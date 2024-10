Najlepsze darmowe szablony do wyszukiwania ofert pracy w Arkuszach Google

Czy kiedykolwiek otrzymałeś telefon zwrotny w sprawie pracy, ale nie pamiętałeś, że się o nią ubiegałeś? To się zdarza!

Kiedy jesteś w trakcie poszukiwania pracy i wysyłasz wiele aplikacji tygodniowo, może być trudno śledzić je wszystkie. A bez szybkiej odpowiedzi aplikacje mogą nawet całkowicie wypaść z głowy.

Prostym rozwiązaniem jest narzędzie do śledzenia ofert pracy. Standardowy szablon poszukiwania pracy to doskonały sposób na zarządzanie informacjami dotyczącymi poszukiwań i usprawnienie działań następczych. Pod tym względem Arkusze Google są popularnym wyborem zapewniającym szybką dostępność, z prawie miliardem użytkowników na platformie.

A co najlepsze? Nie musisz tworzyć szablonu wyszukiwania ofert pracy w Arkuszach Google od podstaw.

W tym przewodniku zebraliśmy dziewięć szablonów Arkuszy Google, aby zaoszczędzić czas. Jako bonus, dołączyliśmy szablony autorstwa ClickUp weterana zarządzania projektami, który może ci bardziej odpowiadać. Zaczynajmy!

**Co składa się na dobry szablon do poszukiwania pracy?

Zanim przejdziemy do szablony arkuszy kalkulacyjnych oto cztery elementy, które są obecne w każdym skutecznym szablonie do poszukiwania pracy:

Prostota: Szablon do poszukiwania pracy powinien być prosty. Prosty układ pomaga osobom poszukującym pracy śledzić zadania, takie jak aplikacje, rozmowy kwalifikacyjne, osoby kontaktowe i działania następcze. W ten sposób nigdy nie przegapisz krytycznych szczegółów Możliwość śledzenia: Szablon poszukiwania pracy w Arkuszach Google wizualizuje kluczowe daty i zawiera przypomnienia lubaplikacja do planowania funkcje zapewniające terminowe działania następcze. Ten aspekt pozwala śledzić terminy i organizować swoje działania Możliwość dostosowania: Dobry szablon pozwala dodawać lub dostosowywać pola do konkretnych potrzeb. Niestandardowe ustawienia pomagają dodać takie elementy jak przestrzeń na notatki, zadania związane z pracą (np. test aplikacyjny), zakres średniego wynagrodzenia itp. Dostępność: Niezależnie od tego, czy jest to telefon komórkowy, tablet czy pulpit, powinieneś być w stanie otworzyć swoje narzędzie do śledzenia ofert pracy w dowolnym miejscu. W końcu pracodawca może skontaktować się z tobą nawet wtedy, gdy jesteś w podróży. Platforma zoptymalizowana pod kątem widoku i edycji na każdym urządzeniu jest więc pomocna

Free Arkusze Google do wyszukiwania ofert pracy

Poruszanie się po rynku pracy może być przytłaczające, ale dzięki odpowiednim narzędziom możesz usprawnić swoje poszukiwania i pozostać zorganizowanym.

Te dziewięć darmowych szablonów Arkuszy Google pomoże ci śledzić aplikacje, zarządzać kontaktami sieciowymi i ustawić cele poszukiwania pracy, dzięki czemu proces będzie płynniejszy i bardziej wydajny.

1. Szablon do poszukiwania pracy w Arkuszach Google od Lido

via Lido Szablon Lido do wyszukiwania ofert pracy w Arkuszach Google upraszcza poszukiwanie pracy dzięki połączeniu wizualizacji i prostoty. Oferuje obszerną listę pól danych, w tym pozycję stanowiska, informacje o firmie, datę aplikacji, status i dalsze działania - wszystko w jednym miejscu.

Posiada również przejrzyste i kolorowe listy rozwijane dla statusu aplikacji i lokalizacji. Idealny do maksymalizacji wydajności poprzez prostotę, Lido jest szybkim rozwiązaniem do śledzenia poszukiwania pracy.

