15 narzędzi do zarządzania portfelem produktów dla doskonałości w biznesie

**Czego należy szukać w narzędziach do zarządzania portfolio produktów?

Wybór idealnego narzędzia do zarządzania zależy od unikalnego modelu biznesowego i priorytetów. Istnieje jednak kilka kluczowych funkcji, które powinni posiadać wszyscy najlepsi kandydaci.

Solidne wizualizacje: Każde narzędzie musi przenosić dane do jednego pulpitu i prezentować całościowy widok portfolio. Musi również dostarczać dane na żywo dotyczące statusu i wydajności produktów

Narzędzia do zarządzania portfolio produktów muszą zawierać mapy strategii i oś czasu. Muszą mieć możliwość tworzenia map drogowych, które pomagają w zarządzaniu portfelem produktówbacklogami produktównowymi premierami, wdrażaniem funkcji i kampaniami marketingowymi

Narzędzia do zarządzania portfolio produktów muszą zawierać mapy strategii i oś czasu. Muszą mieć możliwość tworzenia map drogowych, które pomagają w zarządzaniu portfelem produktówbacklogami produktównowymi premierami, wdrażaniem funkcji i kampaniami marketingowymi Funkcje współpracy: Wybrane narzędzie musi mieć wbudowane funkcje komunikacji i zarządzania zadaniami. Funkcje współpracy sprzyjają pracy zespołowej i usprawniają podejmowanie decyzji. Rozbijają również silosy i poprawiają wyrównanie w całej organizacji

Wybrane narzędzie musi mieć wbudowane funkcje komunikacji i zarządzania zadaniami. Funkcje współpracy sprzyjają pracy zespołowej i usprawniają podejmowanie decyzji. Rozbijają również silosy i poprawiają wyrównanie w całej organizacji

Skuteczne narzędzie do zarządzania portfolio musi mieć mapę zakresu produktów z zasobami i obciążeniami. Obejmuje to również identyfikację potencjalnych wąskich gardeł i optymalizację wykorzystania zasobów. Pamiętaj, że kompleksowezarządzanie zasobami funkcje zapewniają, że projekty pozostają na właściwym torze i pozwalają uniknąć nadmiernej alokacji Analityka portfolio: Narzędzie do zarządzania portfolio powinno mieć funkcje raportowania oparte na analityce rynkowej. Obejmuje to również możliwość niestandardowego dostosowywania kluczowych wskaźników wydajności (KPI). Dzięki analityce portfolio, Business może podejmować decyzje oparte na danych i odkrywać możliwości rozwoju

💡 Porada dla profesjonalistów: Oprócz tych kluczowych elementów, należy szukać narzędzia, które oferuje kompleksową szablony dla projektów śledzenie i strategia produktowa .

15 najlepszych narzędzi do zarządzania portfolio produktów

Mając na uwadze to, na co należy zwrócić uwagę, przedstawiamy 15 najlepszych narzędzi do zarządzania portfolio produktów:

1. ClickUp (najlepsze do śledzenia projektów, współpracy i zarządzania zasobami)

Priorytetyzuj zadania, buduj przejrzystość i dostarczaj ulepszenia produktów dzięki rozwiązaniom do zarządzania produktami ClickUp ClickUp dla menedżerów produktu to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga Teams współpracować i zarządzać projektami bardziej efektywnie. Integruje funkcje takie jak zarządzanie zadaniami, dokumentacja i pulpity w ramach jednej platformy. Pomaga to zespołom w przejrzystym przeglądzie ich produktów i portfeli.

ClickUp oferuje automatyzację, raportowanie i niestandardowe funkcje, ale zapewnia również bardziej dedykowane narzędzia do zarządzania portfolio produktów, które zwiększają wydajność i oszczędzają czas.

bezproblemowe śledzenie, zarządzanie i współpraca nad wszystkimi projektami i portfelami produktów dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp Oprogramowanie do zarządzania produktami ClickUp to jedno z najbardziej kompleksowych rozwiązań platformy do ulepszania produktów i portfolio. Dzięki scentralizowanej widoczności i funkcjom współpracy na żywo, takim jak ClickUp Chat, rozwiązanie to jest siłą napędową Twojego biznesu.

ClickUp posiada funkcje mapy drogowej i pulpitów analitycznych, które zapewniają wgląd w wydajność produktu w czasie rzeczywistym. Integruje również dedykowane narzędzie AI, ClickUp Brain, w narzędzie do zarządzania portfolio produktów. To narzędzie AI błyskawicznie automatyzuje cykle pracy i generuje wgląd w dane.

