Jak przeprowadzić proces planowania OKR?

W "Measure What Matters," John Doerr rysuje odsetki analogii między OKR-ami zespołu a szwajcarskim scyzorykiem. Podobnie jak to poręczne narzędzie, OKR są wszechstronne, elastyczne i stanowią klucz do poruszania się w złożoności każdej organizacji.

Niezależnie od tego, czy jesteś w startupie koncentrującym się na przetrwaniu, czy jesteś częścią dużej firmy rozbijającej silosy, OKR są twoim ostatecznym przewodnikiem. Jednak skuteczne planowanie OKR wykracza poza samo ustawienie celów; chodzi o stworzenie dynamicznego procesu. Proces ten wyostrza klarowność, dostosowuje zespół kierowniczy i generuje świeże pomysły, aby osiągnąć cel wymierne cele .

Przyjrzyjmy się, jak z powodzeniem powodzić planowanie firmowych OKR. Zbadamy również, w jaki sposób odnoszą się one do Cele SMART i przyczyniają się do osiągnięcia kluczowych celów organizacji.

Czym jest plan OKR?

OKR, czyli Cele i Kluczowe Wyniki, oferują prosty, ale elastyczny sposób na ustawienie celów, zdefiniowanie celów i pomiar wyników. Dzięki OKR możesz dopasować cele indywidualne, zespołowe i organizacyjne, jednocześnie śledząc swoje postępy.

Chociaż ta struktura pochodzi z lat 80-tych XX wieku, ostatnio zyskała popularność wśród startupów i dużych firm technologicznych. Popularność ta wynika z jego zdolności do wspierania wyrównania i zapewnienia, że wszyscy członkowie zespołu koncentrują się na tych samych priorytetach.

Gdy pracownicy postrzegają swoje zadania jako ważne, osiągają wyższą wydajność. The Significance of Task Significance: Efekty wydajności pracy, mechanizmy relacyjne i warunki brzegowe Teams może dostosować OKR do swoich potrzeb, ale te najbardziej efektywne zazwyczaj mają pewne cechy wspólne:

Cele: Cele reprezentują to, co chcesz osiągnąć. Najlepsze cele są konkretne, mierzalne i określone w czasie. Unikaj niejasnych, aspiracyjnych celów; zamiast tego wybierz konkretne cele, do których może dążyć twój zespół

Znaczenie sesji planowania strategicznego OKR Spotkania OKR stanowią platformę dla całego zespołu do omówienia i dopracowania celów, upewniając się, że wszyscy rozumieją swoje role i obowiązki. Włączenie tych sesji do strategii ustawiania celów może poprawić współpracę i zaangażowanie zespołu.

Oto, co sprawia, że sesje planowania OKR są tak ważne dla organizacji:

Współpraca: Teams mogą pracować razem, wspierając silniejsze powiązania i wspólne zrozumienie. Na przykład, gdy zespół ds. rozwoju produktu współpracuje z działem obsługi klienta podczas sesji planowania OKR, mogą oni uzgodnić cele związane z poprawą satysfakcji klienta, co może prowadzić do lepszych funkcji produktu i skuteczniejszych strategii wsparcia

Przeczytaj także: OKR a KPI - poznaj różnicę i zobacz, jak się porównują

Jak skonstruować skuteczne OKR-y

Skuteczna struktura OKR zaczyna się od jasnego, inspirującego celu, który ustawia ogólny kierunek. Po nim następują dwa do czterech kluczowych wyników, które są konkretne, mierzalne i określone w czasie.

Korzystając z tej struktury, zaszczepiasz poczucie celu i zapewniasz, że wysiłki twojego zespołu są dostosowane do osiągnięcia celu.

Ustawienie ambitnych celów

Cele powinny być motywujące, zapadające w pamięć i jakościowe. Tworząc cele, należy rozważyć, czy rezonują one emocjonalnie. Chcesz, aby Twój team czuł się podekscytowany i myślał: "Tak, chcę być tego częścią!"

Zazwyczaj cele są ustawiane co miesiąc lub co kwartał. Nie należy wyznaczać więcej niż jednego do trzech celów na zespół na kwartał, choć może się to różnić w zależności od potrzeb organizacji.

Celem jest uniknięcie sytuacji, w której priorytetów jest tak wiele, że nie ma żadnego. Krótkie, zwięzłe i konkretne cele ułatwiają wszystkim ich zrozumienie.

