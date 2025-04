Narzędzia i strategie automatyzacji marketingu dla przedsiębiorstw

A whopping 73% niestandardowych klientów korzysta z wielu kanałów podczas zakupów.

Od świadomości do zakupu i wsparcia, organizacje spotykają się z klientami za pośrednictwem kilkunastu lub więcej kanałów, w tym strony internetowej firmy, aplikacji mobilnej, e-maila, czatu na żywo, tekstu, WhatsApp, Facebooka, Twittera, Instagrama, TikTok i wielu innych!

Zapewnienie spójnego, spersonalizowanego doświadczenia w tych kanałach na dużą skalę jest niemożliwe bez automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie. W tym wpisie na blogu wyjaśniamy dlaczego i jak to zrobić.

Czym jest automatyzacja marketingu w przedsiębiorstwie?

Automatyzacja marketingu w przedsiębiorstwie (EMA) to wykorzystanie oprogramowania i danych do automatyzacji procesów/zadań marketingowych w sposób holistyczny i strategiczny w celu osiągnięcia celów organizacyjnych.

Zazwyczaj EMA jest wykorzystywana w cyfrowych działaniach marketingowych. Najczęstszym przypadkiem użycia jest e-mail marketing. Organizacje wykorzystują automatyzację marketingu w przedsiębiorstwie do segmentacji odbiorców, wysyłania kampanii e-mail, personalizacji wiadomości i wysyłania alertów opartych na wyzwalaczach.

Jednak obecnie organizacje używają EMA do operacjonalizacji szerokiego zakresu doświadczeń cyfrowych i sklepowych

Jak działa automatyzacja marketingu w przedsiębiorstwie?

Dobra automatyzacja marketingu w przedsiębiorstwie to holistyczne podejście do angażowania potencjalnych klientów i niestandardowych klientów.

Zamiast traktować kogoś jako ID e-maila lub obserwatora na Instagramie, EMA ujednolica wszystkie jego działania, tworząc profil klienta, zaspokajając jego potrzeby niezależnie od tego, gdzie i jak się pojawia. EMA pomaga niestandardowym klientom wrócić do miejsca, w którym przerwali i być obsługiwanym kontekstowo.

Zazwyczaj organizacje B2C używają EMA do konsolidacji działań związanych z użytkowaniem do jednego ID e-mail. Gdy klient wraca do marki, jego numer telefonu, preferencje, historia zakupów, opinie, interakcje z obsługą klienta itp. będą powiązane z tym profilem.

Z drugiej strony, firmy B2B zazwyczaj konsolidują informacje w oparciu o tak zwane konto. Łączą one każdą osobę powiązaną z konkretnym kontem/prospektem i odpowiednio automatyzują komunikację.

Dlaczego potrzebujesz automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie?

Niektóre z największych zalet EMA są następujące.

Skala : EMA wykonuje zadania szybko i w trybie 24/7. Może wykonywać setki zadań bez dodatkowych zasobów. Na przykład, oprogramowanie EMA może wysłać 100 000 e-maili lub aktywować 100 różnych cykli pracy bez interwencji człowieka

: EMA wykonuje zadania szybko i w trybie 24/7. Może wykonywać setki zadań bez dodatkowych zasobów. Na przykład, oprogramowanie EMA może wysłać 100 000 e-maili lub aktywować 100 różnych cykli pracy bez interwencji człowieka Wydajność : Wysyłanie komunikacji na dużą skalę jest znacznie bardziej opłacalne dzięki EMA. W rzeczywistości automatyzacja powtarzalnych zadań zwalnia również czas zespołu marketingowego na kreatywną / innowacyjną pracę

: Wysyłanie komunikacji na dużą skalę jest znacznie bardziej opłacalne dzięki EMA. W rzeczywistości automatyzacja powtarzalnych zadań zwalnia również czas zespołu marketingowego na kreatywną / innowacyjną pracę Spójność : Automatyzacja zapewnia, że zadania są zakończone na czas, z większą spójnością i dokładnością niż ręczne wysiłki

: Automatyzacja zapewnia, że zadania są zakończone na czas, z większą spójnością i dokładnością niż ręczne wysiłki ROI : EMA sprawia, że kampanie są bardziej celowe i spersonalizowane, co poprawia ich skuteczność

: EMA sprawia, że kampanie są bardziej celowe i spersonalizowane, co poprawia ich skuteczność Łatwość zarządzania: Dobra platforma automatyzacji konsoliduje wysiłki i wyniki ze wszystkich kanałów, kampanii marketingowych, grup niestandardowych itp. dając bardziej przejrzysty widok silnika wzrostu

Funkcje automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie

Podstawową funkcją automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie jest ujednolicenie profili klientów w celu zapewnienia spójnych doświadczeń wielokanałowych. Dążąc do tego celu, EMA pełni również następujące funkcje.

