15 zabawnych gier komunikacyjnych dla Teams w mojej pracy

Pomyśl o swoim zespole w pracy jak o dobrze nastrojonej orkiestrze. Każdy muzyk gra swoją partię w doskonałej harmonii. Ale co się dzieje, gdy jeden instrument nie jest zsynchronizowany? Melodia słabnie, rytm się załamuje, a wydajność spada.

Dokładnie to dzieje się w miejscu pracy, gdy komunikacja nie przepływa płynnie.

Skuteczna komunikacja jest dyrygentem, który utrzymuje zespół w synchronizacji. To właśnie ona przekształca grupę osób w wysoce wydajny zespół. W rzeczywistości badania pokazują, że Teams z solidną komunikacją są nie tylko bardziej wydajne, ale także 4.5 razy częściej zatrzymują swoich pracowników .

Ale oto wyzwanie: komunikacja nie dzieje się tak po prostu - musi być pielęgnowana. Tak jak muzycy w orkiestrze ćwiczą razem, aby grać w synchronizacji, tak twój team musi regularnie ćwiczyć komunikację, aby lepiej ze sobą współpracować.

Działania budujące zespół są jednymi z najlepszych ćwiczeń tego rodzaju. Pomagają one członkom zespołu rozwijać umiejętności interpersonalne i głębsze połączenia poprzez wyjście poza tradycyjne środowisko pracy i angażowanie się we wspólne doświadczenia.

W tym artykule znajduje się lista 15 zabawnych i angażujących gier komunikacyjnych, które mogą pomóc zespołowi podnieść morale oraz poprawić umiejętności komunikacyjne i wydajność.

15 gier komunikacyjnych dla Teams, które są naprawdę zabawne

Gry komunikacyjne do budowania zespołu są niezbędne dla wszystkich wydajnych teamów. Przyjrzyjmy się kilku grom, w które możesz zagrać ze swoimi wewnętrznymi i zdalnymi Teams.

Gry typu Icebreaker

Jak sugeruje tytuł, gry te przełamują lody. Tworzą luźną atmosferę i uruchamiają połączenia między członkami zespołu.

Dwie prawdy i kłamstwo

Ten klasyczny icebreaker polega na udostępnianiu przez jednego z członków zespołu trzech stwierdzeń na swój temat: dwóch prawd i jednego kłamstwa. Pozostali członkowie zespołu na zmianę zgadują, które stwierdzenie jest kłamstwem.

Jest to zabawny i wciągający sposób na poznanie odsetków o kolegach, jednocześnie zachęcając do krytycznego myślenia i umiejętności obserwacji.

**Przykład: Członek Teams może powiedzieć: "Skakałem ze spadochronem, jestem leworęczny i mieszkałem w trzech różnych krajach" Inni muszą zgadnąć, które dwa stwierdzenia są prawdziwe, a które fałszywe

Ważne wskazówki:

Zachęcaj do kreatywności i humoru w wypowiedziach

Upewnij się, że kłamstwa są wiarygodne, aby gra była bardziej wymagająca

Zachęcaj wszystkich członków Teams do aktywnego udziału

UżyjDokumenty ClickUp aby stworzyć cyfrowy dokument lodołamacza, w którym każdy może udostępniać swoje wypowiedzi

Wielu graczy może wprowadzać zmiany w dokumencie gry w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Czytaj więcej: 5 szablonów Free Icebreaker na początek każdego spotkania

Węzeł ludzki

Ten energiczny lodołamacz polega na tym, że członkowie zespołu stoją w kręgu i losowo łapią się za ręce z dwiema osobami, tworząc węzeł. O zwycięstwie decyduje to, która drużyna rozplącze węzeł, nie puszczając niczyich rąk.

Gra kładzie nacisk na pracę zespołową, otwartą komunikację i umiejętności rozwiązywania problemów.

Ważne wskazówki:

Zapewnij bezpieczeństwo poprzez przypomnienie uczestnikom, aby byli delikatni podczas rozplątywania węzła

Podziel duże grupy na mniejsze Teams w celu łatwiejszego zarządzania

Zachęcaj do cierpliwości i wytrwałości, ponieważ rozplątanie węzła może zająć trochę czasu

Znajdź kogoś, kto...

