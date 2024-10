Jak prowadzić kampanię rekrutacyjną: Strategie i narzędzia

Przyciągnięcie najlepszych talentów wymaga czegoś więcej niż tylko zamieszczenia ogłoszenia o pracę!

Potrzebna jest kampania rekrutacyjna, która przekona najlepszych kandydatów do ubiegania się o pracę.

**Co to jest kampania rekrutacyjna?

Kampania rekrutacyjna to strategiczny, celowy wysiłek mający na celu przyciągnięcie, zaangażowanie i zatrudnienie wykwalifikowanych kandydatów na wolne pozycje w organizacji.

Dobrze przeprowadzona kampania rekrutacyjna przyspiesza rekrutację i szybko zapełnia pozycje przy niskich kosztach zatrudnienia. Co ważniejsze, poprzez swoje komunikaty i procesy informacyjne, prezentuje kulturę, wartości i korzyści firmy, wzmacniając jej reputację jako pracodawcy z wyboru.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzić udaną kampanię rekrutacyjną, której wynikiem będą świetni pracownicy

Ramy kampanii rekrutacyjnych

Rekrutacja to marketing. > Jeśli jesteś rekruterem w dzisiejszych czasach i nie postrzegasz siebie jako marketingowca, to jesteś w złym zawodzie.

Matthew Jeffrey, Global Head of Sourcing & Employment Brand @ SAP

Prowadzenie powodzenia kampanii rekrutacyjnej może być nauką ścisłą, jeśli zrozumie się, że istotą dobrej kampanii jest tworzenie świadomości marki

Kultura firmy powinna być największą atrakcją kampanii. Patagonia przoduje w tym, jeśli chodzi o marketing skierowany do potencjalnych pracowników . Każdego roku wysyła 150 pracowników na wolontariat do organizacji non-profit zajmujących się ochroną środowiska. Inicjatywy takie jak te przyciągają ludzi, których chcą zatrudnić: ludzi, którzy głęboko cenią zrównoważony rozwój i uwielbiają odkrywać wspaniałe plenery - ludzi, których wartości są zgodne z marką i ich klientami.

Przyciąganie kandydatów, którzy są zgodni z kulturą i wartościami organizacji, jest istotną częścią strategii powodzenia kampanii rekrutacyjnej. Oto jak można to osiągnąć:

Cele i zadania : Zdefiniuj, co kampania ma osiągnąć (np. liczba zatrudnionych, świadomość marki).

: Zdefiniuj, co kampania ma osiągnąć (np. liczba zatrudnionych, świadomość marki). Zdefiniowanie grupy docelowej : Wyraźnie określ konkretne dane demograficzne i cechy kandydatów, których chcesz przyciągnąć

: Wyraźnie określ konkretne dane demograficzne i cechy kandydatów, których chcesz przyciągnąć Marketing marki pracodawcy : Promocja kultury, wartości i korzyści firmy, aby pokazać, dlaczego jest to świetne miejsce do pracy

: Promocja kultury, wartości i korzyści firmy, aby pokazać, dlaczego jest to świetne miejsce do pracy Reklamuj się we właściwych miejscach : Wybierz najbardziej efektywne platformy i kanały dotarcia do idealnych kandydatów, zapewniając maksymalną widoczność i zaangażowanie

: Wybierz najbardziej efektywne platformy i kanały dotarcia do idealnych kandydatów, zapewniając maksymalną widoczność i zaangażowanie Oś czasu i wskaźniki: Ustawienie harmonogramu działań kampanii i określenie sposobu mierzenia powodzenia (aplikacje, zaangażowanie itp.)

Systematycznie dostosowując wszystkie działania rekrutacyjne, można zoptymalizować wydajność i skuteczność marketingu rekrutacyjnego.

Kroki do skutecznej kampanii rekrutacyjnej

Po ustawieniu ram, nadszedł czas, aby przejść do szczegółów uruchomienia spektakularnej kampanii rekrutacyjnej.

