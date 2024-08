10 najlepszych narzędzi RFP w 2024 roku (recenzje i ceny)

Pisanie zapytań ofertowych (RFP) i zarządzanie nimi może być wyzwaniem. Wiąże się to z rozległymi procesami biznesowymi, niezależnie od tego, czy szukasz współpracy z nowym dostawcą i musisz upewnić się, że znajdziesz odpowiednią konkurencyjną ofertę, czy też jesteś potencjalnym oferentem, który chce przekształcić swoją zwycięską propozycję w kontrakt, który przyniesie korzyści Twojemu biznesowi.

Na szczęście proces ten nie musi być ręczny. W rzeczywistości odpowiednie oprogramowanie RFP może wiele zmienić.

Oczywiście najpierw trzeba znaleźć odpowiednie oprogramowanie. Istnieje wiele opcji, które obiecują pomóc w optymalizacji cyklu pracy. Jednak nie wszystkie narzędzia do automatyzacji są sobie równe, a to z pewnością dotyczy oprogramowania do automatyzacji ofert. Dlatego w tym przewodniku skupimy się na najlepszych opcjach oprogramowania do zarządzania RFP, które zaspokoją potrzeby biznesowe.

Czym jest oprogramowanie do zarządzania zapytaniami ofertowymi?

Oprogramowanie RFP opisuje każde narzędzie, które pomaga opracowywać, kategoryzować i wysyłać propozycje do potencjalnych klientów, jednocześnie pomagając w procesie oceny, prezentacji i odpowiedzi na te dokumenty po stronie dostawcy.

Innymi słowy, oprogramowanie RFP pomaga Tobie i Twoim zespołom ds. ofert pozyskiwać odpowiedzi na zapytania ofertowe i zarządzać nimi.

Szczegóły wykraczające poza te podstawy mogą się różnić w zależności od danej platformy. Można znaleźć narzędzie typu "wszystko w jednym", które pomaga zespołom zakupowym w każdej części odpowiedzi RFP. Alternatywnie, można znaleźć rozwiązanie do zarządzania, które ma na celu przede wszystkim tworzenie i niestandardowe szablony ofert.

Oczywiście dostępne opcje obejmują również oprogramowanie do analizy dokumentów, którego celem jest w szczególności analizowanie i śledzenie ofert w celu ułatwienia wyboru dostawcy.

W wyniku tego idealne rozwiązanie będzie zależało od obecnych i przyszłych potrzeb w zakresie usprawnienia i automatyzacji procesu. Niezależnie od tych niuansów, oprogramowanie RFP może stać się kluczową częścią zarządzania zasobami dla każdej organizacji.

Czego należy szukać w oprogramowaniu RFP?

Odpowiednie oprogramowanie RFP może pomóc w pozyskiwaniu, gromadzeniu i podejmowaniu działań w oparciu o rzetelnie dopracowane i zgodne z przepisami propozycje. Aby to osiągnąć, najlepsze narzędzia mają kilka wspólnych cech:

Łatwość obsługi: Proces RFP jest złożony, a każde oprogramowanie powinno pomóc go uprościć i usprawnić w celu szybkiego dostarczenia dopracowanych propozycji

Proces RFP jest złożony, a każde oprogramowanie powinno pomóc go uprościć i usprawnić w celu szybkiego dostarczenia dopracowanych propozycji Biblioteka szablonów: Im bardziej można polegać na istniejących szablonach, tym lepiejSzablony RFPtym lepiej. To samo dotyczy wcześniejszych scen w procesie sprzedaży, takich jak korzystanie zZapytanie o informacje (RFI) ipropozycja projektu szablony

Im bardziej można polegać na istniejących szablonach, tym lepiejSzablony RFPtym lepiej. To samo dotyczy wcześniejszych scen w procesie sprzedaży, takich jak korzystanie zZapytanie o informacje (RFI) ipropozycja projektu szablony Możliwości automatyzacji: Oprogramowanie do tworzenia propozycji to również oprogramowanie do automatyzacji dokumentów , potężne rozwiązanie do automatyzacji, które może zaoszczędzić godziny pracy nad procesem

Oprogramowanie do tworzenia propozycji to również oprogramowanie do automatyzacji dokumentów , potężne rozwiązanie do automatyzacji, które może zaoszczędzić godziny pracy nad procesem Dostęp dla wielu użytkowników: Zarządzanie odpowiedziami RFP nie odbywa się w automatyzacji. Dostęp dla wielu użytkowników umożliwia większym Teamsom bez wysiłku współpracować nad zamykaniem lepszych i liczniejszych ofert

