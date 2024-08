10 najlepszych konferencji poświęconych marketingowi cyfrowemu w 2024 roku

Marketing cyfrowy rzadko jest statyczny, ale w ciągu ostatnich kilku lat był wyjątkowo burzliwy. 📉

Byliśmy świadkami zakłóceń związanych z GA4 Google, Search Generative Experience (SGE) i generatywnymi Narzędzia AI jak ChatGPT. Do tego doszła utrata plików cookie stron trzecich i oczywiście ciągle zmieniające się zachowania klientów. Dla marketerów cyfrowych był to czas ciągłego uczenia się i oduczania.

Więc do zrobienia trzymać rękę na pulsie marketingu online? Jak poznać i zaadoptować pojawiające się trendy w marketingu cyfrowym, zanim staną się one w pełni rozwiniętymi zjawiskami wirusowymi?

Dobrym miejscem na rozpoczęcie jest spotkanie z ekspertami w swojej branży. Konferencje marketingu cyfrowego gromadzą globalnych liderów marketingu ze wszystkich branż i są doskonałym miejscem do interakcji z rówieśnikami z branży marketingu cyfrowego.

Jeśli więc planujesz swój kalendarz na ten rok, oto nasza lista 10 najlepszych konferencji marketingu cyfrowego, w których warto wziąć udział w 2024 roku. Zacznij rezerwować bilety! ✈️

Rola konferencji dla specjalistów i teamów marketingu cyfrowego

Wiele osób uważa, że cała wiedza na temat marketingu cyfrowego jest dostępna online, na wyciągnięcie ręki. Po co zawracać sobie głowę osobistymi wydarzeniami? Istnieje jednak więcej niż jeden powód, dla którego warto rozważyć udział w konferencji poświęconej marketingowi cyfrowemu.

Oto kilka z nich:

Networking: Możliwość połączenia się z liderami branży i specjalistami od marketingu na konferencjach marketingu cyfrowego jest nieoceniona. Nigdy nie wiadomo, czy osoba, obok której siedzisz, może stać się twoim kolejnym mentorem, pracownikiem lub szefem

Możliwość połączenia się z liderami branży i specjalistami od marketingu na konferencjach marketingu cyfrowego jest nieoceniona. Nigdy nie wiadomo, czy osoba, obok której siedzisz, może stać się twoim kolejnym mentorem, pracownikiem lub szefem Możliwości uczenia się: Konferencje marketingu cyfrowego oferują wysoce stymulujące środowisko do nauki, w którym można wchłonąć nową wiedzę. Oferują również forum, na którym można znaleźć sprawdzone, praktyczne rozwiązania typowych wyzwań

Konferencje marketingu cyfrowego oferują wysoce stymulujące środowisko do nauki, w którym można wchłonąć nową wiedzę. Oferują również forum, na którym można znaleźć sprawdzone, praktyczne rozwiązania typowych wyzwań Praktyczne spostrzeżenia na przyszłość: Domyślnie konferencje marketingu cyfrowego koncentrują się na przyszłości. W wyniku tego stają się one szybkim kursem na temat tego, jak sprostać oczekiwaniom i przygotować się na nadchodzące zakłócenia, często dzięki nowatorskiej technologii marketingowej

Domyślnie konferencje marketingu cyfrowego koncentrują się na przyszłości. W wyniku tego stają się one szybkim kursem na temat tego, jak sprostać oczekiwaniom i przygotować się na nadchodzące zakłócenia, często dzięki nowatorskiej technologii marketingowej Rozpal swoją miłość do marketingu cyfrowego: Główni mówcy i paneliści na większości konferencji mają mnóstwo wiedzy i mądrości. Być może zainspirują cię i przypomną, dlaczego w ogóle zostałeś marketerem

Ale najważniejszym powodem jest perspektywa i spostrzeżenia, które zyskujesz od liderów marketingu, którzy w przeciwnym razie mogliby być dla Ciebie niedostępni. To nie tylko coś, co można znaleźć w Internecie.

Posłuchajmy, co poprzedni uczestnicy konferencji mają do powiedzenia na temat swoich doświadczeń. Oto, w jaki sposób osoba na Reddit opisała swoje doświadczenia.

przez Reddit Konferencje są głównymi hubami networkingowymi. Dostarczają platformę do znajdowania i interakcji z podobnie myślącymi marketerami. Może się to skończyć budowaniem znaczących relacji, które później przerodzą się w partnerstwo biznesowe.

Lista najważniejszych konferencji marketingu cyfrowego, w których warto wziąć udział w 2024 roku

W tym roku odbędzie się niesamowita lista konferencji i szczytów poświęconych marketingowi cyfrowemu, których nie można przegapić.

Oto 10 najlepszych konferencji poświęconych marketingowi cyfrowemu, w których warto wziąć udział w 2024 roku.

1. Świat marketingu w mediach społecznościowych Social Media Marketing World to trzydniowa konferencja pełna przemówień znanych marketerów, takich jak Ann Handley i Jim Louderback. Marketingowcy podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat najnowszych trendów w marketingu cyfrowym i prognoz dotyczących strategii marketingowych.

Wszyscy uczestnicy mogą osobiście połączyć się z najlepszymi ekspertami i innymi profesjonalistami podczas ekskluzywnego miksera networkingowego po sesji.

To wydarzenie marketingowe pełni również funkcję prowadzonych przez ekspertów warsztatów rozwoju zawodowego przeznaczonych dla marketerów poszukujących głębszej wiedzy.

Data: 18-20 lutego 2024 r

18-20 lutego 2024 r Lokalizacja: San Diego, Kalifornia

San Diego, Kalifornia Tematy zazwyczaj poruszane: Strategia marketingowa, marketing w mediach społecznościowych, content marketing, organiczny marketing społecznościowy, płatny marketing społecznościowy

Strategia marketingowa, marketing w mediach społecznościowych, content marketing, organiczny marketing społecznościowy, płatny marketing społecznościowy Kto powinien wziąć udział: Marketerzy mediów społecznościowych, twórcy zawartości i liderzy biznesu chcący poznać strategie marketingowe

2. Szczyt wydajnościowy Szczyt produktowy to obowiązkowa konferencja marketingu cyfrowego roku dla entuzjastów PLG (product-led growth).

Szczyt jest wypełniony sesjami od globalnych liderów marketingu produktowego w ciągu dwóch dni w tętniącym życiem Nowym Jorku. Konferencja kończy się sesją networkingową "happy hour" organizowaną przez Product-Led Alliance.

Około 80% publiczności stanowią specjaliści wyższego szczebla i kadra kierownicza z firm takich jak Meta, Amazon i Shopify, więc można spodziewać się wiru networkingu.

Data: 20-21 marca 2024 r

20-21 marca 2024 r Lokalizacja: Nowy Jork, Nowy Jork

Nowy Jork, Nowy Jork Tematy zwykle poruszane: Wzrost oparty na produkcie, strategia i marketing

Wzrost oparty na produkcie, strategia i marketing Kto powinien wziąć udział: Marketerzy produktowi, założyciele SaaS i liderzy wzrostu nadzorujący strategię i operacje oparte na produktach

3. INBOUND firmy HubSpot HubSpot's INBOUND to "miejsce, w którym kariery nabierają rozpędu, Business zaczyna się skalować, a społeczność zmienia nas na lepsze"

Zarezerwowanie miejsca oznacza oczekiwanie na trzy dni pełne momentów "Aha" z przerwami edukacyjnymi, panelami prowadzonymi przez ekspertów, różnorodnymi przemówieniami i praktycznymi warsztatami. Spodziewaj się również nawiązania kontaktów z początkującymi specjalistami od marketingu cyfrowego oraz poznania strategii i narzędzi marketingowych napędzających wzrost.

Data: 18-20 września 2024 r

18-20 września 2024 r Lokalizacja: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Typowe tematy: AI, zawartość wideo, e-mail marketing, storytelling, przywództwo, strategia zorientowana na klienta

AI, zawartość wideo, e-mail marketing, storytelling, przywództwo, strategia zorientowana na klienta Kto powinien wziąć udział: Liderzy sprzedaży, marketingu i biznesu oraz profesjonaliści poszukujący rozwoju kariery i wiedzy w celu poprawy wyników biznesowych

4. Gartner Marketing Symposium/Xpo

W tym roku tematem przewodnim Gartner Marketing Symposium/Xpo to Lead Marketing Through Disruption's Next Wave

Uczestnicy dowiedzą się, jak ważne jest "zachowanie ludzkiej strony przywództwa marketingowego, aby pomóc zespołowi wykazać strategiczną wartość i osiągnąć cele wzrostu"

Towarzyszyć temu będą indywidualne rozmowy z ekspertami firmy Gartner.

Można również uzyskać dostęp do ponad 150 sesji najnowszych badań marketingowych Gartnera, sesji okrągłego stołu, studiów przypadków użytkowników końcowych i rozmów z rówieśnikami.

Data: 3-5 czerwca 2024 r

3-5 czerwca 2024 r Lokalizacja: Denver, Kolorado

Denver, Kolorado Tematy zwykle poruszane: Strategia marketingowa, marketing wielokanałowy, strategia marki i AI

Strategia marketingowa, marketing wielokanałowy, strategia marki i AI Kto powinien wziąć udział: CMO, liderzy marketingu, stratedzy i profesjonaliści, którzy chcą przygotować swoje organizacje na przyszłość, jednocześnie wywierając duży wpływ

5. Content Marketing World

Wyprodukowany przez Content Marketing Institute, CMWorld to coroczna konferencja dla profesjonalistów zajmujących się zawartością.

To trzydniowe spotkanie zorganizowane jest wokół przemówień liderów i sesji wymiany pomysłów. Jest to idealne miejsce do pogłębiania wiedzy i poznawania praktycznych rozwiązań pozwalających na powodzenie strategii w zakresie zawartości.

Jak udostępniał jeden z uczestników, "Po uczestnictwie w CMWorld czułem się, jakbym zdobył tytuł magistra

content marketing

!".

Data: 21-23 października 2024 r

21-23 października 2024 r Lokalizacja: San Diego, Kalifornia

San Diego, Kalifornia Tematy zwykle poruszane: Strategia marketingu treści, doświadczenie zawartości, przyszłość marketingu treści

Strategia marketingu treści, doświadczenie zawartości, przyszłość marketingu treści Kto powinien wziąć udział: Specjaliści ds. marketingu cyfrowego, kreatywni, twórcy zawartości i agencje chcące rozwijać karierę i umiejętności

6. LeadsCon

Największe wydarzenie marketingowe związane z generowaniem leadów, LeadsCon gromadzi ponad 3000 profesjonalistów z branży lead-gen na trzy dni nauki prowadzonej przez ekspertów i angażujących dyskusji.

Poszczególne dni mają różne programy. Spodziewaj się jednak mocnych godzin z przemówieniami, warsztatami na temat pozyskiwania klientów, interaktywnymi sesjami, przerwami na networking i mikserami na zakończenie dnia.

Możesz także zaplanować spotkania na miejscu za pomocą LeadCon MeetingsHub, aby połączyć się z profesjonalistami z branż takich jak opieka zdrowotna, FinTech itp.

Data: 8-10 kwietnia 2024 r

8-10 kwietnia 2024 r Lokalizacja: Las Vegas, Nevada

Las Vegas, Nevada Tematyka: Pozyskiwanie klientów, analityka danych, AI, marketing afiliacyjny

Pozyskiwanie klientów, analityka danych, AI, marketing afiliacyjny Kto powinien wziąć udział: Marketerzy, agencje, zespoły zakupowe i specjaliści bezpośrednio zaangażowani w kupowanie, generowanie lub mierzenie leadów biznesowych

7. DigiMarCon UK

Świetna konferencja marketingu cyfrowego to punkt kompleksowej obsługi, w którym można zdobyć cenne lekcje i praktyczne wskazówki dotyczące kanałów marketingowych i wyzwań. To jest właśnie to DigiMarCon UK dostarcza!

Oprócz dwóch dni prowokujących do myślenia keynotes i mistrzowskich kursów strategii podczas jednego z najlepszych osobistych wydarzeń marketingu cyfrowego, można odwiedzić hale wystawowe prezentujące najnowsze technologie marketingu cyfrowego, mobilne, SaaS, AdTech itp.

W konferencji można wziąć udział online lub osobiście, dzięki czemu jest to globalny wirtualny szczyt martech, na który warto poświęcić swój czas.

Data: 29-30 sierpnia 2024 r

29-30 sierpnia 2024 r Lokalizacja: Londyn, Wielka Brytania

Londyn, Wielka Brytania Tematy zwykle poruszane: Automatyzacja sprzedaży i marketingu, sztuczna inteligencja, ChatGPT, SEO, marketing w mediach społecznościowych, CRO, marketing przychodzący i wychodzący

Automatyzacja sprzedaży i marketingu, sztuczna inteligencja, ChatGPT, SEO, marketing w mediach społecznościowych, CRO, marketing przychodzący i wychodzący Kto powinien wziąć udział: Specjaliści ds. marketingu cyfrowego, reklamy i mediów, którzy chcą nawiązać kontakty z liderami myśli i zabrać ze sobą główne elementy działania w celu osiągnięcia powodzenia

8. Międzynarodowy Szczyt Społeczny

The Międzynarodowy Szczyt Społeczny to jednodniowa konferencja poświęcona marketingowi cyfrowemu, zaprojektowana specjalnie dla profesjonalistów zarządzających cyfrowymi i społecznościowymi kanałami marketingowymi w skali globalnej.

Spodziewaj się, że zanurzysz się prosto w pełne akcji sesje efektywnej nauki na temat skutecznego projektowania i prowadzenia międzynarodowych kampanii. Zdobędziesz praktyczne informacje na temat marketingu cyfrowego, wskazówki i taktyki, które będziesz mógł przekazać swojemu zespołowi.

Poza tym, każda godzina wydarzenia marketingowego będzie pełnić funkcję dwóch różnych opcji śledzenia dla uczestników. Możesz swobodnie wybierać między nimi w zależności od preferencji.

Data: 16 maja 2024 r

16 maja 2024 r Lokalizacja: Barcelona, Hiszpania

Barcelona, Hiszpania Tematy zazwyczaj poruszane: Marketing w mediach społecznościowych, podróż klienta, reklamy, marketing organiczny i płatny

Marketing w mediach społecznościowych, podróż klienta, reklamy, marketing organiczny i płatny Kto powinien wziąć udział: Menedżerowie ds. marketingu w mediach społecznościowych i menedżerowie ds. marketingu cyfrowego pracujący w globalnych organizacjach

9. Revenue Operations Summit

Jak sama nazwa wskazuje, szczyt ds Szczyt Operacji Przychodowych skupia się wyłącznie na operacjach przychodowych (RevOps), strategii i zarządzaniu.

Dwa dni konferencji - wypełnione wpływowymi przemówieniami, dyskusjami panelowymi i przerwami - zostały wyselekcjonowane przez najlepszych ekspertów. Podzielą się oni praktycznymi rozwiązaniami, strategiami i ramami, które pomogą ci zbudować silnik wzrostu.

Wieczorne drinki networkingowe będą serwowane dzięki uprzejmości Revenue Operations Alliance.

Data: 4-5 września 2024 r

4-5 września 2024 r Lokalizacja: San Francisco, Kalifornia

San Francisco, Kalifornia Tematy zwykle poruszane: RevOps, zarządzanie zmianą, zarządzanie interesariuszami, RevTech, prognoza sprzedaży

RevOps, zarządzanie zmianą, zarządzanie interesariuszami, RevTech, prognoza sprzedaży Kto powinien wziąć udział: Liderzy RevOps i specjaliści ds. wsparcia sprzedaży poszukujący odpowiedzi na trudne wyzwania RevOps oraz partnerzy technologii marketingowych, aby poruszać się po szybko zmieniających się rynkach

10. eTail eTail to wiodąca konferencja e-commerce i omni-channel w Ameryce. Wysłuchasz wiceprezesów, założycieli, dyrektorów generalnych i ekspertów z najlepszych sprzedawców detalicznych w kraju.

Chociaż konferencja trwa 30 godzin, jest wypełniona sesjami w stylu Tonight Show, zamkniętymi think tankami z kierownictwem C-suite, okrągłymi stołami i dyskusjami grupowymi.

Organizatorzy oferują również segmenty, w tym "Innovation Theater", EXPO dla najnowszych technologii marketingowych e-commerce; oraz "Retailer Hangouts", na 30 minut nieformalnych dyskusji prowadzonych przez prelegentów.

Data: 12-15 sierpnia 2024 r

12-15 sierpnia 2024 r Lokalizacja: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Tematy zwykle poruszane: Lojalność klientów, handel społecznościowy, marketing mobilny, doświadczenia użytkowników, zachowania konsumenckie, AI & MI w eCommerce

Lojalność klientów, handel społecznościowy, marketing mobilny, doświadczenia użytkowników, zachowania konsumenckie, AI & MI w eCommerce Kto powinien wziąć udział: Liderzy e-commerce i marketingu cyfrowego w handlu detalicznym, którzy chcą działać globalnie

ClickUp dla skutecznego zarządzania marketingiem cyfrowym Marketing cyfrowy obejmuje wiele ruchomych części: budowanie kampanii, tworzenie zawartości, zarządzanie relacjami niestandardowymi i wiele innych. Następnie mierzysz swoją wydajność, ponownie kalibrujesz i zaczynasz wszystko od nowa.

To może być przytłaczające. Teams marketingu cyfrowego w organizacjach nastawionych na rozwój często są przepracowani i zestresowani. A to może prowadzić do wyników marketingowych, które są mniej niż optymalne. Ale nie musi tak być.

Platformy takie jak ClickUp dla zespołów marketingowych zostały zaprojektowane, aby pomóc w planowaniu, wykonywaniu i śledzeniu działań cyfrowych kampanie marketingowe w obszarze roboczym typu "wszystko w jednym". Można go używać do tworzenia rozwiązań opartych na współpracy z zespołem w sposób zwiększający wydajność i kreatywność.

Zobaczmy, jak ClickUp może uprościć zarządzanie marketingiem cyfrowym. 💪

Organizuj, wyświetlaj i śledź projekty marketingu cyfrowego w jednym miejscu

Uzyskaj dostęp do ponad 10 konfigurowalnych widoków projektów, aby zaoszczędzić godziny zmarnowane na przekopywanie się przez różne wątki komunikacji. Widoki ClickUp pozwala wybrać spośród widoku tablicy, widoku tabeli, wykresów Gantta i innych, aby uzyskać widok z lotu ptaka na zadania, podzadania, obowiązki i projekty, którymi zespół zajmuje się codziennie, co tydzień i co miesiąc.

Można ich używać do śledzenia postępów w projektach, identyfikowania i rozwiązywania wąskich gardeł oraz zapewniania usprawnienia cykli pracy w celu zapewnienia bezbłędnej i płynnej współpracy między członkami i zespołami.

Użyj widoku kalendarza ClickUp do widoku i śledzenia miesięcznych, tygodniowych i dziennych zadań dla Twojego projektu marketingu cyfrowego

Zarządzaj dużymi i małymi kampaniami w różnych kanałach

Z Dokumenty ClickUp , Tablice ClickUp dzięki narzędziom ClickUp do raportowania, sprawdzania i automatyzacji, strategowanie i koordynowanie kampanii między różnymi funkcjami jest bardzo łatwe.

Używaj ClickUp Docs do tworzenia pięknych dokumentów, wiki i nie tylko - a następnie połącz je z cyklami pracy, aby realizować pomysły ze swoim zespołem

Te narzędzia mogą pomóc planować kalendarze zawartości dla wszystkich kampanii i dokładnie śledzić ich postępy. Możesz wspólnie pracować nad strategią kampanii i jej kopiowaniem w udostępnionych dokumentach, a następnie połączyć te dokumenty bezpośrednio z zadaniami, aby wszyscy byli zgodni i odpowiedzialni. Możesz nawet nadawać etykiety swojemu zespołowi bezpośrednio w Dokumentach i Tablicach, aby przypisywać elementy działań i utrzymywać projekty w ruchu.

Narzędzia te można również wykorzystać do tworzenia marketingowe mapy drogowe w celu raportowania postępów i uzyskania akceptacji ze strony interesariuszy.

Uzyskaj głębszy wgląd i przegląd swoich kampanii na wysokim poziomie dzięki w pełni konfigurowalnym pulpitom w ClickUp

ClickUp umożliwia również tworzenie niestandardowych Pulpity ClickUp do monitorowania wskaźników KPI kampanii. Dodaj zadania raportowania do swoich kampanii, aby śledzić wskaźniki, takie jak ruch w witrynie, konwersje i zaangażowanie w mediach społecznościowych.

Najlepsze jest to, że każdy ma widoczność planów i zasobów kampanii. Koniec z uganianiem się za zatwierdzeniami przez e-mail lub śledzeniem najnowszej wersji dokumentu. Dzięki ClickUp zyskujesz jedno źródło prawdy do usprawniania kampanii w każdym kanale.

Dostęp do narzędzi AI do tworzenia zawartości i zwiększania wydajności

Od burzy mózgów na temat pomysłów na kampanię po generowanie marketingowych studiów przypadku do poprawę wydajności procesów w górę i w dół łańcucha wartości, można oddelegować zarówno kreatywną, jak i gruntowną pracę do ClickUp AI .

Użyj ClickUp AI do generowania materiałów marketingowych w kilka minut. Od pisania tekstów na strony docelowe po optymalizację reklam, jest to potężny asystent AI, który może zrobić wszystko. Możesz również polegać na nim przy podsumowywaniu briefów kampanii i raportowaniu, aby zaoszczędzić czas.

Pisz studia przypadków marketingowych w kilka minut dzięki ClickUp AI

Nigdy więcej nie zaczynaj projektu marketingu cyfrowego od zera

Aby przyspieszyć realizację, możesz uzyskać dostęp do szerokiej gamy szablonów w ClickUp, które są wstępnie zbudowane dla funkcji marketingowych, takich jak zarządzanie zawartością i testowanie, zarządzanie kampaniami, wdrażanie klientów, realizacja projektów itp.

Na przykład, Szablon agencji marketingowej ClickUp został specjalnie zaprojektowany dla solopreneurów i właścicieli agencji świadczących usługi marketingu cyfrowego dla wielu klientów.

W szablonie można korzystać z niestandardowych statusów, aby łatwo wizualizować postęp każdego projektu, płynnie organizować kluczowe szczegóły konta za pomocą pól niestandardowych i poprawiać śledzenie projektów z możliwością śledzenia czasu, etykietami, ostrzeżeniami o zależnościach, e-mailami i nie tylko.

Nie lekceważymy określenia "wszystko w jednym". Możesz zarządzać wszystkimi procesami marketingu cyfrowego za pośrednictwem naszego zespołu, dzięki czemu ClickUp stanie się jednym źródłem prawdy dla Twojego zespołu marketingowego.

A co najlepsze? Otrzymujesz ponad 200 integracji z narzędziami, które już znajdują się w Twoim stosie technologii marketingowych - HubSpot, Slack, Dropbox, Zoom i inne. Wszystkie narzędzia są połączone z ClickUp poprzez natywną dwukierunkową integrację.

Oznacza to lepszą wydajność cyklu pracy i mniej kłopotów, ponieważ dane zawsze pozostają zsynchronizowane.

Więc jeśli nadal trzymasz się arkuszy kalkulacyjnych lub używasz narzędzi marketingu cyfrowego w silosach, nadszedł czas, aby przejść na lepszą alternatywę: ClickUp.

Wybrałeś już konferencję marketingu cyfrowego?

Nie? W takim razie przeczytaj opinie byłych uczestników i szybko podejmij decyzję. Wiele konferencji marketingu cyfrowego oferuje rabaty za wczesną rejestrację.

Ale jeśli odpowiedziałeś entuzjastycznym "Tak!", zacznij natychmiast planować podróż.

Pomiędzy złożeniem wniosku o zatwierdzenie budżetu konferencji a rezerwacją biletów jest prawdopodobnie sto rzeczy, które można przegapić. Na szczęście dla Ciebie, ClickUp sprawia, że planowanie i organizacja pracy to pestka. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!

Najczęściej zadawane pytania

**1. Jaki jest cel konferencji marketingu cyfrowego?

Konferencje marketingu cyfrowego gromadzą specjalistów ds. marketingu w jednym miejscu, aby omówić najnowsze trendy, udostępniać wiedzę, tworzyć prognozy i nawiązywać kontakty z liderami branży i influencerami.

**2. Czym jest cyfrowy szczyt?

Digital Summit to najważniejsza cyfrowa konferencja marketingowa dla marketerów cyfrowych na dowolnym poziomie, z dowolnej branży marketingu cyfrowego. Koncentruje się na zapewnieniu ciągłej nauki poprzez przełomowe strategie, taktyki i narzędzia.

**3. Dlaczego konferencje marketingowe są ważne?

Konferencje marketingowe są ważne, ponieważ zapewniają przestrzeń do osobistego lub wirtualnego uczenia się i nawiązywania kontaktów. Uczestnicy mogą zdobyć wiedzę na temat marketingu cyfrowego, być na bieżąco z najnowszymi trendami i mieć połączenie z najlepszymi ekspertami i innymi marketerami cyfrowymi.