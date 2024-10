Jak zaprojektować zdrowy obszar roboczy | ClickUp

Co by było, gdyby moc mózgu Twojego teamu podwoiła się z dnia na dzień? Oto moc zdrowego obszaru roboczego!

Przełomowe badanie pokazuje, że pracownicy w dobrze zaprojektowanych biurach doświadczają nawet 101% wzrost wyników poznawczych .

To nie tylko poprawa; to transformacja. 🚀

Prawdziwie zdrowy projekt obszaru roboczego wykracza poza ergonomiczne krzesła i rośliny doniczkowe. Jakość powietrza, oświetlenie, akustyka i dynamika społeczna muszą ze sobą współgrać, aby stworzyć potęgę wydajności.

Gotowy do zrewolucjonizowania swojego biura? 🎯 Ten przewodnik jest Twoim planem.

Specjaliści HR, liderzy Businessu, kierownicy obiektów - mamy wgląd w to, czego potrzebujesz. Przekształćmy Twoje miejsce pracy w kwitnący hub innowacji i dobrego samopoczucia.

Rola wellness w miejscu pracy

Wellness w miejscu pracy to już nie tylko darmowe owoce i karnety na siłownię. To kluczowa strategia biznesowa o daleko idących konsekwencjach zarówno dla pracowników, jak i wyników finansowych.

Rozważ to: Słabe zdrowie psychiczne obniża wydajność o 35% . To nie tylko statystyka - to 210,5 miliarda dolarów rocznie, które trafiają do amerykańskiej gospodarki poprzez utratę wydajności, koszty leczenia i nieobecności w pracy.

Ale zdrowie psychiczne to tylko część równania. Dobrostan fizyczny, a zwłaszcza ergonomia, odgrywa kluczową rolę w tworzeniu zdrowszych obszarów roboczych. Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (US Bureau of Labor Statistics) raportuje, że urazy ergonomiczne odpowiadają za aż 55,4% wizyt na izbach przyjęć . To dużo bólu, któremu można zapobiec i straconych dni pracy.

Enter oprogramowanie wellness dla pracowników -Narzędzia cyfrowe, które rewolucjonizują podejście firm do zdrowia. Platformy te mogą

Śledzenie wskaźników zdrowotnych

Zachęcać do zdrowych zachowań

Oferować zasoby zdrowia psychicznego

Narzędzia te mogą przekształcić programy wellness z pasywnych inicjatyw w dynamiczne, spersonalizowane doświadczenia.

Wniosek? Workplace wellness to złożony ekosystem, który pielęgnuje zarówno umysł, jak i ciało. Inwestując w kompleksowe strategie wellness, firmy nie tylko tworzą zdrowsze obszary robocze - pielęgnują bardziej wydajne, zaangażowane i zadowolone Teams.

Pro Tip: Zachęcaj do "przekąsek ruchowych" w ciągu dnia - krótkich impulsów aktywności fizycznej, takich jak rozciąganie lub szybki spacer po biurze. Mogą one odświeżyć umysł i ciało, poprawiając koncentrację i wydajność.

Projektowanie zdrowego obszaru roboczego

Projekt zdrowego obszaru roboczego wymaga starannego rozważenia różnych czynników wpływających na dobre samopoczucie pracowników.

Rozwiązywanie problemów zdrowotnych w projektowaniu obszarów roboczych

Stworzenie zdrowego obszaru roboczego wymaga czegoś więcej niż tylko umieszczenia kilku roślin wokół biura. Wymaga to holistycznego podejścia, które uwzględnia różne wyzwania zdrowotne.

Przyjrzyjmy się kilku kluczowym aspektom:

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Jest to kluczowy aspekt projektowania miejsca pracy. Obejmuje on identyfikację i ograniczanie potencjalnych zagrożeń, zapewnienie odpowiedniej wentylacji i utrzymanie czystości: Wypadki i choroby w miejscu pracy każdego roku skutkują trzema milionami zgonów na całym świecie.

Komfort termiczny

Idealna temperatura w biurze nie jest uniwersalna. Badania pokazują, że komfort termiczny może znacząco wpływać na wydajność . Staraj się zezwalać na indywidualną kontrolę tam, gdzie to możliwe. Wykazano, że inteligentne systemy HVAC umożliwiające spersonalizowaną kontrolę temperatury poprawiają komfort i wydajność pracy zmniejszają zużycie energii o 16% .

