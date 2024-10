Szablony dziennika zadań w Arkuszach Google

Wyobraź sobie, że tworzysz listę rzeczy do zrobienia na początku dnia, ale tracisz możliwość śledzenia wszystkich zadań do czasu, gdy skończysz. Może się tak zdarzyć, gdy masz zbyt wiele do zrobienia; śledzenie zadań i zarządzanie terminami staje się chaotyczne.

Jakie jest więc wyjście? Arkusze Google do śledzenia zadań.

Arkusze Google do śledzenia zadań przydają się zarówno początkującym, jak i doświadczonym profesjonalistom. Są łatwe w użyciu i przydatne do planowania i śledzenia zadań do wykonania.

Na tym blogu udostępnimy darmowe szablony do codziennego śledzenia zadań w Arkuszach Google, które ułatwią zarządzanie zadaniami i zespołami. Zostań z nami do końca!

**Co składa się na dobry szablon do śledzenia zadań?

Szablony do śledzenia zadań pomagają śledzić i zarządzać codziennymi zadaniami. Dobry szablon do śledzenia zadań zawiera następujące elementy:

Opisy zadań : Szablon powinien mieć przestrzeń na opisy zadań, takie jak dodawanie połączonych linków, obrazów, dokumentów i innych zasobów

: Szablon powinien mieć przestrzeń na opisy zadań, takie jak dodawanie połączonych linków, obrazów, dokumentów i innych zasobów Priorytetyzacja : Dobre szablony do śledzenia zadań pozwalają kategoryzować każde zadanie według poziomu priorytetu na podstawie terminów lub ważności zadania

: Dobre szablony do śledzenia zadań pozwalają kategoryzować każde zadanie według poziomu priorytetu na podstawie terminów lub ważności zadania Etykiety zadań : Szablon powinien umożliwiać używanie etykiet do oznaczania zadań w celu łatwego wyszukiwania i dostępności

: Szablon powinien umożliwiać używanie etykiet do oznaczania zadań w celu łatwego wyszukiwania i dostępności Niestandardowość : Szablon musi być edytowalny i konfigurowalny w celu dopasowania do konkretnych potrzeb Businessu

: Szablon musi być edytowalny i konfigurowalny w celu dopasowania do konkretnych potrzeb Businessu Wizualizacja danych : Szablony do śledzenia zadań muszą udostępniać wykresy i grafy umożliwiające widok oczekujących zadań, zakończonych zadań itp.

: Szablony do śledzenia zadań muszą udostępniać wykresy i grafy umożliwiające widok oczekujących zadań, zakończonych zadań itp. Notatki: Musi istnieć sekcja notatek, aby dodać dodatkowe szczegóły zadania dla przejrzystości

Darmowe szablony śledzenia zadań w Arkuszach Google

Szablony Arkuszy Google do codziennego śledzenia zadań to cenne narzędzia, które pomagają usprawnić zarządzanie zadaniami. Oto kilka darmowych szablonów do śledzenia zadań w Arkuszach Google:

1. Szablon dziennego i miesięcznego śledzenia zadań od Template.net

via Template.net Daily and Monthly Task Tracker Template od Template.net to podstawowy szablon, który pozwala skutecznie planować i zarządzać zadaniami. Pomaga uprościć cykl pracy, śledzić postępy i nigdy nie przegapić terminów.

Jak z niego korzystać:

Planuj i przeglądaj zadania w ujęciu dziennym i miesięcznym

Koncentracja na zarządzaniu czasem

Tworzenie niestandardowych list zadań, zawierających aktualizacje statusu, priorytety i terminy realizacji

Nadawanie zadaniom priorytetów w oparciu o terminy ich wykonania

Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym

Idealne dla: Każdy, kto chce pozostać zorganizowany i efektywnie zarządzać swoim czasem. Jest to idealne rozwiązanie dla zapracowanych osób, które żonglują codziennymi zadaniami i długoterminowymi projektami.

2. Szablon Daily Task Tracker od Szablony.net

via Szablon.net Daily Task Tracker Template od Template.net to prosty szablon Arkuszy Google, który pomaga śledzić codzienne zadania. Konfigurowalny szablon listy do zrobienia umożliwia efektywne uporządkowanie harmonogramu pracy.

Jak z niego korzystać:

Tworzenie i organizowanie niestandardowych list do zrobienia w jednym miejscu

Usprawnianie codziennych zadań w celu zwiększenia wydajności

Śledzenie oczekujących i zakończonych zadań

Współpraca nad zadaniami z członkami Teams

Idealne dla: Zapracowanych profesjonalistów, którzy planują i ustalają priorytety swoich zadań codziennie lub co miesiąc i śledzą ich postęp w czasie rzeczywistym, aby uniknąć niedotrzymania terminów.

3. Szablon do śledzenia zadań od Szablony.net

via Szablon.net Task Tracker Template od Template.net to kolejny szablon do codziennego śledzenia zadań w Arkuszach Google do łatwego monitorowania zadań. Można go pobrać w formacie Excel lub Arkusze Google, aby skutecznie śledzić swoje zadania i terminy.

Jak z niego korzystać:

Kategoryzuj zadania w celu ich łatwego monitorowania

Widok postępu zadania za pomocą wykresów

Tworzenie niestandardowych statusów zadań, w tym "do zrobienia", "oczekujące", "zakończone", "wstrzymane" itp.

Niestandardowe pola i notatki dla każdego zadania

Idealny dla: Każdego, kto szuka zorganizowanego sposobu na kategoryzowanie i śledzenie postępu zadań w celu sprawnego dotrzymywania terminów.

4. Szablon do śledzenia statusów zadań od Szablony.net

via Template.net Szablon Task Status Tracker od Template.net oszczędza wysiłku związanego z zapamiętywaniem zadań i ułatwia ich śledzenie. Zapewnia profesjonalny układ do monitorowania działań i aktualizacji projektu.

Jak z niego korzystać:

Wprowadzaj i organizuj dane w kolumnach

Dodawaj konfigurowalne pola, aby dopasować je do swoich potrzeb

Edytuj sekcje, aby dodać więcej informacji

Wizualizacja danych za pomocą wykresów i grafów

Idealne dla: Zapracowanych profesjonalistów, którzy chcą mieć szybki, szybki widok postępu zadania za pomocą wykresów i wykresów.

5. Szablon listy do zrobienia w Arkuszach Google przez Zapier

via Arkusze Google Szablon Arkusze Google To-Do List Template by Zapier to szablon do codziennego śledzenia zadań w Arkuszach Google, umożliwiający ustawienie regularnej listy do zrobienia oraz śledzenie postępów w trakcie wykonywania zadań . Chociaż najlepiej nadaje się do osobistych zadań do wykonania, możesz użyć tego szablonu do pracy i udostępniać go swojemu zespołowi, aby być na bieżąco.

Jak z niego korzystać:

Użyj sekcji zadań, dni i notatek do ustawienia listy rzeczy do zrobienia

Dodaj etykiety do zadań o wysokim priorytecie i wybierz kolory, aby wskazać status każdego zadania

Dodaj niestandardowe kolumny, takie jak typ zadania, szacowany czas, zadania do zrobienia później itp.

Sprawdzaj zadania w miarę ich zakończenia, dodając status lub wykreślając je

Idealny dla: Każdego, kto chce tworzyć codzienne listy do zrobienia, aby móc zakończyć swoje zadania na czas.

6. Szablon do śledzenia postępu zadań w Arkuszach Google autorstwa Unito

via Arkusze Google Szablon Arkusze Google Task Progress Tracker Template firmy Unito to kompleksowy szablon Arkuszy Google, który umożliwia połączenie narzędzi i wybranie zadań, które mają zostać zsynchronizowane. Ten szablon arkusza kalkulacyjnego pomaga tworzyć raportowanie postępów w celu łatwej analizy.

Jak z niego korzystać:

Użyj zakładki zrzutu danych, aby zsynchronizować wszystkie zadania projektu

Tworzenie raportów postępu w celu śledzenia otwartych, zakończonych i zaległych zadań

Generowanie wykresów słupkowych, kołowych i burndown do śledzenia postępów według zadań i sprintów

Śledzenie obciążenia pracą poszczególnych członków zespołu i planowanie zasobów

Idealne dla: Kierowników i menedżerów projektów szukających szybkich i łatwych sposobów generowania raportów z postępu prac nad zadaniami w celu udostępniania ich interesariuszom.

Limity korzystania z Arkuszy Google do śledzenia zadań

Chociaż szablony Arkuszy Google do codziennego śledzenia zadań mogą pomóc w skutecznym śledzeniu zadań do wykonania, możesz napotkać kilka wyzwań.

Oto wady korzystania z Arkuszy Google do śledzenia codziennych zadań:

Limit współpracy : Arkusze Google nie są najlepszym narzędziem do współpracy. Jest bardziej podatne na błędy i może spowolnić pracę, jeśli pracuje nad nim wiele osób jednocześnie

: Arkusze Google nie są najlepszym narzędziem do współpracy. Jest bardziej podatne na błędy i może spowolnić pracę, jeśli pracuje nad nim wiele osób jednocześnie Problemy ze skalowalnością : Gdy lista zadań staje się dłuższa, szablony Arkuszy Google stają się zagracone. Trzeba utrzymywać oddzielne arkusze, co utrudnia znajdowanie i śledzenie zadań

: Gdy lista zadań staje się dłuższa, szablony Arkuszy Google stają się zagracone. Trzeba utrzymywać oddzielne arkusze, co utrudnia znajdowanie i śledzenie zadań Ograniczona automatyzacja : Nie można automatyzować cykli pracy lub przypisywania zadań za pomocą szablonów Arkuszy Google. Wymaga to dużo ręcznej pracy, w tym aktualizacji statusów zadań, niestandardowych ustawień itp.

: Nie można automatyzować cykli pracy lub przypisywania zadań za pomocą szablonów Arkuszy Google. Wymaga to dużo ręcznej pracy, w tym aktualizacji statusów zadań, niestandardowych ustawień itp. Obawy o bezpieczeństwo : Brak solidnych funkcji bezpieczeństwa, takich jak szczegółowa kontrola dostępu, co czyni narzędzie ryzykownym do przechowywania wrażliwych danych projektu

: Brak solidnych funkcji bezpieczeństwa, takich jak szczegółowa kontrola dostępu, co czyni narzędzie ryzykownym do przechowywania wrażliwych danych projektu Brak powiadomień: Szablony Arkuszy Google nie zapewniają automatycznych przypomnień do zrobienia zadania lub zbliżających się terminach

Alternatywne szablony do śledzenia i zarządzania zadaniami

Jeśli zmagasz się z limitami szablonów Arkuszy Google, nadszedł czas, aby poszukać alternatyw. Polecamy ClickUp do efektywnego śledzenia zadań i zarządzania nimi.

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania zadaniami, które pomaga tworzyć i zarządzać osobistymi i zawodowymi zadaniami do zrobienia. Umożliwia ustawienie celów i kamieni milowych, tworzenie list rzeczy do zrobienia, współpracę z zespołem nad zadaniami, śledzenie osi czasu, zarządzanie zasobami oraz automatyzację przypomnień i cykli pracy.

ClickUp umożliwia również wizualizację zadań w niestandardowy sposób, w tym w widokach tabeli, listy, kalendarza i tablicy.

wizualizuj swoje dane w arkuszach kalkulacyjnych za pomocą widoku tabeli ClickUp

Instancja, Widok tabeli ClickUp'a pomaga tworzyć natychmiastowe arkusze kalkulacyjne i wizualizować dane projektu w polach i wierszach. Możesz również użyć tego widoku do tworzenia baz danych i organizowania zadań jako rekordów. A co najlepsze? Korzystając z tego widoku, można połączyć klientów z zamówieniami i połączony z raportowaniem błędów.

Jeśli więc jesteś przyzwyczajony do pracy z Arkuszami Google, ale nie chcesz zmagać się z ich ograniczeniami, widok tabeli ClickUp jest idealnym rozwiązaniem.

Czytaj więcej: 20 Free szablonów arkuszy kalkulacyjnych w Excelu i ClickUp Dodatkowo, ClickUp oferuje kilka szablonów do zarządzania zadaniami. Szablony te sprawiają, że codzienna praca staje się dziecinnie prosta i są świetnym Alternatywa dla Arkuszy Google . Przeanalizujmy te szablony szczegółowo.

1. Szablon do prostego zarządzania zadaniami ClickUp

Pobierz szablon

Stwórz zorganizowany system zarządzania zadaniami dzięki szablonowi ClickUp Simple Task Management Template

Jeśli zaczynasz przygodę z zarządzaniem zadaniami i szukasz aplikacji do tworzenia codziennych list kontrolnych wypróbuj aplikację Szablon do prostego zarządzania zadaniami ClickUp. Ten szablon do śledzenia projektów jest idealny do organizowania zadań - zarówno codziennych czynności, jak i zadań w pracy. Szablon oferuje widoki List, Tablic i Dokumentów, aby wizualizować zadania w dowolny sposób. Dzięki temu szablonowi możesz:

Wizualizować i priorytetyzować zadania

Śledzenie swoich zadań do wykonania

Dodawać szczegóły zadań za pomocą pól niestandardowych

Dlaczego polecamy

Jeden z najprostszych sposobów na zorganizowanie swojej pracy, szablon ma wbudowane instrukcje, jak z niego korzystać, aby stworzyć długotrwały system zarządzania zadaniami.

Idealny dla: Każdego, kto zaczyna przygodę ze śledzeniem zadań i szuka darmowego, prostego szablonu listy do zrobienia.

Pobierz szablon

2. Szablon do codziennego zarządzania zadaniami ClickUp

Pobierz szablon

Szablon do codziennego planowania zadań ClickUp

The Szablon do codziennego zarządzania zadaniami ClickUp to planer, który pozwala zaplanować codzienne spotkania, zadania, wydarzenia i sprawy do załatwienia. Ten konfigurowalny planer pomoże Ci działać na czas, dzięki czemu nie będziesz musiał pracować przez cały dzień.

Dzięki temu codziennemu planerowi możesz:

Kategoryzować zadania jako służbowe, osobiste lub cele

Śledzenie postępów za pomocą wykresów i grafów

Ustalanie priorytetów zadań

Lepsze zarządzanie czasem

Szablon utrzymuje koncentrację i motywację, dzięki czemu można szybko zrobić rzeczy bez prokrastynacji.

Dlaczego go polecamy

Możesz ustawić konkretne cele i kluczowe kamienie milowe, zaplanować swój dzień za pomocą widoku Kalendarza i śledzić postępy za pomocą wykresów Gantta.

Idealny dla: Zapracowanych profesjonalistów, którzy żonglują zbyt wieloma zadaniami i spotkaniami każdego dnia. Jest idealny dla osób, które chcą planować swój dzień, aby zrównoważyć życie osobiste i zawodowe.

Pobierz szablon

3. Szablon codziennej listy zadań ClickUp

Pobierz szablon

Szablon codziennej listy zadań do zrobienia ClickUp

The Szablon codziennej listy zadań ClickUp to rutynowy planer i narzędzie do śledzenia, które pomaga budować dobre nawyki oraz planować i ustalać priorytety codziennej pracy bez przytłoczenia. Oferuje również opcje dostosowywania, takie jak niestandardowe widoki, pola, statusy i cykle pracy, w tym Gantt, Lista i Kalendarz.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Tworzyć i zarządzać szczegółową listą do zrobienia

Organizować zadania i skupiać się na tym, co najważniejsze

Śledzenie wszystkich zadań w jednym miejscu

Dlaczego polecamy

Szablon listy do zrobienia ma wbudowane integracje i automatyczne powiadomienia, które pomogą ci dotrzymać terminów.

Idealny dla: Każdego, kto stara się wyrobić w sobie nawyk planowania i ustalania priorytetów codziennej pracy w celu lepszego zarządzania czasem.

Pobierz szablon

Read More: 11 darmowych szablonów list zadań w Excelu i ClickUp

4. Szablon listy zadań dla projektu ClickUp

Pobierz ten szablon

Zarządzaj swoimi osobistymi i zawodowymi zadaniami za pomocą szablonu listy zadań ClickUp Project

Szablon listy zadań ClickUp dla projektów łączy w sobie podstawowe i zaawansowane funkcje, co czyni go jednym z najlepszych szablonów do zarządzania zadaniami.

Ten szablon do zarządzania projektami może być używany do śledzenia i zarządzania zadaniami osobistymi i zespołowymi. Posiada pięć widoków: Dokument, Tablica, Lista, Kalendarz i Osadzone. Dodatkowo można dodawać niestandardowe statusy, takie jak "Do zrobienia", "W trakcie" i "Zakończone", aby efektywnie śledzić zadania.

Dlaczego polecamy

Szablon wyróżnia się tym, że widok Embed umożliwia osadzanie wideo w szablonie w celu zwiększenia przejrzystości pracy.

Idealny dla: Zapracowanych profesjonalistów, którzy chcą zarządzać zadaniami osobistymi i biurowymi w jednym miejscu, aby uniknąć przełączania arkuszy.

Pobierz ten szablon

5. Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp

Pobierz szablon

task-management-t

Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp to szablon do zarządzania projektami, którego potrzebuje każdy zespół, aby zapewnić powodzenie projektu. Dzięki wbudowanym narzędziom szablon ten jest idealny do zarządzania wieloma projektami i współpracy z zespołem w celu pracy nad różnymi cyklami pracy w jednym miejscu.

Szablon zawiera sześć dynamicznych widoków, z których najważniejsze to Widok zespołu wyróżnia się.

Za pomocą tego szablonu można:

Kategoryzować zadania na trzy listy - Pomysły, Backlogi i Elementy działań

Współpracować z Teamsami

Organizować zadania według priorytetu, statusu lub działu

Śledzenie i optymalizacja cykli pracy

Dlaczego polecamy

Widok zespołu (dawniej Box) umożliwia przeglądanie obciążenia pracą wszystkich osób w celu przemyślanego przydzielania zadań. Oferuje wstępnie utworzone pola niestandardowe, dzięki czemu można zobaczyć, kto ma przypisane zadanie, kiedy jest ono należne i jaki jest jego postęp w czasie rzeczywistym. Ponadto można dodawać niestandardowe pola dla szczegółów, takich jak budżety, połączone lub inne załączniki.

Idealny dla: Kierowników projektów, którzy chcą usprawnić procesy projektowe i poprawić współpracę w celu powodzenia projektu.

Pobierz szablon

6. Szablon ClickUp do zrobienia

Pobierz szablon

Szablon ClickUp Praca do zrobienia

The Szablon ClickUp Praca do zrobienia to idealne narzędzie do organizowania tygodniowych zadań. Pomaga on wykreślić codzienne zadania zgodnie z planem tygodniowym, aby zapewnić wydajność w ciągu tygodnia. Krótko mówiąc, ten szablon ma wszystko, czego potrzebujesz do zrobienia.

Dzięki szablonowi zadań do zrobienia ClickUp możesz:

Śledzić postępy za pomocą wykresów Gantta i tablic Kanban

Skupić się na priorytetowych zadaniach

Rozbić złożone zadania projektu na łatwiejsze do zarządzania

Śledzenie czasu trwania zadań

Aby skorzystać z tego szablonu, ustaw wyczyszczone cele i zacznij tworzyć zadania. Zadania ClickUp pozwala planować i organizować zadania z opisami, podzadaniami i terminami. Możesz dodawać etykiety do zadań w celu łatwego wyszukiwania, przypisywać zadania do członków zespołu, a nawet przeglądać oś czasu zadań w widoku kalendarza.

Dlaczego polecamy

Ten szablon doskonale nadaje się do ustalania zakresu i priorytetów tygodniowego harmonogramu pracy dzięki widokowi kalendarza tygodniowego.

Idealny dla: Ludzi, którzy chcą planować codzienne zadania z wyprzedzeniem i do zrobienia. Jest to idealne narzędzie do utrzymania wydajności przez cały tydzień.

Pobierz szablon

Read More: 10 darmowych szablonów do zrobienia gotowych rzeczy (GTD) dla zwiększenia wydajności

7. ClickUp Simple To-Dos Szablon

Pobierz szablon

Szablon ClickUp Simple To-Dos

The Szablon ClickUp Simple To-Dos upraszcza zarządzanie zadaniami, gromadząc wszystkie zadania do wykonania w jednym miejscu. Umożliwia widok priorytetów, osób przypisanych i terminów, dzięki czemu nie przegapisz ważnych informacji.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Organizować zadania w różne kategorie

Przydzielać zadania członkom zespołu

Ustawić jasną listę zadań do wykonania, której każdy może przestrzegać

Podobnie jak inne szablony ClickUp, ten również posiada niestandardowe statusy, pola i widoki. Posiada tablicę statusów, aby zapewnić łatwy dostęp do wszystkich zadań. Szablon umożliwia również śledzenie zadań za pomocą etykiet i ułatwia zarządzanie zadaniami dzięki automatyzacji.

Dlaczego go polecamy

Ten prosty szablon pomaga, gdy trzeba żonglować wieloma obowiązkami. Możesz nadać priorytet swoim zadaniom i użyć Prioritized Tasks View, aby upewnić się, że wykonujesz je w odpowiedniej kolejności.

Idealny dla: Kierowników projektów i liderów zespołów, którzy chcą uprościć zarządzanie projektami i połączyć ludzi, zasoby, oś czasu, priorytety i wszystko inne.

Pobierz szablon

8. Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Pobierz szablon

Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

The Szablon listy rzeczy do zrobienia w kalendarzu ClickUp to narzędzie, które pozwala na szybki przegląd tygodniowych, dwutygodniowych lub miesięcznych planów do zrobienia. Pomaga utrzymać porządek, dzięki czemu można osiągnąć wszystkie ustawione cele.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Zaplanować zadania, aby nie przegapić terminów

Porządkować zadania w kategorie dla większej przejrzystości

Widok szczegółowych informacji o zadaniu

Śledzenie postępu zadania

Uzyskaj wgląd w czas potrzebny do zrobienia zadania

Ten szablon zawiera pięć niestandardowych widoków w różnych konfiguracjach ClickUp: Według roli, Prośba o spotkanie, Według kategorii, Harmonogramy i Przewodnik dla początkujących. Śledzenie listy zadań do zrobienia w kalendarzu można również rozszerzyć o ostrzeżenia o zależnościach, śledzenie czasu i nie tylko.

Dlaczego go polecamy

Szablon zawiera widok Meeting Request View do śledzenia nadchodzących spotkań i zadań, które muszą zostać zakończone przed nimi.

Idealny dla: Każdego z napiętym harmonogramem, który chce mieć przegląd wszystkich swoich spotkań i zadań w nadchodzących tygodniach.

Pobierz szablon

To nie wszystko. Oprócz tych szablonów, Szablony zadań ClickUp'a umożliwia również tworzenie własnych. W ten sposób można tworzyć szablony dla powtarzalnych zadań i cykli pracy oraz zwiększać wydajność. Ponadto są one proste, konfigurowalne i nie wymagają szkolenia.

Zarządzaj swoimi zadaniami lepiej dzięki ClickUp

Niewątpliwie szablony do codziennego śledzenia zadań w Arkuszach Google są pomocne w zarządzaniu zadaniami i listami do zrobienia.

Arkusze Google nie są jednak idealne. Jeśli regularnie musisz zajmować się wieloma zadaniami i współpracować z różnymi zespołami, śledzenie wszystkiego za pomocą szablonów Arkuszy Google będzie wyzwaniem. W tym miejscu oprogramowanie do zarządzania zadaniami jak ClickUp.

Galeria szablonów ClickUp oferuje wiele szablonów arkuszy kalkulacyjnych idealnych do zarządzania osobistymi zadaniami i profesjonalnymi projektami. Te darmowe szablony mają wiele niestandardowych funkcji i dodatkowych funkcji, w tym powiadomienia i automatyzację cyklu pracy.

Ponadto, ClickUp dodaje mnóstwo wygody dzięki zarządzaniu zadaniami i możliwościom AI.

Po co więc zmagać się z Arkuszami Google? Zarejestruj się w ClickUp i pobierz szablony już dziś.