Pro Tip: Formułując cele, zadaj sobie pytanie, dlaczego ich osiągnięcie jest ważne.

Definiowanie kluczowych wyników

Ustawienie kluczowych wyników ilościowych - jasno określonych wskaźników - ma kluczowe znaczenie dla śledzenia postępów w realizacji celów. Używanie liczb w odniesieniu do kluczowych wyników pozwala na prostą i znaczącą komunikację na temat postępów.

Dodatkowo, upewnij się, że kluczowe wyniki koncentrują się na wynikach, a nie na konkretnych zadaniach. Powinny one opisywać idealne wyniki potrzebne do osiągnięcia celu bez określania sposobu ich osiągnięcia.

Kluczowe wyniki można ograniczyć do trzech do pięciu na cel, ale może to zależeć od kontekstu biznesowego. Dobrą wiadomością jest to, że zawsze można później zmienić te stwierdzenia, a znalezienie dobrego rytmu definiowania zarówno celów, jak i kluczowych wyników wymaga praktyki.

przyjrzyjmy się teraz dobrym Przykłady OKR .

Prostym, ale skutecznym celem może być "Obniżenie śladu węglowego". Kluczowe wyniki mogą obejmować przejście na 100% energii odnawialnej w ciągu sześciu miesięcy lub wykorzystanie 100% materiałów pochodzących z recyklingu w ciągu trzech miesięcy.

Na szerszą skalę, możesz chcieć "uszczęśliwić klientów". Możesz to wesprzeć kluczowymi wynikami, takimi jak osiągnięcie określonego wskaźnika Net Promoter Score (NPS), zmniejszenie rezygnacji klientów do określonego procentu lub zebranie określonej ilości opinii klientów każdego miesiąca.

OKR mogą służyć różnym celom, niezależnie od tego, czy chodzi o realizację celów ogólnofirmowych, czy zwiększenie wydajności osobistej. Niezależnie od ich zakresu, ich prawdziwa siła leży w tworzeniu konsensusu, wyjaśnianiu działań i motywowaniu jednostek do osiągania znaczących celów strategicznych.

Wreszcie, gdy chcesz śledzenie wskaźników OKR należy pamiętać, że regularne przeglądy i aktualizacje pomogą utrzymać zgodność i tempo realizacji tych kluczowych celów.

Jak przeprowadzić proces planowania OKR

OKR zapewniają jasne ramy dla ustawienia mierzalnych celów, pomagając Teams pozostać skupionym i śledzić postępy.

Ale aby naprawdę wdrożyć i odblokować moc OKRs potrzebujesz czegoś więcej niż tylko dobrze zdefiniowanych celów - potrzebujesz ustrukturyzowanego podejścia, które sprzyja współpracy, ustalaniu priorytetów i ciągłej komunikacji.

Zacznij od dostosowania strategii

Pierwszym krokiem do powodzenia procesu planowania OKR jest upewnienie się, że są one bezpośrednio powiązane ze strategicznymi celami firmy.

na przykład, jeśli długoterminową strategią firmy jest ekspansja na nowe rynki, OKR dla zespołu marketingowego może brzmieć: Zwiększenie świadomości marki w Azji Południowo-Wschodniej o Q2.

Cel ten jest zgodny ze strategią firmy i zapewnia, że każdy przyczynia się do szerszego obrazu. Bez takiego dostosowania, Teams mogą pracować w silosach, realizując cele, które nie wspierają bezpośrednio kierunku organizacji.

Dostosowanie OKR do strategicznych celów firmy pozwala wszystkim być na tej samej stronie i zapewnia, że wysiłki są skoncentrowane tam, gdzie mają największe znaczenie.

Ułatwianie sesji burzy mózgów

Po upewnieniu się, że cel jest zgodny ze strategią firmy, następnym krokiem jest zebranie kluczowych członków zespołu w celu przeprowadzenia burzy mózgów na temat potencjalnych sposobów jego osiągnięcia. Zaproś uczestników z zespołów marketingu, sprzedaży i wydajności, aby przedstawili swoje pomysły.

podczas burzy mózgów zespół marketingowy może zasugerować takie pomysły, jak uruchomienie kampanii reklamowych dostosowanych do regionu lub tworzenie zlokalizowanej zawartości. Zespół ds. produktów może zasugerować oferowanie funkcji dostosowanych do regionu, aby przyciągnąć uwagę odbiorców, a zespół ds. sprzedaży może zbadać partnerstwa z influencerami lub lokalnymi firmami.

