czat, telefon, e-mail i baza wiedzy. Szybka pomoc gwarantuje, że nigdy nie utkniesz w martwym punkcie

Poszukaj CRM do rekrutacji, który oferuje niezawodne wsparcie w wielu kanałach, takich jak czat, telefon, e-mail i baza wiedzy. Szybka pomoc gwarantuje, że nigdy nie utkniesz w martwym punkcie Personalizacja: Spersonalizowane oprogramowanie CRM do rekrutacji pozwala na niestandardowe dostosowanie cyklu pracy, a nawet dodanie marki w celu poprawy doświadczenia kandydata

Inne kluczowe funkcje, które oferuje odpowiednie oprogramowanie CRM do rekrutacji, to skanowanie CV, zarządzanie kandydatami, analityka, możliwości publikowania ofert pracy i planowanie rozmów kwalifikacyjnych w celu usprawnienia procesu rekrutacji i zapewnienia płynnego wdrożenia.

15 najlepszych programów CRM do rekrutacji

Oto 15 najlepszych opcji, które moim zdaniem pomogą ci znaleźć idealne rozwiązanie dla twoich potrzeb rekrutacyjnych. 👇🏼

1. ClickUp (najlepszy do kompleksowego zarządzania rekrutacją)

Usprawnij procesy HR dzięki ClickUp do zarządzania zasobami ludzkimi

Jeśli szukasz kompleksowej platformy do zarządzania procesem rekrutacji, ClickUp wyróżnia się jako jedna z najlepszych opcji. Jest znany ze swoich możliwości zarządzania projektami i wyróżnia się jako kompleksowy CRM rekrutacyjny, dzięki czemu śledzenie kandydatów, zarządzanie relacjami i automatyzacja zadań to pestka - wszystko na jednej platformie.

Wybrałem ClickUp dla zarządzania zasobami ludzkimi jako mój najlepszy wybór, ponieważ bezproblemowo integruje automatyzację zadań i narzędzia do współpracy, które pozwalają zespołom rekrutacyjnym pozostać zorganizowanymi i wydajnymi.

ClickUp usprawnia współpracę zespołu dzięki scentralizowanym narzędziom komunikacyjnym i upraszcza sposób, w jaki współpracujemy z kandydatami. Przechowuje wszystkie rozmowy, opinie i aktualizacje w jednym miejscu, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie.

ClickUp Chat

Na przykład, ClickUp Chat pomaga mojemu zespołowi rekrutacyjnemu pozostać w kontakcie dzięki komentarzom do zadań, etykietom i prywatnym kanałom czatu. Komunikacja w czasie rzeczywistym ułatwia szybkie dyskusje na temat postępów kandydatów i udostępnianie informacji zwrotnych bez utraty kontekstu.

Takie podejście ułatwia pielęgnowanie relacji i informowanie wszystkich członków zespołu na bieżąco, sprzyjając przejrzystości.

Scentralizuj aktualizacje i dyskusje, aby zwiększyć efektywność wysiłków rekrutacyjnych dzięki ClickUp Chat

Pulpit ClickUp

Wolę decyzje rekrutacyjne oparte na danych niż na przeczuciach lub subiektywnych opiniach Pulpity ClickUp zapewniają właśnie to.

Dostarczają one szczegółowych informacji na temat kluczowych wskaźników HR, takich jak czas rekrutacji, skuteczność sourcingu i postępy kandydatów. Analizy te umożliwiają ocenę strategii, monitorowanie wydajności zespołu i ciągłe doskonalenie procesów rekrutacyjnych.

Identyfikacja trendów, śledzenie kandydatów i wprowadzanie strategicznych zmian za pomocą pulpitów ClickUp

_ClickUp pozwala nam publikować całą komunikację między wszystkimi obszarami naszej firmy w jednym centralnym miejscu. Sprawia, że otrzymywanie powiadomień i utrzymywanie harmonogramów, tras i dostaw dla naszej firmy jest łatwe i wygodne

Anne Thomas, Office HR Manager w Snowville Creamery LLC

Zależności od zadań ClickUp

Ponadto, Zależności od zadania ClickUp pozwala zarządzać kandydatami za pomocą niestandardowych potoków.