Zarządzanie odpowiedziami RFP nie odbywa się w automatyzacji. Dostęp dla wielu użytkowników umożliwia większym Teamsom bez wysiłku współpracować nad zamykaniem lepszych i liczniejszych ofert Połączenie z większymi procesami: Proces RFP dociera do wszystkich części Businessu. W najlepszym przypadku, tak samo będzie z Twoim oprogramowaniem, dzięki połączeniu ofert, propozycje projektów i proces przeglądu umowy

Proces RFP dociera do wszystkich części Businessu. W najlepszym przypadku, tak samo będzie z Twoim oprogramowaniem, dzięki połączeniu ofert, propozycje projektów i proces przeglądu umowy Zaawansowane funkcje: Zintegrowane kwestionariusze due diligence lub sztuczna inteligencja (AI) mogą usprawnić proces, np Narzędzia do pisania AI które pomagają zespołom sprzedaży i marketingu tworzyć lepsze oferty i poprawiać jakość odpowiedzi

10 najlepszych narzędzi RFP do wykorzystania w 2024 roku

Zanurzmy się. Oto nasze najlepsze opcje oprogramowania do składania ofert na rok 2024, które mają na celu pomóc każdemu, w tym małym firmom, wykonawcom rządowym i organizacjom wielopodmiotowym, poprawić wydajność i uzyskać lepsze propozycje dla ich projektów.

1.

ClickUp

Zobacz ponad 15 widoków w ClickUp, aby niestandardowo dostosować cykl pracy do swoich potrzeb

Dla marketingu i

zespoły sprzedażowe

, nie ma lepszej platformy niż ClickUp do śledzenia postępów w składaniu propozycji i zintegrowania ich z większym narzędziem do zarządzania pracą. Dzięki ClickUp możesz uzyskać wszystko, czego potrzebujesz do kompleksowego

dokumentacji projektu

i optymalizacja.

Zacznij od rozszerzonej biblioteki szablonów, m.in Szablon procesu RFP ClickUp . Pomaga on w śledzeniu każdej części procesu, w tym w przygotowaniu oryginalnego zapytania ofertowego i zarządzaniu każdą odpowiedzią RFP oraz procesem przeglądu umowy. Zespoły ds. sprzedaży i ofert będą zawsze na bieżąco z zadaniami, terminami i innymi krytycznymi informacjami.

A to dopiero początek. Dokumenty ClickUp to nie tylko potężne rozwiązanie do zarządzania dokumentami, ale także wiele szablonów RFP i zapytań ofertowych (RFQ), dzięki czemu nigdy nie będziesz musiał zaczynać od zera z zatwierdzoną zawartością. Nadal możesz zabiegać o spersonalizowane oferty, ale na poziomie spójności, którego po prostu nie mógłbyś osiągnąć bez szablonów.

ClickUp najlepsze funkcje

Rozszerzona lista szablonów ułatwiająca tworzenie ofert i zarządzanie całym procesem

Integracja z zarządzaniem projektami, aby zapewnić nie tylko przechowywanie dokumentów sprzedażowych, ale także przypisywanie zadań i tworzenie cykli pracy w celu wybrania najlepszej propozycji za każdym razem

ClickUp AI pakiet zaawansowanych funkcji, dzięki którym platforma staje się narzędziem do automatyzacji pisania, analizowania dokumentów i nie tylko

Zaawansowana integracja z Microsoft Word umożliwiająca szybkie przenoszenie dokumentów z MS Word do ClickUp

Limity ClickUp

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej

ClickUp nie jest dedykowanym oprogramowaniem do zarządzania ofertami, co może oznaczać stromą krzywą uczenia się dla użytkowników, którzy potrzebują tylko tych konkretnych funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

ClickUp AI jest dostępny do zakupu we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego i gościa wewnętrznego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 900 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 3 800 recenzji)

2. Loopio

Via Loopio Specjalnie dla teamów sprzedażowych regularnie składających oferty, Loopio wykorzystuje scentralizowaną bibliotekę zawartości. Dla każdej propozycji narzędzie pobiera zawartość z tej biblioteki, aby stworzyć spersonalizowane i odpowiednie propozycje RFQ, RFP i RFI, które mają na celu przyciągnięcie uwagi potencjalnych partnerów.