ClickUp oferuje wiele specjalistycznych rozwiązań i platform, oprócz tego dedykowanego oprogramowania.

natychmiastowe sterowanie i zarządzanie wydajnością biznesu za pomocą ClickUp Portfolio_ ClickUp Portfolio to kolejne dostosowane rozwiązanie, które koncentruje się na zarządzaniu wydajnością portfolio. Rozwiązanie to pomaga w utrzymaniu zgodności celów z portfelami połączonymi z inicjatywami firmy.

Pozwala również na uporządkowanie informacji o produktach, tworzenie i wizualizację kampanii marketingowych oraz organizowanie sprintów do wprowadzania produktów na rynek.

Gdy Business potrzebuje rozwiązań w krótszym czasie, ClickUp oferuje wiele gotowych do użycia rozwiązań szablonów do zarządzania portfolio produktów .

Szablon portfolio zarządzania projektami ClickUp

Szablon portfolio do zarządzania projektami ClickUp

Szablon Szablon portfolio do zarządzania projektami ClickUp to gotowe rozwiązanie do scentralizowanego zarządzania portfolio produktów. Posiada kilka niestandardowych pól i funkcji zarządzania zadaniami:

Umożliwia Teams efektywne planowanie, ustalanie priorytetów i realizację inicjatyw produktowych

Usprawnia współpracę i zapewnia powodzenie w dostarczaniu produktów

Usprawnia zarządzanie kamieniami milowymi, śledzenie alokacji zasobów i monitorowanie postępów

szablon do zarządzania portfolio ClickUp

Szablon do zarządzania portfolio ClickUp

Szablon do zarządzania portfolio ClickUp jest odpowiedzią dla firm poszukujących strategicznego przeglądu portfolio produktów. Posiada funkcje takie jak pulpity portfolio, śledzenie zależności i ocena ryzyka, które pozwalają na:

Śledzenie i zarządzanie wieloma projektami jednocześnie

Wizualizację postępów i efektywną alokację zasobów

Podejmowanie decyzji opartych na danych i zapewnienie zgodności z nadrzędnymi celami Business

ClickUp najlepsze funkcje

Scentralizuj zarządzanie portfelem produktów dzięki dostosowywanemuPulpity ClickUp dla widoku postępu i wydajności z lotu ptaka

Efektywne zarządzanie zadaniami, terminami i zależnościami w wielu inicjatywach produktowych za pomocąZadania ClickUp Tworzenie i współpraca nad szczegółową dokumentacją produktu, w tym mapami drogowymi i wymaganiami, w ramachDokumenty ClickUp Skutecznie ustalaj priorytety funkcji, inicjatyw i zadań za pomocąPriorytety zadań ClickUp aby zapewnić strategiczne dostosowanie

Wykorzystaj możliwości oparte na AI dzięki ClickUp Brain, aby usprawnić cykle pracy i zwiększyć wydajność

Uzyskaj cenny wgląd w alokację zasobów i planowanie obciążenia pracą dzięki widokowi obciążenia pracą ClickUp

Wizualizuj cykle pracy i śledź postępy dzięki funkcjiWidok Tablicy ClickUpoferujący tablice Kanban i wykresy Gantta dostosowane do potrzeb zwinnych teamów

ClickUp limit

Niektórzy użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się, jednak jest to łatwe do pokonania dzięki naszym szczegółowym przewodnikom

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Monday.com (najlepszy do wizualnego zarządzania przepływem pracy)

via poniedziałek Monday.com jest popularnym serwisem internetowym narzędzie do zarządzania produktami które koncentruje się na wizualizacjach. Rozwiązanie platformowe posiada wiele narzędzi do współpracy, śledzenie projektów i niestandardowy cykl pracy. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi Monday.com, Teams mogą łatwo zarządzać zadaniami. Zwiększa również wydajność dzięki licznym automatyzacjom i integracjom.