Zachęcając różne Teams do udostępniania swoich spostrzeżeń, generujesz różnorodne pomysły i wspierasz współpracę, zapewniając, że cele mają szeroki wkład i poparcie całej organizacji.

Ustalanie priorytetów i finalizowanie OKRs

Po zebraniu pomysłów z sesji burzy mózgów, nadszedł czas, aby ustalić priorytety, które kluczowe wyniki będą miały największy wpływ.

możesz mieć kilka proponowanych kluczowych wyników w celu zwiększenia świadomości marki, ale powinieneś skupić się na tych, które będą miały największy zasięg i są realistyczne w ramach czasowych.

Na przykład, możesz zdecydować się na priorytetyzację kluczowych wyników, takich jak:

Uruchomienie trzech celowych kampanii reklamowych

Nawiązanie współpracy z pięcioma lokalnymi influencerami o zasięgu ponad 150 000 obserwujących każdy

Zwiększenie zaangażowania w mediach społecznościowych w Azji Południowo-Wschodniej o 15%

Te kluczowe wyniki są jasne, wykonalne i mierzalne, co ułatwia śledzenie postępów.

Na tej scenie ważne jest, aby unikać zbytniego rozproszenia zasobów poprzez wybór zbyt wielu kluczowych wyników. Trzymaj się tych, które są bezpośrednio zgodne z celem i wizją firmy i które twój zespół może realistycznie osiągnąć w określonych ramach czasowych.

Komunikuj i wdrażaj OKRs

Po zdefiniowaniu OKR niezbędna jest wyczyszczona komunikacja. Upewnij się, że zespoły marketingowe, produktowe i sprzedażowe znają cel i kluczowe wyniki.

Dostosuj planowanie OKR do zarządzania pracą i osiągaj ambitne cele szybciej dzięki ClickUp

Korzystanie z platform do zarządzania projektami, takich jak ClickUp można upewnić się, że każdy zespół zna swoją rolę i ma widoczność postępów.

Regularnie sprawdzaj postępy

Wreszcie, proces OKR nie jest zakończony bez regularnych przeglądów. Zaplanuj dwutygodniowe lub comiesięczne przeglądy, aby ocenić postępy zespołu w realizacji celu.

Podczas tych przeglądów sprawdź, czy kluczowe wyniki są osiągane. Na przykład, jeśli uruchomiłeś już jedną z kampanii reklamowych, ale nie zaobserwowałeś oczekiwanego wzrostu zaangażowania, byłby to idealny moment na dostosowanie podejścia.

Lub, jeśli partnerstwa z influencerami przynoszą świetne wyniki, warto podwoić tę taktykę.

Regularne przeglądy pozwalają utrzymać zespół na właściwym torze, a w razie jakichkolwiek wyzwań można szybko wprowadzić poprawki. Stanowią one również okazję do świętowania zwycięstw, takich jak wczesne osiągnięcie celów zaangażowania, co utrzymuje wysokie morale i koncentrację.

Narzędzia do planowania OKR

Posiadanie odpowiednich narzędzi może stanowić różnicę między nieskutecznym a skutecznym planowaniem OKR, a ClickUp może być tutaj Watsonem dla twojego Sherlocka.

Jako platforma do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym", ClickUp umożliwia uzyskanie pełnej widoczności nad planowanymi OKR, od ustawienia celów i przypisania zadań po pomiar wyników.

Narzędzia i zasoby do ustawienia OKRs

Na początek utwórz dedykowaną przestrzeń lub folder dla OKR w ClickUp. Zdefiniuj swoje cele wysokiego poziomu, które powinny być ambitne, ale realistyczne, i powiąż je z konkretnymi, mierzalnymi kluczowymi wynikami.

Cele ClickUp Cele ClickUp zapewnia fantastyczną wirtualną przestrzeń do ustalania celów i utrzymywania wszystkiego w porządku, ułatwiając ustawienie, śledzenie i osiąganie celów zespołu - wszystko w jednym miejscu. Co więcej, posiada ustrukturyzowane ramy, które pomagają podzielić duże cele na plany, które można ustawić jako zadania w celu sprawnego monitorowania.

Twórz, mierz i osiągaj cele swojego zespołu dzięki ClickUp Goals

Aby upewnić się, że Twoje cele są mierzalne, możesz włączyć Cele. Te cele są bardzo pomocne w śledzeniu wskaźników powodzenia i utrzymywaniu koncentracji na tym, co ważne.