Biofilna konstrukcja

Biophilic design wykorzystuje elementy natury do tworzenia obszarów roboczych. Maksymalizacja naturalnego światła i poprawa jakości powietrza to kluczowe elementy projektowania biofilnego. Wiele badań potwierdza regenerujące korzyści płynące z kontaktu z naturą dla ludzkiego zdrowia i dobrego samopoczucia.

Biophilic design może zmniejszyć stres, poprawić nastrój i poprawić funkcje poznawcze. Nic więc dziwnego, że Apple wdrożyło biophilic design wprowadzając żywe ściany, wewnętrzne ogrody i naturalne światło do swoich przestrzeni biurowych.

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i WELL Building Standard

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) i WELL Building Standards wyznaczają pasek dla zdrowych, zrównoważonych obszarów roboczych. Certyfikaty te koncentrują się na kluczowych elementach, takich jak jakość powietrza, efektywność energetyczna i naturalne światło

Wpływ? Uderzający. Budynki z certyfikatem LEED raportują poprawa wydajności pracowników podczas gdy przestrzenie z certyfikatem WELL mogą pochwalić się nawet 30% wyższą satysfakcją z pracy oceny.

Jakość powietrza i oświetlenie

Słaba jakość powietrza w pomieszczeniach (IAQ) i oświetlenia dziennego może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, w tym bólów głowy, zmęczenia i problemów z oddychaniem. Odpowiednie oświetlenie dzienne może poprawić nastrój, zmniejszyć stres, poprawić postawę i zwiększyć wydajność.

Zapewnienie odpowiedniej ilości naturalnego światła i cyrkulacji świeżego powietrza poprzez dobrze zaprojektowane systemy wentylacyjne może znacząco poprawić jakość powietrza, zmniejszyć problemy zdrowotne i zwiększyć komfort pracowników.

Spokój i zawartość

W naszym nieustannie cyfrowym świecie tworzenie przestrzeni do relaksu ma kluczowe znaczenie. Globalne korporacje, takie jak Salesforce nadały priorytet wyciszeniu i zawartości w projektowaniu obszarów roboczych, wdrażając takie funkcje, jak pokoje do medytacji, programy odnowy biologicznej dla pracowników i elastyczna organizacja pracy.

Wdrażanie zdrowych praktyk w obszarach roboczych

Wpływ przemyślanych programów odnowy biologicznej w miejscu pracy jest czymś więcej niż tylko dobrym samopoczuciem - jest poparty twardymi danymi.

Badanie przeprowadzone przez RAND Corporation pokazuje, że same programy zarządzania chorobami zmniejszają koszty opieki zdrowotnej o około 136 USD na członka miesięcznie) . To znaczący zwrot z inwestycji, którego inteligentne Business nie mogą zignorować.

Jak jednak przełożyć te spostrzeżenia na możliwe do zrobienia strategie? Przyjrzyjmy się kluczowym praktykom, które mogą przekształcić obszar roboczy

