Najlepsze szablony raportów sprzedaży Free Excel usprawniające zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie sprzedażą obejmuje różne działania, od utrzymania higieny i dokładności danych po analizę metryk i kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Dokumentowanie tych spostrzeżeń w formie raportów sprzedażowych ma kluczowe znaczenie dla tego zadania.

Jednak tworzenie raportu sprzedaży od podstaw jest czasochłonne i przytłaczające, gdy żongluje się różnymi punktami danych sprzedażowych, takimi jak wyniki, prognozy, analizy, Raportowanie CRM itp.

Szablon raportowania sprzedaży to proste i wydajne rozwiązanie dla menedżerów sprzedaży. Oferuje prostą, gotową do użycia strukturę, która pozwala na przechwytywanie i analizowanie danych sprzedażowych przy minimalnym wysiłku.

Od śledzenia dziennej sprzedaży po prognozowanie wielkości sprzedaży, mamy kilka szablonów raportów sprzedaży, które pomogą Ci zacząć! Co najważniejsze, wszystkie są niestandardowe i dostępne za darmo. A więc do dzieła!

Co to jest szablon raportu sprzedaży?

Szablon raportu sprzedaży to wstępnie zaprojektowany dokument, który pomaga organizować i prezentować dane sprzedaży w ustrukturyzowanym formacie. Jest to struktura do śledzenia, analizowania i raportowania kluczowych wskaźników sprzedaży, takich jak przychody ze sprzedaży, liczba sprzedanych jednostek, informacje o klientach i wyniki sprzedaży, w ściśle określonym okresie.

Standaryzuje proces raportowania sprzedaży, czyniąc go bardziej spójnym i ułatwiającym zespołom lub przedstawicielom handlowym monitorowanie trendów, śledzenie wyników i podejmowanie świadomych decyzji.

Jednocześnie są one konfigurowalne i wystarczająco elastyczne, aby dopasować się do unikalnych potrzeb biznesowych.

Co składa się na dobry szablon raportowania sprzedaży?

Dobry szablon raportu sprzedaży wykracza poza pomoc w śledzeniu sprzedaży - jest to kompleksowa integracja, która umożliwia szybkie przeglądanie ważnych informacji, takich jak wskaźniki KPI, sprzedaż netto i zyski, w celu uzyskania praktycznych informacji.

Oto krótkie spojrzenie na zakończoną anatomię dobrego szablonu raportu sprzedaży:

Wyczyszczony i logiczny układ danych sprzedażowych

Konfigurowalne pola dla różnych potrzeb biznesowych

Estetyka projektu i pomoce wizualne, takie jak wykresy i grafy upraszczające dane i analizę

Dokładne i zautomatyzowane obliczenia dla szybkiego wglądu w czasie rzeczywistym

Śledzenie wyników w różnych okresach (dziennych, tygodniowych, miesięcznych, kwartalnych i rocznych)

Narzędzia do prognozy w celu przewidywania przyszłych trendów sprzedaży i prowadzeniaplan sprzedaży Przystępne podsumowania i szczegółowe zestawienia działań sprzedażowych dla wsparcia świadomego podejmowania decyzji

Dostosowanie do szerszych celów Business, aby wpływać na ogólną strategię sprzedaży

6 darmowych szablonów raportowania sprzedaży w Excelu

Teraz, gdy już wiesz, co sprawia, że dobry szablon raportowania sprzedaży zapoznajmy się z kilkoma darmowymi szablonami dla Microsoft Excel i Arkuszy Google, które spełniają te kryteria.

1. Szablon raportowania sprzedaży Salesflare

via Salesflare Szablon raportu sprzedaży Salesflare to rozwiązanie dla osób, dla których priorytetem jest prosty i skuteczny sposób śledzenia danych sprzedażowych. Jego wyczyszczony układ podkreśla kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak leady, całkowita sprzedaż i przychody, ułatwiając identyfikację trendów i wzorców

Mierz lejek sprzedaży, aby śledzić prognozy i zachować dokładność informacji. Mając jasne wyobrażenie o cyklu sprzedaży i ważnych czynnikach, obróć swoją strategię, podejmując świadome decyzje.