Ta gra polega na stworzeniu listy pytań lub stwierdzeń zaczynających się od "Znajdź kogoś, kto..." (np. Znajdź kogoś, kto podróżował do Europy).

Członkowie grupy łączą się i znajdują kogoś, kto pasuje do każdego stwierdzenia. Jest to świetny sposób na zachęcenie do interakcji, promocję wzajemnego poznawania się oraz poznanie doświadczeń i odsetków współpracowników.

Ważne wskazówki:

Stwórz zróżnicowany zakres pytań, aby zaspokoić różne odsetki

Zachęcaj członków zespołu do rozmowy z jak największą liczbą osób

Ustaw limit czasowy dla gry, aby utrzymać poziom energii

Użyj ClickUp Docs, aby wcześniej stworzyć listę pytań

Gry komunikacji werbalnej

Te gry koncentrują się na skutecznym mówieniu, słuchaniu i rozumieniu.

Łańcuch opowiadania historii

To komunikacja oparta na współpracy ćwiczenie umożliwia kreatywność i aktywne słuchanie.

Rozpocznij od jednego zdania, aby zainicjować narrację. Każdy członek zespołu kolejno dodaje zdanie, opierając się na poprzednim, aby stworzyć spójną historię.

Wyzwanie polega na utrzymaniu spójności i dodawaniu ekscytujących zwrotów akcji przy jednoczesnym aktywnym słuchaniu wypowiedzi innych.

Ta gra zachęca do pracy zespołowej, kreatywności i korzystania z pomysłów innych.

Przykład: _Pierwsza osoba może powiedzieć: "Dawno, dawno temu był sobie magiczny jednorożec" Następna osoba może dodać: "który mieszkał w tęczowym zamku" I tak dalej

Ważne wskazówki:

Ustaw limit czasowy, aby utrzymać tempo i emocje

Zachęcaj do tworzenia żywych obrazów i pomysłowych elementów historii

UżyjWidok czatu ClickUp do współpracy w czasie rzeczywistym i udostępniania pomysłów podczas gry, jeśli grasz ze zdalnym zespołem

Zdalne zespoły mogą korzystać z widoku czatu ClickUp, aby komunikować się podczas gry za pomocą komunikatorów internetowych

Uszkodzony telefon

Ta klasyczna gra podkreśla potencjał błędnej komunikacji werbalnej. Jest to gra osobista, w której wiadomość jest szeptana od jednej osoby do następnej w kolejce. Ostatnia osoba wypowiada na głos ostateczną wiadomość.

Często oryginalna wiadomość ulega znacznym zmianom w trakcie przechodzenia przez łańcuch, podkreślając znaczenie jasnej i zwięzłej komunikacji. Ta gra podkreśla wyzwania związane z utrzymaniem dokładności w werbalnym przekazywaniu wiadomości.

**Przykład: _ Proste zdanie, takie jak "Szybki brązowy lis przeskakuje leniwego psa", może zostać całkowicie zmienione, zanim dotrze do końca linii

Ważne wskazówki:

Poproś uczestników, aby początkowy komunikat był prosty i wyczyszczony

Zachęć uczestników do uważnego słuchania przed powtórzeniem komunikatu

Porównanie oryginalnego i ostatecznego komunikatu

Związek słów

Ta błyskawiczna gra stymuluje szybkie myślenie i kreatywność. Jedna osoba mówi słowo, a następna natychmiast odpowiada pierwszym słowem, które przychodzi jej na myśl. Łańcuch jest kontynuowany, tworząc nieoczekiwane i często humorystyczne połączenia.

Ta gra zachęca do spontanicznego myślenia, aktywnego słuchania i myślenia na własnych nogach.

Przykład: _Jeśli pierwsza osoba powie "jabłko", następna może odpowiedzieć "czerwony", a następnie "wóz strażacki" i tak dalej

Ważne wskazówki:

Zachęcaj uczestników do szybkiego reagowania bez nadmiernego zastanawiania się

Stwórz żywą i energiczną atmosferę

Zmieniaj słowo początkowe, aby wprowadzić różne tematy

Gry komunikacji niewerbalnej

Gry z zakresu komunikacji niewerbalnej koncentrują się na zrozumieniu mowy ciała i jej wpływu na komunikację. To ćwiczenie zachęca do obserwacji, interpretacji i ekspresji bez użycia słów.

