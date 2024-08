10 najlepszych rozwiązań do raportowania marketingu cyfrowego w 2024 roku

Czy jesteś zmęczony ręcznym spędzaniem niezliczonych godzin na tworzeniu raportów marketingowych w arkuszach kalkulacyjnych?

Spędzasz godziny na importowaniu danych marketingowych z wielu kampanii na wielu platformach i narzędziach innych firm, takich jak narzędzia Business Intelligence, Google Analytics, e-mail marketing, wskaźniki wydajności itp. Dane te muszą zostać oczyszczone i skopiowane do formatu wizualnego, aby interesariusze lub klienci mogli zrozumieć wyniki.

Zrozumiałe jest, że proces ten jest frustrujący, czasochłonny, podatny na błędy i przytłaczający. Ponadto, gdy dane docierają do osób decyzyjnych, są już sprzed kilku dni, co prowadzi do powolnego i nieskutecznego podejmowania decyzji.

W tym miejscu z pomocą może przyjść oprogramowanie do raportowania marketingu cyfrowego.

Oprogramowanie do raportowania marketingowego automatyzuje proces raportowania danych dla zapracowanych teamów, zbierając dane z wielu kanałów marketingowych i oprogramowania. Dostarcza wgląd w kluczowe wskaźniki, takie jak ruch na stronie, wygenerowane leady, rejestracje i współczynniki konwersji, aby przeanalizować wydajność kampanii.

Zrobiliśmy dla ciebie ciężką pracę i przygotowaliśmy listę dziesięciu najlepszych narzędzi do zautomatyzowanego raportowania marketingowego oraz ich kluczowych funkcji, limitów i recenzji, aby pomóc ci dokonać właściwego wyboru.

Czytaj dalej, aby wybrać idealne narzędzie, które spełni twoje wymagania i przeniesie twój biznes na wyższy poziom.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do raportowania marketingowego?

Oto kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania do raportowania marketingowego, aby upewnić się, że spełnia ono cele związane z gromadzeniem danych i biznesem.

Zarządzanie kanałami i kampaniami: Jako marketer często prowadzisz wiele kampanii w różnych kanałach. Zarządzanie różnorodnymi kampaniami za pomocą jednego narzędzia do raportowania zwiększa wydajność i efektywność zespołu marketingowego

Jako marketer często prowadzisz wiele kampanii w różnych kanałach. Zarządzanie różnorodnymi kampaniami za pomocą jednego narzędzia do raportowania zwiększa wydajność i efektywność zespołu marketingowego Możliwości AI: Dzięki możliwościom AI i automatyzacji, oprogramowanie do raportowania marketingowego sprawia, że raportowanie jest prostsze. Szukaj platform z wbudowanymi funkcjamiNarzędzia marketingowe AI do tworzenia kopii, podsumowań projektów i aktualizacji postępów

Dzięki możliwościom AI i automatyzacji, oprogramowanie do raportowania marketingowego sprawia, że raportowanie jest prostsze. Szukaj platform z wbudowanymi funkcjamiNarzędzia marketingowe AI do tworzenia kopii, podsumowań projektów i aktualizacji postępów Integracje: Upewnij się, że Twoje narzędzie marketingowe integruje się z różnymi platformami marketingowymi, kanałami i źródłami danych, w tym kanałami mediów społecznościowych, Google Analytics, Google Search Console, Google Data Studio, narzędziami SEO i platformami analityki biznesowej

Upewnij się, że Twoje narzędzie marketingowe integruje się z różnymi platformami marketingowymi, kanałami i źródłami danych, w tym kanałami mediów społecznościowych, Google Analytics, Google Search Console, Google Data Studio, narzędziami SEO i platformami analityki biznesowej Wizualizacja danych: Narzędzie do raportowania marketingowego powinno przekształcać dane marketingowe w atrakcyjny wizualnie, wieloplatformowy i szczegółowy raport marketingowy bez konieczności trenowania modeli danych

Narzędzie do raportowania marketingowego powinno przekształcać dane marketingowe w atrakcyjny wizualnie, wieloplatformowy i szczegółowy raport marketingowy bez konieczności trenowania modeli danych Raportowanie danych: Szukaj platform do raportowania marketingowego, które umożliwiają tworzenie raportów przy użyciu wykresów, tabel i widżetów. Upewnij się również, że wybrana platforma umożliwia tworzenie cyfrowych raportów marketingowych obejmujących preferowane wskaźniki raportowania klienta.