Krok 1: Ustawienie jasnych celów

Zacznij od ustalenia, jakie role musisz obsadzić i dlaczego.

czy szukasz nowych talentów, czy próbujesz wypełnić konkretną lukę w umiejętnościach?

Ustaw jasne cele, takie jak liczba potrzebnych nowych pracowników, oś czasu itp.

Krok 2: Zdefiniuj grupę docelową

Najpierw określ swój cel, tworząc szczegółowy opis stanowiska (JD), który określa kluczowe obowiązki, niezbędne umiejętności i poziom doświadczenia.

Następnie stwórz szczegółową personę kandydata.

Na koniec przejrzyj obecnych członków Teams, aby zidentyfikować cechy i wzorce, które pasują do roli, na którą zatrudniasz.

Krok 3: Znajdź idealną społeczność talentów

Zacznij od przeanalizowania trendów w branży, aby dowiedzieć się, skąd pochodzą najlepsze talenty i jakie umiejętności są poszukiwane.

Skorzystaj z platform internetowych, takich jak LinkedIn i forów branżowych, aby znaleźć potencjalnych kandydatów.

Przeglądaj tablice ogłoszeń i wykorzystuj Narzędzia rekrutacyjne AI do analizy danych i odkrywania nowych puli talentów.

Krok 4: Określenie wartości dla pracowników

Propozycja wartości dla pracownika (Employee Value Proposition, EVP) to zasadniczo unikalna obietnica firmy dla kandydatów. Odpowiada na pytanie każdego potencjalnego pracownika: "Dlaczego ktoś powinien dołączyć do Twojej firmy?"

Powodzenie EVP obejmuje konkurencyjne wynagrodzenie, możliwości rozwoju kariery, elastyczną organizację pracy i przyjazną kulturę pracy. Kiedy rozmawiasz z potencjalnymi kandydatami, pamiętaj o podkreśleniu tych korzyści.

Krok 5: Wybierz odpowiednie słowa kluczowe

Słowa kluczowe pomagają ofertom pracy zostać zauważonym przez właściwe osoby na zatłoczonym rynku. Kluczowe słowa kluczowe określają obowiązki, umiejętności i kwalifikacje związane z rolą, na którą prowadzisz rekrutację.

Narzędzia takie jak Google Keyword Planner, SEMrush lub Ahrefs mogą pomóc w znalezieniu popularnych i skutecznych słów kluczowych w Twojej branży.

Gdy będziesz mieć już swoją listę, włącz te słowa kluczowe do opisów stanowisk, tytułów i postów w mediach społecznościowych, aby zwiększyć swoją widoczność.

Wskazówka dla profesjonalistów: Podczas gdy optymalizacja słów kluczowych jest niezbędna, równie ważne jest pisanie angażującej i pouczającej zawartości, która przemawia do odbiorców docelowych. Równowaga obu jest kluczem do powodzenia kampanii rekrutacyjnej.

Krok 6: Dopracuj swój przekaz

Wiadomość rekrutacyjna to pierwsze wrażenie potencjalnych kandydatów na temat firmy i roli, jaką pełnią.

Mów bezpośrednio do swoich odbiorców. Wyróżnij się na tle konkurencji i poinformuj kandydatów, jakie korzyści odniosą, dołączając do Ciebie.

Krok 7: Wybierz media/platformę

Teraz, gdy jesteś gotowy do połączenia się z właściwymi osobami, wybierz odpowiednie miejsca, aby do nich dotrzeć.

Na przykład, Volkswagen celowo dystrybuował wadliwe części samochodowe z tajną wiadomością na podwoziu do centrów serwisowych w całych Niemczech. Wiadomość zapraszała kandydatów do zrobienia tego - i 53 705 z nich wysłało swoje CV.

Przy odrobinie pomysłowości można również wybrać odpowiednią platformę do kampanii rekrutacyjnej, zwiększając swój zasięg.

