Najlepsze szablony pokwitowań Excel do bezproblemowego śledzenia wydatków

Zmagasz się z niezbilansowaną sprzedażą i wydatkami lub brakuje Ci kluczowych zapisów dotyczących zaległych płatności? Problemy te są powszechne, ale pozostawiają finanse w chaosie.

Właściwe prowadzenie dokumentacji zaczyna się od śledzenia paragonów. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi arkusze kalkulacyjne są doskonałym narzędziem do zarządzania liczbami i zapisami.

Ręczne wprowadzanie szczegółów transakcji dla każdej faktury jest jednak nierealne.

Gotowy do użycia szablon paragonu jest przydatny do tworzenia paragonów i natychmiastowego śledzenia wydatków.

W tym artykule omówimy pięć najlepszych szablonów paragonów Excel, które pomogą Ci zaoszczędzić czas. Omówimy również alternatywy od eksperta ds. zarządzania projektami ClickUp, które lepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

Co składa się na dobry szablon paragonu w Excelu?

Każdy biznes i branża ma inny zestaw szczegółów na swoich fakturach. Niezależnie od Twojej niszy, oto pięć aspektów, które musi posiadać każdy szablon paragonu Excel:

Łatwość użytkowania: Prosty szablon paragonu, który jest łatwy w nawigacji i ma przejrzyste sekcje, zmniejsza zamieszanie iwystawia klientowi rachunek z uporządkowanymi wszystkimi kluczowymi szczegółami

Prosty szablon paragonu, który jest łatwy w nawigacji i ma przejrzyste sekcje, zmniejsza zamieszanie iwystawia klientowi rachunek z uporządkowanymi wszystkimi kluczowymi szczegółami Możliwość dostosowania: Szkielety, które dostosowują pola do potrzeb biznesowych, zapewniają elastyczność szybkiego dodawania lub usuwania elementów

Szkielety, które dostosowują pola do potrzeb biznesowych, zapewniają elastyczność szybkiego dodawania lub usuwania elementów Automatyczne obliczenia: Wbudowane formuły dla sum i podatków eliminują ręczny wysiłek i błędy ludzkie podczas obliczeń

Wbudowane formuły dla sum i podatków eliminują ręczny wysiłek i błędy ludzkie podczas obliczeń Profesjonalny wygląd: Szablony z czystym i uporządkowanym układem do udostępniania klientom poprawiają ogólny wygląd paragonów, zwłaszcza podczas udostępniania ich zainteresowanym stronom

Szablony z czystym i uporządkowanym układem do udostępniania klientom poprawiają ogólny wygląd paragonów, zwłaszcza podczas udostępniania ich zainteresowanym stronom Kompatybilność: Szablony paragonów Excel muszą działać płynnie na różnych urządzeniach i muszą być dostępne z dowolnego miejsca bez kłopotów

5 szablonów paragonów Excel

1. Prosty szablon faktury sprzedaży firmy Microsoft

via Microsoft Pierwszy na liście darmowych szablonów paragonów jest Microsoft Szablon prostej faktury sprzedaży . Ten szablon zawiera pola danych, szczegóły faktury, informacje rozliczeniowe, podatki od sprzedaży i ceny produktów.

Jego dogłębna struktura zapewnia jasną i przejrzystą komunikację z klientami. Otrzymujesz dedykowaną przestrzeń na swoje logo i niestandardową konfigurację każdej komórki. Ten szablon paragonu Microsoft pasuje do różnych nisz i pomaga z pewnością prosić o płatności .

Idealny dla: Właścicieli małych firm, osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i każdego, kto potrzebuje szybkiego i łatwego sposobu generowania podstawowych faktur

2. Szablon pokwitowania medycznego by Szablon.net

via Szablon.net Szablon.net Szablon pokwitowania medycznego upraszcza fakturowanie dla instytucji opieki zdrowotnej. Szablon zawiera mapę szczegółów pacjenta i hospitalizacji w zorganizowany sposób. Otrzymujesz przestrzeń na mapę wszystkich raportów, które muszą zostać naliczone oraz box na kluczowe warunki.