Możesz ustawić zadania dla każdej sceny - sprawdzanie CV, rozmowy kwalifikacyjne, oferty i onboarding - i tworzyć zależności, aby następna scena rozpoczęła się dopiero po zakończeniu poprzedniej.

Tworzenie "blokujących" lub "oczekujących" zależności między zadaniami w celu zdefiniowania przejrzystego cyklu pracy przy użyciu ClickUp Task Dependencies

Automatyzacje ClickUp

Opierając się na tym ustrukturyzowanym podejściu, Automatyzacja ClickUp umożliwia ustawienie wyzwalaczy dla określonych działań, takich jak automatyczne przenoszenie kandydatów do następnej sceny, gdy rozmowa kwalifikacyjna zostanie oznaczona jako zakończona.

Możesz także tworzyć powiadomienia, aby przypomnieć członkom zespołu o nadchodzących zadaniach lub terminach.

Twórz niestandardowe automatyzacje za pomocą ClickUp Automations, aby dostosować proces rekrutacji do swoich potrzeb

Na przykład, gdy oferta zostanie zaakceptowana, automatyzacja może natychmiast powiadomić zespół onboardingowy, usprawniając przejście nowego pracownika. Oszczędza to czas i minimalizuje błędy manualne, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na budowaniu relacji z kandydatami, a nie na zarządzaniu logistyką.

Ogólnie rzecz biorąc Narzędzie AI HR wykracza poza rekrutację, czyniąc z niego holistyczny CRM do zarządzania całym cyklem życia pracownika.

Najlepsze funkcje ClickUp

Przejrzysty przegląd: Wizualizuj swój pipeline rekrutacyjny za pomocą Widoki ClickUp takich jak listy, tablice Kanban i kalendarz. Użyj tych widoków do śledzenia postępów kandydatów, planowania rozmów kwalifikacyjnych i organizowania każdej sceny procesu rekrutacji

Użyj funkcji "przeciągnij i upuść" w ClickUp Views, aby zaplanować rozmowy kwalifikacyjne, spotkania i inne zadania

Automate to elevate: Zautomatyzuj cykl pracy poprzez ustawienie automatyzacji dla powtarzalnych zadań rekrutacyjnych. Przenoś kandydatów przez kolejne sceny, wysyłaj zautomatyzowane wiadomości e-mail i planuj rozmowy kwalifikacyjne bez wysiłku manualnego, zapewniając sprawny proces rekrutacji od początku do końca

Zautomatyzuj cykl pracy poprzez ustawienie automatyzacji dla powtarzalnych zadań rekrutacyjnych. Przenoś kandydatów przez kolejne sceny, wysyłaj zautomatyzowane wiadomości e-mail i planuj rozmowy kwalifikacyjne bez wysiłku manualnego, zapewniając sprawny proces rekrutacji od początku do końca Scentralizuj swoje dokumenty: Zarządzaj dokumentami za pomocą ClickUp Dokumenty przechowując listy ofertowe, materiały wdrożeniowe i zasady firmy. Przechowuj całą niezbędną dokumentację w jednym miejscu, aby mieć do niej łatwy dostęp

Zintegruj ClickUp Docs z cyklem pracy, aby mieć ważne dokumenty w zasięgu ręki

Wzmocnij rekrutację dzięki AI: Wykorzystaj wsparcie AI dzięki ClickUp Brain do tworzenia opisów stanowisk, generowania e-maili z informacją zwrotną od kandydatów i podsumowywania notatek z rozmów kwalifikacyjnych

Podsumowywanie wątków, notatek i opinii zespołu za pomocą ClickUp Brain

limity ClickUp

Aplikacja mobilna może nie posiadać wszystkich funkcji dostępnych w wersji webowej

Niektórzy użytkownicy mogą początkowo uznać ją za przytłaczającą ze względu na niestandardowe opcje rozszerzenia

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. HubSpot CRM (najlepszy do integracji wysiłków marketingowych i rekrutacyjnych)

Via: HubSpot CRM Chociaż HubSpot CRM jest zwykle znany ze swoich funkcji sprzedażowych i marketingowych, zespoły HR mogą go również wykorzystać do rekrutacji. Dzięki łatwemu w obsłudze interfejsowi i rozbudowanym funkcjom HubSpot można uporządkować listę kandydatów i skupić się na poszukiwaniu odpowiednich talentów.

