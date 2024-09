Jak napisać skuteczne zapytanie ofertowe: wskazówki, szablony i przykłady zapytań ofertowych w świecie rzeczywistym

Efektywnie zarządzany projekt lub zamówienie zaczyna się od skutecznego zapytania ofertowego (RFP). Musisz dopracować wiele szczegółów, aby przyciągnąć odpowiednich dostawców i doprowadzić do najlepszych wyników. Bez presji!

Cóż, masz szczęście, ponieważ zamierzamy przedstawić Ci idealny, kompleksowy proces RFP, od napisania własnego RFP po ocenę ofert i negocjowanie warunków. Ponadto udostępnimy kilka naszych ulubionych szablonów RFP i przykładów, które pomogą Ci zacząć!

Co to jest RFP?

Zapytanie ofertowe (RFP) to dokument używany do pozyskiwania propozycji od odsetków firm w celu zaspokojenia określonej potrzeby lub projektu

Określenie tych wartości od samego początku gwarantuje, że tylko wykwalifikowani dostawcy lub usługodawcy złożą swoje propozycje. Służy również jako przejrzysta i uporządkowana lista kontrolna parametrów podczas rozważania dostępnych opcji.

Zapytania ofertowe są zazwyczaj wykorzystywane w złożonych projektach wymagających konkretnych produktów, usług lub rozwiązań (lub ich kombinacji). W przeciwieństwie do prostych zakupów, porównują one jakościowo i ilościowo kilka zmiennych, a nie tylko koszt.

Zanim pokażemy kilka przykładów RFP, poniżej znajduje się podział tego, w jaki sposób Szablon RFP ma typową strukturę:

Przegląd projektu : Wysokopoziomowe wprowadzenie do projektu, w tym jego cele i zadania

: Wysokopoziomowe wprowadzenie do projektu, w tym jego cele i zadania Zakres prac (SOW) : Szczegółowa lista zadań, rezultatów i oś czasu związanych z projektem

: Szczegółowa lista zadań, rezultatów i oś czasu związanych z projektem Budżet : Orientacyjny budżet lub zakres cenowy projektu

: Orientacyjny budżet lub zakres cenowy projektu Kryteria oceny : Kluczowe czynniki, które będą traktowane priorytetowo lub brane pod uwagę podczas oceny propozycji. Mogą to być doświadczenie, wiedza techniczna, podejście, wartość itp.

: Kluczowe czynniki, które będą traktowane priorytetowo lub brane pod uwagę podczas oceny propozycji. Mogą to być doświadczenie, wiedza techniczna, podejście, wartość itp. Wytyczne dotyczące przesłanych ofert: Instrukcje dotyczące udziału w procesie składania ofert - preferowane formaty, terminy i inne

Powyższe elementy RFP to tylko część podstawowych wymagań. Możesz je uzupełnić, aby stworzyć szczegółowe zapytanie ofertowe, które odpowiada konkretnym wymaganiom twojego projektu.

Rola RFP w zarządzaniu projektami

W zarządzaniu projektami, RFP jest kluczowym narzędziem dla powodzenia realizacji projektu. Usprawnia wybór dostawców, kontroluje zakres projektu i zapewnia pozytywne wyniki. Określając oczekiwania i wyniki od samego początku, proces RFP umożliwia efektywną współpracę między organizacją a wybranymi dostawcami oraz powodzenie wyników.

RFP ma kluczowe znaczenie w zarządzaniu projektami, ponieważ:

Definiuje zakres projektu , zapewniając, że wszyscy kluczowi interesariusze posiadają jasne zrozumienie celów projektu, rezultatów i osi czasu

, zapewniając, że wszyscy kluczowi interesariusze posiadają jasne zrozumienie celów projektu, rezultatów i osi czasu Ustala jasne i konkretne wymagania , które wyznaczają podstawowe oczekiwania, zapobiegają rozrostowi zakresu i utrzymują projekt na właściwym torze

, które wyznaczają podstawowe oczekiwania, zapobiegają rozrostowi zakresu i utrzymują projekt na właściwym torze Ułatwia zarządzanie dostawcami i porównanie zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym.