2. Szablon arkusza kalkulacyjnego Job Tracker od Spreadsheetpoint

via Spreadsheetpoint Szablon arkusza kalkulacyjnego Job Tracker jest praktyczny dla tych, którzy potrzebują kompleksowego rozwiązania bez bałaganu.

Szablon dzieli śledzenie na cztery sceny. Arkusz szczegóły oferty pracy pozwala na uporządkowanie kontaktów i podstawowych szczegółów aplikacji. Podarkusze przed rozmową kwalifikacyjną i rozmowa kwalifikacyjna dotyczą kolejnych kroków po oddzwonieniu. Szablon ma również przestrzeń o nazwie credits do robienia notatek, co może być pomocne, jeśli potrzebujesz wskazówki dotyczące zdalnej rozmowy kwalifikacyjnej dla rozmów telefonicznych

Ten czysty, prosty projekt zapewnia, że wszystko działa płynnie.

3. Szablon arkusza kalkulacyjnego Job Tracker z dynamicznym raportowaniem Loopcv

via Loopcv Ten szablon Arkuszy Google do wyszukiwania ofert pracy jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli preferujesz zaawansowane wizualizacje do śledzenia swoich poszukiwań pracy. Zawiera on najważniejsze szczegóły, ale Loopcv koncentruje się na dynamicznym raportowaniu takich pól jak liczba aplikacji, rundy rozmów kwalifikacyjnych, a nawet jakość odpowiedzi.

Szablon oferuje zautomatyzowane wykresy i wgląd w śledzenie wskaźników, które pomagają zrozumieć postępy. Jest również w pełni konfigurowalny i łatwy do dostosowania do własnych potrzeb.

Ten szablon od Loopcv świetnie nadaje się do opartego na danych podejścia do poszukiwania pracy.

4. Szablon do śledzenia poszukiwań pracy od FileDrop

via FileDrop Szukasz prostego narzędzia do śledzenia ofert pracy? Szablon FileDrop do wyszukiwania ofert pracy w Arkuszach Google jest idealnym rozwiązaniem.

Podobnie jak Lido, łączy on prostotę z funkcjonalnością. Szablon zawiera ważne szczegóły, takie jak działania następcze i daty rozmów kwalifikacyjnych, bez odchodzenia od logicznego przepływu.

Przejrzysty układ oferuje przejrzyste przeglądy, które są dostępne na pierwszy rzut oka i podkreśla terminy, dzięki czemu jesteś na bieżąco. Ten szablon jest idealny dla osób poszukujących pracy, które chcą mieć wszystko pod kontrolą.

5. Szablon do śledzenia rozmów kwalifikacyjnych w Arkuszach Google

via Google Sheets Niektóre osoby poszukujące pracy rozpoczynają śledzenie już po pierwszej rozmowie. W tym miejscu szablon do śledzenia rozmów kwalifikacyjnych od Arkuszy Google prezentuje się znakomicie.

Narzędzie to koncentruje się wyłącznie na scenie rozmowy kwalifikacyjnej, umożliwiając rejestrowanie kluczowych szczegółów, takich jak nazwa firmy i przechodzenie od razu do konkretów. Możesz śledzić rundy rozmów kwalifikacyjnych, ich status i ważne daty.

Dedykowana sekcja Notatki umożliwia dodawanie ważnych punktów do zapamiętania dla każdej aplikacji, dzięki czemu nigdy nie stracisz śledzenia. Szablon jest idealny dla osób poszukujących pracy, które chcą mieć skoncentrowany, usprawniony sposób przeglądania postępów w aplikacji.

6. Szablon arkusza kalkulacyjnego do śledzenia podań o pracę od StandOutCV

via StandOutCV Następny na liście jest szablon do szukania pracy w Arkuszach Google od StandoutCV. Szablon ten ma na celu uczynienie poszukiwania pracy bezstresowym.