Szukaj platform do raportowania marketingowego, które umożliwiają tworzenie raportów przy użyciu wykresów, tabel i widżetów. Upewnij się również, że wybrana platforma umożliwia tworzenie cyfrowych raportów marketingowych obejmujących preferowane wskaźniki raportowania klienta. Łatwość obsługi: Wybierz narzędzie do raportowania marketingowego z przyjaznym dla użytkownika i ergonomicznym interfejsem. Niezależnie od poziomu zaawansowania, wszyscy członkowie zespołu muszą być w stanie tworzyć raporty i zrozumieć ich wyniki

Wybierz narzędzie do raportowania marketingowego z przyjaznym dla użytkownika i ergonomicznym interfejsem. Niezależnie od poziomu zaawansowania, wszyscy członkowie zespołu muszą być w stanie tworzyć raporty i zrozumieć ich wyniki Koszt: Jeślizakładasz agencję marketingu cyfrowegoszukaj oprogramowania do raportowania marketingu cyfrowego, które pobiera opłaty z góry lub opłaty miesięczne bez dodatkowych kosztów ustawienia. Podczas gdy większość narzędzi pobiera opłatę z góry/miesięczną, należy wziąć pod uwagę dodatkowe opłaty za przekroczenie limitów użytkowania, dodanie dodatkowych użytkowników lub dostęp do funkcji premium

10 najlepszych rozwiązań do raportowania marketingowego w 2024 roku

1. ClickUp

Uporządkuj swoje pomysły marketingowe i inspiracje dzięki narzędziu ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi

Teams marketingowe mają dziś więcej kanałów, typów kampanii i źródeł danych do monitorowania. Jako marketer, zastanawianie się, jak mierzyć dane, ustalać priorytety i organizować to wszystko może stać się przytłaczające.

Dobrą wiadomością jest to, że dzięki ClickUp, narzędziu do planowania projektów marketingowych, wszystkie te inicjatywy nie muszą już być zapisywane w arkuszach kalkulacyjnych.

Teams nowej generacji używają Oprogramowanie do zarządzania marketingiem ClickUp do planowania, tworzenia pomysłów, realizacji i raportowania wszystkich projektów i kampanii na jednej platformie, dzięki czemu jest to kompleksowe narzędzie do raportowania marketingowego.

Użyj ClickUp Brain's AI Writer for WorkTM do generowania, podsumowywania i edytowania zawartości

Pisanie raportów marketingowych może być czasochłonnym zadaniem. Możesz jednak znacznie przyspieszyć ten proces dzięki ClickUp Brain twój partner w burzy mózgów oparty na AI. Wystarczy kilka kliknięć, aby łatwo podsumować notatki, rozmowy i spotkania oraz tworzyć raporty.

ClickUp Brain pomaga również szybciej pisać, sprawdzać pisownię i przygotowywać szybkie odpowiedzi na wiadomości, zachowując przy tym pożądany ton.

Dodatkowo, ClickUp Brain dla teamów marketingowych pomaga w burzy mózgów i tworzeniu zawartości w ciągu kilku minut. Może tworzyć zarysy blogów, generować kreatywne briefy dla zespołów projektowych i ds. zawartości, sugerować pomysły na posty w mediach społecznościowych i tworzyć kampanie e-mail, które zwiększają konwersje.

Łatwe śledzenie marketingowych wskaźników KPI dzięki szablonowi raportowania marketingowego ClickUp

Korzystanie z szablonu Szablon raportowania marketingowego ClickUp pozwala zidentyfikować możliwości rozwoju na wysokim poziomie i zapewnić zgodność między strategią a realizacją. Pomaga zespołowi marketingowemu zrozumieć grupę docelową, mierzyć i wizualizować wydajność kampanii oraz szybko pisać raporty za pomocą AI przy użyciu dokładnych danych.

Użyj Pulpity ClickUp do tworzenia atrakcyjnych wizualnie i bogatych w informacje raportów z danych marketingowych. Możesz dostosować swoje raporty za pomocą widżetów, pól niestandardowych oraz wskaźników KPI i metryk, które chcesz śledzić. Pulpity zapewniają dane w czasie rzeczywistym, idealne do raportowania interesariuszy i klientów oraz ułatwiają skuteczne komunikowanie wyników marketingowych.