**Promowanie dobrego zdrowia fizycznego poprzez regularne badania lekarskie i zorganizowane programy ćwiczeń. Oferowanie zasobów związanych ze zdrowiem psychicznym, takich jak doradztwo lub warsztaty radzenia sobie ze stresem, w celu uzupełnienia inicjatyw związanych ze zdrowiem fizycznym Optymalizacja odżywiania: Zapewnienie odpowiedniego odżywiania w stołówkach lub automatach, aby zachęcić do zdrowszych nawyków żywieniowych. Zapewnienie zdrowych przekąsek w miejscu pracy (np. orzechy, owoce, jogurty), aby zmniejszyć pokusę spożywania słodkich lub wysokotłuszczowych przekąsek Zachęcaj do ruchu: Wdrażaj przerwy na ruch i stanie, aby naprzemiennie siedzieć i stać, zmniejszając w ten sposób ryzyko związane z długotrwałym siedzeniem. Organizuj spotkania na piechotę zamiast na siedząco, aby stworzyć bardziej dynamiczne środowisko pracy. Wdrożenie biurek stojących w celu promocji naprzemiennego siedzenia i stania, pozwalając pracownikom cieszyć się świeżym powietrzem i naturalnym światłem podczas pracy Wykorzystaj technologię: Wykorzystaj zasoby oparte na technologii, takie jakOprogramowanie HR do automatyzacji wielu rutynowych zadań wykonywanych ręcznie i dostarczania cennych danych i analiz. Można nawet rozważyć użycie wstępnie utworzonychSzablony HR aby stworzyć spójne zasady i procedury, które zapewnią równe traktowanie wszystkich pracowników Wsparcie dla pracowników zdalnych: Wraz ze wzrostem popularności pracy zdalnej, zachęcaj pracowników do tworzenia zdrowych i wydajnych obszarów roboczych w domu. Zachęcaj ich do ustawienia dobrze zorganizowanych, ergonomicznych obszarów roboczych i utrzymywania ich w czystości, aby zwiększyć wydajność i zadowolenie pracowników Skuteczne zarządzanie stresem: Uczyń zarządzanie stresem kluczowym aspektem zdrowia w miejscu pracy. Wdrażaj praktyki zarządzania stresem, takie jak trening uważności, medytacja i programy pomocy dla pracowników (EAP)

Włączając te strategie do swojego miejsca pracy, nie tylko odhaczasz kolejne Boxy - tworzysz kulturę zdrowia, która może znacząco zwiększyć wydajność, zadowolenie z pracy i ogólne samopoczucie. Pamiętaj, że zdrowi pracownicy to szczęśliwi pracownicy, co napędza powodzenie biznesu.

Pro Tip: Wprowadź miękką politykę "zakazu jedzenia przy biurku". Zachęca to pracowników do robienia sobie odpowiednich przerw na lunch, pomagając w lepszym trawieniu i zapewniając psychiczną przerwę od pracy.

Czynniki kulturowe w zdrowym obszarze roboczym

Fizyczny projekt przestrzeni roboczej jest kluczowy, ale niematerialne aspekty kultury miejsca pracy odgrywają równie istotną rolę w tworzeniu prawdziwie zdrowego środowiska. Przyjrzyjmy się kluczowym czynnikom kulturowym, które przyczyniają się do stworzenia dobrze prosperującej przestrzeni roboczej:

Kultywowanie pozytywnej kultury organizacyjnej

Pozytywna kultura organizacyjna może zwiększyć poczucie przynależności, zaufania i zaangażowania pracowników, co może prowadzić do zwiększenia ich satysfakcji i wydajności.

Na przykład, Zappos, znany internetowy sprzedawca detaliczny , posiada unikalną kulturę organizacyjną kładącą nacisk na obsługę klienta, szczęście i zabawę. Kultura ta przyczyniła się do powodzenia firmy i pomogła w stworzeniu pozytywne i angażujące środowisko pracy .

Wspieranie silnego przywództwa i współpracy w zespole

Skuteczni liderzy mogą pomóc stworzyć pozytywną kulturę organizacyjną, promować dobre samopoczucie pracowników oraz budować poczucie pracy zespołowej i współpracy. Weźmy za przykład Google, gdzie liderzy są zachęcani do wzmacniania pozycji swoich Teamsów i tworzenia kultury innowacji i eksperymentowania. Pomogło to stworzyć pozytywne i wydajne środowisko pracy dla pracowników.

Przyjmuj różnorodność i integrację

Ostatnie badania wykazały, że firmy znajdujące się w górnym kwartylu pod względem różnorodności płci w zespołach kierowniczych to 25% większe prawdopodobieństwo osiągnięcia ponadprzeciętnej rentowności . Przyjęcie różnorodności nie tylko zwiększa kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów, ale także poprawia reputację firmy i jej zasięg rynkowy.