Pomimo tego, że jest to podstawowy szablon paragonu, doskonale nadaje się do audytów i optymalizacji roszczeń ubezpieczeniowych. Narzędzie umożliwia dodanie wiersza lub kolumny do szczegółów, takich jak wcześniejsze recepty lub konsultacje, aby poprawić identyfikowalność pacjenta.

Idealny dla: dostawców usług medycznych, dentystów lub terapeutów na polu medycznym

3. Szablon pokwitowania zwrotu od Template.net

via Szablon.net The Szablon pokwitowania zwrotu towaru jest przeznaczony do śledzenia towarów lub usług podlegających zwrotowi. Szablon obejmuje wszystkie elementy niezbędne do skutecznego śledzenia, w tym informacje o kliencie, cenę jednostkową, szczegóły zwrotu oraz kopie dla klienta i sklepu.

Przestrzeń na warunki zawiera listę odbiorów, wymian i zwrotów. W końcu zwroty są wrażliwym aspektem transakcji biznesowych. Szablon.net umożliwia rejestrowanie każdego elementu, aby pomóc w płynnym dopasowaniu odwrócenia dochodu.

Idealny dla: Sklepów detalicznych, sklepów internetowych i innych Businessów obsługujących zwroty i dokumentację klientów

4. Szablon pokwitowania dla freelancera od Template.net

via Szablon.net Poruszanie się po biznesowym krajobrazie w pojedynkę? The Szablon paragonu dla freelancera to przydatne rozwiązanie. Wśród innych szablonów rachunków do druku, ten również zachowuje przejrzystość i atrakcyjność elementów rozliczeniowych, zapewniając profesjonalny układ dla wszystkich klientów.

Szablon paragonu ma prostą tabelę dla pól elementu, ilości i kwoty, aby ułatwić listę dostarczonych usług. Komórki z sumami częściowymi, należnościami i płatnościami wypełnione formułami również zapobiegają błędom w obliczeniach.

Idealny dla: Freelancerów, konsultantów i niezależnych wykonawców

5. Szablon pokwitowania odbioru gotówki od HubSpot

via HubSpot Potrzebujesz udokumentować transakcje gotówkowe? HubSpot's Szablon pokwitowania odbioru gotówki rejestruje każdy szczegół i płynnie rekompensuje brak cyfrowej identyfikowalności. Szablon pokwitowania dokumentuje informacje o odbiorcy i płatniku, w tym mapę adresu i numery kontaktowe.

HubSpot umożliwia rejestrowanie dodatkowych notatek dotyczących osobliwości, zwłaszcza w przypadku wielu nominałów. Można wyświetlić widok całkowitej kwoty wymaganej i zapłaconej, aby ułatwić śledzenie należności.

Idealny dla: Sprzedawców na rynku, małych Businessów i sklepów fizycznych przeprowadzających transakcje gotówkowe

Limity korzystania z Excela

Szablony faktur Microsoft Excel mają kilka limitów pomimo funkcji formatu i wizualizacji. Przed skorzystaniem z Excela, warto wziąć pod uwagę kilka limitów:

Problemy ze skalowalnością : Excel zmaga się z dużymi zbiorami danych, czego wynikiem jest niska wydajność i awarie

: Excel zmaga się z dużymi zbiorami danych, czego wynikiem jest niska wydajność i awarie Wyzwania związane ze współpracą : Współpraca z wieloma użytkownikami jednocześnie prowadzi do problemów z kontrolą wersji i niespójności

: Współpraca z wieloma użytkownikami jednocześnie prowadzi do problemów z kontrolą wersji i niespójności Ograniczona automatyzacja : Brak zaawansowanych funkcji automatyzacji, takich jak wyzwalacze cyklu pracy i integracja z innymi narzędziami. Wypada słabo w porównaniu z dedykowanym oprogramowaniem, ograniczając wydajność w powtarzalnych zadaniach