🎯 Dlaczego to pokochasz

Organizuje i wyświetla dane w łatwym do zrozumienia formacie

Podkreśla kluczowe wskaźniki KPI w celu szybkiej analizy

Skaluje się zgodnie z potrzebami małego biznesu lub dużego zespołu sprzedaży

Idealne przypadki użycia

Śledzenie ogólnych wyników sprzedaży zespołu co tydzień lub co miesiąc

Intuicyjna konstrukcja sprawia, że jest to idealne rozwiązanie do monitorowania wskaźników sprzedaży

2. Szablon raportowania wyników sprzedaży od WPS

via Szablon WPS Ten szablon raportu sprzedaży WPS Excel służy dwóm celom. Po pierwsze, śledzi dane dotyczące sprzedaży na różnych scenach procesu sprzedaży lejek sprzedaży i podkreśla obszary wymagające poprawy. Po drugie, monitoruje wyniki poszczególnych zespołów sprzedażowych.

Dzięki szczegółowym sekcjom dotyczącym wielkości sprzedaży według pracownika, regionu i produktu, szablon ten oferuje szczegółowy wgląd w to, co działa, a co nie. Ponadto wbudowane wykresy oferują wizualizację danych, dając wyraźniejszy obraz ogólnej wydajności sprzedaży.

🎯 Dlaczego to pokochasz

Rozbij wydajność sprzedaży na różne zmienne, takie jak wiele produktów, teamów, regionów itp.

Uwzględnienie wykresów i grafów w celu przeglądu danych sprzedażowych w odniesieniu do celów sprzedażowych

Uzyskanie szczegółowego wglądu w wydajność sprzedaży w oparciu o parametry takie jak rzeczywista sprzedaż, przychody z produktów, zamknięte transakcje i inne wskaźniki w celu podejmowania bardziej precyzyjnych decyzji

Idealne przypadki użycia: Ten szablon jest idealny do powiększania i oceny wydajności zespołu i poszczególnych przedstawicieli handlowych. Szczególnie przydatny do zarządzania wydajnością i przeglądów kwartalnych

3. Szablon kwartalnego raportu sprzedaży firmy Microsoft

via Microsoft Jak sama nazwa wskazuje, szablon kwartalnego raportu sprzedaży Microsoft śledzi sprzedaż w ciągu kwartału. Pomaga porównywać i zestawiać wyniki w różnych okresach, identyfikować trendy i przewidywać przyszłą sprzedaż.

Dzięki dedykowanej przestrzeni zawierającej zestawienie przychodów ze sprzedaży, wydatków i pozyskiwania klientów, szablon ten jest najlepszy, jeśli chcesz szczegółowo przeanalizować kwartalne dane finansowe.

🎯 Dlaczego Ci się spodoba

Śledzenie kwartalnych wyników dzięki niestandardowym polom oferującym zestawienie kluczowych wskaźników

Przeprowadzanie dogłębnej analizy porównawczej różnych kwartałów

Łatwe do zrozumienia wskazówki wizualne w postaci formularzy i tabel

Idealne przypadki użycia: Śledzenie i analizowanie kwartalnych danych sprzedażowych, zwłaszcza w przypadku porównań rok do roku lub kwartał do kwartału

4. Szablon prognozy sprzedaży HubSpot

via HubSpot Szablon prognozy sprzedaży HubSpot pomaga przewidzieć przyszłe przychody i wielkość sprzedaży w określonym okresie na podstawie danych historycznych. Takie przewidywanie pomaga w alokacji zasobów i planowaniu finansowym.

Szablon dzieli oczekiwaną sprzedaż według członków zespołu, regionu lub produktu, pomagając w ukierunkowanym planowaniu, które jest zgodne z celami biznesowymi.

🎯 Dlaczego to pokochasz

Elastyczna prognoza sprzedaży według zespołu, regionu lub produktu

Projektować przyszłą sprzedaż w określonym okresie na podstawie danych z przeszłości

Strategiczne zarządzanie zasobami i rozważne planowanie finansowe

Idealne przypadki użycia

Idealny do prognozy przyszłych trendów sprzedaży w celu inteligentniejszego podejmowania decyzji i zarządzania zasobami

Gdy wyniki raportowania sprzedaży są zintegrowane z innymi narzędziami, takimi jak szablony potoku sprzedaży, pomaga to w zarządzaniu postępem leadów i współczynnikami konwersji

5. Szablon formularza dziennego raportowania sprzedaży by Szablon.net

via Szablon.net Ten szablon Excel Daily Sales Report Form pomaga śledzić codzienne wyniki w prostym i ustrukturyzowanym formacie. Najlepiej nadaje się do śledzenia codziennych operacji sprzedaży i zapewnia wgląd w dane dotyczące sprzedaży, przepływów pieniężnych, budżetów i poziomów zapasów.