Rola upodmiotowienia i uznania w zdrowym obszarze roboczym

Upodmiotowienie i uznanie są kluczowymi składnikami w tworzeniu psychologicznie zdrowego obszaru roboczego. Oto dlaczego mają one znaczenie:

Uznanie pracownika

Regularne potwierdzanie i docenianie wysiłków pracowników może zwiększyć morale i satysfakcję z pracy. Badanie przeprowadzone przez Gallupa wykazało, że pracownicy, którzy otrzymują regularne uznanie są bardziej wydajni i zaangażowani

Na przykład pracownicy, którzy konsekwentnie dają przykład Podstawowe wartości firmy Adobe przez cały rok i wnoszą znaczący wkład, kwalifikują się do otrzymania upominków i wyrazów uznania. Może to zwiększyć wydajność i zadowolenie z pracy oraz zmniejszyć absencję.

Empowerment i satysfakcja z pracy

Upodmiotowienie daje pracownikom autorytet i zasoby do podejmowania decyzji i przejmowania inicjatywy. Kiedy pracownicy czują się upoważnieni, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą zaangażowani, zmotywowani i zadowoleni ze swojej pracy.

Na przykład, w Amazon pracownicy mają duży stopień autonomii i są zachęcani do podejmowania decyzji, które leżą w odsetkach firmy. Pomogło to stworzyć kulturę upodmiotowienia i przyciągnęła do Amazona wielu wspaniałych liderów.

Szkolenia i rozwój

Inwestuj w przyszłość pracowników, oferując im możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Taka inwestycja przyczynia się do budowania pozytywnego środowiska pracy i pokazuje zaangażowanie w długoterminowe powodzenie pracowników.

Przełomowy raport z badań przeprowadzonych przez DeakinCo. i Deloitte ujawnia uderzający zwrot z inwestycji. Dla każdy 1 USD zainwestowany w kształcenie i rozwój (L&D) na pracownika firmy osiągają średnio 4,70 USD dodatkowego przychodu na pracownika. Ten 470% zwrot z inwestycji podkreśla kluczowe znaczenie ciągłego uczenia się w miejscu pracy.

Ale w jaki sposób organizacje mogą wdrażać skuteczne strategie szkoleniowe i rozwojowe? Oto pięć sprawdzonych metod:

Tworzenie spersonalizowanych ścieżek kształcenia dostosowanych do indywidualnych celów zawodowych

Ustanowienie programów mentorskich, które łączą młodszych pracowników z doświadczonymi pracownikami

Przeprowadzanie regularnych ocen umiejętności i zapewnianie celowych sesji szkoleniowych

Oferowanie zwrotu kosztów za odpowiednie zewnętrzne kursy lub certyfikaty

Wdrażanie szkoleń międzywydziałowych w celu wspierania wszechstronności i współpracy

Podejmując te inicjatywy, firmy zwiększają umiejętności swoich pracowników i wykazują prawdziwe zaangażowanie w długoterminowe dobro i rozwój pracowników.

Przejście na zdrowy obszar roboczy z ClickUp ClickUp to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które może pomóc w stworzeniu i utrzymaniu zdrowego obszaru roboczego poprzez usprawnienie cyklu pracy, poprawę komunikacji i harmonizację współpracy.

Ponadto, ClickUp może poprawić wydajność zapewniając swoim pracownikom scentralizowaną platformę do zarządzania ich pracą.

Po pierwsze. Częste odprawy i otwarta komunikacja są podstawą dobrego samopoczucia pracowników. ClickUp Employee Feedback Szablon ułatwia planowanie i przeprowadzanie regularnych sesji informacji zwrotnych.

Szablon ten jest potężnym narzędziem do zbierania spostrzeżeń pracowników i wspierania pozytywnego i zdrowego środowiska pracy.

Skorzystaj z szablonu opinii pracowników ClickUp, aby szybko zebrać istotne informacje zwrotne od pracowników, śledzić nastroje pracowników w czasie i budować kulturę dobrego samopoczucia pracowników

Ułatwia on regularne sesje zbierania informacji zwrotnych, ułatwiając monitorowanie potrzeb i obaw zespołu. Ten szablon pomaga:

Ustawienie ustrukturyzowanych spotkań z informacją zwrotną

Śledzenie elementów działań i ulepszeń

Zapewnić spójne działania następcze

Dokumentować i analizować trendy dotyczące informacji zwrotnych w czasie

Równie ważne jest monitorowanie zaangażowania pracowników kluczowy wskaźnik zdrowia w miejscu pracy. Wykorzystanie Szablon zaangażowania pracowników ClickUp do śledzenia wskaźników i skutecznego wdrażania inicjatyw związanych z zaangażowaniem.