Użyj pulpitów ClickUp do wizualizacji wskaźników KPI zespołu w czasie rzeczywistym

Połączenie ClickUp ze stosem technologii marketingowych w celu zbierania danych i gromadzenia spostrzeżeń za pomocą ponad 1000 aplikacji Integracje ClickUp . Zmniejsz błędy transferu danych i zapewnij, że Twój raport marketingowy zawiera dane w czasie rzeczywistym.

Oto najważniejsze funkcje, które sprawiają, że ClickUp jest najlepszym narzędziem do raportowania marketingowego dla agencji marketingowych, Teams i profesjonalistów.

Najlepsze funkcje ClickUp

Pulpity ClickUp: Dostosuj swój pulpit ClickUp, aby idealnie pasował do Twoich unikalnych wymagań, czy to w zakresie e-mail marketingu, SEO, analityki Google, content marketingu, czy innych celów

Dostosuj swój pulpit ClickUp, aby idealnie pasował do Twoich unikalnych wymagań, czy to w zakresie e-mail marketingu, SEO, analityki Google, content marketingu, czy innych celów ClickUp Brain: Użyj ClickUp Brain, aby szybko i łatwo podsumować swoje notatki, pisać atrakcyjne kopie i tworzyć wnikliwe raporty w mgnieniu oka

Asystent AI ClickUp pomaga zespołom marketingowym w szybkim tworzeniu ważnych dokumentów, takich jak studia przypadków

ClickUp Tablica: Zakres i realizacja kampanii, które wpływają na przychody, promują świadomość i pomagają w spotkaniu celów marketingowych i wskaźników KPI zTablica ClickUp *Integracje: Łatwa integracja narzędzi do komunikacji i współpracy. Marketerzy mogą wykorzystać zalety integracji z HubSpot, Google Suite, Salesforce itp.

Zakres i realizacja kampanii, które wpływają na przychody, promują świadomość i pomagają w spotkaniu celów marketingowych i wskaźników KPI zTablica ClickUp *Integracje: Łatwa integracja narzędzi do komunikacji i współpracy. Marketerzy mogą wykorzystać zalety integracji z HubSpot, Google Suite, Salesforce itp. Szablony badań rynkowych: Dodaj strukturę do procesu badawczego dzięki ClickUpszablony badań rynkowych. Zawierają one pytania i pola do zbierania danych istotnych dla Twojego rynku/odbiorców

Limity ClickUp

Zaawansowane funkcje, takie jak ClickUp Brain, są dostępne dla płatnych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny klientów ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9400 recenzji)

4,7/5 (ponad 9400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4000 opinii)

2. AgencyAnalytics

przez AgencyAnalytics Jeśli uruchomisz plik agencję marketingu cyfrowego , AgencyAnalytics pomaga tworzyć niestandardowe pulpity i raportowania przy użyciu danych z różnych kampanii marketingowych, takich jak płatne reklamy, SEO i kampanie w mediach społecznościowych.

Z AgencyAnalytics oprogramowanie do analizy marketingowej tworzenie niestandardowych raportów marketingowych dla klientów nie zajmuje całego dnia dzięki gotowym szablonom i kreatorowi raportów typu "przeciągnij i upuść".

Najlepsze funkcje AgencyAnalytics

Dostęp do wszystkich danych klienta z SEO, PPC, mediów społecznościowych, e-maili, śledzenia połączeń itp. w jednym, intuicyjnym interfejsie w celu szybszego generowania raportów

Tworzenie dostosowanych pulpitów nawigacyjnych z funkcjami takimi jak niestandardowe wskaźniki, konfigurowalne widżety, narzędzie do tworzenia raportów metodą "przeciągnij i upuść", zawartość do osadzenia i nie tylko

Białe etykiety raportów marketingowych z wykorzystaniem logo i elementów brandingowych

Ograniczenia AgencyAnalytics

Tworzenie raportów z wykorzystaniem szczegółowej segmentacji i wielu wskaźników bez ręcznego wprowadzania danych jest bardzo trudne

Cennik AgencyAnalytics

Freelancer: $12/miesiąc za kampanię klienta

$12/miesiąc za kampanię klienta Agencja : 18 USD/miesiąc za kampanię klienta

: 18 USD/miesiąc za kampanię klienta Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny klientów AgencyAnalytics

G2: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

4.7/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 100 opinii)

3. DashThis

przez DashThis DashThis to oprogramowanie do raportowania marketingowego, które pozwala użytkownikom tworzyć konfigurowalne, kompleksowe pulpity i raporty w celu śledzenia i analizowania wskaźników wydajności marketingowej z różnych kanałów w jednym miejscu. Dostarcza scentralizowaną platformę do monitorowania wskaźników KPI, takich jak ruch na stronie internetowej, zaangażowanie w mediach społecznościowych, wydajność kampanii reklamowych i inne.

Dzięki ponad 34 natywnym integracjom można płynnie połączyć wszystkie źródła danych marketingowych i wygenerować dowolny rodzaj wpływowego raportu marketingu cyfrowego.

DashThis najlepsze funkcje

Importowanie nieograniczonej liczby kont klientów, źródeł danych i użytkowników do platformy, aby ułatwić życie agencji marketingowej

Udostępnianie raportów dowolnym osobom w organizacji lub spoza zespołu za pomocą e-maila, adresu URL, a nawet pliku PDF

Dodawanie wszystkich danych, w tym niestandardowych źródeł danych, za pomocą systemu importu plików CSV

Limity DashThis

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

W porównaniu do innych popularnych narzędzi do raportowania marketingowego, ceny DashThis są wyższe

Ceny DashThis

**Indywidualny:$49/miesiąc za trzy pulpity

Profesjonalny : 149 USD/miesiąc za dziesięć pulpitów nawigacyjnych

: 149 USD/miesiąc za dziesięć pulpitów nawigacyjnych Business : 289 USD/miesiąc za 25 pulpitów nawigacyjnych

: 289 USD/miesiąc za 25 pulpitów nawigacyjnych Standard: $449/miesiąc za 50 pulpitów nawigacyjnych

DashThis oceny klientów

G2 : 4.8/5 (70+ recenzji)

: 4.8/5 (70+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

4. Cyfe

przez Cyfe Jednym z wyzwań, przed którymi stoją wewnętrzne zespoły marketingowe, jest komunikowanie zwycięstw związanych ze wskaźnikami wydajności z kierownictwem. Bezpośrednie importowanie danych z różnych narzędzi, takich jak Google Analytics, platformy mediów społecznościowych lub inne narzędzia analityczne, skomplikowałoby raportowanie, ponieważ każda platforma pokazuje inne wskaźniki.

Oprogramowanie do raportowania danych marketingowych Cyfe łączy wiele źródeł danych organizacji i wizualizuje je w łatwym w użyciu pulpicie, aby komunikować bieżącą wartość.

Najlepsze funkcje Cyfe

Udostępnianie i podkreślanie spostrzeżeń dotyczących kampanii w dowolnym miejscu, takim jak portale, strony internetowe, posty na blogach i analizy mediów społecznościowych z wbudowanymi analizami

Skorzystaj z rozwiązań białej etykiety Cyfe do generowania raportów z niestandardowymi funkcjami pod Twoją marką. Funkcje te obejmują dostosowane tła pulpitów, nazwy domen, spersonalizowane adresy URL, które prowadzą interesariuszy klienta do pulpitów itp. Możesz także dodać istotne wskaźniki danych i wskaźniki porównawcze do raportowania wzrostu

Przekształcanie złożonych danych w oszałamiające wizualizacje przy użyciu różnych typów wykresów, takich jak multi-chart, cohort, Gantt, funnel i inne

Gromadzenie danych z dowolnego źródła danych za pomocą ponad 100 integracji i ponad 250 wskaźników zawartych w Cyfe w celu szybszego i dokładniejszego raportowania marketingowego

Limity Cyfe

Ograniczone wizualizacje i niestandardowe możliwości tworzenia raportów marketingowych

Brak odpowiednich wbudowanych integracji utrudnia pozyskiwanie danych z kanałów marketingowych

Ceny Cyfe

Starter : 19 USD/miesiąc za jednego użytkownika i dwa pulpity

: 19 USD/miesiąc za jednego użytkownika i dwa pulpity Standard : $29/miesiąc dla dwóch użytkowników i pięciu pulpitów

: $29/miesiąc dla dwóch użytkowników i pięciu pulpitów Pro : $49/miesiąc dla pięciu użytkowników i dziesięciu pulpitów

: $49/miesiąc dla pięciu użytkowników i dziesięciu pulpitów Premier: $89/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników i 20 pulpitów

Cyfe - niestandardowe oceny klientów

G2: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 70 recenzji)

5. Klipfolio

przez Klipfolio Klipfolio Klips umożliwia tworzenie niestandardowych pulpitów i raportów bez hurtowni danych.

Zespoły zajmujące się danymi używają PowerMetrics Klipfolio do tworzenia i przechowywania metryk z popularnych formatów plików i usług danych. Niezależnie od tego, skąd pochodzą dane, wizualizuj i analizuj dane o krytycznym znaczeniu dla biznesu.

Z kolei Klips jest używany przez zespoły biznesowe do tworzenia pulpitów w czasie rzeczywistym i ustawienia celów w celu monitorowania postępów zespołu.

W organizacjach, w których interdyscyplinarne Teams (takie jak dane i biznes) wykorzystują spostrzeżenia do podejmowania decyzji, zautomatyzowane raportowanie Klipfolio jest najlepszym wyborem.

Najlepsze funkcje Klipfolio

Korzystanie z motywów Klipfolio w celu dostosowania wyglądu pulpitów przy użyciu HTML, CSS i JavaScript do głębszych niestandardowych ustawień pulpitu

Konwersja projektów dbt do katalogów metryk dla użytkowników biznesowych w celu analizy, wizualizacji i udostępniania metryk oraz tworzenia niestandardowych pulpitów. Ta funkcja Powermetrics sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla organizacji z raportowaniem dużej ilości danych

Niezależnie od tego, czy dane znajdują się w chmurze, arkuszach kalkulacyjnych czy na serwerach lokalnych, ponad 100 wstępnie zbudowanych łączników w Klips i integracje wielu źródeł danych w Powermetrics pomagają połączyć wszystkie dane w celu uzyskania wglądu

Limity Klipfolio

Użytkownicy powinni posiadać wiedzę techniczną, aby dobrze korzystać z Powermetrics

Ceny Klipfolio

Dla agencji: Starter : $54/miesiąc Lite : $120/miesiąc Pro : $240/miesiąc Premier : $800/miesiąc

Dla Business: Grow : $142/miesiąc Team : $284/miesiąc Team+ : $570/miesiąc



Klipfolio - niestandardowe oceny klientów

G2 : 4.5/5 (250+ recenzji)

: 4.5/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.7 (150+ recenzji)

6. Mixpanel

przez Mixpanel Dla agencji, które chcą wyjść poza śledzenie danych kampanii, Mixpanel jest jednym z najlepszych narzędzi do raportowania marketingowego. Pomaga monitorować i rozumieć krytyczne wskaźniki, takie jak zachowanie użytkowników w aplikacji i witrynie internetowej, podczas analizowania podróży użytkowników.

Analityka produktów Mixpanel umożliwia menedżerom produktów, projektantom i programistom skupienie się na odkrywaniu i ulepszaniu produktów.

Najlepsze funkcje Mixpanel

Odkrywanie trendów poprzez krojenie danych na platformie i przeglądanie aktualizacji na żywo, aby zrozumieć, na co ludzie reagują bezpośrednio w Twojej aplikacji

Dodaj dane o produktach, marketingu i przychodach swojej firmy do Mixpanel w ciągu kilku minut, aby odblokować unikalne, przydatne do samodzielnej obsługi spostrzeżenia

Korzystaj z zestawów SDK Mixpanel, aby niezawodnie śledzić wydarzenia z aplikacji internetowych, stron internetowych, a nawet z serwerów zaplecza

Limity Mixpanel

Złożony interfejs użytkownika

Nie jest to idealne rozwiązanie dla mniejszych Businessów, które nie posiadają teamów ds. produktu lub rozwoju

Ceny Mixpanel

Starter : Free

: Free Rozwój : Od 24 USD/miesiąc

: Od 24 USD/miesiąc Enterprise: Kontakt w celu uzyskania niestandardowej ceny

Niestandardowe oceny klientów Mixpanel

G2 : 4.6/5 (1000+ recenzji)

: 4.6/5 (1000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (100+ recenzji)

7. Improvado

przez Improvado Agencja marketingowa, która chce dostarczać wartość swoim klientom, potrzebuje potężnej i bogatej w funkcje platformy, takiej jak Improvado. Dzięki Improvado można szybko zautomatyzować złożoną analizę danych kampanii marketingowych i raportowanie.

Oprócz raportowania, narzędzie to pozwala zoptymalizować kampanie dzięki opartemu na danych wglądowi w zachowanie użytkowników.

Improvado oferuje również gotowe modele danych, które budują wysokiej jakości marketingowe zbiory danych, które mogą być używane z analityką biznesową, AI lub tak jak jest.

Najlepsze funkcje Improvado

Użyj gotowych modeliszablony planów marketingowych do tworzenia niestandardowych raportów

Wykorzystaj agenta AI Improvado do konwersacji z platformą, odpowiadania na zapytania związane z działaniami marketingowymi oraz do eksploracji, analizy i interpretacji danych

Twórz automatyczne potoki danych, aby pozyskiwać cenne dane z ponad 500 kanałów, przekształcać je i przechowywać w preferowanej hurtowni danych

Limity Improvado

Niestandardowe opcje raportowania w ograniczonym zakresie

Brak opcji wizualizacji danych; konieczne jest połączenie z oddzielnym narzędziem BI

Ceny Improvado

Niestandardowy cennik

Niestandardowe oceny klientów Improvado

G2 : 4.5/5 (65+ opinii)

: 4.5/5 (65+ opinii) Capterra: 4.5/5 (65+ recenzji)

8. DataBox

Via DataBox DataBox to kompleksowe oprogramowanie do analityki marketingowej dla e-commerce, SaaS i agencji. Monitoruje najważniejsze wskaźniki biznesowe, śledzi przychody w porównaniu do celów, automatyzuje proces raportowania danych, ustawia sprzedaż i cele marketingowe (takich jak całkowita sprzedaż, zamówienia lub ROAS zakupu), porównuje wyniki z innymi markami i prognozuje wskaźniki sprzedaży.

Najlepsze funkcje DataBox

Dodawanie dynamicznych danych do prezentacji, które są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Osadzanie istotnych pulpitów, wykresów i wskaźników w celu stworzenia atrakcyjnej i wizualnej historii danych

Monitoruj, wymieniaj i oceniaj KPI oraz postępy w zakresie wydajności bez konieczności posiadania wcześniejszej wiedzy z zakresu SQL lub nauki o danych

Analizuj najlepsze i najgorsze scenariusze podczas planowania na przyszłość. Wykorzystaj wysokie prognozy do ustawienia ambitnych celów i niskie prognozy, aby zapobiec potencjalnym przeszkodom, które mogą się pojawić. Porównuj swoje szacunki z celami i danymi historycznymi, aby upewnić się, że jesteś na właściwej drodze

Limity DataBox

Tworzenie niestandardowych metryk w kreatorze zapytań nie jest zbyt przyjazne ani intuicyjne

Funkcje śledzenia czasu wymagają dopracowania

Ceny DataBox

Free : Na zawsze dla trzech użytkowników

: Na zawsze dla trzech użytkowników Starter : $59/miesiąc dla pięciu użytkowników

: $59/miesiąc dla pięciu użytkowników Professional : 169 USD/miesiąc dla 15 użytkowników

: 169 USD/miesiąc dla 15 użytkowników Growth : 399 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

: 399 USD/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników Premium: $999/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników

Ocena klientów DataBox

G2 : 4.4/5 (180+ recenzji)

: 4.4/5 (180+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (190+ opinii)

9. Tableau

przez Tableau Tableau umożliwia zespołom i agencjom integrację danych, analitykę i generowanie wniosków.

Automatyzacja analizy, przygotowania i zarządzania danymi dzięki generatywnej sztucznej inteligencji Tableau. Zespoły ds. danych korzystają z platformy analityki wizualnej, aby uprościć analizy w prostym języku, przewidywać pytania użytkowników i przyspieszyć czas uzyskania wglądu.

Jako analityk i specjalista ds narzędzie do raportowania tableau jest szeroko stosowane przez przedsiębiorstwa i organizacje posiadające zespół analityków danych do tworzenia wielu raportów zawierających szczegółowe informacje.

Najlepsze funkcje Tableau

Analiza wizualna w czasie rzeczywistym na platformie z niemal dowolnego źródła danych w chmurze lub lokalnie

Uproszczenie analizy danych i generowania spostrzeżeń dzięki wbudowanym w platformę funkcjom generatywnym AI

Korzystaj z niestandardowych opcji rozszerzenia, aby tworzyć pulpity dokładnie tak, jak potrzebujesz do lepszej analizy KPI z dowolnego kanału marketingowego

Tworzenie i otrzymywanie niestandardowych alertów dotyczących danych

Limity Tableau

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących, którzy nie są zaznajomieni z narzędziami do analizy danych i raportowania.

Wczytywanie nowych elementów lub metryk do istniejących raportów zajmuje więcej czasu

Ceny Tableau

Tableau Creator : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Tableau Explorer : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Tableau Viewer: Ceny niestandardowe

Oceny klientów Tableau

G2 : 4.4/5 (2000+ recenzji)

: 4.4/5 (2000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (2200+ recenzji)

10. quintly

przez kwintly quintly to platforma do analizy danych z mediów społecznościowych dla marek i agencji, które chcą korzystać z danych społecznościowych z wielu platform, aby odkrywać spostrzeżenia, zwiększać zasięg i budować zaangażowanie marki.

Marki konsumenckie i agencje marketingu w mediach społecznościowych ze strategią marketingu cyfrowego opartą na mediach społecznościowych wykorzystują dane społecznościowe z quintly, aby uzyskać dostęp do danych na poziomie strony (dane obserwujących) i danych na poziomie postów (interakcje) w celu szczegółowej analizy ich zawartości w czasie.

najlepsze funkcje quintly

Wykorzystaj ponad 500 wskaźników mediów społecznościowych z obszerną biblioteką konfigurowalnych pulpitów do analizy danych w czasie rzeczywistym i uzyskaj przydatne spostrzeżenia dzięki quintly'snarzędzie do raportowania dla klientów* Twórz i automatyzuj niestandardowe raporty w ciągu kilku minut, aby udostępniać je swojemu zespołowi lub klientom z prywatną kontrolą dostępu

Skaluj wszystkie swoje wysiłki marketingowe w mediach społecznościowych, przeprowadzając analizy kanałów, analizy porównawcze konkurencji, optymalizację zawartości, analizy reklam i nie tylko

quintly limits

Struktura cen może być myląca

ceny quintly

Niestandardowy cennik

Stawka ryczałtowa za wszystkie funkcje + 15 € za profil + 20 € za użytkownika

oceny klientów quintly

G2 : 4.7/5 (75+ recenzji)

: 4.7/5 (75+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Czytaj także: The best_ **Szablony badań rynkowych aby zaoszczędzić czas i wysiłek zespołu

Twoje oprogramowanie do raportowania marketingowego musi zbierać wiele punktów danych, aby uzyskać przydatne informacje

Gratulujemy podjęcia decyzji o automatyzacji raportowania marketingowego poprzez przeniesienie go z arkuszy kalkulacyjnych i chaotycznych systemów do oprogramowania do raportowania marketingowego online.

Szukając narzędzi do raportowania marketingu cyfrowego, weź pod uwagę dane, które musisz zebrać dla ważnych wskaźników i przepustowość zespołu marketingowego.

Wybierz oprogramowanie do raportowania marketingowego, jeśli potrzebujesz kompleksowych raportów z wielu narzędzi. Pamiętaj jednak, że potrzebujesz wyspecjalizowanego członka zespołu, który zinterpretuje wszystkie dane i spostrzeżenia generowane przez narzędzie.

Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z wizualizacją danych, narzędzia do raportowania marketingowego, takie jak ClickUp, są odpowiednie dla początkujących. Gotowe szablony raportów ułatwiają podłączanie i odtwarzanie wyników oraz udostępnianie ich kierownictwu.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, automatyzacji, konfigurowalnym pulpitom, opcjom budowania metodą "przeciągnij i upuść" oraz rozszerzonym źródłom danych, ClickUp jest doskonałym wyborem oprogramowanie do planowania marketingowego i narzędzie do raportowania.

Co więcej, zespoły marketingowe i danych mogą również korzystać z możliwości zarządzania projektami ClickUp, które pozwalają im śledzić i zarządzać wszystkimi projektami i zadaniami w jednym miejscu.

Zarejestruj się w ClickUp za darmo aby zebrać dane marketingowe i uzyskać przydatne informacje.