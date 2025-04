Darmowe szablony Airtable do zarządzania projektami

Jeśli kiedykolwiek czułeś się przytłoczony chaosem związanym z projektem, z pewnością nie jesteś sam. Od zarządzania osią czasu i komunikacją po radzenie sobie z nieoczekiwanymi problemami, jest wiele do zrobienia.

Na szczęście szablony do zarządzania projektami mogą zaprowadzić porządek w chaosie.

Te gotowe do użycia frameworki umożliwiają szybkie rozpoczęcie pracy, a dzięki odpowiedniemu szablonowi można objąć wszystko od rozpoczęcia projektu do jego realizacji

Airtable jest popularnym wyborem ze względu na swoją wszechstronność i łatwość użycia.

Aby pomóc w znalezieniu najlepszego rozwiązania, przygotowaliśmy listę sześciu najlepszych szablonów Airtable. Przeanalizujemy również alternatywne szablony, które mogą lepiej odpowiadać Twoim potrzebom.

Czym są szablony Airtable?

Szablony Airtable to gotowe obszary robocze zaprojektowane w celu uproszczenia zarządzania projektami. Organizują one informacje i strukturyzują cykle pracy za pomocą predefiniowanych tabel, pól i widoków.

Szablony te przechowują dane w formacie arkusza kalkulacyjnego i są potężne Alternatywy dla Arkuszy Google . Są one specyficzne dla zadań, pomagając zespołom skutecznie sprostać unikalnym potrzebom projektu.

Oto najważniejsze cele, jakie szablony Airtable spełniają w Twoim biznesie:

Wyeliminowanie kłopotów związanych z tworzeniem niestandardowych trackerów dla każdego projektu

Standaryzacja cykli pracy dla spójności między Teams i zadaniami

między Teams i zadaniami Zwiększenie przejrzystości poprzez mapę każdego zadania i punktu danych

poprzez mapę każdego zadania i punktu danych Zarządzanie informacjami za pomocą bogatego w funkcje arkusza kalkulacyjnego lubBaza danych Excel ## Co składa się na dobry szablon Airtable?

Szablon Airtable ma na celu zwiększenie wydajności i produktywności projektu. Mając to na uwadze, oto elementy, które muszą znaleźć się w każdym szablonie:

Opcje dostosowywania: Upewnij się, że framework jest łatwo adaptowalny i niestandardowy, aby spełnić różnorodne wymagania projektu

Upewnij się, że framework jest łatwo adaptowalny i niestandardowy, aby spełnić różnorodne wymagania projektu Projekt ukierunkowany na cel: Wybierz szablon Airtable z układem i funkcjami zaprojektowanymi dla zamierzonego przypadku użycia. Zapobiegaj przeładowaniu informacjami dzięki odpowiedniej, wstępnie zaprojektowanej strukturze

Wybierz szablon Airtable z układem i funkcjami zaprojektowanymi dla zamierzonego przypadku użycia. Zapobiegaj przeładowaniu informacjami dzięki odpowiedniej, wstępnie zaprojektowanej strukturze Możliwości automatyzacji: Poza oszczędzającą czas wstępnie zbudowaną strukturą, szukaj szablonów z wbudowanymi funkcjami automatyzacji, takimi jak powiadomienia lub logika warunkowa, aby zmniejszyć wysiłek manualny

Poza oszczędzającą czas wstępnie zbudowaną strukturą, szukaj szablonów z wbudowanymi funkcjami automatyzacji, takimi jak powiadomienia lub logika warunkowa, aby zmniejszyć wysiłek manualny Wizualizacja danych: Wybierz szablony z odpowiednimi narzędziami do wizualizacji, takimi jak raportowanie, wykresy i pulpity, aby uzyskać jasny i przystępny wgląd w dane

6 szablonów Airtable do zarządzania projektami

1. Szablon śledzenia zapasów

via Airtable Airtable's Szablon śledzenia zapasów to solidne rozwiązanie do optymalizacji materiałów i zasobów. Szablon ten pomaga uprościć zarządzanie zapasami produktów dzięki kluczowym polom danych zapasów, takim jak ID produktu, lokalizacja i cena.

