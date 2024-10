Jak budować bezpieczeństwo psychiczne w mojej pracy?

Według badania McKinsey, 89% pracowników uważa, że że bezpieczeństwo psychologiczne ma kluczowe znaczenie dla ich satysfakcji i wydajności w miejscu pracy. Bez niego środowisko pracy może szybko stać się toksyczne.

Pomyśl o tym - pracujesz w środowisku, w którym twoi koledzy wahają się dzielić pomysłami lub wyrażać obawy, obawiając się reakcji lub ośmieszenia. W takim scenariuszu kreatywność i innowacyjność ustępują miejsca niepokojowi i nieufności, hamując indywidualny rozwój i potencjał całego zespołu.

Bezpieczeństwo psychologiczne jest antidotum na to wszystko!

Zbadajmy, jak stworzyć bezpieczeństwo psychologiczne w miejscu pracy i wspierać środowisko, w którym każdy czuje się bezpiecznie, wnosząc wkład, współpracując i rozwijając się.

Czym jest bezpieczeństwo psychologiczne w mojej pracy?

Bezpieczeństwo psychologiczne w pracy to wiara w to, że jednostki mogą mówić głośno, kwestionować rzeczy i podejmować ryzyko bez obawy o negatywne konsekwencje

Profesor Harvard Business School Amy Edmondson definiuje jako:

_Brak strachu interpersonalnego. Kiedy istnieje bezpieczeństwo psychologiczne, jednostki mogą bez wahania mówić o sprawach związanych z pracą

Amy Edmondson, autorka The Fearless Organization

Poczucie zaufania i otwartości w zespole lub organizacji pozwala jednostkom czuć się bezpiecznie, wyrażając swoje myśli i pomysły, nawet jeśli są one inne lub potencjalnie trudne

Historycznie rzecz biorąc, praca koncentrowała się na poprawie wydajności i efektywności, z niewielkim uwzględnieniem dobre samopoczucie pracowników . Prawie 24% pracowników odchodzi z pracy z powodu braku zaufania, a 25% kwestionuje zdolność organizacji do zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy.

Priorytetowe traktowanie zdrowia psychicznego jest koniecznością dla firm, aby stworzyć pozytywne i wydajne środowisko pracy. Projekt Google "Arystoteles w ramach którego badano strukturę i dynamikę zespołów odnoszących sukcesy, zidentyfikowano bezpieczeństwo psychologiczne jako jeden z najważniejszych czynników sprzyjających efektywnemu obszarowi roboczemu.

Nie można tego wystarczająco podkreślić - bezpieczeństwo psychologiczne jest tak samo ważne jak bezpieczeństwo fizyczne i musi być traktowane jako takie.

Znaczenie bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy

Bezpieczeństwo psychologiczne ma kluczowe znaczenie dla promocji zdrowego i wydajnego miejsca pracy. Gdy pracownicy czują się bezpiecznie wyrażając siebie, są bardziej skłonni do:

Być innowacyjnym: Bezpieczeństwo psychologiczne zachęca jednostki do kreatywnego myślenia i podejmowania ryzyka, co prowadzi do nowych pomysłów i rozwiązań

Bezpieczeństwo psychologiczne zachęca jednostki do kreatywnego myślenia i podejmowania ryzyka, co prowadzi do nowych pomysłów i rozwiązań Efektywnie współpracować: Psychologicznie bezpieczne teamy są w stanie lepiej współpracować, udostępniać wiedzę i rozwiązywać problemy

Psychologicznie bezpieczne teamy są w stanie lepiej współpracować, udostępniać wiedzę i rozwiązywać problemy Zaangażowanie: Pracownicy, którzy czują się doceniani i wspierani, są bardziej skłonni do angażowania się w swoją pracę i bycia oddanym organizacji.

