Jak zdobyć doświadczenie przywódcze w pracy i poza nią?

W świecie korporacji, umiejętność przewodzenia - stawiania kroków i brania na siebie odpowiedzialności, nawet zanim zostaniesz o to poproszony - będzie cię wyróżniać. Odpowiednie kwalifikacje lub najnowszy certyfikat mogą pokazać menedżerowi, że jesteś dobry w zarządzaniu pracą. Ale to twoje doświadczenie przywódcze pokazuje im, że jesteś dobry w zarządzaniu ludźmi.

Podczas gdy niektórzy "naturalni liderzy" mają wcześniejsze doświadczenie przywódcze ze szkoły średniej lub uniwersytetu, większości z nas przydałaby się mała pomoc. Nic dziwnego, że globalny rynek szkoleń dla liderów korporacyjnych został wyceniony na 33,9 miliarda dolarów w 2023 roku.

Jeśli więc chcesz odświeżyć swoje umiejętności przywódcze, ten wpis na blogu jest dla Ciebie. Omawiamy w nim wszystko, od podejścia do przywództwa po różne sposoby rozwijania go zarówno w pracy, jak i poza nią.

Zrozumienie przywództwa

Zacznijmy od pierwszego pytania - czym dokładnie jest przywództwo?

Liderzy chwytają pokrzywy.

David Ogilvy

**Lider to ktoś, kto potrafi zainspirować innych, by zjednoczyli się i osiągnęli wielkie rzeczy

Oznacza to kierowanie zespołem, utrzymywanie wysokiego morale i dążenie do udostępniania celów w miejscu pracy.

Dobrzy liderzy nadają priorytet celom organizacyjnym i dobremu samopoczuciu pracowników, aby stworzyć bardziej zaangażowane, wydajne i zrównoważone środowisko pracy.

Oto jak to działa:

Budujesz wzajemne zaufanie ze swoim zespołem, pokazując, że im ufasz, a oni w zamian ufają tobie

ze swoim zespołem, pokazując, że im ufasz, a oni w zamian ufają tobie Przekonujesz ich do swojego punktu widzenia, ale jesteś także otwarty na nowe pomysły i chętny do zmiany swoich widoków, gdy jest to konieczne

do swoich widoków, gdy jest to konieczne Jesteś głosem organizacji wewnątrz zespołu, ale głosem swojego zespołu w szerszym ustawieniu

Ale do zrobienia? Poprzez określenie, jakim typem lidera jesteś i jakim typem lidera chcesz być.

Oto kilka typowych stylów przywództwa, które możesz zbadać:

Przywództwo demokratyczne

Dajesz wszystkim członkom zespołu głos, stawiając na otwartą komunikację i zaufanie. Najlepszą rzeczą w tym stylu jest to, że każdy ma coś do powiedzenia - tworząc bezpieczną przestrzeń. Sundar Pichai, CEO Google, jest znany ze swojego demokratycznego przywództwa zachęcając do wnoszenia wkładu na wszystkich poziomach organizacji i tworząc kulturę innowacji i integracji.

Kiedy to działa: W kreatywnych środowiskach, w których twój team ma wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, ważne jest zaangażowanie wszystkich.

Przywództwo leseferystyczne Warren Buffett , dyrektor generalny Berkshire Hathaway, przyjmuje strategię

podejście leseferystyczne . Upoważnia swoich menedżerów do prowadzenia swoich firm przy minimalnym nadzorze i ufa ich wiedzy.

Lider ten dostarcza swojemu zespołowi niewiele wskazówek i wytycznych, dając im możliwość podejmowania decyzji. Jesteś dla nich, ale nie dyszysz im w kark, dając im autonomię i własność. Jest to świetny styl przywództwa dla menedżerów średniego szczebla, zarówno dla zarządzania Teams i doskonalenie się we własnych projektach.

Kiedy to działa: Masz wysoko wykwalifikowane i zmotywowane Teams, które wymagają minimalnego nadzoru.