Pozwala również na mapę całego łańcucha dostaw w przejrzystych arkuszach pomocniczych

Szablon wizualizuje stany magazynowe, status zamówień i zdjęcia produktów, dzięki czemu można reagować na nadchodzące braki i przygotowywać oferty sprzedaży, wiedząc, że produkty są gotowe.

Idealny dla: Menedżerów sklepów i zespołów łańcucha dostaw, którzy chcą śledzić fizyczne towary. Jest to świetne rozwiązanie dla firm, które chcą utrzymać zdrowe zapasy i dodatni wynik finansowy.

2. Business Contract Management

via Airtable Jeśli chcesz efektywnie zarządzać swoimi umowami, wybierz Airtable Szablon do zarządzania umowami w biznesie .

Przyjazny dla użytkownika framework posiada przejrzyste etykiety, predefiniowane pola i automatyczne przypomnienia. Funkcje te pomagają być na bieżąco z nadchodzącymi terminami i odnowieniami w dynamicznym środowisku.

Airtable oferuje to rozwiązanie w widokach Kanban i Lista, aby dopasować zadania do odpowiedzialnych zespołów. Umożliwia to podpowiedź i sprawne zarządzanie cyklem życia umowy.

Idealne rozwiązanie dla: Teamów zarządzających, które chcą realizować zadania i być na bieżąco ze szczegółami umów. Jest to również idealne rozwiązanie dla firm, które chcą budować silniejsze powiązania ze swoimi dostawcami i niestandardowymi klientami.

3. Szablon zarządzania aktywami marki

via Airtable The Szablon zarządzania aktywami marki to rozwiązanie zaprojektowane w celu ułatwienia tworzenia i utrzymywania zasobów marki. Pełni funkcję dedykowanych arkuszy podrzędnych do przechowywania przewodników po stylach, logo i komunikatów dotyczących produktów.

Szablon zawiera funkcję wyszukiwania dla łatwego wyszukiwania danych. Łączy wszystkie te elementy, zapewniając bardziej jednolitą spójność i tonację.

Jest to świetny szablon Airtable dla każdego, kto chce skutecznie poprawić wizerunek marki.

Idealny dla: Firm, które prowadzą regularne kampanie brandingowe i aktualizacje produktów. Doskonale nadaje się również do projektów o wysokim stopniu współpracy między agencjami lub partnerami i wymagających szybkiego dostępu do zasobów brandingowych.

4. Prosty szablon do śledzenia kandydatów

via Airtable Chcesz dopracować śledzenie aplikantów? Prosty szablon śledzenia kandydatów to świetny wybór. Pomaga uporządkować kandydatów, sceny i szczegóły w przejrzystym, przystępnym układzie.

Szablon służy jako harmonogram projektu narzędzie, z sekcją do przechowywania szczegółów dotyczących kandydatów i rozmów kwalifikacyjnych. Rozwiązanie posiada niestandardowe pola, takie jak "Potrzebna decyzja", które podpowiedzą działania oraz opcję załączenia CV kandydatów.

Prosty szablon śledzenia kandydatów kategoryzuje aplikacje, rozmowy kwalifikacyjne i działania następcze w celu zapewnienia rekrutacji na najwyższym poziomie

Idealny dla: Business i Teams HR, które chcą usprawnić zarządzanie scenami rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami i współpracować z menedżerami ds. rekrutacji.

5. Szablon śledzenia kampanii marketingowej

via Airtable Airtable's Szablon śledzenia kampanii marketingowej to świetne rozwiązanie do śledzenia wszystkich kampanii marketingowych. Posiada widok osi czasu do śledzenia postępów i przejrzyste etykiety do identyfikacji sposobu wykonania zadania.