W oparciu o nasze testy, podoba mi się automatyzacja procesu selekcji i zatrudniania za pomocą niestandardowych cykli pracy, co zmniejsza wysiłek ręczny.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Centralizacja komunikacji z kandydatami dzięki uniwersalnej skrzynce odbiorczej do zarządzania wszystkimi rozmowami w jednym miejscu

Automatyczne śledzenie danych kandydatów za pośrednictwem systemu zarządzania kontaktami, dzięki czemu każda interakcja jest rejestrowana i dostępna

Przechwytuj informacje o kandydatach za pomocą konfigurowalnych formularzy i stron docelowych, które płynnie integrują się z procesem rekrutacji

Analizuj wskaźniki rekrutacyjne za pomocą szczegółowych raportów dotyczących wydajności zespołu

limity HubSpot CRM

Niektóre zdefiniowane elementy są zablokowane i nie można uzyskać do nich dostępu

Cykle pracy mogą być mylące i trudne w nawigacji

Ceny HubSpot CRM

Narzędzia Free: $0

$0 Starter Customer Platform: $20/miesiąc za licencję

$20/miesiąc za licencję Profesjonalna platforma klienta: 1300 USD/miesiąc (obejmuje 5 licencji)

Oceny i recenzje CRM HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 11 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 11 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 4 000 opinii)

Pro Tip: Dobrą praktyką jest zachęcanie obecnych pracowników do polecania kandydatów. Rozumieją oni już kulturę organizacyjną firmy i często mogą przyciągnąć wysokiej jakości talenty.

3. Greenhouse (najlepszy do budowania kultury zatrudniania opartej na ludziach)

Via: Ludzie zarządzający ludźmi Greenhouse to kompleksowe oprogramowanie CRM do rekrutacji, które pomaga w kompleksowym procesie zatrudniania, ułatwiając zespołowi znalezienie i zatrudnienie najlepszych talentów.

To coś więcej niż tylko system śledzenia kandydatów (ATS) - pomaga organizacji budować kulturę zatrudniania opartą na ludziach, umożliwiając podejmowanie sprawiedliwych, opartych na danych decyzji i efektywne zatrudnianie najlepszych talentów.

Greenhouse pozwala śledzić drogę każdego kandydata, wysyłać zautomatyzowane wiadomości i prowadzić szczegółowe notatki na temat każdej interakcji. Idealny do rekrutacji na dużą skalę, Greenhouse oferuje ponad 450 gotowych integracji, płynne połączenie sourcingu i rekrutacji na dużą skalę oprogramowanie onboardingowe .

Najlepsze funkcje

Dostęp do ponad 30 gotowych raportów, połączenie ich z Arkuszami Google i śledzenie wyników rekrutacji dzięki szczegółowym analizom

Skalowanie listy ofert pracy w ponad 1000 Tablicach ogłoszeń przy jednoczesnej dywersyfikacji puli talentów dzięki narzędziom dostosowanym do celów rekrutacyjnych DE&I

Poprawa doświadczenia kandydatów dzięki funkcjom samodzielnego planowania, umożliwiającym kandydatom rezerwowanie rozmów kwalifikacyjnych w dogodnym dla nich czasie

Greenhouse limit

Zarządzanie uprawnieniami może być skomplikowane i mylące

Brak opcji wyszukiwania podobnych kandydatów na podstawie CV

Ceny Greenhouse

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje szklarni

G2: 4.4/5 (2000+ recenzji)

4.4/5 (2000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (675+ opinii)

4. Lever (najlepszy do wspólnego zatrudniania i angażowania kandydatów)

Via: Dźwignia Lever jest jednym z najlepszych dostępnych systemów śledzenia kandydatów. Pomaga zespołowi ds. talentów w poszerzaniu listy kandydatów, budowaniu trwałych powiązań i podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Podoba mi się to, że oprogramowanie do zarządzania talentami łączy w sobie automatyzację, analitykę i przyjazny dla użytkownika design, aby usprawnić rekrutację, pozwalając teamom skupić się na angażowaniu właściwych kandydatów.