Zarządzanie danymi

Ujednolicenie danych: EMA gromadzi dane ze wszystkich istotnych źródeł, takich jak oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientami (CRM), media społecznościowe, wzorce zakupów w handlu elektronicznym itp. w celu stworzenia ujednoliconego widoku każdego klienta. Aktualizuje również te dane w czasie rzeczywistym, aby wysiłki były odpowiednie i skuteczne.

Segmentacja odbiorców: W oparciu o zebrane dane, EMA segmentuje klientów na odpowiednie grupy. Może to być tak szczegółowe, jak "osoby, które porzuciły koszyk w ciągu ostatnich trzech dni", otwierając świat możliwości w zakresie celowego przesyłania wiadomości.

Lead scoring: EMA ocenia potencjalnych klientów na podstawie ich potencjału do konwersji. Pomaga to przedsiębiorstwom celować z komunikatami do odpowiednich odbiorców na podstawie ich prawdopodobieństwa zakupu i potencjalnej wartości.

Zarządzanie zawartością

Dynamiczna zawartość: Oprogramowanie marketingowe dla przedsiębiorstw może dynamicznie personalizować zawartość wysyłaną do klientów. Nie tylko dodając imię do tematu wiadomości, EMA może dostosować różne pola, takie jak ostatni zakupiony produkt, ostatnia rozmowa na czacie, element listy życzeń, porzucona podróż itp.

Optymalizacja zawartości: Platformy EMA mają wbudowane narzędzia do tworzenia stron docelowych i ich optymalizacji w oparciu o wysyłane kampanie.

Dystrybucja zawartości: EMA pomaga planować i realizować kampanie we wszystkich kanałach. Możesz wysyłać e-maile, publikować posty w mediach społecznościowych, powiadomienia push w aplikacji, wyzwalać teksty - lub kombinację wszystkich powyższych.

Zarządzanie cyklem pracy

U podstaw platformy EMA leżą zarządzanie cyklem pracy narzędzia, wyzwalające działania w oparciu o niestandardowe zachowania klientów. Na przykład, można wyzwalacz przepływ onboarding w momencie rejestracji użytkownika.

Teamsy sprzedażowe i marketingowe również wykorzystują EMA do przeprowadzania eksperymentów. Mogą ustawić test A/B, aby sprawdzić, która wersja działa najlepiej i odpowiednio zoptymalizować przyszłe cykle pracy.

Analytics

Integralną funkcją automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie jest podejmowanie decyzji w oparciu o dane, zasilane zaawansowaną analityką. Dobre platformy EMA śledzą wydajność kluczowych wskaźników, mierzą zwrot z inwestycji i tworzą raporty, które ułatwiają zespołom podejmowanie działań.

Aby wszystkie te funkcje działały prawidłowo, konieczne jest odpowiednie ustawienie kilku elementów. Zobaczmy, jak to zrobić.

Komponenty automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie

Dobra automatyzacja marketingu w przedsiębiorstwie opiera się na czterech filarach: ludziach, procesach, technologii i danych. Oto jak działają one w tandemie.

Ludzie

EMA ma dwa rodzaje interesariuszy: Klienci, którzy są podmiotami danych ; Oraz użytkownicy, którzy wykorzystują dane klientów do projektowania komunikacji. Platformy EMA są zaprojektowane tak, aby zaspokajać ich potrzeby w sposób wydajny, skuteczny i etyczny.

Dla niestandardowych klientów, EMA umożliwia kontrolę nad ich informacjami. Niektóre niestandardowe funkcje obejmują:

Możliwość akceptowania lub odrzucania plików cookie

Formularze rejestracji

Rezygnacja z subskrypcji

Żądanie usunięcia konta lub danych

Dla użytkowników EMA daje możliwość tworzenia pomysłów, eksperymentowania, realizacji i optymalizacji komunikacji w celu osiągnięcia celów biznesowych. Funkcje zorientowane na użytkownika obejmują:

