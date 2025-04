Jak zsumować kolumnę w Excelu | ClickUp

Jesteś w trakcie pracy nad arkuszem kalkulacyjnym i nagle potrzebujesz szybkiej sumy dla listy numerowanej.

Jest na to znacznie łatwiejszy sposób niż ręczne sumowanie lub niekończące się przewijanie danych. Funkcja sumy programu Excel może uratować życie, niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie sprzedaży, wydatków, czy nawet czegoś tak prostego, jak budżet spożywczy.

Na tym blogu przyjrzymy się najlepszym sposobom excel na sumowanie kolumn! Gotowy do podsumowania? ✅

Kroki do sumowania kolumn w Excelu

Sumowanie kolumn w Excelu to przydatna sztuczka, z której będziesz korzystać częściej niż myślisz. Jest to proste i za pomocą kilku kliknięć możesz dodać swoje dane w mgnieniu oka.

Prześledźmy kroki. 👇

Użycie AutoSum dla szybkich wyników

Krok #1: Wybierz komórkę dla sumy

Pierwszym krokiem jest wybranie komórki, w której pojawi się suma.

W poniższym przykładzie komórki od B3 do B6 zawierają dane, a komórka B8 to wybrana suma.

Wybierz komórkę, w której chcesz uzyskać odpowiedź; tutaj jest to B8

Krok #2: Dostęp do funkcji Autosumowania

Przejdź do zakładki Strona główna na wstążce programu Excel.

Poszukaj przycisku AutoSum. Jest on reprezentowany przez grecką literę sigma (Σ) w grupie edycji po prawej stronie wstążki.

Przycisk Autosumowania można znaleźć na wstążce Strona główna

Krok #3: Kliknij przycisk Autosumowania

Po kliknięciu przycisku Autosumowanie, Excel automatycznie podświetli zakres komórek, które według niego mają zostać zsumowane. Wstawia formułę do wybranej komórki.

W naszym przykładzie otrzymujemy "=SUMA(B3:B7)"

Dodaj formułę do wybranej komórki

Krok #4: Potwierdź wybór

Naciśnij Enter, aby zakończyć tworzenie formuły. Excel wyświetli sumę w wybranej komórce.

Naciśnij enter, aby uzyskać odpowiedź w ostatniej komórce

Pro Tip: Możesz również użyć skrótu AutoSum, "ALT =". Po prostu wybierz komórkę, w której chcesz uzyskać sumę, przytrzymaj klucz Alt, naciśnij znak "=" i naciśnij Enter. Suma pojawi się natychmiast.

Sumowanie za pomocą formuł Excela

Innym sposobem na podsumowanie kolumny w Excelu jest użycie jego formuł. Funkcja SUM() umożliwia dodanie zakresu liczb. Jest ona najczęściej używana do obliczeń arytmetycznych w arkuszach kalkulacyjnych.

Zobaczmy, jak użyć tej formuły do zsumowania liczb. 📑

Krok #1: Zidentyfikuj zakres danych i wybierz komórkę

Zlokalizuj zakres komórek z liczbami, które chcesz dodać. Kliknij komórkę, w której ma pojawić się suma.

Na przykład, jeśli wartości sumy znajdują się w komórkach od A2 do A9, wybierzemy komórkę A10 dla sumy.

Wybierz komórkę dla odpowiedzi

Krok #2: Wprowadź formułę SUM()

Po wybraniu komórki, w której ma pojawić się suma, wpisz formułę. Możesz również zaznaczyć i przeciągnąć kursor przez zakres liczb.

W tym przykładzie wpiszemy "=SUMA(A2:A9)".

Wpisz formułę dla sumy

Krok #3: Naciśnij Enter

Po wpisaniu formuły wystarczy nacisnąć Enter.

Excel obliczy sumę wszystkich liczb w komórkach od A2 do A9 i wyświetli ją w odwołaniu do komórki A11.

Naciśnij enter, aby uzyskać odpowiedź

Krok #4: Dodaj wiele zakresów

Jeśli chcesz zsumować wiele zakresów, możesz oddzielić je przecinkami.

Na przykład "=SUM(A2:A9,B2:B9) Spowoduje to zsumowanie wartości numerycznych w tych komórkach i da odpowiedź w wybranej komórce. Ignoruje wartości tekstowe, jeśli takie istnieją.

Dodaj przecinki, aby zsumować wiele zakresów

Naciśnij Enter, aby uzyskać odpowiedź.