Ten szablon Excel jest korzystny, jeśli Twój biznes działa w dynamicznej branży, takiej jak hotelarstwo lub nieruchomości, gdzie trendy zmieniają się z dnia na dzień, a codzienne wysiłki sprzedażowe muszą być monitorowane.

🎯 Dlaczego to pokochasz

Postępuj zgodnie z logiczną strukturą, aby szybko i skutecznie monitorować codzienne wyniki sprzedaży

Udostępnianie członkom Teams i łatwe uzyskiwanie natychmiastowych aktualizacji

Podejmuj szybkie decyzje w oparciu o codzienne raportowanie sprzedaży

Idealne przypadki użycia: Użyj tego szablonu dla programu Excel w szybko zmieniających się środowiskach, takich jak hotelarstwo, handel detaliczny lub usługi gastronomiczne, aby raportować dzienną sprzedaż, ponieważ pomaga to podpowiedź na wszelkie zmiany we wzorcach lub trendach sprzedaży

6. Szablon prognozy sprzedaży opartej na szansach przez Template.net

via Szablon.net Ten szablon Excel prognozy sprzedaży opartej na szansach pomaga w prognoza sprzedaży na podstawie szans w pipeline sprzedaży. Aby to ułatwić, ocenia potencjalnych klientów i przypisuje prawdopodobieństwa w celu przewidywania oczekiwanych przychodów, zazwyczaj w przypadku dłuższych cykli sprzedaży.

Przewidywanie prawdopodobieństwa zamknięcia transakcji i potencjalnej daty zamknięcia pomaga przewidywać przyszłe strumienie przychodów.

🎯 Dlaczego to pokochasz

Priorytetyzacja leadów w oparciu o prawdopodobieństwo wygenerowania przychodu

Śledzenie sprzedaży na różnych scenach lejka sprzedażowego przy zachowaniu elastyczności

Postępuj zgodnie z ustrukturyzowanym sposobem sporządzania szacunków sprzedaży w oparciu o szanse sprzedaży i odpowiadające im prawdopodobieństwa transakcji

Idealne przypadki użycia: Jeśli Twoja branża ma złożone cykle sprzedaży, w których prognoza zależy od liczby szans i prawdopodobieństwa zamknięcia transakcji, ten szablon Excel przyniesie Ci znaczne korzyści

Limity korzystania z szablonów raportów sprzedaży w programie Excel

Chociaż powyższe szablony Excel generują świetne raporty sprzedaży, mogą wymagać nadrobienia zaległości ze względu na limity platformy Microsoft Excel lub Arkuszy Google.

Oto kilka wyzwań, z którymi możesz się spotkać:

Ręczne wprowadzanie danych : Większość szablonów Excel wymaga ręcznego wprowadzania danych. Ten brak automatyzacji obniża wydajność, pochłania czas i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędów - zwłaszcza w miarę wzrostu ilości danych

: Większość szablonów Excel wymaga ręcznego wprowadzania danych. Ten brak automatyzacji obniża wydajność, pochłania czas i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia błędów - zwłaszcza w miarę wzrostu ilości danych Problemy ze skalowalnością : W porównaniu dooprogramowanie do śledzenia sprzedaży z pełną funkcją, Excel i Arkusze Google sprawdzają się dobrze w przypadku mniejszych zestawów danych. Nie skalują się wraz ze wzrostem ilości danych, z czego wynika wolniejsza wydajność i trudności w pracy z dużymi wolumenami danych

: W porównaniu dooprogramowanie do śledzenia sprzedaży z pełną funkcją, Excel i Arkusze Google sprawdzają się dobrze w przypadku mniejszych zestawów danych. Nie skalują się wraz ze wzrostem ilości danych, z czego wynika wolniejsza wydajność i trudności w pracy z dużymi wolumenami danych Brak współpracy w czasie rzeczywistym : Oczywiście, twój zespół sprzedaży może współpracować w Arkuszach Google lub Excelu za pośrednictwem Microsoft 365. Narzędzia te zapewniają jednak tylko podstawowe wsparcie, co może skutkować problemami związanymi z niespójnością danych lub kontrolą wersji

: Oczywiście, twój zespół sprzedaży może współpracować w Arkuszach Google lub Excelu za pośrednictwem Microsoft 365. Narzędzia te zapewniają jednak tylko podstawowe wsparcie, co może skutkować problemami związanymi z niespójnością danych lub kontrolą wersji Ograniczona wizualizacja danych: Chociaż arkusz kalkulacyjny ma opcje wykresów i grafów, nie może tworzyć zaawansowanych wizualizacji. Nawet jeśli jesteś zaawansowanym użytkownikiem, generowanie jakichkolwiek elementów wizualnych jest mało intuicyjne

Alternatywne szablony raportów sprzedaży Free Excel

Biorąc pod uwagę powyższe limity, warto poszukać najlepszych szablonów raportów sprzedaży, które wykraczają poza środowisko arkusza kalkulacyjnego.