Krok 8: Ustawienie kampanii reklamowych

Po wybraniu odpowiednich kanałów, stworzyć atrakcyjną reklamę . Użyj chwytliwego nagłówka i silnego wezwania do działania

Następnie przeprowadź testy A/B, aby sprawdzić, które warianty reklam i kanały osiągają najlepsze wyniki. Pomoże to udoskonalić podejście w oparciu o rzeczywiste dane.

Nie zapomnij o ustawieniu kampanii drip aby pielęgnować potencjalnych klientów. W ten sposób możesz z czasem nawiązać kontakt z potencjalnymi kandydatami i utrzymać ich odsetki.

Wreszcie, ściśle monitoruj skuteczność reklam. Śledź wskaźniki, takie jak kliknięcia, konwersje i koszt kliknięcia, aby określić, co działa, i wprowadzaj zmiany w razie potrzeby.

Krok 9: Śledzenie wyników i optymalizacja

Po uruchomieniu kampanii rekrutacyjnej regularnie monitoruj jej wyniki. Ustaw wyraźne wskaźniki, takie jak współczynniki klikalności (CTR), współczynniki konwersji, koszt kliknięcia (CPC), koszt zatrudnienia i czas wypełnienia.

Skorzystaj z narzędzi takich jak Google Analytics, LinkedIn Analytics lub platform rekrutacyjnych, aby śledzić wyniki kampanii. Jeśli konkretne ogłoszenie lub oferta pracy nie są skuteczne, nie wahaj się wprowadzić poprawek. Pozostając elastycznym i elastycznym, możesz zapewnić, że Twoja kampania pozostanie skuteczna.

Po zidentyfikowaniu docelowych talentów i kluczowych umiejętności, nadszedł czas, aby wykorzystać narzędzia online do rozpoczęcia skutecznej kampanii rekrutacyjnej.

Wykorzystanie narzędzi online do ustawienia kampanii rekrutacyjnych Narzędzia rekrutacyjne online są świetnym źródłem informacji. Przyjrzyjmy się niektórym z nich. Zobaczymy również, jak

AI może przenieść strategię zatrudniania na wyższy poziom .

Wykorzystanie Google Ads do rekrutacji

Reklamy Google mogą być potężnym narzędziem rekrutacyjnym. Wielu kandydatów rozpoczyna poszukiwanie pracy od ogólnego wyszukiwania w Google, a inwestycja w reklamę Google daje ci pierwszeństwo w dotarciu do tych kandydatów.

Google Ads pozycjonuje ogłoszenie o pracę na górze stron wyników wyszukiwania związanych z odpowiednimi ofertami pracy.

Na przykład, jeśli szukasz grafika, wyszukiwane hasło "oferty pracy dla grafików" spowoduje wyświetlenie Twojej kampanii na górze strony.

Prowadzenie kampanii za pomocą Google Ads

Kampania rekrutacyjna oparta na Google Ads musi być skoncentrowana na celu końcowym. Wykonaj następujące kroki:

Twórz celowe ogłoszenia o pracę: Wybierz odpowiednie słowa kluczowe, których potencjalni kandydaci prawdopodobnie użyją

Wybierz odpowiednie słowa kluczowe, których potencjalni kandydaci prawdopodobnie użyją Zaprojektuj atrakcyjny wizualnie tekst ogłoszenia: Używaj przyciągających wzrok grafik, czcionek i kolorów. Podkreśl kluczowe korzyści, takie jak możliwości rozwoju kariery lub elastyczne warunki pracy

Używaj przyciągających wzrok grafik, czcionek i kolorów. Podkreśl kluczowe korzyści, takie jak możliwości rozwoju kariery lub elastyczne warunki pracy Dołącz wyraźne wezwanie do działania (CTA): Dobre wezwanie do działania zachęca kandydatów do podjęcia działań, takich jak "Aplikuj teraz!" lub "Dołącz do naszego zespołu już dziś" Pomoże to zwiększyć liczbę kliknięć

Ustawienie budżetu

Zacznij od ustawienia części ogólnego budżetu specjalnie na kampanię Google Ads. Określ budżet na różne aspekty, takie jak słowa kluczowe o wysokim priorytecie lub konkurencyjne miejsca docelowe reklam.