Strategiczne przywództwo

Sprawdza się w przypadku liderów znajdujących się na szczycie hierarchii organizacyjnej, gdzie bardziej interesują cię cele strategiczne niż codzienne obowiązki. Zasadniczo jesteś liderem zarządzającym grupą liderów Jeff Bezos w Amazon jest przykładem strategicznego przywództwa koncentrując się na długoterminowych celach, takich jak globalna ekspansja i innowacje, oraz kierując zespołami kierowniczymi wyższego szczebla.

Kiedy to działa: W stabilnych organizacjach o hierarchicznej strukturze i jasno określonych obowiązkach.

Przywództwo coachingowe

W tym przypadku głównym celem jest rozwijanie umiejętności zespołu i zachęcanie go do osiągania sukcesów. Jest to w równym stopniu mentoring i przywództwo - gdzie musisz prowadzić swój zespół bez mikrozarządzania nim. Eric Schmidt, były dyrektor generalny Google, jest znany ze swojego coachingowego przywództwa zapewniając mentoring i wsparcie, jednocześnie pozwalając swojemu zespołowi na przejęcie własności swoich zadań.

Kiedy to działa: Jeśli kierujesz mniej doświadczonymi teamami lub pracujesz w szybko zmieniającym się środowisku, które wymaga bezpośredniego nadzoru.

Pacesetting leadership

W tym przypadku to ty wyznaczasz "tempo" - utrzymujesz wysokie standardy dla siebie i oczekujesz tego samego od swojego zespołu. Wynik? Przywództwo przez przykład i budowanie wysokowydajnego zespołu z silną etyką pracy. Elon Musk, dyrektor generalny Tesli i SpaceX, jest liderem wyznaczającym trendy . Utrzymuje wysokie oczekiwania i popycha swoje Teams do szybkiego i skutecznego osiągania ambitnych celów.

Kiedy działa: W teamach zorientowanych na wyniki, gdzie priorytetem są rezultaty, szybkość i wydajność.

Zarządzanie to robienie rzeczy we właściwy sposób; przywództwo to robienie właściwych rzeczy.

Peter Drucker

prawda jest taka, że nie zawsze można być jednym typem lidera. Możesz zacząć jako lider coachingowy i wyrosnąć na lidera strategicznego. Możesz też przyjąć podejście leseferystyczne z jednym teamem, a z innym podejście wyznaczające tempo.

Najlepszym sposobem podejścia do przywództwa nie jest definiowanie siebie jako lidera, ale raczej stanie się takim liderem, jakiego wymaga sytuacja lub jakiego potrzebuje twój Teams i organizacja

Dlaczego zdobywanie doświadczenia przywódczego jest kluczowe

Doświadczenie przywódcze jest najważniejszym czynnikiem rozwoju zawodowego, otwierającym drzwi do wyższych pozycji i promocji.

Jednak poza korzyściami wynikającymi z transakcji, wdrażanie skutecznych strategii przywództwa mogą pomóc budować lepsze relacje i poprawić wydajność zespołu. Większość ludzi nie odchodzi ze złych firm; odchodzą ze złych liderów. Oznacza to, że to liderzy chronią kulturę firmy.

Ile historii słyszałeś o firmach, które początkowo miały pozytywną kulturę pracy, ale z czasem uległa ona pogorszeniu? Albo o dwóch pracownikach z różnych teamów, którzy mieli zupełnie inne doświadczenia w tej samej firmie, często pod wpływem relacji z menedżerami?

Bycie dobrym liderem może pomóc w budowaniu silniejszych, bardziej znaczących relacji z ludźmi wokół ciebie.

Zadaniem lidera nie jest wykonywanie pracy za innych, ale pomaganie innym w zrozumieniu, jak zrobić to samemu, jak zrobić to, co jest zrobione i jak odnieść sukces wykraczający poza to, co wydawało się możliwe.