Kliknij "Enter

**Microsoft 365, który obejmuje usługi takie jak Excel, Word, PowerPoint i wiele innych, jest używany przez ponad milion firm na całym świecie, z ponad milion niestandardowych klientów w samych Stanach Zjednoczonych.

Sumowanie z zastosowanymi filtrami

Możesz użyć funkcji SUBTOTAL lub AGGREGATE, aby zsumować tylko widoczne komórki w zestawie danych z filtrami. Funkcje te obsługują filtrowane dane.

Przeanalizujmy to. 🛠️

Zastosowanie filtrów

Krok #1: Wybierz kolumnę danych, do której chcesz zastosować filtr.

Wybierz kolumnę "Region

Krok #2: Przejdź do zakładki "Dane" i kliknij przycisk "Filtruj".

Lokalizacja 'Filtruj' w Sortuj i Filtruj

Krok #3: W nagłówkach kolumn pojawią się rozwijane listy. Kliknij rozwijaną listę w kolumnie "Region" i wybierz sekcje, które chcesz wyświetlić. Na przykład "Południe"

Sekcje można sortować alfabetycznie, według kolorów lub na podstawie różnych innych kryteriów.

Sortowanie wybranej kolumny na podstawie określonych kryteriów

Kliknij przycisk "OK", aby uzyskać odpowiedź.

Odpowiedź otrzymasz po kliknięciu "OK

💡 Pro Tip: Dla lepszego Raportowanie w Excelu używaj tabel obrotowych do szybkiego podsumowywania i analizowania dużych zbiorów danych. Wybierz odpowiedni zakres danych, aby uporządkować dane i zidentyfikować kluczowe trendy i spostrzeżenia, poprawiając przejrzystość i skuteczność raportowania.

Użycie funkcji SUBTOTAL

Funkcja SUBTOTAL w programie Microsoft Excel umożliwia wykonywanie obliczeń, takich jak sumy, zliczenia i inne, na przefiltrowanym zakresie danych. Funkcja ta ignoruje ukryte wiersze, dzięki czemu jest przydatna w przypadku dużych zestawów danych.

Składnia funkcji SUBTOTAL to "=SUBTOTAL(funkcja_num, ref 1,[ref2])".

Oto elementy funkcji:

funkcja_num: Liczba (1-11 lub 101-111) określająca typ obliczeń

Liczba (1-11 lub 101-111) określająca typ obliczeń ref1: Pierwszy zakres komórek do uwzględnienia w obliczeniach

Pierwszy zakres komórek do uwzględnienia w obliczeniach ref2: Dodatkowe zakresy (opcjonalnie)

Numery funkcji określają sposób działania funkcji SUBTOTAL. 1-11 obejmuje ręcznie ukryte wiersze, a 101-111 wyklucza ręcznie ukryte wiersze.

Oto skrócona tabela numerów dla innych funkcji powszechnie używanych w Excelu:

Funkcja Opis 1 ŚREDNIA 2 COUNT 3 COUNTA 4 MAX 5 MIN 9 SUM

Funkcje

📖 Przeczytaj także: Jak utworzyć pulpit nawigacyjny w programie Excel? (Kroki i szablony) Teraz podzielmy się krokami, aby użyć funkcji SUBTOTAL na przykładzie. 👇

Krok #1: Wybierz zakres danych i włącz Filtry w trzech kolumnach. Tutaj jest to "A1:C5"

Wybierz zakres danych "A1" i włącz Filtry we wszystkich kolumnach, w tym w kolumnie C

Krok #2: W komórce C6 wprowadź formułę SUBTOTAL.

Wprowadziliśmy "=SUBTOTAL(9, C2:C5)", aby uzyskać sumę kolumny.

Wprowadź formułę w C6 i naciśnij "Enter", aby uzyskać odpowiedź

Krok #3: Przefiltruj kolumnę "Region", aby wyświetlić tylko "Wschód"

Dodaj określone kryteria, aby posortować dane

Formuła w C6 wyświetli teraz sumę kwot sprzedaży tylko dla "Johna" i "Mike'a".

Uzyskaj odpowiedź w pierwszej wybranej pustej komórce

Przeczytaj również: Jak zautomatyzować program Excel, aby usprawnić cykl pracy i zadania

Sumowanie zakresu dynamicznego

Tabele w Excelu to najprostszy sposób na tworzenie dynamicznych zakresów. Po przekonwertowaniu zakresu danych na tabelę, Excel automatycznie dostosowuje zakres podczas dodawania i usuwania danych.