Następnie regularnie monitoruj wydatki, sprawdzaj wskaźniki wydajności, aby zobaczyć, jak działają Twoje reklamy, i dostosuj wydatki w razie potrzeby.

Tworzenie skutecznych tekstów reklam rekrutacyjnych

Stworzenie atrakcyjnego ogłoszenia o pracę jest kluczem do przyciągnięcia kandydatów i zachęcenia ich do kliknięcia. Tekst powinien być zwięzły, podkreślać kluczowe korzyści i zawierać silne wezwanie do działania.

Mierzenie i optymalizacja wyników kampanii

Użyj Google Analytics do śledzenia wyników kampanii rekrutacyjnej. Kluczowe wskaźniki do monitorowania obejmują CTR i współczynniki konwersji.

Śledzenie tych wskaźników pomoże ci zrozumieć, jak dobrze działają twoje reklamy i pomoże ci wprowadzić oparte na danych zmiany w celu optymalizacji kampanii.

Wskazówka dla profesjonalistów: Regularnie analizuj swoją kampanię, aby wykryć nieefektywne słowa kluczowe lub reklamy. Jeśli zauważysz, że określone słowa kluczowe nie osiągają dobrych wyników, udoskonal je i w razie potrzeby dostosuj tekst reklamy. Ta ciągła optymalizacja pomoże poprawić skuteczność kampanii i uzyskać lepsze wyniki.

Wykorzystanie mediów społecznościowych do rekrutacji

Media społecznościowe to miejsce, w którym wielu Twoich idealnych kandydatów spędza czas, więc wykorzystaj reklamy w mediach społecznościowych, aby do nich dotrzeć. LinkedIn i Facebook umożliwiają wyświetlanie celowanych reklam dla osób pasujących do profilu idealnego kandydata.

Udostępnianie zakulisowej zawartości, referencje pracowników i inne angażujące posty, które odzwierciedlają to, co sprawia, że twoja firma jest świetnym miejscem do pracy.

Aktywnie odpowiadaj na komentarze, wiadomości i zapytania. Angażowanie odbiorców pomaga budować relacje i pokazuje, że twoja firma ma wartość dla aspirujących osób poszukujących pracy.

Wdrażanie strategii marketingu zawartości i SEO

Publikowanie losowej zawartości nie sprawdzi się na dzisiejszym konkurencyjnym rynku pracy. Możesz zwiększyć wysiłki rekrutacyjne, wykorzystując content marketing do zaprezentowania kultury firmy, historii powodzenia i doświadczeń pracowników - przyciągając kandydatów, którzy są zgodni z twoimi wartościami i wizją.

Zoptymalizuj swoje oferty pracy, umieszczając w nich odpowiednie słowa kluczowe. Pomaga to wyszukiwarkom zrozumieć, czego dotyczy zawartość i poprawia widoczność.

Zrozumienie roli stron wyników wyszukiwania (SERP)

Jak wspomniano wcześniej, wiele młodych osób poszukujących pracy rozpoczyna swoje poszukiwania od wpisania w wyszukiwarkę kilku słów ("oferty pracy dla programistów").

Jeśli szukasz programistów, nazwa Twojej firmy musi pojawić się wysoko - najlepiej na pierwszym miejscu - w SERP, które zobaczą.

Użytkownicy zazwyczaj nie przewijają nawet kilku pierwszych wyników w SERP-ach ponad 70% kliknięć ma miejsce na pierwszej stronie wyników wyszukiwania Google . Jeśli Twoja kampania nie pojawi się tam, będzie unosić się w bezludnej krainie zapomnienia, a większość kandydatów ją przegapi.

Teraz powinno być jasne, że jest wiele rzeczy, które składają się na zarządzanie kampanią rekrutacyjną . Jest to złożony proces wymagający skrupulatnego planu, organizacji, oddelegowanych zadań i ciągłego monitorowania. Błędy - lub pominięte kroki - mogą oznaczać stratę czasu i pieniędzy. Nie musisz jednak do zrobienia tego sam.

