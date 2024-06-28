Jak korzystać z wykresu Gantta w budownictwie?

Klient dzwoni do ciebie z prośbą o szybką aktualizację informacji na temat terminu zakończenia budowy biura, ale potrzebujesz pomocy w udzieleniu odpowiedzi. Dlaczego? Ponieważ po prostu nie wiesz.

Zarządzanie budową wymaga skupienia się na kilku zmiennych w miarę postępów w cyklu życia. Wiele ekip pracuje, długa lista zadań musi zostać zrealizowana, a ty musisz gonić przytłaczającą liczbę harmonogramów. 35% profesjonalistów budowlanych marnuje ponad 14 godzin tygodniowo na nieproduktywne zadania, takie jak wyszukiwanie informacji o projekcie i radzenie sobie z błędami.

Każdy kierownik budowy chciałby mieć wgląd we wszystkie działania i postępy projektu z lotu ptaka. Na szczęście wykresy Gantta to umożliwiają. Zapewniają one przegląd zadań, od najmniejszych do największych i od niezależnych do współzależnych.

Dowiedzmy się, jak korzystać z wykresów Gantta w budownictwie, jak one działają, jakie są ich wady i jak tworzyć własne, korzystając z niektórych z nich Przykłady wykresów Gantta

Zrozumienie wykresów Gantta

Wykres Gantta to poziomy wykres słupkowy, który wyświetla status harmonogramu projektu różnych zadań i ich zależności, aby zapewnić wizualny przegląd całego projektu.

Wykres Gantta budowy jest również taki sam - przedstawia harmonogramy projektu budowlanego.

Nadzorowanie różnych zadań jednocześnie jest nieuniknionym aspektem projektów budowlanych, co sprawia, że wykresy Gantta są dobrodziejstwem dla branży.

Zazwyczaj lewa strona wykresu Gantta zawiera arkusz kalkulacyjny wyszczególniający różne zadania, przydziały i terminy. Prawa strona zawiera wizualny pasek postępu każdego zadania.

Menedżerowie wiedzą dokładnie, co się dzieje, kiedy i gdzie. Jeśli Porównać wykresy Gantta z tablicami Kanban , wykresami kamieni milowych i wykresami liniowymi, zdasz sobie sprawę, że oferują one znacznie bardziej szczegółowy wgląd w postępy i podzadania projektu.

Przeczytaj również: Wykresy Gantta a oś czasu

Znaczenie wykresów Gantta w efektywnym planowaniu i realizacji projektów budowlanych

Zazwyczaj kierownicy projektów budowlanych otrzymują jedynie binarną wiedzę na temat statusu projektu (np. "Ukończony" lub "Nieukończony"). Wykresy Gantta wyszczególniają jakie postępy poczynił projekt w czasie rzeczywistym.

W zarządzaniu budową wykres Gantta jest podzielony na fazy, a każde podzadanie ma wyznaczoną oś czasu. Otrzymujesz aktualizacje statusu dla każdego działania, pomagając Ci być na bieżąco z ogólnym postępem projektu i upewnić się, że wszystko dzieje się we właściwym czasie.

Załóżmy, że wykres Gantta przedstawia budowę domu. Okablowanie elektryczne nie może rozpocząć się przed ukończeniem szkieletu, a montaż płyt kartonowo-gipsowych zależy od prac elektrycznych. Wizualizując te zależności, wykres zapewnia, że elektrycy pojawią się na miejscu w razie potrzeby, a nie tydzień wcześniej (co kosztuje pieniądze) lub tydzień później (co wstrzymuje montaż płyt kartonowo-gipsowych).

Wykres Gantta dostarcza również informacji na temat dostępnych zasobów, dzięki czemu można dostosować harmonogram lub zasoby w zależności od potrzeb projektu

Załóżmy, że masz zaplanowane dwie wylewki betonu w różnych częściach budynku. Wykres może podświetlić, czy masz wystarczającą liczbę betonowozów i pracowników, aby obsłużyć oba wylewy jednocześnie. Pozwala to na dostosowanie harmonogramu lub zapewnienie dodatkowych zasobów w celu uniknięcia opóźnień.

