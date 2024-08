Wskazówki i narzędzia pomagające zmniejszyć niepokój w miejscu pracy

Cześć 👋

Szybki test zdrowia psychicznego: Jak się dziś masz do zrobienia?

Poświęć chwilę, aby ocenić, jak się (naprawdę) czujesz:

przez Delphis.org mamy nadzieję, że radzisz sobie dobrze, ale jeśli zmagasz się z trudnościami, od tego momentu będzie lepiej - jesteśmy tu dla Ciebie. Napisaliśmy ten artykuł, aby dać ci kilka wskazówek i sugestii, jak radzić sobie ze stresem i poziomem lęku w pracy._ 💜

Nie jest tajemnicą, że zdrowie psychiczne jest obecnie ważnym tematem - i tak powinno być. Wraz z niedawną pandemią, dyskusja na temat zdrowia psychicznego stała się bardziej normalna niż kiedykolwiek wcześniej, a rozmowy w końcu trafiają do miejsca pracy.

Jako społeczeństwo zaczęliśmy naprawdę rozumieć zdrowie psychiczne jako integralną część naszego ogólnego stanu zdrowia. Jednak nawet przy coraz częstszych rozmowach, nadal może być trudno być świadomym własnego zdrowia psychicznego i utrzymywać je na pierwszym miejscu, gdy jesteś w środku pracowitego dnia, tygodnia lub miesiąca.

Nie trzeba dodawać, że praca do momentu, w którym osiągniesz swoje punkt wypalenia nie jest zrównoważony - szkodzi naszemu zdrowiu psychicznemu, powodując, że każdego dnia czujemy się bardziej niespokojni. Ponieważ lęk jest jednym z głównych wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym, z którymi ludzie borykają się każdego dnia, czy to w domu, czy w pracy, nadszedł czas, aby rzucić więcej światła na ten temat i podzielić się sposobami radzenia sobie z nim, holistycznie. ✨

Zanurzmy się w to, co musisz wiedzieć o zdrowiu psychicznym w pracy, o tym, jak lęk w miejscu pracy jest wpływa na wydajność ludzi, wraz z kilkoma niezbędnymi wskazówkami i narzędziami do utrzymania dobrego samopoczucia!

Zdrowie psychiczne: Dbanie o centrum kontroli organizmu 🧠 🌱

Słowo "zdrowie psychiczne" było ostatnio często używane, więc zdefiniujmy je szybko, aby uzyskać więcej kontekstu.

Według Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego zdrowie psychiczne obejmuje nasze samopoczucie emocjonalne, psychologiczne i społeczne; wpływa na to, jak myślimy, czujemy, działamy, dokonujemy wyborów i odnosimy się do innych. Jest niezbędne dla naszego ogólnego zdrowia i jakości życia.

Żyjemy w świecie, w którym jesteśmy w ciągłym biegu i może być trudno zrobić krok w tył i zadbać o siebie. W rzeczywistości nasze zdrowie psychiczne w dużej mierze wpływa na nasze powiązania z samym sobą, innymi i jakość naszego życia.

Jeśli nie zaczniemy dostrzegać i nie zaczniemy normalizować potrzeby robienia przerw, by co jakiś czas sprawdzić stan zdrowia psychicznego lub przynajmniej zaspokoić potrzeby, gdy się pojawią, ryzykujemy popadnięcie w chaos.

W końcu nasz mózg jest głównym centrum kontroli naszego ciała; kiedy jest w chaosie, cierpi na tym wszystko inne.

przez Nami.org

Niepokój: O wiele więcej niż martwienie się 🎭

Znasz to uczucie? Ucisk w klatce piersiowej, gula w gardle i uczucie paniki, które pojawia się, gdy czujesz, że coś pójdzie nie tak. A co z uczuciem, że nigdy nie będziesz w stanie iść do przodu lub do zrobienia wystarczająco dużo? 🥵

Zaczynasz analizować każdą decyzję i zastanawiasz się, czy podjąłeś dobrą decyzję. Może się nawet zdarzyć, że będziesz odtwarzać scenariusz, który już się wydarzył, próbując przeanalizować, w jaki sposób powiedziałeś pewne rzeczy, jak się zachowałeś itp. Krótko mówiąc, czujesz, że twój umysł po prostu nie wie, jak przestać myśleć lub przewidywać negatywne przyszłe wyniki - to nie jest normalne martwienie się, to jest lęk przed pracą .