Obejmuje on również podstawowe elementy i dodaje unikalne pola danych, takie jak połączony link do ogłoszenia o pracę. Dzięki przejrzystemu układowi i przyjaznemu dla użytkownika projektowi można szybko dostrzec możliwości i być na bieżąco z zadaniami.

Ten szablon jest idealny dla tych, którzy cenią sobie wydajność i chcą pozostać zorganizowani - bez złożoności bardziej zaawansowanych narzędzi.

7. Szablon do śledzenia ofert pracy od Teal

via Teal Teal's Job Search Tracking Template to świetna opcja dla profesjonalistów, którzy chcą mieć kompleksowe informacje o każdym ze swoich podań o pracę w jednej lokalizacji.

Ten szablon Arkuszy Google zawiera ponad 32 pola danych do śledzenia każdego podania o pracę. Zawiera również zakładki, których można użyć do podzielenia poszukiwanych ofert pracy na firmy, rekruterów i kontakty istotne dla poszukiwań. Pomaga to w zarządzaniu bazą danych kontaktów i rozwijaniu sieci kontaktów.

Teal sprawia, że każde pole jest proste i bezpośrednie, z pomocnym opisowym emoji. Każdą część tej struktury można niestandardowo dostosować do dowolnego celu.

8. Szablon Job Search Tracker by The Muse

via The Muse Wszechstronny szablon Arkuszy Google do poszukiwania pracy The Muse dzieli aplikacje o pracę na sceny. Zaprojektowano go tak, aby odpowiadał chronologicznej kolejności każdego podania o pracę, zaczynając od informacji ogólnych, a następnie przed rozmową kwalifikacyjną, rozmową kwalifikacyjną nr 1 itp.

Szablon zawiera pola na daty aplikacji, daty uzupełnień, notatki, badania, sekcję na testy biegłości i inne. Jako przemyślany dodatek, szablon ten sprawdza nawet, czy wysłałeś wiadomość z podziękowaniem do potencjalnego pracodawcy po rozmowie kwalifikacyjnej.

Od wyczyszczonych sekcji po atrakcyjny wizualnie format, szablon jest idealny do kompleksowego przeglądu poszukiwania pracy.

9. Szablon arkusza kalkulacyjnego Job Tracker firmy Jobscan

via Jobscan Jobscan to zaufana marka skutecznych narzędzi do poszukiwania pracy i CV. Ich szablon wyszukiwania ofert pracy w Arkuszach Google odzwierciedla to dzięki kompleksowym polom i regułom walidacji.

Szablon ma na celu śledzenie wszystkich danych związanych z poszukiwaniem pracy, dzięki czemu masz wystarczająco dużo informacji, aby budować strategie rozmów kwalifikacyjnych i dostosowywać swoje CV format CV . Pomaga to również w notatce otrzymanych informacji zwrotnych, dzięki czemu jesteś lepiej przygotowany do następnej rozmowy kwalifikacyjnej.

Bez względu na liczbę aplikacji, narzędzie to zapewnia organizację i wydajność procesu.

Limity korzystania z Arkuszy Google do śledzenia poszukiwań pracy

Chociaż te szablony poszukiwania pracy w Arkuszach Google pomagają być na bieżąco i zorganizowanym, mają kilka wad

Ręczne aktualizacje : Musisz ręcznie aktualizować statusy aplikacji i terminy w szablonach Arkuszy Google, co pozostawia wiele miejsca na błędy. Na przykład, jeśli aplikujesz na 10 stanowisk w ciągu tygodnia, aktualizowanie każdego wpisu może stać się żmudne i podatne na błędy

: Musisz ręcznie aktualizować statusy aplikacji i terminy w szablonach Arkuszy Google, co pozostawia wiele miejsca na błędy. Na przykład, jeśli aplikujesz na 10 stanowisk w ciągu tygodnia, aktualizowanie każdego wpisu może stać się żmudne i podatne na błędy Brak zarządzania zadaniami: Arkusze Google nie posiadają zintegrowanych funkcji zarządzania zadaniami. Nie można łatwo ustawić przypomnień o kolejnych zadaniach, wiadomościach z podziękowaniami lub rozmowach kwalifikacyjnych, co może prowadzić do niewykorzystanych szans