Pracownicy, którzy czują się doceniani i wspierani, są bardziej skłonni do angażowania się w swoją pracę i bycia oddanym organizacji. Większa satysfakcja z pracy: Psychologicznie bezpieczne środowisko może prowadzić do większej satysfakcji z pracy i niższych wskaźników rotacji

Odkrywanie czterech scen bezpieczeństwa psychologicznego

Dr Timothy R. Clark opracował koncepcję czterostopniowy model opisujący ewolucję bezpieczeństwa psychologicznego w Teams.

Scena 1: Bezpieczeństwo włączenia

Zanim pracownicy poczują się bezpiecznie, muszą czuć się włączeni, szanowani i wartościowi jako członkowie zespołu. Może się tak stać tylko wtedy, gdy pracodawcy stworzą zróżnicowane i integracyjne środowisko, będą promować otwartą komunikację i zapewnią sprawiedliwe traktowanie.

Scena 2: Bezpieczeństwo uczniów

Pracownicy mogą przejść do sceny bezpieczeństwa ucznia, gdy poczują się włączeni.

Tutaj pracownicy czują się bezpiecznie ucząc się, rozwijając i rozwijając swoje umiejętności bez obawy przed osądem lub porażką. Wymaga to wsparcia i zachęcającego środowiska wraz z możliwościami uczenia się i rozwoju.

Scena 3: Bezpieczeństwo współpracownika

Na tej scenie pracownicy czują się bezpiecznie wnosząc swoje pomysły, wiedzę i umiejętności bez obawy, że zostaną odrzuceni lub zignorowani. Ta scena obejmuje rozpoznawanie i docenianie wkładu, zachęcanie do współpracy i wzmacnianie pozycji pracowników.

Scena 4: Bezpieczeństwo Challengera

Pracownicy na tej scenie czują się bezpiecznie kwestionując status quo, kwestionując założenia, podejmując ryzyko interpersonalne i proponując nowe pomysły. Wymaga to kultury innowacji, eksperymentowania i tolerancji dla niepowodzeń.

Inteligencja emocjonalna odgrywa kluczową rolę w tworzeniu bezpieczeństwa psychologicznego. Osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej mogą lepiej wczuwać się w innych, zarządzać swoimi emocjami i skutecznie się komunikować. Dynamika Teams również wpływa na bezpieczeństwo psychologiczne. Kiedy członkowie Teams czują połączenie i wsparcie, są bardziej skłonni ufać sobie nawzajem i czuć się bezpiecznie udostępniając swoje myśli.

Budowanie silnych relacji w zespole poprzez działania takie jak ćwiczenia integracyjne i zachęcanie do poczucia koleżeństwa może przyczynić się do stworzenia bezpiecznego psychologicznie środowiska.

Negatywne skutki braku bezpieczeństwa psychologicznego w pracy

Brak bezpieczeństwa psychologicznego może mieć głęboki negatywny wpływ zarówno na jednostki, jak i organizacje. Kiedy pracownicy czują się niepewnie wyrażając siebie, może to prowadzić do następujących skutków:

Zaangażowanie: Osoby mogą wycofywać się z dyskusji i działań zespołowych, co prowadzi do obniżenia morale i znacznego spadku wydajności

Osoby mogą wycofywać się z dyskusji i działań zespołowych, co prowadzi do obniżenia morale i znacznego spadku wydajności Stłumiona kreatywność i innowacyjność: Strach przed kwestionowaniem statusu quo lub proponowaniem nowych pomysłów może tłumić kreatywność, utrudniając zdolność organizacji do wprowadzania innowacji i adaptacji

Strach przed kwestionowaniem statusu quo lub proponowaniem nowych pomysłów może tłumić kreatywność, utrudniając zdolność organizacji do wprowadzania innowacji i adaptacji Chroniczny stres i niepokój: Atoksyczne środowisko pracy może prowadzić do zwiększonego stresu i niepokoju w miejscu pracy. Pracownicy mogą czuć się osaczeni i pozbawieni wsparcia, co może objawiać się problemami ze zdrowiem fizycznym i psychicznym