Społeczeństwo, w którym żyjemy, promuje zgiełk i pośpiech, powodując, że nieustannie się zmuszamy, myśląc, że odniesiemy większy sukces, jeśli nigdy nie przestaniemy się ruszać lub myśleć.

Ale nie jesteśmy rekinami - czasami musimy przestać się ruszać. ✋ 🛑

Uświadomienie sobie, kiedy zrobić przerwę i nacisnąć przycisk pauzy ⏸

The Prawo malejących zysków jest terminem powszechnie używanym w ekonomii, ale zdecydowanie można go zastosować do naszego codziennego życia i zdrowia psychicznego. Sugeruje ono, że możesz czerpać korzyści ze swoich inwestycji (czasu, pieniędzy, energii itp.) do pewnego progu, ale nadchodzi moment, w którym zaczniesz otrzymywać niższe zyski zwrot z inwestycji (ROI) .

Spójrz na to wykres na przykład. 👀

przez Osobista doskonałość To, co tutaj widzisz, jest reprezentacją korelacji między wkładanym wysiłkiem a wynikami. W punkcie malejących zwrotów poświęciłbyś całą swoją energię i czas, przez co jakość twojej pracy, działań, pomysłów itp. byłaby mniej optymalna i kreatywna w porównaniu do sytuacji, gdy jesteś wypoczęty, a twoja bateria jest w pełni naładowana. 🔋

Dłuższe godziny pracy nie zawsze oznaczają osiąganie więcej, a perfekcjonistyczne tendencje nie zawsze są zdrowe dla zdrowia psychicznego. 😬

Bez czasu na samoopiekę lub refleksję, poziom niepokoju, którego doświadczasz, będzie się nasilał, jeśli będziesz przekraczać swoje limity... a uwierz mi, każdy ma swój ostateczny limit. Doprowadzi to do wypalenia zawodowego, a nawet utraty motywacji i chęci całkowitego zaprzestania działalności z powodu niszczycielski poziom wyczerpania .

czas odzyskać nasze zdrowie psychiczne! 👊

Jak zacząć redukować niepotrzebny niepokój - w pracy lub w domu

Lęk, nie mylić z chroniczny niepokój jest normalną ludzką emocją, której wszyscy doświadczamy na różnych poziomach przez całe życie. Uczucie niepokoju przychodzi i odchodzi, więc musimy wdrożyć zdrowe nawyki, aby pomóc zmniejszyć poziom stresu i niepokoju. Obejmuje to znalezienie czasu na samoopiekę, wprowadzenie zmian w stylu życia, nauczenie się, kiedy zrobić sobie przerwę (i faktycznie ją zrobić) oraz wdrożenie narzędzi pomagających w organizacji i zarządzaniu obciążeniem pracą.

Oto kilka wskazówek i technik radzenia sobie z niepokojem związanym z pracą:

💜 Zagospodaruj czas na samoopiekę

Samoopieka wygląda inaczej dla każdego i nie zawsze są to te natychmiastowe gratyfikacje, które sprzedawcy detaliczni sprzedają jako "samoopiekę"

Musimy zacząć obalać ideę, że dbanie o siebie polega na manicure, jedzeniu lodów, gdy jesteś smutny i nakładaniu sobie maseczki na pory (chociaż tak, mogą one pomóc ci chwilowo poczuć się lepiej). Ale myślenie o dbaniu o siebie w ten sposób zdecydowanie przyczyniło się do błędnego przekonania, że dbanie o siebie jest frywolną, wystawną koncepcją, a nie umiejętnością życiową.

Ważne jest, aby znaleźć to, czego potrzebujesz, cieszyć się i napełnić swój emocjonalny kubek, i być gotowym na wprowadzenie kilku zmian, aby zintegrować je z rutyną.

