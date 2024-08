Jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi w pracy: 10 strategii sukcesu

Większość z nas doświadczyła pracy z toksycznymi ludźmi w biurze.

A badanie przeprowadzone przez Amerykańskie Stowarzyszenie Psychologiczne wykazało, że 76% pracowników, którzy doświadczyli toksyczności w miejscu pracy, czuło, że praca miała wpływ na ich zdrowie psychiczne

Skutki toksycznych ludzi w miejscu pracy mogą być dalekosiężne i często bardzo szkodliwe dla całego zespołu i organizacji, od obniżonego morale zespołu i zwiększonego poziomu stresu po zmniejszoną wydajność i większą rotację pracowników.

Ale kim są ci toksyczni ludzie? Znasz ich - to ci, którzy konsekwentnie (świadomie lub nie) szkodzą innym swoim zachowaniem.

Rzucają niewybredne komentarze lub działają z zazdrości.

Uwielbiają plotkować i krytykować.

Oskarżają innych o to, że nie są w stanie zrobić tego, co do nich należy i zawsze mają wymówki, by nie zrobić tego, co do nich należy.

Lista jest długa.

Radzenie sobie z tak trudną osobą jest wyczerpujące, ale możesz nie być w stanie tego uniknąć, jeśli z nią pracujesz.

Jak więc skutecznie poradzić sobie z toksycznymi ludźmi w miejscu pracy?

Omówimy, jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi w pracy. Pokażemy również sposoby ich identyfikacji, ustawienia limitów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Wykrywanie toksycznych ludzi w pracy

Każde miejsce pracy składa się z osób o różnych historiach zawodowych, stylach pracy i osobowościach. Chociaż każdy wnosi do pracy unikalną osobowość, istnieją pewne sposoby na wykrycie toksycznego współpracownika.

Oznaki i zachowania toksycznych osób w pracy

Zanim nauczymy się radzić sobie z toksycznymi ludźmi w pracy, musimy zrozumieć, jak ich zidentyfikować. Poniższa lista nie jest wyczerpująca, ale stanowi dobry punkt wyjścia do rozpoznania toksycznych pracowników.

Łatwo się obraża

Zawsze chcą mieć rację

Próbują kontrolować sytuację

Przekazywanie niewrażliwych komentarzy

Agresywna rywalizacja

Sabotowanie pracy innych osób

Ciągłe marudzenie lub narzekanie

Częste oskarżanie innych o bycie w błędzie

Ciągłe narzucanie innym swoich opinii

Określone typy toksycznych ludzi w pracy

Takich ludzi można również zaliczyć do różnych kategorii, takich jak:

1. Pocałunek w górę/kopnięcie w dół

Czy zauważyłeś kiedyś, jak współpracownik komplementuje starszych pracowników, ale później, pod ich nieobecność, krytykuje członków zespołu, w tym ciebie, za drobne błędy? To właśnie jest Kiss Up/Kick Downer.

Takie osoby chcą pokazać się w dobrym świetle za pomocą wszelkich niezbędnych środków, nawet jeśli oznacza to kwestionowanie doświadczenia swojego zespołu przed starszym liderem, zgłaszanie się na ochotnika do agresywnych celów lub przypisywanie sobie zasług za czyjąś pracę.

W zespole można zauważyć, że ustawiają nierealistyczne terminy, dokładają sobie dodatkowej pracy lub robią złośliwe uwagi. Próbują udowodnić, że to oni rządzą, utrudniając życie innym.

2. Mikromanager

Czy kiedykolwiek spędziłeś godziny pracując nad raportowaniem, tylko po to, by lider twojego zespołu nadzorował każdą linię i sugerował drobne zmiany, które sprawiły, że zakwestionowałeś swoje kompetencje?

Ironia mikromanagera polega na tym, że jeśli go masz, prawdopodobnie pracujesz najciężej i masz najmniej do zrobienia. Przydzielają pracę w nierozsądnym czasie. Wszystkie zadania, duże i małe, są równie pilne i muszą być zrobione teraz.