Najlepsze funkcje

Integracja ATS i CRM w celu zapewnienia kompleksowej obsługi rekrutacji

Automatyzacja powtarzalnych cykli pracy i usprawnienie procesów, aby skupić się na angażowaniu najlepszych kandydatów

Wykorzystanie pulpitów do śledzenia wskaźników różnorodności, równości i integracji, zapewniając bardziej integracyjne strategie zatrudniania

Zwiększenie widoczności listy ofert pracy dzięki narzędziom marketingu rekrutacyjnego, które pomagają dotrzeć do szerszej i bardziej zróżnicowanej puli kandydatów

Żadnych limitów

Brak solidnego natywnego sprawdzania przeszłości i rozszerzenia narzędzi oceny kandydatów

Niektórzy użytkownicy raportują, że obsługa klienta mogłaby być lepsza

Lever pricing

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje dźwigni

G2: 4.3/5 (1900+ recenzji)

4.3/5 (1900+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (635+ opinii)

5. Jobvite (najlepszy do rekrutacji społecznościowej i polecania pracowników)

Via: Jobvite Jobvite to narzędzie do pozyskiwania talentów, które integruje AI w procesie rekrutacji. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i wyspecjalizowanym funkcjom, to Narzędzie AI do rekrutacji może obsługiwać wiele elementów, od publikowania ofert pracy po wdrażanie kandydatów.

Jedną z funkcji, którą uważam za szczególnie pomocną, jest Job Description Grader. Po przesłaniu opisu dostawca otrzymuje natychmiastową informację zwrotną na temat sentymentu, liczby słów i czytelności oraz oznacza wszelkie słowa, które mogą sugerować stronniczość.

Najlepsze funkcje Jobvite

Stwórz markową stronę kariery, aby zaprezentować kulturę swojej firmy i publikować oferty pracy

Wykorzystanie AI do identyfikacji najlepszych kandydatów na podstawie kwalifikacji i doświadczenia

Udostępnianie poleceń jednym kliknięciem w celu zaangażowania pracowników w proces rekrutacji

Wykorzystanie inteligentnych wiadomości do wstępnej selekcji kandydatów i zarządzania rozmowami kwalifikacyjnymi za pomocą narzędzi do samodzielnego planowania

limity Jobvite

Kiedy sprawdzasz poprzednich kandydatów, data ich aplikacji zmienia się na bieżącą, co może być mylące

Kalendarze nie aktualizują się automatycznie po wprowadzeniu zmian w harmonogramie

Cennik Jobvite

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jobvite

G2: 4/5 (600+ opinii)

4/5 (600+ opinii) Capterra: 4.1/5 (560+ opinii)

6. BambooHR (najlepszy dla małych i średnich firm)

Via: BambooHR BambooHR to oparty na chmurze system informacji HR (HRIS) zaprojektowany w celu uproszczenia i scentralizowania operacji HR. Jest to dobra opcja dla firm przechodzących od ręcznych procesów lub arkuszy kalkulacyjnych do bardziej zorganizowanego i wydajnego systemu.

Jako narzędzie rekrutacyjne CRM, BambooHR pomaga zarządzać zatrudnianiem, onboardingiem, danymi pracowników i płacami.

Najlepsze funkcje BambooHR

Wykorzystanie funkcji podpisu elektronicznego w celu uproszczenia procesów podpisywania i zatwierdzania nowych pracowników

Wysyłanie spersonalizowanych listów ofertowych z automatycznie wypełnianymi informacjami o kandydatach, co usprawnia proces składania ofert

Automatyzacja kategoryzacji kandydatów w celu wydajniejszej obsługi dużej liczby kandydatów

Dostęp do aplikacji mobilnej, która umożliwia przeglądanie aplikacji i komunikację z kandydatami w podróży

limity BambooHR

Brak powiadomień dla nowych pracowników i czasu wolnego jest kluczową brakującą funkcją

UX/UI doczekał się minimalnych aktualizacji, przez co platforma jest trudna w nawigacji i nieintuicyjna

Ceny BambooHR

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje BambooHR

G2: 4.4/5 (2300+ opinii)

4.4/5 (2300+ opinii) Capterra: 4,6/5 (ponad 2900 opinii)

