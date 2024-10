Jak wdrażać strategie marketingu doświadczeń (+przykłady)

W 2012 roku Red Bull przeszedł do historii dzięki swojemu kultowemu skokowi Stratos Jump, podczas którego spadochroniarz Felix Baumgartner skoczył z krawędzi przestrzeni kosmicznej, bijąc rekordy i porywając miliony ludzi na całym świecie.

To nie był tylko wyczyn kaskaderski - to była klasa mistrzowska w marketingu doświadczeń. Red Bull nie tylko powiedział ludziom, że może "dodać ci skrzydeł", ale pokazał to w odważny, niezapomniany sposób, który idealnie pasował do ich marki.

Wynik? Globalny szum, rekordowa liczba transmisji na żywo i silne emocjonalne połączenie z publicznością. To nic innego jak marketing doświadczeń. ✨

W tym artykule wyjaśnimy, czym jest marketing empiryczny i jak można go wdrożyć.

Czym jest marketing doświadczeń?

Marketing doświadczeń jest strategia komunikacji marketingowej która wykracza poza promocję produktu - zanurza konsumentów w niezapomnianych, interaktywnych doświadczeniach, pozwalając im na połączenie się z marką na głębszym poziomie emocjonalnym. Doświadczenia te mogą przybierać różne formy, od wydarzeń na żywo i pop-upów po aktywacje w rzeczywistości rozszerzonej lub wirtualnej.

Tym, co odróżnia marketing empiryczny od tradycyjnego, jest skupienie się na zaangażowaniu, a nie na ekspozycji. Podczas gdy tradycyjny strategie marketingowe polegają na nadawaniu wiadomości za pośrednictwem mediów takich jak reklamy telewizyjne, drukowane lub banery cyfrowe, marketing empiryczny przenosi nacisk na dwukierunkową interakcję, umożliwiając konsumentom bezpośrednie zaangażowanie się w markę.

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, które często sprawiają wrażenie transakcji, marketing empiryczny w dużej mierze opiera się na kreatywnych, dynamicznych kampaniach. Ta wyjątkowa perspektywa tworzy długotrwałe wrażenia związane z marką, zapewniając, że konsument nie jest tylko kupującym, ale orędownikiem wartości i wizji marki.

Korzyści z marketingu doświadczeń

Oto korzyści, jakie może przynieść projekt marketingu doświadczeń daje:

Budowanie emocjonalnego połączenia z konsumentami

Marketing doświadczeń wykracza poza opowiadanie historii - pozwala konsumentom ją przeżyć. Tworzy to głębokie połączenia emocjonalne, które rezonują długo po zakończeniu doświadczenia. W przeciwieństwie do tradycyjnych reklam, które mogą wydawać się bezosobowe, marketing doświadczeń daje ludziom szansę na stworzenie prawdziwych wspomnień z marką, czyniąc ją bardziej osobistą i możliwą do powiązania.

Zwiększenie lojalności wobec marki poprzez znaczące doświadczenia

Kiedy potencjalni klienci aktywnie angażują się w markę, mają poczucie przynależności. To zanurzenie zmienia niestandardowych nabywców w lojalnych klientów, ponieważ nie tylko obserwują markę - są jej częścią. Ten rodzaj lojalności jest trudny do osiągnięcia za pomocą tradycyjnych metod, które często wydają się jednostronne.

Zwiększenie rozpoznawalności marki poprzez marketing szeptany

Nic nie rozprzestrzenia się szybciej niż wspaniałe doświadczenie. Kiedy ludzie cieszą się czymś naprawdę wyjątkowym, naturalnie chcą podzielić się tym z innymi. Niezależnie od tego, czy chodzi o posty w mediach społecznościowych, czy rozmowy twarzą w twarz, marketing doświadczeń zwiększa rozpoznawalność marki świadomość marki promocja marki w najbardziej zaufany sposób - poprzez osobiste rekomendacje

Zwiększenie zasięgu w mediach społecznościowych

W erze, w której wszyscy szukają chwil wartych udostępniania, marketing empiryczny oferuje właśnie to. Dostarczając interaktywnych, atrakcyjnych wizualnie doświadczeń, marki dają konsumentom idealną zawartość do opublikowania na ich kontach w mediach społecznościowych. Każde udostępnianie zwiększa wydajność kampanii marketingowej produktu zasięg, tworząc efekt falowania zaangażowania daleko poza początkową grupę odbiorców.

Wyróżnij się wśród konkurencji

Marketing doświadczeń pomaga markom przebić się przez szum. Zamiast walczyć o uwagę odbiorców za pomocą ogólnych reklam, tworzy niezapomniane chwile, które wyróżniają markę. W morzu konkurentów oferowanie unikalnych doświadczeń daje konsumentom powód do wyboru marki, sprzyjając silniejszym i trwalszym połączeniom.

Na przykład eksperymentalna premiera w pełni elektrycznego Macana na SXSW 2024 przez Porsche miała funkcję wirtualnej podróży rozpoczynającej się od staromodnej stacji benzynowej (zaktualizowanej do ładowania samochodów elektrycznych).

Uczestnicy wydarzenia mogli wejść do środka i przejść przez myjnię samochodową, a następnie znaleźć się na dziedzińcu motelu z klasycznym Porsche zaparkowanym na zewnątrz. Pokoje motelowe zostały wyposażone w specjalne wrażenia sensoryczne zarówno dla starszych, jak i dzieci.

_via Porsche Czytaj więcej: 10 najlepszych konferencji marketingu cyfrowego, w których warto wziąć udział

Rodzaje marketingu doświadczeń

Marketing doświadczeń przybiera różne formy i formularze. Oto najczęstsze rodzaje przykładów marketingu empirycznego:

Marketing wydarzeń

W tym typie marketingu doświadczeń marki organizują lub sponsorują wydarzenia na żywo, takie jak koncerty, festiwale lub targi. Marketing wydarzeń pozwala markom tworzyć niezapomniane doświadczenia, które przyciągają odbiorców i wspierają poczucie wspólnoty. Kluczem jest zapewnienie platformy, na której uczestnicy mogą wchodzić w interakcje z marką w znaczący i przyjemny sposób, pozostawiając po sobie trwałe wrażenie.

Aktywacje marki

Są to kampanie o dużym wpływie, zaprojektowane w celu natychmiastowego przyciągnięcia uwagi i zwiększenia zaangażowania. Aktywacje marki często koncentrują się na wprowadzeniu nowego produktu lub usługi, mając na celu stworzenie szumu i napędzanie marketingu szeptanego. Mogą one przybierać formę sklepów pop-up, flash mobów lub taktyk marketingu partyzanckiego, z zamiarem zachwycenia konsumentów w nieoczekiwany sposób.

Próbki produktów

Ta strategia marketingu empirycznego polega na zapewnieniu konsumentom praktycznego doświadczenia z produktami marki. Oferując darmowe próbki lub wersje próbne, firmy sprawiają, że konsumenci bezpośrednio angażują się w ich produkty. To powoli buduje zaufanie i zwiększa prawdopodobieństwo konwersji. Wydarzenia związane z próbkami produktów działają szczególnie dobrze, gdy marka jest pewna jakości swojej oferty i chce zaszczepić to samo zaufanie w konsumentach poprzez bezpośrednią interakcję.

Wciągające doświadczenia

Doświadczenia immersyjne przenoszą wydarzenia marketingu empirycznego na wyższy poziom, w pełni angażując zmysły i emocje konsumentów. Obejmują one doświadczenia wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości (VR/AR), wielozmysłowe pop-upy lub interaktywne instalacje artystyczne. Celem jest przeniesienie konsumentów do świata marki, tworząc narrację, którą mogą żyć i odkrywać. Doświadczenia te przyciągają uwagę i budują silne połączenie emocjonalne, które pozostaje z odbiorcami przez długi czas.

Czytaj więcej: 20 marketingowych wskaźników KPI, które pomogą Ci zdobyć rynek

Przykłady powodzenia kampanii marketingu doświadczeń

Historia pełna jest marek, które wielokrotnie wykorzystywały marketing doświadczeń. Oto kilka fajnych przykładów powodzenia experiential kampanie marketingowe .

Sen LV Louis Vuitton

_via Louis Vuitton Wyróżniającym się przykładem marketingu empirycznego jest wystawa LV Dream firmy Louis Vuitton w Paryżu. To wciągające doświadczenie pozwoliło odwiedzającym poznać historię marki i współpracę z nią, tworząc osobiste połączenia, a nie tylko prezentując produkty. Doświadczenie było kontynuowane ze sklepem z pamiątkami oferującym ekskluzywne elementy i Le Café, gdzie markowe wypieki dodają kolejną warstwę do interakcji.

Łącząc modę, historię i gastronomię, Louis Vuitton tworzy niezapomniane, wielozmysłowe doświadczenie, które przemawia zarówno do lojalnych klientów, jak i przypadkowych gości. Podejście to doskonale oddaje sposób, w jaki marketing empiryczny wspiera głębsze emocjonalne połączenia z firmą.

IKEA's Sleepover Event

_via The Guardian W 2011 roku IKEA zorganizowała nocowanie dla grupy szczęśliwych klientów w jednym ze swoich sklepów w Essex w Wielkiej Brytanii. Wydarzenie to zostało zainspirowane przez grupę na Facebooku, w której ludzie wyrazili chęć spędzenia nocy w sklepie IKEA. Uczestnicy otrzymali pełne doświadczenie "sleepover ", w tym masaże, porady ekspertów dotyczące snu oraz możliwość przetestowania łóżek IKEA. To interaktywne doświadczenie dało konsumentom wyjątkową okazję do połączenia się z produktami IKEA w osobisty i niezapomniany sposób.

Sklepy Nike "House of Innovation

_via Nike Flagowe sklepy Nike w Nowym Jorku, Szanghaju i Paryżu, zwane "House of Innovation", zapewniają klientom w pełni angażujące doświadczenie marki. Odwiedzający mogą spersonalizować własne sneakersy, poznać najnowsze technologie w odzieży sportowej i skorzystać z rozszerzonej rzeczywistości, aby wizualizować produkty w unikalny sposób. Sklepy te wykraczają poza tradycyjny handel detaliczny, pozwalając klientom zaangażować się w markę w praktyczny sposób, który pokazuje zaangażowanie Nike w innowacje.

Mini sklep z pączkami Google Strona główna

_via Business Insider Google połączył demonstrację produktu ze słodkim poczęstunkiem, tworząc wyskakujące sklepy z pączkami w kilku miastach USA w celu promocji Google Home Mini. Dzięki temu strategia promocji odwiedzający mogli zadawać pytania urządzeniu Google Home Mini, a w zamian maszyna wydawała albo darmowego pączka, albo Google Home Mini. To zabawne i interaktywne doświadczenie nie tylko podkreśliło możliwości Google Home Mini w wyjątkowy sposób, ale także stworzyło niezapomniane i łatwe do udostępnienia doświadczenie dla uczestników.

Czytaj więcej: 10 najlepszych programów do raportowania marketingowego

Wdrażanie strategii marketingu doświadczeń

Marketing doświadczeń musi być zrobiony dobrze, aby przyniósł wyniki. Nie chodzi już tylko o organizację wydarzenia. Oto przewodnik krok po kroku, jak zrobić marketing doświadczeń:

1. Zacznij od celu, a nie tylko od celu

Kiedy zaczynasz od celu, a nie tylko od celu, przenosisz ogniskowanie ze śledzenia wskaźników na oferowanie wartości. Tradycyjny marketing często koncentruje się na osiągnięciu konkretnych liczb - takich jak zwiększenie sprzedaży. Chociaż są one ważne, marketing empiryczny rozwija się dzięki tworzeniu głębszych emocjonalnych połączeń z odbiorcami w celu zwiększenia świadomości marki, czego same wskaźniki nie są w stanie uchwycić.

Aby stworzyć strategię marketingu empirycznego, należy myśleć głębiej:

Jakie połączenie emocjonalne chcesz zbudować?

Czy chcesz, aby Twoi odbiorcy poczuli się zainspirowani, żądni przygód lub stali się częścią większego ruchu?

Zdefiniuj cel stojący za Twoim doświadczeniem i pozwól mu kształtować każdy szczegół.

Na przykład, jeśli wprowadzasz na rynek produkt przygodowy na świeżym powietrzu, doświadczenie powinno sprawić, że uczestnicy poczują się żądni przygód i wolni. Jeśli promujesz sprawę lub ruch społeczny, twoje wydarzenie powinno wzbudzać pasję i solidarność.

2. Poznaj swoich odbiorców od podszewki

Marketing doświadczalny polega na tworzeniu spersonalizowanych momentów dla odbiorców docelowych. Zacznij więc od poznania swoich odbiorców od podszewki. Wyjdź poza dane demograficzne - zanurz się w ich preferencjach i wyzwaniach. Przeanalizuj, jakie doświadczenia ich zaskoczą lub co sprawi, że będą chcieli podzielić się nimi ze znajomymi? Kiedy wykorzystasz ich emocje, zmienisz biernych widzów w aktywnych uczestników swojej marki.

💈Bonus : Możesz użyć Szablon Persony Użytkownika ClickUp aby zrozumieć potrzeby i preferencje swoich klientów oraz realizować kampanie empiryczne.

3. Stwórz wyjątkowe, niezapomniane doświadczenie

Zapomnij o standardowym scenariuszu wydarzenia - skup się na stworzeniu czegoś, co będzie się wyróżniać i sprawi, że ludzie będą o tym mówić. **Nie chodzi o budżet; chodzi o przełamanie oczekiwań

Zacznij od pytania: "Co możesz zrobić, czego nie robi nikt inny?"

Niezależnie od tego, czy jest to wciągające wirtualne doświadczenie, czy prosta, ale potężna aktywność praktyczna, kluczem jest zaoferowanie czegoś, co zaskakuje i angażuje.

Najlepsze doświadczenia nie opierają się na rozmiarze lub ekstrawagancji - wyróżniają się, ponieważ są inne.

Możesz użyć Tablice ClickUp do burzy mózgów na temat eksperymentalnych kampanii marketingowych i ustalenia, w jaki sposób chcesz połączyć się z docelowymi odbiorcami. Umożliwia dodawanie notatek, załączanie połączonych linków, plików i obrazów oraz tworzenie zadań dla członków zespołu w celu przekształcenia wizji w rzeczywistość.

Teams mogą również używać Tablic do wizualnego mapowania pomysłów, przepływów wydarzeń i kluczowych punktów styku, co ułatwia wizualizację tego, jak doświadczenie zostanie wprowadzone w życie. Jest to idealne rozwiązanie do planowania każdego aspektu wydarzenia, od logistyki po kreatywne koncepcje, przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich na tym samym planie.

_Burza mózgów i realizacja pomysłów na marketing empiryczny z zespołem dzięki ClickUp Whiteboards

4. Bądź tam, gdzie są Twoi odbiorcy

Wybierz odpowiednie środowisko - niezależnie od tego, czy jest to fizyczna lokalizacja, czy przestrzeń cyfrowa - w oparciu o to, gdzie Twoi docelowi odbiorcy naturalnie spędzają czas. Spraw, aby doświadczenie było dla nich dostępne i istotne, niezależnie od tego, czy jest to sklep pop-up, czy aktywacja online.

Używaj Widok mapy ClickUp'a podczas burzy mózgów w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca. Użyj go, aby przypiąć zadania do określonych lokalizacji na mapie, oznaczyć je kolorami według statusu lub priorytetu, a nawet wyświetlić je w trybie satelitarnym. Jest to szczególnie przydatne dla teamów, które muszą pracować w terenie, takich jak ekipa marketingu doświadczeń. Wizualizacja zadań na mapie pozwala łatwo zobaczyć, gdzie praca musi zostać zrobiona, zidentyfikować potencjalne konflikty i zoptymalizować trasy.

Użyj widoku mapy ClickUp, aby przypiąć zadania związane z wydarzeniami do określonych lokalizacji na mapie

5. Budowanie oczekiwania i ekscytacji

Doświadczenie zaczyna się na długo przed wydarzeniem. Stwórz poczucie ekskluzywności dzięki zagadkom, zakulisowej zawartości i strategicznym partnerstwom z influencerami. Niech twoi odbiorcy poczują, że otrzymują dostęp do czegoś wyjątkowego.

Im więcej ciekawości i ekscytacji wzbudzisz z góry, tym więcej osób zostanie przyciągniętych. Kiedy czują, że są częścią czegoś rzadkiego i ekscytującego, nie tylko uczestniczą w wydarzeniu - są w nie zaangażowani. W ten sposób można przekształcić odsetki w uczestnictwo jeszcze przed rozpoczęciem wydarzenia.

Możesz użyć Szablon planu kampanii ClickUp aby skutecznie planować i realizować kampanie marketingowe. Szablon dostarcza zakończone ramy do uruchomienia powodzenia kampanii marketingu doświadczeń.

Powodzenie kampanii marketingu doświadczeń dzięki szablonowi planu kampanii ClickUp

Pomaga on w ustawieniu celów, dostosowaniu skupienia zespołu do celów kampanii i zarządzaniu zadaniami. Możesz także śledzić postępy kampanii w czasie rzeczywistym i wprowadzać poprawki w razie potrzeby.

6. Zachęcanie do udostępniania zawartości w czasie rzeczywistym

Twórz momenty w ramach doświadczenia, które można naturalnie udostępniać. Niezależnie od tego, czy jest to uderzająca wizualizacja, zabawna aktywność, czy coś nieoczekiwanego, zaprojektuj doświadczenie w sposób, który zachęci uczestników do uchwycenia i udostępniania swoich chwil w mediach społecznościowych.

7. Przekształć chwilę w powiązanie

Prawdziwa wartość marketingu doświadczeń leży w tym, co dzieje się po wydarzeniu. Nie pozwól, aby połączenie wygasło - prowadź spersonalizowaną komunikację, która wzmocni stworzoną więź. Zaoferuj coś znaczącego, na przykład ekskluzywną zawartość, oferty specjalne lub wcześniejszy dostęp do przyszłych wydarzeń.

Kluczem jest pielęgnowanie tego zaangażowania, aby uczestnicy czuli się częścią podróży Twojej marki, a nie tylko uczestnikami jednego wydarzenia. W ten sposób można przekształcić doświadczenia w lojalność klientów.

8. Śledzenie wskaźników

Marketing doświadczeń to doskonały sposób na zdobycie zaangażowania klientów i zbudowanie społeczności.

Ale do zrobienia jest śledzenie powodzenia kampanii marketingu doświadczeń? Czy jest to generowanie leadów, wzmianki w mediach społecznościowych czy sprzedaż wydarzeń?

Zobaczmy kilka kluczowych wskaźników marketingowych, które można śledzić:

Współczynnik uczestnictwa: Śledzenie liczby uczestników, którzy fizycznie lub wirtualnie wzięli udział w wydarzeniu

wskaźnik zaangażowania: Analizuj zaangażowanie konsumentów poprzez czas poświęcony przez nich na interakcję z marką lub ocenę produktu. Można również przeprowadzić ankietę satysfakcji klienta po wydarzeniu, aby poznać ogólne opinie na temat marki

konwersja leadów: Sprawdź, ile nowych rejestracji otrzymałeś w ramach kampanii i ilu konsumentów kontynuowało działania po wydarzeniu

zasięg w mediach społecznościowych: Analizuj zasięg i wyświetlenia postów w mediach społecznościowych związanych z kampaniami. Ponadto możesz sprawdzić ilość danych generowanych przez użytkowników, w tym zdjęć i wideo Pulpity ClickUp mogą pomóc w śledzeniu i analizowaniu zaangażowania w kampanię i konwersji. Można ich używać do monitorowania zasięgu i zaangażowania zawartości generowanej przez użytkowników w mediach społecznościowych. Umożliwia nawet tworzenie szczegółowych raportów w celu omówienia wyników kampanii z odpowiednimi interesariuszami.

Mierz wydajność kampanii marketingu empirycznego za pomocą ClickUp Dashboards

Czytaj więcej: Przewodnik marketera po marketingu cyklu życia klienta

Wykorzystanie technologii w marketingu empirycznym z ClickUp

Jeśli chodzi o marketing empiryczny, kluczem do powodzenia jest utrzymanie wszystkiego w ryzach i śledzenie wydarzeń ClickUp Marketing Solution przydaje się. To coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania zadaniami - pomaga zespołowi planować, współpracować i sprawnie realizować każdy szczegół kampanii.

Przyjrzyjmy się, jak możesz wykorzystać ClickUp, aby uprościć wszystko, od burzy mózgów po kontrolę budżetów.

twórz strategie i kampanie marketingowe oraz łatwo śledź ich wyniki dzięki rozwiązaniu marketingowemu ClickUp

Generuj pomysły na empiryczne kampanie marketingowe za pomocą AI

Kampanie marketingu doświadczeń muszą być kreatywne, aby utrzymać zaangażowanie odbiorców docelowych. Podczas gdy można szukać inspiracji marketingowych od innych marek, ważne jest, aby znaleźć unikalne pomysły, które są zgodne z wartościami i celami Twojej marki. ClickUp Brain , potężny asystent AI, może ci tutaj pomóc. Wystarczy dodać szczegóły, takie jak grupa docelowa, cele kampanii, budżet i preferowane kanały, a on dostarczy odpowiednie pomysły na kampanię.

_Generuj pomysły na interaktywne kampanie dla swojej marki za pomocą ClickUp Brain

Zarządzaj szczegółami kampanii

Gdy masz już gotowe pomysły na kampanię, musisz stworzyć szczegółowy plan marketingowy . Dokumenty ClickUp może ułatwić ten proces. Pozwala Teamsom tworzyć, udostępniać i edytować istotne informacje w czasie rzeczywistym

Możesz użyć Dokumenty ClickUp do tworzenia strategii, osi czasu i kluczowych działań dla kampanii marketingu empirycznego. Pomaga:

Sporządzić listę celów kampanii

Zdefiniować grupę docelową

Sporządzić mapę wyczyszczonych wyników kampanii

Niezależnie od tego, czy chodzi o dokumentowanie planów wydarzeń, udostępnianie briefów kreatywnych czy sporządzanie raportów po wydarzeniu, ClickUp Docs organizuje całą komunikację w jednym miejscu.

_Użyj ClickUp Docs do przechowywania strategii marketingu empirycznego w jednym miejscu

Automatyzacja marketingowych cykli pracy

Niezależnie od tego, czy chcesz zautomatyzować wysyłanie kolejnych e-maili po wydarzeniu, czy wyzwalać powiadomienia, gdy zadania zostaną zakończone, Automatyzacja ClickUp mogą zmniejszyć ręczne obciążenie pracą. Gwarantuje to, że zespół pozostaje skoncentrowany na strategii wysokiego poziomu, a nie na zadaniach wykonywanych ręcznie.

zbuduj wiele rodzajów automatyzacji, aby zwiększyć powodzenie kampanii marketingowych za pomocą ClickUp Automations_

Przypisywanie zadań i śledzenie postępów kampanii

Teraz nadchodzi trudna część - realizacja kampanii. Wymaga ona zarządzania zasobami, przypisywania zadań i stałego śledzenia postępów. To jest miejsce, w którym potrzebujesz Zadania ClickUp . Pozwala utworzyć oddzielną listę zadań dla każdego elementu działania, takiego jak określenie grupy docelowej, ustalenie budżetu wydarzenia, podjęcie decyzji o miejscu wydarzenia, współpraca z influencerami i koordynacja próbkowania produktów z dostawcami.

Możesz szybko przydzielać zadania różnym członkom zespołu i ustalać terminy, aby zapewnić odpowiedzialność, połączyć różne zadania i ustawić priorytety zadań.

_Create actionable tasks for experiential marketing campaigns with ClickUp Tasks (Twórz zadania do realizacji w kampaniach experiential marketingowych za pomocą ClickUp Tasks_)

Rozpocznij kampanię marketingu doświadczeń z ClickUp

ClickUp upraszcza cały proces marketingu doświadczeń - od zarządzania projektami i śledzenia zadań po burze mózgów z Tablicami i automatyzację cyklu pracy z ClickApps. Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Docs do płynnej współpracy i śledzenie czasu do zarządzania budżetem, każdy aspekt kampanii pozostaje zorganizowany i zgodny z harmonogramem.

Wraz z ewolucją marketingu doświadczeń, bycie na bieżąco oznacza korzystanie z narzędzi, które pomagają pracować mądrzej, a nie ciężej. Konsumenci oczekują bardziej wciągających i spersonalizowanych doświadczeń, a dzięki ClickUp możesz skutecznie spełniać te oczekiwania i wprowadzać innowacje.

Gotowy, aby przenieść swoje kampanie marketingu doświadczeń na wyższy poziom? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i realizuj swoje wielkie pomysły w jednym miejscu.