Atoksyczne środowisko pracy może prowadzić do zwiększonego stresu i niepokoju w miejscu pracy. Pracownicy mogą czuć się osaczeni i pozbawieni wsparcia, co może objawiać się problemami ze zdrowiem fizycznym i psychicznym Wypalenie zawodowe: Długotrwała ekspozycja na niewspierającą atmosferę może być wynikiem wypalenia zawodowego, w którym pracownicy stają się wyczerpani emocjonalnie i fizycznie, co zmniejsza ich ogólną efektywność

Długotrwała ekspozycja na niewspierającą atmosferę może być wynikiem wypalenia zawodowego, w którym pracownicy stają się wyczerpani emocjonalnie i fizycznie, co zmniejsza ich ogólną efektywność Wysokie wskaźniki odejść z pracy: Pracownicy, którzy czują się niedoceniani i pozbawieni wsparcia, są bardziej skłonni do szukania możliwości gdzie indziej, co prowadzi do zwiększonej rotacji i związanych z tym kosztów rekrutacji i szkoleń

Kroki do stworzenia psychologicznie bezpiecznego miejsca pracy

Badania wskazują, że 17.5% pracowników czuje że nie mogą wyrażać swoich myśli w miejscu pracy. Aby temu przeciwdziałać, liderzy muszą podjąć proaktywne kroki w celu kultywowania środowiska pełnego szacunku i wsparcia. Budowanie zaufania w teamach obejmuje konsekwentne działania, które pokazują szacunek, uczciwość i przejrzystość.

Oto kilka krytycznych kroków, które można podjąć w celu poprawy bezpieczeństwa psychologicznego w obszarze roboczym:

Przewodnik krok po kroku po budowaniu bezpieczeństwa psychologicznego

Wspieranie bezpieczeństwa psychologicznego wymaga wielopłaszczyznowego podejścia obejmującego przywództwo i działania na poziomie zespołu. Oto przewodnik krok po kroku do zrobienia tego:

1. Zdefiniuj i oceń

Wyraźnie określ, co oznacza bezpieczeństwo psychologiczne w Twojej organizacji i przekaż to wszystkim pracownikom. Korzystanie z oprogramowanie angażujące pracowników przeprowadź ocenę potrzeb, aby zidentyfikować obszary, w których brakuje bezpieczeństwa psychologicznego i gdzie możesz wprowadzić ulepszenia, aby je wspierać.

Pro Tip: Użyj Widok formularza ClickUp do zbierania odpowiedzi od pracowników

Zbieraj odpowiedzi pracowników za pomocą formularzy ClickUp

2. Reaguj z empatią

Jako lider ważne jest, aby kultywować umiejętność reagowania z empatią i zachęcać swój zespół do zrobienia tego samego.

Na przykład, jesteś liderem zespołu w firmie technologicznej, a jeden z członków twojego zespołu zmaga się z problemem osobistym, który wpływa na jego wydajność w pracy. Może to prowadzić do niedotrzymywania terminów i niższej jakości wyników. Lider pozbawiony empatii może zareagować, udzielając członkowi zespołu nagany lub grożąc podjęciem działań dyscyplinarnych. Takie podejście nie przyczynia się jednak do zrobienia czegoś, co sprzyjałoby bezpieczeństwu psychicznemu.

Zamiast tego, przewodzenie z empatią wymaga obrania innej ścieżki. Zamiast zakładać, że członek zespołu jest po prostu leniwy lub nieproduktywny, poświęć czas na otwartą i szczerą rozmowę. Zrozum jego sytuację i potrzeby, a następnie wspólnie stwórzcie plan działania, który pozwoli mu pójść naprzód.

Poinformowanie zespołu, że naprawdę się o niego troszczysz i cenisz jego uczucia i potrzeby, to skuteczny sposób na zapewnienie bezpieczeństwa psychicznego w zespole.

3. Rozwiązywanie konfliktów i zapewnianie wsparcia

Rozwiązuj konflikty podpowiedź i sprawiedliwie, aby zapobiec ich eskalacji i zniszczeniu zaufania. Gdy pojawia się różnica zdań między dwoma pracownikami w ramach projektu, menedżer może zorganizować spotkanie w celu omówienia problemu otwarcie i z szacunkiem. Pomoże to zapobiec eskalacji konfliktu i nadszarpnięciu zaufania.