7. SmartRecruiters (najlepsze dla firm poszukujących przyjaznego dla użytkownika rozwiązania do rekrutacji)

Via: SmartRecruiters SmartRecruiters to platforma rekrutacyjna oparta na AI, zaprojektowana w celu szybszego i bardziej efektywnego zatrudniania pracowników.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz zespołem korporacyjnym, czy zajmujesz się rekrutacją na dużą skalę, SmartRecruiters upraszcza proces dzięki automatyzacji zadań. Jego możliwości CRM pozwalają zarządzać rozmowami kwalifikacyjnymi, ofertami i onboardingiem z jednej centralnej platformy, dzięki czemu możesz skupić się na budowaniu idealnego zespołu.

Najlepsze funkcje SmartRecruiters

Płynna integracja z narzędziami takimi jak Zoom, LinkedIn i DocuSign w celu zapewnienia nieprzerwanego procesu rekrutacji

Automatyczna koordynacja harmonogramów rozmów kwalifikacyjnych z aplikacją SmartPal, zapewniająca płynne zarządzanie kandydatami

Natychmiastowa, zorganizowana komunikacja przez SMS i WhatsApp dzięki SmartMessage

Limity SmartRecruiters

Czasochłonne ustawienia kart wyników, zwłaszcza w przypadku załączenia pól tekstowych do pytań

Wielu użytkowników uważa interfejs za przestarzały w porównaniu do konkurencji

Ustawienie niestandardowych raportów wymaga znacznego wysiłku, podczas gdy wstępnie załadowane pulpity nie oferują możliwości drążenia

Ceny SmartRecruiters

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SmartRecruiters

G2: 4.3/5 (490+ opinii)

4.3/5 (490+ opinii) Capterra: 4.2/5 (140+ opinii)

8. Workable (najlepszy do usprawnionego publikowania ofert pracy i pozyskiwania kandydatów)

Via: Wykonalne Workable to kompleksowe oprogramowanie rekrutacyjne, które pomaga znaleźć, przyciągnąć i skutecznie zarządzać kandydatami.

Możesz tworzyć angażujące strony kariery, które odzwierciedlają kulturę Twojej firmy, a także w wielu językach, docierając do różnych kandydatów.

Najlepsze funkcje Workable

Udostępnianie ofert pracy w ponad 200 witrynach za pomocą jednego kliknięcia, maksymalizując widoczność

Tworzenie spersonalizowanych doświadczeń wdrożeniowych, zarządzanie informacjami o pracownikach i przechowywanie niezbędnych dokumentów w jednym miejscu

Wdrażanie ustrukturyzowanego programu poleceń, który zachęca obecnych pracowników do polecania kandydatów

Wykonalne limity

Zarchiwizowane informacje o stanowisku są niedostępne, chyba że stanowisko nie jest zarchiwizowane

Strona mobilna nie jest zbyt przyjazna dla użytkownika

Opracowane ceny

Starter: 149 USD/miesiąc (do 20 pracowników)

149 USD/miesiąc (do 20 pracowników) Standard: $360/miesiąc (do 20 pracowników)

$360/miesiąc (do 20 pracowników) Premier: 599 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

Właściwe oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (430+ recenzji)

4.6/5 (430+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 460 recenzji)

9. Bullhorn (najlepszy dla agencji zatrudnienia z funkcjami raportowania)

Via: Bullhorn Bullhorn to solidne rozwiązanie rekrutacyjne zaprojektowane w celu usprawnienia całego cyklu rekrutacji. To narzędzie rekrutacyjne umożliwia agencji zatrudnienia efektywne pozyskiwanie kandydatów z różnych sektorów, w tym przemysłu lekkiego, opieki zdrowotnej i branży zawodowej.

Jako oprogramowanie do zarządzania pracownikami dzięki możliwościom rekrutacyjnym Bullhorn usprawnia cały proces zatrudniania, pozwalając skupić się na budowaniu relacji przy jednoczesnym szybkim dopasowaniu wykwalifikowanych kandydatów do potrzeb klientów.