zarządzanie dostawcami Promuje zaufanie, przejrzystość i uczciwość , ponieważ proces RFP określa konkretne parametry wyboru dostawcy, eliminując w ten sposób stronniczość

, ponieważ proces RFP określa konkretne parametry wyboru dostawcy, eliminując w ten sposób stronniczość Dostosowuje wszystkich interesariuszy , od wewnętrznych teamów po zewnętrznych dostawców, tworząc wspólne zrozumienie celów i wymagań projektu

, od wewnętrznych teamów po zewnętrznych dostawców, tworząc wspólne zrozumienie celów i wymagań projektu Migruje ryzyko na wczesnym etapie procesu poprzez wyjaśnienie konkretnych oczekiwań, ułatwiając przewidywanie ryzyka i planowanie go

na wczesnym etapie procesu poprzez wyjaśnienie konkretnych oczekiwań, ułatwiając przewidywanie ryzyka i planowanie go Wspiera zarządzanie budżetem , ponieważ dostawcy mogą niestandardowo dostosowywać rozwiązania do potrzeb projektu, a kierownicy projektów mogą kontrolować budżet, aby zapobiec przekroczeniu kosztów

, ponieważ dostawcy mogą niestandardowo dostosowywać rozwiązania do potrzeb projektu, a kierownicy projektów mogą kontrolować budżet, aby zapobiec przekroczeniu kosztów Ułatwia współpracę i współdziałanie, ponieważ RFP przekazuje szczegóły projektu wszystkim zainteresowanym stronom i zapewnia, że wszyscy są na tej samej stronie

Różnica między RFP, RFI, RFQ i SOW

Podczas pracy nad projektem strategia zaopatrzenia być może spotkałeś się z akronimami takimi jak RFP, RFI, RFQ i SOW. Mogą one brzmieć podobnie, ale służą różnym celom w całym procesie zaopatrzenia. Znajomość tych terminów pomoże ci skuteczniej prowadzić projekty.

Zacznijmy od podstaw:

Request for proposal (RFP): RFP służy do oceny ogólnych możliwości dostawcy

RFP służy do oceny ogólnych możliwości dostawcy Zapytanie o informacje (RFI): RFI jest narzędziem do ustalania faktów, które pomaga organizacji zrozumieć rynek przed commitem do konkretnego podejścia

RFI jest narzędziem do ustalania faktów, które pomaga organizacji zrozumieć rynek przed commitem do konkretnego podejścia Zapytanie ofertowe (RFQ): RFQ koncentruje się na uzyskaniu najlepszej dostępnej ceny za dobrze zdefiniowany produkt lub usługę

RFQ koncentruje się na uzyskaniu najlepszej dostępnej ceny za dobrze zdefiniowany produkt lub usługę Zakres prac (SOW): SOW jest często częścią RFP. Zapewnia, że wszystkie zaangażowane strony są zgodne co do oczekiwań i obowiązków

Oto przydatna tabela, która podsumowuje wszystko, co musisz wiedzieć o każdym dokumencie:

Dokument Przeznaczenie Kiedy używać Kluczowe funkcje Request for Proposal (RFP) Formalne zapytanie o szczegółowe propozycje określające potrzeby projektu Gdy projekt lub zadanie zakupowe jest złożone i należy wziąć pod uwagę kilka czynników podczas oceny propozycji Obejmuje zakres prac, wymagania, budżet, kryteria oceny i oś czasu Request for Information (RFI) Wstępny dokument używany do przechwytywania ogólnych informacji od potencjalnych dostawców przed podjęciem decyzji o dalszym sposobie działania Gdy jesteś na wczesnej scenie projektu i musisz zrozumieć warunki rynkowe i opcje Zbiera informacje i często prowadzi do RFP lub RFQ Zapytanie ofertowe (RFQ) Formalne zapytanie o informacje cenowe, zazwyczaj dla dobrze zdefiniowanego projektu Gdy zakres projektu lub szczegóły produktu są wyczyszczone, a cena jest najważniejsza Koncentruje się głównie na cenie i może obejmować parametry takie jak ilość, harmonogramy dostaw i warunki zamówienia Zakres prac (SOW) Szczegółowy dokument zawierający szczegóły zadań, oczekiwane produkty, oś czasu i obowiązki dla projektu Kiedy musisz dostarczyć dostawcom plan projektu i ustalić warunki Bardzo szczegółowy. Często używany jako część RFP lub jako samodzielny instrument podczas negocjacji kontraktu

Kroki do napisania zwycięskiego RFP

Dobrze przygotowane zapytanie ofertowe przyciąga odpowiednich dostawców, torując drogę do powodzenia zamówienia lub projektu. Wymaga to starannego planu, celowej komunikacji i ustrukturyzowanego podejścia.

Z tego powodu zdecydowanie zalecamy korzystanie z ClickUp w całym procesie RFP. Zarządzanie projektami przez ClickUp w połączeniu z jego zaawansowanymi funkcjami (niektóre z nich wyróżnimy w naszym przewodniku), może pomóc ci zachować kontrolę nad procesem składania ofert i zaangażować najlepszego dostępnego dostawcę.

Oto nasz podręczny przewodnik krok po kroku dotyczący tworzenia zapytań ofertowych za pomocą ClickUp Oprogramowanie RFP :

Krok 1: Nakreślenie wymagań projektu

Zbierz wymagania dotyczące projektu za pomocą ClickUp Forms

Niezależnie od tego, czy tworzysz szablon RFP, czy piszesz go dla konkretnego projektu, pierwszym krokiem jest zebranie niezbędnych informacji od kluczowych interesariuszy. Zapewnia to, że od samego początku pracujesz z jasnymi i kompleksowymi wymaganiami dotyczącymi projektu.

Użyj Formularze ClickUp aby tworzyć konfigurowalne ankiety do zbierania danych wejściowych, takich jak cele projektu, kluczowe wyniki i ograniczenia budżetowe. Formularze centralizują odpowiedzi ze wszystkich źródeł w jednym miejscu, ułatwiając organizowanie i analizowanie danych wejściowych interesariuszy, które stanowią podstawę Twojego RFP. Zapewnia to również, że wszystkie głosy zostaną wysłuchane i nie przeoczysz żadnych krytycznych szczegółów.

Krok 2: Identyfikacja i zdefiniowanie kryteriów dostawcy

Generowanie list kontrolnych w celu opracowania profilu idealnego dostawcy

Następnie zdefiniuj różne kryteria, które każdy potencjalny dostawca musi spełnić, aby kwalifikować się do rozważenia. Kryteria te mogą obejmować limit budżetowy, oś czasu projektu, konkretną wiedzę specjalistyczną, doświadczenie, informacje ogólne itp. Dla Zamówienia SaaS mogą to być certyfikaty bezpieczeństwa danych, raporty zgodności, gwarancje dostępności itp. Korzystanie z list kontrolnych ClickUp przekonwertować te parametry na granularne punkty lub elementy działań, które można śledzić i przeglądać. Każdy element listy kontrolnej może reprezentować kluczową kwalifikację, umożliwiając ocenę dostawców (na późniejszych scenach) zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi cechami. Gwarantuje to również, że nie przegapisz żadnych szczegółów i ocenisz każdego dostawcę w jednolity sposób.

Krok 3: Przygotowanie SOW dla projektu

Użyj ClickUp Docs do wspólnego przygotowania szczegółowego Zestawienia Prac

Konkretny Statement of Work (SOW) ma kluczowe znaczenie dla określenia szczegółów projektu wchodzących w jego zakres. SOW oferuje jasne ramy dla organizacji i dostawców, określając cele, oś czasu, rezultaty, zasoby i inne specyfikacje związane z projektem lub zamówieniem.

Dla przykładu, dla projektu marketingowe zapytanie ofertowe sOW może określać rozwój i realizację kampanii wielokanałowej, zadania takie jak data powstania zawartości i marketing w mediach społecznościowych, znaczniki wydajności i oś czasu kampanii.