Simon Sinek

Wyzwania związane ze zdobywaniem doświadczenia przywódczego

Chociaż zdobywanie doświadczenia przywódczego może być satysfakcjonującą podróżą, wiąże się również z wyzwaniami. Badania raportują, że podczas gdy 83% firm uznaje znaczenie rozwoju liderów na wszystkich poziomach , tylko 5% jest w stanie osiągnąć to powodzenie.

Oto kilka częstych przeszkód, które możesz napotkać:

Strach przed porażką: Strach przed popełnianiem błędów może sprawić, że zaczniesz wątpić w swoje umiejętności i hamować chęć wejścia na pozycje lidera

Strach przed popełnianiem błędów może sprawić, że zaczniesz wątpić w swoje umiejętności i hamować chęć wejścia na pozycje lidera Syndrom impostera: Osoby osiągające wysokie wyniki chcą być dobrymi liderami, ale są to również ludzie najbardziej dotknięci samokrytycznymi myślami. Jeśli jesteś kimś takim, nie pozwól, by zwątpienie w siebie cię powstrzymało

Osoby osiągające wysokie wyniki chcą być dobrymi liderami, ale są to również ludzie najbardziej dotknięci samokrytycznymi myślami. Jeśli jesteś kimś takim, nie pozwól, by zwątpienie w siebie cię powstrzymało Lęk: Kiedy nie masz formalnej roli lidera, tym trudniej jest ci podjąć się nowych obowiązków - strach przed odrzuceniem, nieśmiałość i lęk społeczny mogą powstrzymywać cię przed zrobieniem pierwszego kroku

Co więcej, doświadczenie w przywództwie zależy również od czynników zewnętrznych, na które nie masz wpływu. Na przykład, liderom awansowanym wewnętrznie łatwiej jest się wybić niż osobom zatrudnionym z zewnątrz, ponieważ ci pierwsi znają już kulturę firmy i mają ludzi, którzy kibicują ich sukcesowi.

Podobnie, uprzedzenia, stereotypy i szklany sufit mogą utrudniać kobietom zdobycie doświadczenia przywódczego.

Istnieją również wyzwania organizacyjne lub systemowe - niektóre firmy mogą nie traktować priorytetowo szkoleń w miejscu pracy lub zorganizowanych programów przywódczych. Nakłada to na poszczególne osoby obowiązek samodzielnego rozwijania swoich umiejętności, co może być trudne, biorąc pod uwagę ich napięte harmonogramy i inne obowiązki.

Przeczytaj również: Proaktywne podejście do przywództwa w zmianie

Jak zdobyć doświadczenie przywódcze w pracy

Najskuteczniejszym sposobem rozwijania umiejętności przywódczych jest często praca w miejscu pracy, gdzie można kierować prawdziwymi teamami i stawiać czoła prawdziwym wyzwaniom.

Jednak zdobycie takiego doświadczenia w pracy wymaga wysiłku i planu - musisz znaleźć swoje możliwości, czy to poprzez szkolenia, czy udział w odpowiednich inicjatywach i projektach.

Oto kilka sposobów na szlifowanie umiejętności przywódczych w pracy:

Mentorowanie stażystów i nowicjuszy

Mentoring i coaching członków zespołu może być świetnym sposobem na rozwijanie umiejętności przywódczych. Potraktuj to jako miękki start - zanim obejmiesz "oficjalną" pozycję lidera w pracy

Poza tym, prowadząc innych, pomagasz im się rozwijać i tworzysz pozytywne wrażenie, że będziesz godnym zaufania liderem, gdy nadejdzie czas.

Przeczytaj również: Jak zostać skutecznym liderem projektu dla swojego teamu?

Przejmij dodatkowe obowiązki

Zawsze jest więcej pracy - organizowanie spotkań i rekolekcji zespołu, podejmowanie zadań, na które nikt inny nie ma czasu, współpraca z zespołami o różnych funkcjach, a nawet dokumentowanie procesów wewnętrznych.