Szablon jest niestandardowy i wykorzystuje integracje innych firm z platformami takimi jak Google Ads, narzędzia SEO i CRM. W rzeczywistości Airtable pozwala na płynną współpracę i lepsze dostosowanie do najlepszej kampanii.

Pozwala również na mapę celów kampanii, status, zamierzoną platformę i zasoby kreatywne. Zasadniczo jest to wszystko, czego potrzebujesz, aby przyciągać potencjalnych klientów, świadomość i reputację

Idealne dla: Teamów marketingowych i osób, które chcą wizualizować wpływ kampanii i wydajność produktu we wszystkich kanałach komunikacji.

Limity korzystania z Airtable

Airtable to dobry początek do zarządzania projektami, ale ma pewne wady. Oto cztery limity Airtable, o których należy pamiętać przy wyborze szablonu:

Drogie modele cenowe: Płatne plany są kosztowne, szczególnie dla dużych Teams. Koszty będą rosły wraz z liczbą Teams i projektów. Istnieje wielefree oprogramowanie bazodanowe które zapewniają zaawansowane funkcje bez płatnej aktualizacji

Płatne plany są kosztowne, szczególnie dla dużych Teams. Koszty będą rosły wraz z liczbą Teams i projektów. Istnieje wielefree oprogramowanie bazodanowe które zapewniają zaawansowane funkcje bez płatnej aktualizacji Ograniczenia dotyczące wprowadzania danych: Obszary robocze mają limity dotyczące liczby wpisów, co utrudnia obsługę danych na dużą skalę. Nawet plany na poziomie Enterprise mają limit 500 000 wpisów

Obszary robocze mają limity dotyczące liczby wpisów, co utrudnia obsługę danych na dużą skalę. Nawet plany na poziomie Enterprise mają limit 500 000 wpisów Podstawowe możliwości udostępniania: Ustawienia uprawnień są podstawowe w szablonach Airtable, ograniczone do poziomu tabeli lub bazy. Bez określonych pól lub rekordów, Teams nie mają dogłębnej kontroli nad edycją danych

Ustawienia uprawnień są podstawowe w szablonach Airtable, ograniczone do poziomu tabeli lub bazy. Bez określonych pól lub rekordów, Teams nie mają dogłębnej kontroli nad edycją danych Silosowe obszary robocze: Obszary robocze są odizolowane, uniemożliwiając łączenie lub udostępnianie baz w różnych obszarach roboczych. Nie nadaje się to do wielofunkcyjnego lub kompleksowego zarządzania projektami i danymi

💡 Pro Tip: Airtable jest często rozważany do zarządzania bazami danych, więc oto lista niestandardowe oprogramowanie do baz danych klientów aby zapewnić podjęcie świadomej decyzji.

Alternatywa dla szablonów Airtable

Szablony Airtable są znane ze swojej atrakcyjności wizualnej i szczegółowych przypadków użycia. Jednak ich limity pokazują, że nie są to najlepsze narzędzia do zarządzania projektami pod względem niestandardowych ustawień i funkcji.

W przypadku zarządzania projektami, ClickUp jest zdecydowanie lepszą opcją, ponieważ platforma sprawdza się we współpracy i zarządzaniu zadaniami.

Funkcje Airtable ClickUp Podstawowa funkcja ➖ Zarządzanie projektami w oparciu o bazy danych ✅ 🏆 Zarządzanie projektami, które wykracza poza bazy danych Interfejs użytkownika ✅Intuicyjny, prosty i przypominający arkusz kalkulacyjny interfejs ✅Intuicyjny, bogaty w funkcje i łatwy w nawigacji interfejs 🏆 Krótki ze względu na podstawowe funkcje. Łatwy do nauczenia, ale nie ma dedykowanych zasobów ✅ Nieco dłuższy ze względu na kompleksowe funkcje. Zawiera materiały do nauki i wskazówki Dostosowanie ➖Zatrzymuje się na elastycznych widokach, polach i tabelach ✅ 🏆Rozszerzone dostosowanie od pól danych do automatyzacji i cyklu pracy Zarządzanie zadaniami ✅Podstawowe zarządzanie zadaniami, takie jak przydzielanie zadań, ustawienie terminów ✅ 🏆Efektywne zarządzanie zadaniami, w tym podzadania, zależności, wykresy Gantta i zarządzanie obciążeniem pracą Współpraca w czasie rzeczywistym nad rekordami i polami ✅ 🏆 Współpraca w czasie rzeczywistym rozciąga się na dane, wizualizacje, czat w aplikacji, komentarze, a nawet przypisane komentarze Automatyzacja ✅Obejmuje powiadomienia, przypomnienia i podstawowe przepływy pracy ✅ 🏆Potężna automatyzacja obejmuje złożone przepływy pracy, logikę warunkową i natywne integracje z ponad 1000 aplikacji Wizualizacja danych ✅Podstawowe wykresy i pulpity do wizualizacji danych ✅ 🏆Różnorodne opcje wizualizacji, w tym niestandardowe pulpity, wykresy i funkcje raportowania Ceny ✅ Free Plany są dostępne z ograniczonymi funkcjami. Płatne plany są zazwyczaj dość drogie ✅ 🏆Dostępny jest plan Free z większą liczbą funkcji i przystępnymi płatnymi opcjami

Poznajmy teraz kilka szablonów ClickUp, które są idealne dla profesjonalnych i osobistych projektów.

1. Szablon ClickUp Sales CRM

Zarządzaj potencjalnymi klientami i zwiększaj ich zadowolenie dzięki szablonowi ClickUp Sales CRM Template

The Szablon CRM sprzedaży ClickUp zwiększa niestandardowe zadowolenie klientów i zarządzanie potencjalnymi klientami. Śledzenie sprzedaży za pomocą 20 statusów, takich jak "Niekwalifikowany", w celu wyjaśnienia rodzaju potencjalnego klienta i wymaganych wysiłków.

Niestandardowe widoki pomagają CRM i zespołowi sprzedaży zachować porządek i koncentrację. Funkcje takie jak widok podsumowujący pozwalają dostawcy uzyskać obraz całego procesu sprzedaży i jego wyników.

Szablon integruje się z wieloma zarządzanie projektami sprzedaży narzędzia do obsługi całego procesu sprzedaży. Upraszcza dane powstania i oddelegowane zadania oraz ułatwia działania takie jak śledzenie informacji zwrotnych i przeglądy projektów.

Idealne rozwiązanie dla: Teamów sprzedażowych i firm, które chcą usprawnić zarządzanie potencjalnymi klientami, zwiększyć satysfakcję klientów i usprawnić proces sprzedaży dzięki zorganizowanemu rozwiązaniu CRM.

Czytaj więcej: Sprawdź najlepsze Szablony CRM jeśli szukasz alternatywnych rozwiązań mających na celu poprawę wydajności funkcji CRM.

2. Szablon do śledzenia konkurencji ClickUp

Szablon do śledzenia konkurencji ClickUp

Jeśli chcesz monitorować konkurencję na rynku, szablon Szablon do śledzenia konkurencji ClickUp jest dla Ciebie. Wykryj stałych graczy i nowe startupy dzięki zaprojektowanemu przeglądowi daty premiery.

Otrzymujesz pola danych do szybkiego rejestrowania kategorii produktów, cen, ocen i kluczowych funkcji.

Dzięki mapie stron produktów i tagów możesz śledzić motywy marketingowe konkurencji. Ten szablon jest niezbędny w biznesie, jeśli chcesz utrzymać lub stworzyć przewagę konkurencyjną

Idealny dla: Teamów marketingowych i firm, które chcą monitorować konkurencję na rynku, analizować strategie konkurencji i utrzymywać przewagę konkurencyjną dzięki zorganizowanemu śledzeniu.