Na szczęście zebraliśmy kilka najlepszych szablonów według ClickUp aby pomóc Ci pozostać zorganizowanym i skupić się na większych celach biznesowych. ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, która pomaga w zarządzaniu projektami, zarządzaniu leadami i nie tylko.

Biblioteka ponad 1000 szablonów ułatwia rozpoczęcie pracy. Sprawdźmy je.

1. Szablon raportu sprzedaży ClickUp

Szablon raportu sprzedaży ClickUp szablon raportu sprzedaży excel

Szablon Szablon raportowania sprzedaży ClickUp zapewnia wszechstronny ekosystem do śledzenia i raportowania wskaźników sprzedaży, umożliwiając zarządzanie danymi bez wysiłku.

Użyj pól niestandardowych, aby uchwycić kPI sprzedaży , wydajność, prognozy i inne zmienne bez wysiłku! Integracja z narzędziami do zarządzania zadaniami ClickUp wzmacnia sprzedaż, marketing i koordynację z klientami, wzbogacając doświadczenie. Narzędzia te pomagają teamom skutecznie planować, śledzić i organizować swoją pracę.

🎯 Dlaczego to pokochasz

Śledzenie wydajności w oparciu o niestandardowe wskaźniki, takie jak konwersja leadów, aktywność telefoniczna, pozyskiwanie klientów itp.

Generowanie raportów w czasie rzeczywistym i automatyczne importowanie danych w celu ograniczenia ręcznej interwencji

Modyfikacja w oparciu o zmieniające się potrzeby Business

Integracja z platformą ClickUp do zarządzania zadaniami, współpracy zespołowej, analizy danych w czasie rzeczywistym i nie tylko

Idealne przypadki użycia

Najlepiej nadaje się, jeśli szukasz elastycznego szablonu raportu sprzedaży, który można dostosować do różnych wskaźników sprzedaży

Pomaga zidentyfikować obszary wymagające poprawy, dzięki czemu można je skalować poprzez zrozumienie zachowań klientów

2. Szablon tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp

ClickUp Weekly Sales Report Template szablon raportu sprzedaży excel

The Szablon tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp pełni funkcję niestandardowych pól do śledzenia przychodów, zakończonych transakcji i potencjalnych klientów wygenerowanych w ciągu siedmiu dni.

Ten szablon tygodniowego raportu sprzedaży pomaga szybko i sprawnie dostosować strategię sprzedaży. Zawiera również funkcje śledzenia zadań, dzięki czemu jest doskonałym rozwiązaniem do łączenia działań sprzedażowych z zarządzaniem projektami.

🎯 Dlaczego to pokochasz

Usprawnienie sposobu tworzenia cotygodniowych raportów sprzedaży i śledzenia wskaźników

Generowanie szybkich, okresowych spostrzeżeń dotyczących sprzedaży w celu krótkoterminowego planu, strategii i dostosowań

Integracja działań sprzedażowych z narzędziem do zarządzania zadaniami

Niestandardowe dopasowanie do różnych struktur zespołu i wskaźników sprzedaży

Idealne przypadki użycia

Doskonałe do śledzenia wydajności co tydzień i szybkiego dostosowywania się do zmieniających się warunków rynkowych lub zachowań klientów

Pomocne w monitorowaniu krótkoterminowych celów sprzedażowych lub lepszym dostosowaniu celów

3. Szablon dziennego raportowania sprzedaży od ClickUp

Daily Sales Report Template by ClickUp szablon raportu sprzedaży excel

The Szablon dziennego raportu sprzedaży ClickUp jest fantastyczny do wglądu w dzienne wyniki sprzedaży w czasie rzeczywistym. Szablon ten pozwala monitorować dzienną całkowitą sprzedaż, transakcje, przychody i wydajność.

Ułatwia to dostrzeżenie trendów lub natychmiastowe rozwiązanie problemów. Z tego powodu świetnie sprawdzają się w środowiskach o szybkim tempie pracy, w których codzienna wydajność decyduje o ogólnym powodzeniu.