4. Ciągła ocena i doskonalenie

Mierz bezpieczeństwo psychologiczne w swoim miejscu pracy poprzez regularne monitorowanie poziomu zaufania, otwartości i wsparcia wśród pracowników. Zbieraj spostrzeżenia poprzez przeprowadzanie ankiet, sesji opinii pracowników lub anonimowych ocen

Wykorzystaj te dane, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy i wdrożyć celowe interwencje.

Strategie utrzymania bezpieczeństwa psychologicznego w ustawieniach pracy zdalnej

Praca zdalna staje się coraz bardziej powszechna, prezentując unikalne Wyzwania HR dla utrzymania bezpieczeństwa psychologicznego. Oto kilka strategii do rozważenia:

1. Priorytetowo traktuj otwartą i przejrzystą komunikację

. Regularne wizyty kontrolne, aktywne słuchanie i przejrzyste podejmowanie decyzji mogą pomóc w stworzeniu kultury otwartości i szczerości.

Możesz zaplanować cotygodniowe spotkania Teams w celu omówienia projektów, udostępniania aktualizacji i rozwiązywania problemów. Liderzy mogą modelować aktywne słuchanie, poświęcając pełną uwagę pracownikom i odpowiadając w przemyślany sposób na ich pytania i komentarze.

Spotkania wszystkich pracowników mogą być potężnym narzędziem wspierającym otwartą komunikację w firmie. Zapewniając platformę dla przejrzystości, spotkania te pozwalają pracownikom poczuć połączenie z celami firmy, zrozumieć proces podejmowania decyzji i zobaczyć, jak ich wkład wpisuje się w szerszy obraz. Taka przejrzystość może pomóc w budowaniu zaufania i lojalności wśród pracowników.

2. Promocja kultury zaufania i szacunku

Kultura zaufania i szacunku ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa psychicznego. Liderzy mogą ją zaszczepić poprzez modelowanie wrażliwości, dostarczanie pełnych szacunku informacji zwrotnych oraz uznawanie i docenianie osiągnięć członków zespołu

Jako lider możesz udostępniać swoje wyzwania i błędy, aby pokazać, że popełnianie błędów i uczenie się na nich jest w porządku. Ustal wytyczne dotyczące udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej, aby stworzyć bezpieczne i pełne szacunku środowisko. Uznawanie i docenianie wkładu członków zespołu może podnieść morale i wzmocnić poczucie przynależności.

3. Zachęcaj do nawiązywania połączeń społecznych i budowania zespołu

Wirtualne działania integracyjne, czaty społecznościowe i wydarzenia sponsorowane przez firmę mogą pomóc wzmocnić więzi zespołowe i zmniejszyć poczucie izolacji.

Aby wzmocnić więzi między pracownikami, możesz organizować wirtualne happy hours, piątki z ciekawostkami lub lekcje gotowania. Jednym ze sposobów jest utworzenie dedykowanego kanału do nieformalnych rozmów, a udostępnianie osobistych aktualizacji może pomóc rozwinąć poczucie koleżeństwa.

4. Zapewnienie niezbędnych narzędzi i wsparcia

Zapewnienie pracownikom niezbędnych narzędzi i wsparcia ma kluczowe znaczenie dla ich powodzenia i dobrego samopoczucia. Obejmuje to dostęp do oprogramowanie wellness dla pracowników , możliwości szkolenia i rozwoju oraz zasoby zdrowia psychicznego

5. Ustawienie jasnych oczekiwań i granic

Ustalenie granic między pracą a życiem prywatnym i oferowanie elastycznej organizacji pracy może zmniejszyć przeciążenie pracowników , zapobiegać wypaleniu zawodowemu i promować pozytywną równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Powinieneś zapewnić jasne wytyczne dotyczące godzin pracy, oczekiwań komunikacyjnych i wyników. Ponadto, zachęcanie pracowników do ustawienia zdrowych granic między pracą a życiem prywatnym może pomóc w zapobieganiu wypaleniu zawodowemu i utrzymaniu pozytywnej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Elastyczna organizacja pracy, taka jak elastyczne godziny, może pomóc w dostosowaniu się do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Włączenie zasady zaufania do procesów decyzyjnych w celu zwiększenia bezpieczeństwa psychologicznego

Gdy pracownicy ufają swoim liderom i współpracownikom, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą czuć się bezpiecznie, wyrażając swoje myśli i pomysły.