3. Szablon matrycy funkcji produktu ClickUp

Szablon matrycy funkcji produktu ClickUp

Niezależnie od tego, czy chodzi o przegląd strategii produktu, czy porównanie dostępnych opcji, szablon Szablon matrycy funkcji produktów ClickUp to rozwiązanie, którego potrzebujesz.

Mapuje wszystkie szczegóły za pomocą wyraźnych, kolorowych etykiet, zapewniając oszałamiające wizualizacje mapy drogowej produktu. Wbudowane narzędzia do zarządzania zadaniami zapewniają szybkie wydawanie funkcji, a niestandardowe widoki identyfikują funkcje o wysokiej wartości.

Dzięki współpracującej edycji i planowaniu obciążeń, szablon ten dostosowuje wysiłki zespołu i optymalizuje zasoby. ClickUp oferuje zaawansowaną automatyzację, zależności i możliwości nagrywania ekranu w celu usprawnienia śledzenia funkcji produktu.

Ten framework jest doskonałym wyborem do planowania wydarzeń, zwłaszcza wprowadzenia produktu na rynek lub wydania funkcji.

Idealny dla: Teamów produktowych i kierowników projektów, którzy chcą efektywnie wizualizować funkcje produktu, usprawnić ich wydawanie i poprawić współpracę podczas dyskusji na temat strategii produktu.

4. Szablon katalogu pracowników ClickUp

Rejestruj i śledź wszystkie dane pracowników, aby zarządzać zasobami i obciążeniami dzięki szablonowi katalogu pracowników ClickUp

The Szablon katalogu pracowników ClickUp to klejnot HR stworzony w celu organizacji zarządzania pracownikami. Jego prosty i efektowny układ zapewnia przejrzysty widok pracowników.

Szkielet posiada różne statusy dla dokładnych informacji o każdej osobie, takich jak lokalizacja, premie, urodziny, a nawet aktualny status zatrudnienia.

Idealny dla małych i dużych organizacji, szablon dobrze integruje się z rozwiązaniami HR i CRM. Funkcje takie jak widoki obciążenia pracą i tablica zapobiegają niedoborom personelu i planują nieobecności.

Oprócz tego, że jest to szablon katalogu to świetny szablon do wdrażania pracowników. Wdrożony odpowiednio wcześnie, zapewnia jasne i uporządkowane doświadczenie dla nowych pracowników.

Idealny dla: Teamów HR i organizacji każdej wielkości, które chcą usprawnić zarządzanie pracownikami, usprawnić procesy onboardingu i utrzymać uporządkowany katalog pracowników.

5. Szablon tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp

Weekly-Sales-Report

Chcesz zaimponować kierownictwu i zaoszczędzić czas na rutynowym raportowaniu? Wybierz szablon Szablon tygodniowego raportu sprzedaży ClickUp .

Wiele widoków tego szablonu pozwala skutecznie prezentować dane różnym interesariuszom. Śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak zimne połączenia, sprzedane produkty i odchylenie od celu, w celu natychmiastowego pomiaru tygodniowego wpływu.

Potrzebujesz wsparcia w zarządzaniu lub chcesz zaprezentować swoje osiągnięcia? Ten szablon jest idealny dla obu tych celów i jest łatwy do zrozumienia. Zawiera mapę wydajności produktów, śledzenie czasu i analizę interakcji.

Jest to idealne rozwiązanie do wizualizacji zachowań klientów, wydajności i obszarów wymagających poprawy.

Idealny dla: Specjalistów ds. sprzedaży i teamów, których celem jest efektywne raportowanie cotygodniowych wskaźników, prezentowanie osiągnięć i pozyskiwanie wsparcia kierownictwa dzięki jasnym i efektownym prezentacjom danych.

6. Szablon arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

Szablon arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp

The Szablon arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami ClickUp jest idealną aktualizacją Airtable. Dzięki interfejsowi arkusza kalkulacyjnego, framework ten zapewnia elastyczność i funkcje w znanym formacie.

The szablon arkusza kalkulacyjnego mapuje projekty na fazy i wizualizuje postępy za pomocą wyczyszczonych kodów kolorystycznych. ClickUp oferuje niestandardowe widoki, takie jak "Rezultaty", "Problemy" i "Gantt projektu", aby zrozumieć wąskie gardła, oś czasu i cele.

Szablon zawiera przewodnik ułatwiający rozpoczęcie pracy i pomaga w tworzeniu map procesów wewnętrznych, takich jak przepływy pracy związane z zatwierdzaniem. potrzebujesz unikalnego widoku dla swojego biznesu? Możesz natychmiast dostosować swój własny.

Idealny dla: Kierowników projektów i teamów poszukujących elastycznego, przyjaznego dla użytkownika narzędzia do wizualizacji etapów projektu, śledzenia postępów i niestandardowego cyklu pracy.

7. Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

Szablon narzędzia do śledzenia sprzedaży ClickUp

The Szablon do śledzenia sprzedaży ClickUp jest idealny do śledzenia konwersji sprzedaży.

Przydatny framework zawiera różne wstępnie zaprojektowane niestandardowe statusy do wizualizacji postępu zadania. "Cele osiągnięte" i "W trakcie realizacji" to świetne przykłady, które pomagają zespołom sprzedażowym ocenić kolejne kroki.

Niestandardowe pola, takie jak koszty wysyłki i cele zysku, pozwalają zespołowi skupić się na celach biznesowych. Ponadto różnorodny układ ułatwia identyfikację spostrzeżeń.

Unikalne wizualizacje, w tym widok "Wielkość sprzedaży w miesiącu", pomagają śledzić trendy sprzedaży. Szablon pozwala na szybkie niestandardowe śledzenie wskaźników, takich jak współczynniki konwersji i wizualizację wartości życiowej klienta.

Idealny dla: Teamów sprzedażowych i Businessów chcących efektywnie śledzić konwersje sprzedaży, oceniać postępy i wizualizować kluczowe metryki w celu lepszego podejmowania decyzji.

8. Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp

Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp

The Szablon harmonogramu zarządzania czasem ClickUp to najlepsze rozwiązanie dotyczące wydajności i realizacji zadań. Dzięki prostemu polu danych "typ aktywności" można podzielić cele osobiste i zawodowe.

Szablon zawiera widok dziennika aktywności do podziału zadań w zależności od dnia. Widok obciążenia pracą gwarantuje, że nie przeciążysz siebie ani członków zespołu podczas przydzielania zadań.

Wyczyszczone daty rozpoczęcia i zakończenia pomagają wizualizować postępy obliczyć poświęcony czas . Funkcje takie jak przycisk komentarza, poziom priorytetu i szacowanie wysiłku sprawią, że wykonasz zadania z prędkością błyskawicy.

Idealny dla: Profesjonalistów i Teams dążących do zwiększenia wydajności, efektywnego zarządzania zadaniami i utrzymania zrównoważonego obciążenia pracą przy jednoczesnym skutecznym śledzeniu czasu.

9. Szablon do śledzenia nawyków osobistych ClickUp

Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp

The Szablon osobistego narzędzia do śledzenia nawyków ClickUp jest tym, czego potrzebujesz, aby z przekonaniem i konsekwencją formułować nowe nawyki. W końcu nawyk tworzy się w ciągu 21 dni, ale łatwo go stracić bez wskazówek.

Osiągnij swoje osobiste i zawodowe aspiracje dzięki jego aplikacjom, takim jak poprawa stylu życia, budowanie kompetencji umiejętności, a nawet naprawa prokrastynacji.

Ten szablon zadań łączy się z dowolnym istniejącym projektem za pomocą jednego kliknięcia. Zawiera podzadania do mapy daty i pola wyboru, aby pomóc oznaczyć postęp.