Z sojusznikiem takim jak ClickUp , możesz płynnie poruszać się po procesie i pozostać na dobrej drodze.

Jak ClickUp może pomóc w zarządzaniu kampaniami rekrutacyjnymi

Dzięki ClickUp masz wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu. Od śledzenia kandydatów i terminów po współpracę z zespołem, ClickUp pomoże Ci usprawnić cały proces, dzięki czemu kampanie rekrutacyjne będą bardziej zorganizowane i wydajne.

**Kampania rekrutacyjna to zasadniczo wielokanałowy wysiłek marketingowy, którym można zarządzać w ClickUp. ClickUp do zarządzania projektami marketingowymi pozwala łatwo planować i realizować strategię kampanii rekrutacyjnych.

Przeprowadzaj burze mózgów, planuj i realizuj programy marketingowe swojego zespołu dzięki ClickUp Marketing Project Management

Oto, co możesz zrobić za pomocą platformy marketingowej ClickUp:

TworzyćZadania ClickUp i Listy zadań do badania platform mediów społecznościowych, identyfikowania odpowiedniej społeczności talentów i tworzenia zawartości kampanii. Ułatwia to śledzenie działań w czasie rzeczywistym

Twórz szczegółowe zadania w ramach kampanii za pomocą ClickUp Tasks

Połącz Zadania zCele ClickUp i śledź ich postępy

Śledzenie postępów w realizacji powiązanych ze sobą zadań i celów za pomocą ClickUp Goals

UżyjClickUp Brain aby przyspieszyć i podnieść poziom kampanii marketingowej. Jako asystent AI, ClickUp Brain może udzielić natychmiastowych odpowiedzi na wszystkie pytania związane z kampanią, uzyskując dostęp do informacji z całej organizacji. Może tworzyć kopie postów w mediach społecznościowych lub opisy stanowisk, generować niestandardowe szablony zgodnie ze specyfikacjami i automatyzować powtarzalne zadania

Połącz całą wiedzę swojej firmy i uzyskaj do niej szybki dostęp za pomocą ClickUp Brain Platforma zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp może pomóc na każdej scenie procesu rekrutacji. Dzięki tej kompleksowej platformie do zarządzania zasobami ludzkimi możesz usprawnić procesy zatrudniania, wdrażania i rozwoju pracowników.

Widok szczegółów wszystkich bieżących zadań (takich jak ich osoba przypisana, scena, na której się znajdują i priorytet) za pomocą Platformy Zarządzania Zasobami Ludzkimi ClickUp

Możesz również zapewnić wyjątkowe doświadczenie utalentowanym kandydatom dzięki systemowi, który usprawnia organizację, aplikacje i kontakt z kandydatami. Oszczędzaj czas, korzystając z szablonów, niestandardowych statusów i automatyzacji, aby płynnie przeprowadzać kandydatów przez proces rekrutacji.

Te funkcje ClickUp to tylko próbka tego, co jest dostępne:

Widoki ClickUp : Dostosuj pulpity, aby skupić się na konkretnych scenach kampanii rekrutacyjnej (na przykład "rozpoczęto promocję w Google ads"). UżyjWidok kalendarza aby zaplanować różne działania kampanii

Użyj widoku kalendarza, aby zaplanować działania, takie jak ustawienie kampanii reklamowych

Przypomnienia ClickUp: Ustaw przypomnienia o ważnych zadaniach i sprawdzaj, odkładaj, przekładaj lub oddeleguj je w zależności od potrzeb

Zarządzaj przypomnieniami ClickUp z poziomu przeglądarki, pulpitu lub urządzeń mobilnych

