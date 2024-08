10 najlepszych narzędzi do obsługi kart czasu pracy w 2024 roku

Kradzież czasu kosztuje agencję czas i wydajność. Może się to skończyć płaceniem pracownikom za nieprzepracowane godziny, słabe wyniki lub utracone możliwości.

W tym miejscu agencja oprogramowanie do kart czasu pracy eliminuje te problemy i dokładnie śledzi godziny pracy pracowników, aby mieć pewność, że płacisz za to, co otrzymujesz.

Ale przy tak wielu narzędziach do śledzenia czasu, które z nich wybrać? W tym poście omówimy 10 najlepszych narzędzi do zarządzania czasem pracy w agencjach w 2024 roku, zakończonych najlepszymi funkcjami, cenami i niestandardowymi klientami.

Zaczynamy.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania czasem pracy dla agencji?

Każde narzędzie do obsługi kart czasu pracy dla agencji jest inne. Gdyby istniała idealna platforma, oferowałaby wszystkie poniższe funkcje:

Automatyzacja : Szukaj automatyzacji fakturowania i śledzenia czasu. Automatyzacja śledzenia czasu polega na tym, że narzędzie automatycznie rozpoczyna śledzenie czasu w oparciu o wyzwalacze (takie jak otwarcie określonego pliku), a automatyzacja fakturowania śledzi i fakturuje rozliczalne godziny dla projektów klienta

: Szukaj automatyzacji fakturowania i śledzenia czasu. Automatyzacja śledzenia czasu polega na tym, że narzędzie automatycznie rozpoczyna śledzenie czasu w oparciu o wyzwalacze (takie jak otwarcie określonego pliku), a automatyzacja fakturowania śledzi i fakturuje rozliczalne godziny dla projektów klienta Kompatybilność i integracja: Wybierz narzędzie, które jest kompatybilne z istniejącymi narzędziami i płynnie integruje się z innymi aplikacjami, takimi jak oprogramowanie płacowe (np. QuickBooks), platformy do zarządzania projektami (np. Asana lub Trello) oraz narzędzia komunikacyjne (np. Slack)

Wybierz narzędzie, które jest kompatybilne z istniejącymi narzędziami i płynnie integruje się z innymi aplikacjami, takimi jak oprogramowanie płacowe (np. QuickBooks), platformy do zarządzania projektami (np. Asana lub Trello) oraz narzędzia komunikacyjne (np. Slack) Dostosowanie opcje: Poszukaj oprogramowania do śledzenia czasu pracy w agencji, które oferuje niestandardowe funkcje umożliwiające dostosowanie do unikalnych przypadków użycia w twojej agencji, np szablony kart czasu pracy uprawnienia użytkowników, przypomnienia i powiadomienia oraz niestandardowe motywy

Poszukaj oprogramowania do śledzenia czasu pracy w agencji, które oferuje niestandardowe funkcje umożliwiające dostosowanie do unikalnych przypadków użycia w twojej agencji, np szablony kart czasu pracy uprawnienia użytkowników, przypomnienia i powiadomienia oraz niestandardowe motywy System śledzenia czasu: Wybierz rozwiązanie, które oferuje wbudowany time tracker, prostą funkcję clock-in/clock-out, ręczne wprowadzanie czasu, śledzenie GPS i automatyczne śledzenie czasu na podstawie zadań

Wybierz rozwiązanie, które oferuje wbudowany time tracker, prostą funkcję clock-in/clock-out, ręczne wprowadzanie czasu, śledzenie GPS i automatyczne śledzenie czasu na podstawie zadań Dostępność mobilna: Aplikacja mobilna pomoże zdalnym członkom zespołu i pracownikom pracującym na polu łatwo rejestrować godziny pracy, przeglądać harmonogramy i przesyłać karty czasu pracy w podróży

Aplikacja mobilna pomoże zdalnym członkom zespołu i pracownikom pracującym na polu łatwo rejestrować godziny pracy, przeglądać harmonogramy i przesyłać karty czasu pracy w podróży Raportowanie i analityka: Poszukaj zaawansowanych możliwości raportowania, takich jak wskaźniki zakończonych zadań, wykres Gantta i rentowność klienta, aby zrozumieć, jak twój zespół spędza czas, zarejestrowany czas i stawki godzinowe, a także generować szczegółowe raporty w celu monitorowania budżetów i optymalizacji wydajności

10 najlepszych programów do obsługi kart czasu pracy dla agencji w 2024 roku

1. ClickUp

ClickUp to oparte na chmurze, popularne oprogramowanie do zarządzania projektami z możliwością śledzenia czasu. Możesz śledzić czas spędzony nad każdym zadaniem w godzinach i minutach. Wystarczy włączyć timer w aplikacji mobilnej/na pulpicie lub skorzystać z rozszerzenia do Chrome.