Niezależnie od tego, czy jest to poranna przejażdżka rowerem przed pracą, masaż, rozmowa z przyjacielem lub terapeutą, czy też pójście na siłownię, aby poćwiczyć, upewnij się, że masz czas w swoim harmonogramie, aby postawić swoje potrzeby na pierwszym miejscu. 🌱 #ListentoMoiraRose

🏃 Do zrobienia sprawdzianu stylu życia

czy masz wystarczająco dużo snu? Czy pijesz wystarczającą ilość wody? Czy jesz zdrowe, zbilansowane posiłki? Czy codziennie wystarczająco się ruszasz? Jakie jest Twoje spożycie kofeiny? 😅 Wiem... to dużo do zrobienia każdego dnia.

Oto kilka wskazówek dotyczących stylu życia:

Popraw jakość snu 💤

Ustaw przypomnienie o porze snu w telefonie

Zainwestuj wodpowiedni materac dla nieprzerwanego snu

Odetnij niebieskie światło na około dwie do trzech godzin przed snem

Używajaplikacja snu aby uzyskać dane na temat jakości snu

Napójbezkofeinowa herbata na dobranoc Hydrat e, hydrate, hydrate! 💧

Zaopatrz się w butelkę na wodę wielokrotnego użytku lub zainwestuj w bidoninteligentna butelka na wodę która pomoże ci przypomnieć o nawodnieniu, szczególnie w najbardziej pracowite dni

Jedz zdrowe posiłki 🥗

Sięgaj po pokarmy bogate w składniki odżywcze, które będziesz rzeczywiście jeść

Ogranicz słodycze, przetworzoną żywność, sztuczne słodziki, alkohol, kofeinę

Zadbaj o swojezdrowie jelit;jedz pokarmy, które są dobre dla twoich jelit Rusz swoje ciało 💃

Włącz ćwiczenia do swojej codziennej rutyny, aby uwolnić "szczęśliwe / dobre samopoczucie" hormony zwaneendorfinyi pomagają stymulować uwalnianie innych substancji chemicznych w mózgu, które odgrywają ważną rolę w regulacji nastroju

Odciąga umysł od niechcianych i negatywnych myśli

Dotyczy to również dbania o siebie 😉

Nawiasem mówiąc, taniec liczy się jako ćwiczenie, więc puszczaj swoje ulubione melodie nawet przez 5-10 minut dziennie, a ciało wyrzuci z głowy niespokojne myśli 🕺

Uważaj na spożycie kofeiny ☕️

Zanotuj, ile kofeiny spożywasz dziennie i zapisuj swój nastrój w ciągu dnia, aby zobaczyć, jak kofeina wpływa na ciebie

Zmniejsz spożycie kofeiny lub unikaj jej w sposób zakończony, jeśli powoduje ona u ciebieniepokój wywołany kofeiną* Przestaw się z picia kawy lub napojów energetycznych na naturalne alternatywy, takie jak herbata

🤳 Zmniejsz czas spędzany przed ekranem i ogranicz czas spędzany w mediach społecznościowych

Ogranicz czas spędzany w mediach społecznościowych, zwłaszcza gdy czujesz się niespokojny i przytłoczony. Zacznij ustawiać limity czasowe na codzienne korzystanie z mediów społecznościowych, aby skupić się na pracy i ograniczyć czynniki rozpraszające, które mogą wpływać na wydajność i myślenie. Możesz nawet włączyć tryb "Nie przeszkadzać" lub "Skup się" w telefonie, aby ograniczyć rozpraszanie uwagi i pokusę sprawdzania powiadomień!

✋ Wiedz, kiedy zrobić sobie przerwę (i faktycznie ją zrób)

Wiem, że to trudne zadanie! 😬

Pamiętaj, że robienie sobie przerw jest ważną częścią zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Kiedy robisz sobie wolne, twój mózg może odpocząć i naładować się, co pozwala na lepszą jasność umysłu. A kiedy czujesz się odświeżony i mniej zestresowany, twój mózg może dosłownie działać lepiej !