Możesz na przykład śledzić:

Liczbę: np. ile e-booków zostało pobranych podczas ostatniej akcji marketingowej

np. ile e-booków zostało pobranych podczas ostatniej akcji marketingowej Prawda/Fałsz: Sprawdzanie, czy nowy przepływ onboardingu jest wolny od błędów i gotowy do uruchomienia

Sprawdzanie, czy nowy przepływ onboardingu jest wolny od błędów i gotowy do uruchomienia Procent: Na przykład wzrost przychodów w ostatnim kwartale

Na przykład wzrost przychodów w ostatnim kwartale Waluta: Na przykład, cel oszczędności z automatyzacji w tym kwartale

Możesz również organizować swoje cele, tworząc foldery dla OKR, śledząc cykle sprintu, przeglądając karty wyników postępu i porównując wyniki w różnych ramach czasowych. Pola niestandardowe ClickUp i szablony śledzenia celów umożliwiają połączenie tych kluczowych wyników z danymi w czasie rzeczywistym. Takie ustawienie zapewnia jasny widok tego, jak dobrze cele są zgodne z szerszymi celami firmy.

Jeśli dopiero zaczynasz, te szablony do ustawiania celów są tutaj, aby Ci pomóc:

Szablon OKRs ClickUp

Szablon ClickUp OKRs

Zaczynając od szablonu Szablon ClickUp OKRs to fantastyczny sposób na zagłębienie się w OKR. Dzięki temu szablonowi możesz:

Uzyskać dobrze zdefiniowane ramy wraz z obszarami roboczymi, co ułatwia rozpoczęcie planowania celów

Znaleźć konfigurowalne szablony OKR, poręczny przewodnik po ustawieniu celów, a nawet próbkę OKR, która cię zainspiruje

Dostęp do listy kontrolnej OKR i podręcznika, który przedstawia najlepsze praktyki wdrażania OKR w organizacji

Wszystkie te komponenty płynnie ze sobą współpracują, aby pomóc ci bezproblemowo rozpocząć pracę z OKR.

Aby powodzenie OKR-ów było możliwe, kluczowe jest zrozumienie specyficznej struktury swojego zespołu. Ten szablon pomaga w ustawieniu i niestandardowym dostosowaniu OKR, które spełniają unikalne wymagania zespołu. Dzięki wszystkim narzędziom wizualnym, obszarom roboczym i zasobom, każdy zrozumie swoje cele i będzie wiedział, jak skutecznie nad nimi pracować.

Szablon ClickUp OKRs Framework

Szablon ramowy OKR ClickUp

Szablon Szablon ClickUp OKR Framework jest niesamowitym źródłem informacji umożliwiającym szybkie i sprawne rozpoczęcie podróży OKR. Zawiera gotowe ramy OKR, konfigurowalne szablony, pomocne przewodniki i praktyczne przykłady, dzięki którym planowanie staje się dziecinnie proste. Znajdziesz tu również dedykowaną listę kontrolną OKR i podręcznik, które dostarczają cennych informacji na temat integracji OKR ze strategią biznesową.

Oto jak menedżerowie mogą wykorzystać ten szablon OKR do ustawienia i monitorowania swoich celów i kluczowych wyników:

Zacznij od skorzystania z globalnego widoku OKR, aby stworzyć i śledzić ogólne cele i zadania firmy

Następnie uzyskaj wgląd w to, jak radzi sobie każdy zespół, korzystając z widoku OKR Progress Tablica

Wreszcie, planuj i monitoruj oś czasu dla każdego celu za pomocą widoku osi czasu

💡 Pro Tip: Użyj tych Szablony celów SMART wyznaczanie konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie celów lub celów SMART, śledzenie postępów i od czasu do czasu ich przeglądanie.

Narzędzia i zasoby do osiągania celów OKR

Osiąganie OKR ma kluczowe znaczenie dla dostosowania wysiłków Teams i osiągania wymiernych wyników. ClickUp upraszcza ten proces dzięki łatwym w użyciu funkcjom, które pomagają Teams ustawić, śledzić i dostosowywać swoje OKR.

Oto zestawienie sposobów skutecznego osiągania OKR za pomocą ClickUp.

Zadania ClickUp

Gdy OKR są już gotowe, podziel je na wykonalne zadania i kamienie milowe dla każdego członka zespołu. Zadania ClickUp pozwalają do zrobienia tego poprzez przypisanie obowiązków, ustawienie terminów i ustalenie zależności. Przypisz każdy kluczowy wynik do konkretnych właścicieli, zapewniając odpowiedzialność.