Prowadź projekty, które lubisz i które podkreślają twoje umiejętności interpersonalne i organizacyjne i wykorzystaj je, aby udowodnić przełożonym, że jesteś gotowy na więcej obowiązków.

Buduj połączenia z liderami firmy

Zidentyfikuj potencjalnych mentorów w swojej organizacji, którzy wykazali się dobrymi umiejętnościami przywódczymi. Nawiąż z nimi połączenie, zasięgnij ich porady i obserwuj, jak radzą sobie w różnych sytuacjach związanych z przywództwem.

Jednym z pomysłów jest obserwowanie ich przy niektórych projektach, aby móc uczyć się na ich doświadczeniach - to świetny sposób na rozwijanie świadomości sytuacyjnej i doskonalenie umiejętności przywódczych w terenie.

💡 Porada dla profesjonalistów: Poszukaj mentoringu od wielu liderów, aby uzyskać szersze zrozumienie przywództwa. Może to zapewnić różnorodne perspektywy i wgląd w skuteczne praktyki przywódcze.

Wykorzystanie ClickUp do rozwoju przywództwa

Niezależnie od tego, czy jesteś super zorganizowany, czy też najlepiej rozwijasz się w dynamicznych (lub chaotycznych) środowiskach oprogramowanie do zarządzania projektami jak ClickUp może być ogromnym wsparciem.

Oto jak ClickUp może pomóc Ci zdobyć doświadczenie przywódcze w pracy:

Mapa planu

Rozpocznij swoją przygodę z przywództwem, tworząc dedykowany projekt w ClickUp Projekty ClickUp . Korzystaj z podzadań, terminów, opisów zadań i niestandardowych etykiet, aby uporządkować swoje myśli i być na bieżąco z planem rozwoju przywództwa. Możesz na przykład tworzyć etykiety, aby kategoryzować umiejętności, które chcesz rozwijać.

Śledź wszystkie swoje zadania związane z przywództwem - plan rozwoju i oficjalne obowiązki - w ClickUp Projects

Możesz także tworzyć zadania dla swoich obowiązków przywódczych - np. dni, w których jesteś mentorem członka zespołu lub kiedy musisz zorganizować kolejne spotkanie zespołu. W ten sposób możesz być na bieżąco ze wszystkim.

Najlepszym sposobem na burzę mózgów na temat działań związanych z budowaniem przywództwa jest użycie Mapy myśli ClickUp .

Zacznij od stworzenia listy "brain dump", na której dodasz wszystkie swoje przemyślenia i pomysły na to, jak możesz rozwijać swoje umiejętności przywódcze w przyszłości - na przykład wspierając lidera zespołu w przygotowaniu slajdów na coroczne spotkanie lub pytając dział HR, czy możesz uczestniczyć w sesjach rozmów kwalifikacyjnych z pracownikami.

Następnie użyj map myśli ClickUp, aby:

Wizualizuj swoje pomysły: Rozbij i połącz swoje myśli, aby zobaczyć, jak się ze sobą łączą

Rozbij i połącz swoje myśli, aby zobaczyć, jak się ze sobą łączą Organizować z łatwością: Użyj funkcji ponownego układu, aby uporządkować i ustrukturyzować swoje pomysły z burzy mózgów

Użyj funkcji ponownego układu, aby uporządkować i ustrukturyzować swoje pomysły z burzy mózgów Przekształć pomysły w zadania: Przekształć koncepcje z burzy mózgów w wykonalne zadania, aby ułatwić śledzenie i wdrażanie

Przekształć koncepcje z burzy mózgów w wykonalne zadania, aby ułatwić śledzenie i wdrażanie Niestandardowa przejrzystość: Dodaj kolory i etykiety do różnych elementów, aby podkreślić priorytety i usprawnić mapę

Śledzenie postępów

Po dodaniu planu do projektu, kolejnym krokiem jest mierzenie postępów za pomocą Cele ClickUp .