Dokumenty ClickUp: Twórz dokumenty zawierające szczegółowe opisy stanowisk, personę kandydata, treści w mediach społecznościowych i kopie zawartości, takiej jak wideo rekrutacyjne, historie lub zdjęcia, które prezentują kulturę Twojej firmy. Dokumenty te pozwalają na edycję i komentowanie w czasie rzeczywistym, umożliwiając zespołom marketingowym i HR łatwą współpracę

Pulpity ClickUp: Wykorzystaj dane dotyczące wydajności z konfigurowalnych pulpitów, aby zidentyfikować dane dotyczące zaangażowania kandydatów, wykorzystując je do dostosowania strategii kampanii w czasie

Analizuj postępy kampanii za pomocą pulpitów ClickUp

ClickUp usprawnia interdyscyplinarną współpracę między zespołami marketingu i HR podczas kampanii rekrutacyjnych na dużą skalę. Funkcje takie jak automatyczne przypomnienia o terminach, czat w czasie rzeczywistym i dedykowane kanały pomagają wszystkim zachować zgodność i umożliwiają szybkie dyskusje.

Bonus: Gotowy do podniesienia poziomu swojej gry marketingowej? Odkryj 10 najlepszych narzędzi do zarządzania kampaniami aby usprawnić swoje strategie.

Jak używać szablonów ClickUp do wdrażania strategii rekrutacyjnych

ClickUp oferuje szereg gotowych do użycia szablonów kampanii i promocji, które dają rekruterom przewagę.

Szablony Szablon rekrutacji i zatrudniania pracowników został zaprojektowany w celu uproszczenia procesu zatrudniania, od publikowania ofert pracy po wdrażanie.

Usprawnij cały proces rekrutacji za pomocą szablonu rekrutacji i zatrudniania ClickUp

Oto jak najlepiej go wykorzystać:

Stwórz potok rekrutacyjny: Ustaw etapy procesu rekrutacji, takie jak Sourcing, Wyczyszczone, Interviewing i Offer, i płynnie przenoś kandydatów przez każdą scenę, zapewniając jasny przegląd tego, na czym stoi każdy kandydat

Ustaw etapy procesu rekrutacji, takie jak Sourcing, Wyczyszczone, Interviewing i Offer, i płynnie przenoś kandydatów przez każdą scenę, zapewniając jasny przegląd tego, na czym stoi każdy kandydat Przydziel obowiązki: Przydziel zadania członkom zespołu na każdej scenie procesu. Skorzystaj z szablonu przydziału zadań i terminów, aby upewnić się, że wszyscy są świadomi swoich obowiązków i terminów ich wykonania

Przydziel zadania członkom zespołu na każdej scenie procesu. Skorzystaj z szablonu przydziału zadań i terminów, aby upewnić się, że wszyscy są świadomi swoich obowiązków i terminów ich wykonania Scentralizuj informacje o kandydatach: Przechowuj wszystkie dane kandydatów, życiorysy i opinie z rozmów kwalifikacyjnych w jednym miejscu

Szablon Szablon zarządzania kampaniami i promocjami można również dostosować do kampanii rekrutacyjnych, zwłaszcza w przypadku promocji ofert pracy.

Promuj oferty pracy i monitoruj powodzenie kampanii za pomocą szablonu do zarządzania kampaniami i promocjami ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Zaplanować kampanię: Nakreślić działania promocyjne, których użyjesz, aby przyciągnąć kandydatów, takie jak posty w mediach społecznościowych, listy na tablicach ogłoszeń i kampanie e-mailowe, a także ustawić oś czasu dla każdego z nich

Nakreślić działania promocyjne, których użyjesz, aby przyciągnąć kandydatów, takie jak posty w mediach społecznościowych, listy na tablicach ogłoszeń i kampanie e-mailowe, a także ustawić oś czasu dla każdego z nich Zarządzaj tworzeniem zawartości: Stwórz zadania związane z pisaniem opisów stanowisk, projektowaniem grafik promocyjnych i tworzeniem postów w mediach społecznościowych. Przypisuj te zadania członkom zespołu i śledź ich postępy