👩‍💻 Używaj narzędzia do zarządzania zadaniami i zwiększania wydajności

Czasami wydaje się, że mamy zbyt wiele na głowie, a im więcej zadań kończymy, tym więcej nowych się pojawia. Łatwo jest stać się przytłoczonym tego typu sytuacją, ponieważ ciągle myślisz o wszystkim, co musi zostać zrobione, bez jasnego sposobu, jak sobie z tym poradzić.

Dzięki narzędziom do zarządzania zadaniami i zwiększania wydajności można łatwiej zapanować nad sytuacją. Narzędzie do zarządzania zadaniami i produktywnością, takie jak ClickUp, może pomóc zmniejszyć niepokój poprzez konsolidację pracy w jednym miejscu, organizowanie pracy i zarządzanie obciążeniem pracą, śledzenie zadań i dając ci sposoby na zrzucanie pomysłów do Dokumentów, Notatnika, zadań i innych, dzięki czemu nie będziesz musiał polegać na swojej pamięci, aby zapamiętać każdy najmniejszy szczegół!

Bonus:_ **Narzędzia zwiększające wydajność dla osób z ADHD! Kluczowe funkcje ClickUp, które pomogą Ci odzyskać kontrolę nad obciążeniem pracą:

Integracje : Połącz swoje najczęściej używane narzędzia pracy (ponad 1000+ opcji) z ClickUp i przenieś całą swoją pracę w jedno miejsce

: Połącz swoje najczęściej używane narzędzia pracy (ponad 1000+ opcji) z ClickUp i przenieś całą swoją pracę w jedno miejsce Hierarchia **Uporządkuj swoją pracę według Przestrzeni, Folderów, zadań, podzadań i innych elementów, aby były uporządkowane i łatwo dostępne

**Uporządkuj swoją pracę według Przestrzeni, Folderów, zadań, podzadań i innych elementów, aby były uporządkowane i łatwo dostępne Widok kalendarza **Bądź na bieżąco dzięki planowaniu i widokowi zadań według dnia, tygodnia i miesiąca

**Bądź na bieżąco dzięki planowaniu i widokowi zadań według dnia, tygodnia i miesiąca Widok obciążenia pracą : Planuj i monitoruj obciążenie pracą, aby uniknąć przeciążenia i wypalenia

Planuj i monitoruj obciążenie pracą, aby uniknąć przeciążenia i wypalenia Me Mode : Zminimalizuj inne elementy rozpraszające na ekranie i zobacz tylko te zadania, które są przypisane do Ciebie

Zminimalizuj inne elementy rozpraszające na ekranie i zobacz tylko te zadania, które są przypisane do Ciebie Time Tracker : Lepiej zarządzaj swoim czasem. Śledzenie czasu i ustawienie szacowanego czasu

Lepiej zarządzaj swoim czasem. Śledzenie czasu i ustawienie szacowanego czasu Flagi priorytetów **Organizowanie zadań według ważności i pilności

**Organizowanie zadań według ważności i pilności Przypisane komentarze &Przypisany mi widok w powiadomieniach: Przypisuj komentarze do swojego zespołu (i do siebie) oraz przeglądaj komentarze/elementy działań, które są przypisane do Ciebie w widoku Przypisane do mnie w powiadomieniach

Widok obciążenia pracą w ClickUp

⏳ Zarządzanie czasem i ustawienie granic

Biorąc pod uwagę tempo pracy w dzisiejszym miejscu pracy, nic dziwnego, że wiele osób odczuwa niepokój. Mając tak wiele do zrobienia i za mało czasu w ciągu dnia, uczucie niepokoju może łatwo przejąć kontrolę. Dlatego tak ważne jest, abyśmy znaleźli sposoby na bardziej efektywne zarządzanie naszym czasem!

Techniki zarządzania czasem, takie jak blokowanie czasu , nadawanie priorytetów zadaniom w oparciu o pilność, ważność i wrażliwość na czas, może nadać strukturę dniom roboczym i uzyskać kontrolę nad obciążeniem pracą.

Możesz zacząć śledzić, ile czasu poświęcasz na każdy rodzaj zadania, aby ocenić, jak bardzo są one wymagające, zidentyfikować wszelkie blokery i skategoryzować je według priorytetu.