Używaj różnych typów celów, takich jak prawda/fałsz, kamienie milowe i inne, aby okresowo sprawdzać swój postęp

Oto kilka pomysłów na ustawienie celów zawodowych :

Ustaw cele typu tak/nie (lub prawda/fałsz) , aby zaznaczyć, czy dane zadanie zostało zakończone, np. mentorowanie kogoś

, aby zaznaczyć, czy dane zadanie zostało zakończone, np. mentorowanie kogoś Ustawienie celów opartych na czasie , np. spędzanie czterech godzin tygodniowo na studiowaniu psychologii, aby poprawić swoje umiejętności interpersonalne

, np. spędzanie czterech godzin tygodniowo na studiowaniu psychologii, aby poprawić swoje umiejętności interpersonalne Zgrupuj wszystkie cele związane z daną umiejętnością (np. umiejętnościami komunikacyjnymi) w jednym folderze, aby śledzić swój ogólny postęp

Przeczytaj również: 11 Free szablonów do ustawiania celów i śledzenia dla Excela i ClickUpa

Komunikuj się lepiej

Jeśli nie jesteś "liderem" w pracy i dopiero zaczynasz swoją przygodę z przywództwem, musisz pokazać swojemu przełożonemu, że jesteś gotowy do prowadzenia nowych inicjatyw. Jednym ze sposobów do zrobienia tego jest rozwijanie (i pokazywanie) swoich umiejętności komunikacyjnych.

To właśnie tutaj narzędzia do współpracy wizualnej, takie jak Tablica ClickUp wejdź. Powiedzmy, że chcesz podjąć nową inicjatywę. Stwórz prezentację na ClickUp Tablica i wyciągnij ją podczas następnej rozmowy 1:1, aby podzielić się swoimi pomysłami z menedżerem.

Wizualizuj swoje plany i uzyskaj poparcie menedżerów dla nowych projektów dzięki ClickUp Tablica

Pomaga to na dwa sposoby:

Możesz lepiej komunikować swoje myśli, ponieważ masz wszystko zapisane Pokazuje przełożonemu, że jesteś świetnie zorganizowany i potrafisz poradzić sobie z obowiązkami operacyjnymi

Jeszcze lepiej: po zrobieniu spotkania 1:1, udostępnij tablicę swojemu menedżerowi za pośrednictwem DM na stronie ClickUp Chat (narzędzie do przesyłania wiadomości zespołowych), aby mogli je ponownie przejrzeć, a nawet udostępniać innym osobom w zespole.

Oddelegowani mistrzowie

Skuteczni liderzy oddelegowują zadania w sposób strategiczny, aby wzmocnić pozycję swoich teamów i zademonstrować gotowość do awansu. Opanowanie delegowania zadań jest kluczowe dla menedżerów średniego szczebla.

Ćwicz i doskonal swoje umiejętności delegowania zadań, zgłaszając się na ochotnika do prowadzenia wielofunkcyjnego projektu lub pokazując stażystom swoje umiejętności. Z Zadania ClickUp umożliwia przypisywanie i śledzenie zadań, analizowanie postępów za pomocą widoków, takich jak tablica Kanban i wykres Gantta, a także bycie na bieżąco dzięki komentarzom do zadań.

Z kolei osoby przechodzące z roli indywidualnego współpracownika do roli lidera powinny skupić się na znalezieniu sposobów na wsparcie obecnego menedżera i zmniejszenie jego obciążenia pracą.

Pobierz ten szablon

Uzyskaj przegląd celów i projektów dla działu lub pod-zespołu dzięki szablonowi planu zarządzania projektami ClickUp

The Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp może pomóc w obu tych kwestiach, ponieważ łączy cele, strategię i cele zespołu w jasne, łatwe do śledzenia ramy. Oznacza to, że wiesz, co jest na talerzu każdego z nich - ich priorytety, wąskie gardła i nie tylko.

