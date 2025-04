Free Gantt Chart Excel szablony do zarządzania projektami

Szablony programu Excel do tworzenia wykresów Gantta są niezawodnymi pomocnikami w śledzeniu projektów. Wykorzystują one znane funkcje programu Microsoft Excel, aby zapewnić wizualny plan osi czasu projektu. 📊

Niezależnie od tego, czy jesteś menadżerem projektu zarządzającym wieloma terminami, właścicielem małego biznesu organizującym swój zespół, czy freelancerem żonglującym prośbami klientów, szablony te dopasowują się do twoich unikalnych potrzeb.

Aby pomóc ci w wyborze, poniżej wybraliśmy najlepsze darmowe szablony Gantt chart Excel.

Najpierw jednak przyjrzyjmy się, co należy wziąć pod uwagę przy wyborze szablonu Excel.

Co składa się na dobry szablon wykresu Gantta w Excelu?

Wybierając szablon wykresu Gantta, staraj się wybrać taki, który równoważy funkcje z łatwością użytkowania. Kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę to:

Przyjazny dla użytkownika szablon: Szukaj szablonów z wyraźnie oznaczonymi polami i intuicyjną nawigacją ułatwiającą wprowadzanie danych, takich jak rozwijane menu do wybierania scen zadań lub priorytetów

Szukaj szablonów z wyraźnie oznaczonymi polami i intuicyjną nawigacją ułatwiającą wprowadzanie danych, takich jak rozwijane menu do wybierania scen zadań lub priorytetów Wyczyszczona, regulowana oś czasu : Wybierz szablon, który wizualnie reprezentuje twoje zadania i automatycznie dostosowuje oś czasu, gdy modyfikujesz szacowany czas na zakończenie zadania

: Wybierz szablon, który wizualnie reprezentuje twoje zadania i automatycznie dostosowuje oś czasu, gdy modyfikujesz szacowany czas na zakończenie zadania Możliwości śledzenia postępów: : Wybierz szablon typuSzablon wykresu Gantta który wykorzystuje formuły Excela do obliczania procentu zakończonych zadań w czasie rzeczywistym i zawiera paski postępu do wyświetlania bieżącego statusu

: Wybierz szablon typuSzablon wykresu Gantta który wykorzystuje formuły Excela do obliczania procentu zakończonych zadań w czasie rzeczywistym i zawiera paski postępu do wyświetlania bieżącego statusu Dostosowywany układ : Wybierz szablon, który pozwala modyfikować kolumny, takie jak daty rozpoczęcia i zakończenia, zapewniając ich zgodność z konkretnymi potrzebami projektu

: Wybierz szablon, który pozwala modyfikować kolumny, takie jak daty rozpoczęcia i zakończenia, zapewniając ich zgodność z konkretnymi potrzebami projektu Wskaźniki zależności zadań: Znajdź szablon, który wykorzystuje strzałki lub linie łączące, aby pokazać, jak opóźnienia w jednym zadaniu wpływają na inne, dzięki czemu powiązania między zadaniami są bardziej przejrzyste

Free Gantt Chart Excel Templates

Chociaż Excel nie oferuje wbudowanych opcji, tworzenie wykresu Gantta w Excelu jest łatwe dzięki kilku prostym krokom.

Jeśli jednak wolisz całkowicie pominąć ustawienia, zapoznaj się z poniższą listą najlepszych darmowych szablonów wykresów Gantta w Excelu.

1. Szablon wykresu Gantta od Vertex42

przez Vertex42 The Szablon wykresu Gantta autorstwa Vertex42 został zaprojektowany, aby ułatwić planowanie projektów. Pełni on funkcję struktury podziału pracy, dzieląc kamienie milowe na zadania, a zadania na podzadania. Można również przypisać właścicieli zadań, śledzić procent zakończonych prac i niestandardowo ustawić oś czasu - np. wybierając tydzień, od którego ma się rozpocząć.

Dla dodatkowej wydajności, ustawienie zależności zadań w programie Excel przy użyciu niestandardowych formuł. Na przykład połącz datę rozpoczęcia zadania z datą końcową poprzedniego zadania. Wskazówki dotyczące narzędzi w szablonie zawierają pomocne wskazówki dotyczące stosowania tych formuł.