Arkusze Google nie posiadają zintegrowanych funkcji zarządzania zadaniami. Nie można łatwo ustawić przypomnień o kolejnych zadaniach, wiadomościach z podziękowaniami lub rozmowach kwalifikacyjnych, co może prowadzić do niewykorzystanych szans Brak automatyzacji cyklu pracy : Bez wbudowanej automatyzacji, przeniesienie aplikacji z "Aplikacji" do "Rozmowy kwalifikacyjnej" jest kolejnym zadaniem wykonywanym ręcznie. Może to powodować zamieszanie, zwłaszcza jeśli zarządzasz wieloma aplikacjami

: Bez wbudowanej automatyzacji, przeniesienie aplikacji z "Aplikacji" do "Rozmowy kwalifikacyjnej" jest kolejnym zadaniem wykonywanym ręcznie. Może to powodować zamieszanie, zwłaszcza jeśli zarządzasz wieloma aplikacjami Ograniczona wizualizacja : Arkusze Google oferują podstawowe wykresy, ale mogą utrudniać szybki przegląd postępów w poszukiwaniu pracy. Na przykład, możesz mieć trudności z wizualizacją, do których firm aplikujesz najczęściej lub ile rozmów kwalifikacyjnych udało ci się odbyć

: Arkusze Google oferują podstawowe wykresy, ale mogą utrudniać szybki przegląd postępów w poszukiwaniu pracy. Na przykład, możesz mieć trudności z wizualizacją, do których firm aplikujesz najczęściej lub ile rozmów kwalifikacyjnych udało ci się odbyć Brak wbudowanej analityki: Arkusze Google nie dostarczają gotowego wglądu w wyniki poszukiwań idealnej pracy. Nie poznasz wskaźników powodzenia swoich aplikacji, reakcji menedżerów ds. rekrutacji ani średniego czasu zatrudnienia, chyba że obliczysz je ręcznie

Jeśli uważasz, że te limity są przeszkodą, porozmawiajmy o tym Alternatywy dla Arkuszy Google dla szablonów wyszukiwania ofert pracy z bardziej rozbudowanymi funkcjami.

Alternatywne szablony do wyszukiwania ofert pracy i śledzenia aplikacji

Jeden odpowiedni szablon może pozbyć się stresu związanego z wyprzedzeniem procesu ubiegania się o pracę.

Poznaliśmy już Arkusze Google i ich limity. Teraz wyobraźmy sobie poszukiwanie pracy jako projekt - strategiczne podejście, które wymaga skutecznego zarządzania projektami. W tym miejscu ClickUp wchodzi.

Dzięki solidnemu zarządzaniu zadaniami, przejrzystym wizualizacjom i inteligentnej automatyzacji, ClickUp umożliwia przejęcie własności nad procesem aplikacji.

Jesteś podekscytowany? Oto trzy szablony ClickUp zaprojektowane z myślą o wydajnym i bezstresowym poszukiwaniu pracy, gotowe do użycia za pomocą jednego kliknięcia.

1. Szablon do poszukiwania pracy ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon wyszukiwania ofert pracy ClickUp

Potrzebujesz rozwiązania, które obsłuży wiele aplikacji? Szablon wyszukiwania ofert pracy ClickUp jest doskonałym rozwiązaniem, ponieważ usprawnia wszystkie zadania związane z poszukiwaniem pracy. To kompleksowe narzędzie pomaga organizować, śledzić i zarządzać aplikacjami o pracę w jednej przestrzeni.

Oto kilka najważniejszych funkcji:

Tworzenie zadań z dokładnymi terminami i śledzenie postępów dzięki zintegrowanemu szablonowiZadania ClickUp* Priorytetyzuj i kategoryzuj swoje aplikacje o pracę według takich aspektów, jak ustawienie umiejętności i branża, dzięki natychmiastowym etykietom i filtrom ClickUp

Przeglądaj swoje obciążenie pracą i upewnij się, że jesteś na czele w poszukiwaniu pracy dziękiNiestandardowe widoki ClickUp takich jak widok obciążenia pracą i widok listy

Niezależnie od tego, czy zaczynasz od nowa, czy dokonując zmiany kariery szablon poszukiwania pracy ClickUp uprości Twoją podróż i sprawi, że będzie ona skuteczna.

Pobierz ten szablon

2. Szablon listy osób szukających pracy w ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon listy ofert pracy ClickUp

Szablon listy osób poszukujących pracy ClickUp to idealna platforma zapewniająca solidny nadzór i kontrolę nad procesem poszukiwania pracy. Szablon ten centralizuje wszystkie aspekty poszukiwań, od śledzenia aplikacji po zarządzanie rozmowami z menedżerami ds. rekrutacji. Zawiera również przejrzyste wizualizacje wszystkich istotnych pól danych.

Oto kilka podstawowych funkcji, które sprawiają, że jest to idealny szablon do poszukiwania pracy:

Organizuj swoje aplikacje, aktualizuj szczegóły ofert pracy i przechowuj informacje kontaktowe w jednym miejscu dzięki aplikacjiHierarchia ClickUp Mapuj i personalizuj wskaźniki, takie jak zakres płac i harmonogram pracy, dzięki wbudowanemu szablonowiPola niestandardowe Spersonalizuj aktualizacje zadań do unikalnych statusów, takich jak "Aplikował", "Rozmowa kwalifikacyjna" lub "Otrzymano ofertę" za pomocąNiestandardowy status ClickUp Ten framework od ClickUp ma na celu usprawnienie wysiłku, czasu i szans na powodzenie w znalezieniu idealnej pracy.

Pobierz ten szablon

3. Szablon oferty pracy ClickUp

Wysyłaj atrakcyjne wizualnie i uporządkowane oferty pracy za pomocą szablonu ClickUp Job Proposal Template

Potrzebujesz stworzyć zwycięską propozycję ? The Szablon propozycji pracy ClickUp to idealny szablon dokumentu, niezależnie od tego, czy jesteś freelancerem, czy szukasz pracy na zlecenie. Jest to prosty szablon do zaprezentowania swoich usług i cen. Jest to również narzędzie, które pomaga zarządzać umiejętnościami istotne dla projektu.

Oto kilka funkcji, które sprawiają, że jest to idealny element poszukiwania i śledzenia pracy:

Niestandardowa zawartość w gotowych sekcjach w mgnieniu oka

Edytuj dowolną stronę za pomocą bogatej funkcji Markdown ClickUp, aby wyróżnić zmiany w aplikacji

Dopracuj swój język dla listów motywacyjnych i e-maili i stwórzmapy kariery z wbudowaną funkcją AI szablonu,ClickUp Brain. To narzędzie AI może być również używane do pomocy z przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i podsumowaniach ofert pracy

Zintegruj narzędzia takie jak Google Drive, Zoom i Calendly, aby zarządzać plikami i rozmowami kwalifikacyjnymi z Integracje ClickUp

Czytaj więcej: Porady dotyczące kariery 101: Wszystko, co musisz wiedzieć przed rozpoczęciem nowej pracy i osiągnięciem doskonałości w nowym obszarze roboczym!

Wizualizacja i lądowanie aplikacji o pracę z ClickUp

Śledzenie swoich podań o pracę za pomocą szablonu poszukiwania pracy może przekształcić je z niezorganizowanej gonitwy w pewną siebie, skoncentrowaną pogoń. Szablony w Arkuszach Google z pewnością pomagają w utrzymaniu porządku, ale dzięki ClickUp zyskujesz przewagę w postaci wglądów związanych z pracą, przypomnień, narzędzi do ulepszania CV, ulepszeń listów motywacyjnych i nie tylko. Zarejestruj się w ClickUp i zacznij już dziś!