Najlepsze funkcje Loopio

Scentralizowany system ułatwiający składanie indywidualnych propozycji

Powiązanie bloków zawartości z ekspertem merytorycznym, który jest odpowiedzialny za ich aktualizację i niestandardowe wykorzystanie w poszczególnych dokumentach

Zaawansowana integracja z narzędziami takimi jak Salesforce, Slack i MS Word, umożliwiająca szybkie tworzenie dokumentów i zwiększająca wydajność

Prosty interfejs użytkownika, który znacznie ułatwia proces składania wniosków

Limity Loopio

To stosunkowo proste narzędzie do zarządzania użytkownikami może nie być idealne dla bardziej złożonych Teamsów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają powtarzające się błędy oprogramowania, takie jak niemożność zapisania zmian w blokach zawartości

Ceny Loopio

Essentials: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Plus: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Advanced: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Loopio

G2: 4.7/5 (490+ recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 70 recenzji)

3. Responsywny

Via Responsywny Wcześniej znany jako RFPIO, Responsive jest liderem w oprogramowaniu do zarządzania odpowiedziami, dzięki procesowi opartemu na AI, który ma na celu automatyzację twoich propozycji. To samo oprogramowanie tworzy nie tylko RFP, ale także odpowiedzi RFI, kwestionariusze bezpieczeństwa i wszelkie inne dokumenty, które pomagają w rozwoju biznesu.

Najlepsze funkcje Responsive

Intuicyjna i zautomatyzowana funkcja LookUp do wyszukiwania poprzedniej zawartości i przekształcania oprogramowania do tworzenia ofert w kompleksową bazę danych treści

Silnik rekomendacji oparty na AI, który sugeruje zawartość z bazy danych, która najlepiej pasuje do zapytania ofertowego, które chcesz złożyć

Zaawansowane uprawnienia użytkowników zapewniające Teamsom odpowiedni dostęp do właściwych projektów i zawartości, bez potencjalnych obaw o bezpieczeństwo lub prywatność

Opcje importu i eksportu umożliwiające przenoszenie ofert do i z systemu zarządzania relacjami z klientami, programu Microsoft Word i innych narzędzi, z których już korzystasz

Responsywne limity

Nawigacja między projektami nie zawsze jest intuicyjna, zwłaszcza w przypadku dostępu do centralnej biblioteki często używanych zawartości

Limity dotyczące liczby aktywnych projektów mogą być trudne w przypadku większych lub wielooddziałowych organizacji

Responsywny cennik

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Responsive oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (600+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 70 recenzji)

4. Qvidian

Via Qvidian Qvidian wyróżnia się łatwo konfigurowalnymi szablonami i zautomatyzowanymi cyklami pracy. Ale to oparte na chmurze oprogramowanie RFP może również zrobić więcej, dzięki funkcjom wirtualnej współpracy, które mają na celu pomóc rozproszonym zespołom ofert i propozycji współpracować w celu stworzenia najlepszej możliwej propozycji za każdym razem.

Najlepsze funkcje Qvidian

Kreator szablonów marki, aby zapewnić, że każda oferta pozytywnie reprezentuje Twój Business

Zaawansowana analityka do analizy czasu spędzonego nad każdą propozycją, wskaźników wygranych i innych istotnych wskaźników

Zintegrowane narzędzia do współpracy, takie jak bezpośrednie wiadomości, dla Teams w celu optymalizacji zarządzania odpowiedziami

Renomowany personel serwisowy, który oferuje rozszerzenie, darmowe wsparcie dla wszystkich klientów

Limity Qvidian

Brak opcji wyszukiwania zaawansowanego, co wymaga bezpośredniego dopasowywania słów kluczowych w celu znalezienia odpowiedniej zawartości

Można edytować tylko jeden rekord na raz, co spowalnia pracę nad wieloma propozycjami

Ceny Qvidian

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje Qvidian

G2: 4.3/5 (ponad 60 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

5. RFP360

Via RFP360 Pod wieloma względami RFP360 jest bezpośrednim odpowiednikiem Responsive i pochodzi od tej samej firmy. Jest to oprogramowanie do zarządzania odpowiedziami, które umożliwia Twojemu zespołowi obsługę wszystkiego, w tym zarządzanie wnioskami oraz negocjowanie i przeglądanie umów.

Najlepsze funkcje RFP360

Dynamiczne pulpity pozwalające na ciągły przegląd poszczególnych procesów RFP

Scentralizowane przesyłanie wiadomości iwspółpraca w czasie rzeczywistym narzędzia usprawniające proces oceny RFP

Zarządzanie odpowiedziami z obsługą AI, które podpowiedzi na pytania dostawców w oparciu o istniejącą bazę wiedzy

Szeroki zakres zintegrowanych rozszerzeń, w tym możliwość korzystania z RFPbaza wiedzy w MS Word lub zbieranie podpisów cyfrowych pod umowami bez opuszczania platformy

Limity RFP360

Wdrożenie może być frustrujące dla Teams niezaznajomionych z oprogramowaniem RFP

Nie ma możliwości pobierania pytań z platformy opartej na chmurze i zarządzania odpowiedziami w trybie offline

Ceny RFP360

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

RFP360 oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (280+ recenzji)

Capterra: 4.5/5 (270+ opinii)

6. QorusDocs

Via QorusDocs QorusDocs szczyci się tym, że pomaga użytkownikom szybciej tworzyć lepsze propozycje jako oparty na chmurze oprogramowanie do zarządzania propozycjami z optymalizacją wydajności. Jego usprawniony interfejs i cykl pracy umożliwiają tworzenie spersonalizowanych ofert w ciągu kilku minut, co pozwala przyspieszyć transakcje i ograniczyć powtarzalną pracę.

Najlepsze funkcje QorusDocs

Masowe podejście do dostosowywania, z szerokim hubem szablonów, które można szybko dostosować do swojego biznesu i każdego projektu

Opcja pisania propozycji z wykorzystaniem AI do tworzenia wczesnych, dopracowanych wersji roboczych na podstawie RFP

Wszechstronne funkcje rozwoju biznesu, w tym szablony prezentacji i oświadczeń o pracy, które są zgodne z zapytaniem ofertowym

Zaawansowana funkcja wyszukiwania, którą użytkownicy uwielbiają, ponieważ mogą przeglądać istniejącą zawartość biblioteki i przeszłe propozycje

Limity QorusDocs

Brak możliwości sortowania kampanii i dokumentów ze względu na automatyczne sortowanie według daty powstania

Niektórzy użytkownicy zgłaszali opóźnienia podczas ładowania propozycji i bloków zawartości

Cennik QorusDocs

Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Oceny i recenzje QorusDocs

G2: 4.4/5 (140+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

7. PandaDoc

Via PandaDoc PandaDoc to coś więcej niż tylko oprogramowanie RFP, PandaDoc obiecuje pomóc firmom w składaniu propozycji, ofert i zarządzaniu umowami, co oznacza, że przyciąganie nowych firm poprzez tworzenie propozycji jest łatwym, usprawnionym procesem, podobnie jak tworzenie i podpisywanie ostatecznej umowy, aby sprowadzić ten nowy biznes do domu.

Najlepsze funkcje PandaDoc

Kreator dokumentów typu "przeciągnij i upuść", umożliwiający korzystanie z szablonów lub rozpoczynanie od zera w celu tworzenia usprawnionych, podpisywalnych dokumentów

Współpraca w czasie rzeczywistym, komentowanie i proces zatwierdzania angażujący wszystkich członków zespołu

Natywna integracja z CRM w celu usprawnienia procesu e-zamówień dla nowego biznesu

Wbudowane narzędzie do podpisów cyfrowych, ułatwiające e-podpisywanie dokumentów i nadawanie im prawnie wiążącego charakteru

Limity PandaDoc

Nieintuicyjna struktura dokumentów w systemie archiwizacji opartym na chmurze

Ograniczone lub nieistniejące możliwości edycji obrazów w dokumentach

Ceny PandaDoc

Essentials: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Business: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

PandaDoc oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 1 000 recenzji)

8. Proposable

Via Propozycja Dzięki Proposable firmy każdej wielkości mogą tworzyć, śledzić i podpisywać swoje dokumenty sprzedażowe w usprawniony, zautomatyzowany sposób. Narzędzie ma na celu automatyzację całego procesu składania ofert, pozostawiając niewiele ręcznych lub powtarzalnych zadań, które mogłyby spowolnić przygotowanie i zamknięcie transakcji.

Najlepsze funkcje Proposable

Powiadomienia e-mail i SMS do zespołu za każdym razem, gdy potencjalny klient zobaczy ofertę

Zaawansowana analityka umożliwiająca umieszczenie dokumentów sprzedażowych w większym lejku w celu uzyskania wglądu w pipeline sprzedaży

Zaawansowane szablony dokumentów dla niemal każdej branży i przypadku użycia

Redaktor typu "przeciągnij i upuść", który umożliwia również bezpośrednią edycję za pomocą HTML i kaskadowych arkuszy stylów dla zaawansowanych układów i stylów

Proponowane limity

Widok dokumentów poza oprogramowaniem może być problematyczny ze względu na brak integracji z MS Word i problemy z formatem w narzędziu do eksportu PDF

Wiele zaawansowanych funkcji, które sprawiają, że Proposable jest najlepszą opcją oprogramowania RFP, jest dostępnych tylko w najwyższej warstwie cenowej

Cennik Proposable

Solo: $19/miesiąc za użytkownika

Teams: $39/miesiąc za użytkownika

Enterprise: $500+/miesiąc

Proposable oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 70 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

9. Proposify

Via Propozycja Proposify jest przeznaczony specjalnie dla firm kreatywnych, a każdy projektant natychmiast zapozna się z jego interfejsem przypominającym Adobe InDesign. Inni docenią jego ulepszoną analitykę, w tym dane o tym, które sekcje dokumentów otrzymały najwięcej widoków i interakcji.

