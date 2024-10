11 Najlepsze oprogramowanie do wdrażania i szkolenia sprzedawców 2024

Nowoczesne kanały sprzedaży polegają na promowaniu produktu i dostarczaniu klientom prawdziwej wartości poprzez rozwiązywanie ich wyzwań. Do zrobienia tego z powodzeniem, potrzebny jest dobrze wyposażony i kompetentny zespół, który rozumie bolączki klientów i delikatnie im pomaga.

Szkolenie zespołu sprzedażowego nie jest jednak łatwym zadaniem. Trenerzy sprzedaży mogą zmagać się z przekazywaniem wiedzy każdemu sprzedawcy, który dołącza do firmy.

W tym miejscu z pomocą przychodzą narzędzia do onboardingu sprzedaży - zapewniając, że nowi pracownicy są gotowi do rozpoczęcia pracy dzięki praktycznemu szkoleniu i płynnemu onboardingowi.

Na tym blogu wraz z zespołem ClickUp wyróżniliśmy 11 różnych programów szkoleniowych i onboardingowych. Przeanalizujemy funkcje, limity i ceny tych najlepszych narzędzi do onboardingu sprzedaży, abyś mógł dokonać optymalnego wyboru dla swojego zespołu.

Czego należy szukać w platformach do wdrażania sprzedaży?

Oto kluczowe funkcje najlepszych platform do wdrażania sprzedaży, na które należy zwrócić uwagę:

Łatwość obsługi: Platforma powinna być prosta w obsłudze, jak Twoja ulubiona aplikacja. Menedżerowie sprzedaży powinni być w stanie szybko przesyłać materiały szkoleniowe, a nowi pracownicy nie powinni czuć się zagubieni, próbując się po niej poruszać. Program onboardingu sprzedaży powinien być płynny i precyzyjny, a nie skomplikowany

Nie każdy uczy się w ten sam sposób, więc dobra platforma powinna oferować spersonalizowane ścieżki nauki. Niezależnie od tego, czy wdrażasz kogoś z rozszerzonym doświadczeniem, czy kogoś zupełnie nowego w sprzedaży, szkolenie powinno odpowiadać jego potrzebom Automatyzacja : Dobra platforma powinna obsługiwać powtarzalne zadania, takie jak wysyłanie przypomnień lub śledzenie postępów. W ten sposób twój zespół może skupić się na zdobywaniu wiedzy o produkcie i budowaniu umiejętności sprzedażowych, zamiast martwić się o drobne zadania

Byłoby również świetnie, gdyby platforma śledziła wyniki sprzedaży, aby pomóc Ci zobaczyć, jak dobrze działa szkolenie Funkcje współpracy: Jeśli twój zespół sprzedaży jest rozproszony lub pracuje zdalnie, potrzebujesz platformy, która pomoże wspieraćspójne zarządzanie zespołem. Poszukaj funkcji takich jak współpraca w czasie rzeczywistym i łatwe udostępnianie zasobów, aby onboarding stał się wysiłkiem zespołowym

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, sprawdźmy najlepsze oprogramowanie do onboardingu sprzedaży, które obejmuje wszystkie te podstawy!

11 najlepszych platform onboardingowych dla sprzedawców

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania zadaniami sprzedażowymi i współpracy)

ClickUp zapewnia najlepsze wsparcie sprzedaży i pomoc we współpracy nad zadaniami

Z mojego doświadczenia wynika, że ClickUp to absolutny ratunek dla organizowania projektów i pomagania w ich realizacji usprawnić lejek projektów sprzedażowych . Używam ClickUp od kilku lat i sprawia, że zarządzanie zadaniami jest 10x łatwiejsze, co z kolei pomaga szybciej konwertować transakcje.

Dla przykładu, wyobraź sobie, że zarządzasz zespołem sprzedażowym obsługującym wielu klientów na różnych scenach pipeline. Dzięki ClickUp możesz przypisywać zadania do każdego przedstawiciela, śledzić status każdej transakcji i ustalać priorytety leadów w jednym miejscu.

Dodaj do tego zakres dostosowywanych szablonów sprzedaży ClickUp, a będziesz w stanie wykonać wszystko, od generowania leadów po zamykanie transakcji za pomocą kilku kliknięć. Poznajmy je razem.

Szablon wdrażania sprzedaży ClickUp

Szablon ClickUp Sales Onboarding

Oto jak działa Szablon ClickUp Sales Onboarding może być przełomowym narzędziem dla przedstawicieli handlowych. Dzięki jasnemu planowi i listom kontrolnym dla kluczowych zadań, takich jak ustawienie celów i planowanie demonstracji, nic nie zostanie przeoczone.

Dodatkowo, zautomatyzowane cykle pracy sprawiają, że wszystko przebiega sprawnie bez konieczności ciągłego nadzoru. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie programami wdrożeniowymi, czy planowanie szkoleń sprzedażowych, ClickUp sprawia, że wszystko przebiega bezproblemowo.

Najlepsze funkcje ClickUp

Zarządzanie zadaniami: Łatwe tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań sprzedażowych dla zespołu, dzięki czemu wszyscy są na tej samej stronie i są odpowiedzialni

Łatwe tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań sprzedażowych dla zespołu, dzięki czemu wszyscy są na tej samej stronie i są odpowiedzialni Łatwa współpraca: Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, udostępniaj pliki i komunikuj się za pomocą wzmianek i komentarzy

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, udostępniaj pliki i komunikuj się za pomocą wzmianek i komentarzy Niestandardowe widoki: Przyspiesz wzrost liczby klientów i ich zadowolenie dzięki funkcjiIntuicyjny CRM ClickUp. Widok zadań w różnych formatach, takich jak Lista, Gantt, Obciążenie pracą i Kalendarz, aby dopasować je do preferencji Twojego zespołu

Przyspiesz wzrost liczby klientów i ich zadowolenie dzięki funkcjiIntuicyjny CRM ClickUp. Widok zadań w różnych formatach, takich jak Lista, Gantt, Obciążenie pracą i Kalendarz, aby dopasować je do preferencji Twojego zespołu Automatyzacja: Skonfiguruj zautomatyzowane cykle pracy, aby usprawnić powtarzalne zadania, takie jak ustawienie zadań lub wysyłanie powiadomień

Skonfiguruj zautomatyzowane cykle pracy, aby usprawnić powtarzalne zadania, takie jak ustawienie zadań lub wysyłanie powiadomień Integracje: Zintegruj ClickUp ze swoimi ulubionymi narzędziami sprzedażowymi, takimi jak Salesforce, HubSpot, Zapier i wiele innych

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą uznać rozszerzenie funkcji ClickUp za przytłaczające, szczególnie podczas początkowego ustawienia

Ceny ClickUp

Free Forever:

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za użytkownika miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Mindtickle (najlepsze do dogłębnych szkoleń sprzedażowych i coachingu wydajności)

Via Mindtickle Mindtickle to platforma do wdrażania sprzedaży, zaprojektowana specjalnie w celu pomocy zespołom sprzedażowym w szybkim i skutecznym wdrożeniu. To, co doceniam w tej platformie, to sposób, w jaki oferuje ona konfigurowalne ścieżki nauki i programy szkoleniowe.

Ponadto szkolenie w zakresie zgodności z przepisami pozwala wszystkim śledzić postępy. Jego funkcje wspierające sprzedaż są również skuteczne. Ułatwiają śledzenie postępów, pomagają zespołowi doskonalić umiejętności i zwracają uwagę na cele związane z przychodami.

Najlepsze funkcje Mindtickle

Wspieranie sprzedaży i szkolenia : Kompleksowe narzędzia do dostarczania i zarządzania programami szkoleniowymi, zapewniające nowym przedstawicielom handlowym wiedzę o produktach i umiejętności potrzebne do odniesienia powodzenia

: Kompleksowe narzędzia do dostarczania i zarządzania programami szkoleniowymi, zapewniające nowym przedstawicielom handlowym wiedzę o produktach i umiejętności potrzebne do odniesienia powodzenia Coaching sprzedaży : Narzędzia coachingowe w czasie rzeczywistym pomagają menedżerom sprzedaży kierować swoimi zespołami za pomocą ciągłych informacji zwrotnych, co z kolei napędza lepsze wyniki sprzedaży

: Narzędzia coachingowe w czasie rzeczywistym pomagają menedżerom sprzedaży kierować swoimi zespołami za pomocą ciągłych informacji zwrotnych, co z kolei napędza lepsze wyniki sprzedaży Analiza rozmów : Mindtickle analizuje rozmowy sprzedażowe, oferując wgląd, który menedżerowie sprzedaży mogą wykorzystać do poprawy komunikacji i szybszego zamykania transakcji

: Mindtickle analizuje rozmowy sprzedażowe, oferując wgląd, który menedżerowie sprzedaży mogą wykorzystać do poprawy komunikacji i szybszego zamykania transakcji Analityka i pulpity : Szczegółowe spostrzeżenia i konfigurowalne pulpity pomagają śledzić gotowość do sprzedaży, wydajność i ogólną efektywność szkoleń

: Szczegółowe spostrzeżenia i konfigurowalne pulpity pomagają śledzić gotowość do sprzedaży, wydajność i ogólną efektywność szkoleń Indeks gotowości sprzedażowej: Unikalna funkcja, która pomaga liderom sprzedaży mierzyć i śledzić gotowość ich zespołu sprzedaży, zapewniając, że wszyscy są gotowi do pewnego angażowania się w kontakt z klientami

Ograniczenia Mindtickle

Analityka w czasie rzeczywistym : Użytkownicy muszą opuścić swój cykl pracy, aby uzyskać dostęp do analiz w czasie rzeczywistym, co może zakłócić wydajność

: Użytkownicy muszą opuścić swój cykl pracy, aby uzyskać dostęp do analiz w czasie rzeczywistym, co może zakłócić wydajność Interfejs : Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest zagracony, przestarzały i nieintuicyjny

: Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest zagracony, przestarzały i nieintuicyjny Krzywa uczenia się: Funkcje Mindtickle mogą być zbyt skomplikowane, co prowadzi do stromej krzywej uczenia się

Ceny Mindtickle

Niestandardowy cennik

Mindtickle oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (2,190+ recenzji)

4.7/5 (2,190+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (120+ recenzji)

3. Allego (najlepsze do zarządzania zawartością sprzedażową i interaktywnego coachingu)

Via Allego Chcesz usprawnić zarządzanie zawartością sprzedażową? Zauważyłem, że Allego jest w tym pomocne. Najbardziej doceniam jego zdolność do dostarczania odpowiedniej zawartości dokładnie wtedy, gdy jest potrzebna.

Dawno minęły czasy szukania materiałów szkoleniowych lub zapamiętywania szczegółów produktu - informacje te są łatwo dostępne w Allego. Ponadto, dzięki funkcjom interaktywnego coachingu, platforma utrzymuje zaangażowanie zespołu i aktywną naukę. Jest przyjazna dla użytkownika i zaprojektowana tak, aby mieć realny wpływ na wyniki sprzedaży.

Najlepsze funkcje Allego

Wyposaż sprzedawców w zawartość : Zapewnij swojemu zespołowi łatwy dostęp do wiedzy, której potrzebują dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebują

: Zapewnij swojemu zespołowi łatwy dostęp do wiedzy, której potrzebują dokładnie wtedy, kiedy jej potrzebują Szkolenie i coaching sprzedawców : Pomóż swojemu zespołowi osiągnąć najlepsze wyniki dzięki nauce, która odbywa się płynnie w ciągu dnia

: Pomóż swojemu zespołowi osiągnąć najlepsze wyniki dzięki nauce, która odbywa się płynnie w ciągu dnia Połączenie sprzedawców i kupujących : Wyróżnij swój zespół, oferując niestandardowe, wygodne doświadczenia, które kupujący zapamiętają

: Wyróżnij swój zespół, oferując niestandardowe, wygodne doświadczenia, które kupujący zapamiętają Enterprise learning : Dostarcz całemu personelowi narzędzia, wiedzę i zawartość, których potrzebują, aby odnieść sukces

: Dostarcz całemu personelowi narzędzia, wiedzę i zawartość, których potrzebują, aby odnieść sukces Inteligencja rozmów i analiza połączeń: Wykorzystaj AI, aby ulepszyć rozmowy sprzedażowe dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym i automatyzacji coachingu

Limity Allego

Skomplikowane ustawienia : Czasochłonna i wymagająca dla administratorów, szczególnie w przypadku większych Teams

: Czasochłonna i wymagająca dla administratorów, szczególnie w przypadku większych Teams Zagmatwany interfejs : Nawigacja może wydawać się przytłaczająca i trudna w zarządzaniu.

: Nawigacja może wydawać się przytłaczająca i trudna w zarządzaniu. Limity mobilne: Aplikacja mobilna nie jest w pełni zoptymalizowana pod kątem łatwego użytkowania w podróży

Ceny Allego

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Allego

G2: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

4.7/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

4. Brainshark (najlepszy dla gotowości sprzedażowej i danych powstania zawartości szkoleniowej)

Via Brainshark Brainshark został stworzony, aby pomóc Teams pozostać ostrym dzięki angażującym programom szkoleniowym i szczegółowym kartom wyników gotowości. Rozwiązanie to pomaga przedstawicielom handlowym w doskonaleniu wiedzy na temat produktów i umiejętności sprzedażowych, a konkretnie tego, czego potrzebują, aby poprawić swoje wyniki.

Jedną z rzeczy, które zwróciły moją uwagę, jest łatwość tworzenia i dostarczania szkoleń na żądanie. Menedżerowie sprzedaży mogą tworzyć mapy ustrukturyzowanych ścieżek szkoleniowych, które prowadzą nowych przedstawicieli przez najważniejsze kursy. Wyróżniająca się funkcja? Wbudowane w Brainshark narzędzia do coachingu i analizy maszynowej pomagają zapewnić, że przedstawiciele handlowi nie tylko przeglądają zawartość - oni ją opanowują.

Najlepsze funkcje Brainshark

Karty wyników gotowości : Wizualizacja przygotowania zespołu sprzedażowego poprzez śledzenie postępów i wydajności dzięki szczegółowym kartom wyników

: Wizualizacja przygotowania zespołu sprzedażowego poprzez śledzenie postępów i wydajności dzięki szczegółowym kartom wyników Tworzenie zawartości : Tworzenie własnych, angażujących, wzbogaconych głosem prezentacji z interaktywnymi quizami, ankietami i nie tylko

: Tworzenie własnych, angażujących, wzbogaconych głosem prezentacji z interaktywnymi quizami, ankietami i nie tylko Szkolenia i onboarding : Dostawca ścieżek szkoleniowych i kursów na żądanie, które można dopasować do harmonogramu zespołu

: Dostawca ścieżek szkoleniowych i kursów na żądanie, które można dopasować do harmonogramu zespołu Coaching i praktyka : Sprawdź, czy Twój zespół opanował kluczowe wiadomości dzięki ocenom wideo, wzajemnym ocenom i ćwiczeniom polegającym na odgrywaniu ról

: Sprawdź, czy Twój zespół opanował kluczowe wiadomości dzięki ocenom wideo, wzajemnym ocenom i ćwiczeniom polegającym na odgrywaniu ról Analiza maszynowa i punktacja: Automatycznie punktuj i oceniaj prezentacje wideo, oferując przedstawicielom handlowym informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

Ceny Brainshark

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Brainshark

G2: 4.4/5 (570+ recenzji)

4.4/5 (570+ recenzji) Capterra: 4.0/5 (ponad 20 opinii)

5. WorkRamp (najlepszy pod względem elastyczności szkoleń dla pracowników i klientów)

Via WorkRamp Przekonałem się, że WorkRamp jest elastyczny, zwłaszcza jeśli chodzi o wsparcie uczenia się pracowników i edukacji klientów. Wdrażanie nowych pracowników? Próba podniesienia kwalifikacji obecnego zespołu? Chmura edukacyjna WorkRamp oferuje ustawienia, które to umożliwią.

Platforma łatwo dostosowuje się do Twoich wymagań. Możesz na przykład tworzyć niestandardowe programy szkoleniowe, śledzić wyniki sprzedaży i płynnie integrować je z innymi narzędziami, z których już korzystasz. Ponadto pomoc AI i konfigurowalne ścieżki szkoleniowe WorkRamp pomagają skupić się na rozwijaniu odpowiednich umiejętności bez przytłaczania zespołu.

Najlepsze funkcje WorkRamp

Zwiększanie przychodów : Wyposaż swój zespół sprzedaży w dostosowane moduły szkoleniowe, które koncentrują się na poprawie gotowości do sprzedaży

: Wyposaż swój zespół sprzedaży w dostosowane moduły szkoleniowe, które koncentrują się na poprawie gotowości do sprzedaży AI Assist i certyfikaty umiejętności : Automatyzacja danych powstania i certyfikacja przedstawicieli w zakresie sprzedaży i prezentacji demo w celu zwiększenia wydajności

: Automatyzacja danych powstania i certyfikacja przedstawicieli w zakresie sprzedaży i prezentacji demo w celu zwiększenia wydajności Chmura edukacyjna dla pracowników : Buduj kulturę ciągłego uczenia się i rozwoju dzięki narzędziom zaprojektowanym do szybkiego podnoszenia kwalifikacji Twojego zespołu

: Buduj kulturę ciągłego uczenia się i rozwoju dzięki narzędziom zaprojektowanym do szybkiego podnoszenia kwalifikacji Twojego zespołu Tworzenie i bezpieczeństwo zawartości : Łatwe tworzenie angażującej zawartości i zarządzanie nią przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dzięki zaawansowanej ochronie danych

: Łatwe tworzenie angażującej zawartości i zarządzanie nią przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa dzięki zaawansowanej ochronie danych Zaawansowane raportowanie: Śledzenie postępów programów szkoleniowych i wykazanie zwrotu z inwestycji dzięki niestandardowym pulpitom i szczegółowym analizom

Ceny WorkRamp

Niestandardowy cennik

Limity WorkRamp

Niestandardowe opcje : Niektóre funkcje, takie jak niestandardowe ścieżki nauki, są ograniczone i wymagają ręcznej pracy w celu aktualizacji

: Niektóre funkcje, takie jak niestandardowe ścieżki nauki, są ograniczone i wymagają ręcznej pracy w celu aktualizacji Skalowanie raportowania : Wraz z rozwojem Teams, generowanie kompleksowych raportów może stać się wyzwaniem bez dodatkowego niestandardowego dostosowania

: Wraz z rozwojem Teams, generowanie kompleksowych raportów może stać się wyzwaniem bez dodatkowego niestandardowego dostosowania Limity SCORM i xAPI: Kursy SCORM mogą być niespójne, a platforma nie ma obecnie wsparcia xAPI, co ogranicza zaawansowane śledzenie zawartości

Oceny i recenzje WorkRamp

G2: 4.4/5 (550+ recenzji)

4.4/5 (550+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 40 recenzji)

6. Continu (najlepsze do płynnych szkoleń sprzedażowych i śledzenia postępów w czasie rzeczywistym)

Via Ciąg dalszy Continu to również rozwiązanie LMS (system zarządzania nauczaniem), ale takie, które znacznie ułatwia szkolenie w zakresie sprzedaży. Został zaprojektowany, aby pomóc Twojemu zespołowi sprzedaży szybko przyspieszyć i szybciej zamykać transakcje.

Dzięki Continu tworzenie programów szkoleń sprzedażowych jest proste. Możesz łatwo tworzyć niestandardowe kursy, przechowywać wszystkie materiały szkoleniowe w jednym miejscu i monitorować wyniki swoich przedstawicieli w czasie rzeczywistym. To tak, jakby mieć osobistego asystenta do zarządzania szkoleniami, bez kłopotów.

Najlepsze funkcje Continu

Cykle pracy szkoleniowej : Continu umożliwia automatyzację szkoleń sprzedażowych, dzięki czemu Twoi przedstawiciele handlowi otrzymują odpowiednie lekcje we właściwym czasie, bez konieczności nadzorowania każdej sceny

: Continu umożliwia automatyzację szkoleń sprzedażowych, dzięki czemu Twoi przedstawiciele handlowi otrzymują odpowiednie lekcje we właściwym czasie, bez konieczności nadzorowania każdej sceny Spersonalizowana nauka : Nie każdy uczy się w ten sam sposób i Continu o tym wie. Możesz tworzyć ścieżki nauki dostosowane do każdego przedstawiciela handlowego, teamu lub działu

: Nie każdy uczy się w ten sam sposób i Continu o tym wie. Możesz tworzyć ścieżki nauki dostosowane do każdego przedstawiciela handlowego, teamu lub działu Śledzenie czasu rzeczywistego : Chcesz wiedzieć, jak radzi sobie Twój zespół? Continu zapewnia dane w czasie rzeczywistym na temat ich postępów, dzięki czemu zawsze wiesz, kto jest gotowy do sprzedaży, a kto może potrzebować dodatkowej pomocy

: Chcesz wiedzieć, jak radzi sobie Twój zespół? Continu zapewnia dane w czasie rzeczywistym na temat ich postępów, dzięki czemu zawsze wiesz, kto jest gotowy do sprzedaży, a kto może potrzebować dodatkowej pomocy Automatyzacja procesu uczenia się : Continuum pomaga Twojemu zespołowi przejść przez ustrukturyzowaną podróż edukacyjną, która jest zautomatyzowana - dzięki temu są na dobrej drodze bez konieczności ręcznej interwencji

: Continuum pomaga Twojemu zespołowi przejść przez ustrukturyzowaną podróż edukacyjną, która jest zautomatyzowana - dzięki temu są na dobrej drodze bez konieczności ręcznej interwencji Integracje: Niezależnie od tego, czy Twój zespół korzysta z Salesforce, Zoom czy Kalendarza Google, Continuum płynnie integruje się ze wszystkimi popularnymi narzędziami

Limity Continu

Problemy z nawigacją : Niektórzy użytkownicy twierdzą, że poruszanie się po platformie może być nieco trudne, gdy jest dużo zawartości

: Niektórzy użytkownicy twierdzą, że poruszanie się po platformie może być nieco trudne, gdy jest dużo zawartości Interfejs : Niektórzy użytkownicy uważają, że przydałoby się odświeżenie projektu, aby wyglądał bardziej nowocześnie

: Niektórzy użytkownicy uważają, że przydałoby się odświeżenie projektu, aby wyglądał bardziej nowocześnie Obsługa klienta: Większość wsparcia odbywa się za pośrednictwem e-maila, a użytkownicy życzą sobie szybszych opcji, takich jak czat na żywo

Ceny Continu

Niestandardowy cennik

Continu oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (430+ recenzji)

4.7/5 (430+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

7. 360Learning (najlepszy do wspólnego uczenia się i szkoleń opartych na rówieśnikach)

Via 360Learning Wskoczyłem na 360Learning na tydzień, aby przetestować jego potencjał. Od wsparcia sprzedaży po onboarding, 360Learning wyposaża przedstawicieli handlowych w narzędzia, których potrzebują do zarządzania swoimi kanałami sprzedaży.

Dzięki 360 learning możesz tworzyć angażujące programy szkoleniowe. Są one bardziej interaktywne i oparte na pracy zespołowej - bez ogólnych, odgórnych wykładów. Zamiast tego przedstawiciele mogą uczyć się od siebie nawzajem. Dzięki informacjom zwrotnym w czasie rzeczywistym, dostawcy mogą zapewnić coaching dokładnie wtedy, gdy jest on potrzebny.

Najlepsze funkcje 360Learning

Praktyczny coaching : Skalowanie wewnętrznego coachingu za pomocą nagrań wideo, informacji zwrotnych 1:1 i współpracy rówieśniczej, dzięki czemu szkolenie sprzedażowe staje się ciągłym, interaktywnym procesem

: Skalowanie wewnętrznego coachingu za pomocą nagrań wideo, informacji zwrotnych 1:1 i współpracy rówieśniczej, dzięki czemu szkolenie sprzedażowe staje się ciągłym, interaktywnym procesem Grywalizacja : Utrzymuj motywację przedstawicieli handlowych dzięki grywalizowanym doświadczeniom edukacyjnym, w tym osiągnięciom i zdrowej rywalizacji

: Utrzymuj motywację przedstawicieli handlowych dzięki grywalizowanym doświadczeniom edukacyjnym, w tym osiągnięciom i zdrowej rywalizacji Integracja: Dzięki integracji z Salesforce, przedstawiciele handlowi mogą uzyskać dostęp do zawartości szkoleniowej bezpośrednio ze swojego CRM, dzięki czemu nauka jest osadzona w ich przepływie pracy

Limity 360Learning

Dostosowanie : Niektórzy użytkownicy uważają, że platforma mogłaby oferować więcej niestandardowych opcji, szczególnie w przypadku inicjatyw szkoleniowych na dużą skalę

: Niektórzy użytkownicy uważają, że platforma mogłaby oferować więcej niestandardowych opcji, szczególnie w przypadku inicjatyw szkoleniowych na dużą skalę Obsługa klienta : Niektórzy użytkownicy uważają, że obsługa klienta mogłaby być lepsza, choć ogólnie jest responsywna

: Niektórzy użytkownicy uważają, że obsługa klienta mogłaby być lepsza, choć ogólnie jest responsywna Funkcja wyszukiwania: Kilku użytkowników zauważyło, że funkcja wyszukiwania mogłaby być lepsza

360Learning ceny

Plan Teams : $8 za użytkownika/miesiąc (do 100 użytkowników)

: $8 za użytkownika/miesiąc (do 100 użytkowników) Business Plan: Niestandardowy

360Learning oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (380+ recenzji)

(380+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (390+ recenzji)

8. TalentLMS (najlepszy do łatwych w użyciu szkoleń sprzedażowych i grywalizacji)

Via TalentLMS TalentLMS został zaprojektowany tak, aby szkolenia sprzedażowe były łatwe i wydajne. Na przykład, jeśli wdrażasz nową grupę przedstawicieli handlowych, TalentLMS pozwala szybko ustawić spersonalizowane moduły szkoleniowe, które obejmują wszystko, od wiedzy o produkcie po techniki sprzedaży.

Elementy grywalizacji, takie jak odznaki i tabele liderów, dodają zabawnej, konkurencyjnej przewagi, zachęcając przedstawicieli do pozostania zaangażowanymi i dążenia do poprawy. Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym pozwala szybko zidentyfikować najlepszych i tych, którzy wymagają dodatkowego coachingu.

Najlepsze funkcje TalentLMS

Nauka na żądanie: Daj swojemu zespołowi swobodę uczenia się w dogodnym dla niego momencie. Niezależnie od tego, czy są na przerwie, czy między rozmowami z klientami, mogą uzyskać dostęp do kursów sprzedaży, quizów i wideo w swoim harmonogramie

Daj swojemu zespołowi swobodę uczenia się w dogodnym dla niego momencie. Niezależnie od tego, czy są na przerwie, czy między rozmowami z klientami, mogą uzyskać dostęp do kursów sprzedaży, quizów i wideo w swoim harmonogramie Gamifikacja: Dodaj zabawę do procesu uczenia się dzięki punktom, odznakom i tabelom wyników. Motywuje to zespół do angażowania się w materiał i doskonalenia swoich umiejętności

Dodaj zabawę do procesu uczenia się dzięki punktom, odznakom i tabelom wyników. Motywuje to zespół do angażowania się w materiał i doskonalenia swoich umiejętności Szczegółowe raportowanie i analityka: Śledzenie postępów zespołu dzięki raportom w czasie rzeczywistym, które podkreślają, co działa i gdzie potrzebne są ulepszenia

Limity TalentLMS

Niestandardowe funkcje: Niektórzy użytkownicy uważają, że przydałoby się więcej elastyczności w masowych akcjach i przypisywaniu certyfikatów

Niektórzy użytkownicy uważają, że przydałoby się więcej elastyczności w masowych akcjach i przypisywaniu certyfikatów Doświadczenie użytkownika: Interfejs może wydawać się nieco przestarzały i przydałaby się jego modernizacja

Interfejs może wydawać się nieco przestarzały i przydałaby się jego modernizacja **Dostępność wsparcia: użytkownicy niższych planów mogą odczuwać potrzebę bardziej bezpośrednich opcji komunikacji, takich jak czat na żywo lub wsparcie telefoniczne

Limit opcji quizów: Funkcje quizów mogłyby oferować większą różnorodność i elastyczność w tworzeniu angażujących i zróżnicowanych typów pytań

Ceny TalentLMS

Plan podstawowy : $69/miesiąc

: $69/miesiąc Grow plan : $109/miesiąc

: $109/miesiąc Pro plan : $139/miesiąc

: $139/miesiąc Enterprise plan: Cena niestandardowa

TalentLMS oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (720+ opinii)

4.6/5 (720+ opinii) Capterra: 4.7/5 (ponad 530 opinii)

9. iSpring Learn (najlepsze do szybkiego wdrażania i podnoszenia kwalifikacji w zakresie sprzedaży)

Via iSpring Learn Jeśli szukasz platformy, która zapewnia szybkie, praktyczne szkolenia przy jednoczesnym utrzymaniu zaangażowania zespołu, iSpring Learn jest dobrym wyborem. Jest to skuteczna

oprogramowanie do wdrażania pracowników

, rozwoju umiejętności i certyfikacji bez zbędnych komplikacji.

Możesz zbudować program szkoleniowy od podstaw lub rozszerzyć istniejący, a iSpring Learn doskonale się do tego dostosuje. Ustawienie platformy wyróżnia się prostotą użytkowania, szczególnie dla administratorów zarządzających wieloma obowiązkami. Ponadto automatyczne przypomnienia i śledzenie wyników na żywo ułatwiają monitorowanie postępów zespołu.