Jedną ze strategii zwiększania poziomu zaufania jest angażowanie pracowników w podejmowanie decyzji. Należy unikać mikrozarządzania i umożliwić pracownikom przejęcie własności ich pracy

Przejrzystość i otwarte udostępnianie informacji również budują zaufanie. Mogą one pomóc w zapobieganiu plotkom i nieporozumieniom.

Co więcej, pracownicy są bardziej skłonni zaufać konsekwentnym i wiarygodnym liderom. Za każdym razem, gdy otrzymujesz informacje zwrotne i podejmujesz na ich podstawie działania, informuj, w jaki sposób informacje zwrotne od pracowników zostały przekształcone w strategię działania. Możesz wykorzystać spotkania All-Hands jako platformę do zaprezentowania takich inicjatyw.

Wreszcie, uznawanie i docenianie wkładu pracowników w znacznym stopniu przyczynia się do tworzenia pozytywnego środowiska pracy .

Wpływ kultury organizacyjnej na bezpieczeństwo psychiczne

Kultura organizacyjna odgrywa znaczącą rolę w kształtowaniu klimatu bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy.

Organizacje o otwartej i inkluzywnej kulturze zachęcają pracowników do dzielenia się swoimi przemyśleniami i pomysłami bez obawy przed osądem lub represjami

do dzielenia się swoimi przemyśleniami i pomysłami bez obawy przed osądem lub represjami Kultura, która wspiera wzrost i rozwój pracowników oraz umożliwia im podejmowanie inicjatywy, może sprzyjać poczuciu bezpieczeństwa psychicznego

pracowników oraz umożliwia im podejmowanie inicjatywy, może sprzyjać poczuciu bezpieczeństwa psychicznego Organizacja, która wartościuje otwartość, szacunek i zaufanie może sprzyjać bezpieczeństwu psychicznemu, podczas gdy kultura, która jest hierarchiczna, sztywna lub karząca może je utrudniać

może sprzyjać bezpieczeństwu psychicznemu, podczas gdy kultura, która jest hierarchiczna, sztywna lub karząca może je utrudniać Kultura, która wartościuje szacunek, uczciwość i etyczne zachowanie może stworzyć bezpieczne i godne zaufania środowisko

może stworzyć bezpieczne i godne zaufania środowisko Organizacje, które nie krępują się podejmować ryzyka i wyciągać wnioski z porażek, mogą stworzyć bardziej otwartą i innowacyjną kulturę, przyczyniając się do bezpieczeństwa psychologicznego

Rola przywództwa i pracowników w zapewnianiu bezpieczeństwa psychologicznego

Jako lider powinieneś wykazać się otwartą i szczerą komunikacją, aktywnie słuchać pracowników i zachęcać innych do zrobienia tego samego. Poprzez modelowanie bezpieczeństwa psychologicznego, możesz stworzyć kulturę, w której pracownicy czują się komfortowo wyrażając siebie. Można to osiągnąć poprzez stworzenie jasnych oczekiwań dotyczących zachowania opartego na szacunku, otwartej komunikacji i konstruktywnych informacji zwrotnych.

Pracownicy mogą pomóc w tworzeniu pozytywnego, psychologicznie bezpiecznego środowiska pracy poprzez wspieranie i zachęcanie swoich kolegów. Upoważnij członków swojego Teams do mówienia, jeśli są świadkami lub doświadczają negatywnych zachowań, które podważają bezpieczeństwo psychologiczne w miejscu pracy.