Filtry do segmentacji niestandardowych klientów

Personalizacja we wszystkich formularzach komunikacyjnych

Planowanie oparte na wyzwalaczach i czasie

Proces

Proces i automatyzacja cyklu pracy są integralną częścią platform EMA. Powiązane funkcje obejmują:

Automatyzacja kampanii : Cykle pracy inicjowane w oparciu o określone wyzwalacze, takie jak konkretna data, wydarzenie lub niestandardowe działanie klienta, takie jak zapisanie się do newslettera lub dokonanie płatności

: Cykle pracy inicjowane w oparciu o określone wyzwalacze, takie jak konkretna data, wydarzenie lub niestandardowe działanie klienta, takie jak zapisanie się do newslettera lub dokonanie płatności Automatyzacja zarządzania projektami: Zadania takie jak tworzenie raportów, przypisywanie odpowiedniego członka zespołu, wysyłanie e-maili follow-up itp

Technologia

Naturalnie, EMA jest ustawiona na fundamencie platformy technologicznej. Oprócz podstawowych funkcji automatyzacji, platforma zazwyczaj posiada następujące elementy.

Integracje z różnymi narzędziami, npmarketingowe oprogramowanie CRM, systemy zarządzania zawartością, media społecznościowe itp.

Szablony planów marketingowych i struktury wielokrotnego użytku usprawniające przepływy pracy

Niestandardowe zasady ustawienia wytycznych dotyczących marki, zakazu używania wybranych słów/terminów itp.

Przechowywanie zasobów marketingowych

Funkcje współpracy dla Teams do wspólnej pracy, burzy mózgów, zatwierdzania/odrzucania itp.

Generatywna AI do szybkiego tworzenia zawartości

Dane

Dane stanowią formularz fundamentu dobrej automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie. Niektóre z najbardziej krytycznych funkcji danych w EMA obejmują:

Zarządzanie : Zbieranie i przechowywanie odpowiednich danych, eliminowanie duplikatów, utrzymywanie jakości danych itp.

: Zbieranie i przechowywanie odpowiednich danych, eliminowanie duplikatów, utrzymywanie jakości danych itp. Raportowanie : Pulpity i raportowanie różnych wskaźników i KPI

: Pulpity i raportowanie różnych wskaźników i KPI Spostrzeżenia: Rekomendacje dotyczące optymalizacji kampanii i generatywne sugestie AI dotyczące zawartości

Zobaczmy, jak niektóre z najpopularniejszych obecnie narzędzi marketingowych integrują te komponenty.

Narzędzia i platformy automatyzacji marketingu dla przedsiębiorstw

Narzędzia do automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie mają różne kształty i rozmiary. Przyjrzyjmy się niektórym z najczęściej używanych narzędzi i platform do automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie.

1. ClickUp (Najlepsza platforma do automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie oparta na zarządzaniu projektami) ClickUp dla teamów marketingowych to kompleksowa platforma wydajności dla organizacji każdej wielkości. Zaprojektowana tak, aby była wysoce konfigurowalna,

ClickUp służy jako elastyczny obszar roboczy dla zespołów marketingowych z przemyślanymi funkcjami automatyzacji i różnorodnymi możliwościami integracji z narzędziami do automatyzacji marketingu.

Jeśli używasz ClickUp CRM umożliwia płynną integrację zarządzania projektami marketingowymi i automatyzacji w celu zapewnienia bardziej efektywnych i całościowych działań.

Automatyzacja marketingu w przedsiębiorstwie i zarządzanie projektami z ClickUp

Najlepsze funkcje

Szybkie tworzenie pomysłów i danych dotyczących powstania zawartości dzięki ClickUp Brain

Połączone wyszukiwanie we wszystkich zintegrowanych narzędziach, takich jak Google Drive, HubSpot itp.

Burza mózgów z Tablica ClickUp z możliwością automatycznego tworzenia zadań lub przypisywania użytkowników

Automatyzacja typu "jeśli - to - tamto

Konfigurowalne pulpity KPI oparte na danych projektu marketingowego

Kompleksowe zarządzanie projektami marketingowymi

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z automatyzacją marketingu, wypróbuj Zarządzanie kampaniami marketingowymi ClickUp Szablon do śledzenia, koordynowania i przyspieszania wysiłków.

2. Adobe Marketo Engage (najlepsze oprogramowanie do automatyzacji marketingu dla przedsiębiorstw)

Marketo Engage to platforma marketingowa firmy Adobe, która pomaga Teams zarządzać wielokanałowym zaangażowaniem klientów, publikacją zawartości, operacjami kampanii, analizą sprzedaży i zaawansowaną analityką.