Intuicyjny interfejs typu "przeciągnij i upuść" ułatwia zarządzanie zadaniami, a Ty możesz wybierać spośród ponad 15 Widoki ClickUp -Lista, tabela, kalendarz, tablica Kanban, wykres Gantta i inne - dla lepszej widoczności cyklu pracy.

Użyj zadania ClickUp, aby nakreślić kluczowe wyniki i inicjatywy bez niechlujnych arkuszy kalkulacyjnych

Oto kilka dodatkowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie powodzenia procesu wdrażania OKR:

Oś czasu : Użyj Śledzenie czasu ClickUp aby porównać szacowany czas z rzeczywistym czasem potrzebnym do osiągnięcia celów

: Użyj Śledzenie czasu ClickUp aby porównać szacowany czas z rzeczywistym czasem potrzebnym do osiągnięcia celów Zależności : Śledzenie zależności, które albo przyspieszyły wyniki, albo powstrzymały zespół, używając Zależności ClickUp Kamienie milowe : Uchwyć kluczowe momenty w projekcie i świętuj zwycięstwa dzięki Kamienie milowe ClickUp takich jak osiągnięcie 50% pierwotnego celu

: Śledzenie zależności, które albo przyspieszyły wyniki, albo powstrzymały zespół, używając Zależności ClickUp

ClickUp zapewnia również zakres automatyzacji, powtarzających się zadań i podobnych funkcji, które ograniczają pracę ręczną, pozwalając poświęcić więcej czasu na podejmowanie decyzji.

Narzędzia i zasoby do śledzenia OKRs

Z Funkcja śledzenia celów ClickUp można łatwo wprowadzać zmiany w razie potrzeby i powiadamiać wszystkich o zmianach, co zwiększa przejrzystość cyklu OKR.

Stwórz jasną kolejność działań, dodając "blokujące" lub "czekające na" zależności między zadaniami, aby utrzymać swój zespół na dobrej drodze i wiedzieć, nad czym pracować w pierwszej kolejności dzięki funkcji śledzenia celów ClickUp

Możesz także ustalać zależności między zadaniami, przypisywać członków zespołu, ustalać oś czasu i automatyzować śledzenie postępów.

Dzięki OKRs będziesz oceniać powodzenie na podstawie kluczowych wyników.

Pulpity ClickUp Pulpity ClickUp są idealne do śledzenia i zwiększania wydajności organizacji w odniesieniu do różnych celów i wskaźników. Twórz konfigurowalne pulpity i dodawaj widżety dla celów, które są dla Ciebie najważniejsze.

Uzyskaj natychmiastowy wgląd w pulpit OKR

ClickUp oferuje również predefiniowany Pulpit OKR ułatwiając wizualizację wydajności, identyfikację wąskich gardeł i wczesne wykrywanie zagrożeń.

Obecnie OKR są zazwyczaj ustawiane co kwartał na poziomie zespołu. Po stronie organizacyjnej działają one w cyklach i mogą być nieco iteracyjne. Oznacza to, że menedżerowie zespołów mogą co kwartał zmieniać mapę swoich OKR.

Dokumenty ClickUp

W tym momencie ważne jest, aby zapytać, czy wszyscy w zespole mają dostęp do zebranych danych. Czy wiedzą, co zadziałało dobrze, a co nie?

Dokumentowanie powodzenia i wyzwań jest niezbędne. Chcesz usprawnić proces śledzenia OKR, polegając na danych w czasie rzeczywistym zamiast na domysłach lub intuicji. Dokumenty ClickUp służą jako scentralizowany hub, w którym członkowie teamów, kierownicy projektów, liderzy i kadra zarządzająca mogą przechowywać wszystkie informacje związane z OKR. Może to obejmować spostrzeżenia z poprzednich cykli OKR, przyczyny powodzenia i niepowodzenia, standardowe procedury operacyjne i metody śledzenia.

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

Dokumenty ClickUp pełnią funkcję edycji w czasie rzeczywistym i posiadają bogate opcje formatu. Dzięki temu dokumenty pozostają intuicyjne i są zawsze aktualizowane o najnowsze informacje.

Możesz także korzystać z komentarzy w wątkach i dyskusji w ramach zadań, aby połączyć się z zespołem, udostępniać aktualizacje i stawiać czoła wszelkim wyzwaniom.