Kluczowe elementy wykresu Gantta

Oto, co zawiera wykres Gantta:

Etykiety: Etykiety to nazwy zadań, które chcesz śledzić, takie jak montaż elementów konstrukcyjnych lub układanie fundamentów. Są one umieszczane wzdłuż osi Y, aby określić, co reprezentuje słupek Słupki: Pasek reprezentuje postęp zadania. Oś X reprezentuje oś czasu, wzdłuż której rysowany jest pasek. Każdy pasek informuje o tym, jak długo potrwa dane zadanie. Na przykład, długi pasek może reprezentować prace fundamentowe, podczas gdy krótszy pasek może oznaczać instalację określonej oprawy oświetleniowej Kamienie milowe: Projekty budowlane przebiegają faza po fazie, a koniec każdej fazy jest kamieniem milowym. Wydarzenia te są zwykle reprezentowane przez symbol w sekcjiWykresy kamieni milowych aby pokazać, kiedy je osiągnąłeś. W budownictwie kamieniami milowymi mogą być Wylanie fundamentów betonowych, Zakończenie montażu dachu, Wykończenie zewnętrzne budynku (okna, drzwi, siding) Zależności: Niektóre zadania w budownictwie są ze sobą powiązane i następują po sobie w określonej kolejności. Wykres Gantta pokazuje te zależności za pomocą linii i strzałek łączących różne zadania. Na przykład, strzałka wskazuje od ukończonego końca paska "Fundamenty" do początku paska "Hydraulika". Ta zależność oznacza, że hydraulicy nie mogą rozpocząć instalacji rur, dopóki fundament (w tym płyta betonowa) nie zostanie ukończony

Wizualna reprezentacja wykresu Gantta w zarządzaniu projektami

Trudno jest śledzić wiele zadań wykonywanych przez różne osoby i w różnych terminach. Wykres Gantta zapewnia wizualną reprezentację każdego zadania w projekcie na jednym pulpicie nawigacyjnym. Niezależnie od tego, czy chcesz zaktualizować, czy planujesz kolejny ruch, to kompleksowe rozwiązanie jest wszystkim, czego potrzebujesz.

Posiadanie wszystkich informacji w jednym miejscu upraszcza zarządzanie. Możesz szybko zidentyfikować nakładające się zadania i nadać im priorytety. Można również grupować zadania, które mają być wykonywane razem.

Możesz wierzyć lub nie, ale Excel może się przydać podczas tworzenia wykresu do zarządzania projektem budowlanym. Zobaczmy, jak to zrobić!

Jak utworzyć wykres Gantta w programie Microsoft Excel

Możesz utworzyć Wykres Gantta przy użyciu Arkuszy Google lub Microsoft Excel, w zależności od preferencji. Pokażemy ci kroki, aby utworzyć taki wykres w programie Excel.

Krok 1: Utwórz zakres danych w Excelu, wyszczególniając nazwę zadania, dni od jego rozpoczęcia i dni pozostałe do jego ukończenia

przez MS Excel Krok 2: Wybierz zakres danych do utworzenia wykresu i kliknij Wstaw > Wstaw wykres słupkowy > Wykres słupkowy skumulowany. Wykres słupkowy skumulowany jest najbliższą opcją Excela dla wykresu Gantta

Krok 3: Teraz nadszedł czas na dostosowanie wykresu, aby bardziej przypominał wykres Gantta. Kliknij pierwszy zestaw danych (niebieska sekcja pierwszego słupka). Po prawej stronie otworzy się karta Format. Kliknij Wypełnienie kształtu > Bez wypełnienia

Krok 4: Czy zauważyłeś, że wykres pokazuje zakres danych w odwrotnej kolejności? Ostatni krok to naprawia. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Control i wybierz oś pionową (oś zadania). Ponownie po prawej stronie otworzy się karta Format. Kliknij Formatuj oś > Pozycja osi > Kategorie w odwrotnej kolejności

Jeśli chcesz nazwać swój wykres, kliknij dwukrotnie pole Chart Title i wprowadź tytuł.