Śledź czas w ClickUp za pomocą darmowego rozszerzenia do Chrome i uzyskaj szczegółowy przegląd przydzielonego czasu

Otrzymujesz również szacowany czas, który pozwala na ustawienie cele zarządzania czasem dla zespołu. Podczas przypisywania zadania, użyj tej funkcji, aby dodać oczekiwany czas, jaki zespół powinien na nie poświęcić.

ClickUp oferuje raportowanie czasu pracy, automatycznie generując raporty dotyczące śledzonego czasu i rozliczalnych godzin, zgodnie z wymaganiami, oszczędzając kłopotów związanych z ręcznym prowadzeniem dokumentacji i zarządzaniem zadaniami.

To nie wszystko - ClickUp pozwala organizować śledzenie czasu za pomocą etykiet, notatek i filtrów. Funkcje te umożliwiają kategoryzację i organizację wpisów czasu w oparciu o projekt, klienta lub typ zadania. Możesz edytować wpisy czasu w dowolnym momencie lub oznaczyć śledzony czas jako podlegający rozliczeniu. Śledzenie czasu w projektach ClickUp oferuje również różne opcje widoku. Można wyświetlić Tablica zarządzania czasem ClickUp w widokach kalendarza, Gantta, osi czasu i obciążenia pracą. Biorąc pod uwagę zakres i głębokość funkcji zarządzania projektami ClickUp, najlepiej nadaje się dla freelancerów, solopreneurów, Enterprise i rozwijających się Teams każdej wielkości.

Śledź wizualnie sceny swojego projektu za pomocą widoku Gantta ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Śledzenie czasu pracy w niestandardowych lub gotowych kartach czasu pracy, takich jak Szablon karty czasu pracy dla usług ClickUp i szablony rejestru czasu pracy

Szablon karty czasu pracy ClickUp pomaga śledzić godziny pracy i czas podlegający rozliczeniu w jednym, łatwo dostępnym miejscu

Widok śledzenia czasu według dnia, tygodnia, miesiąca lub zadania w celu analizy wydajności

Połącz ClickUp z dedykowaną aplikacją do śledzenia czasu (taką jak Toggl lub Harvest) i importuj wpisy z wielu platform

Porównanie szacowanego czasu ze śledzonym czasem w celu zrozumienia ogólnej wydajności zespołu i poszczególnych zadań oraz poprawy zarządzania zasobami

Przełączanie się z automatycznego śledzenia czasu na ręczne, gdy tylko zajdzie taka potrzeba

Limity ClickUp

Tylko 100 MB przestrzeni dyskowej w planie Free

Na początku może to być onieśmielające, ponieważ istnieje wiele funkcji, z którymi należy się zapoznać

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

Ocena i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,400+ recenzji)

: 4.7/5 (9,400+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (4,000+ recenzji)

2. Hubstaff

przez Hubstaff Hubstaff to pakiet oprogramowania do zarządzania pracownikami, który oferuje trzy rozwiązania - oprogramowanie do śledzenia czasu, oprogramowanie do zwiększania wydajności pracowników i oprogramowanie do analizy siły roboczej.

Narzędzie oferuje karty czasu pracy online, cyfrowe wersje papierowych kart czasu pracy lub arkusze Excel w ramach oprogramowania do śledzenia czasu pracy. Dokładnie rejestrują one, kiedy pracownicy przychodzą i wychodzą z pracy oraz godziny podlegające i niepodlegające rozliczeniu. Te karty czasu pracy są jednak mniej konfigurowalne niż te oferowane przez ClickUp.

Otrzymujesz również raporty czasu pracy oparte na danych śledzenia czasu i generowane automatycznie zgodnie z Twoimi preferencjami (codziennie, co tydzień, co dwa tygodnie, co miesiąc lub co rok). Gromadzą one i przedstawiają odpowiednie dane w formie podsumowania, w tym łatwych do odczytania wykresów.