Z mikromanagerem nie ma autonomii ani niezależności w podejmowaniu decyzji. Cały czas jesteś proszony o aktualizacje. Mikromenedżer koncentruje się na drobnych szczegółach zamiast na szerszej perspektywie. Najgorsze jest to, że początkowo nie udziela nawet praktycznych porad, ale szybko znajduje błędy.

3. The Gaslighter

Wyobraź sobie, że pracujesz nad krytycznym projektem i nagle cele, do których dążyłeś, zmieniają się z dnia na dzień. Kiedy zgłaszasz swoje obawy, twój menedżer nalega: "Zawsze dążyliśmy do tych celów; po prostu nie zwracałeś na to uwagi" Pozostajesz zdezorientowany i kwestionujesz swoje zrozumienie celów projektu.

Albo, czy kiedykolwiek byłeś na wydarzeniu zespołowym tylko po to, by dowiedzieć się, że istnieje dress code, o którym nikt ci nie powiedział? Wchodzisz, czując się zupełnie nie na miejscu, a kiedy później o tym wspominasz, twój kolega zachowuje się zaskoczony, przez co zastanawiasz się, czy nie przegapiłeś notatki, podczas gdy w rzeczywistości nigdy jej nie udostępniano.

Najbardziej toksyczni z nich wszystkich, gaslighterzy uwielbiają kontrolować ludzi poprzez wypaczanie ich poczucia rzeczywistości. Wykorzystują swoją władzę, aby zawsze twierdzić, że mają rację, utrudniając innym kwestionowanie ich. Mają również słabe etykę pracy i niska inteligencja emocjonalna.

4. Buldożer

Czy kiedykolwiek byłeś w sytuacji, w której przedstawiłeś swoje pomysły przełożonemu, ale twój kolega całkowicie cię odrzucił i zamiast tego przedstawił nowy plan, wierząc, że ich podejście lub rozwiązanie jest właściwą drogą?

Buldożerowie to dobrze połączeni pracownicy, którzy nie boją się wykorzystywać swoich wpływów, aby uzyskać to, czego chcą. Wcześnie przejmują władzę, na przykład przejmując pierwsze pięć minut spotkania, gdy wszyscy się przedstawiają lub wprowadzają. Wierzą w zastraszanie lub wymuszanie na współpracownikach, aby uzyskać swój własny sposób.

Nie wahają się omijać norm organizacyjnych lub pomijać wpływu swoich działań na dynamikę i morale zespołu. Mogą nawet udać się za kulisy do starszych liderów, aby wpłynąć na sprawy na swoją korzyść. Buldożerowie nigdy nie idą na kompromis.

Jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi w pracy

Destrukcyjne zachowanie pracownika, czy to współpracownika, czy kierownika, może doprowadzić każdego do załamania lub demotywacji. Oto jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi w pracy, aby zachować kontrolę nad swoim życiem zawodowym:

1. Ustal twarde granice, aby się wycofać

To, że pracujesz z toksyczną osobą, nie oznacza, że nie możesz ustalić z nią granic. Miej strategię wyjścia i rozważ przeprowadzenie burzy mózgów z wyprzedzeniem, z której będziesz mógł skorzystać w razie potrzeby.

Oto kilka pomysłów:

Jeśli utkniesz w toksycznej rozmowie, użyj wymówki , aby wyjść. Możesz powiedzieć: "Przepraszam, ale muszę to skończyć w ciągu godziny. Możemy porozmawiać później?" lub "Przepraszam, ale muszę iść na spotkanie. Czy możemy kontynuować później?"

, aby wyjść. Możesz powiedzieć: "Przepraszam, ale muszę to skończyć w ciągu godziny. Możemy porozmawiać później?" lub "Przepraszam, ale muszę iść na spotkanie. Czy możemy kontynuować później?" Jeśli przełożony zaczniemikrozarządzanie moją pracą naucz się przeciwdziałać w sposób taki jak: "Doceniam twoje wskazówki. Dobrze jest uczyć się czegoś nowego każdego dnia" Zakomunikuj, że jesteś otwarty na konstruktywne opinie, ale będziesz odpowiedzialny za swoją pracę.