Usprawnij zarządzanie pracownikami i zwiększ zaangażowanie zespołu dzięki szablonowi zaangażowania pracowników

Szablon ten może pomóc organizacjom usprawnić operacje związane z zasobami ludzkimi i stworzyć bardziej angażujące i satysfakcjonujące miejsce pracy, zapewniając ustrukturyzowaną platformę do analizy opinie pracowników .

Za pomocą tego szablonu można:

Zmierzyć poziom zaangażowania w różnych działach

Identyfikować obszary wymagające poprawy

Planować i śledzić działania związane z zaangażowaniem

Analizować wpływ swoich inicjatyw w czasie

Oprócz tych specjalistycznych szablonów, ClickUp oferuje specjalistyczne rozwiązania HR, które pozwalają stworzyć scentralizowaną platformę, która zapewnia, że każdy aspekt strategii HR przyczynia się do zdrowszego i bardziej wydajnego obszaru roboczego. Na przykład, Rozwiązanie ClickUp do zarządzania zasobami ludzkimi pomaga zbudować odpowiednie podstawy dla strategii zarządzania ludźmi.

Jest to kompleksowy zestaw narzędzi zaprojektowany, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki specjaliści HR zarządzają swoimi obowiązkami:

Usprawnienie procesów od rekrutacji po zarządzanie wydajnością

Usprawnić współpracę w zespole i wspierać kulturę dobrego samopoczucia

Wykorzystaj konfigurowalne cykle pracy i zautomatyzowane przypomnienia

Uzyskaj szczegółowe analizy do podejmowania decyzji opartych na danych

Uprość wdrażanie strategii HR dzięki ClickUp HR Management

Przyjrzyjmy się teraz, w jaki sposób ClickUp może pomóc Teams na co dzień, obsługując ich standardowe cykle pracy.

Po pierwsze, ClickUp oferuje konfigurowalne zarządzanie zadaniami. Można go używać do organizowania dużych projektów w zadania i podzadania, którymi można zarządzać Zadania ClickUp i przypisać jednego lub więcej członków zespołu do każdego takiego zadania. Ta jasna struktura pomaga dostosować wysiłki do wspólnych celów

Ponadto, przydzielanie zadań wielu osobom sprzyja poczuciu wspólnej własności i pracy zespołowej.

Udostępnianie zadań wielu członkom zespołu za pomocą ClickUp Tasks

Następny, Dokumenty ClickUp może być używany do tworzenia i udostępniania informacji i planów. Przejrzysta komunikacja może wzmocnić zaufanie i zmniejszyć niepewność wśród członków teamu, tworząc zdrowsze i bardziej oparte na współpracy środowisko pracy.

Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym ClickUp Docs pozwalają teamom na jednoczesną pracę nad dokumentami, zachęcając do współdzielenia własności i zmniejszając strach przed osądem. Promuje to poczucie wspólnoty i przynależności, które są niezbędnymi elementami zdrowego obszaru roboczego.

Dodatkowo, możesz podświetlić i skomentować dowolny tekst w dokumencie i od razu rozwiać wątpliwości.

ClickUp Docs umożliwia wspólną pracę nad pomysłami, edycję w czasie rzeczywistym wraz z zespołem i przekształcanie tekstu w zadania, które można śledzić, aby być na bieżąco z pomysłami

Ponadto można wykorzystać Wykresy Gantta ClickUp'a i Pulpity ClickUp aby monitorować oś czasu projektu, dystrybucję obciążenia pracą i wydajność zespołu na pierwszy rzut oka, pomagając zapobiegać wypaleniu zawodowemu i zapewniając sprawiedliwą dystrybucję zadań

Dostosuj Teams w całej firmie za pomocą ClickUp Dashboards, śledź terminy, zarządzaj zadaniami i zobacz kto nad czym pracuje w czasie rzeczywistym

Pulpity nawigacyjne mogą zrównać zespoły i Cele HR i upewnić się, że wszyscy dążą do wspólnego celu. Można również śledzić czas spędzony na zadaniach, aby pomóc zmniejszyć przeciążenie pracą i stres wśród członków Teams, identyfikować obszary wymagające poprawy i pomagać w utrzymaniu zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

ClickUp Gantt Charts zapewnia wizualną oś czasu zadań i zależności, pomagając zmniejszyć niepewność i poprawić koordynację i planowanie zespołu.