Stwórz zadania związane z pisaniem opisów stanowisk, projektowaniem grafik promocyjnych i tworzeniem postów w mediach społecznościowych. Przypisuj te zadania członkom zespołu i śledź ich postępy Monitoruj zaangażowanie: Użyj szablonu do śledzenia wyników swoich wysiłków promocyjnych. Pomoże ci to zrozumieć, które platformy są najbardziej skuteczne w docieraniu do konkretnych celów i pozwoli ci stopniowo dostosowywać strategię rekrutacji

Szablon Szablon śledzenia i analizy kampanii jest idealny do monitorowania wydajności kampanii rekrutacyjnych. Wizualne raporty i pulpity ułatwiają udostępnianie spostrzeżeń zespołowi i podejmowanie decyzji opartych na danych.

Wizualizuj raporty i zbieraj spostrzeżenia za pomocą szablonu ClickUp Campaign Tracking and Analytics Template

Oto jak możesz go wykorzystać:

ustaw jasne cele: Zacznij od zdefiniowania kluczowych celów kampanii rekrutacyjnej, takich jak liczba pozycji do obsadzenia, idealny profil kandydata i docelowa oś czasu zatrudnienia

Zacznij od zdefiniowania kluczowych celów kampanii rekrutacyjnej, takich jak liczba pozycji do obsadzenia, idealny profil kandydata i docelowa oś czasu zatrudnienia Śledzenie wskaźników kampanii: Użyj szablonu do monitorowania ważnych wskaźników, takich jak wskaźniki aplikacji, źródła kandydatów i współczynniki konwersji na każdej scenie lejka rekrutacyjnego. Solidny pipeline rekrutacyjny wymaga takiego samego rygoru jakKampania CRM *Analiza i optymalizacja: Regularnie przeglądaj analizy dostarczane przez szablon, aby zidentyfikować trendy i wąskie gardła. Na przykład, jeśli zauważysz spadek na scenie rozmowy kwalifikacyjnej, możesz zbadać i rozwiązać potencjalne problemy

Pomiar i śledzenie powodzenia kampanii rekrutacyjnych

Teams rekrutacyjne powinny stale udoskonalać swoje strategie marketingowe i wyciągać wnioski z wcześniejszych doświadczeń. Analiza każdej kampanii za pomocą wskaźników jakościowych i ilościowych jest ważna, aby zobaczyć, co działa, a co nie.

Niektóre wskaźniki jakościowe to:

Jakość nowych pracowników

Wskaźniki retencji/utraty zatrudnienia

Postrzeganie marki pracodawcy

Opinie menedżerów ds. rekrutacji

Ankiety dotyczące doświadczenia kandydatów

Wskaźniki ilościowe obejmują:

Czas rekrutacji

Koszt zatrudnienia

Źródło zatrudnienia

Wskaźniki konwersji

Analizując wskaźniki z różnych kampanii, możesz uzyskać wgląd w to, co działa w Twojej organizacji, a co nie. Wykorzystaj te spostrzeżenia, aby udoskonalić następną kampanię i stale ulepszać swoją strategię.

Pomysły na kreatywne kampanie rekrutacyjne dla inspiracji

Najlepsze kampanie to te, które od samego początku przyciągają uwagę odbiorców docelowych. Są niekonwencjonalne, nieoczekiwane i zabawne dla wszystkich: kandydatów, rekruterów, a nawet obserwatorów lub niestandardowych klientów.

Takie kampanie tworzą efekt domina: nie tylko od razu przyciągają chętnych do poszukiwania pracy, ale także pozostawiają trwałe wrażenie na przyszłych pracownikach.

Oto kilka przykładów intrygujących kampanii rekrutacyjnych prowadzonych przez firmy:

Kampania "Instrukcje kariery" firmy IKEA IKEA's "Career Instructions" kampania umieściła "instrukcje kariery" wewnątrz pudełka z produktami IKEA - szybki przewodnik, który pomoże klientom aplikować do IKEA i "złożyć swoją przyszłość"

To kreatywne podejście dobrze wpisało się w zabawną i innowacyjną kulturę IKEA i wykorzystało wbudowane źródło talentów: klientów, którzy lubią projekty DIY i skandynawską estetykę.