Idealny dla: Kierowników projektów poszukujących prostego narzędzia do zarządzania projektami, które usprawnia zarządzanie zadaniami i obciążeniem pracą.

2. Szablon Gantt Project Planner firmy Microsoft

przez Microsoft The Szablon Gantt Project Planner firmy Microsoft to przydatne narzędzie dla osób zarządzających projektami, które chcą zachować ogólny widok osi czasu i kamieni milowych.

Ten darmowy szablon Excel w przejrzysty sposób wizualizuje rzeczywiste daty rozpoczęcia i postępy każdego zadania, a nawet podkreśla, kiedy zadania wykraczają poza harmonogram projektu. Wykres można modyfikować, zmieniając czas trwania zadań lub dostosowując daty rozpoczęcia, aby odzwierciedlić zmiany w projekcie.

Idealny dla: Małych i dużych Teams szukających większej przejrzystości i odpowiedzialności w swoich projektach.

3. Szablon Gantt Project Tracker firmy Microsoft

przez Microsoft The Szablon do śledzenia projektów Gantt firmy Microsoft jest niezbędny dla liderów zespołów, którzy chcą zoptymalizować zarządzanie projektami i zapewnić, że wszyscy będą odpowiedzialni i zsynchronizowani.

Dzięki wbudowanemu kalkulatorowi i formatowaniu warunkowemu, układ szybko zaznacza zadania, które zostały przekroczone lub nie, zapewniając natychmiastowy wgląd w stan projektu. Dodatkowo, obszar wykresu pomaga wizualizować zależności między zadaniami dając większą kontrolę nad harmonogramem projektu.

Można również użyć tego szablonu w połączeniu z szablonem szablonem priorytetyzacji projektów aby efektywnie zarządzać wieloma projektami.

Idealny dla: Zarządzających projektami poszukujących łatwego w użyciu rozwiązania do śledzenia zadań według zdefiniowanych kategorii i przypisanych pracowników.

4. Szablon zwinnego wykresu Gantta firmy Microsoft

przez Microsoft Zaprojektowany z myślą o szybkich, iteracyjnych projektach Szablon Agile Gantt Chart firmy Microsoft jest idealny dla teamów, które potrzebują elastyczności i częstych aktualizacji.

To, co wyróżnia ten szablon Excela, to jego zdolność do adaptacji. W miarę jak zmieniają się zadania lub oś czasu, szablon automatycznie się aktualizuje, zapewniając, że zawsze masz dostęp do najnowszych informacji.

Dodatkowo, zawiera on wbudowane motywy do niestandardowego dostosowania, ikony do oznaczania problemów i kolorowe paski sygnalizujące status - czy zadanie jest w trakcie śledzenia, niskiego lub średniego ryzyka, czy też jest nieprzypisane.

Idealny dla: Teams pracujących nad zwinnymi cyklami pracy, szukających elastycznego szablonu do śledzenia przepływów pracy i wprowadzania zmian w razie potrzeby.

5. Szablon wykresu Gantta szkolenia pracowników by Szablon.net

przez Szablon.net The Szablon wykresu Gantta szkolenia pracowników od Szablon.net pomaga specjalistom HR i menedżerom śledzić programy szkoleniowe zespołów przez różnych koordynatorów. Jego elastyczny projekt i automatyczne obliczenia wskaźnika ukończenia dają wizualny wgląd w postęp szkolenia w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy planujesz warsztaty dla małych grup, czy dużych teamów, ten prosty szablon wykresu Gantta pomoże ci wszystko zorganizować.

Idealny dla: Specjaliści HR wdrażający programy szkoleniowe i monitorujący zaangażowanie.

6. Szablon wykresu Gantta projektu badawczego od Template.net

przez Szablon.net The Szablon wykresu Gantta projektu badawczego wg Template.net pomaga badaczom i kierownikom projektów skutecznie planować i zarządzać działaniami badawczymi.