Najlepsze funkcje Proposify

Ulepszone zarządzanie zawartością i marką, które zapewnia natychmiastową zgodność wszystkich dokumentów z zamierzonym przekazem i elementami wizualnymi

Opcje bezpieczeństwa danych, które oferują ulepszone funkcje prywatności i uprawnienia użytkowników

Analityka, która przechodzi do poszczególnych sekcji propozycji i śledzi wydajność propozycji w czasie, aby uzyskać wgląd w nowe trendy biznesowe i prognozy

Funkcje edycji klienta, które usprawniają proces sprzedaży i zwiększają czas potrzebny na zamknięcie zwycięskich ofert

Limity Proposify

Niektórzy użytkownicy zgłaszali nierówną wydajność, z kilkoma instancjami przestoju oprogramowania w danym miesiącu

Małe firmy mogą nie prowadzić wystarczającej działalności, aby uzasadnić koszty lub wykorzystać najbardziej przydatne funkcje

Ceny Proposify

Teams Plan: 49 USD/miesiąc za użytkownika

Business Plan: Skontaktuj się z działem sprzedaży w sprawie cen

Proposify oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

10. Lepsze propozycje

Via Lepsze propozycje Podstawowa propozycja wartości znajduje się w nazwie firmy. Oprogramowanie to ma na celu ułatwienie tworzenia ofert, nawet dla małych firm. Po zapoznaniu się z jego interfejsem, można w ciągu kilku minut stworzyć piękne dokumenty, które można wysłać do potencjalnych klientów - nie wspominając o zamknięciu transakcji z zarządzaniem umowami.

Better Proposals najlepsze funkcje

Kreatywny rynek, który oferuje pozornie nieograniczoną bibliotekę obrazów, wizualizacji i szablonów

Intuicyjny redaktor, który sprawia, że tworzenie dokumentów sprzedażowych jest łatwe, nawet dla nowych użytkowników

Zintegrowane funkcje podpisu i płatności, które optymalizują procesy e-zamówień

Rozszerzenie integracji z CRM i narzędziami do obsługi klienta,zarządzanie zadaniami platformami i nie tylko

Better Proposals limit

Proces ustawienia i wdrażania może być czasami mylący

Brak opcji automatycznego zapisywania lub odzyskiwania podczas edycji dokumentów online

Ceny Better Proposals

Starter: 19 USD/miesiąc za użytkownika

Premium: $29/miesiąc na użytkownika

Enterprise: $49/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Better Proposals

G2: 4.4/5 (ponad 40 recenzji)

Capterra: 4.8/5 (ponad 140 recenzji)

Usprawnij swój proces zakupowy dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu do zarządzania ofertami

Jak znaleźć narzędzie, które zoptymalizuje pracę i wydajność zespołów zajmujących się ofertami?

ClickUp to narzędzie nie tylko do zarządzania ofertami; to narzędzie oparte na chmurze, które może pomóc w całym procesie rozwoju biznesu. Obejmuje to dostarczenie szablonów RFP i RFI dla zespołów sprzedaży i ofert, aby szybko złożyć ustandaryzowany formularz, ale idzie też znacznie dalej.

Dzięki zintegrowanemu procesowi zarządzania zawartością ClickUp, Twoje zespoły ds. umów mogą płynnie współpracować przy kategoryzowaniu odpowiedzi i przejściu do kolejnej ważnej sceny, jaką jest przekształcenie zatwierdzonej zawartości w umowę. Tymczasem zaawansowane kluczowe funkcje, takie jak AI, ułatwiają tworzenie wniosków bez błędów, które będą łatwiejsze do oceny.

Co najlepsze, ClickUp można wypróbować w ramach Free Forever Plan, bez żadnych zobowiązań. Na przykład dyrektorzy finansowi małych firm i zespoły kontraktowe mogą przetestować wszystko, co to rozwiązanie do zarządzania ma do zaoferowania, zanim w pełni zobowiążą się do comiesięcznych wydatków.

Na co więc czekasz? Załóż swoje darmowe konto ClickUp już dziś i zacznij optymalizować zarządzanie ofertami we wszystkich obszarach.