w sposób taki jak: "Doceniam twoje wskazówki. Dobrze jest uczyć się czegoś nowego każdego dnia" Zakomunikuj, że jesteś otwarty na konstruktywne opinie, ale będziesz odpowiedzialny za swoją pracę. Jeśli twój toksyczny współpracownik rzuca złośliwe komentarze na twój temat w ustawieniu grupowym, zachowaj spokój i powiedz: "Skupmy się na razie na wynikach projektu"

W każdym scenariuszu mówisz coś obiektywnego, aby rozładować sytuację bez bycia niegrzecznym. Jeśli to możliwe, oto inne rzeczy do zrobienia, aby zminimalizować interakcję z toksycznym pracownikiem:

Zmień swój harmonogram (lub godziny pracy)

Poproś o zmianę licencji lub nawet zespołu

Komunikuj się przez e-mail tak często, jak to możliwe, zamiast spotkań twarzą w twarz

2. Używaj metody "szarej skały

Jest to psychologiczna strategia radzenia sobie z osobami, które manipulują emocjami lub są toksyczne. Jej nazwa pochodzi od koncepcji stania się tak nieciekawym i niereagującym jak szara skała.

Metodę "szarej skały" można stosować poprzez:

Używanie monotonnego głosu, aby rozmowa była nudna i mniej wciągająca

Unikanie kontaktu wzrokowego, aby zasygnalizować rozmówcy, że nie jesteś odsetki od interakcji bardziej niż to konieczne

kierowanie się w stronę przyziemnych tematów, które raczej nie wywołają odsetków lub reakcji emocjonalnych, jeśli zostaną wymuszone w rozmowie

Kiedy zachowujesz emocjonalny dystans i wydajesz się być nudny jak szara skała, pozbawiasz toksycznych ludzi paliwa, którego potrzebują, aby kontynuować swoje negatywne zachowanie wobec ciebie.

3. Stwórz filtr wpływu osobistego

Filtr ten obejmuje ustawienie pytań lub kryteriów, przez które przechodzisz po interakcji z toksycznym pracownikiem, aby ocenić jego rzeczywisty wpływ na twoją pracę i samopoczucie. Pomaga to zmniejszyć emocjonalne i psychiczne obciążenie tych interakcji.

Oto jak możesz wdrożyć tę technikę:

Określ, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie. Kryteria mogą obejmować pytania takie jak: "Czy ma to wpływ na jakość mojej pracy?" lub "Czy ma to wpływ na moje relacje zawodowe?"

Po spotkaniu z toksycznym pracownikiem zadaj sobie pytanie, czy interakcja spełnia którekolwiek z wcześniej zdefiniowanych kryteriów

Jeśli interakcja nie przejdzie przez twój filtr, świadomie zdecyduj się ją odpuścić; powiedz sobie, że nie jest warta twojej energii

Ta metoda wzmacnia kontrolę nad sposobem reagowania i przetwarzania interakcji, umożliwiając zachowanie opanowania i profesjonalizmu.

4. Używaj pytań sokratejskich

Kwestionowanie sokratejskie obejmuje zdyscyplinowany i przemyślany dialog między dwiema lub więcej osobami. Kiedy masz do czynienia z toksycznym współpracownikiem, użyj tej metody, aby zakwestionować jego negatywność lub problematyczne twierdzenia bez bezpośredniej konfrontacji z nim.

Oto przykład:

Twój toksyczny kolega często narzeka na decyzje podejmowane przez zespół, twierdząc, że zawsze jest wykluczany z procesu decyzyjnego.

Możesz zmniejszyć toksyczność narracji, zadając dociekliwe pytania, które zachęcą go do wyjaśnienia swoich myśli i zachowań.

Ty: Wspomniałeś, że czujesz się pominięty przy podejmowaniu decyzji. Które decyzje konkretnie?

Toksyczny współpracownik: Nie pytano mnie o oś czasu projektu.

Ty: Zrozumiałem. W jaki sposób twój wkład mógł zmienić oś czasu?

Toksyczny współpracownik: Zaproponowałbym coś bardziej realistycznego.

Ty: Odsetki. Jaki jest twój pomysł na oś czasu i dlaczego? Jak możemy uwzględnić twoje spostrzeżenia?