⭐️ Wskazówka: Jeśli potrzebujesz narzędzia do zarządzania zadaniami z możliwością śledzenia czasu zwróć się o pomoc do ClickUp! Łatwo śledź czas spędzony nad dowolnym zadaniem, ustaw szacowany czas zakończenia, aby określić oczekiwania i dodaj flagi priorytetów, aby oznaczyć swoje zadania według pilności lub ważności.

Ustawienie sobie takich granic czasowych będzie kluczem do zarządzania poziomem stresu i uniknięcia ciągłego poczucia przytłoczenia.

Globalne śledzenie czasu w ClickUp na pulpicie i w aplikacji komputerowej

✅ Ustaw cele SMART

Ustawienie Cele SMART mogą pomóc stworzyć uporządkowaną ścieżkę i utrzymać koncentrację. Ustawiając cele, upewnij się, że są one: Sspecyficzne, Mwykonalne, Aosiągalne, Ristotne i Tokresowe.

Chcielibyśmy również dodać do tej listy realistyczne! Dlaczego? Cóż, wszyscy czasami mamy tendencję do strzelania do gwiazd (czasami nawet nie zdając sobie z tego sprawy!), ale ustawienie realistycznych celów SMART jest dla nas sposobem na bycie uczciwym i przejrzystym wobec siebie. Im bardziej realistyczne są nasze cele, tym większą kontrolę będziemy mieć nad osiągnięciem naszych nadrzędnych celów!

⭐️Pro wskazówka: Śledź wszystkie swoje cele za pomocą Cele ClickUp funkcja. ClickUp Goals jest tutaj, aby pomóc Ci ustawić i śledzić swoje cele w sposób, który działa dla Ciebie. Możesz wpisać wszystkie swoje cele, podzielić je na kategorie zgodnie z własnymi preferencjami i dodać notatki do każdego z nich. Po zrobieniu ustawień celów, przejmij kontrolę i zacznij śledzenie!

masz to 👊 😉

Ustawienie jasnych i mierzalnych celów w ClickUp Goals

🙋 Nigdy nie czuj się źle z tym, że potrzebujesz pomocy!

Ważne jest, aby nauczyć się prosić o pomoc, gdy czujesz się przytłoczony lub niespokojny w pracy. Może się wydawać, że jesteś jedyną osobą, która zmaga się z tymi trudnymi emocjami, ale nie może to być dalsze od prawdy.

Wiele osób doświadcza tych uczuć każdego dnia i potrzeba wiele odwagi, aby przyznać, że potrzebują pomocy. Jeśli odczuwasz niepokój, ponieważ bierzesz na siebie zbyt wiele i wydaje ci się, że nigdy nie będziesz w stanie nadrobić zaległości, poproś o pomoc lub odpowiednio oddeleguj zadania.

I znowu, nie jesteś sam - wszyscy potrzebujemy pomocy w taki czy inny sposób. Niezależnie od tego, czy chodzi o udostępnianie szefowi lub współpracownikom, że czujesz się przytłoczony obciążeniem pracą, zdezorientowany zadaniem lub niepewny co do pierwszego kroku w projekcie, komunikowanie się i bycie transparentnym wobec nich może pomóc im zrozumieć twoją sytuację i z kolei pomóc ci znaleźć rozwiązanie.

Zacznijmy razem eliminować piętno związane z proszeniem o pomoc. 🤝 💜

Bonus: Zobacz, jak bycie_ neurodiverse może być przewagą konkurencyjną 😊

Przywróć spokój do swojego dnia pracy 🧘‍♀️

Wierzymy, jak ważne jest zachowanie zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz znalezienie czasu na relaks i rzeczy, które wypełniają Twój kubek.

Dlatego stworzyliśmy ClickUp , platforma typu "wszystko w jednym", która może wprowadzić równowagę do Twojego życia, zaoszczędzić jeden dzień w tygodniu i pomóc Ci stworzyć cykl pracy, który zmniejszy Twój stres, a nie go zwiększy

A kiedy zaoszczędzisz jeden dzień w tygodniu, wykorzystaj zaoszczędzony czas, aby napełnić swój kubek - czymkolwiek on dla Ciebie jest! 😊