Wyniki? IKEA otrzymała 4285 aplikacji i 280 zatrudnień przy 0 USD wydatków na media .

Via Reklamy świata **Kampania Deloitte "Czy pasujesz do Deloitte?" Kampania Deloitte "Czy pasujesz do Deloitte?" wykorzystała grywalizację, aby przyciągnąć świeżo upieczonych absolwentów. Stworzyli oni gamifikowane wideo, które wprowadziło widzów w kulturę i linie usług Deloitte. Widzowie mogli klikać na punkty wyboru w wideo, wcielać się w rolę nowych pracowników Deloitte i wybierać różne kierunki działania, aby awansować w grze.

Kampania Toggl "10 minut, 10 pytań "

Toggl stworzył kampanię wyzwanie testu umiejętności i ogłosił go w mediach społecznościowych, oferując darmową koszulkę kandydatom, którzy osiągnęli wysokie wyniki. To proste, ale szybkie podejście okazało się bardzo skuteczne w dotarciu do dużej puli pasywnych kandydatów i zwiększeniu świadomości marki Toggl.

Kampania Google "Puzzle on a Billboard "

via Animaker Google umieściło billboard w Dolinie Krzemowej, zadając skomplikowane pytanie matematyczne. Odpowiedź, 7427466391.com, prowadziła do innej strony internetowej z nowym równaniem. Jego rozwiązanie prowadziło do strony Google Labs, gdzie czekali rekruterzy!

Jak mówi samo Google, ich innowacyjna kampania, mająca na celu rekrutację inżynierów, pomogła im zmniejszyć stosunek "sygnału do szumu" - przyciągnęła obiecujących kandydatów, jednocześnie odfiltrowując tych, którzy nie do końca pasowali.

Ryzyko i przeszkody w kampaniach rekrutacyjnych

Po rozpoczęciu kampanii rekrutacyjnej możesz napotkać przeszkody, które mogą utrudnić postęp. Od nieporozumień w zespole po nieoczekiwane zmiany w odsetkach kandydatów, rozpoznanie tych wyzwań jest kluczem do dostosowania strategii i utrzymania kampanii na właściwym torze.

Najczęstsze zagrożenia napotykane przez kampanie rekrutacyjne obejmują:

Przekroczenie budżetu : Wydanie więcej niż planowano bez osiągnięcia pożądanych wyników

: Wydanie więcej niż planowano bez osiągnięcia pożądanych wyników Niski wskaźnik odpowiedzi : Mniej aplikacji niż oczekiwano

: Mniej aplikacji niż oczekiwano Niezgodność z wartościami firmy: Przekaz kampanii niezgodny z wartościami firmy

Rozpoznanie tych zagrożeń na wczesnym etapie może pomóc zapobiec niepowodzeniom i zapewnić bardziej powodzenie rekrutacji.

Wygraj rekrutację z ClickUp

Solidna strategia rekrutacyjna jest niezbędna do przyciągnięcia najlepszych talentów i zwiększenia reputacji marki firmy. Dzięki odpowiedniej taktyce możesz tworzyć angażujące kampanie rekrutacyjne, które naprawdę rezonują z potencjalnymi kandydatami.

Najlepsze kampanie wymagają starannego planu, strategicznej realizacji i ciągłej optymalizacji - elementy, w których ClickUp przoduje, dostarczając kompleksowe rozwiązania w zakresie rekrutacji stos technologii rekrutacyjnych .

Wykorzystując solidną ofertę funkcji ClickUp, możesz łatwo zrozumieć swoich odbiorców docelowych, tworzyć atrakcyjne komunikaty, zarządzać kampaniami i precyzyjnie mierzyć wyniki.

Nie musisz wierzyć nam na słowo. Zarejestruj swoje darmowe konto ClickUp już dziś !