Jeśli ta rozmowa nie przyniesie pozytywnych wyników, przynajmniej zwrócisz na nich uwagę i poprosisz o pośrednie uzasadnienie ich zachowania.

5. Grywalizacja interakcji z toksycznym pracownikiem

Przekształć rozmowy z taką osobą w osobistą grę. Ustaw cele, aby zachować opanowanie, co sprawi, że radzenie sobie z nimi będzie mniej stresujące.

Na przykład, ustaw sobie wyzwanie, aby wziąć trzy głębokie oddechy przed odpowiedzią na jakiekolwiek negatywne emocje lub komentarze. Jeśli zachowasz spokój we wszystkich rozmowach przez cały tydzień, nagródź się czymś, co sprawia ci przyjemność (np. wyjątkową filiżanką kawy lub dodatkową przerwą).

Możesz też zdefiniować cel, jakim jest znalezienie przynajmniej jednego punktu porozumienia z toksyczną osobą podczas spotkań lub swobodnych rozmów. Pomoże ci to w pozytywnym radzeniu sobie z toksycznością, zmniejszyć niepokój w miejscu pracy i poprawić swoje umiejętności interpersonalne.

6. Uczyń rozwój zawodowy priorytetem

Bądź zajęty i wydajny w pracy.

Skieruj swoją energię i skupienie na pracę lub projekty, które korzystnie wpływają na rozwój kariery. Na przykład:

Zapisz się na programy szkoleniowe, warsztaty lub kursy online, które wzbogacą twoje ustawienie umiejętności . Dzięki temu staniesz się bardziej wartościowy dla swojego obecnego zespołu i otworzysz drzwi do nowych projektów, w których będziesz mieć mniej interakcji z toksycznymi pracownikami i będziesz cieszyć się lepszymi wynikamielastyczność w miejscu pracy *Zgłaszaj się na ochotnika do nowych projektów, zwłaszcza tych, które są międzydziałowe lub wymagają pracy z różnymi teamami. W ten sposób można urozmaicić swoje doświadczenie zawodowe w organizacji, a także zmniejszyć narażenie na kontakt z konkretnym toksycznym współpracownikiem

. Dzięki temu staniesz się bardziej wartościowy dla swojego obecnego zespołu i otworzysz drzwi do nowych projektów, w których będziesz mieć mniej interakcji z toksycznymi pracownikami i będziesz cieszyć się lepszymi wynikamielastyczność w miejscu pracy *Zgłaszaj się na ochotnika do nowych projektów, zwłaszcza tych, które są międzydziałowe lub wymagają pracy z różnymi teamami. W ten sposób można urozmaicić swoje doświadczenie zawodowe w organizacji, a także zmniejszyć narażenie na kontakt z konkretnym toksycznym współpracownikiem Bierz udział w konferencjach branżowych, seminariach i wydarzeniach branżowych. Silna sieć kontaktów zawodowych może zapewnić wsparcie i porady, potencjalnie prowadząc do innych możliwości zatrudnienia

7. Poszukaj profesjonalnej mediacji

Jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie, zaproponuj mediację za pośrednictwem działu HR, kierownika, a nawet kolegi z pracy, aby rozwiązać trwające konflikty.

Na przykład, jeśli chcesz ukończyć projekt na czas, ale stoisz przed wyzwaniami związanymi z toksycznym zachowaniem pracownika lub brakiem współpracy, profesjonalna mediacja może pomóc ci skierować problem w wydajnym kierunku.

Dzięki temu strategicznemu podejściu, ty i toksyczny pracownik możecie komunikować obawy, oczekiwania i bariery w kontrolowanym środowisku prowadzonym przez neutralnego mediatora.

Nawet jeśli nic pozytywnego z tego nie wyniknie, mediator przynajmniej dowie się o problemie i o tym, jak zachowanie drugiej osoby powoduje opóźnienia.

8. Zbuduj swój system wsparcia

Nie cierp w milczeniu.

Każdy ma do czynienia z toksycznością w pewnym momencie swojego życia. Budowanie zaufania w zespole pomoże ci złagodzić stres, zachować siłę i zdrową perspektywę w pracy.