Wizualizuj swój postęp w głównym zadaniu i podzadaniach w postaci angażującego paska postępu. Ten framework ClickUp jest do zrobienia, jeśli chcesz, aby śledzenie nawyków było motywujące, a jednocześnie intuicyjne.

Idealny dla: Osób, które chcą skutecznie rozwijać i utrzymywać nowe nawyki, jednocześnie śledząc postępy w motywujący i intuicyjny sposób.

10. Szablon planu budżetu osobistego ClickUp

Szablon planu budżetu osobistego ClickUp

Chcesz lepiej zarządzać swoimi pieniędzmi? The Szablon planu budżetu osobistego ClickUp jest idealnym narzędziem do tłumienia niepokoju finansowego. Dzięki ośmiu polom na dane nie ma bałaganu, a pole kategorii ułatwia dostrzeżenie dochodów i wydatków.

wbudowana funkcja AI, ClickUp Brain pomaga tworzyć wiele. W ten sposób możesz uruchomić wszystkie swoje eksperymenty i pomysły, aby optymalizować swój budżet w kreatywny sposób.

Szablon posiada widok podsumowania dla jasnego przeglądu kondycji finansowej, a nawet porównuje plan z rzeczywistością i odchylenia w czasie rzeczywistym.

ClickUp pomaga planować życie osobiste i zawodowe finanse projektu sposób, w jaki chcesz.

Idealny dla: Osób indywidualnych i profesjonalistów poszukujących zorganizowanego podejścia do zarządzania finansami osobistymi, zmniejszenia niepokoju finansowego i optymalizacji strategii budżetowania.

Twórz potężne bazy danych, aby organizować swoją pracę

Jeśli chcesz przejść z interfejsu Airtable, ClickUp posiada również dedykowane narzędzie do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych.

błyskawicznie twórz tabele, połącz zadania i wizualizuj spostrzeżenia za pomocą widoku tabeli ClickUp

ClickUp Widok tabeli to narzędzie zapewniające elastyczność i integrację w ramach znanego interfejsu. Pomyśl o nim jak o narzędziu do arkuszy kalkulacyjnych doładowanym funkcjami zarządzania projektami.

Utrzymuje informacje uporządkowane i dostępne dzięki natychmiastowemu filtrowaniu, grupowaniu i zarządzaniu kolumnami. Narzędzie umożliwia również udostępnianie publicznych połączeń, dostęp do edycji na żywo i eksport danych za pomocą bezpiecznego szyfrowania danych.

W ten sposób współpraca i prezentacja nie są ograniczone do wewnętrznych interesariuszy projektu.

ClickUp nie poprzestaje na tym. Widok tabeli ma również dostęp do 30+ narzędzi i 1000+ integracji, dzięki czemu zarządzanie wieloma projektami i dużymi ustawieniami jest bezproblemowe.

Osiągnij doskonałość w zarządzaniu projektami dzięki ClickUp

Zarządzanie projektami to sztuka umiejętności miękkich i nauka oparta na danych, a odpowiednie narzędzie jest niezbędne do doskonałości projektu. Gotowe do użycia szablony pozwalają zaoszczędzić czas, zmniejszyć wysiłek ręczny, natychmiast uzyskać wgląd i ułatwić tworzenie lepszych planów działania.

Szablony Airtable są dobrym punktem wyjścia, ale mają swoje wady, w tym niestandardowe limity, obsługę danych i niewiarygodnie restrykcyjne udostępnianie.

Po co więc zadowalać się czymś gorszym, skoro ClickUp zapewnia wyjątkowe zarządzanie projektami? Jak pokazano w każdym szablonie w tym przewodniku, platforma jest elastycznym, wszechstronnym i bogatym w funkcje narzędziem, które oferuje więcej niż tylko zarządzanie zadaniami i wizualizację.

Pełni również funkcję wnikliwej analityki i zaawansowanej automatyzacji - wszystkiego, czego potrzebujesz do doskonałego zarządzania projektami. Zarejestruj się z ClickUp już dziś!