: Brak zaawansowanych funkcji automatyzacji, takich jak wyzwalacze cyklu pracy i integracja z innymi narzędziami. Wypada słabo w porównaniu z dedykowanym oprogramowaniem, ograniczając wydajność w powtarzalnych zadaniach Słaba integracja: Nie integruje się dobrze poza ekosystemem Microsoft, ograniczając funkcje, zwłaszcza w przypadku zarządzania systemami planowania finansowego

Nie integruje się dobrze poza ekosystemem Microsoft, ograniczając funkcje, zwłaszcza w przypadku zarządzania systemami planowania finansowego Obawy o bezpieczeństwo : Wyzwania związane z ochroną wrażliwych danych. Dogłębne udostępnianie zwiększa ryzyko nieautoryzowanego dostępu i naruszenia danych

: Wyzwania związane z ochroną wrażliwych danych. Dogłębne udostępnianie zwiększa ryzyko nieautoryzowanego dostępu i naruszenia danych Słabe ceny: **Opcje cenowe Microsoftu nie są odpowiednie dla małych firm

Alternatywne szablony pokwitowań Excel

Mając na uwadze te limity, poszukiwanie alternatyw dla Excela wydaje się być mądrym posunięciem, prawda?

Chociaż szablony paragonów mogą wydawać się proste, skuteczne zarządzanie projektami paragonów obejmuje różne elementy projektu. Dla danych powstania faktury, raportowanie wydatków i śledzenie płatności, ClickUp jest znacznie lepszą opcją niż Excel.

ClickUp oferuje liczne szablony, niestandardowe widżety API, oraz Rozwiązania AI dla księgowości .

Porównajmy ClickUp i Excel, aby podkreślić kluczowe różnice.

Funkcja ClickUp Excel Dostępność szablonów ✅🏆 Tysiące gotowych szablonów paragonów. Wszystkie łatwe do dostosowania ✅Podstawowy zakres szablonów. Niestandardowe rozszerzenie staje się czasochłonne ✅🏆Przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjne pola wprowadzania danych z automatyzacją obliczeń. Przyjazny dla użytkownika interfejs z ręcznym wprowadzaniem danych i tworzeniem formuł. ✅🏆 Dedykowane narzędzia do analizy i śledzenia, takie jak Cele, Pulpity i Zadania. ➖ Brak narzędzi do śledzenia lub podstawowych wizualizacji. Analiza wymaga rozszerzenia Współpraca i udostępnianie ✅🏆Edycja na żywo i bardzo specyficzne możliwości udostępniania dla płynnej współpracy ❌ Udostępnianie i współpraca mogą być uciążliwe, z problemami kontroli wersji. Integracje ✅🏆 Zawiera ponad 1000 integracji. Zawiera również dedykowane oprogramowanie finansowe, sprzedażowe i CRM. ➖ Integracje tylko w ekosystemie Microsoft. Inne wymagają ręcznego transferu danych. Dostępność w chmurze ✅🏆 Platforma oparta na chmurze zapewniająca dostęp w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu. ❌ Obejmuje podstawową pamięć masową w chmurze, ale w dużej mierze lokalną instalację Automatyzacja ✅🏆Oferuje rozszerzoną automatyzację, taką jak powtarzające się zadania i przypomnienia, a także posiada dedykowane AI do natychmiastowych raportów i podsumowań. ➖ Ograniczone możliwości automatyzacji, wymagające ręcznej interwencji w przypadku powtarzalnych zadań. Skalowalność ✅🏆Łatwe skalowanie w celu dostosowania do rosnących potrzeb i ilości wpływów. Nie radzi sobie z dużymi zbiorami danych i staje się nieporęczny

Mając to na uwadze, oto kilka alternatywnych szablonów, które ClickUp oferuje w celu usprawnienia śledzenia wydatków i zarządzania nimi.

1. Szablon faktury ClickUp

Szablon faktury ClickUp szablon paragonu excel

Chcesz stworzyć standardową fakturę w kilka sekund? Szablon Szablon faktury ClickUp to idealne rozwiązanie. Szablon ten pełni funkcję przejrzystej sekcji dla usług i informacji rozliczeniowych.

Szablon paragonu zawiera sekcję warunków, aby poinformować niestandardowych klientów o procesach. Błyskawicznie twórz zadania z dowolnej zawartości paragonu, aby tworzyć markowe faktury. Bogaty język Markdown w ClickUp ułatwia formatowanie dokumentu za pomocą wyraźnych banerów i stylów czcionek. Ten uniwersalny szablon jest idealny dla Businessu każdej branży i wielkości.

Idealny dla: Kierowników projektów, właścicieli firm i teamów, które potrzebują wszechstronnego systemu fakturowania

2. Szablon do śledzenia faktur ClickUp

ClickUp Śledzenie faktur szablon paragonu excel

Szablon do śledzenia faktur ClickUp jest idealny do optymalizacji śledzenia płatności u klientów. Posiada osiem niestandardowych pól do natychmiastowego dodawania informacji o kontakcie, fakturze i płatności. Szablon paragonu umożliwia śledzenie faktur z wyraźnymi statusami: nieopłacone, opłacone i zaległe.

Rozwiązania są dostępne w sześciu niestandardowych widokach, w tym w widokach Kalendarza i osi czasu, aby uprościć działania następcze i wizualizować nadchodzące terminy płatności w stosunku do wydatków.

Każdy widok można dostosować w celu łatwego przeglądania. Możesz więc grupować faktury według statusu płatności lub metody płatności za pomocą jednego kliknięcia. ClickUp integruje również automatyzację statusu zadań i eskalację przepływów pracy, aby pomóc w zarządzaniu planami działania w przypadku problemów z fakturami lub płatnościami.

Idealne rozwiązanie dla: Teamów finansowych, księgowych i każdego biznesu, który chce monitorować statusy rozliczeń, płatności i zaległe faktury

3. Szablon zapytania ofertowego ClickUp

Szablon zapytania ofertowego ClickUp szablon paragonu excel

The Szablon zapytania ofertowego ClickUp jest niezbędny dla zamówienia zakupu dostawców lub usługodawców. Struktura zawiera jasne szczegóły dotyczące ważności ofert, odpowiedzialnych teamów, referencji do zamówień zakupu i nie tylko. Zawiera również logo firmy w celu zapewnienia autentyczności.

Szablon paragonu jest łatwy do wypełnienia i udostępniania, co ułatwia edycję zewnętrznym agencjom. Szablon szablon cytatu pełni również funkcję komentarzy i podstron do zarządzania wszystkimi negocjacjami bez bałaganu.

Szablon posiada również wbudowane zarządzanie zadaniami do monitorowania dostawców.

Idealny dla: Specjalistów ds. zamówień, kierowników projektów i Business outsourcingu usług

4. Faktura niezależnego wykonawcy ClickUp

Faktura niezależnego wykonawcy ClickUp szablon paragonu excel

Oferujesz usługi, ale nie jako pełnoetatowy pracownik? The Szablon faktury dla niezależnych wykonawców ClickUp zapewnia zorganizowane i uporządkowane rozliczenia.

Łatwe wyszczególnianie elementów rozliczanie czasu pracy szczegóły i całkowite koszty z tabelą usług ramowych. Jest to również doskonały szablon pokwitowania płatności do rozliczania kosztów materiałów lub konsultacji.

Wyjdź poza podstawy z sekcjami dotyczącymi jasnych warunków płatności, klauzul karnych i preferowanych metod płatności. Skorzystaj z ClickUp AI, aby dopracować komunikaty i zapewnić dokładność faktur. Ten kompleksowy szablon pomoże klientom zrozumieć i przetworzyć wszystkie należności bez czkawki.

Idealny dla: Freelancerów, konsultantów i wykonawców, którzy chcą śledzić swoje rozliczane godziny i wydatki

5. Szablon faktury za coaching ClickUp

ClickUp Coaching Szablon faktury excel szablon paragonu

Chcesz skupić się na rozwoju swoich podopiecznych zamiast martwić się o płatności? Szablon Szablon faktury za coaching ClickUp to najlepszy wybór dla każdego trenera. Ten szablon paragonu zaczyna się od informacji o uczestniku i danych trenera. Następnie pozwala dodać szczegóły dotyczące usług i ich kosztów za pomocą prostej tabeli.

Delikatne kolory i prosty układ ułatwiają czytanie i przeglądanie. Automatyzacja obliczeń pozwala na mapę podatku, możliwych rabatów i całkowitych opłat.

Oprócz trenerów, rozwiązanie pomaga akademiom sportowym i agencjom połączyć karty czasu pracy z usługami trenerów.

Idealne dla: Trenerów życiowych, trenerów Business i doradców

6. Szablon faktury dla freelancerów ClickUp

ClickUp Freelance Invoice Template szablon paragonu excel

We freelancingu chodzi o konkretne wyniki, więc rozliczenia muszą być zwięzłe. Szablon Szablon faktury dla freelancerów ClickUp to idealne rozwiązanie do wystawiania profesjonalnych faktur z indywidualnym charakterem.

Ta faktura otwiera się logo firmy, numerem faktury, terminem płatności i saldem do zapłaty. Dzięki temu niestandardowemu elementowi klienci mogą łatwo planować i przetwarzać płatności.

Szablon paragonu zawiera następnie informacje rozliczeniowe, aby zamknąć wszystkie problemy księgowe. Ten szablon ClickUp pozwala również na doprecyzowanie salda należności za pomocą tabeli, która rozkłada koszty , usługi i opis.

Idealny dla: Pisarzy, projektantów, programistów i freelancerów poszukujących zintegrowanego rozwiązania do fakturowania

7. Szablon faktury za produkcję wideo ClickUp

ClickUp Video Production Invoice Template szablon rachunku excel

Chcesz zapewnić sobie uczciwe wynagrodzenie za pracę przy produkcji wideo? Szablon Szablon faktury za produkcję wideo ClickUp to niezawodne rozwiązanie. Zaczyna się od nakreślenia kosztów projektu i informacji rozliczeniowych na samej górze.

Szablon paragonu zawiera szczegółową tabelę do wyszczególniania usług i kosztów, dzięki czemu każdy element pracy jest łatwy do śledzenia. ClickUp umożliwia dodanie logo i spersonalizowanie motywu kolorystycznego w celu dopasowania go do marki.

Czy wyjaśnienie Twoich usług staje się skomplikowane? Szablon oferuje funkcję podstron, aby bardziej szczegółowo omówić każdą usługę lub element.

Idealny dla: Firm zajmujących się produkcją wideo, filmowców i niezależnych kamerzystów

💡 Pro Tip: Udostępnij preferowany szablon paragonu kontrahentom i dostawcom, aby pomóc w standaryzacji wszystkich otrzymywanych faktur i uprościć ich weryfikację.

Twórz nienaganne, profesjonalne paragony z ClickUp

Tworzenie i przechowywanie paragonów ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zarządzania wydatkami w celu kierowania zyskami. Szablony paragonów znacznie usprawniają proces rejestracji i eliminują wysiłek związany z tworzeniem rozwiązań od podstaw. Przedstawiamy pięć darmowych szablonów, które pomagają zoptymalizować proces fakturowania.

Istnieją jednak lepsze narzędzia do zarządzania i śledzenia wydatków niż Excel (a nawet jego kuzyn Arkusze Google). Ze względu na niestandardowy limit i brak możliwości zarządzania zadaniami, z pewnością zaczniesz szukać alternatyw.

To właśnie tutaj ClickUp robi różnicę.

Dzięki doskonałemu śledzeniu, automatyzacji i wizualizacji, ClickUp natychmiast usprawnia przepływ pracy finansowej - od daty powstania paragonu do płatności.

Chcesz tworzyć profesjonalne paragony według projektu?