Free Arkusze Google szablony wykresów Gantta

czy kiedykolwiek czułeś, że twoje obowiązki związane z zarządzaniem projektami wymykają ci się spod kontroli?

Żonglowanie terminami, śledzenie postępów i utrzymywanie wszystkiego (i wszystkich) w ryzach sprawia, że zarządzanie projektami jest trudnym zadaniem.

Szablony wykresów Gantta w Arkuszach Google mogą być właśnie tym, czego potrzebujesz, aby zaprowadzić porządek w chaosie - bez złożoności drogiego oprogramowania.

Szablony te wykraczają poza podstawowe osie czasu. Oprócz pomocy w tworzeniu wykresów Gantta, pozwalają one na niestandardowe planowanie projektu. Przy odrobinie wysiłku można dostosować zależności między zadaniami, śledzenie kamieni milowych i zintegrować aktualizacje w czasie rzeczywistym - wszystko w ramach narzędzia, którego już używasz.

chcesz zobaczyć, jak te szablony mogą uprościć proces planowania?

Zapoznajmy się z najlepszymi szablonami wykresów Gantta oferowanymi przez Arkusze Google do planowania projektów i zadań.

Co wyróżnia dobry szablon wykresu Gantta w Arkuszach Google?

Arkusze Google Wykres Gantta Szablon jest gotowym arkuszem kalkulacyjnym do planowania i śledzenia oś czasu projektu.

Jest idealny dla kierowników projektów, którzy potrzebują prostego sposobu na usprawnienie złożonych projektów, utrzymanie synchronizacji zespołu i zapewnienie terminowego zakończenia.

Oto, co wyróżnia najlepsze szablony:

Przejrzystość : Szablon powinien zawierać kolumny z nazwami zadań, datami rozpoczęcia i zakończenia, czasem trwania i zależnościami. Pomaga to w efektywnym wykorzystaniu wykresu Gantta do organizowania i wizualizacji osi czasu projektu

: Szablon powinien zawierać kolumny z nazwami zadań, datami rozpoczęcia i zakończenia, czasem trwania i zależnościami. Pomaga to w efektywnym wykorzystaniu wykresu Gantta do organizowania i wizualizacji osi czasu projektu Przyjazność dla użytkownika : Powinien być intuicyjny, umożliwiać szybkie aktualizacje i łatwą współpracę bez dodatkowego szkolenia

: Powinien być intuicyjny, umożliwiać szybkie aktualizacje i łatwą współpracę bez dodatkowego szkolenia Możliwość dostosowania : Powinien pozwalać użytkownikom modyfikować czas trwania zadań, dostosowywać zależności oraz dodawać lub usuwać kolumny w celu dopasowania do konkretnych potrzeb projektu

: Powinien pozwalać użytkownikom modyfikować czas trwania zadań, dostosowywać zależności oraz dodawać lub usuwać kolumny w celu dopasowania do konkretnych potrzeb projektu Reprezentacja wizualna : Szablon wykresu Gantta powinien wykorzystywać paski lub linie do reprezentowania czasu trwania zadań w celu ich łatwego śledzenia

: Szablon wykresu Gantta powinien wykorzystywać paski lub linie do reprezentowania czasu trwania zadań w celu ich łatwego śledzenia Funkcje współpracy : Wielu użytkowników powinno mieć możliwość widoku, edycji i udostępniania szablonu w czasie rzeczywistym, ułatwiając płynną pracę zespołową

: Wielu użytkowników powinno mieć możliwość widoku, edycji i udostępniania szablonu w czasie rzeczywistym, ułatwiając płynną pracę zespołową Praktyczność : Powinien zawierać sekcję z instrukcjami lub notatkami na temat efektywnego użytkowania, pomagając osobom początkującym w pracy z wykresami Gantta

: Powinien zawierać sekcję z instrukcjami lub notatkami na temat efektywnego użytkowania, pomagając osobom początkującym w pracy z wykresami Gantta Automatyzacja: Szablon do tworzenia wykresów Gantta powinien mieć wsparcie dla podstawowych formuł i funkcji automatyzacji w celu usprawnienia powtarzalnych zadań, takich jak automatyczne obliczanie czasów trwania lub dostosowywanie osi czasu w oparciu o zależności

6 najlepszych szablonów wykresów Gantta w Arkuszach Google do planowania projektów

Oto sześć najlepszych szablonów wykresów Gantta w Arkuszach Google do efektywnego śledzenia projektów i zarządzania terminami.

1. Podstawowy wykres Gantta w Arkuszach Google

przez Obszary robocze Google The Szablon podstawowego wykresu Gantta w Arkuszach Google to proste narzędzie do zarządzania projektami w prostym arkuszu kalkulacyjnym.

Ten prosty szablon wykresu Gantta zawiera wszystko, czego potrzebujesz: Identyfikator zadania, tytuł, właściciela, datę rozpoczęcia, termin wykonania i czas trwania zadania. Wyświetla również procent zakończonych zadań każdego projektu i dzieli oś czasu na tygodnie, dając jasny przegląd postępów projektu

Możesz także:

Dodawać lub usuwać kolumny, aby śledzić dodatkowe szczegóły, takie jak priorytet zadania lub alokacja zasobów

Rozróżniać statusy zadań za pomocą kolorowych pasków, co ułatwia dostrzeżenie opóźnień lub zbliżających się terminów

Ten szablon jest idealny dla małych i średnich projektów, które wymagają prostego śledzenia bez dodatkowej złożoności.

2. Szablon wykresu Gantta do zarządzania projektami przez DPM

przez DPM The Szablon wykresu Gantta autorstwa The Digital Project Manager (DPM) to sprytny sposób na mapę oś czasu projektu i upewnienie się, że wszystko jest na dobrej drodze. Zawiera wiele niezbędnych elementów, aby podzielić projekt na łatwe do zarządzania części, w tym:

Numery WBS (Work Breakdown Structure): Numery te pomagają podzielić projekt na małe zadania

Numery te pomagają podzielić projekt na małe zadania Tytuły zadań : Dzięki wyczyszczonym tytułom dla każdego pojedynczego zadania możesz mieć pewność, że nie będziesz musiał pamiętać, co jest następne

: Dzięki wyczyszczonym tytułom dla każdego pojedynczego zadania możesz mieć pewność, że nie będziesz musiał pamiętać, co jest następne Właściciel zadania : Każde zadanie ma właściciela, dzięki czemu nie ma wątpliwości co do tego, kto się czym zajmuje

: Każde zadanie ma właściciela, dzięki czemu nie ma wątpliwości co do tego, kto się czym zajmuje Czas trwania : Ta kolumna pokazuje, jak długo zadanie powinno trwać w dniach

: Ta kolumna pokazuje, jak długo zadanie powinno trwać w dniach Postęp zadania: Wszystko jest oznaczone kolorami od zielonego (dobre do zrobienia) do czerwonego (uh-oh), dzięki czemu masz jasny obraz statusu projektu

Wszystko jest oznaczone kolorami od zielonego (dobre do zrobienia) do czerwonego (uh-oh), dzięki czemu masz jasny obraz statusu projektu Poprzednicy: Niektóre zadania muszą zostać ukończone przed rozpoczęciem innych. Ta sekcja łączy zależne zadania, aby zapewnić właściwą sekwencję

Fazy i tygodnie mają strukturę zapewniającą wizualny podział postępu projektu w czasie, przy czym każda faza reprezentuje kluczową sekcję projektu.

**Na przykład, "Faza pierwsza" obejmuje tygodnie od 1 do 3 na planowanie i rozpoczęcie. "Faza druga" obejmuje tygodnie od 4 do 6 na wykonanie, a "Faza trzecia" ma miejsce w tygodniach od 7 do 9 na podsumowanie i przegląd projektu.

3. Szablon Gantt Chart Product Launch Plan by GanttPRO

przez GanttPRO The Szablon planu wprowadzenia produktu na rynek z wykresem GanttPRO został zaprojektowany w celu zapewnienia jasnej, ustrukturyzowanej mapy drogowej do zarządzania wszystkimi aspektami wprowadzania produktu na rynek.

Szablon dzieli projekt na fazy w celu łatwiejszego zarządzania projektami i zawiera śledzenie postępów w czasie rzeczywistym, aby zapobiec opóźnieniom i zagwarantować odpowiedzialność. Dodatkowo, szacowane godziny i zarejestrowany czas pozwalają na efektywne zarządzanie czasem i zasobami.

Na przykład, jeśli "Badania konkurencji" przekroczą planowane dwa tygodnie, można ponownie dostosować resztę planu, aby utrzymać uruchomienie na właściwym torze.

Co więcej, kolumna "Priorytet" pozwala skupić się na krytycznych zadaniach, zapewniając zajęcie się pilnymi elementami w pierwszej kolejności. Kolumna "Koszt" monitoruje budżet, a "Opis zadania" pozwala dodać bardziej szczegółowe instrukcje.

4. Szablon godzinowego wykresu Gantta by Szablon.net

przez Szablon.net The Szablon godzinowego wykresu Gantta od Szablon.net pozwala uporządkować wszystko - od spotkań po realizację zadań - w łatwym do odczytania formacie siatki godzinowej.

Dzięki temu wykresowi można łatwo monitorować wiele zadań - każde z godziną rozpoczęcia i zakończenia.

Na przykład, "Przegląd projektu" kończy się o 12:00, a następnie "Kontrola jakości" o 15:00, podczas gdy "Ustawienia kampanii" postępują w ciągu dnia.

Korzyści są oczywiste: upraszcza to planowanie godzinowe dla kierowników projektów, planistów wydarzeń lub każdego, kto zajmuje się wieloma krótkoterminowymi projektami. Gwarantuje również, że zadania nie nakładają się na siebie i umożliwia Teamsom rozliczanie się z osiągnięcia kamieni milowych.

Co więcej, można wykryć potencjalne przestoje lub nieefektywności, zapewniając, że każda godzina jest wykorzystywana efektywnie, aby projekt posuwał się naprzód.

Jeśli istnieje dwugodzinna przerwa między "Przeglądem projektu" kończącym się o 12:00 a "Kontrolą jakości" rozpoczynającą się o 15:00, możesz przydzielić członków teamu do mniejszych zadań, takich jak finalizowanie materiałów prezentacyjnych lub przygotowanie do następnego spotkania.

5. Training Plan Gantt Template by Szablon.net

przez Szablon.net W przypadku obsługi wielu zadań szkoleniowych, z których każde ma swoje terminy i zależności, szablon Training Plan Gantt Template by Szablon.net może dać ci szybki przegląd tego, kto zajmuje się każdym zadaniem, co zostało zakończone i co będzie następne.

Jedną z głównych korzyści jest wczesne wykrywanie opóźnień. Jeśli tworzenie materiałów szkoleniowych jest opóźnione, można natychmiast zobaczyć, jak wpływa to na inne zadania, takie jak sesje szkoleniowe. Takie proaktywne podejście oszczędza czas i gwarantuje, że nic nie zostanie opóźnione.

Kolumna "Procent postępu" pomaga ustalić priorytety zadań w oparciu o ich krytyczność i zbliżające się terminy.

**Na przykład, jeśli "Develop Training Curriculum" znajduje się na poziomie 80%, wiesz, że zadanie jest bliskie zakończenia, ale wymaga dopracowania. Skontaktuj się więc z autorem zawartości, aby go ukończyć. W międzyczasie, gdy "Przygotuj slajdy szkoleniowe" jest na poziomie 60%, skup się na zakończeniu zawartości i projektu nadchodzącej prezentacji.

6. Szablon wykresu Gantta planu rekrutacji od Template.net

przez Szablon.net Czujesz się przytłoczony procesem rekrutacji? Szablon Szablon planu rekrutacji Gantt Chart by Szablon.net może pomóc zidentyfikować wymagania w różnych działach i pomóc działowi HR w planowaniu i monitorowaniu zadań rekrutacyjnych.

Kluczowe korzyści obejmują:

Przejrzystość : Zadania takie jak "Identyfikacja potrzeb" i "Analiza pracy" są umieszczone na liście wraz z przypisanym personelem oraz datami rozpoczęcia i zakończenia, dzięki czemu nic nie umknie naszej uwadze

: Zadania takie jak "Identyfikacja potrzeb" i "Analiza pracy" są umieszczone na liście wraz z przypisanym personelem oraz datami rozpoczęcia i zakończenia, dzięki czemu nic nie umknie naszej uwadze Wydajność : Zamiast zarządzać zadaniami za pomocą niekończących się e-maili lub arkuszy kalkulacyjnych, widzisz, kto jest za co odpowiedzialny - na przykład menedżer ds. rekrutacji jest odpowiedzialny za publikowanie ofert pracy

: Zamiast zarządzać zadaniami za pomocą niekończących się e-maili lub arkuszy kalkulacyjnych, widzisz, kto jest za co odpowiedzialny - na przykład menedżer ds. rekrutacji jest odpowiedzialny za publikowanie ofert pracy Zmniejszone wąskie gardła: Jeśli "Wstępne badanie przesiewowe" jest opóźnione, można to natychmiast zauważyć i dostosować, aby utrzymać rozmowy kwalifikacyjne zgodnie z harmonogramem

Ten darmowy szablon wykresu Gantta jest idealny dla działów HR, które chcą zachować porządek, menedżerów ds. rekrutacji, którzy chcą mieć jasny widok postępów rekrutacji, oraz teamów, które potrzebują wspólnego sposobu zarządzania procesem rekrutacji bez zamieszania.

Limity korzystania z Arkuszy Google dla wykresów Gantta

Korzystanie z Arkuszy Google do tworzenia wykresów Gantta jest wygodną i dostępną opcją, ale wiąże się z kilkoma limitami:

Praca ręczna : Tworzenie wykresów Gantta w Arkuszach Google wymaga dość skomplikowanego ręcznego ustawienia i bieżącego dostosowywania, co może być czasochłonne w przypadku złożonych projektów

: Tworzenie wykresów Gantta w Arkuszach Google wymaga dość skomplikowanego ręcznego ustawienia i bieżącego dostosowywania, co może być czasochłonne w przypadku złożonych projektów Brak zaawansowanych funkcji : Arkusze Google nie mają wsparcia dla zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak alokacja zasobów,analiza ścieżki krytyczneji zależności między zadaniami

: Arkusze Google nie mają wsparcia dla zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, takich jak alokacja zasobów,analiza ścieżki krytyczneji zależności między zadaniami Problemy ze skalowalnością : W miarę skalowania i złożoności projektów, Arkusze Google mogą zmagać się z wolumenem danych projektu, co prowadzi do spowolnienia wydajności i uciążliwego doświadczenia użytkownika

: W miarę skalowania i złożoności projektów, Arkusze Google mogą zmagać się z wolumenem danych projektu, co prowadzi do spowolnienia wydajności i uciążliwego doświadczenia użytkownika Limity wizualne : W przeciwieństwie do wyspecjalizowanychOprogramowanie do tworzenia wykresów Ganttaarkusze Google ograniczają szczegółowe elementy wizualne, takie jak gradienty kolorów, długości pasków gradientu i zaawansowane etykiety zadań

: W przeciwieństwie do wyspecjalizowanychOprogramowanie do tworzenia wykresów Ganttaarkusze Google ograniczają szczegółowe elementy wizualne, takie jak gradienty kolorów, długości pasków gradientu i zaawansowane etykiety zadań Wyzwania związane ze współpracą : Gdy wielu użytkowników jednocześnie edytuje wykres Gantta w Arkuszach Google, może to prowadzić do konfliktów lub przypadkowego nadpisania, szczególnie bez ścisłej kontroli wersji

: Gdy wielu użytkowników jednocześnie edytuje wykres Gantta w Arkuszach Google, może to prowadzić do konfliktów lub przypadkowego nadpisania, szczególnie bez ścisłej kontroli wersji Ryzyko integralności danych : Ręczny charakter Arkuszy Google zwiększa ryzyko niedokładności i problemów z integralnością danych, takich jak przypadkowe usunięcia lub nieprawidłowe wpisy danych

: Ręczny charakter Arkuszy Google zwiększa ryzyko niedokładności i problemów z integralnością danych, takich jak przypadkowe usunięcia lub nieprawidłowe wpisy danych Brak integracji: Arkusze Google mogą nie integrować się tak płynnie z innymi narzędziami i oprogramowaniem do zarządzania projektami, co ogranicza ich użyteczność w bardziej złożonym ekosystemie zarządzania projektami

💡 Porada dla profesjonalistów: Wirtualne tablice i mapy myśli pełnią funkcję doskonałej Alternatywy dla wykresów Gantta do współpracy w czasie rzeczywistym i nadawania złożonym pomysłom logicznej struktury.

Alternatywy dla szablonów wykresów Gantta w Arkuszu Google

Szukasz kroku naprzód od Arkuszy Google do bogatego w funkcje oprogramowania do tworzenia wykresów Gantta? ClickUp oferuje bardziej wydajne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie z wszechstronnymi funkcjami wykresu Gantta i możliwościami zarządzania projektami, takimi jak zależności zadań, analiza ścieżki krytycznej i dynamiczne elementy wizualne. Intuicyjny interfejs i niestandardowe opcje sprawiają, że zarządzanie i śledzenie projektów jest łatwiejsze.

ClickUp posiada również obszerną bibliotekę darmowych i gotowych do użycia aplikacji Szablony wykresów Gantta . Szablony te umożliwiają szybkie zastosowanie i niestandardowe dostosowanie złożonych harmonogramów projektów za pomocą gotowych struktur i cykli pracy.

1. Szablon osi czasu ClickUp Gantt

Szablon osi czasu Gantta firmy ClickUp

The Szablon osi czasu ClickUp Gantt to narzędzie do śledzenia projektów. Niezależnie od tego, czy zarządzasz codziennymi operacjami, czy długoterminowymi celami, możesz wizualizować oś czasu projektu, śledzić zależności i monitorować postępy w czasie rzeczywistym.

Posiada wiele funkcji, takich jak:

Niestandardowe statusy: Łatwe śledzenie postępu zadań za pomocą etykiet takich jak "Do zrobienia", "Zablokowane", "Zakończone" i "W trakcie przeglądu

Łatwe śledzenie postępu zadań za pomocą etykiet takich jak "Do zrobienia", "Zablokowane", "Zakończone" i "W trakcie przeglądu Pola niestandardowe: Zarządzanie zadaniami za pomocą atrybutów takich jak "Zakończone", "Czas trwania" i "Fazy". Pola te pokazują szczegóły każdego zadania i pozwalają wszystko uporządkować

Zarządzanie zadaniami za pomocą atrybutów takich jak "Zakończone", "Czas trwania" i "Fazy". Pola te pokazują szczegóły każdego zadania i pozwalają wszystko uporządkować Niestandardowe widoki: Przełączaj się między widokami "Miesięczny", "Roczny", "Tygodniowy" i "Podsumowanie", aby wizualizować informacje w sposób, który najbardziej Ci odpowiada

Przełączaj się między widokami "Miesięczny", "Roczny", "Tygodniowy" i "Podsumowanie", aby wizualizować informacje w sposób, który najbardziej Ci odpowiada Zarządzanie projektami: Śledzenie czasu pozwala zobaczyć czas trwania zadań i dotrzymać terminów. Podczas gdy ostrzeżenia o zależnościach zapobiegają powstawaniu wąskich gardeł, sygnalizując, że zadanie nie może się rozpocząć, dopóki inne nie zostanie ukończone, integracje e-mail pozwalają na wysyłanie aktualizacji bezpośrednio z ClickUp

Idealny dla: Kierowników projektów i liderów zespołów zajmujących się wieloma projektami, zwłaszcza tymi o złożonej osi czasu, w których zadania często nakładają się na siebie.

2. ClickUp Tworzenie stron internetowych Szablon wykresu Gantta

Szablon ClickUp Building Web Pages

Budujesz nową stronę internetową? W związku z przeglądami projektów, danymi powstania zawartości i piętrzącymi się terminami, potrzebujesz skutecznego sposobu zarządzania zadaniami na swojej stronie internetowej lista kontrolna uruchomienia strony internetowej . ClickUp Tworzenie stron internetowych Szablon wykresu Gantta można dostosować do potrzeb projektu, niezależnie od tego, czy tworzysz stronę główną, czy strony produktów. Ponadto jest szybki w ustawieniu - możesz rozpocząć planowanie i optymalizację cyklu pracy w kilka sekund.

Dzięki czterem widokom - Gantt, Lista, Tablica i Osadzanie - możesz powiększyć najważniejsze zadania. Na przykład:

Zobacz, jak długo trwa projektowanie lub tworzenie każdej strony i dotrzymaj terminów dziękiWidok Gantt* Podziel zadania i skup się na szczegółach, takich jak dodawanie opisów produktów lub edycja zdjęć za pomocąWidok listy Szablon zawiera również pola niestandardowe, takie jak "Figma", "Permalink" i "Scena"

Załóżmy, że tworzysz stronę docelową dla sezonowej wyprzedaży. Załącz link Figma bezpośrednio do zadania, aby mieć do niego szybki dostęp podczas przeglądów projektu. Pole "Permalink" śledzi dokładny adres URL, dzięki czemu zespół wie, gdzie strona będzie znajdować się w witrynie. Pole "Scena" pozwala oznaczyć, czy strona jest w fazie "Wireframe", "Design" czy "Final Review"

Idealny dla: Projektantów stron internetowych dopracowujących układy stron, kierowników projektów nadzorujących oś czasu i zadania oraz zespołów programistycznych śledzących postępy i szczegóły.

💡 Pro Tip: Jeśli potrzebujesz szybkich informacji na temat swojego projektu, po prostu zapytaj ClickUp Brain -asystent AI ClickUp. Na przykład, może natychmiast podać termin dla strony docelowej sezonowej wyprzedaży i wygenerować podsumowania postępu projektu, nadchodzących terminów i wszelkich problemów oznaczonych na wykresie Gantta.

3. Lista kontrolna wprowadzenia produktu na rynek Szablon wykresu Gantta

Gdy Twój zespół jest pochłonięty opracowywaniem nowej aplikacji, tworzeniem materiałów marketingowych i planowaniem wydarzenia związanego z wprowadzeniem produktu na rynek, możesz polegać na ClickUp Product Launch Checklist Gantt Chart Template (lista kontrolna wprowadzenia produktu na rynek) aby przekształcić ten chaos w usprawniony, ustrukturyzowany plan.

Szablon ten dostarcza wizualną oś czasu pokazującą daty rozpoczęcia i zakończenia zadań, pomagając Teams śledzić terminy. Dzięki jasno zdefiniowanym zadaniom i widoczności obowiązków dla wszystkich, zmniejsza się również liczba nieporozumień i opóźnień.

Dzięki temu szablonowi można:

Zarządzać postępem zadań za pomocą statusów, takich jak "Zakończone", "Do przeglądu" i "W trakcie realizacji"

Podkreślać kluczowe sceny, takie jak "Zakończenie prototypu" i "Testowanie produktu końcowego" jako kamienie milowe, aby śledzić postępy i utrzymać uruchomienie zgodnie z harmonogramem

Wizualizacja powiązania poszczególnych zadań z kamieniami milowymi za pomocą widoku Gantta

Kategoryzuj i zarządzaj zadaniami pod nagłówkami, takimi jak "Analiza rynku", "Wycena" lub "Grupa docelowa", korzystając z pola "Kategoria zadania"

Idealny dla: Teamów produktowych, w tym projektantów UX pracujących nad prototypami, programistów zarządzających kompilacjami i wydaniami produktów oraz strategów koncentrujących się na pozycjonowaniu rynkowym i celach wprowadzenia produktu na rynek.

4. Szablon wykresu Gantta zarządzania wodospadem

Szablon zarządzania wodospadem ClickUp

Szablon Szablon wykresu Gantta w zarządzaniu wodospadem ClickUp to ustrukturyzowane, łatwe w użyciu narzędzie pomagające Teams śledzić, zarządzać i realizować złożone projekty. Pozwala ono użytkownikom na podział zadań, przypisywanie odpowiedzialności, śledzenie zależności i wizualne monitorowanie postępów.

Jego kluczowe zalety to:

Redukcja opóźnień: Dzięki przejrzystemu przeglądowi zadań i kamieni milowych, zespół może przewidzieć potencjalne opóźnienia i wcześnie podjąć działania naprawcze

Dzięki przejrzystemu przeglądowi zadań i kamieni milowych, zespół może przewidzieć potencjalne opóźnienia i wcześnie podjąć działania naprawcze Lepsza współpraca: Teams mogą łatwo komunikować postępy za pomocą wizualnych aktualizacji statusu i dodawać komentarze, informując wszystkich interesariuszy na bieżąco

Za pomocą widoku Gantta można również wizualizować zależności między zadaniami. Na przykład, rezerwacja miejsca zależy od uzyskania pozwolenia w projekcie planowania wydarzenia. Jeśli proces uzyskiwania pozwolenia zostanie opóźniony, można zobaczyć, jak wpłynie to na inne zadania, takie jak catering i zaproszenia, dając czas na dostosowanie się.

Idealne rozwiązanie dla: Kierowników projektów nadzorujących remonty IT na dużą skalę, rozwój oprogramowania, wprowadzanie produktów na rynek lub projekty infrastrukturalne - gdzie zależności zadań, oś czasu i wspólne śledzenie mają kluczowe znaczenie.

5. Szablon wykresu Gantta planowania konta

Szablon wykresu Gantta planowania konta ClickUp

Zespół ds. zarządzania kontami często ma trudności ze śledzeniem odnowień klientów, wdrożeń produktów i działań następczych na wielu kontach w odpowiednim czasie. The Szablon Gantt Chart do planowania kont ClickUp upraszcza zarządzanie kontem, dzieląc je na proste, możliwe do wykonania kroki, które można łatwo śledzić i monitorować.

Pozwala to na:

Zobaczyć wszystkie terminy i zadania związane z odnowieniem klienta na pierwszy rzut oka, zapewniając, że nic nie zostanie przeoczone

Wyrównanie celów w zespołach sprzedaży, powodzenia klienta i marketingu dzięki widoczności udostępnianych zadań

Nadawanie priorytetów kluczowym klientom i istotnym działaniom poprzez śledzenie terminów

Ponadto Widok osi czasu pozwala zaplanować zadania i terminy, takie jak odnowienie umowy z klientem, bezpośrednio w kalendarzu. Widok Gantt zapewnia szczegółowe zestawienie postępu tych zadań w czasie. Wreszcie, widok Konta w podziale na sceny oferuje ogólny obraz postępów każdego konta - na przykład, które z nich są w trakcie wdrażania, odnawiania lub monitorowania.

Można również wykorzystać Kamienie milowe ClickUp aby zidentyfikować krytyczne części projektu.

Na przykład, ustaw kamienie milowe dla kluczowych wydarzeń, takich jak wysłanie propozycji odnowienia, uzyskanie zatwierdzenia umowy i ustawienie spotkania przeglądowego. Każdy kamień milowy oznacza istotny punkt kontrolny, pomagając skupić się na tych kluczowych zadaniach.

Przekształć swoje najważniejsze zadania w kamienie milowe, aby stworzyć wizualną reprezentację postępu w swoich projektach za pomocą ClickUp Milestones

Idealny dla: Menedżerów sprzedaży i klientów, którzy nadzorują wielu klientów i koncentrują się na ich utrzymaniu i powodzeniu.

6. Szablon wykresu Gantta mapy drogowej IT

ClickUp IT Roadmap Gantt Chart Template (szablon mapy drogowej IT)

Szablon Szablon wykresu Gantta mapy drogowej ClickUp IT wizualizuje cały projekt IT, aby zapewnić płynną realizację każdego krytycznego zadania, od ustawienia do wdrożenia.

Niektóre z jego kluczowych funkcji to:

Niestandardowe statusy: Jeśli wdrażasz nową infrastrukturę sieciową, oznacz zadania jako "Przygotowanie", "Wdrożenie", "Wsparcie" lub "Zakończone" Pokazuje to dokładnie, na jakim etapie znajduje się każde zadanie

Jeśli wdrażasz nową infrastrukturę sieciową, oznacz zadania jako "Przygotowanie", "Wdrożenie", "Wsparcie" lub "Zakończone" Pokazuje to dokładnie, na jakim etapie znajduje się każde zadanie Kamienie milowe i terminy : Uruchamiasz nowy serwer do końca 3 kwartału. Korzystając z wykresów Gantta, podziel każdą scenę, taką jak ustawienie sprzętu, testowanie i wdrażanie - i przypisz terminy, aby pozostać na dobrej drodze

: Uruchamiasz nowy serwer do końca 3 kwartału. Korzystając z wykresów Gantta, podziel każdą scenę, taką jak ustawienie sprzętu, testowanie i wdrażanie - i przypisz terminy, aby pozostać na dobrej drodze Widok lobby projektów: Pokazuje wszystkie projekty w jednym miejscu, dzięki czemu można nadać priorytet pilnym zadaniom, takim jak ustawienie serwera i przesunąć mniej krytyczne, takie jak migracja danych, na później

Idealny dla: Kierowników IT i kierowników projektów obsługujących złożone, wieloetapowe projekty IT - wdrażanie nowych systemów, migracja danych lub modernizacja infrastruktury.

Czytaj więcej: Wykres Gantta a mapa drogowa: Przewodnik kierowników projektów po podobieństwach i różnicach

Podnieś poziom swojej gry z wykresami Gantta dzięki szablonom ClickUp

Wykresy Gantta zapewniają przejrzysty widok osi czasu projektu, zależności zadań i postępów - utrzymując terminy, zasoby i harmonogramy na właściwym torze.

Arkusze Google stanowią solidny punkt wyjścia do zrobienia wykresu Gantta, ale mają swoje ograniczenia.

To właśnie tutaj ClickUp wkracza jako potężne oprogramowanie do zarządzania projektami. Jego szablony wykresów Gantta wykraczają poza podstawy, oferując zaawansowane elementy wizualne, śledzenie postępów w czasie rzeczywistym i automatyzację aktualizacji. Ponadto szablony te można dostosować do różnych cykli pracy.

Taki poziom niestandardowych rozwiązań i funkcji pozwala zachować kontrolę nad szczegółami, usprawnia procesy i zapewnia płynne zarządzanie projektami. Zarejestruj się za Free i przejdź na szablony wykresów Gantta ClickUp już dziś, aby bezproblemowo śledzić projekty.