Najlepsze funkcje Monday.com

Łatwy dostęp i możliwość korzystania w podróży dzięki skutecznej aplikacji komputerowej i mobilnej

Wykorzystanie nowoczesnego, intuicyjnego i wizualnego pulpitu, który jest angażujący i łatwy w obsłudze

Rozbudowane integracje i niestandardowa obsługa klienta

Limity Monday.com

Długa krzywa uczenia się i krótka wersja próbna utrudniają podjęcie decyzji o zakupie

Wiele kompleksowych funkcji jest dostępnych tylko w droższych opcjach

Ceny Monday.com

Free: 14-dniowa wersja próbna

14-dniowa wersja próbna Podstawowy: $9/miesiąc za licencję

$9/miesiąc za licencję Standard: $12/miesiąc za licencję

$12/miesiąc za licencję Pro: $19/miesiąc za licencję

$19/miesiąc za licencję Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 14 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 14 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (5,000+ recenzji)

3. Propel (najlepszy do zarządzania produktami w chmurze)

via Propel Chcesz zminimalizować ilość rozwiązań lokalnych? Propel to platforma, która oferuje wszystkie swoje rozwiązania, w tym zarządzanie produktami, w chmurze.

Propel to także kompleksowe rozwiązanie, które łączy kontrolę jakości i cykl życia produktu w zarządzaniu portfolio. Jego płynny przepływ danych usprawnia wprowadzanie produktów na rynek, zadania związane ze zgodnością i pracę zespołową. Propel oferuje również analizę w czasie rzeczywistym, która pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcji.

Rozwiązanie to jest dość skomplikowane w ustawieniu i wymaga wiedzy technicznej w celu skutecznego niestandardowego dostosowania.

Najlepsze funkcje Propel

Korzystanie z niestandardowych funkcji raportowania i pulpitów, zwłaszcza w przypadku interfejsów skierowanych do klientów

Przejrzysty i przystępny interfejs użytkownika z funkcjami efektywnej współpracy

Propel limit

Złożona początkowa konfiguracja wymaga szkolenia i wiedzy specjalistycznej

Integracja z innymi systemami Enterprise jest ograniczona i może prowadzić do powstawania silosów danych

Ceny Propel

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Propel

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

4. Planview (najlepszy do zarządzania zorientowanego na Enterprise)

via Planview Jeśli potrzebujesz oprogramowania do zarządzania portfolio produktów zaprojektowanego dla dużych Enterprise, Planview jest łatwym wyborem. Rozwiązanie zapewnia efektywną alokację zasobów, śledzenie wydajności i zarządzanie projektami, a także oferuje wszechstronne możliwości raportowania, które zapewniają wgląd w wykorzystanie zasobów i wydajność zespołu.

Najlepsze funkcje Planview

Mapa makro i mikro poziomów aktywności z szerokim zakresem narzędzi i funkcji

Korzystanie z funkcji zarządzania zasobami i architektury Enterprise, typowych dla narzędzi do zarządzania portfolio na dużą skalę

Limity Planview

Wszechstronne funkcje mogą sprawić, że interfejs będzie zbyt złożony i przytłaczający dla użytkowników niezaznajomionych z narzędziami do zarządzania portfolio produktów

Wymaga znacznych inwestycji i wsparcia przy wdrażaniu

Ceny Planview

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Planview

G2: 3.6/5 (40+ recenzji)

3.6/5 (40+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

5. Planisware (najlepsze do kompleksowego rozwoju produktu i zarządzania innowacjami)

via Planisware Planisware doskonale sprawdza się w zarządzaniu dużymi portfelami i dostosowywaniu celów strategicznych. Jego pulpity wspierają badania i rozwój, budżetowanie i planowanie scenariuszy, dzięki czemu idealnie nadaje się do złożonych pętli procesów. Planisware oferuje również kilka możliwości integracji w celu usprawnienia cyklu pracy.

Najlepsze funkcje Planisware

Uproszczone zarządzanie projektami i oddelegowane zadania nawet dla złożonych cykli pracy

Lepsza optymalizacja kosztów dzięki funkcjom zarządzania budżetem Comes

Limity Planisware

Niektórzy użytkownicy uważają, że wdrożenie i skonfigurowanie niestandardowego rozwiązania stanowi wyzwanie

Posiada złożone funkcje raportowania i zarządzania zasobami, a jego interfejs może być przytłaczający i trudny do skonfigurowania

Ceny Planisware

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Planisware

G2: 3.9/5 (27 recenzji)

3.9/5 (27 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

6. Craft (najlepszy do intuicyjnego planowania produktu i tworzenia map drogowych)

via Craft.io Dla tych, którzy koncentrują się na planowaniu celów i mapach drogowych, Craft jest najlepszym wyborem. Jego przyjazna dla użytkownika platforma oferuje kompleksowe planowanie, priorytetyzację i dostosowanie zespołu. Posiada również funkcje współpracy, które umożliwiają przekazywanie informacji zwrotnych i podejmowanie decyzji w czasie rzeczywistym.

Craft oferuje popularne integracje i funkcje, ale zaawansowane funkcje mogą wydawać się ograniczone w planach niższego poziomu.

Najlepsze funkcje Craft

Wykorzystanie przejrzystego interfejsu do projektowania atrakcyjnych wizualnie planów produktów, które można udostępniać

Umożliwienie członkom Teams współtworzenia i komentowania planów w czasie rzeczywistym

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak Jira i Trello, w celu płynnego zarządzania cyklem pracy

Craft limit

Stroma krzywa uczenia się

Większość istotnych funkcji zarządzania koncentruje się na droższym rozwiązaniu

Ograniczona różnorodność szablonów

Craft pricing

Starter: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Pro: $79/miesiąc za użytkownika

$79/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

4.5/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

7. Aha.io (najlepsze dla strategii produktu)

via Aha.io Jeśli potrzebujesz prostego, ale wizualnie interaktywnego narzędzia do zarządzania portfolio produktów, Aha.io to świetny wybór. Zaprojektowane z myślą o menedżerach produktu, jego podstawowe funkcje obracają się wokół tworzenia map drogowych, ustawienia priorytetów i śledzenia funkcji.

Aha.io zawiera również funkcje strategicznego ustawienia celów i współpracy w czasie rzeczywistym. Szablony i integracje upraszczają zarządzanie cyklem pracy.

Najlepsze funkcje Aha.io

Upewnij się, że Twoje strategie zarządzania produktami są idealnie dopasowane do celów biznesowych

Uzyskaj przejrzystą wizualną reprezentację map drogowych i planów produktów

Limity Aha.io

Chociaż Aha ma wiele funkcji, nie jest kompleksowe

Ceny rozwiązania mogą być zbyt wysokie dla małych Teams lub startupów

Oferuje mniej opcji niestandardowych cykli pracy i widoków w porównaniu do konkurencji

Ceny Aha.io

Premium: $59/miesiąc za użytkownika

$59/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc za użytkownika

$99/miesiąc za użytkownika Enterprise+: Od 149 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Aha.io

G2: 4.4/5 (ponad 250 recenzji)

4.4/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 530 recenzji)

8. Workfront (najlepszy dla projektów marketingowych i kreatywnych)

via Adobe Workfront Gigant oprogramowania komputerowego Adobe wprowadził Workfront, aby napędzać wysiłki marketingowe i brandingowe. Osiąga to poprzez mocne funkcje śledzenia zadań, współpracy i raportowania. Workfront umożliwia również połączenie danych z narzędziami do analizy biznesowej w celu uzyskania dogłębnych informacji o produkcie.

Najlepsze funkcje Workfront

Usprawnienie procesów dla kampanii marketingowych i projektów kreatywnych

Wykorzystanie scentralizowanych pulpitów do śledzenia postępu projektu i wykorzystania zasobów

Tworzenie wydajnych przepływów pracy związanych z przeglądaniem i zatwierdzaniem zasobów kreatywnych

Limity Workfront

Koncentruje się głównie na realizacji projektów, a nie na strategicznych decyzjach dotyczących portfolio

Niejasne opcje cenowe, zwłaszcza dla mniejszych organizacji lub teamów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają długą krzywą uczenia się

Ceny Workfront

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Workfront

G2: 4.1/5 (930+ recenzji)

4.1/5 (930+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (1,400+ opinii)

9. ProdPad (najlepszy do szczupłego zarządzania produktem i walidacji pomysłów)

via ProdPad Kolejnym z najlepszych narzędzi do zarządzania portfolio produktów jest ProdPad, dziesięcioletni weteran skupiony na szczupłej wydajności. Narzędzie to jest idealne do planowania produktu, ustalania priorytetów funkcji i tworzenia map drogowych, a także ułatwia współpracę i zbieranie informacji zwrotnych od interesariuszy.

Najlepsze funkcje ProdPad

Płynne przechwytywanie, organizowanie i priorytetyzowanie pomysłów i opinii na temat produktu

Zbieranie i analizowanie spostrzeżeń użytkowników w celu podejmowania decyzji opartych na danych

Tworzenie elastycznych planów działania, które dostosowują się do zmieniających się priorytetów i niestandardowych potrzeb klientów

Limity ProPad

Brak solidnych funkcji do zarządzania złożonymi projektamiprocesami rozwoju produktu.

Limit integracji z aplikacjami innych firm

Brak zaawansowanych funkcji raportowania w planie podstawowym

Ceny ProPad

Roadmap Essentials: $24/miesiąc na użytkownika

$24/miesiąc na użytkownika Roadmap Advanced: $44/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje ProPad

G2: 4.3/5 (80+ recenzji)

4.3/5 (80+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

10. Wrike (najlepszy do zarządzania pracą międzyfunkcyjną)

via Wrike Wrike umożliwia Teams dynamiczne zarządzanie zadaniami, śledzenie czasu i narzędzia do współpracy. Jego dostosowywane pulpity i raporty również zwiększają wydajność i zapewniają widoczność projektów. To skalowalne narzędzie do zarządzania portfolio produktów jest wszechstronnym wyborem dla wielofunkcyjnych środowisk pracy.

Najlepsze funkcje Wrike

Dostosowanie do różnych stylów pracy dzięki konfigurowalnym cyklom pracy i widokom

Stworzenie platformy do efektywnej pracy zespołowej i udostępniania wiedzy

Połączenie z wieloma aplikacjami innych firm w celu płynnego udostępniania danych

Limity Wrike

Jego rozszerzenie funkcji może być przytłaczające dla nowych użytkowników lub prostszych projektów

Poznanie i opanowanie wszystkich funkcji i funkcji wymaga czasu

Opcje cenowe są stosunkowo wysokie w przypadku większych organizacji

Ceny Wrike

Free

Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Business: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe innacle: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Wrike

G2: 4.2/5 (3700+ recenzji)

4.2/5 (3700+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (2600+ opinii)

11. Productboard (najlepszy do niestandardowego zarządzania produktem)

via Productboard Productboard to narzędzie PPM, które kładzie nacisk na funkcje zorientowane na klienta. Oferuje solidną priorytetyzację produktów, planowanie dróg i integrację informacji zwrotnych od klientów. Tablica produktowa pozwala również zespołom łatwo dostosować się do celów i efektywnie współpracować.

Najlepsze funkcje Productboard

Centralizacja spostrzeżeń i opinii klientów w celu podejmowania świadomych decyzji dotyczących produktu

Priorytetyzacja funkcji i inicjatyw w oparciu o niestandardowe potrzeby klientów i cele biznesowe

Tworzenie atrakcyjnych wizualnie i łatwych do udostępniania map drogowych produktów

Limity tablicy produktów

Brak możliwości szczegółowego zarządzania i śledzenia zadań

Nie nadaje się do zarządzania dużymi teamami z licznymi projektami i inicjatywami

Mniejsze organizacje lub zespoły mogą uznać ją za kosztowną

Ceny na tablicy produktów

Free

Essentials: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Pro: $59/miesiąc za użytkownika (minimum dwóch użytkowników)

$59/miesiąc za użytkownika (minimum dwóch użytkowników) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje na tablicy produktów

G2: 4.3/5 (ponad 240 recenzji)

4.3/5 (ponad 240 recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+ opinii)

12. Dragonboat (najlepszy do zarządzania portfolio w oparciu o wyniki)

via Dragonboat Dragonboat, założony w 2018 roku, aby pomóc liderom produktu osiągnąć szybszy wpływ, jest kolejnym narzędziem do zarządzania portfolio produktów na mojej liście. Wyposażone w funkcje ustawiania celów, tworzenia map drogowych i pozyskiwania zasobów, doskonale spełnia swój cel.

Dragonboard oferuje również analitykę w czasie rzeczywistym dla przydatnych spostrzeżeń i solidne integracje dla płynnych operacji. Rozwiązaniu brakuje jednak niestandardowych opcji i kilku podstawowych funkcji zarządzania portfolio.

Najlepsze funkcje Dragonboard

Dostosowanie planów produktowych do strategicznych celów biznesowych i OKR

Monitorowanie wydajności produktów w odniesieniu do kluczowych wyników w celu uzyskania wglądu w dane

Scentralizowany widok inicjatyw produktowych i ich wpływu na cele biznesowe

limity Dragonboat

Nie oferuje zaawansowanych funkcji do zrobienia alokacji zasobów i planowania obciążeń

Mniej odpowiednie dla mniejszych teamów z prostszymi portfolio produktów

Ceny Dragonboat

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje smoczych łodzi

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

13. Oracle PLM Cloud (najlepszy do zarządzania skoncentrowanego na zarządzaniu produktem)

via Oracle Oracle PLM Cloud to kompleksowe rozwiązanie giganta oprogramowania, które koncentruje się na zarządzaniu portfolio w całym cyklu życia produktu. Płynnie integruje proste zarządzanie jakością i protokoły zgodności z przepisami na każdej scenie rozwoju.

Jego wdrożenie w chmurze sprawia, że jest wysoce dostępne i skalowalne dla dużych Enterprise. Ta moc i dostępność sprawiają, że jest to silny konkurent.

Najlepsze funkcje Oracle PLM Cloud

Zarządzanie złożonymi danymi produktów w całym cyklu życia dla dużych organizacji

Wykorzystanie narzędzi do zapewnienia zgodności z przepisami i kontroli jakości produktów

Obsługa dużych ilości informacji o produktach i wsparcie złożonych struktur produktów

limity Oracle PLM Cloud

Wymaga rozszerzenia konfiguracji i integracji z istniejącymi systemami

Jego interfejs może nie być intuicyjny dla użytkowników nietechnicznych

Typowa cena dla Enterprise i może być mniej przystępna dla mniejszych organizacji

Może być trudny do nauczenia się i opanowania ze względu na rozszerzenie funkcji

Ceny Oracle PLM w chmurze

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Oracle PLM Cloud

G2: 4.2/5 (26 recenzji)

4.2/5 (26 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

14. Celoxis (najlepszy do zwinnego zarządzania produktem)

via _Celoxis Celoxis to opcja, której warto się przyjrzeć, aby zmaksymalizować wydajność dzięki zwinnemu zarządzaniu produktem. Zapewnia strukturę i wydajność dzięki rozszerzeniu śledzenia zasobów, budżetowania i raportowania. Celoxis umożliwia również współpracę w czasie rzeczywistym i szczegółowe pulpity do lepszego podejmowania decyzji.

Najlepsze funkcje Celoxis

Wykorzystanie metodologii Scrum i Kanban do elastycznego zarządzania projektami

Śledzenie postępów i wykorzystania zasobów w wielu projektach

Ułatwienie komunikacji i współpracy w czasie rzeczywistym pomiędzy członkami Teams

limity Celoxis

Koncentruje się przede wszystkim na realizacji projektów, a nie na długoterminowym planowaniu produktu

Oferuje mniej możliwości raportowania i analizy w porównaniu do innych narzędzi

Mniej intuicyjny i przyjazny dla użytkownika w porównaniu z innymi narzędziami

Celoxis ceny

Członek Teams: $15/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie, minimum 5 użytkowników w ramach jednego zakupu dla opcji w chmurze i On-Premise)

$15/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie, minimum 5 użytkowników w ramach jednego zakupu dla opcji w chmurze i On-Premise) Manager: $25/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Celoxis

G2: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

4.5/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

15. Pendo (najlepsze do analizy produktów)

via Pendo Dla tych, którzy muszą skupić się na analizie i spostrzeżeniach, Pendo jest kompleksową opcją. Oprogramowanie wyróżnia się analizą użytkowania produktu, gromadzeniem informacji zwrotnych i wsparciem w zakresie wdrażania. Spostrzeżenia Pendo pomagają również w ustalaniu priorytetów funkcji i poprawie doświadczenia użytkownika.

Najlepsze funkcje Pendo

Śledzenie zachowań użytkowników i interakcji w aplikacji w celu uzyskania wglądu w użytkowanie produktu

Korzystanie z narzędzi do zbierania i analizowania opinii klientów w ramach produktu

Tworzenie spersonalizowanych doświadczeń onboardingowych w celu poprawy adopcji użytkowników

Limity Pendo

Koncentruje się głównie na analizie produktów, a nie na strategicznych decyzjach dotyczących portfolio

Może mieć ograniczone możliwości integracji z niektórymi aplikacjami innych firm

Oferuje wiele planów, ale niejasne opcje cenowe

Ceny Pendo:

Free

Plany Base, Core, Puls i Ultimate: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Pendo

G2: 4,4/5 (ponad 1400 recenzji)

4,4/5 (ponad 1400 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