🎯 Dlaczego to pokochasz

Codzienne monitorowanie wydajności zespołu i trendów sprzedaży

Szczegółowe śledzenie codziennych działań związanych ze sprzedażą i powiązanych wskaźników

Prowadzenie dziennego rejestru wydajności i związanych z nią postępów i rozwoju

Niestandardowe dostosowanie do codziennych działań i potrzeb związanych ze sprzedażą

Idealne przypadki użycia

Nadaje się do dynamicznych środowisk, takich jak szybko zmieniające się towary konsumpcyjne lub firmy detaliczne, w których codzienne śledzenie sprzedaży ma kluczowe znaczenie

Jeśli masz wiele kanałów sprzedaży i potrzebujesz uproszczonego śledzenia w jednym miejscu

4. Szablon miesięcznego raportu sprzedaży ClickUp

ClickUp Monthly Sales Report Template szablon raportu sprzedaży excel

The Szablon miesięcznego raportu sprzedaży ClickUp jest idealny dla stosunkowo długich i złożonych cykli sprzedaży. Umożliwia wykonywanie kompleksowych miesięcznych przeglądów, które pomagają w identyfikacji trendów i podejmowaniu długoterminowych decyzji strategicznych.

Jest to szczególnie pomocne w przypadku konieczności włączenia miesięcznych raportów sprzedaży do szerszych wskaźników biznesowych, takich jak koszty i przychody, ponieważ te, wraz z szablony analityczne, mają złożony efekt i oferują przegląd kondycji sprzedaży organizacji.

🎯 Dlaczego to pokochasz

Przeprowadzanie dogłębnej analizy przy użyciu szczegółowego miesięcznego raportu śledzenia sprzedaży

Identyfikacja średnioterminowych trendów i możliwości biznesowych

Modyfikacja w celu dopasowania do specyfiki miesięcznych potrzeb w zakresie raportowania sprzedaży

Integracja z ClickUp dla płynnego zarządzania zadaniami i automatyzacji

Idealne przypadki użycia: Świetnie nadaje się do szczegółowych miesięcznych przeglądów, ponieważ możesz powiązać swoje spostrzeżenia z długoterminowymi trendami i udoskonalić strategie biznesowe

5. Szablon raportu sprzedawcy ClickUp

Szablon raportu sprzedawcy ClickUp szablon raportu sprzedaży excel

The Szablon raportowania dla sprzedawców ClickUp jest dostosowany do śledzenia indywidualnych wyników każdego przedstawiciela handlowego. Rozkłada dane sprzedaży na poszczególnych członków zespołu, dając kompleksowy przegląd członków zespołu i celów wszystkich zaangażowanych osób.

Niezależnie od tego, czy jesteś przedstawicielem handlowym, czy menedżerem, jest to świetne narzędzie do śledzenia postępów. Można go używać razem z Pulpit CRM aby skorelować wyniki i strategie sprzedaży, z których wynika powodzenie klientów!

🎯 Dlaczego to pokochasz

Śledzenie wydajności na poziomie indywidualnym - od Teams do przedstawicieli handlowych

Ustawienie celów i monitorowanie postępów w ich osiąganiu

Identyfikacja członków zespołu osiągających najlepsze wyniki i obszarów wymagających poprawy

Autorefleksja nad własną wydajnością i dostosowanie strategii

Idealne przypadki użycia: Doskonałe do wglądu w indywidualne wyniki sprzedaży i identyfikowania obszarów wymagających poprawy, aby pomóc w szybszym osiąganiu celów biznesowych

Osiągaj cele sprzedażowe dzięki szablonowi raportu sprzedaży w Excelu od ClickUp

Omówiliśmy różne szablony raportów sprzedaży. Masz szablon dla programu Excel do codziennych raportów sprzedaży oraz szablon miesięcznych i kwartalnych raportów sprzedaży.

Co najważniejsze, są to szablony Free, które spełniają określone potrzeby. Niezależnie od tego, czy generujesz raport wydatków biznesowych, czy śledzisz swoje kampanie e-mail marketingowe, te przyjazne dla użytkownika szablony są w stanie zrobić to, co do zrobienia.

Excel jest przystępną opcją, ale może okazać się niewystarczający na takich frontach jak automatyzacja i współpraca w czasie rzeczywistym. Szukasz bardziej dynamicznego narzędzia z praktycznym zarządzaniem sprzedażą? ClickUp to bezpieczny wybór!

Gotowy na ulepszenie procesu sprzedaży za pomocą intuicyjnego szablonu raportowania sprzedaży? Rozpocznij pracę z ClickUp za darmo i wykraczaj poza spotkanie ze swoim limitem sprzedaży.