Najlepsze funkcje Bullhorn

Korzystaj z SourceBreaker, zaawansowanej technologii wyszukiwania, aby skutecznie znajdować talenty i odkrywać nowe leady w jednym narzędziu

Wykorzystaj rozszerzenie automatyzacji do sprawdzania CV, planowania rozmów kwalifikacyjnych i komunikacji z kandydatami, aby zaoszczędzić czas i ograniczyć pracę ręczną

Wybieraj spośród szerokiego zakresu dodatkowych rozwiązań, w tym analityki i executive search, aby dostosować Bullhorn do swoich konkretnych potrzeb

Skoncentruj się na relacjach z kandydatami, zapewniając im lepsze doświadczenia od pierwszego kontaktu do zatrudnienia

Limity Bullhorn

Brak możliwości ukrycia szablonów e-maili przed konkretnymi użytkownikami powoduje zamieszanie związane z marką

Egzekwowanie limitów Off Limits opiera się na ścisłej hierarchii zasad, które nie zawsze są zgodne z oczekiwaniami użytkowników

Ceny Bullhorn

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Bullhorn

G2: 4/5 (550+ recenzji)

4/5 (550+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 1000 recenzji)

10. Recruit CRM (najlepszy pod względem automatyzacji i możliwości integracji)

Via: Rekrutacja CRM Zapomnij o ręcznych zadaniach i niespójnych cyklach pracy - Recruit CRM łączy ATS i CRM w sposób, który sprawia, że proces rekrutacji jest płynniejszy, szybszy i inteligentniejszy.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, potężnym integracjom i funkcjom automatyzacji, Recruit CRM upraszcza pozyskiwanie, śledzenie i zarządzanie kandydatami.

Najlepsze funkcje Recruit CRM

Zaawansowane wyszukiwanie logiczne i Radius (za pośrednictwem map Google) w celu znalezienia kandydatów, klientów i ofert pracy w określonych zakresach lokalizacji

Wyodrębnianie kluczowych szczegółów z życiorysów, usprawniające tworzenie profili kandydatów dzięki parsowaniu życiorysów z wykorzystaniem AI

Zarządzanie kandydatami poprzez konfigurowalne tablice Kanban, ułatwiające przeciąganie i upuszczanie na kolejnych scenach procesu rekrutacji

Zapisywanie najlepszych kandydatów na przyszłe oferty pracy za pomocą hotlist, dostępnych zarówno za pośrednictwem aplikacji komputerowej, jak i mobilnej

Recruit CRM limit

Sekcja raportowania nie jest zbyt rozbudowana

Sporadyczne opóźnienia interfejsu w godzinach szczytu

Ceny CRM

Pro: $85/miesiąc za użytkownika

$85/miesiąc za użytkownika Business: $125/miesiąc za użytkownika

$125/miesiąc za użytkownika Enterprise: $165/miesiąc za użytkownika

Recruit CRM oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 80 recenzji)

4.8/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 400 opinii)

11. Zoho Recruit (najlepsze do niestandardowego rozszerzenia)

Via: Zoho Recruit Zoho Recruit to przyjazne dla użytkownika, oparte na chmurze oprogramowanie rekrutacyjne, które łączy funkcje ATS i CRM w jednej platformie. Płynnie integruje się z innymi produktami Zoho, zapewniając elastyczność w dostosowywaniu procesu rekrutacji do konkretnych potrzeb.

Niezależnie od tego, czy rekrutujesz dla klienta, czy budujesz wewnętrzny zespół, ten oprogramowanie bazy danych pracowników obejmuje każdą scenę - od pozyskiwania kandydatów po automatyzację cykli pracy. Dodatkowo, dzięki narzędziom AI i planowi Free Forever, Zoho Recruit usprawnia zatrudnianie, pomagając rekrutować mądrzej i szybciej.