Wskazówka bonusowa: Regularne przeglądanie i dostosowywanie celów

OKR wymagają ciągłej uwagi, więc ważne jest, aby regularnie sprawdzać postępy.

Korzystając z pulpitu ClickUp Goals Dashboard, możesz przejrzeć ogólną realizację celów, zwracając szczególną uwagę na te, które pozostały w tyle. Zaplanuj cykliczne wizyty kontrolne lub sprinty, aby przejrzeć i dostosować swoje OKR w razie potrzeby.

❗️If zauważysz, że kluczowy wynik nie jest na właściwym torze, zmień przydział zasobów, dostosuj oś czasu lub zmodyfikuj OKR, jeśli to konieczne.

ClickUp oferuje również widżety celów, które ułatwiają wizualizację postępów i korygowanie kursu w czasie rzeczywistym.

Dzięki ustawieniu jasnych OKR, podzieleniu ich na wykonalne zadania i regularnemu przeglądaniu ich w ClickUp, Teams mogą pozostać wyrównane, skoncentrowane i adaptacyjne - osiągając wyniki, które mają największe znaczenie.

Najlepsze praktyki dla sesji planowania OKR

Jeśli chcesz, aby Twoja sesja planowania OKR była trafiona, ważne jest, aby podejść do niej z przemyślaną strategią. Rozważ te najlepsze praktyki, aby sesja była bardziej efektywna i utrzymywała wszystkich na właściwym torze:

Zachęcaj do uczestnictwa

Zaangażuj Teams w rozmowę. Każdy wkład ma znaczenie i pomaga stworzyć poczucie własności.

Kiedy ludzie czują, że wnieśli swój wkład, są bardziej zaangażowani w osiąganie celów. Ponadto posiadanie różnych perspektyw może prowadzić do bardziej wszechstronnych i realistycznych celów.

Cele powinny być osiągalne i mierzalne

Choć dobrze jest mierzyć wysoko, upewnij się, że cele są w zasięgu ręki i można je jasno zmierzyć.

Trzymając się celów SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound), unikniesz ustawienia celów, które są albo zbyt niejasne, albo zbyt ambitne.

Zachowaj równowagę

Odpowiednia równowaga pomiędzy śmiałymi, inspirującymi celami i tymi bardziej osiągalnymi może utrzymać motywację zespołu.

Podczas gdy niektóre cele powinny przekraczać granice, inne muszą być w zasięgu ręki, aby utrzymać morale i zachęcić do postępu.

Regularne odprawy

Częste przeglądy postępów są kluczem do utrzymania działań na właściwym torze.

Regularne monitorowanie kluczowych wyników pozwala na dokonywanie korekt w odpowiednim czasie i daje każdemu szansę na omówienie wszelkich napotkanych wyzwań.

Wykorzystaj technologię na swoją korzyść

Wreszcie, technologia może zrobić różnicę w trakcie śledzenia postępów. Narzędzia do zarządzania projektami (takie jak ClickUp 🤩) pomagają śledzić kluczowe wyniki w czasie rzeczywistym i pozwalają zespołowi pozostać odpowiedzialnym.

Wplatając te praktyki w sesje planowania OKR, nie tylko ustawisz jasne i osiągalne cele, ale także wzmocnisz bardziej zaangażowany i zgrany zespół gotowy do osiągania wyników.

Do zrobienia lepszego planu OKR i osiągnięcia więcej dzięki ClickUp

Osiągnięcie lepszego planowania OKR polega na ustawieniu jasnych, wykonalnych celów i utrzymaniu wszystkich na tej samej stronie przez cały proces. A dobrze wykonane OKR mogą stanowić połączenie ambicji z rzeczywistymi wynikami.

Nawet jeśli Twój Teams nie osiągnie każdego wzniosłego celu, ustawienie wysokich aspiracji może zainspirować ich do osiągnięcia więcej, niż początkowo sądzili, że jest to możliwe.

ClickUp może przyspieszyć wdrożenie OKR dzięki swoim unikalnym funkcjom, takim jak ClickUp Goals, gotowe szablony i konfigurowalne pulpity. Narzędzia te pomagają stworzyć przejrzyste, ustrukturyzowane ramy do opracowywania jasnych OKR i śledzenia celów zespołu na każdej scenie na drodze do powodzenia. Załóż darmowe konto ClickUp i zacznij pracować nad swoimi OKR już dziś!