SOW można utworzyć na Dokumenty ClickUp . Do zrobienia tego pozwala tobie i twojemu zespołowi na współpracę i sprawia, że proces jest przejrzysty dla wszystkich zainteresowanych stron.

Funkcje dokumentów, takie jak edycja w czasie rzeczywistym, kontrola wersji i łatwe udostępnianie, pomagają opracować solidny dokument SOW. Możesz także połączyć odpowiednie zadania bezpośrednio z dokumentem SOW, aby każdy uzgodniony szczegół był na bieżąco.

Krok 4: Przygotowanie dokumentu RFP

Użyj ClickUp Brain do przekształcenia wymagań i SOW w dokument RFP

Teraz, gdy masz już szczegóły projektu i SOW, nadszedł czas, aby połączyć to wszystko w zakończony dokument RFP.

Napisanie profesjonalnego dokumentu RFP wymaga dbałości o szczegóły i jasności myśli. Zalecamy użycie ClickUp Brain do tworzenia, edytowania i dopracowywania zawartości RFP, aby uczynić ją kompleksową. Sugestie generowane przez AI usprawniają proces pisania i oszczędzają cenny czas bez uszczerbku dla ostatecznego wyniku.

ClickUp Brain dostosowuje sposób wyrażania wymagań projektu jako mierzalnych jednostek. Jednocześnie sprawia, że zapytanie ofertowe jest atrakcyjne dla dostawców produktów lub usług i nie pozostawia miejsca na nieporozumienia.

Krok 5: Udostępnianie zapytań ofertowych i zarządzanie odpowiedziami

Użyj ClickUp do udostępniania przykładów RFP jednym kliknięciem przycisku

Gdy RFP jest już gotowe, nadszedł czas na jego dystrybucję do odsetków firm i obserwowanie napływających odpowiedzi i propozycji. Zunifikowana skrzynka odbiorcza ClickUp konsoliduje komunikację ze wszystkich kanałów w scentralizowanej lokalizacji. Pozwala to na łatwe wysłanie zapytania ofertowego i śledzenie przychodzących wiadomości bez konieczności przełączania kontekstu. Skrzynka odbiorcza pomaga również w monitorowaniu dyskusji, odpowiadaniu na zapytania dostawców, wysyłaniu przypomnień i działań następczych oraz zarządzanie przychodzącymi propozycjami . Zapobiega to błędnej komunikacji i nieodebranym wiadomościom oraz zapewnia płynny przepływ rozmów.

Krok 6: Ocena propozycji

Używanie układu CRM do analizowania propozycji otrzymanych od różnych dostawców

Po otrzymaniu wszystkich propozycji nadszedł czas, aby ocenić je pod kątem ustalonych kryteriów wyboru. ClickUp CRM pomaga organizować informacje o dostawcach, śledzić interakcje i prowadzić rejestr każdej propozycji. Następnie możesz szukać wyjaśnień, zadawać dodatkowe pytania i analizować propozycje.

ClickUp CRM pozwala firmom oceniać dostawców na podstawie wcześniej zdefiniowanych parametrów, porównywać propozycje i śledzić postępy dostawców w trakcie całego procesu RFP. Taki przejrzysty i obiektywny proces oceny dostawców zachowuje uczciwość, jednocześnie pomagając wybrać najlepiej dopasowaną opcję.

Krok 7: Wybór dostawcy i sfinalizowanie umowy

Po zidentyfikowaniu zwycięskiej oferty, nadszedł czas na negocjowanie warunków umowy przed ostatecznym wyborem. Ta scena obejmuje ponowne omówienie warunków umowy, określenie ilości produktów i podkreślenie kluczowych dat.

Po wzajemnym uzgodnieniu warunków umowy, skorzystaj z możliwości zarządzania projektami ClickUp, aby przygotować szczegółowy plan i przejść od procesu RFP do zamówienia lub realizacji projektu.