Wykres można dalej dostosowywać, między innymi w celu włączenia kolorów, wybrania innego układu i dodania elementów, takich jak etykiety i linie siatki.

Wskazówka: Zapisz dostosowany wykres jako Szablon projektu wykresu Gantta do późniejszego wykorzystania.

Zaawansowane tworzenie wykresu Gantta

To było wiele kroków, prawda?

Jest już tyle do zrobienia; po co tracić czas na tworzenie wykresu Gantta?

W tym miejscu pojawia się inteligentniejsze rozwiązanie - ClickUp, kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami z wbudowanymi wykresami Gantta i widokami osi czasu, których nie trzeba tworzyć godzinami od zera.

Pozwala ono współpracować z wykonawcami, pracownikami i klientami, aby wszyscy byli na bieżąco. Nie musisz już dzwonić do klienta, aby powiedzieć mu, że sala konferencyjna będzie gotowa za 2 dni; może to zobaczyć bezpośrednio na wykresie Gantta.

The ClickUp Wykres Gantta Szablon zarządzania budową na przykład, pozwala na rozpoczęcie pracy z już gotowymi podstawami. Wszystko, co musisz zrobić, to uzupełnić dane!

Stwórz szczegółowy cykl życia budowy za pomocą szablonu ClickUp Construction Management Template

Ten szablon pomaga:

planować budowę za pomocą gotowego szablonu , aby usprawnić cały proces budowy od przedsprzedaży do dostawy, w tym zadania takie jak uzyskiwanie pozwoleń i kontrole końcowe

, aby usprawnić cały proces budowy od przedsprzedaży do dostawy, w tym zadania takie jak uzyskiwanie pozwoleń i kontrole końcowe wizualizować plany budowy i postępy w jednym miejscu , od harmonogramów fundamentów po terminy instalacji elektrycznej i postępy w montażu płyt kartonowo-gipsowych

, od harmonogramów fundamentów po terminy instalacji elektrycznej i postępy w montażu płyt kartonowo-gipsowych Wyrównywanie zespołów i zasobów w celu zapewnienia płynnej współpracy między architektami, inżynierami, podwykonawcami (takimi jak hydraulicy i elektrycy) oraz inspektorami dzięki jasnym przydziałom zadań i narzędziom komunikacyjnym

(takimi jak hydraulicy i elektrycy) oraz inspektorami dzięki jasnym przydziałom zadań i narzędziom komunikacyjnym Śledzenie postępów budowy za pomocą niestandardowych statusów, takich jak "Oczekiwanie na inspekcję materiałów" i niestandardowych widoków, takich jak tablica Kanban , w celu identyfikacji wąskich gardeł, takich jak opóźnienia w montażu konstrukcji szkieletowych wpływające na instalację płyt kartonowo-gipsowych

, w celu identyfikacji wąskich gardeł, takich jak opóźnienia w montażu konstrukcji szkieletowych wpływające na instalację płyt kartonowo-gipsowych Edycja i aktualizacja szczegółów projektu oraz formatowanie w celu uzyskania lepszych specyfikacji Pobierz ten szablon ### Tworzenie wykresu Gantta przy użyciu ClickUp

Jeśli wolisz nie wypełniać szablonu i chcesz utworzyć go samodzielnie, jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc. Oto Jak utworzyć wykres Gantta za pomocą narzędzi do zarządzania projektami, takich jak ClickUp:

1. Utwórz zarys projektu

Stwórz szczegółowy zarys projektu, aby uwzględnić wszystkie szczegóły na wykresie Gantta. Upewnij się, że obejmuje on wszystko, od najmniejszych remontów po budowę całego biura. Możesz użyć Cele ClickUp aby uprościć ich organizację, a nawet zapisać wszystkie swoje zadania do wykonania, tworząc prostą stronę Lista kontrolna zadań w Dokumenty ClickUp .