Porozmawiaj z bliskimi współpracownikami, przyjaciółmi lub rodziną o tym, czego doświadczasz. Czasami wyrzucenie z siebie tej sytuacji może pomóc ci poczuć się lepiej i mniej przytłoczonym. Co więcej, osoby, z którymi rozmawiasz, mogą zaoferować cenne porady lub spostrzeżenia dotyczące radzenia sobie z sytuacją.

9. Utrzymuj pozytywne nastawienie

Toksyczni ludzie mogą doprowadzić każdego do szału, ponieważ ich zachowanie jest irracjonalne. Nie daj się wciągnąć i nie reaguj na nich emocjonalnie. Zachowaj pozytywną pozycję.

10. Dbaj o siebie

Pamiętaj: dbanie o siebie nie jest luksusem; to usługa, do zrobienia dla siebie. Rozwijaj odpowiednie mechanizmy radzenia sobie, aby pozostać silnym w stresującej sytuacji.

Odżywiaj się zdrowo, wysypiaj się, ćwicz i dbaj o nawodnienie organizmu. Możesz także założyć prywatny dziennik, medytować lub zaangażować się w terapię sztuką, aby konstruktywnie przetwarzać swoje emocje i wprowadzić poczucie spokoju do swojej codziennej rutyny.

Kiedy masz tak wiele kreatywnych możliwości, będziesz zajęty, a zatem nie zawsze będziesz koncentrować swoje myśli na toksycznym pracowniku.

Jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi w pracy: Podsumowanie

Ustal granice i zminimalizuj interakcje

Bądź "szarą skałą" - nieinteresujący i niereagujący

Oceń ich rzeczywisty wpływ na ciebie

Rzuć wyzwanie ich negatywności

Zachęcaj siebie do zachowania spokoju

Skup się na swoim rozwoju

Szukaj pomocy

Zbuduj sieć wsparcia

Zachowaj pozytywną pozycję

Ćwicz techniki samoopieki i radzenia sobie z problemami

Rola menedżerów w ograniczaniu wpływu toksycznych pracowników

Jeśli jesteś menedżerem lub liderem zespołu, nie możesz być nieświadomy tego, co dzieje się w twoim zespole. Zgodzisz się, że gdy toksyczne zachowania pozostają niekontrolowane, wysyła to sygnał, że takie zachowanie jest tolerowane, co prowadzi do spadku ogólnego morale i wydajności zespołu.

Co więcej, wysoko wydajni pracownicy mogą zmienić Teams lub opuścić organizację w poszukiwaniu zdrowego środowiska pracy, co prowadzi do zwiększonej rotacji.

Oto, co można zrobić, aby ograniczyć wpływ toksycznych pracowników:

1. Dokumentuj toksyczne zachowania

Dokładnie opisuj to, co się dzieje, aby stworzyć dokumentację na wypadek konieczności podjęcia działań przeciwko pracownikowi. Na początek porozmawiaj ze wszystkimi członkami teamu i poproś ich o udostępnianie szczegółów incydentów, w których doświadczyli toksycznego zachowania ze strony współpracownika.

Zbierz e-maile i przykłady pokazujące, w jaki sposób toksyczny pracownik podważa lub obraża swoich kolegów.

Odwołaj się do

podręcznik pracownika

wskazówki.

Nie podejmuj działań na podstawie pogłosek; polegaj na dowodach, aby eskalować sprawę. Musisz mieć pewność, że masz do czynienia z konsekwentnym wzorcem toksycznych zachowań, a nie z pojedynczymi incydentami, takimi jak chwilowy zły nastrój lub jednorazowy wybuch.

2. Zidentyfikuj źródło problemu

Po udokumentowaniu toksycznego zachowania, skontaktuj się z pracownikiem, aby zrozumieć powody jego działań. Może się na przykład okazać, że dana osoba pracuje w nadgodzinach, które uważa za niepotrzebne i wyładowuje frustrację na współpracownikach.

Lub, jeśli nie ma odpowiednich umiejętności lub szkolenia, może

marnować czas w biurze

lub krytykować innych z zazdrości. Poczucie zagrożenia z powodu powodzenia kolegi może być również wynikiem toksycznych zachowań, takich jak plotkowanie lub podkopywanie innych.