Charady

Szarady to klasyczna gra, w której jedna osoba odgrywa słowo lub frazę, a pozostali zgadują. Aktor musi polegać wyłącznie na mowie ciała, mimice i gestach, aby przekazać znaczenie.

Aby urozmaicić zabawę, warto rozważyć użycie rekwizytów lub podzielenie uczestników na Teams w celu wprowadzenia elementu rywalizacji. Kluczem do zwycięstwa jest przesada i wyrazistość występu.

Przykład: Odgrywanie "jazdy na rowerze" obejmowałoby naśladowanie ruchu pedałowania i gestów balansujących

Ważne wskazówki:

Zachęcaj do przesadnych i ekspresyjnych ruchów

Zamieniaj role, aby każdy miał szansę działać i zgadywać

UżywajTablice ClickUp aby stworzyć wirtualną tablicę lub ClickUp Docs do zapisywania wskazówek lub prowadzenia punktacji

Tablice ClickUp pomagają w wizualnej współpracy w grach komunikacyjnych online

Blind Drawing

Jest to pół-werbalna, pół-niewerbalna gra podkreślająca znaczenie jasnej i zwięzłej komunikacji werbalnej.

Jedna osoba opisuje obraz, podczas gdy druga próbuje go narysować, nie widząc go. Osoba opisująca musi używać żywych obrazów, języka opisowego i odniesień przestrzennych, aby dokładnie przekazać obraz.

Szkicownik polega na aktywnym słuchaniu i interpretacji wizualnej, aby stworzyć reprezentację opartą na wskazówkach werbalnych.

Przykład: _Opisanie złożonego obiektu, takiego jak statek kosmiczny, wymaga precyzyjnego i sugestywnego języka, aby dokładnie go przedstawić. Jedna osoba opisze statek kosmiczny, a druga spróbuje go narysować zgodnie z instrukcjami i szczegółami podanymi przez pierwszą osobę

Ważne wskazówki:

Zachęć osobę opisującą do namalowania obrazu swoimi słowami i unikania niejasnych określeń

Ustaw limit czasu na rysowanie, aby dodać element wyzwania

Zamień role, aby każdy miał szansę opisać i narysować

Do rysowania można użyć tablic ClickUp

Mirror Me

Mirror Me to gra, która skupia się na obserwacji, naśladowaniu i synchronizacji. Dwie osoby stają naprzeciwko siebie i próbują naśladować swoje ruchy bez mówienia. Ćwiczenie to poprawia komunikację niewerbalną, koordynację i pracę zespołową.

Ważne jest, aby zacząć od prostych ruchów i stopniowo zwiększać złożoność, aby rzucić wyzwanie uczestnikom.

Przykład: _Jedna osoba może zacząć od prostych gestów, takich jak machanie lub klaskanie, a druga musi dokładnie odwzorować jej ruchy

Ważne wskazówki:

Zacznij od prostych ruchów i stopniowo zwiększaj ich złożoność

Zachęcaj uczestników do utrzymywania kontaktu wzrokowego w celu skutecznego odzwierciedlania

Eksperymentuj z różnymi częściami ciała i ruchami

Czytaj więcej: ponad 100 zabawnych wirtualnych aktywności teambuildingowych, które podniosą morale zespołu Gry komunikacyjne wspomagane technologią

Te gry oferują nowoczesne podejście do rozwijania komunikacji i współpracy między różnymi Teamsami poprzez wykorzystanie technologii.

Virtual Escape Room

Ta wciągająca gra stawia przed wirtualnymi Teams wyzwanie rozwiązywania zagadek, łamania kodów i znajdowania wskazówek, aby uciec z wirtualnego pokoju w ustawionym limicie czasowym. Wymaga krytycznego myślenia, komunikacji i pracy zespołowej, aby pokonać przeszkody i osiągnąć cel.

Wirtualne pokoje ucieczek oferują dynamiczny i angażujący sposób na skłonienie Teams do przedyskutowania problemu, współpracy i jego rozwiązania.

Ważne wskazówki:

Gracze potrzebują wyczyszczonej komunikacji i udostępniania informacji między sobą

Podziel zadania w oparciu o indywidualne mocne strony i preferencje

Ustaw timer, aby stworzyć poczucie pilności i ekscytacji

UżywajZadania ClickUp do przypisywania ról i obowiązków w zespole oraz ClickUp Docs do tworzenia wskazówek i zagadek

Twórz zadania i szybko przydzielaj je członkom swojego zespołu za pomocą zadań ClickUp

Pictionary online

Cyfrowa wariacja na temat klasycznej gry, Online Pictionary polega na rysowaniu przez jedną osobę, podczas gdy inni odgadują słowo lub frazę.

Ta zabawna gra poprawia również umiejętności rysowania, zgadywania i komunikacji w wirtualnym ustawieniu. Jest to aktywność budująca zespół, która zachęca do szybkiego myślenia, opisowego języka i efektywnej pracy zespołowej.

Ważne wskazówki:

Zamieniaj się rolami, aby każdy miał szansę rysować i zgadywać

Użyj różnych kategorii słów, aby rzucić wyzwanie uczestnikom

Wykorzystaj tablice ClickUp do rysowania i zgadywania

Kwiz lub ciekawostka online

Ta interaktywna gra sprawdza wiedzę i promuje przyjazną rywalizację.

Teams lub pojedyncze osoby odpowiadają na pytania dotyczące konkretnego tematu lub wiedzy ogólnej. Poprawia umiejętności komunikacyjne, pracę zespołową i udostępnianie wiedzy w zabawnym i wciągającym formacie.

Jest to bardzo popularna (i lubiana) aktywność komunikacyjna online wśród zdalnych teamów.

Ważne wskazówki:

Wybierz temat, który wzbudzi odsetki uczestników

Stwórz mieszankę łatwych i trudnych pytań

Zachęcaj do pracy zespołowej i współpracy przy odpowiadaniu na pytania

Gry polegające na wspólnym rozwiązywaniu problemów

Te gry zachęcają do pracy zespołowej i krytycznego myślenia oraz wymagają zwiększonych umiejętności rozwiązywania problemów.

Wymagają również skutecznej komunikacji, koordynacji i kreatywnego myślenia, aby pokonać wyzwania i osiągnąć wspólny cel.

Desert Island

To ćwiczenie symuluje sytuację przetrwania, wymagając ustalenia priorytetów i alokacji zasobów. Uczestnicy muszą wybrać niezbędne elementy, które należy zabrać na bezludną wyspę, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak przetrwanie, komfort i praca zespołowa.

Gra rozwija umiejętności komunikacji, negocjacji i rozwiązywania problemów. Uczestnicy muszą rozważyć znaczenie różnych elementów, uzasadnić swoje wybory i osiągnąć konsensus jako zespół.

Ważne wskazówki:

Uczestnicy muszą komunikować się otwarcie i skupić się na aktywnym słuchaniu

Ustawienie jasnych wytycznych dotyczących liczby dozwolonych elementów

Rozważ ograniczenia czasowe, aby dodać presję i pilność

Używaj Tablic ClickUp do burzy mózgów i wspólnego podejmowania decyzji

Buduj wieżę

To klasyczne wyzwanie wymaga współpracy, kreatywności i umiejętności inżynierii budowlanej. Teams otrzymują ograniczone materiały, takie jak pianki marshmallows, spaghetti lub karty indeksowe, aby zbudować jak najwyższą wolnostojącą wieżę w określonym czasie.

Ta gra kładzie nacisk na pracę zespołową, rozwiązywanie problemów i zdolność adaptacji. Uczestnicy muszą eksperymentować z różnymi technikami budowania, biorąc pod uwagę dystrybucję ciężaru, stabilność i wysokość. Silna praca zespołowa i wyczyszczona komunikacja to klucze do sukcesu w tej grze.

Ważne wskazówki:

Zachęcaj do eksperymentowania, prób i błędów

Podkreśl znaczenie wyczyszczonych ról i obowiązków

Ustaw limit czasowy, aby dodać emocji i wyzwań

Maszyna Rube Goldberga

To kreatywne wyzwanie polega na zbudowaniu złożonej reakcji łańcuchowej wydarzeń w celu wykonania prostego zadania. Teams muszą zaprojektować i zbudować maszynę przy użyciu różnych materiałów i rekwizytów. Ta gra umożliwia rozwiązywanie problemów, kreatywność i pracę zespołową.

Uczestnicy muszą skutecznie komunikować się w celu burzy mózgów, eksperymentowania z projektami i rozwiązywania problemów.

Ważne wskazówki:

Eksperymentuj z różnymi materiałami i kątami, aby zoptymalizować reakcję łańcuchową

Upewnij się, że każdy krok niezawodnie wyzwala następny

Rozważ użycie wideo do nagrywania i analizowania wydajności maszyny

Użycie ClickUp do poprawy komunikacji w Teams

ClickUp może być doskonałym narzędziem do współpracy i narzędzie do budowania zespołu do planowania, zarządzania i przeprowadzania wyżej wymienionych gier.

Zbadajmy, w jaki sposób można wykorzystać jego podstawowe funkcje, aby poprawić współpracę zespołu.

Tablice ClickUp

Użyj Tablic ClickUp do burzy mózgów, planowania i wizualnej współpracy online Tablice ClickUp oferuje dynamiczną i interaktywną przestrzeń dla Teams do współpracy, burzy mózgów i wizualizacji pomysłów. To jak wirtualne płótno do rysowania odręcznego, robienia notatek i tworzenia map pomysłów.

**Jak można go wykorzystać do usprawnienia komunikacji w zespole?

Współpraca wizualna: Współpraca w czasie rzeczywistym, udostępnianie pomysłów i wprowadzanie zmian na tablicy

Współpraca w czasie rzeczywistym, udostępnianie pomysłów i wprowadzanie zmian na tablicy Generowanie pomysłów: Burza mózgów z wykorzystaniem pomocy wizualnych, aby sesje były bardziej wydajne i angażujące

Burza mózgów z wykorzystaniem pomocy wizualnych, aby sesje były bardziej wydajne i angażujące Rozwiązywanie problemów: Wizualizacja złożonych problemów i szybkie dzielenie ich na mniejsze kroki w celu znalezienia rozwiązań

Wizualizacja złożonych problemów i szybkie dzielenie ich na mniejsze kroki w celu znalezienia rozwiązań Planowanie projektów: Efektywne planowanie i współpraca nad projektami z rozproszonymi teamami za pomocą map myśli, schematów blokowych i innych wizualnych reprezentacji

Efektywne planowanie i współpraca nad projektami z rozproszonymi teamami za pomocą map myśli, schematów blokowych i innych wizualnych reprezentacji Udostępnianie wiedzy: Wspólne dokumentowanie pomysłów i spostrzeżeń do wykorzystania w przyszłości, aby pomóc w podejmowaniu decyzji

Dokumenty ClickUp

Organizuj pomysły, zasoby i inne potrzebne informacje w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs ClickUp Docs oferuje scentralizowaną platformę dla Teams do współpracy nad dokumentami, udostępniania informacji i śledzenia postępów. Jest to współdzielony obszar roboczy do tworzenia, edytowania i komentowania dokumentów.

**Jak można go wykorzystać do usprawnienia komunikacji w zespole?

Centralne przechowywanie dokumentów: Przechowywanie wszystkich istotnych dokumentów w jednym miejscu w celu łatwego dostępu i odniesienia

Przechowywanie wszystkich istotnych dokumentów w jednym miejscu w celu łatwego dostępu i odniesienia Współpraca w czasie rzeczywistym: jednoczesna edycja dokumentów, ułatwiająca współpracę i redukująca wąskie gardła

jednoczesna edycja dokumentów, ułatwiająca współpracę i redukująca wąskie gardła Kontrola wersji: Śledzenie zmian wprowadzonych w dokumentach i w razie potrzeby powrót do poprzednich wersji

Śledzenie zmian wprowadzonych w dokumentach i w razie potrzeby powrót do poprzednich wersji Komentowanie i informacje zwrotne: Pozostawianie komentarzy i sugestii bezpośrednio na dokumentach w celu ułatwienia dyskusji i dostarczenia informacji zwrotnych

Pozostawianie komentarzy i sugestii bezpośrednio na dokumentach w celu ułatwienia dyskusji i dostarczenia informacji zwrotnych Integracja z innymi narzędziami: Bezproblemowa integracja z innymi funkcjami ClickUp, takimi jak Zadania i Czat, w celu ujednolicenia cyklu pracy

Czytaj więcej: 12 przykładów strategii komunikacji w miejscu pracy

Widok czatu ClickUp

Użyj widoku czatu ClickUp, aby zapewnić komunikację zespołową w jednym miejscu Widok czatu ClickUp to coś więcej niż tylko narzędzie do przesyłania wiadomości; to dynamiczna platforma komunikacyjna w czasie rzeczywistym dla Teams do połączenia, współpracy i udostępniania informacji. Oferuje wiadomości błyskawiczne, udostępnianie plików i integrację z innymi funkcjami ClickUp w celu zapewnienia skutecznej komunikacji i pracy zespołowej.

**Jak można go wykorzystać do usprawnienia komunikacji w zespole?

Natychmiastowa komunikacja: Komunikuj się z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę korzystania z e-maila lub innych asynchronicznych metod komunikacji

Komunikuj się z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, eliminując potrzebę korzystania z e-maila lub innych asynchronicznych metod komunikacji Udostępnianie plików: Udostępnianie dokumentów, obrazów i innych plików bezpośrednio na czacie, redukując potrzebę korzystania z zewnętrznych platform do udostępniania plików

Udostępnianie dokumentów, obrazów i innych plików bezpośrednio na czacie, redukując potrzebę korzystania z zewnętrznych platform do udostępniania plików Integracja z innymi narzędziami: Płynne zarządzanie cyklem pracy dzięki integracji z innymi funkcjami, takimi jak ClickUp Tasks i Docs

Płynne zarządzanie cyklem pracy dzięki integracji z innymi funkcjami, takimi jak ClickUp Tasks i Docs Tworzenie zadań: Przekształcanie wiadomości na czacie w zadania, zapewniając, że elementy działań są przechwytywane i monitorowane

Przekształcanie wiadomości na czacie w zadania, zapewniając, że elementy działań są przechwytywane i monitorowane Powiadomienia w czasie rzeczywistym: Otrzymuj powiadomienia o nowych wiadomościach w czasie rzeczywistym, zapewniając, że będziesz na bieżąco i zaangażowany w rozmowy

Notatka: Widok czatu w ClickUp jest również skutecznym sposobem na narzędzie komunikacji w miejscu pracy do udostępniania aktualizacji, połączonych zasobów i nie tylko, łącząc całą komunikację zespołu pod jednym dachem.

ClickUp Clip

Użyj ClickUp Clips, aby uchwycić ważne momenty ClickUp Clips to potężne narzędzie do nagrywania ekranu służące do przechwytywania, udostępniania i analizowania zawartości wideo w ramach współpraca Teams . Dostarcza prosty i szybszy sposób na nagrywanie i udostępnianie klipów wideo, ułatwiając szybsze dzielenie się wiedzą, opiniami i dokumentacją.

**Jak można go wykorzystać do usprawnienia komunikacji w zespole?

Nagrywanie wideo: Łatwe nagrywanie krótkich klipów wideo bezpośrednio w ClickUp, aby uchwycić ważne momenty, prezentacje lub demonstracje

Łatwe nagrywanie krótkich klipów wideo bezpośrednio w ClickUp, aby uchwycić ważne momenty, prezentacje lub demonstracje Udostępnianie i współpraca: Udostępnianie nagranych klipów członkom zespołu w celu uzyskania opinii, dyskusji lub referencji

Udostępnianie nagranych klipów członkom zespołu w celu uzyskania opinii, dyskusji lub referencji Integracja z innymi narzędziami: Integracja z innymi funkcjami ClickUp, umożliwiająca osadzanie wideo w dokumentach, udostępnianie ich na czacie lub załączanie ich do zadań

Integracja z innymi funkcjami ClickUp, umożliwiająca osadzanie wideo w dokumentach, udostępnianie ich na czacie lub załączanie ich do zadań Edycja wideo: Skorzystaj z funkcji edycji, takich jak przycinanie i kadrowanie, aby udoskonalić swoje klipy przed udostępnianiem

Skorzystaj z funkcji edycji, takich jak przycinanie i kadrowanie, aby udoskonalić swoje klipy przed udostępnianiem Analityka: Śledzenie widoków i wskaźników zaangażowania, aby zmierzyć wpływ swoich klipów

Szablony ClickUp

ClickUp oferuje pakiet gotowych szablonów zaprojektowanych w celu usprawnienia komunikację w Teams i zarządzać spotkaniami. Szablony te zapewniają ustrukturyzowane ramy do organizowania interakcji zespołu i informowania wszystkich o wspólnych celach.

Szablon planu komunikacji ClickUp

Pobierz szablon

Szablon planu komunikacji ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w planowaniu i koordynowaniu rozmów z interesariuszami.

Szablon planu komunikacji ClickUp oferuje ustrukturyzowane ramy komunikacji w teamach.

**Jak można go wykorzystać do usprawnienia komunikacji w zespole?

Współpraca przy tworzeniu zawartości: Nakreślenie krytycznych informacji dla każdego elementu komunikacji, umożliwiając członkom zespołu wspólne dopracowanie wiadomości i zapewnienie jasności

Nakreślenie krytycznych informacji dla każdego elementu komunikacji, umożliwiając członkom zespołu wspólne dopracowanie wiadomości i zapewnienie jasności Adaptowalne zarządzanie projektami: Używanie różnych form informacji, w tym ogłoszeń, aktualizacji projektów lub podpowiedzi do burzy mózgów w celu skutecznego udostępniania informacji

Pobierz szablon

Czytaj więcej: 15 Free Project Communication Plan Templates: Excel, Word i ClickUp

Szablon komunikacji i matrycy spotkań ClickUp

Pobierz szablon

Szablon ClickUp's Team Communication and Meeting Matrix został zaprojektowany, aby pomóc w śledzeniu postępu spotkań i komunikacji między członkami zespołu.

Szablon komunikacji w zespole i matryca spotkań ClickUp oferuje potężne narzędzie do poprawy komunikacji i współpracy w zespole. Pierwotnie zaprojektowany do zarządzania rutynowymi interakcjami i spotkaniami, szablon ten można łatwo dostosować do zarządzania komunikacją specyficzną dla działań związanych z budowaniem zespołu.

**Jak można go wykorzystać do usprawnienia komunikacji w zespole?

Centralny hub komunikacyjny: Stwórz jeden punkt odniesienia dla całej komunikacji związanej z zespołem, w tym aktualizacji, ogłoszeń i dyskusji

Stwórz jeden punkt odniesienia dla całej komunikacji związanej z zespołem, w tym aktualizacji, ogłoszeń i dyskusji Ukierunkowane udostępnianie informacji: Dostosowanie komunikacji do konkretnych Teams lub osób w oparciu o ich role i obowiązki

Dostosowanie komunikacji do konkretnych Teams lub osób w oparciu o ich role i obowiązki Efektywne zarządzanie spotkaniami: Wykorzystanie matrycy do planowania, harmonogramowania i śledzenia agend spotkań i elementów działań

Pobierz szablon

Przełam lody i zbuduj więzi: Wypróbuj te zabawne gry dla swojego teamu

Włączenie gier do swojego miejsca pracy to nie tylko urozmaicenie; to strategiczna inwestycja w dynamikę zespołu .

Te 15 gier zwiększy morale i pomoże ci spotkać się z zespołem cele komunikacyjne . Jeśli chcesz zapewnić członkom swojego zespołu przyjemne doświadczenie w miejscu pracy, nie szukaj dalej niż ClickUp.

Zespoły HR na całym świecie korzystają z ClickUp, aby usprawnić i poprawić komunikację i współpracę w zespole oraz stworzyć niezapomniane doświadczenia dla pracowników. Wypróbuj ClickUp już dziś !