Oto jak działa ten szablon:

Zacznij od zdefiniowania działań swojego zespołu w zakładce Lista agendy

Następnie dodaj niestandardowe statusy, aby monitorować postęp zadania i oznaczać zależności

Zaktualizuj widok za każdym razem, gdy nastąpi zmiana statusu zadania

To wszystko! Masz teraz przejrzysty widok tego, co dzieje się w zespole. Może to pomóc menedżerom w lepszym oddelegowaniu pracy (i do właściwej osoby), a innym w znalezieniu możliwości pójścia o krok dalej i udowodnienia swoich umiejętności.

Pobierz ten szablon

Podpowiedź bonusowa: Użyj Automatyzacja ClickUp aby otrzymywać powiadomienia o zaległych zadaniach lub przypisywać zadania do lidera zespołu, gdy jego bezpośredni raportowanie lub podopieczny zmieni status na coś w rodzaju "potrzebuje pomocy"

Jak zdobyć doświadczenie przywódcze poza miejscem pracy

Chociaż miejsce pracy jest doskonałym miejscem do zdobywania umiejętności przywódczych, nie zawsze jest to możliwe. Jednocześnie różnorodne perspektywy są ważne, aby być dobrym liderem, a to jest możliwe tylko wtedy, gdy wyjdziesz ze swojej strefy komfortu i spotkasz nowych ludzi.

Oto kilka sposobów na zdobycie doświadczenia przywódczego poza pracą od 9 do 17:

Wolontariat w organizacjach społecznych

Zacznij od zidentyfikowania lokalnych ośrodków społecznych, które odpowiadają twoim wartościom i odsetkom. Następnie wybierz możliwości wolontariatu na pozycjach, które obejmują zarządzanie zespołami, podejmowanie decyzji lub nadzorowanie projektów

Wolontariat pozwala również na nawiązanie połączenia z podobnie myślącymi osobami, które udostępniają twoje pasje i odsetki. Możesz uczyć się od siebie nawzajem i stawać się lepszym człowiekiem i liderem.

Dołącz do drużyny lub klubu sportowego

Sport to nie tylko umiejętność pracy zespołowej. To także myślenie strategiczne, komunikacja niewerbalna oraz budowanie i inspirowanie innych - to ważne cechy przywódcze.

Nie musisz dążyć do zostania kapitanem drużyny. Możliwości przywódcze można znaleźć na wszystkich poziomach. Opieka nad lokalnymi drużynami młodzieżowymi, takimi jak licealna drużyna koszykówki, lub organizowanie wydarzeń biurowych może dostarczyć cennych doświadczeń, które mogą rozwijać umiejętności przywódcze .

Działania te pozwalają ćwiczyć podstawowe cechy przywódcze, takie jak wystąpienia publiczne, oddelegowane zadania i przejmowanie własności we wspierającym i mniej stresującym środowisku.

Porada dla profesjonalistów: Nie masz sportowych odsetek? Dołącz do lokalnego Stowarzyszenia Nauczycieli Rodziców w szkole swojego dziecka. To świetny sposób na budowanie umiejętności komunikacji i zarządzania konfliktami - a ponadto będziesz mieć możliwość interakcji z różnorodną grupą nadrzędnych rodziców i dzieci.

Znajdź trenera przywództwa

Trener przywództwa może być nieoceniony dla osób poszukujących ustrukturyzowanego i spersonalizowanego podejścia do rozwoju przywództwa. Jest to świetna opcja dla początkujących pracowników, którzy rozwijają się wraz z firmą wschodzących liderów, którzy w naturalny sposób przejmują kontrolę nad zespołem w miarę jego rozwoju -ale nie mają wewnętrznych wskazówek, które pomogłyby im przełamać bariery i osiągnąć pełny potencjał.

Coach może pomóc ci zidentyfikować twoje mocne strony, pozostać odpowiedzialnym i osiągnąć cele przywódcze.

Zapisz się na kursy szkoleniowe z zakresu przywództwa

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego trenera przywództwa, rozważ udział w kursie rozwoju przywództwa. Kursy te oferują możliwość uczenia się od doświadczonych instruktorów i nawiązywania kontaktów z innymi aspirującymi liderami, budując większy system wsparcia, z którego można korzystać w celu uzyskania porady nawet po zakończeniu kursu.

💡 Pro Tip: Wykorzystaj swoje istniejące umiejętności organizacyjne. Podobnie jak w przypadku skomplikowanego projektu, ustaw jasne cele, opracuj plan strategiczny i śledź swoje postępy.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-466.png Podziel swoje zadania związane z rozwojem przywództwa na małe zadania i monitoruj swoje postępy za pomocą szablonu planu rozwoju osobistego ClickUp https://app.clickup.com/signup?szablon=t-222239413&department=other&\_gl=1\*cake20\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MjM1NTUyNTIuQ2owS0NRandpT3kxQmhEQ0FSSXNBREd2UW5BNzA3NFd1YUVPaVN3WG5LS2F1ZFdYVzZHeGVNOUFOQmEyUktKSFV6Z2FpVG1hVFRKUko0MGFBdl9NRUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTQ0MjE5NDQyNC4xNzE4MjQ4NDcx Pobierz ten szablon /%cta/

The Szablon planu rozwoju osobistego ClickUp może pomóc w stworzeniu planu rozwoju umiejętności przywódczych. Najpierw dodaj umiejętności, nad którymi chcesz pracować - komunikację, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja interpersonalna itp. Następnie dodaj podzadania szczegółowo opisujące, w jaki sposób planujesz rozwijać daną umiejętność.

Szablon zawiera trzy widoki:

Plan działania lista wszystkich umiejętności (i planów) wraz z ich statusem Tabela śledzenia postępów w której można zobaczyć rzeczywisty postęp w rozwijaniu danej umiejętności PD per Quarter Tablica tablica w stylu Kanban, która daje przegląd postępów i liczby umiejętności, nad którymi pracowano w każdym kwartale

Ten szablon może być twoim strategicznym sprzymierzeńcem i zaufanym asystentem - zapewniając ustrukturyzowane ramy dla rozwoju przywództwa.

Pobierz ten szablon

Sugerujemy również utworzenie indywidualnych projektów ClickUp (lub nawet zakończonych folderów z projektami, dokumentami i nie tylko) dla każdego z twoich działań przywódczych - wolontariatu, dodatkowych zajęć, programów mentorskich, kursów i tak dalej.

Następnie ustaw powtarzające się zadanie, które przypomni ci o cotygodniowym przeglądzie postępów - zasadniczo ustaw system, w którym dokonujesz przeglądu swoich wyników. Może to zwiększyć twoją motywację i utrzymać odpowiedzialność.

Popraw swoje umiejętności przywódcze i zrealizuj swoje cele zawodowe

Umiejętności przywódcze są niezbędne do rozwoju kariery, niezależnie od tego, czy chodzi o wpływanie na cele organizacji, wzbudzanie zaufania w zespole, czy wspieranie środowiska pracy.

Najlepszym sposobem na krok naprzód w rozwoju umiejętności przywódczych jest ustawienie sobie celów rozwojowych i rozliczanie się z nich. Skorzystaj z platformy do zarządzania projektami i wydajnością, takiej jak ClickUp, aby ustawić cele przywódcze, śledzić postępy w trakcie kursów, a nawet udokumentować swoje postępy w dokumencie.

Jest to szczególnie przydatne, jeśli pracujesz nad swoimi umiejętnościami przywódczymi na wiele sposobów - w pracy, z trenerem itp. Wszystko można śledzić z jednego miejsca. Zarejestruj się w ClickUp za darmo , zbuduj swoje umiejętności przywódcze i uwolnij swój pełny potencjał w pracy i życiu.