3. Znajdowanie i wdrażanie rozwiązań

Po przygotowaniu podstaw, znajdź rozwiązanie dla toksycznego pracownika i zespołu. Zależnie od sytuacji, zastanów się, czy wysiłki naprawcze mogą pomóc.

Na przykład, jeśli zauważysz, że toksyczny pracownik warczy na innych i ogólnie jest zdemotywowany w pracy z powodu słabych możliwości uczenia się, zapisz go na warsztaty, podczas których będzie mógł podnosić swoje kwalifikacje, pracować nad nowymi projektami i czuć się bardziej usatysfakcjonowany.

Jeśli takie wysiłki nie pomogą, zbadaj możliwość przeniesienia pracownika do innego projektu, roli lub zespołu.

Przykładowo, można go przenieść z zespołu zajmującego się tworzeniem oprogramowania o wysokim ryzyku do starszej wersji projektu konserwacji, gdzie jego interakcja z głównym zespołem jest minimalna, a wpływ na ważne wyniki można ograniczyć.

4. Bądź przygotowany na podejmowanie trudnych decyzji

Nawet po zakomunikowaniu problemu toksycznemu pracownikowi i wdrożeniu rozwiązania, sytuacja może nie ulec poprawie. Jeśli nie zauważysz żadnych zmian w zachowaniu pracownika, być może będziesz musiał rozwiązać z nim umowę o pracę.

Jest to trudny krok, ale ważny, jeśli chcesz chronić swój team i pozwolić mu skupić się na pracy bez traumy spowodowanej czyjąś toksycznością.

Używanie właściwych narzędzi do zarządzania toksycznymi ludźmi w mojej pracy

Nauczenie się, jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi w pracy, wymaga poruszania się po złożonych relacjach interpersonalnych i

kultura zespołu

problemów. Chociaż sama technologia nie może ich rozwiązać, może pomóc w skuteczniejszym zarządzaniu komunikacją i informacjami zwrotnymi.

Na przykład,

Wykrywanie współpracy przez ClickUp

sprawia, że profesjonalna współpraca staje się dziecinnie prosta, zapewniając przejrzystość i zapobiegając nieporozumieniom.

Dzięki niej wiesz, czy członek zespołu jednocześnie przegląda zadanie, dodaje nowy komentarz lub edytuje dokumenty w czasie rzeczywistym. Możesz również otrzymywać automatyczne i natychmiastowe informacje zwrotne na temat nowych komentarzy, zmian statusu i wszystkiego, co jest związane z zadaniem. Dzięki temu, że wszystkie działania są widoczne w historii zadania, nie ma miejsca na podsłuchiwanie lub inne toksyczne zachowania.

Korzystanie z

Widok czatu ClickUp

możesz usprawnić komunikację w zespole dzięki kanałom czatu w czasie rzeczywistym. Dodawaj dowolne osoby do konwersacji roboczych za pomocą @wzmianek i przypisuj komentarze, aby utrzymać swój zespół, w tym osoby sprawiające problemy w pracy, w ruchu na elementach działań.

Współpracuj od biura do miejsca pracy dzięki widokowi czatu ClickUp, w którym możesz dodawać komentarze, oznaczać swój zespół i rozmawiać w czasie rzeczywistym z dowolnego urządzenia

Menedżerowie i właściciele zadań mogą natychmiast tworzyć elementy działań i przypisywać je innym lub sobie za pomocą

Przypisywanie komentarzy ClickUp

funkcja. W ten sposób zwiększysz odpowiedzialność swojego teamu i wyeliminujesz wszelkie nieporozumienia lub konflikty dotyczące pracy lub terminów.

Łatwo przypisuj komentarze do zespołu w ramach zadania ClickUp, aby szybko przekształcić swoją myśl w element działania

Innym potężnym sposobem na dokładne sprawdzenie, gdzie znajduje się każde zadanie w ramach cyklu pracy, jest

Widoki ClickUp

.

Widok listy ClickUp

umożliwia Tobie i Twojemu zespołowi widok zadań w określonych Przestrzeniach, Folderach lub Listach, uporządkowanych według statusu na każdym poziomie hierarchii. Dostępne są również

Widok Tablicy ClickUp

z funkcją "przeciągnij i upuść" do zwinnego zarządzania zespołem.