Użyjmy prostego zestawu danych reprezentującego miesięczne dane sprzedaży.

Krok #1: Kliknij w dowolnym miejscu zestawu danych. Na przykład wybierz komórki "A1: B4" Naciśnij "Crtl + T", aby otworzyć okno dialogowe "Utwórz tabelę".

Upewnij się, że pole wyboru "Moja tabela ma nagłówki" jest zaznaczone. Wynika to z faktu, że "Month" i "Sales" są nagłówkami.

Utwórz zestaw 'Tabela' danych w komórkach A1:B4

Krok #2: Kliknij "OK". Excel przekonwertuje wybrany zakres na tabelę.

Excel tworzy tabelę po naciśnięciu "OK"

Krok #3: Po wybraniu tabeli w Excelu, przejdź do zakładki "Projekt tabeli" na wstążce. Nadaj tabeli znaczącą nazwę, na przykład "SalesData".

Nazwa tabeli programu Excel

Krok #4: Użyj odwołań strukturalnych, aby odwoływać się do tabeli w formułach.

Na przykład, aby obliczyć całkowitą sprzedaż, należy dodać "=SUM(SalesData[Sales])"

Użyj oficjalnej nazwy tabeli, aby odwoływać się do niej w różnych funkcjach

Krok #5: Aby zobaczyć dynamiczny charakter tabeli, możesz dodać nowe wiersze poniżej istniejących danych.

Dodajmy kwietniową wartość sprzedaży jako 40. Odpowiedź ulegnie zmianie.

Dodaj nową kolumnę lub dodaj inny format liczb w tym samym wierszu, aby przetestować dynamiczną naturę tabeli

Archiwum szablonów: Przejmij kontrolę nad swoimi danymi dzięki szablony baz danych zaprojektowane z myślą o łatwym zarządzaniu i śledzeniu. Idealne do inwentaryzacji, informacji o klientach lub szczegółów projektu, szablony te oferują elastyczność w tworzeniu baz danych dostosowanych do Twoich potrzeb.

Sumowanie z kryteriami warunkowymi (SUMIF i SUMIFS)

Funkcja SUMIF sumuje wartości w określonym zakresie, które spełniają określoną kategorię.

Składnia formuły to '=SUMIF(zakres, kryteria, [sum_zakres])'.

Oto wyjaśnienie jej elementów:

Zakres: Zakres komórek, który musi zostać oceniony pod kątem kryteriów

Zakres komórek, który musi zostać oceniony pod kątem kryteriów Kryteria: Warunek, który musi zostać spełniony, aby komórka została uwzględniona w sumie

Warunek, który musi zostać spełniony, aby komórka została uwzględniona w sumie Sum_range: Jest to opcjonalne. Oznacza rzeczywiste komórki do zsumowania, jeśli różnią się od zakresu

Ciekawostka: Funkcja SUMIF została wprowadzona w programie Excel 2007, umożliwiając użytkownikom dodawanie danych na podstawie określonych kryteriów.

Weźmy przykład, aby zrozumieć.

Masz dane sprzedaży w kolumnach A (Region) i B (Kwota sprzedaży) i chcesz zsumować sprzedaż z regionu "Wschód".

Użyj formuły "=SUMIF(A1:A6, "East",B1:B6)". Formuła zwróci wartość 300, czyli łączną sprzedaż z regionu East (100+150+50).

Użyj formuły SUMIF ze zmiennymi, aby uzyskać odpowiedź na podstawie jednego kryterium

Funkcja SUMIFS sumuje wartości na podstawie wielu kryteriów.

Składnia formuły to "=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2], [criteria2]...)"

Jej elementy obejmują:

Sum_range: Zakres komórek sumy

Zakres komórek sumy Kryterium_zakres1: Pierwszy zakres do oceny względem pierwszego kryterium

Pierwszy zakres do oceny względem pierwszego kryterium Kryterium1: Pierwszy warunek, który musi zostać spełniony

Pierwszy warunek, który musi zostać spełniony Dodatkowe pary zakresów kryteriów i kryteriów

Oto przykład.

Użycie "=SUMIFS(B1:B6, A1:15, "East", B1:B6, ">100")" da 150, czyli całkowitą sprzedaż z regionu East, która przekracza 100.

Użyj formuły SUMIFS, aby uzyskać odpowiedź na podstawie wielu kryteriów

Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi AI Excel dla wydajności Wady korzystania z Excela

Chociaż Excel jest powszechnie używany do obliczeń i analizy danych, ma pewne ograniczenia, które mogą wpływać na dokładność i niezawodność pracy.

Oto kilka konkretnych wad korzystania z programu Excel do obliczeń:

Problemy z wydajnością: Duże ustawienia danych spowalniają działanie programu Excel, powodując jego zawieszanie się lub awarie

Duże ustawienia danych spowalniają działanie programu Excel, powodując jego zawieszanie się lub awarie Ryzyko utraty danych: Dzielenie dużych zbiorów danych na mniejsze pliki zwiększa ryzyko uszkodzenia lub utraty danych, narażając je na niebezpieczeństwo

Dzielenie dużych zbiorów danych na mniejsze pliki zwiększa ryzyko uszkodzenia lub utraty danych, narażając je na niebezpieczeństwo Wysoki poziom błędów: Błędy ludzkie, takie jak niepoprawne wpisy formuł lub niedopasowanie danych, prowadzą do niedokładnych wyników

Błędy ludzkie, takie jak niepoprawne wpisy formuł lub niedopasowanie danych, prowadzą do niedokładnych wyników Limit funkcji statystycznych: Excel nie posiada zaawansowanych narzędzi statystycznych, takich jak testy nieparametryczne czy szczegółowa analiza regresji

Excel nie posiada zaawansowanych narzędzi statystycznych, takich jak testy nieparametryczne czy szczegółowa analiza regresji Niewystarczające wsparcie dla automatyzacji: Excel nie jest w stanie zautomatyzować złożonych zadań, co sprawia, że cykl pracy jest mniej wydajny

Spotkanie z ClickUp: Najlepszą alternatywę dla Excela

Podczas gdy Excel ma swoje miejsce do podstawowych obliczeń, zaczyna pokazywać swoje limity, gdy Teams potrzebują bardziej zaawansowanych możliwości. Korzystanie z Excel do zarządzania projektami jako całość jest złożonym procesem.

W tym miejscu ClickUp wchodzi. 🤩

Oferuje scentralizowane, oparte na współpracy i znacznie bardziej wydajne rozwiązanie dla Teams wykraczających poza proste zadania w arkuszach kalkulacyjnych.

Innowacyjne umysły w naszej organizacji zawsze starają się być lepsze i nieustannie szukają sposobów, dzięki którym możemy zaoszczędzić kolejną minutę lub godzinę, a czasem nawet cały dzień. ClickUp rozwiązał dla nas wiele problemów, z którymi, patrząc wstecz, próbowaliśmy sobie poradzić za pomocą nieskalowalnych narzędzi, takich jak tabele Excela i dokumenty Worda.

Dayana Mileva, Account Director w Pontica Solutions

Widok tabeli ClickUp

Sortowanie, filtrowanie i zarządzanie danymi za pomocą widoku tabeli ClickUp Widok tabeli ClickUp to wszechstronne narzędzie zaprojektowane w celu usprawnienia zarządzania danymi. Łączy w sobie funkcje podobne do prostego arkusza Excel z solidnymi funkcjami współpracy zespołowej.

Pozwala łatwo zarządzać przepływem pracy. Każdy wiersz to zadanie, a kolumny wyświetlają kluczowe szczegóły, takie jak status, priorytet lub osoby przypisane. Dzięki temu jest szczególnie przydatny do zarządzania projektami i obsługi dużych zbiorów danych

To, co wyróżnia aplikację, to skupienie się na współpracy zespołowej. Możesz zostawiać komentarze, etykiety "@" dla natychmiastowej informacji zwrotnej i przypisywać zadania, dzięki czemu wszystko jest uporządkowane i kontekstowe.

Podczas gdy tradycyjne oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego dostarcza surowych danych, ClickUp oferuje narzędzia wizualne, takie jak pulpity i funkcje raportowania, które można zintegrować z danymi widoku tabeli. Pozwala to Teams na bardziej efektywne generowanie spostrzeżeń.

Pola formuły ClickUp

Korzystanie z ponad 70 obsługiwanych funkcji i różnych typów pól za pomocą ClickUp Formula Fields Pola formuły ClickUp ułatwia wykonywanie obliczeń przy użyciu pól liczbowych, dat i czasu w zadaniach. Ta dynamiczna funkcja może być używana do wielu celów, takich jak obliczanie liczby dni między datami rozpoczęcia i zakończenia projektu lub porównywanie pól niestandardowych.

W przypadku bardziej zaawansowanej analizy danych można tworzyć skomplikowane formuły, które wykraczają poza proste obliczenia.

Niezależnie od tego, czy wykonujesz podstawowe, czy złożone operacje, Formula Fields zapewnia elastyczność. Ponadto posiada zaawansowany redaktor, który tworzy niestandardowe formuły, co czyni go potężnym narzędziem do zadań opartych na danych.

Formuła Fields, gdy jest używana wraz z Automatyzacja ClickUp , oferują potężną aktualizację. Zobaczmy, jak to zrobić.

Automatyzacja ClickUp

Tworzenie automatyzacji ClickUp w celu ustawienia niestandardowego pola po utworzeniu zadania lub podzadania w widoku tabeli

Pól formuły można używać jako wyzwalaczy i warunków do automatyzacji cykli pracy. Ta dodatkowa elastyczność pozwala automatyzacji w ClickUp na wyższy poziom, ułatwiając usprawnienie zadań i zwiększenie wydajności w projektach.

Zaawansowane formuły ClickUp

Następny, Zaawansowane formuły ClickUp umożliwia tworzenie złożonych obliczeń i automatyzację zadań. Dzięki tej funkcji możesz manipulować danymi i organizować je zgodnie z własnymi potrzebami, a także sprawić, że Twój cykl pracy będzie bardziej responsywny.

Stosuj złożone formuły bez obawy o ludzki błąd dzięki zaawansowanym formułom ClickUp

Umożliwia również definiowanie niestandardowych obliczeń na podstawie atrybutów zadania, takich jak terminy, priorytety i inne. Możesz zaimplementować logikę warunkową (taką jak instrukcje IF), aby dostosować wyniki na podstawie określonych kryteriów.

Zaawansowane formuły są idealne do różnych zastosowań, takich jak śledzenie budżetów poprzez sumowanie wartości z wielu zadań, zarządzanie czasem poprzez obliczanie czasu spędzonego na zadaniach lub generowanie wskaźników wydajności w celu oceny wydajności w różnych projektach.

Przeczytaj również: 10 najlepszych darmowych baz danych (funkcje, ceny) To nie wszystko. ClickUp posiada bibliotekę ponad 1000 szablonów, które ułatwiają pracę. Przyjrzyjmy się kilku z nich.

Szablon edytowalnego arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Edytowalny szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu, zarządzaniu i przechowywaniu dokumentacji finansowej w zorganizowany sposób.

The Szablon edytowalnego arkusza kalkulacyjnego ClickUp oferuje doskonały zestaw funkcji, które upraszczają zarządzanie projektami i śledzenie projektów. Dzięki automatyzacji importu danych eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych, dzięki czemu jest znacznie bardziej wydajny niż tradycyjne arkusze kalkulacyjne.

Można również tworzyć niestandardowe formuły do szybkiego wykonywania obliczeń, oszczędzając czas i zmniejszając uciążliwość powtarzających się ręcznych obliczeń. Dodatkowo posiada Niestandardowe statusy zadań ClickUp takie jak Zatwierdzenie, Zakończone, Nowe wpisy i Zatwierdzenie, co ułatwia efektywne śledzenie postępów.

Aby uzyskać bardziej dostosowane podejście, można również kategoryzować i zarządzać wskaźnikami finansowymi, takimi jak sprzedaż brutto i wydatki administracyjne.

⚡ Archiwum szablonów: Szukasz konfigurowalne szablony arkuszy kalkulacyjnych aby uporządkować swoje dane? ClickUp oferuje wiele szablonów zaprojektowanych do różnych celów, ułatwiając usprawnianie zadań, zarządzanie projektami i analizowanie danych.

Aby to podsumować, potrzebujesz ClickUp

Masz już część sumującą w Excelu, ale po co poprzestawać na arkuszach kalkulacyjnych?

Niezależnie od tego, czy żonglujesz projektami, terminami, czy współpracujesz z zespołem, ClickUp jest idealną platformą typu "wszystko w jednym", która zapewnia płynne działanie. Zamiast przeskakiwać między narzędziami, wyobraź sobie, że masz wszystko w jednym miejscu.

Chcesz zobaczyć, jak ClickUp może odmienić Twoją pracę? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zrób więcej szybciej.