Szablon podziela proces badawczy na konkretne zadania - od przeglądu literatury po pisanie raportów - oferując przejrzystą wizualizację oś czasu i zależności.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest automatyczne podświetlanie dat rozpoczęcia i zakończenia projektu, dzięki czemu cele są zawsze na pierwszym planie. Zawiera również automatyczne kalkulatory prognozy i budżetu projektu, upraszczając optymalizację zasobów.

Idealny dla: Profesjonalistów zaangażowanych w różne fazy planowania badań.

7. Szablon godzinowego wykresu Gantta by Szablon.net

przez Szablon.net The Szablon godzinowego wykresu Gantta od Szablon.net jest idealny dla liderów zespołów i freelancerów, którzy muszą wizualizować zadania, zależności i zasoby według godzin w celu dokładnego planowania.

Wbudowane formuły szablonu pomagają w natychmiastowym oszacowaniu kosztów, upraszczając budżetowanie. Szablon zawiera również narzędzia do śledzenia statusu zamówień, które pozwalają monitorować etapy dostawy i płatności.

Idealny dla: Freelancerów śledzących czas spędzony na konkretnych zadaniach w celu dokładnego rozliczenia.

8. Szablon wykresu Gantta planu rekrutacji od Template.net

przez Szablon.net Zaprojektowany dla teamów HR, szablon Szablon planu rekrutacji Gantt Chart by Szablon.net upraszcza kompleksowy proces rekrutacji. Zawiera on mapę najważniejszych kamieni milowych rekrutacji - od ogłoszenia o pracę po wdrożenie - w postaci możliwych do wykonania zadań, zapewniając wizualny przegląd osi czasu i powiązań w projekcie.

Szablon zawiera oddzielne arkusze dla wykresu Gantta, planu rekrutacji (w tym osób przypisanych do zadań i dat rozpoczęcia/końcowych) oraz SOP dla łatwej organizacji.

Idealny dla: Teamów HR zarządzających kompleksowymi procesami rekrutacji.

Szablony wykresów Gantta w Arkuszach Google i Excel to świetne miejsca, aby rozpocząć swoją przygodę z zarządzaniem projektami. Jednak w miarę powiększania się zespołu i wydłużania się osi czasu, zaczniesz odczuwać szczypanie - te arkusze kalkulacyjne mogą zaprowadzić Cię tylko tak daleko.

Limity korzystania z Excela dla szablonów wykresów Gantta

Używasz szablonu wykresu Gantta w Excelu do zarządzania projektami? Poznaj wyzwania:

Brak zaawansowanych funkcji: Excel nie posiada takich funkcji jak współpraca w czasie rzeczywistym, szczegółowe raportowanie i zintegrowane zależności między zadaniami, co oznacza, że będziesz musiał stale wysyłać e-mailem najnowszą wersję do wszystkich osób

Excel nie posiada takich funkcji jak współpraca w czasie rzeczywistym, szczegółowe raportowanie i zintegrowane zależności między zadaniami, co oznacza, że będziesz musiał stale wysyłać e-mailem najnowszą wersję do wszystkich osób Nieporęczny w przypadku złożonych projektów: Zarządzanie wieloma zadaniami i oś czasu może stać się nieporęczne, prowadząc do bałaganu i zamieszania

Zarządzanie wieloma zadaniami i oś czasu może stać się nieporęczne, prowadząc do bałaganu i zamieszania Ograniczona reprezentacja wizualna : Narzędzia wizualne Excela mogą pokazywać status projektu, ale brakuje im intuicyjnych widoków, takich jak tablice Kanban lub mapy myśli, co ogranicza efektywną analizę cyklu pracy

: Narzędzia wizualne Excela mogą pokazywać status projektu, ale brakuje im intuicyjnych widoków, takich jak tablice Kanban lub mapy myśli, co ogranicza efektywną analizę cyklu pracy Wymagane ręczne aktualizacje: Szablony Excela, choć w pewnym stopniu konfigurowalne, wymagają również znacznych ręcznych aktualizacji, zwiększając ryzyko błędów, jeśli nie są starannie zarządzane Poznaj niektóre Alternatywy programu Excel które są przeznaczone dla bardziej złożonych projektów i procesów.