2. Lista wszystkich zadań

Utwórz listę zadań projektu budowlanego. Użyj Pola niestandardowe ClickUp aby wzbogacić wykres o szczegóły, takie jak fazy, czas trwania i ukończenie. Dodaj daty rozpoczęcia i zakończenia, aby śledzić każde zadanie.

Wskazówka: Możesz także dodać priorytety i zależności do zadań, aby pomóc pracownikom wiedzieć, czy muszą naprawić zmianę w kuchni przed rozpoczęciem pracy w salonie.

3. Tworzenie wykresu Gantta

Najlepsze jest to, że nie musisz ręcznie tworzyć wykresu Gantta. Widok wykresu Gantta w ClickUp bezpośrednio udostępnia wykres. Wystarczy otworzyć pasek narzędzi i kliknąć Gantt > Dodaj Gantt.

Dodaj widok wykresu Gantta, a ClickUp automatycznie wygeneruje wykres Gantta

4. Dostosowywanie wykresu Gantta

Ustawienia dostosowywania pojawią się po prawej stronie wykresu Gantta. Możesz zmienić nazwę wykresu, kontrolować jego ustawienia dostępu, kolorować zadania na podstawie aktualizacji lub kategorii oraz ustawić ramy czasowe, które chcesz zbadać.

Dostosuj wykres Gantta do swoich preferencji za pomocą paska dostosowywania w ClickUp

Szablon wykresu Gantta dla budowy ClickUp

Można również użyć szablonu Szablon wykresu Gantta dla budowy ClickUp dostosowany do zarządzania projektami budowlanymi. Szablon ten pozwala zminimalizować czas poświęcany na zarządzanie rezultatami projektu i skupić się na bardziej strategicznych zadaniach.

Twórz dostosowane do potrzeb wykresy Gantta dla branży budowlanej za pomocą szablonu ClickUp Construction Gantt Chart Template

Oto jak to zrobić Szablon zarządzania budową pomaga utrzymać projekt na właściwym torze:

Tworzyć wizualne osie czasu w celu śledzenia postępów w czasie rzeczywistym

w celu śledzenia postępów w czasie rzeczywistym dostosowywać kamienie milowe do zmieniających się planów i harmonogramów w całym cyklu życia budowy

i harmonogramów w całym cyklu życia budowy śledzenie kosztów pracy, wydajności i ogólnych kosztów projektu

wizualnie zrozumieć, w jaki sposób zadania są ze sobą powiązane i postępować zgodnie z właściwą kolejnością

i postępować zgodnie z właściwą kolejnością Rozwijanie działań związanych z planowaniem projektu i osiąganie kamieni milowych Pobierz ten szablon

Unikalne cechy i zalety korzystania z ClickUp do planowania i zarządzania Oprogramowanie ClickUp do zarządzania projektami budowlanymi ułatwia płynną komunikację między pracownikami terenowymi a biurem. Członkowie zespołu mogą aktualizować zadania, udostępniać pliki i współpracować nad dokumentami w czasie rzeczywistym, informując wszystkich o postępach i wszelkich pojawiających się problemach.

Rozbudowane funkcje automatyzacji ClickUp mogą usprawnić powtarzalne zadania w projektach budowlanych. Zautomatyzuj przepływy pracy, takie jak wysyłanie powiadomień o zatwierdzeniu pozwolenia lub uruchamianie kolejnej fazy pracy po zakończeniu poprzedniej, oszczędzając czas i redukując liczbę błędów.

Jeśli chcesz jeszcze bardziej poprawić swoje umiejętności planowania i zarządzania, Szablon osi czasu Gantta ClickUp jest właśnie dla Ciebie!

Opanuj planowanie i zarządzanie dzięki szablonowi osi czasu Gantta ClickUp

Oto jak ten szablon może Ci pomóc:

Tworzyć zadania z regulowanym harmonogramem , aby uwzględnić poprawki i wyniki testów w trakcie cyklu życia projektu budowlanego

, aby uwzględnić poprawki i wyniki testów w trakcie cyklu życia projektu budowlanego efektywne śledzenie postępów i statusu różnych zadań dzięki kolorowym kodom i przejrzystym wizualizacjom

dzięki kolorowym kodom i przejrzystym wizualizacjom Ulepszone śledzenie osi czasu z funkcjami śledzenia czasu, e-mailami i ostrzeżeniami o zależnościach

Dostęp do obiecujących informacji dzięki niestandardowym statusom, niestandardowym polom i niestandardowym widokom Pobierz ten szablon Oto, co Jennifer Vollbrecht, kierownik projektu z certyfikatem PMP i główny konsultant w JVC, ma do powiedzenia na temat wykresu Gantta budowy ClickUp:

Używamy wykresów Gantta, aby wyróżnić krytyczne zadania i wykorzystujemy trzytygodniowe wyprzedzenie, aby informować o nadchodzących kamieniach milowych w naszych projektach budowlanych. Wykresy Gantta to świetny sposób na wizualizację wielu ruchomych części i elementów podczas budowy Wysyłam wykres Gantta do wszystkich interesariuszy projektu na kilka dni przed spotkaniem dotyczącym statusu, aby można było go przejrzeć, a wszyscy przychodzą na spotkanie przygotowani do omówienia nadchodzących działań

Jennifer Vollbrecht, kierownik projektu z certyfikatem PMP i główny konsultant w JVC

W ten sposób ClickUp uprościł operacje dla JVC i może zrobić to samo dla Ciebie!

Wykresy Gantta i metodologie zarządzania projektami

Niezależnie od tego, czy stosujesz tradycyjną metodologię kaskadową, powszechną w projektach budowlanych, czy też bardziej zwinne podejście, wykresy Gantta idealnie wpasują się w Twój przepływ pracy.

Wykorzystanie wykresów Gantta w tradycyjnym zarządzaniu projektami "kaskadowymi

Zarządzanie projektami "kaskadowymi" jest również rozumiane jako liniowa forma zarządzania.

Oto przykład liniowego przebiegu projektu budowlanego:

Konsultacje z klientem → Projektowanie → Zatwierdzenie projektu→ Planowanie projektu i alokacja zasobów → Pozwolenia i zatwierdzenia → Realizacja → Monitorowanie → Przekazanie

Możesz tworzyć zadania dla każdego procesu, a nawet dzielić je na mniejsze zadania, takie jak dalsza klasyfikacja projektu na projekt strukturalny i architektoniczny.

Wykres Gantta pokazuje postęp każdego zadania i wykorzystanie zasobów. Pozwala wizualizować całą oś czasu i postęp każdego zadania, aby zobaczyć, na jakim etapie znajduje się cały projekt

Rola wykresów Gantta w zwinnym zarządzaniu projektami

Metoda zwinna polega na bardziej elastycznym podejściu, które dzieli cały projekt na fazy lub sprinty i koncentruje się na ciągłym doskonaleniu.

Oto jak wygląda typowa zwinna metodologia projektowa w projektach budowlanych:

Konsultacje z klientem → Projektowanie → Rozwój → Testowanie → Wdrożenie → Przegląd → Iteracja

Testowanie lub przegląd jest częstą częścią tej metodologii i odbywa się po każdym sprincie. Wykresy Gantta w tej metodologii dzielą projekt na różne sprinty i planują testowanie po każdym z nich.

Te wykresy są regularnie aktualizowane w celu uwzględnienia informacji zwrotnych z każdej rundy przeglądu i tworzenia nowych zadań w razie potrzeby. Komunikacja w czasie rzeczywistym i dzielenie się aktualizacjami pomagają firmom w realizacji projektu budowlanego przy użyciu zwinnej metody zarządzania.

Wykresy Gantta: Zalety i wady

Przyjrzyjmy się zaletom i wadom wykresów Gantta, aby pomóc Ci ocenić ich przydatność w zarządzaniu budową.

Pozytywny wpływ korzystania z wykresów Gantta na wyniki projektu

Niektóre pozytywne efekty wykresów Gantta w Zarządzanie projektami budowlanymi include:

Dotrzymywanie terminów projektu: Wykresy Gantta zapewniają przegląd całego projektu budowlanego na pierwszy rzut oka, aby zidentyfikować wąskie gardła i naprawić je, zanim przeszkodzą w ukończeniu całego projektu Zapewnienie źródła informacji: Wykresy Gantta stanowią pojedyncze źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych stron, w tym klientów, wykonawców i kierowników budowy Lepsze zarządzanie i wykorzystanie zasobów: Wykresy Gantta pomagają tworzyć realistyczne harmonogramy i przydzielać zasoby w celu usprawnienia ogólnego zarządzania projektem

Potencjalne wady i strategie łagodzenia skutków

Wykresy Gantta nie są całkowicie odporne na wyzwania. Oto kilka wad, których często doświadczają kierownicy projektów budowlanych:

Złożoność i zagmatwanie: Duży projekt budowlany może obejmować setki zadań związanych z wykopami, fundamentami, konstrukcjami szkieletowymi, instalacjami elektrycznymi i wodno-kanalizacyjnymi. Tradycyjny wykres Gantta w takich przypadkach może stać się przytłaczający i trudny do rozszyfrowania, zwłaszcza dla interesariuszy niezaznajomionych z sekwencjonowaniem budowy

Jak temu zaradzić: Skoncentruj się na ścieżce krytycznej (najważniejszych zadaniach) i podziel projekty na fazy za pomocą oddzielnych wykresów dla lepszego zrozumienia. Używaj czytelnych legend i oznaczeń kolorystycznych

Regularne aktualizacje: Wykresy Gantta to żywe dokumenty, które wymagają ciągłych aktualizacji. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak zła pogoda opóźniająca wylewanie betonu, lub pojawienia się nowych wymagań projektowych, takich jak dodanie większej liczby gniazdek elektrycznych, wykres Gantta musi zostać dostosowany w celu odzwierciedlenia tych zmian. Może to być czasochłonny proces dla kierowników projektów, zwłaszcza w przypadku złożonych projektów

Jak złagodzić skutki: Dźwignia Oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi jak ClickUp do aktualizacji w czasie rzeczywistym i zaplanuj regularne przeglądy, aby wcześnie wychwycić zmiany. Zbuduj czas buforowy na nieoczekiwane opóźnienia, aby uniknąć częstych korekt

Podsumowując, wykresy Gantta są najlepszym rozwiązaniem dla projektów budowlanych!

Usprawnij swój przepływ pracy w budownictwie dzięki wykresom Gantta ClickUp

Zarządzanie projektami budowlanymi może być żmudne, ale można uprościć przepływ pracy za pomocą wykresów Gantta.

Zapewniają one przegląd całego projektu jednocześnie i pokazują, jak daleko posunęły się postępy w realizacji każdego podzadania. Daje to wgląd w to, co dzieje się teraz i jak płynne ma być ukończenie projektu.

Dzięki ClickUp Szablony projektów wykresów Gantta możesz stworzyć kompleksowy wykres Gantta i dostosować go do swoich potrzeb. Pozwala on również współpracować ze wszystkimi interesariuszami, śledzić koszty, osiągać kamienie milowe i maksymalizować wydajność w realizacji udanych projektów budowlanych. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby zarządzać kolejnym projektem budowlanym.