Najlepsze funkcje iSpring Learn

Zarządzanie zawartością: Łatwe przesyłanie i organizowanie różnych typów zawartości w ustrukturyzowane ścieżki szkoleniowe

Łatwe przesyłanie i organizowanie różnych typów zawartości w ustrukturyzowane ścieżki szkoleniowe Śledzenie nauki: Łączenie kursów i ocen w elastyczne ścieżki nauki krok po kroku

Łączenie kursów i ocen w elastyczne ścieżki nauki krok po kroku Zgodność z SCORM: Pełne wsparcie SCORM 1.2 i 2004 dla bezproblemowej kompatybilności z zewnętrzną zawartością

Pełne wsparcie SCORM 1.2 i 2004 dla bezproblemowej kompatybilności z zewnętrzną zawartością Raportowanie w czasie rzeczywistym: Dostęp do szczegółowych wskaźników wydajności w celu śledzenia postępów i obszarów wymagających poprawy

Dostęp do szczegółowych wskaźników wydajności w celu śledzenia postępów i obszarów wymagających poprawy Grywalizacja: Motywowanie Teams za pomocą punktów, odznak i tablic wyników dla przyjaznej rywalizacji

Limity iSpring Learn

Ograniczona personalizacja: Branding jest dostępny, ale głębsze niestandardowe układy nie są możliwe

Branding jest dostępny, ale głębsze niestandardowe układy nie są możliwe Narzędzia do tłumaczenia: Brak wbudowanych narzędzi do tłumaczenia; integracje innych firm są potrzebne do wielojęzycznej zawartości

Brak wbudowanych narzędzi do tłumaczenia; integracje innych firm są potrzebne do wielojęzycznej zawartości Limity SSO: Funkcja SSO może być restrykcyjna w przypadku zarządzania wieloma organizacjami

Funkcja SSO może być restrykcyjna w przypadku zarządzania wieloma organizacjami Funkcje odgrywania ról: Symulacje z odgrywaniem ról wymagają iSpring Suite Max, co może zwiększyć koszty

Ceny iSpring Learn

Plan startowy : 3 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

: 3 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Business Plan : 4 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie

: 4 USD za użytkownika/miesiąc, rozliczane rocznie Plan niestandardowy: Dla Enterprise lub osób wymagających instalacji lokalnej

iSpring Learn oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 90 recenzji)

4.6/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 140 recenzji)

10. SmartWinnr (idealny do zwiększania wydajności sprzedaży i zaangażowania)

Via SmartWinnr SmartWinnr oferuje nowoczesne podejście do wyników sprzedaży, łącząc konkursy w czasie rzeczywistym, śledzenie motywacji i coaching wideo na jednej platformie.

SmartWinnr umożliwia grywalizację całego procesu sprzedaży. Niezależnie od tego, czy śledzisz konkursy, prowadzisz coaching w podróży, czy zarządzasz planami motywacyjnymi, SmartWinnr zmienia sprzedaż w konkurencyjne i angażujące doświadczenie.

Najlepsze funkcje SmartWinnr dla teamów sprzedażowych

Konkursy sprzedażowe : Zwiększ rywalizację dzięki długoterminowym konkursom, wyzwaniom na miejscu lub turniejom regionalnym. Przedstawiciele mogą sprawdzać rankingi w podróży, utrzymując motywację na wysokim poziomie

: Zwiększ rywalizację dzięki długoterminowym konkursom, wyzwaniom na miejscu lub turniejom regionalnym. Przedstawiciele mogą sprawdzać rankingi w podróży, utrzymując motywację na wysokim poziomie Zachęty sprzedażowe : Uprość złożone plany wynagrodzeń dzięki kreatorowi formuł SmartWinnr. Zarządzanie strukturami wypłat, automatyzacja uzgodnień i obsługa wyjątków bez wysiłku

: Uprość złożone plany wynagrodzeń dzięki kreatorowi formuł SmartWinnr. Zarządzanie strukturami wypłat, automatyzacja uzgodnień i obsługa wyjątków bez wysiłku Coaching wideo : Przedstawiciele mogą nagrywać prezentacje, otrzymywać natychmiastowe informacje zwrotne i poprawiać swoje wyniki. To łatwy sposób na doskonalenie umiejętności i budowanie pewności siebie

: Przedstawiciele mogą nagrywać prezentacje, otrzymywać natychmiastowe informacje zwrotne i poprawiać swoje wyniki. To łatwy sposób na doskonalenie umiejętności i budowanie pewności siebie AI role plays : Oparte na AI odgrywanie ról w czasie rzeczywistym pomaga przedstawicielom ćwiczyć scenariusze sprzedaży w realistycznym środowisku, doskonaląc ich umiejętności

: Oparte na AI odgrywanie ról w czasie rzeczywistym pomaga przedstawicielom ćwiczyć scenariusze sprzedaży w realistycznym środowisku, doskonaląc ich umiejętności SmartFeeds: Dostarczaj kluczową wiedzę o produktach i spostrzeżenia rynkowe w małych fragmentach mikrolearningowych, dzięki czemu Twój zespół będzie na bieżąco informowany i gotowy

Limity SmartWinnr

Sztywne limity niestandardowe : Choć SmartWinnr jest pełen funkcji, może wydawać się nieco niestandardowy, zwłaszcza jeśli chodzi o pulpity administratora i raportowanie

: Choć SmartWinnr jest pełen funkcji, może wydawać się nieco niestandardowy, zwłaszcza jeśli chodzi o pulpity administratora i raportowanie Skomplikowane początkowe ustawienia: Administratorzy mogą na początku napotkać stromą krzywą uczenia się, szczególnie podczas konfigurowania grup użytkowników lub ustawienia szczegółowych planów coachingowych

Ceny SmartWinnr

Niestandardowy cennik

SmartWinnr oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (ponad 200 recenzji)

4.9/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

11. Trainual (najlepszy do usprawniania szkoleń pracowników i centralizacji wiedzy)

Via Pociąg Zapomnij o niekończących się plikach PDF, e-mailach czy przestarzałych arkuszach kalkulacyjnych. Trainual organizuje wszystkie procedury, zadania i informacje firmy na jednej platformie.

Koniec z zastanawianiem się, kto co wie i czy zespół zakończył wymagane szkolenia. Trainual to rozwiązanie zarówno dla małych Business, jak i rozwijających się Enterprise.

Najlepsze funkcje Trainual

Dokumentacja oparta na AI : Szybkie tworzenie nowych materiałów szkoleniowych lub przesyłanie istniejących dokumentów, plików PDF i wideo. Zorganizuj wszystko według działu, roli lub lokalizacji, aby mieć do nich łatwy dostęp

: Szybkie tworzenie nowych materiałów szkoleniowych lub przesyłanie istniejących dokumentów, plików PDF i wideo. Zorganizuj wszystko według działu, roli lub lokalizacji, aby mieć do nich łatwy dostęp Automatyzacja wdrażania : Przypisuj szkolenia według roli i śledź postępy bez wysiłku. Trainual zapewnia nowym pracownikom to, czego potrzebują od pierwszego dnia pracy

: Przypisuj szkolenia według roli i śledź postępy bez wysiłku. Trainual zapewnia nowym pracownikom to, czego potrzebują od pierwszego dnia pracy Interaktywne ścieżki szkoleniowe : Twórz angażujące szkolenia za pomocą wideo, quizów i niestandardowych ścieżek. Śledzenie ocen zakończonych szkoleń, aby wszyscy byli na bieżąco

: Twórz angażujące szkolenia za pomocą wideo, quizów i niestandardowych ścieżek. Śledzenie ocen zakończonych szkoleń, aby wszyscy byli na bieżąco Scentralizowana baza wiedzy: Przechowuj wszystkie zasady, procesy i często zadawane pytania w jednym miejscu. Wyszukiwanie oparte na AI zapewnia również natychmiastowe odpowiedzi

Limity Trainual

Niestandardowe możliwości : Niektórzy użytkownicy uważają, że opcje formatu dokumentów i czcionek są nieco ograniczone

: Niektórzy użytkownicy uważają, że opcje formatu dokumentów i czcionek są nieco ograniczone Krzywa uczenia się dla dużych Teams: Strukturyzacja zawartości dla większych teamów może zająć trochę czasu, ale obsługa klienta jest bardzo responsywna, aby pomóc

Ceny Trainual

Mały plan : 249 USD/miesiąc (do 25 pracowników)

: 249 USD/miesiąc (do 25 pracowników) Plan średni : 279 USD/miesiąc (do 50 pracowników)

: 279 USD/miesiąc (do 50 pracowników) Growth plan : $419/miesiąc (do 100 pracowników)

: $419/miesiąc (do 100 pracowników) Ceny niestandardowe: Dostępne dla organizacji zatrudniających ponad 101 pracowników

Oceny i recenzje Trainual

G2: 4,7/5 (ponad 700 recenzji)

4,7/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.8/5 (450+ opinii)

ClickUp dla Twoich szkoleń sprzedażowych

Werdykt jest jasny: najlepsze doświadczenia związane z onboardingiem sprzedaży pochodzą z narzędzi, które koncentrują się bardziej na danych powstania i współpracy. Chociaż przejrzałem 11 takich narzędzi, każde z nich ma swoje mocne strony i jest bardziej dostosowane do wymagań poszczególnych teamów sprzedażowych.

Nie ma jednego uniwersalnego oprogramowania do szkoleń sprzedażowych.

Jednak ClickUp to wymarzone narzędzie, w którym wszystko znajduje się pod jednym dachem - od wdrażania sprzedaży po zarządzanie projektami. Potężne funkcje zarządzania zadaniami ClickUp, narzędzia do współpracy, automatyzacja i analizy oparte na AI pomagają użytkownikom w łatwym zarządzaniu procesami sprzedaży.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przydzielanie zadań, śledzenie transakcji, czy gromadzenie informacji w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom opartym na AI, ClickUp zapewnia elastyczność i moc, aby usprawnić proces wdrażania sprzedaży.