To nie wszystko - Hubstaff oferuje również zatwierdzanie kart czasu pracy, co zwiększa bezpieczeństwo zautomatyzowanych procesów. Zanim Hubstaff automatycznie wygeneruje faktury lub zapłaci pracownikom za rozliczone godziny, zatwierdzenia umożliwiają przeglądanie kart czasu pracy i zatwierdzanie lub odrzucanie procesu rozliczeniowego.

Hubstaff jest odpowiedni dla Business (zwłaszcza firm programistycznych) ze średnimi i dużymi Teams i wieloma działami. Te zespoły skorzystają na wydajności, śledzeniu budżetu, pakietach analitycznych i funkcjach śledzenia czasu.

Najlepsze funkcje Hubstaff

Śledzenie czasu pracy za pomocą geolokalizacji w celu weryfikacji lokalizacji pracowników i zarządzania zdalnymi pracownikami w różnych strefach czasowych

Blokowanie wpisów czasu, aby uniknąć późnych zmian

Sporadyczne wykonywanie zrzutów ekranu pracowników i śledzenie ich czasu bezczynności

Ocena wydajności pracowników i rentowności projektów dzięki szczegółowym raportom w czasie rzeczywistym

Limity Hubstaff

Słabe zdalne wdrażanie i konserwacja

Brak opcji włączenia lub wyłączenia timera bezczynności

Nie ma opcji zakupu tylko pakietu do śledzenia czasu

Cennik Hubstaff

Starter : 4,99 USD za licencję miesięcznie

: 4,99 USD za licencję miesięcznie Grow : 7,50 USD za licencję miesięcznie

: 7,50 USD za licencję miesięcznie Team : 10 USD za licencję miesięcznie

: 10 USD za licencję miesięcznie Enterprise: 25 USD za licencję miesięcznie

Hubstaff ocena i recenzje

G2 : 4.3/5 (500+ recenzji)

: 4.3/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (1400+ recenzji)

3. Toggl Track

przez Toggl Track Toggl Track jest dedykowaną aplikacją narzędzie do zarządzania czasem które pomaga śledzić czas spędzony nad konkretnym zadaniem z dokładnością co do sekundy.

W przypadku firm zajmujących się oprogramowaniem i IT, Toggl Track umożliwia użytkownikom wysyłanie szczegółowego raportowania każdej godziny, za którą są rozliczani. Podczas gdy większość firm jest przyzwyczajona do wysyłania ślepych faktur bez opisu zadania co tydzień/miesiąc, to oprogramowanie do śledzenia czasu śledzi budżety projektów i ich wydajność w czasie rzeczywistym.

Toggl Track najlepsze funkcje

Integruje się z ponad 100 innymi systemami zarządzania inarzędziami zwiększającymi wydajność pracowników takimi jak Asana, Evernote, GitLab oraz kalendarze Google i Outlook

Przypinanie czasu trwania lub wskaźników zakończonych zadań do górnej części ekranu w celu szybkiego odniesienia lub inspiracji

Śledzenie aktywności w przeglądarce lub aplikacji w celu analizy czasu spędzonego na pracy nad danym zadaniem

Ograniczenia Toggl Track

Nie można dodawać szczegółów do zadań dla klientów

Brak możliwości ustawienia timerów dla określonych interwałów, takich jak pięć minut

Cennik Toggl Track

Free Forever

Starter : $9 za użytkownika miesięcznie

: $9 za użytkownika miesięcznie Premium : $18 za użytkownika miesięcznie

: $18 za użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Śledzenie Toggl ocena i recenzje

G2 : 4.6/5 (1500+ recenzji)

: 4.6/5 (1500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2200+ recenzji)

4. TimeCamp

przez TimeCamp TimeCamp to narzędzie zwiększające wydajność, które oferuje ręczne i automatyczne śledzenie czasu. Generuje karty czasu pracy, arkusze budżetowe i faktury w oparciu o czas zainwestowany w projekt.

TimeCamp oferuje również funkcję śledzenia wydatków, która pozwala zachować kopię wszystkich paragonów i śledzić wydatki związane z projektem, aby dokładnie rozliczać klientów.

Funkcje niestandardowe TimeCamp są jednak ograniczone. Nie można tworzyć etykiet, dodawać notatek ani kategoryzować zarejestrowanych czasów. Dlatego też TimeCamp jest dobrym wyborem dla małych teamów z podstawowymi potrzebami w zakresie śledzenia czasu. Nie wybieraj tego aplikacja zegara jeśli masz wiele projektów do śledzenia i potrzebujesz uporządkować śledzony czas według nich.

Najlepsze funkcje TimeCamp

Blokowanie wpisów czasu po godzinach pracy oraz przeglądanie i zatwierdzanie kart czasu pracy przed wypłaceniem wynagrodzenia zespołowi

Ustawienie regulowanych ocen na podstawie osób lub projektów i uzyskanie dokładnego widoku kosztów i przychodów

Kopiowanie powtarzających się wpisów czasu, aby uniknąć marnowania czasu na ręczne wpisy

Limity TimeCamp

Brak narzędzi do planowania lub porównywania zadań

Aplikacja mobilna ma problemy z użytecznością dla nowych użytkowników

Ceny TimeCamp

Free Forever

Starter : 3,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 3,99 USD za użytkownika miesięcznie Premium : 6,99 USD za użytkownika miesięcznie

: 6,99 USD za użytkownika miesięcznie Ultimate: 10,99 USD za użytkownika miesięcznie

Ocena i recenzje TimeCamp

G2 : 4.7/5 (150+ recenzji)

: 4.7/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (550+ recenzji)

5. Everhour

przez Everhour Everhour to narzędzie dla małych zespołów, które pomaga zarządzać czasem, generować dokładne rachunki i faktury, śledzić wydatki, zarządzać zespołami i tworzyć raporty wydajności.

Wady? Nie można tworzyć i niestandardowych kart czasu pracy ani dowolnie oznaczać pulpitu kolorami. Utrudnia to organizowanie dokumentacji i działań zespołu, co oznacza, że Everhour jest odpowiedni tylko dla freelancerów lub małych zespołów składających się z dwóch do trzech osób.

Najlepsze funkcje Everhour

Tworzenie profili klientów i wykrywanie niezafakturowanych nakładów w narzędziach do zarządzania projektami

Śledzenie zmian upraszcza proces tworzenia i zarządzania harmonogramami dla zespołu

Limity Everhour

Czas jest zaokrąglany i nie jest precyzyjnie zapisywany

Raportowanie nie ma najlepszego wyglądu

Ceny Everhour

Free Forever

Teams: $$$a 10 za licencję miesięcznie przy minimum pięciu licencjach

Everhour ocena i recenzje

G2 : 4.7/5 (150+ recenzji)

: 4.7/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (400+ recenzji)

6. Harvest

przez Harvest Harvest śledzi koszt czasu, zamiast śledzić godziny i minuty za pomocą timera jednym kliknięciem. Możesz wizualizować śledzenie czasu za pomocą wykresów i raportów, a następnie analizować wewnętrzne koszty czasu, wskaźniki postępu i inne istotne wskaźniki obliczane przez aplikację.

Aplikacja pozwala również na automatyczne generowanie i wysyłanie faktur do klientów, co stanowi oszczędność czasu dla solopreneurów i freelancerów. Biorąc pod uwagę, że Harvest koncentruje się na śledzeniu wydatków, najlepiej nadaje się dla firm opartych na usługach.

Najlepsze funkcje Harvest

Dodawanie członków zespołu i ich obciążeń (maksymalny czas pracy) oraz monitorowanie, kto nie pracuje, a kto pracuje za dużo

Automatyczne generowanie faktur za rozliczane godziny i automatyczne wysyłanie ich do klientów

Przekształcanie danych z karty czasu pracy w raporty wizualne i tworzenie konfigurowalnych raportów w celu śledzenia rozliczanych godzin

Limity Harvest

API i możliwości integracji są trudne do ustawienia

Brak możliwości śledzenia czasu offline

Brak raportowania zatwierdzonego i niezatwierdzonego czasu pracy

Harvest pricing

Free Forever

Harvest Pro: 12 USD za licencję miesięcznie

Ocena i recenzje Harvest

G2 : 4.3/5 (800 recenzji)

: 4.3/5 (800 recenzji) Capterra: 4.6/5 (550+ recenzji)

7. Wydajność

przez Wydajność.io Productive to narzędzie do zarządzania wydajnością, które pomaga małym i średnim Teams maksymalizować ich wyniki. Dostępne są konfigurowalne pulpity i edytowalne tablice do wizualizacji danych finansowych, zysków projektu, przepływu projektu i wydajności zespołu. Oferuje również portal klienta, który utrzymuje przejrzystość z klientem poprzez udostępnianie aktualizacji projektu w razie potrzeby.

Productive oferuje timer na pulpicie, który rozpoczyna śledzenie od razu po rozpoczęciu pracy. Możesz także śledzić czas w ramach zadań indywidualnie. Jeśli masz zaplanowane spotkania lub zadania, Productive automatycznie śledzi ten czas bez konieczności udziału użytkownika.

Productive jest dobrym rozwiązaniem dla agencji kreatywnych i małych Teams w branżach takich jak marketing cyfrowy, doradztwo i rozwój oprogramowania, gdzie trzeba współpracować z klientem w fazie tworzenia i wdrażania pomysłów, a jednocześnie śledzić godziny pracy pracowników.

Najlepsze funkcje Productive

Korzystaj z zaawansowanych funkcji śledzenia czasu, w tym dziennika pracy, tygodniowych kart czasu pracy, timera na pulpicie i automatyzacji śledzenia czasu dzięki wcześniej zaplanowanym rezerwacjom czasu

Śledzenie czasu pracy i czasu wolnego wszystkich członków zespołu w jednym miejscu i zatwierdzanie wniosków urlopowych w Productive

Automatyczne generowanie faktur tylko za godziny podlegające rozliczeniu

Limity Productive

Nawigacja nie jest logiczna i intuicyjna

Ograniczone funkcje narzędzia do dokumentów (brak napisów, tabeli treści lub publicznych linków do udostępniania)

Brak zawartości szkoleniowej lub wdrożeniowej, która pomogłaby użytkownikom w pełni wykorzystać subskrypcję

Wydajny cennik

Essential : 9 USD miesięcznie

: 9 USD miesięcznie Professional : $24 miesięcznie

: $24 miesięcznie Ultimate : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Ocena i recenzje wydajności

G2 : 4.7/5 (40+ recenzji)

: 4.7/5 (40+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (80+ recenzji)

8. RescueTime

przez RescueTime RescueTime to idealny time tracker do użytku indywidualnego. Aplikacja umożliwia śledzenie godzin pracy poprzez automatyczne włączanie timera zaraz po rozpoczęciu pracy. Wykrywa również, kiedy przechodzisz w tryb offline i natychmiast zapyta cię o godziny pracy offline, gdy tylko wrócisz.

Kolejną świetną funkcją RescueTime jest możliwość blokowania rozpraszających aplikacji i stron internetowych. Funkcja ta jest przydatna dla profesjonalistów pracujących w domu lub osób mających problemy z koncentracją.

RescueTime oferuje również wirtualne przestrzenie coworkingowe dla freelancerów, dzięki czemu nie czują się oni samotni.

Najlepsze funkcje RescueTime

Blokowanie stron internetowych i aplikacji, które pochłaniają Twój czas

Generowanie szczegółowych raportów na temat sposobu spędzania czasu, dzięki czemu można stać się bardziej zdyscyplinowanym

Zalecenia dotyczące celów dla lepszej wydajności

Limity RescueTime

Gromadzi i przechowuje dane na swoich serwerach, co budzi obawy o prywatność danych

Trudno jest śledzić czas offline

Powolne aktualizacje

Ceny RescueTime

RescueTime Lite : Free forever

: Free forever RescueTime: 12 USD miesięcznie

RescueTime ocena i recenzje

G2 : 4.1/5 (90 recenzji)

: 4.1/5 (90 recenzji) Capterra: 4.6/5 (100+ recenzji)

9. HiveDesk

przez HiveDesk HiveDesk to korporacyjny time tracker. Firmy korzystają z tej aplikacji, aby zmaksymalizować wydajność pracowników poprzez ścisłe monitorowanie sposobu, w jaki spędzają czas na poszczególnych zadaniach. Aplikacja umożliwia śledzenie lokalizacji pracownika, czasu trwania przerwy, czasu spędzonego na projekcie i kliencie oraz aktywności klawiatury i myszy.

Na pierwszy rzut oka to oprogramowanie do ewidencji czasu pracy dla agencji może wydawać się zbyt inwazyjne dla pracowników. HiveDesk gwarantuje jednak, że śledzenie czasu jest zgodne z prawem pracy, co oznacza, że nie napotkasz problemów związanych z prywatnością danych.

Najlepsze funkcje HiveDesk

Śledzenie lokalizacji, czasu i aktywności pracowników za pomocą zrzutów ekranu i GPS w celu dokładnego śledzenia czasu

Sprawdzanie wielu widoków tablicy, w tym kalendarza, tablicy kanban, listy i osi czasu projektu

Generowanie dokładnych kart czasu pracy

Zarządzanie godzinami pracy zespołu poprzez ustawienie harmonogramów, przydzielanie zmian i godzin pracy oraz monitorowanie urlopów, nadgodzin, a także nieobecności pracowników

Limity HiveDesk

Pracownicy nie mogą meldować się za pośrednictwem aplikacji mobilnych

Brak wsparcia na żywo lub niestandardowego numeru obsługi klienta

Powolne generowanie raportów

Cennik HiveDesk

$$$a za użytkownika miesięcznie - przy minimum trzech użytkownikach

Ocena i recenzje HiveDesk

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. ManyRequests

przez ManyRequests ManyRequests to platforma do zarządzania klientami, która oferuje formularze i rozliczenia (w tym fakturowanie i narzędzia do wdrażania klientów) oraz zaplecze (w tym funkcje związane z żądaniami klientów, portal klienta i narzędzia do zarządzania klientami).

Narzędzie do śledzenia czasu ManyRequest jest częścią pakietu back-office i obejmuje generowanie raportów, możliwość odliczania godzin od planów klienta oraz wgląd w wydajność zespołu.

Aplikacja najlepiej pasuje do agencji kreatywnych i projektujących strony internetowe, które wymagają zaangażowania klienta. Może jednak nie być najlepszym wyborem do śledzenia czasu pracy wewnętrznego zespołu i zarządzania wydajnością w celu usprawnienia zarządzania projektami.

Najlepsze funkcje ManyRequests

Tworzenie niestandardowego portalu klienta i witanie klientów w spersonalizowany sposób

Uzyskaj przejrzysty przegląd tego, kto pracuje nad jakim projektem i status każdego projektu, aby śledzić postęp

Stosowanie reguł warunkowych w celu automatycznego przypisywania nowych projektów do odpowiednich/konkretnych członków zespołu

Limity ManyRequests

Cena początkowa jest znacznie wyższa niż w przypadku innych opcji na liście

Wiele integracji (takich jak Mailchimp i ActiveCampaign) jest wciąż w fazie rozwoju

Ceny ManyRequests

Starter : $99 za miesiąc-dwie licencje

: $99 za miesiąc-dwie licencje Core : $149 za miesiąc-pięć licencji

: $149 za miesiąc-pięć licencji Pro : 399 USD miesięcznie - 10 licencji

: 399 USD miesięcznie - 10 licencji Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ManyRequests ocena i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Więcej niż śledzenie czasu dzięki ClickUp

Oprogramowanie do śledzenia czasu pracy to najlepsza inwestycja dla każdego biznesu lub branży, która rejestruje czas i płaci pracownikom na podstawie ich całkowitego czasu pracy.

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga śledzić rozliczane godziny i generować raporty dotyczące wydajności zespołu. Oferuje znacznie więcej niż podstawowe śledzenie czasu.

Dzięki ClickUp będziesz w stanie:

Rejestrować czas z pulpitu, telefonu komórkowego lub przeglądarki internetowej

Śledzenie czasu połączone z zadaniami ClickUp

Ręczne dodawanie lub usuwanie wpisów czasu

Dodawać notatki, etykiety, filtry i rozliczalny czas do wpisów

Wszystko to możesz zrobić w ramach jednej platformy, dzięki czemu ClickUp jest odpowiednim oprogramowaniem do śledzenia czasu dla Twojego biznesu. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i już dziś przenieś śledzenie czasu i zarządzanie wydajnością na wyższy poziom.