Alternatywy dla szablonów Gantt Chart Excel

Nie wszystkie Oprogramowanie do tworzenia wykresów Gantta jest sobie równe. Aby uzyskać solidny plan projektu, potrzebujesz oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta z zaawansowaną automatyzacją i funkcjami współpracy - w tym miejscu ClickUp wkracza do akcji. ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami zaprojektowana w celu konsolidacji cykli pracy. Od zarządzania zadaniami i integracji po narzędzie do pisania oparte na AI, obszar roboczy ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Widok wykresu Gantta w ClickUp jest kluczowym elementem naszych szablonów do zarządzania projektami. Ale nie poprzestajemy na tym. Oferujemy również zupełnie nowy poziom widoczności projektu dzięki Alternatywy dla wykresu Gantta takie jak tablice Kanban, widoki kalendarza i inne.

Poniżej znajdują się nasze najbardziej lubiane darmowe szablony do zarządzania projektami z funkcją wykresów Gantta.

1. Szablon wykresu Gantta dla branży budowlanej ClickUp

ClickUp Construction Gantt Chart Template (szablon wykresu Gantta)

Niezależnie od tego, czy budujesz piętro, czy wieżowiec, używając wykresu Gantta dla swojego projektu budowlanego to inteligentny sposób na zarządzanie kamieniami milowymi.

I Szablon wykresu Gantta dla budowy ClickUp do zrobienia.

Zaprojektowany dla średnio zaawansowanych użytkowników, szablon ten tworzy mapę działań budowlanych na pojedynczej osi czasu Gantta, wraz z ich szczegółami i zależnościami. Dostępny jest również widok listy aktywności, który synchronizuje się bezpośrednio z tym wykresem.

Wbudowane formuły pomagają w szacowaniu czasu trwania zadań, umożliwiając planowanie sekwencji realizacji i przewidywanie zapotrzebowania na zasoby.

Jeśli potrzebujesz zorganizować swoje plany i plany projektowe, niestandardowy dokument projektów budowlanych jest do tego wygodnym miejscem.

Idealny dla: Kierowników budowy zajmujących się rozszerzeniem projektów budowlanych oraz właścicieli domów lub wykonawców nadzorujących remonty.

2. Szablon wykresu Gantta ClickUp do planowania konta biznesowego

ClickUp Business Account Planning Gantt Chart Template (szablon wykresu Gantt)

Szablon Szablon wykresu Gantta do planowania kont biznesowych ClickUp zapewnia scentralizowany sposób zarządzania kontami klientów, działaniami i działaniami następczymi.

Ten szablon jest przyjazny dla początkujących, ustawienie wykresu Gantta aby śledzić fazy cyklu życia klienta, terminy i alokację zasobów. Dodatkowo, w widoku "Accounts per Scena " można uzyskać dostęp do wszystkich danych specyficznych dla konta w ujednoliconej Tablicy, w tym adresów e-mail i numerów telefonów.

Szablon pomaga również w śledzeniu finansowym; możesz oszacować koszty za pomocą wbudowanych opcji dla sumy, średniej i zakresów, aby śledzić miesięczne przychody.

Idealny dla: Account Managerów chcących zoptymalizować proces zarządzania klientami.

3. Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek ClickUp

Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek ClickUp

Szablon Szablon listy kontrolnej uruchomienia produktu ClickUp szablon ClickUp wspiera plan wprowadzenia produktu lub funkcji na rynek, utrzymując współpracę między zespołami funkcjonalnymi w zakresie dostarczanych produktów.

Na przykład, podczas uruchamiania oprogramowania szablon pomaga śledzić fazy projektu (cykle testowania, poprawki błędów i ulepszenia funkcji), zapewniając, że wszystko zostanie rozwiązane przed datą premiery. Dedykowany widok "Kamieni milowych" filtruje zadania według kluczowych wydarzeń, pomagając skupić się na najważniejszych krokach związanych z uruchomieniem.

Dodatkowo, wbudowany wykres Gantta oferuje dwuwymiarową oś czasu, która pokazuje, w jaki sposób każde zadanie przyczynia się do ogólnego planu uruchomienia.

Ten szablon jest odpowiedni dla zaawansowanych użytkowników.