Najlepsze funkcje Zoho Recruit

Uzyskaj zautomatyzowane odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania kandydatów i aktualizacje statusu aplikacji w czasie rzeczywistym dzięki Zia AI Chatbot

Edytuj lejki rekrutacyjne, oznaczaj procesy kolorami i prowadź przejrzysty przegląd postępów kandydatów

Publikowanie ofert pracy na ponad 75 tablicach ogłoszeń i natychmiastowe udostępnianie list w mediach społecznościowych w celu zwiększenia zasięgu

Limity Zoho Recruit

Wygląd oprogramowania wydaje się przestarzały w porównaniu do innych narzędzi na rynku

Aplikacja mobilna ma limity funkcji

Ceny Zoho Recruit

Free Forever na zawsze

**Dla korporacyjnych działów HR

Standard: $30/miesiąc na rekrutera

$30/miesiąc na rekrutera Enterprise: $60/miesiąc na rekrutera

Dla agencji rekrutacyjnych

Standard: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: $60/miesiąc za użytkownika

$60/miesiąc za użytkownika Enterprise: $90/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Recruit

G2: 4.4/5 (ponad 1700 opinii)

4.4/5 (ponad 1700 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 900 opinii)

**Niektóre firmy wykorzystują obecnie grywalizację do zrobienia oceny umiejętności kandydatów w zabawny i angażujący sposób. Gry te sprawdzają umiejętność rozwiązywania problemów, kreatywność i pracę zespołową, jednocześnie angażując kandydatów w cały proces.

12. Crelate (najlepszy dla kreatywnych pracowników i potrzeb rekrutacyjnych)

Via: BetterBuys Crelate to kompleksowa platforma rekrutacyjna zaprojektowana, aby pomóc agencjom i rekruterom zatrudniać więcej pracowników przy mniejszym wysiłku. Nowoczesny, intuicyjny interfejs ułatwia zarządzanie kandydatami, śledzenie postępów i komunikację z klientami.

Narzędzie to wykracza poza rekrutację - zawiera w pełni zintegrowane narzędzia sprzedażowe, które pozwalają zarządzać kandydatami i klientami w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Crelate

Zachowanie zgodności z procesami uwierzytelniania i płacenia/rozliczania oraz łatwe śledzenie czasu i wydatków zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na pulpicie

Niestandardowy proces rekrutacji dzięki funkcjom "przeciągnij i upuść"

Wykorzystaj portal klienta Crelate do komunikacji z klientami za pomocą alertów w czasie rzeczywistym

Wykorzystaj analitykę rekrutacyjną do generowania niestandardowych raportów, które informują o decyzjach, śledzenia kluczowych wskaźników i odkrywania możliwości

Limity Crelate

Brak opcji anulowania subskrypcji jednym kliknięciem budzi obawy o zaufanie

Przełączanie się między dokumentami kandydatów może być uciążliwe i prowadzić do błędów użytkownika

Crelate pricing

Niestandardowy cennik

Powiązane oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

4.4/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

iCIMS (najlepszy dla dużych Enterprise ze złożonymi procesami rekrutacji)

Via: iCIMS iCIMS wyposaża zespół w narzędzia do tworzenia znaczących połączeń z kandydatami i optymalizacji wysiłków rekrutacyjnych. Został zaprojektowany w celu automatyzacji wielu aspektów pozyskiwania talentów przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania kandydatów za pomocą różnych narzędzi.

Od międzynarodowego wsparcia rekrutacyjnego po dopasowywanie kandydatów oparte na AI, iCIMS zapewnia firmom każdej wielkości zasoby potrzebne do znalezienia i zatrzymania najlepszych talentów.

najlepsze funkcje iCIMS

Maintainer umożliwia wielokanałową komunikację z kandydatami, dzięki czemu są oni na bieżąco informowani i angażowani przez cały czas trwania rekrutacji

Prowadzenie rekrutacyjnych kampanii marketingowych i zarządzanie wydarzeniami bezpośrednio na platformie

Uprość wewnętrzną mobilność dzięki inteligentnemu wyszukiwaniu, konwersacyjnej AI i wielokanałowej komunikacji, ułatwiając pracownikom znajdowanie i aplikowanie na odpowiednie wewnętrzne możliwości

Mierz nastroje pracowników za pomocą zautomatyzowanych ankiet na kluczowych etapach cyklu życia

iCIMS limit

Platforma może być przytłaczająca i trudna w nawigacji

Cykle pracy często nie są dobrze zintegrowane

Ceny iCIMS

Ceny niestandardowe

oceny i recenzje iCIMS

G2: 4.1/5 (ponad 700 recenzji)

4.1/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.3/5 (830+ opinii)

**Technologia, opieka zdrowotna i finanse to obecnie najbardziej konkurencyjne branże dla rekruterów, a popyt na wykwalifikowanych specjalistów często przewyższa podaż.