Pobierz szablon

Szablon procesu RFP ClickUp

Tak wygląda zakończony proces RFP. Możesz nawet użyć Szablon procesu RFP firmy ClickUp jeśli potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu pracy. To w pełni konfigurowalne narzędzie usprawnia proces tworzenia i zarządzania zapytaniami ofertowymi. Zdefiniuj swoje potrzeby w zakresie zamówień lub projektów, nakreśl kryteria wyboru i oceń tylko odpowiednie propozycje. Oto dlaczego warto korzystać z tego szablonu:

Oszczędność czasu dzięki uporządkowaniu procesu RFP

Możliwość dostosowania do własnych potrzeb

Zapewnia spójność odpowiedzi dostawców

Poprawia dokładność i identyfikowalność

Pobierz ten szablon

Przykłady RFP dla różnych branż i procesów

ClickUp posiada całą bibliotekę szablonów dla różnych potrzeb związanych z zamówieniami publicznymi. Zapoznaj się z kilkoma próbkami RFP poniżej:

1. Przykładowe zapytanie ofertowe dotyczące usług IT: Web Development RFP

Pobierz szablon

ClickUp Web Development RFP szablon

Szablon zapytania ofertowego dotyczącego tworzenia stron internetowych ClickUp upraszcza proces tworzenia zapytań ofertowych i porównywania dostawców w zakresie tworzenia stron internetowych.

Dzięki konfigurowalnym polom możesz dostosować zapytanie ofertowe do swoich konkretnych wymagań w zakresie tworzenia stron internetowych. Zdefiniuj wymagania dotyczące strony internetowej, cele, oś czasu i inne specyfikacje techniczne, aby potencjalni dostawcy mieli wszystkie niezbędne szczegóły do niestandardowej wyceny.

Pobierz ten szablon

2. Przykład RFP inicjującego projekt: Wniosek i zatwierdzenie projektu

Pobierz szablon

Szablon wniosku o zatwierdzenie projektu ClickUp

Teams mogą korzystać z szablonu Szablon wniosku o zatwierdzenie projektu ClickUp do:

Zgłaszania nowych projektów lub wniosków o produkty/usługi za pomocą łatwych do wypełnienia formularzy

Centralizacja i śledzenie wniosków i statusów zatwierdzeń

Niestandardowe zatwierdzanie przepływów pracy w celu dopasowania do hierarchii organizacji Ułatwia to płynne przejście od pomysłu do realizacji.

Pobierz ten szablon

3. Przykład RFP dotyczący zarządzania zasobami: Zapytanie o zasoby

Pobierz szablon

Szablon zapytania o zasoby ClickUp

Szablon wniosku o zasoby ClickUp zapewnia dostęp do zasobów - oprogramowania, personelu, a nawet kapitału. Teams mogą szybko i sprawnie składać wnioski o zasoby za pomocą tego szablonu RFP i zrobić to, co do nich należy.

Użyj go do określenia i śledzenia wniosków o zasoby i zatwierdzeń, zarządzania alokacją w trakcie projektu i uproszczenia komunikacji wewnętrznej.

Pobierz ten szablon

4. Przykład RFP dotyczący budżetowania: Propozycja budżetu

Pobierz szablon

Szablon wniosku budżetowego ClickUp

Szablon propozycji budżetu ClickUp pomaga Teams w nakreślaniu i zarządzaniu budżetami projektów lub zamówień. Szablon ten upraszcza planowanie finansowe i śledzenie kosztów, umożliwiając Teams sprawowanie większej kontroli nad wydatkami.

Pomaga kompilować wnioski budżetowe i alokacje, tworzyć podziały budżetowe i zarządzać wydatkami.

Pobierz ten szablon

5. Przykład marketingowego RFP: Propozycja kampanii

Pobierz szablon

Szablon propozycji kampanii ClickUp

Szablon propozycji kampanii ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc zespołom marketingowym i reklamowym w nakreśleniu celów, strategii i budżetów kampanii, tak aby wszystkie elementy kampanii zostały uwzględnione i jasno zakomunikowane.

Można go użyć do ustalenia celów i wskaźników KPI, ustalenia budżetów i oś czasu oraz ustalenia oczekiwań interesariuszy dotyczących wyników kampanii.

Pobierz ten szablon

6. Przykład RFP usprawniającego proces: Proces PDCA

Pobierz szablon

Szablon tablicy procesu PDCA ClickUp

Szablon do tablicy PDCA dla procesów ClickUp jest idealny dla Teams, które chcą wdrożyć cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act). Oferuje ustrukturyzowane podejście do zarządzania procesami Business i wprowadzania stopniowych ulepszeń. Jego wizualny charakter ułatwia zespołom burzę mózgów, planowanie i śledzenie postępów.

Umożliwia on tworzenie pomysłów, współpracę i ciągłe doskonalenie procesów.

Pobierz ten szablon

Jak napisać konkurencyjną i humanizowaną odpowiedź RFP

Równoważenie profesjonalizmu z personalizacją ma kluczowe znaczenie przy tworzeniu konkurencyjnej i humanizowanej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Przyjęcie kilku kluczowych strategii może sprawić, że przesłane zapytanie będzie wyróżniać się na tle konkurencji:

Dostosuj swoją propozycję: Dostosuj swoją odpowiedź do konkretnych potrzeb klienta, pokazując zrozumienie jego wyzwań i tego, jak Twoje rozwiązanie pasuje. Ogólne lub szablonowe odpowiedzi mogą sprawić, że przesłana oferta zostanie przeoczona

Dostosuj swoją odpowiedź do konkretnych potrzeb klienta, pokazując zrozumienie jego wyzwań i tego, jak Twoje rozwiązanie pasuje. Ogólne lub szablonowe odpowiedzi mogą sprawić, że przesłana oferta zostanie przeoczona Przedstaw jasne propozycje wartości: Podkreśl unikalną wartość, jaką twoja firma wnosi do tabeli. Niezależnie od tego, czy chodzi o ceny, doświadczenie czy innowacje, upewnij się, że twoje wyróżniki są łatwe do zidentyfikowania i dostosowane do celów klienta

Podkreśl unikalną wartość, jaką twoja firma wnosi do tabeli. Niezależnie od tego, czy chodzi o ceny, doświadczenie czy innowacje, upewnij się, że twoje wyróżniki są łatwe do zidentyfikowania i dostosowane do celów klienta Uwzględnij elementy wizualne: Wzbogać swoją ofertę o wykresy, studia przypadków i infografiki, które przedstawiają twoje możliwości. Elementy wizualne pomagają przełamać długie sekcje tekstu i dostarczają wpływowych dowodów na twoje doświadczenie

Wzbogać swoją ofertę o wykresy, studia przypadków i infografiki, które przedstawiają twoje możliwości. Elementy wizualne pomagają przełamać długie sekcje tekstu i dostarczają wpływowych dowodów na twoje doświadczenie Zaprezentuj doświadczenie zespołu: Przedstaw kluczowych członków zespołu, którzy będą pracować nad projektem, podkreślając ich kwalifikacje i doświadczenie związane z branżą klienta. To nada twojej odpowiedzi ludzki charakter i zbuduje zaufanie

Przedstaw kluczowych członków zespołu, którzy będą pracować nad projektem, podkreślając ich kwalifikacje i doświadczenie związane z branżą klienta. To nada twojej odpowiedzi ludzki charakter i zbuduje zaufanie Rozwiązywanie potencjalnych wątpliwości: Przewidywanie wszelkich zastrzeżeń lub pytań, jakie klient może mieć w związku z twoją propozycją i odpowiadanie na nie z wyprzedzeniem. To pokazuje, że jesteś dokładny i niestandardowy

RFP działa sprawniej z ClickUp

Stworzenie skutecznego RFP jest łatwe, jeśli masz odpowiednie narzędzia i know-how, aby wszystko działało. Możesz skorzystać z przykładów RFP udostępnianych na tym blogu lub stworzyć własne.

Pokazaliśmy, jak oprogramowanie do zarządzania zamówieniami takie jak ClickUp pomaga na różnych scenach cyklu pracy RFP - od przechwytywania wstępnych wymagań, przez śledzenie propozycji, po zarządzanie relacjami z dostawcami. W rzeczywistości ClickUp jest bardzo przydatny nawet podczas odpowiadania na oferty i propozycje. Zarejestruj się w ClickUp aby zwiększyć wydajność procesów zakupowych.