Idealny dla: Kierowników projektów dostosowujących zadania między zespołami podczas wprowadzania produktu na rynek.

4. Szablon osi czasu ClickUp Gantt

Szablon osi czasu Gantta firmy ClickUp

Szablon Szablon osi czasu ClickUp Gantt to przyjazne dla początkujących narzędzie do śledzenia działań biznesowych. Dostarcza przejrzystych widoków dziennych, miesięcznych i rocznych postępów.

Po pierwsze, Weekly Gantt view oferuje przejrzysty oś czasu projektów, organizując je według dat rozpoczęcia i zakończenia w każdym tygodniu. Czas trwania zadań można dostosować, przeciągając i upuszczając paski bezpośrednio na wykresie.

Następnie dostępny jest Miesięczny widok Gantta, który pozwala śledzić postępy w projektach przez cały miesiąc, oraz Roczny widok Gantta, który daje ogólny obraz wszystkich zadań i kamieni milowych na cały rok.

Wreszcie, widok Summary List grupuje wszystkie zadania według statusu, ułatwiając szybkie dostrzeżenie oczekujących zadań i zbliżających się terminów.

Idealny dla: Menedżerów operacyjnych, którzy potrzebują jasnego przeglądu od dnia do roku oraz analityków biznesowych śledzących wydajność operacyjną w czasie.

5. ClickUp Tworzenie stron internetowych Szablon wykresu Gantta

Szablon ClickUp do tworzenia stron internetowych

Szablon ClickUp Tworzenie stron internetowych Szablon wykresu Gantta został zaprojektowany w celu uproszczenia projektów tworzenia stron internetowych. Organizuje on obszary docelowe - takie jak strony produktów, strony wsparcia i strony główne - w osobne foldery, pomagając śledzić postęp każdego z nich.

Ten szablon na poziomie średniozaawansowanym zawiera również wykres Gantta, który pomaga mapować zadania projektu i śledzić postępy od odkrycia do uruchomienia. Posiada również widok listy z niestandardowymi polami do monitorowania sceny marketingowej każdej strony i zawiera linki do podglądu. Projektanci mogą nawet upuścić linki Figma, aby uzyskać szybki dostęp do szkieletów.

Dodatkowo, ten darmowy szablon Gantt chart pełni funkcję sitemap blueprint z przeglądem całego projektu internetowego.

Idealny dla: Twórców stron internetowych, którzy chcą efektywnie budować lub zarządzać wieloma stronami internetowymi.

6. ClickUp Waterfall Management Gantt Chart Szablon

Szablon ClickUp Waterfall Management

Szablon Szablon wykresu Gantta w zarządzaniu wodospadem ClickUp jest przeznaczony dla teamów pracujących zgodnie z metodologią Waterfall, gdzie zadania muszą być zakończone w określonej kolejności.

Ten średnio zaawansowany szablon pełni funkcję dedykowanych folderów dla każdego etapu cyklu życia projektu, pomagając wyjaśnić role zespołu i śledzić postępy w poszczególnych scenach. Zawiera on również zarówno proste, jak i złożone przykłady projektów.

Dostępny jest również widok wykresu Gantta, który pokazuje sekwencyjny postęp zadań. Aby usprawnić pracę zespołową, można dodawać notatki, kamienie milowe i etykiety bezpośrednio do zadań.

Idealny dla: Teamów programistycznych pracujących w sekwencyjnych fazach projektu i kierowników projektów IT nadzorujących złożone, liniowe przepływy pracy.

7. Szablon wykresu Gantta mapy drogowej ClickUp IT

Szablon wykresu Gantta mapy drogowej ClickUp IT

Szablon Szablon wykresu Gantta mapy drogowej ClickUp IT pomaga zespołom IT planować, śledzić i komunikować strategiczne inicjatywy w całym biznesie. Zaprojektowany dla początkujących, łączy w sobie funkcje mapy drogowe i wykresy Gantta do całościowego zarządzania projektami.

Widok Gantta, znajdujący się w zakładce "Plan projektu ", wizualnie organizuje zadania wzdłuż osi czasu, pomagając w terminowym postępie. Widok "Inicjatywy priorytetowe" rejestruje zadania wraz z kluczowymi informacjami, takimi jak dyspozycja (czy jest to "miło mieć", czy "trzeba mieć"), wpływ, wymagany wysiłek i inne.

Widok "Team Bandwidth " oferuje przejrzysty obraz obciążenia pracą, zapewniając równowagę między zadaniami poszczególnych członków zespołu.

Aby jeszcze bardziej usprawnić cykl pracy, użyj ClickUp Brain's automatyzacja uwzględniająca kontekst w celu usprawnienia operacji IT. Ustaw automatyzację, która wyzwala narzędzie AI do pobierania przeszłych danych projektu lub SOP w kluczowych kamieniach milowych.

Idealny dla: Menedżerów IT, którzy chcą dostosować inicjatywy swojego zespołu do celów biznesowych.

8. Szablon wykresu Gantta do zarządzania blogiem ClickUp

Szablon wykresu Gantta do zarządzania blogiem ClickUp

Szablon Szablon wykresu Gantta do zarządzania blogiem ClickUp strukturyzuje i udoskonala proces zarządzania blogiem od burzy mózgów po publikowanie zawartości na żywo.

Ten średnio zaawansowany szablon organizuje cykl pracy w trzech kluczowych folderach: "Zapytania blogowe " do przesyłania briefów za pośrednictwem wbudowanych formularzy; "Aktywne posty blogowe " do zarządzania postami w toku; oraz "Zasoby blogowe " - lista rzeczy do zrobienia służąca do przydzielania godzin i ustalania priorytetów zawartości.

Widok Gantt szablonu zapewnia intuicyjną oś czasu do planowania postów, pomagając w mapowaniu ogólnej strategii zawartości.

Znajdziesz tu również scentralizowaną zakładkę SOP marketingu do przechowywania głosu marki, roli Teams i nie tylko, zapewniając spójność wszystkich wpisów na blogu.

Idealne rozwiązanie dla: Teamów marketingowych, które chcą usprawnić współpracę w zakresie przygotowywania zawartości blogów

10. ClickUp Lista kontrolna testów akceptacji użytkownika Szablon wykresu Gantta

ClickUp Lista kontrolna testów akceptacji użytkownika Szablon wykresu Gantta

Jeśli chcesz ustrukturyzować proces testowania przed uruchomieniem produktu lub aplikacji, szablon ClickUp Lista kontrolna testów akceptacyjnych użytkownika (UAT) Szablon wykresu Gantta jest tutaj, aby pomóc. Szablon ten umożliwia prawdziwym użytkownikom sprawdzenie, czy wszystko funkcjonuje zgodnie z przeznaczeniem.

Wykres Gantta szablonu graficznie pokazuje zadania UAT i ich zależności, pomagając śledzić, w jaki sposób każdy przypadek testowy jest połączony z określonymi pętlami informacji zwrotnych i kamieniami milowymi.

Dostępny jest również widok "Etapy i kroki UAT", który grupuje zadania według statusu i posiada paski postępu, które aktualizują się automatycznie dla każdego zadania.

Ten szablon jest najlepszy dla zaawansowanych użytkowników.

Idealny dla: Teams QA chcących zapewnić funkcjonalność produktu i zadowolenie użytkowników.

Podnieś poziom zarządzania projektami dzięki szablonom Gantt Chart od ClickUp

Korzystanie z Excela do tworzenia wykresów Gantta może być klasycznym wyborem, ale ClickUp podnosi poprzeczkę, wplatając wykresy Gantta w szerszy obraz zarządzania projektami.

Wystarczy wprowadzić dane i przełączać się między widokami - listami, tablicami, wykresami Gantta (i nie tylko). Ta elastyczność usprawnia pracę zespołową i pomaga lepiej wykorzystywać zasoby.

ClickUp wyróżnia się również zaawansowanymi możliwościami automatyzacji i integracji.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym kierownikiem projektu, ClickUp oferuje solidne narzędzie do tworzenia wykresów Gantta, które spełni Twoje potrzeby. A co najlepsze? Szablony są całkowicie zakończone. 💰 Zarejestruj się na ClickUp za darmo i zacznij lepiej zarządzać swoimi projektami.