14. ATS OnDemand (najlepszy do prostego śledzenia kandydatów)

Via: ATS OnDemand Szukasz prostego sposobu na zarządzanie procesem rekrutacji? Ten ATS został zaprojektowany specjalnie dla startupów oraz małych i średnich Teams.

Dzięki zarówno automatycznym, jak i ręcznym opcjom e-mail, komunikacja z kandydatami staje się łatwa. Pytania wstępne skutecznie filtrują kandydatów, a zespół może współpracować, szybko przesyłając dane kandydatów.

Najlepsze funkcje ATS OnDemand

Dostosuj strony kariery, aby odzwierciedlały tożsamość Twojej firmy, zapewniając przyjazne dla użytkownika doświadczenie i lepszy employer branding

Efektywna selekcja kandydatów dzięki pytaniom wstępnym i automatyzacji komunikacji e-mail

Zintegruj dodatkowe narzędzia, takie jak teksty, sieci talentów i możliwości AI, aby usprawnić proces rekrutacji

Śledzenie działań rekrutacyjnych za pomocą intuicyjnego i bogatego w funkcje pulpitu

ATS OnDemand limit

Funkcja zaawansowanego wyszukiwania kandydatów może ulec awarii, jeśli pole Search Phase pozostanie puste

Złożoność w konfigurowaniu raportów może utrudniać generowanie wnikliwych analiz i wskaźników

Ceny usługi ATS OnDemand

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje ATS OnDemand

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.2/5 (65+ recenzji)

15. ApplicantPro (najlepszy pod względem konfigurowalnych cykli pracy i raportowania)

Via: ApplicantPro ApplicantPro to narzędzie rekrutacyjne które pomaga zwiększyć przepływ wykwalifikowanych kandydatów i szybko zidentyfikować najlepszych kandydatów.

Pomaga komunikować się z kandydatami za pośrednictwem tekstu lub e-maila, automatycznie dyskwalifikować niewykwalifikowanych kandydatów i korzystać ze zintegrowanych ocen, aby zawęzić listę najlepszych kandydatów.

Dodatkowo, można inicjować sprawdzanie przeszłości i obsługiwać formalności związane z nowym zatrudnieniem bezpośrednio z poziomu platformy.

Najlepsze funkcje ApplicantPro

Korzystanie z kognitywnych i behawioralnych ocen przed zatrudnieniem w celu znalezienia kandydatów najlepiej pasujących do otwartych pozycji

Przeglądanie, ponowne oglądanie i ocena rozmów wideo w profilu każdego kandydata

Sprawdzanie referencji poprzez wysyłanie zapytań drogą elektroniczną i śledzenie odpowiedzi w systemie

Ustawienie niestandardowych poziomów uprawnień w celu kontrolowania dostępu do szczegółów rekrutacji i efektywnego zarządzania rolami użytkowników

ApplicantPro limit

Funkcja follow-up e-mail zmniejszyła liczbę niekompletnych aplikacji

Śledzenie statusu kandydatów i ich pozycji w procesie jest trudne

Ceny aplikacji ApplicantPro

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ApplicantPro

G2: 4.2/5 (85+ opinii)

4.2/5 (85+ opinii) Capterra: 4.6/5 (370+ opinii)

Zrób z ClickUp swój CRM wyboru

Teraz, gdy zapoznałeś się z 15 najlepszymi opcjami oprogramowania CRM do rekrutacji, jesteś lepiej przygotowany do znalezienia odpowiedniego rozwiązania dla swoich potrzeb rekrutacyjnych.

Podczas gdy każde narzędzie oferuje unikalne funkcje usprawniające rekrutację, ClickUp oferuje kompleksowe doświadczenie zwiększające wydajność zespołu przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej jakości obsługi kandydatów, co czyni go nieodzowną częścią procesu rekrutacji.

Rozciąga się nawet na onboarding, pomagając nowym pracownikom zacząć od właściwej stopy - wszystko w ramach tej samej platformy. Zarejestruj się w ClickUp i zmień swoją strategię rekrutacyjną już dziś!