Właściwa organizacja zadań ułatwia rozliczanie pracowników z ich wkładu (lub jego braku). Ponadto zniechęca toksycznych współpracowników do uchylania się od obowiązków lub przypisywania sobie pracy innych członków zespołu.

Widok Gantta w ClickUp

umożliwia obiektywną ocenę wszystkich działań zespołu, identyfikując wąskie gardła i obszary budzące obawy, które można przypisać toksycznym zachowaniom.

Dzięki

Widok osi czasu

możesz ocenić obciążenie pracą każdego członka zespołu, aby przydział pracy pozostał sprawiedliwy i nikt nie był narażony na nadmierny stres związany z pracą.

Wyświetlaj indywidualne lub obejmujące cały zespół osie czasu w porządku chronologicznym, alfabetycznym lub według dat rozpoczęcia lub zakończenia, korzystając z widoku osi czasu ClickUp, aby mieć ważne zadania na widoku

Możesz dostosować oś czasu i priorytety, aby złagodzić negatywny wpływ na terminy projektów i morale zespołu, wykorzystując wgląd w dane do podejmowania świadomych decyzji.

Wreszcie, wspieraj środowisko otwartej komunikacji, wykorzystując

Dokumenty ClickUp

dla dokumentacji projektu i dyskusji, umożliwiając członkom zespołu konstruktywne wyrażanie obaw lub sugestii.

Twórz dokumenty wspólnie ze swoim zespołem za pomocą ClickUp Docs

Przekształcaj dyskusje w wykonalne zadania, aby upewnić się, że dobre pomysły są rozpoznawane i realizowane, co może pomóc odsunąć na bok negatywne zachowania poprzez skupienie się na pozytywnym wkładzie.

Nauka radzenia sobie z toksycznymi ludźmi w pracy

Czasami będziesz musiał pracować z toksycznymi ludźmi w swojej karierze. Musisz zrozumieć, że ich zachowanie odzwierciedla ich stan wewnętrzny, a nie twoją wartość.

Nie możesz ich zmienić, ale to do ciebie należy decyzja, jak poradzić sobie z sytuacją i iść naprzód. Mamy nadzieję, że wszystkie strategie przedstawione na tym blogu pomogą ci nauczyć się radzić sobie z toksycznymi ludźmi w pracy. Podejmij kroki niezbędne do stworzenia pozytywnej narracji dla siebie w dynamice miejsca pracy.

Oprogramowanie do pracy zespołowej i komunikacji

takie jak ClickUp może pomóc w utrzymaniu profesjonalizmu w miejscu pracy, zapewniając przejrzystość i odpowiedzialność. Zarejestruj się w ClickUp za darmo .

Często zadawane pytania

1. Do zrobienia z toksycznymi ludźmi?

Dowiedz się, jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi w pracy. Ustal wyczyszczone granice, aby chronić swoje zdrowie psychiczne. Komunikuj się jasno i asertywnie, bez konfrontacji. Ogranicz interakcje i ekspozycję na ich negatywne nastawienie. Poszukaj wsparcia u zaufanych współpracowników lub mentora, a w razie potrzeby zgłoś problem do działu HR lub kierownictwa po udokumentowaniu wszystkich instancji toksycznego zachowania.

2. Jak przechytrzyć toksycznego współpracownika?

Możesz podjąć następujące kroki, aby przechytrzyć toksycznego współpracownika:

Unikaj angażowania się w plotki lub konflikty.

Aby stworzyć sieć wsparcia, skup się na budowaniu pozytywnych powiązań ze współpracownikami i przełożonymi.

Rozwijaj swoje umiejętności i kwalifikacje, biorąc udział w warsztatach i seminariach.

Zgłaszaj się na ochotnika do projektów realizowanych w innych działach.

Myśl o rozwoju swojej kariery, a nie o tym, co mówią inni.

3. Jak reagować na toksyczne osoby w miejscu pracy?

Jak radzić sobie z toksycznymi ludźmi w miejscu pracy: