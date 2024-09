Jak poczucie bycia pominiętym w pracy może wpłynąć na moją pracę?

Siedzisz przy biurku i przygotowujesz prezentację, gdy zauważasz grupę członków swojego teamu, którzy dyskutują między sobą.

Pojawia się ciekawość. O czym oni rozmawiają? Czy to coś ważnego?

Czujesz frustrację, ponieważ chciałbyś wnieść swój wkład, ale nie jesteś na bieżąco. Nie dzieje się to po raz pierwszy. Nawet w przeszłości czułeś się, jakbyś musiał nadrabiać zaległości w pracy.

Poczucie pominięcia w pracy może być frustrujące i wpływać na pracownika i organizację. I jest bardziej powszechne, niż można by przypuszczać.

Na tym blogu zbadamy, co powoduje wykluczenie w miejscu pracy, sposoby radzenia sobie z poczuciem izolacji w pracy i nie tylko. Zaczynajmy!

Przyjazne zapewnienie: Nie jesteś sam w poczuciu wykluczenia w miejscu pracy, nawet jeśli może się tak wydawać. 75% pracowników na całym świecie zgłasza, że czuli się wykluczeni w pracy, według Raportowanie "Barometr przynależności" EY '. Oznacza to, że jest to zazwyczaj głęboko zakorzeniony problem, który dotyka wielu z nas.

**Feeling Left Out at Work: Co się naprawdę dzieje?

**Poczucie wykluczenia w pracy pojawia się, gdy jesteś wykluczony z działań zespołu, dyskusji lub interakcji społecznych. Ta izolacja może sprawić, że poczujesz się wyobcowany i zdemotywowany, wpływając na twoje samopoczucie i połączenie z zespołem.

Kiedy czujesz się pominięty, łatwo jest obwiniać siebie. To może przerodzić się w spiralę i mieć negatywny wpływ. Jednak prawdziwy powód, dla którego nie uczestniczyłeś w tym wewnętrznym żarcie lub nie czułeś się częścią zespołu, może być poza twoją kontrolą.

Może to być spowodowane głębszymi problemami, takimi jak silosy komunikacyjne, niewypowiedziane hierarchie, kliki biurowe, a nawet kultura pracy, która sprawia, że wszyscy czują się odłączeni

Zidentyfikowanie pierwotnej przyczyny jest kluczowe dla skutecznego rozwiązania problemu. Przed podjęciem dalszych kroków w celu poprawy sytuacji, zastanów się, czy twoje doświadczenia są zbieżne z tymi problemami.

🚩 Czy to tylko ty, czy kultura?

Wiele osób zastanawia się: "Czy to moja wina, czy może coś jest nie tak z moim zespołem?"

Najlepszym sposobem na ustalenie, czy jesteś ofiarą wykluczenia w miejscu pracy, jest zadanie sobie pytania, czy robisz to, czego się od ciebie oczekuje.

Czy jesteś na czas z własnymi projektami? Czy jesteś uprzejmy, współpracujesz i robisz wszystko do zrobienia, aby być dobrym pracownikiem?

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, ale nadal czujesz się wykluczony, oznacza to, że kultura Teams jest prawdopodobnie winowajcą.

Niektóre oznaki wskazujące na to, że znajdujesz się w niewspierającym środowisku pracy mogą być następujące:

Często czujesz się wykluczony z ważnych spotkań lub dyskusji

Komunikacja w teamie jest często niejasna lub chaotyczna

Brak wsparcia i mentoringu, który sprawia, że musisz radzić sobie sam

Kultura pracy sprawia, że czujesz, że powinieneś być wdzięczny za samą pracę

Często czujesz się niedoceniany lub niedoceniany za swój wkład

Używanie zwrotów takich jak "jesteśmy rodziną" w celu zatarcia granic

Nadmierne obciążenie pracą lub brak granic między pracą a życiem prywatnym

Widoczne są kliki biurowe lub niewypowiedziane hierarchie

🚩 Office kliki: Yay or Nay

Mogłeś pomyśleć, że kliki to coś, co zostawiłeś za sobą w liceum lub na studiach, prawda? Niestety, nie zawsze jest to prawdą. Kliki często pojawiają się w innej formie lub kształcie w każdym miejscu pracy.

W wielu miejscach pracy istnieją kliki - niektóre dobre, inne nie. Te zwarte grupy często tworzą się wokół wspólnych odsetków, funkcji zawodowych lub typów osobowości

**Na początku mogą wydawać się nieszkodliwe, ale mogą tworzyć prawdziwe bariery dla tych, którzy nie są ich częścią

Niemniej jednak, nie wszystkie kliki są złe; niektóre z nich stanowią solidną sieć wsparcia.

Najczęściej jednak, gdy takie grupy zaczynają się formować w biurze, prowadzą one do zamknięcia i wyłączności, utrudniając innym połączenie i współpracę.

🚩 Subtelna rzeczywistość wykluczenia

Wykluczenie nie zawsze jest oczywiste. Nie chodzi tylko o pomijanie w wydarzeniach po pracy lub brak szansy na zabranie głosu podczas spotkań.

Czasami chodzi o subtelniejsze rzeczy, takie jak nieproszenie o wkład w projekt lub pomijanie przy kluczowych zadaniach. Te małe instancje mogą się kumulować w czasie, sprawiając, że czujesz się niedoceniany i odłączony od swojego zespołu.

Oto kilka często niezauważalnych oznak wykluczenia:

Krytyczne e-maile, czaty lub dokumenty są rozpowszechniane wśród współpracowników, ale nie zawsze jesteś uwzględniany na liście dystrybucji

Planowane są wyjścia Teams lub spotkania po pracy, ale albo nie jesteś o nich informowany, albo zapraszany w ostatniej chwili

Zauważyłeś, że współpracownicy często prowadzą niezobowiązujące rozmowy, np. podczas przerw na kawę, ale rzadko zapraszają cię do udziału w nich

Inni członkowie teamu regularnie otrzymują wskazówki lub mentoring, ale ty musisz radzić sobie z wyzwaniami samodzielnie

Gdy twój wkład jest doceniany, jest on bagatelizowany lub nie jest podkreślany w takim stopniu, jak wkład innych

Podczas spotkań często ci przerywają lub twoje pomysły są odrzucane bez większej dyskusji

Konsekwentnie otrzymujesz zadania, które są ważne, ale nie mają większego znaczenia

**Jak poradzić sobie z poczuciem bycia pomijanym w pracy?

Aby odwrócić to poczucie wykluczenia, ważne jest, aby zająć się nim bezpośrednio i podjąć proaktywne kroki.

Oto jak to zrobić. 🗂️

✅ Skup się na tym, co możesz kontrolować

Kiedy czujesz się wykluczony w pracy, łatwo jest zacząć obwiniać siebie lub innych.

Jednak pierwszym krokiem w radzeniu sobie z tą sytuacją jest przyjrzenie się temu, co możesz kontrolować - swojej wydajności i postawie.

Według skonsolidowanych badań przeprowadzonych przez Rzeczywiście i Michael Page powinieneś skupić się na elementach, które można kontrolować, takich jak

Poprawa jakości mojej pracy

Ustawienie osobistych celów

Rozmowa z kolegami przed wyciągnięciem jakichkolwiek wniosków

Utrzymywanie bardziej pozytywnego Outlooka (na tyle, na ile to możliwe)

Znalezienie hobby poza miejscem pracy

Upewnienie się i wpojenie sobie, że twoja samoocena nie jest definiowana przez działania innych lub twoją pracę

Medytacja i samopomoc

Poszukiwanie terapii

Skupienie się na swoich wynikach i nastawieniu może pomóc ci poczuć się pewnie, że dajesz z siebie wszystko, a wszelkie problemy mogą nie leżeć po twojej stronie.

Jeśli uważasz, że jest miejsce na poprawę, poszukaj sposobów na zwiększenie swojej wydajności. Porozmawiaj ze współpracownikami, zwłaszcza tymi na wyższych rolach, porozmawiaj jeden na jeden ze swoim przełożonym i poszukaj informacji zwrotnej. W razie potrzeby nie wahaj się zaangażować działu HR.

✅ Znajdź swoją sieć wsparcia

Do zwalczanie izolacji w miejscu pracy myśl nieszablonowo. Chociaż naturalne jest połączenie z tymi, z którymi ściśle współpracujesz, czasami najlepsze wsparcie pochodzi z rozszerzenia sieci kontaktów.

Wyjdź poza swój najbliższy zespół i znajdź osoby w innych działach lub grupach zawodowych, które podzielają twoje wartości i odsetki.

Oprócz tego możesz rozważyć dołączenie do grup zawodowych w firmie i poza nią.

Angażowanie się w społeczności na platformach takich jak LinkedIn, Fishbowl, Toastmasters International i Meetup może pomóc w połączeniu się z osobami o podobnych poglądach i poszerzeniu sieci kontaktów. Interakcje te mogą oferować świeże perspektywy, cenne spostrzeżenia i poczucie przynależności, które mogą pomóc złagodzić poczucie izolacji.

✅ Buduj odporność i samoświadomość

Odporność ma fundamentalne znaczenie w radzeniu sobie z ostracyzmem w miejscu pracy. Obejmuje ona utrzymanie motywacji (na tyle, na ile jest to możliwe) pomimo stresu i wypalenia, które często wiążą się z poczuciem bycia pominiętym.

**Pamiętaj jednak, że odporność nie oznacza tłumienia lub ignorowania emocji; chodzi o uznanie ich i znalezienie zdrowych sposobów radzenia sobie z nimi

Aby zbudować odporność, wypróbuj następujące sposoby:

Ćwicz autorefleksję, aby wzmocnić poczucie własnej wartości

Przetwarzaj swoje emocje, zanim zareagujesz

Dzielenie zadań na mniejsze części, aby radzić sobie ze stresem i wypaleniem

Regularnie oceniaj siebie, aby reagować w sposób przemyślany, a nie impulsywny

Świadomość otoczenia pomaga również radzić sobie z poczuciem wykluczenia.

**Zrozumienie dynamiki swojego miejsca pracy może pomóc w zarządzaniu oczekiwaniami i zmniejszeniu niepotrzebnego stresu poprzez dostosowanie swojego podejścia do środowiska, w którym się znajdujesz.

✅ Poradzenie sobie z klikami z profesjonalizmem

Aby skutecznie poruszać się po biurowych klikach, potrzebujesz połączenia taktu i profesjonalizmu. Zachowaj profesjonalizm, pozostając neutralnym, unikając plotek i traktując wszystkich z szacunkiem.

Polityka biurowa, tak jak notatka Harvard Business Review nie jest czymś, z czego można po prostu zrezygnować; jesteś częścią polityki w miejscu pracy po prostu będąc pracownikiem organizacji. Niestety, jest to nieuniknione. To powiedziawszy, angażowanie się w dynamikę polityczną w miejscu pracy nie czyni cię złym człowiekiem

Zamiast tego skup się na zrozumieniu krajobrazu politycznego. Określ, czy twoja firma jest minimalnie, umiarkowanie, wysoce czy patologicznie upolityczniona i zobacz, jak to pasuje do twojego osobistego stylu i celów zawodowych.

Podchodź do konfliktów ze spokojem. Staraj się zrozumieć różne punkty widzenia, zachowując przy tym swoje wartości zawodowe. Takie podejście pozwoli ci zachować reputację i zademonstruje twoje zdolności przywódcze

Jeśli wykluczenie trwa, skup się na budowaniu relacji jeden na jeden w grupie. Indywidualne połączenia mogą prowadzić do bardziej autentycznych i trwałych więzi niż dostosowywanie się do całej kliki.

Rola organizacji w zarządzaniu wykluczeniem w miejscu pracy

Wskazówki i strategie, które udostępnialiśmy do tej pory, były głównie ukierunkowane na to, jak ty, jako jednostka, możesz lepiej radzić sobie z wykluczeniem.

Ale sprawa wygląda następująco: wykluczenie to nie tylko problem osobisty; to problem organizacyjny

Kiedy członek zespołu lub pracownik konsekwentnie czuje się pomijany, ma to negatywny wpływ na ogólne środowisko pracy.

Kultura wykluczenia może prowadzić do obniżenia morale, wydajności i rotacji pracowników. Tworzy podział na tych, którzy czują się włączeni i tych, którzy nie czują się włączeni, co może osłabić spójność i efektywność zespołu.

Przeanalizujmy, w jaki sposób dynamika ta odgrywa swoją rolę i co można zrobić, aby rozwiązać ten problem na poziomie organizacyjnym. 🏢

Skutki poczucia bycia pominiętym

Poczucie wykluczenia w pracy może znacząco wpływać na samopoczucie i wydajność. Pod względem emocjonalnym często prowadzi do samotności, złości, a nawet wstydu. Badania podkreślają, że toksyczne zachowania w miejscu pracy i brak integracji znacznie nasilają objawy wypalenia zawodowego. Pracownicy, którzy czują się marginalizowani, często doświadczają pogorszenia samopoczucia, które może przerodzić się w chroniczny stres i brak zaangażowania. Jest również bardziej prawdopodobne, że odejdą z pracy.

Pro Tip: Bądź asertywny w pracy gdy odnosisz się do toksycznych zachowań. Używaj stwierdzeń "ja", aby wyjaśnić, w jaki sposób ich działania wpływają na ciebie, koncentrując się na swoich uczuciach, a nie na obwinianiu.

To nie wszystko. Wydajność może również znacznie spaść.

Kiedy pracownicy czują się pominięci, ich motywacja znacznie spada. Badania BCG podkreślają, że radość z pracy jest głównym czynnikiem wpływającym na utrzymanie i wydajność pracowników. Pracownicy, którzy lubią swoją pracę, są o 49% mniej skłonni do rozważania odejścia.

Wykluczenie w miejscu pracy nadwyręża relacje w zespole, ograniczając współpracę i innowacyjność - oba te czynniki są niezbędne do osiągnięcia powodzenia.

Co więcej, wykluczenie oznacza utratę cennych pomysłów i talentów. Pomijanie pewnej grupy pracowników może również prowadzić do utraty szans na innowacje i wyższego wskaźnika rotacji, szczególnie wśród młodych, zróżnicowanych pracowników.

**Co organizacje mogą do zrobienia w tym zakresie?

Wspieranie integracyjne miejsce pracy wykracza poza indywidualne dobre samopoczucie - ma zasadnicze znaczenie dla budowania wydajnego i innowacyjnego środowiska.

Wsparcie tych wysiłków, Rozwiązanie ClickUp dla Teams HR jest dostosowane do pomocy organizacjom w kultywowaniu kultury integracji.

Dzięki funkcjom takim jak narzędzia do zbierania opinii pracowników, ustawianie celów i śledzenie postępów, ClickUp zapewnia scentralizowaną platformę do monitorowania i wzmacniania dynamiki teamów.

Przeanalizujmy kilka praktycznych kroków, które można podjąć za pomocą ClickUp, aby wzmocnić te wysiłki:

Krok 1: Cele i uznanie

Stwórz cele, które zjednoczą Twój zespół i sprawią, że wszyscy poczują się włączeni.

Na przykład, możesz dążyć do:

Co najmniej 80% pracowników uczestniczyło w międzydziałowych projektach lub inicjatywach w ciągu następnego kwartału

Upewnić się, że każdy proces decyzyjny w zespole obejmuje wkład co najmniej trzech różnych ról lub działów

Przegląd i ulepszenie narzędzi i procesów komunikacji wewnętrznej w ciągu sześciu miesięcy, aby były dostępne dla wszystkich pracowników

Ustanowienie formalnego programu mentorskiego, w którym co najmniej 50% pracowników na wszystkich poziomach i we wszystkich działach będzie uczestniczyć jako mentorzy lub podopieczni w ciągu następnego roku

Można również promować budowanie zespołu poprzez zlecanie działań takich jak sesje burzy mózgów, rotacja ról przywódczych, wdrażanie polityki otwartych drzwi i usprawnianie kanałów komunikacji.

Ustaw jasne cele i procesy powitania nowych pracowników. Pomoże im to w płynnej integracji i poczuciu się częścią zespołu od samego początku.

Zarządzanie wszystkimi tymi celami i wydarzeniami na własną rękę może być wyzwaniem, ale Kamienie milowe ClickUp może to uprościć.

Egzekwuj cele związane z integracją i zachęcaj do ich realizacji, świętując i nagradzając poszczególne osoby za pomocą kamieni milowych ClickUp

Dzięki tej funkcji możesz:

Definiować cele inkluzji jako kamienie milowe ClickUp, oznaczając kluczowe punkty w swoich inicjatywach różnorodności. Ułatwia to utrzymanie wszystkich na tej samej stronie, wiedząc dokładnie, co należy osiągnąć

UżyjWidok osi czasu wraz zZależności zadania ClickUp aby monitorować bieżące wysiłki i upewnić się, że wszystko jest zgodne z celami

Gdy Twój zespół zakończy kamienie milowe, możesz wyróżnić i świętować te osiągnięcia, uznając postęp w trakcie podróży integracyjnej

Możesz śledzić zakończone kamienie milowe w pulpicie, co daje ci podsumowany widok bieżącego statusu projektu. Pomaga to szybko ocenić, na czym stoisz i co pozostało do zrobienia

Krok 2: Zaplanuj wydarzenia integracyjne

Czy wiesz, co naprawdę łączy ludzi w pracy? Oczywiście nieformalne uroczystości i spotkania towarzyskie.

Są one fantastyczne do zachęcania do połączeń i budowania koleżeństwa wśród zespołu.

Pomyśl o zorganizowaniu działań, które łączą wszystkich, takich jak lunche między działami i firmowe rekolekcje, podczas których współpracownicy mogą mieszać się i poznawać poza swoimi zwykłymi rolami.

Pobierz szablon

Planuj i organizuj wydarzenia integracyjne dla wszystkich członków zespołu, korzystając z szablonu ClickUp do planowania wydarzeń

Możesz zatrudnić Szablon do planowania wydarzeń ClickUp do planowania wszystkich tych wydarzeń. Usprawnia planowanie i realizację dzięki funkcjom zaprojektowanym tak, aby wszystko było zorganizowane.

Możesz tworzyć konfigurowalne listy zadań, aby podzielić każde wydarzenie na jasne, łatwe do zarządzania kroki. Współpraca w czasie rzeczywistym zapewnia, że wszyscy są na bieżąco, a automatyzacja przypomnień pilnuje terminów. Przyjazny dla użytkownika interfejs pomaga efektywnie śledzić zadania, terminy i zasoby, dzięki czemu wydarzenia przebiegają bez zakłóceń.

Pobierz ten szablon

Krok 3: Anonimowe zbieranie opinii

Samo wdrożenie lepszych procesów nie wystarczy. Musisz sprawdzić, czy te zmiany robią różnicę i upewnić się, że pracownicy czują się komfortowo udostępniając swoje szczere opinie.

Dlatego tak ważne jest zbieranie anonimowych opinii.

W ankiecie należy uwzględnić pytania zamknięte i otwarte, takie jak:

_Co sądzisz o integracji w miejscu pracy, jeśli chodzi o działania zespołowe? Czy czujesz się w nich uwzględniony?

czy uważasz, że jakieś grupy w biurze nie pozwalają innym wchodzić w ich przestrzeń zawodową?

czy pracujesz w pozytywnym środowisku pracy? Dlaczego tak lub dlaczego nie?

Informacje zwrotne z tych ankiet można wykorzystać do planowania kolejnych kroków i podejmowania bardziej świadomych decyzji. Aby rozwiązać ten problem, należy polegać na Formularze ClickUp .

Uzyskaj szczere informacje zwrotne od swoich pracowników na temat wykluczenia za pomocą formularzy ClickUp

Umożliwia precyzyjne zbieranie informacji zwrotnych za pomocą logiki warunkowej, która dostosowuje się na podstawie odpowiedzi użytkownika. W ten sposób można łatwo przekształcić informacje zwrotne w wykonalne zadania, co ułatwia rozwiązywanie wszelkich wątpliwości lub obszarów wymagających poprawy w wysiłkach na rzecz integracji.

Pobierz szablon

Szablon opinii pracowników ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zbieraniu opinii od pracowników i zarządzaniu nimi.

Możesz również zatrudnić Szablon opinii pracowników ClickUp dla podobnych przypadków użycia. Może:

Zarządzaćlukami w komunikacji i zbieraj informacje zwrotne w ustrukturyzowany sposób

Zachęcanie pracowników pracujących zdalnie do udziału w procesie zbierania informacji zwrotnych przy gwarantowanych zmianach na horyzoncie

Zapewnienie platformy do anonimowych i otwartych rozmów między pracownikami a kierownictwem

Pobierz szablon

Innym przydatnym narzędziem do przekazywania informacji zwrotnych jest Szablon zaangażowania pracowników ClickUp , który pozwala śledzić wszystkie potrzeby, cele i udostępniane informacje osobiste członków zespołu. Można go również używać do przeprowadzania ankiet zaangażowania, które dostarczają wyczyszczonych, praktycznych informacji na temat tego, jak pracownicy postrzegają swoje miejsce pracy.

Krok 4: Równa dystrybucja możliwości

Nierzadko zdarza się, że niektórzy członkowie zespołu zawsze otrzymują zadania o wysokim priorytecie, podczas gdy inni są odsuwani na bok. Można również zauważyć, że niektórzy członkowie zespołu nie są w pełni zaangażowani w projekty grupowe lub ich wkład pozostaje niezauważony.

Aby temu przeciwdziałać, Widok zespołu ClickUp jest doskonałym narzędziem do promocji integracji i efektywnego równoważenia obciążeń pracą.

Skorzystaj z wielofunkcyjnego widoku zespołu ClickUp, aby zapewnić integrację w miejscu pracy i uniknąć uprzedzeń wynikających z pokrewieństwa

Dzięki Team View możesz przeglądać swoje projekty, zadania i obowiązki w jednym miejscu, co ułatwia dystrybucję pracy. Możesz przypisywać zadania do poszczególnych osób, aby zapewnić wszystkim równe szanse na wniesienie wkładu.

Możesz nawet niestandardowe widoki, aby kategoryzować zadania według etykiet, które odzwierciedlają umiejętności i odsetki członków zespołu. Na przykład, jeśli oznaczysz zadania konkretnymi ustawieniami umiejętności lub typami projektów, członkowie teamu mogą łatwo zostać dopasowani do zadań, które są zgodne z ich preferencjami i celami zawodowymi.

Krok 5: Poprawa ogólnej komunikacji

Chcesz, aby przepływ informacji był swobodny, bez barier wynikających z hierarchii lub kliki błędną komunikację w miejscu pracy . Widok czatu w ClickUp może pomóc zaangażować cały Teams i utrzymać wszystkich na bieżąco.

Wyczyszczona i otwarta komunikacja odgrywa kluczową rolę w powodzeniu każdego zespołu, dlatego ważne jest ustanowienie przejrzystych kanałów, w których każdy czuje się komfortowo udostępniając swoje pomysły i opinie.

Regularne odprawy i aktualizacje zapewniają, że wszyscy pozostają w zgodzie z celami projektu. Wspieranie kultury aktywnego słuchania i reagowania może budować zaufanie i utrzymywać połączenie w zespole.

Zaangażuj wszystkich członków swojego zespołu i informuj ich na bieżąco za pomocą widoku czatu ClickUp

Dzięki widokowi czatu możesz:

Udostępniać aktualizacje, łączyć zasoby i prowadzić odpowiednie rozmowy z członkami zespołu

Tworzyć kanały niezwiązane z moją pracą, aby wspierać osobiste połączenia z innymi członkami zespołu

Przypisywać elementy akcji za pomocą @ wzmianek, aby informować Teams o najnowszych aktualizacjach

Witaj inkluzję w swoim miejscu pracy z ClickUp

Przeciwdziałanie wykluczeniu w miejscu pracy jest niezbędne do zwiększenia morale i wydajności zespołu przy jednoczesnym budowaniu kultury współpracy.

Możesz użyć ClickUp, aby przekształcić swoje środowisko pracy w bardziej integracyjne i wspierające miejsce. Od ustawienia celów po organizację wydarzeń budujących zespół, ClickUp ułatwia zaangażowanie i połączenie wszystkich pracowników. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!