Analiza sprzedaży za pomocą Adobe Marketo Engage (Źródło: Adobe.com )

Najlepsze funkcje

Segmentacja klientów i profilowanie na poziomie konta dla firm B2B

Gotowe integracje z popularnymi narzędziami

Możliwość obsługi wielu typów danych, w tym firmograficznych, technograficznych, geograficznych, behawioralnych i związanych z CRM

Listy predykcyjne z wykorzystaniem podobnych odbiorców

Prognozowanie wydajności e-maili i rezygnacji z subskrypcji

Dwukierunkowa integracja z CRM dla lepszego zaangażowania w sprzedaż

3. Salesforce Pardot (Najlepsze narzędzie do automatyzacji marketingu dla przedsiębiorstw skoncentrowane na CRM)

Salesforce Pardot to aplikacja działająca na platformie Salesforce CRM. Zbudowany na bazie CRM, Pardot umożliwia automatyzację procesów e-mail marketingu, lead scoring, lead nurturing, priorytetyzację itp.

Projekt automatyzacji cyklu pracy z Salesforce Pardot (Źródło: Salesforce )

Najlepsze funkcje

Natywna integracja z Salesforce CRM

Śledzenie integracji potencjalnych klientów, w tym pobrań, widoków stron, czatów internetowych itp.

Optymalizacja wydajności zespołu sprzedaży

4. Oracle Eloqua (najlepsze narzędzie do automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie zorientowane na CX)

Oracle Eloqua koncentruje się na tworzeniu ujednoliconych doświadczeń klientów poprzez pozyskiwanie, utrzymywanie, marketing oparty na kontach i nie tylko. Eloqua jest zintegrowana z większym ekosystemem Oracle Customer Experience (CX) w celu zapewnienia płynnych procesów sprzedaży i obsługi.

Pulpit analityczny Oracle Eloqua (Źródło: Oracle )

Najlepsze funkcje

Orkiestracja kampanii z segmentacją, zawartością, dystrybucją wielokanałową i funkcjami zwiększającymi wydajność

Gotowi odbiorcy

Szablony i zawartość zatwierdzona przez markę

Niestandardowe profile klientów i rozszerzenia narzędzi sprzedażowych

Chociaż powyższe cztery narzędzia są popularne wśród klientów z sektora Enterprise ze względu na ich kompleksowość, skalę i istniejące integracje, nie są to jedyne dostępne narzędzia.

Instancją jest Mailchimp, głównie narzędzie do e-mail marketingu, którego organizacje używają do automatyzacji procesów komunikacji. Istnieją niszowi gracze, tacy jak Klaviyo dla e-commerce i Braze dla automatyzacji marketingu mobilnego. Z drugiej strony, organizacje wdrażają niestandardowe rozwiązania również w chmurze prywatnej/publicznej.

Przeczytaj więcej o 10 najlepszych narzędzi do automatyzacji marketingu .

Wybrane narzędzie będzie miało znaczący wpływ na skuteczność wysiłków marketingowych. Oto kilka najlepszych praktyk przy wyborze i wdrażaniu narzędzia do automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie.

Wdrażanie i optymalizacja strategii automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie

Od wyboru odpowiedniego narzędzia do ciągłej optymalizacji, wdrożenie automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie to strategiczny wysiłek. Do zrobienia tego dokładnie i ostrożnie, korzystając z poniższych ram.

1. Wybierz narzędzie do automatyzacji marketingu

Jeśli chodzi o automatyzację marketingu w przedsiębiorstwie, wybór jest ogromny. Istnieją dziesiątki narzędzi, których ceny wahają się w zakresie od zera do kilku tysięcy dolarów, w zależności od zastosowania. Wybór odpowiedniego narzędzia do swoich strategii marketingowych jest pierwszą i najważniejszą decyzją. Do zrobienia tego należy wziąć pod uwagę następujące kwestie.

Funkcje : Poszukaj rzeczy, których potrzebujesz, takich jak automatyzacja e-maili, współpraca, analityka marketingowa itp.

: Poszukaj rzeczy, których potrzebujesz, takich jak automatyzacja e-maili, współpraca, analityka marketingowa itp. Skalowalność : Oceń zdolność narzędzia do obsługi skali e-maili, użytkowników, wydarzeń i automatyzacji, których potrzebujesz

: Oceń zdolność narzędzia do obsługi skali e-maili, użytkowników, wydarzeń i automatyzacji, których potrzebujesz Użyteczność : Sprawdź, czy jest łatwe w użyciu również dla zespołów nietechnicznych, czy też potrzebujesz wsparcia IT do aktualizacji/edycji

: Sprawdź, czy jest łatwe w użyciu również dla zespołów nietechnicznych, czy też potrzebujesz wsparcia IT do aktualizacji/edycji Integracje : Przetestuj możliwości wybranego narzędzia pod kątem współpracy z innym oprogramowaniem, z którego obecnie korzystasz

: Przetestuj możliwości wybranego narzędzia pod kątem współpracy z innym oprogramowaniem, z którego obecnie korzystasz Wycena: Oblicz całkowity koszt własności narzędzia i porównaj go z oczekiwanym zwrotem z inwestycji

ClickUp dla automatyzacji marketingu

Rozważ narzędzie takie jak ClickUp, które bez wysiłku dostosowuje się do Twojego CRM, zarządzanie kampaniami marketingowymi i automatyzacji. Pomaga organizować, tworzyć, realizować i optymalizować dziesiątki działań marketingowych.

Twoje wewnętrzne Teams mogą również używać go jako oprogramowanie do zarządzania projektami Enterprise zapewniając 360-stopniowy widok skuteczności kampanii i operacji.

Jako pierwsza na świecie sieć neuronowa łącząca zadania, dokumenty, ludzi i całą wiedzę Twojej firmy, ClickUp jest jednym z najlepszych rozwiązań do zarządzania projektami Narzędzi marketingowych AI dostępne już dziś.

2. Wdrożenie i niestandardowe

Niewiele narzędzi jest doskonałych po wyjęciu z pudełka. Każde narzędzie staje się skuteczne dzięki niestandardowym rozwiązaniom, co jest kolejnym krokiem.

Integracja: Połącz wszystkie dane w swoim oprogramowaniu do automatyzacji marketingu poprzez integracje. ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi, w tym HubSpot, Figma, Salesforce i innymi. Możesz także osadzić wszystko w swoim obszarze roboczym poprzez niestandardowe integracje.

Organizuj: Ustaw swoją platformę automatyzacji tak, aby spełniała Twoje potrzeby.

Dodaj użytkowników i włącz uprawnienia

Tworzenie wytycznych dotyczących marki i przesyłanie zasobów

Przeprowadzanie szkoleń i programów wdrożeniowych dla użytkowników

Migracja: Oczyść i sformatuj dane z innych platform, aby były spójne i dokładne. Usuwanie duplikatów i innych niepotrzebnych informacji.

Firma Finastra, zajmująca się oprogramowaniem finansowym, daje przykład wdrożenia i niestandardowego ustawienia ClickUp dla swoich potrzeb rynkowych. Używają ClickUp do organizowania generowania popytu we wszystkich jednostkach biznesowych i regionach.

Obejmuje to śledzenie działań związanych z wejściem na rynek, tworzenie pulpitów, konsolidację informacji oraz zarządzanie kampaniami i automatyzacjami w celu utrzymania synchronizacji zespołu.

Przeczytaj również: Dowiedz się, jak gigant usług finansowych Finastra doświadczył 40% wzrost wydajności w zakresie wejścia na rynek (GTM) przy użyciu ClickUp.

3. Realizuj strategię automatyzacji marketingu

Po ustawieniu fundamentów automatyzacji marketingu nadszedł czas na wdrożenie strategii.

Mapa podróży klienta

Stwórz mapę podróży dla niestandardowych typów klientów, produktów i kanałów. Zidentyfikuj ścieżkę i różne punkty styku. Tablica ClickUp to świetny sposób na ustrukturyzowanie tego procesu proces planowania marketingowego wspólnie.

Wizualizacja doświadczeń i mapa podróży klienta z ClickUp Whiteboards

Twórz zautomatyzowane cykle pracy

Zidentyfikuj ścieżki, które chcesz zautomatyzować dla swoich niestandardowych klientów. Narysuj cykle pracy dla każdego z nich i ustaw je za pomocą Automatyzacja ClickUp do automatycznego wyzwalacza.

Automatyzacja e-maili za pomocą ClickUp

Wybierz spośród ponad 100 wstępnie zaprojektowanych szablonów automatyzacji lub zaprojektuj własne za pomocą ClickUp. Oto kilka automatyzacji marketingowych i zarządzania projektami, które możesz ustawić.