Chociaż funkcje te stanowią solidną podstawę dla zdrowego środowiska pracy, czasami trzeba zrobić krok wstecz i spojrzeć na szerszą perspektywę. W tym miejscu Mapy myśli ClickUp funkcja wchodzi do gry.

Funkcja map myśli ClickUp oferuje wizualny sposób organizowania pomysłów i planowania projektów, przyczyniając się do zdrowszego obszaru roboczego poprzez zmniejszenie przeciążenia poznawczego i stresu. Zachęca do wspólnej burzy mózgów i zwiększa kreatywność oraz efektywność pracy zespołowej.

Pro Tip: Zespoły HR mogą używać map myśli do wizualizacji inicjatyw wellness, ułatwiając śledzenie postępów i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy w programach zdrowotnych firmy.

Mapy myśli ClickUp to świetny sposób na zachęcenie pracowników do otwarcia się, przeprowadzenia burzy mózgów i dostarczenia cennych informacji zwrotnych w celu ulepszenia bieżących procesów i produktów

Elastyczność jest kluczem w podejściu ClickUp do zarządzania zadaniami. Platforma oferuje wiele widoków, pozwalając zespołom wybrać ten, który najlepiej pasuje do ich cyklu pracy i preferencji, zwiększając wydajność i poczucie autonomii.

Wizualizuj swój cykl pracy za pomocą funkcjiWidok Tablicy ClickUp. Ta reprezentacja w stylu Kanban pomaga zmniejszyć stres, wyraźnie pokazując status zadania i wąskie gardła, umożliwiając zespołom bardziej efektywne zarządzanie obciążeniem pracą

Wizualizuj swój cykl pracy za pomocą ClickUp Tablica View

Dla tych, którzy preferują bardziej tradycyjne podejście, dostępny jest widokWidok listy ClickUp zapewnia. Prezentuje zadania w prostym, podobnym do arkusza kalkulacyjnego układzie, zwiększając wydajność dzięki przejrzystej, uporządkowanej liście, która pomaga dostawcom ustalać priorytety pracy i zmniejszać przytłoczenie

Tworzenie uporządkowanych list za pomocą widoku list ClickUp

Te różnorodne widoki umożliwiają każdemu członkowi zespołu pracę w sposób, który jest dla niego najbardziej naturalny i wydajny, przyczyniając się do bardziej komfortowego i wydajnego środowiska pracy.

Pamiętaj, że zdrowe obszary robocze to ewoluująca koncepcja. Dzięki funkcjom ClickUp masz narzędzia do ciągłej oceny, dostosowywania i ulepszania środowiska pracy, zapewniając, że pozostanie ono miejscem, w którym Twój zespół może rozwijać się zarówno osobiście, jak i zawodowo.

Czytaj więcej: 10 strategii dobrego samopoczucia pracowników, które sprawią, że Twój Teams będzie szczęśliwy

Zainwestuj w zdrowy obszar roboczy dzięki ClickUp

Tworzenie i utrzymywanie zdrowego obszaru roboczego dla dobrego samopoczucia pracowników to inwestycja w długoterminowe powodzenie organizacji.

Tworzenie takiego miejsca pracy jest procesem ciągłym. Wymaga zaangażowania, regularnej oceny i chęci dostosowania się w oparciu o informacje zwrotne i zmieniające się potrzeby.

ClickUp może być cennym narzędziem dla organizacji tworzących i utrzymujących zdrowe obszary robocze. Jego funkcje mogą pomóc usprawnić cykl pracy, poprawić komunikację i promować współpracę, tworząc bardziej wydajne, produktywne i zdrowsze środowisko pracy dla pracowników.

Zacznij nadawać priorytet zdrowiu i dobremu samopoczuciu w miejscu pracy, rejestrując się w usłudze darmowe konto ClickUp dzisiaj.