Wyślij powitalnego e-maila, gdy użytkownik zapisze się do newslettera

Wysłać retencyjny cykl pracy, gdy klient porzuci zakup

Wysyłaj zautomatyzowane życzenia urodzinowe z niestandardowymi kodami rabatowymi

Wysyłanie kampanii pielęgnacyjnych do nieaktywnych kont

Bonus: Sprawdź najważniejsze z nich narzędzia do zarządzania kampaniami do rozważenia jako część stosu marketingowego.

Twórz zawartość wielokrotnego użytku

Aby dołączyć do automatyzowanych cykli pracy, utwórz lub prześlij zawartość. Użyj dokumentów ClickUp, aby zapisać wytyczne dotyczące marki. Użyj widoku listy, aby zobaczyć wszystkie zasoby projektu wizualnego w jednym widoku. Formularze ClickUp umożliwiają tworzenie mechanizmów pozyskiwania leadów i osadzanie ich na stronach docelowych.

4. Włącz interakcje użytkownika

Powodzenie twojego programu automatyzacji marketingu w przedsiębiorstwie zależy od tego, jak dobrze twoje zespoły z niego korzystają. Ułatw im to.

Uniwersalne wyszukiwanie i odpowiedzi AI z ClickUp Brain

Wyeliminuj grę w przewracanie krzeseł i przenieś wszystkie dane w jedno miejsce

Przeszkol swoich pracowników z nowego narzędzia

Włącz łatwego w użyciu chatbota, takiego jak ClickUp Brain aby odpowiedzieć na wszystkie pytania użytkowników

5. Ustawienie pulpitów nawigacyjnych

Zidentyfikuj kluczowe wskaźniki i ustaw Pulpity ClickUp do ich śledzenia. Śledź wydajność kampanii, postęp projektu, wydajność zespołu, czas spędzony na zadaniach marketingowych i nie tylko.

Pulpity marketingowe z ClickUp

Jeśli chodzi o zarządzanie mediami społecznościowymi, żadne inne narzędzie nie jest tak solidne jak ClickUp. Jeśli chcesz wiedzieć wszystko, co dzieje się w dowolnym momencie, żadne inne narzędzie nie zapewni Ci takiego samego poziomu wglądu.

Sarah Lively, dyrektor ds. mediów społecznościowych, Cartoon Network

6. Prowadzenie kampanii testowych

Zanim pójdziesz na całość, przeprowadź kilka kampanii testowych. Wybierz niewielką grupę użytkowników i wykonaj dla nich automatyzacje testowe. Sprawdź, czy cykle pracy działają zgodnie z przeznaczeniem. Potwierdź również, że ustawione pulpity dokładnie odzwierciedlają wydajność.

7. Zaplanuj przeglądy i ciągłe doskonalenie

Nowoczesna automatyzacja marketingu w przedsiębiorstwie nie jest czymś zrobionym raz na zawsze. W miarę ewolucji sytuacji, gromadzenia większej ilości danych i uzyskiwania większej ilości spostrzeżeń, automatyzacja musi być również optymalizowana.

Aby to zapewnić, należy ustawić regularne przeglądy z Teams. Śledź skuteczność każdego zautomatyzowanego cyklu pracy i optymalizuj go w razie potrzeby. Eliminuj niedziałające cykle pracy i regularnie eksperymentuj z nowymi.

Automatyzacja procesów i przyspieszenie wyników marketingowych dzięki ClickUp

W cyfrowym świecie dobra obsługa klienta jest podstawą powodzenia biznesu. Automatyzacja jest jego integralną częścią. Dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń dla wielu klientów w różnych kanałach wymaga solidnego programu automatyzacji marketingu.

Jego skuteczność opiera się na czterech komponentach: Ludzi, procesów, technologii i danych.

Wirtualny obszar roboczy ClickUp został zaprojektowany tak, aby z łatwością zarządzać wszystkimi tymi czterema komponentami. ClickUp umożliwia ludziom łączenie się i efektywną współpracę. Umożliwia udostępnianie odpowiedniej ilości informacji właściwym osobom z odpowiednią kontrolą dostępu.

Narzędzia do współpracy i automatyzacji pomagają usprawnić te procesy. Zapewniają widoczność każdego punktu styku w czasie rzeczywistym, a ich liczne integracje i możliwości danych pomagają zespołom zrozumieć trendy kontekstowo.

ClickUp łączy możliwości marketingu i zarządzania projektami, aby zapewnić kompleksową kontrolę nad wysiłkami związanymi z rozwojem firmy. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .