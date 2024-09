Free Must-Have Jobs To Be Done (JTBD) Framework Templates (szablony do zrobienia zadań)

Wyobraź sobie, że tworzysz produkt i oczekujesz, że będzie mega hitem, ale nie robi on wrażenia na Twoich niestandardowych klientach. 😲

Ponieważ nie odpowiada na potrzeby odbiorców docelowych. 🤦

Ten typowy scenariusz ma miejsce, gdy tworzysz produkt bez wyjaśnienia, czego szukają klienci. Dlatego należy postępować zgodnie z ramami zadań do zrobienia (JTBD), aby zidentyfikować potrzeby i pragnienia klientów.

Jednak budowanie struktury JTBD od podstaw jest zniechęcające. Nie martw się! Na ratunek przychodzą szablony zadań do zrobienia. 🎯

Zostań z nami, ponieważ omawiamy niektóre z najbardziej przydatnych i darmowych szablonów JTBD. Pod koniec bloga być może zdecydujesz się pobrać kilka z nich (lub wszystkie!).

Czym są szablony do zrobienia zadania?

Szablony zadań do zrobienia to strategiczne ramy, które pomagają przedsiębiorcom, menedżerom produktu i zespołom marketingowym zrozumieć, dlaczego niestandardowi klienci kupują produkt

Szablony JTBD wychwytują i definiują konkretne potrzeby klientów (zadania, które muszą zostać zrobione) poprzez wywiady z klientami i badania rynku, pomagając w tworzeniu produktów, które osiągają pożądane wyniki i napędzają doświadczenia klientów.

Co składa się na dobry szablon zadań do zrobienia?

Z punktu widzenia zarządzania produktem, szablon zadań do zrobienia jest kluczowym narzędziem w procesie tworzenia produktu procesie rozwoju produktu który wyjaśnia niestandardowe potrzeby i cele klientów, pomagając stworzyć produkt, który jest dopasowany do rynku.

Oto, co zawiera dobry szablon ramowy JTBD:

Wyczyszczone oświadczenie JTBD / data powstania popytu : Zwięzły opis lub lista tego, co klient (wykonawca zadania) próbuje osiągnąć. Te historie zadań mogą pomóc w uchwyceniu celów klientów zamiast zgadywania ich wymagań

: Zwięzły opis lub lista tego, co klient (wykonawca zadania) próbuje osiągnąć. Te historie zadań mogą pomóc w uchwyceniu celów klientów zamiast zgadywania ich wymagań Informacje kontekstowe : Ten aspekt obejmuje dodatkowe szczegóły dotyczące "zadania" do zrobienia z perspektywy klienta - kiedy występuje i w jaki sposób, jego znaczenie, postęp w zrobieniu zadania klienta, motywacje klienta i blokady, punkty bólu itp.

: Ten aspekt obejmuje dodatkowe szczegóły dotyczące "zadania" do zrobienia z perspektywy klienta - kiedy występuje i w jaki sposób, jego znaczenie, postęp w zrobieniu zadania klienta, motywacje klienta i blokady, punkty bólu itp. Aspekty funkcji : Pomaga zrozumieć praktyczne i namacalne korzyści, które klienci chcą osiągnąć poprzez wykonanie podstawowego zadania. Załóżmy, że Twój idealny klient chce tworzyć raporty, poświęcając na to nie więcej niż 30 minut. W tym przypadku kluczowym aspektem funkcjonalnym byłoby stworzenie oprogramowania, które automatyzuje zbieranie danych i generowanie raportów

: Pomaga zrozumieć praktyczne i namacalne korzyści, które klienci chcą osiągnąć poprzez wykonanie podstawowego zadania. Załóżmy, że Twój idealny klient chce tworzyć raporty, poświęcając na to nie więcej niż 30 minut. W tym przypadku kluczowym aspektem funkcjonalnym byłoby stworzenie oprogramowania, które automatyzuje zbieranie danych i generowanie raportów Aspekty emocjonalne : Szablon powinien posiadać sekcję do analizy emocji, które motywują klientów do zrobienia określonego zadania. Biorąc pod uwagę powyższy przykład, aspekt emocjonalny pomaga zapewnić, że wygenerowane raporty są estetyczne, profesjonalne i gotowe do prezentacji, dzięki czemu klienci mogą śmiało udostępniać je interesariuszom i wykorzystywać do podejmowania decyzji

: Szablon powinien posiadać sekcję do analizy emocji, które motywują klientów do zrobienia określonego zadania. Biorąc pod uwagę powyższy przykład, aspekt emocjonalny pomaga zapewnić, że wygenerowane raporty są estetyczne, profesjonalne i gotowe do prezentacji, dzięki czemu klienci mogą śmiało udostępniać je interesariuszom i wykorzystywać do podejmowania decyzji Wymiar społeczny : Ten aspekt szablonu JTBD uwzględnia to, w jaki sposób miejsca pracy klienta wpływają na jego relacje i jak klient chce być postrzegany przez innych. Opierając się na powyższym przykładzie, można stworzyć oprogramowanie, które generuje bezbłędne i łatwe do zrozumienia raporty, które wzmacniają pozycję zawodową klienta i jego relacje

: Ten aspekt szablonu JTBD uwzględnia to, w jaki sposób miejsca pracy klienta wpływają na jego relacje i jak klient chce być postrzegany przez innych. Opierając się na powyższym przykładzie, można stworzyć oprogramowanie, które generuje bezbłędne i łatwe do zrozumienia raporty, które wzmacniają pozycję zawodową klienta i jego relacje Segmentacja : Szablon powinien pomóc w rozróżnieniu wielu person kupujących i segmentów klientów, dzięki czemu można dostosować funkcje produktu i strategie marketingowe, które zwiększają doświadczenie klienta

: Szablon powinien pomóc w rozróżnieniu wielu person kupujących i segmentów klientów, dzięki czemu można dostosować funkcje produktu i strategie marketingowe, które zwiększają doświadczenie klienta Alternatywne nowe rozwiązania : Ten aspekt szablonu zadań do zrobienia obejmuje nowe rozwiązania, które klienci wypróbowali lub obecne rozwiązania, których używają do zrobienia konkretnych zadań

: Ten aspekt szablonu zadań do zrobienia obejmuje nowe rozwiązania, które klienci wypróbowali lub obecne rozwiązania, których używają do zrobienia konkretnych zadań Kryteria powodzenia: Szablon JTBD musi zawierać listę kryteriów, które oznaczają pomyślne zakończenie podstawowego zadania związanego z funkcją produktu

Pro Tip: Połącz szablony JTBD z mapą zadań, aby lepiej zrozumieć główne zadanie funkcjonalne. Dzieli ona podstawowe zadanie na odrębne kroki, które klient wykonuje do zrobienia.

Teraz, gdy znasz już elementy dobrego szablonu JTBD, omówmy niektóre z najbardziej skutecznych i darmowych szablonów zadań do zrobienia. 👇

Free Jobs To Be Done Szablony do zrobienia

1. Szablon mapy drogowej produktu ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon mapy drogowej produktu ClickUp

Mapy drogowe produktów w połączeniu z szablonami zadań do zrobienia mogą zwiększyć przyjęcie produktu . I Szablon mapy drogowej produktu ClickUp jest właśnie tym, czego potrzebujesz, aby stworzyć solidną mapę drogową produktu w oparciu o swój model mentalny.

Szablon ten pomaga wyobrazić sobie plan strategiczny i inicjatywy produktowe. Dostarcza on widoczności kierunku i commitów funkcji oraz pozwala na śledzenie ich realizacji. Korzystając z szablonu mapy drogowej produktu ClickUp, możesz:

Uzyskać zakończony obraz cyklu życia i osi czasu rozwoju produktu

Podzielić zadania na mniejsze zadania

Przypisać zasoby do zadań

Ustalać priorytety zadań i śledzić postępy w ich realizacji

Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i możliwości

Dostosowanie interesariuszy do celów i postępu produktu

Ponadto szablon ten umożliwia udostępnianie map drogowych, przekazywanie cotygodniowych aktualizacji interesariuszom i publikowanie notatek dotyczących wydania

Pobierz szablon

2. Szablon Tablicy Rozwoju Produktu ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon tablicy rozwoju produktu ClickUp (Product Development Roadmap Tablica Template)

Jeśli nadal używasz karteczek samoprzylepnych do zapisywania swoich pomysłów, ten szablon zadań do zrobienia jest dla Ciebie. *szablon Tablicy Rozwoju Produktu *ClickUp's Product Development Roadmap jest tym, czego potrzebujesz, aby zaplanować rozwój swojego produktu.

Ten szablon do zrobienia uzupełnia teorię JTBD i pomaga zbudować mapę drogową produktu opartą na wynikach. Umożliwia wizualizację krótko- i długoterminowych celów produktu. Za pomocą szablonu można śledzić te cele, priorytety i postępy.

Ten szablon tablicy pomaga:

Zaplanować kroki procesu rozwoju produktu

Ustawić cele dla kierownika projektu i cele związane z wprowadzeniem produktu na rynek

Wyrównywanie teamów wokół najbardziej krytycznych czynników powodzenia w celu ich wspólnego zrozumienia

Śledzenie postępów w realizacji zadań i identyfikacja potencjalnych przeszkód

Wykrywanie zależności między zespołami

Utrzymywanie członków Teams na tej samej stronie, aby upewnić się, że wszyscy koncentrują się na jednym celu

Aby skorzystać z tego szablonu, wykonaj następujące kroki:👇

Przeprowadź burzę mózgów i utrzymuj połączenie z zespołem za pomocąDokumenty ClickUp* Twórz kamienie milowe za pomocąKamienie milowe ClickUp aby móc mierzyć postępy

Użyj szablonu tablicy, aby zaprojektować mapę drogową z zadaniami, kamieniami milowymi, osiami czasu i innymi informacjami. UżyjWidok tablicy w ClickUp dla wizualnej reprezentacji

Po zrobieniu tego, monitoruj cele, oś czasu i aktualizuj w miarę zachodzących zmian

Pobierz szablon

3. Szablon wymagań dotyczących produktu ClickUp

Pobierz szablon

Szablon wymagań produktowych

Szablon wymagań produktowych ClickUp'a świetnie sprawdza się przy wdrażaniu metody JTBD dla produktów z wieloma funkcjami. Można ustawić opisy i niestandardowe statusy, takie jak wstrzymane, wymagające przeglądu, oczekujące, a nawet ustawić miesiąc wydania dla każdej funkcji. Ponadto można tworzyć niestandardowe pola i przełączać się między widokiem dokumentu, listy i tablicy, aby zobaczyć wymagania dotyczące produktu

Ten szablon współpracuje z Śledzenie czasu ClickUp , priorytety, kamienie milowe i ostrzeżenie o zależności. Najlepsza część? Posiada kontrolę wersji, dzięki czemu można śledzić swoje decyzje i w razie potrzeby powrócić do wcześniejszych wersji.

Pobierz szablon

4. Szablon ClickUp Getting Things Done

Pobierz szablon

Szablon Getting Things Done firmy ClickUp

Jeśli próbujesz ustrukturyzować proces rozwoju produktu, ten szablon zadań do zrobienia jest dla Ciebie. Szablon Getting Things Done firmy ClickUp oparty na książce Davida Allena System GTD pomaga organizować projekty i zadania, dzieląc je na możliwe do wykonania elementy. Oto, co można z tym zrobić szablon zadań do zrobienia aby napędzać innowacje:

Użyj widoku Tablica, aby wizualizować cykl pracy od Następnych działań do Oczekiwania na, odzwierciedlając postęp J2B polegający na identyfikacji zadania, znalezieniu rozwiązania i jego wdrożeniu

od Następnych działań do Oczekiwania na, odzwierciedlając postęp J2B polegający na identyfikacji zadania, znalezieniu rozwiązania i jego wdrożeniu Widok Kalendarza pomaga zaplanować zadania badawcze JTBD zgodnie z osią czasu projektu , podczas gdy widok Dokumentów ułatwia płynną współpracę i udostępnianie wiedzy, co ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zakończenia pracy

, podczas gdy widok Dokumentów ułatwia płynną współpracę i udostępnianie wiedzy, co ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zakończenia pracy Zapisane wcześniej listy szablonu usprawniają proces GTD, zapewniając organizację i priorytetyzację zadań zgodnie z ich znaczeniem w procesie badawczym JTBD

Pobierz szablon

5. Szablon ClickUp Getting Things Done (Prosta lista) do zrobienia

Pobierz ten szablon

Szablon do zrobienia gotowych rzeczy (prosta lista)

Jeśli kiedykolwiek korzystałeś z szablonu Aplikacja GTD , dowiesz się, jak pomagają one organizować i śledzić wszystkie zadania do wykonania. Szablon Getting Things Done (prosta lista) ClickUp'a jest podobny. Jest to przyjazne dla początkujących narzędzie do organizacji i zarządzania zadaniami w jednym miejscu.

Szablon ten umożliwia tworzenie zadań badawczych użytkownika i śledzenie ich za pomocą niestandardowych statusów, takich jak do zrobienia, w toku, wstrzymane, zakończone i anulowane. Możesz ustawić priorytety zadań i dodać terminy, aby nie przegapić terminów.

Co więcej, możesz przeglądać swoje zadania w widoku prostej listy i widoku dokumentu, aby współpracować ze swoim zespołem, a także w widoku tablicy Kanban, aby śledzić postęp każdego zadania w czasie rzeczywistym.

Pobierz szablon

6. Szablon dokumentów związanych z projektem ClickUp

Pobierz ten szablon

Szablon rezultatów projektu ClickUp

Szablon rezultatów projektu ClickUp automatycznie tworzy rezultaty projektu JTBD w oparciu o nadrzędne cele. Posiada dedykowane przestrzenie do dodawania informacji o projekcie, scenach rozwoju i kosztach.

Szablon ten pomaga zrozumieć i śledzić rezultaty w trakcie procesu mapowania JTBD, ich terminy i kto jest odpowiedzialny za ich zrobienie. Krótko mówiąc, ten szablon zadań do zrobienia utrzymuje projekt na właściwym torze. Szablonu można używać do:

Zdefiniować fazy i kamienie milowe projektu

Utrzymania zadań projektu, takich jak wywiady z użytkownikami i sesje uzupełniające, na właściwym torze i w ramach budżetu

Przypisać role, obowiązki i zadania członkom teamu

Utrzymywać wszystkich interesariuszy i decydentów w zgodzie przez cały cykl życia projektu

Pobierz szablon

7. Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek ClickUp

Pobierz szablon

Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek

Gotowy do wprowadzenia produktu na rynek? Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek ClickUp jest doskonałym narzędziem, które pomoże Ci uporządkować zasoby, zadania, Teams i oś czasu. Ten szablon do zrobienia pomaga wdrożyć JTBD framework przy wprowadzaniu produktu na rynek i sprawdza, czy dana wersja produktu lub wprowadzona funkcja rozwiązuje obawy klientów, co w rezultacie przekłada się na lepsze doświadczenia użytkowników.

Możesz użyć tego szablonu do:

Stworzyć oś czasu dla wprowadzenia produktu na rynek

Organizowania zadań związanych z wprowadzeniem produktu na rynek, takich jak poprawki błędów lub ulepszanie funkcji na podstawie wywiadów z użytkownikami

Śledzenia postępów w realizacji zadań w czasie rzeczywistym

Zmniejszyć ryzyko opóźnień i potencjalnych problemów

Jak narzędzia do zarządzania produktami ten szablon zadań do zrobienia sprawia, że wprowadzenie produktu na rynek jest mniej skomplikowane. Oto jak z niego korzystać;

Utwórz oś czasu za pomocąClickUp Gantt Charts* Zbierz swój zespół - projektantów, programistów, marketingowców i nie tylko. Przydziel im zadania za pomocą tablic ClickUp Kanban

Ustaw cele JTBD do uruchomienia za pomocąCele ClickUp i dostosuj swój Teams

Stwórz listę kontrolną za pomocą szablonu Product Launch Checklist w ClickUp, aby nie pominąć żadnego kroku

Na koniec użyjAutomatyzacja ClickUp aby otrzymywać powiadomienia o zakończonych zadaniach i terminach

Pobierz szablon

8. Szablon ramowy ClickUp Getting Things Done (GTD)

Szablon ramowy

Szablon Getting Things Done Framework firmy ClickUp jest bramą do świata wysokiej wydajności. 🔓

Ten szablon JTBD na poziomie folderu ma wiele funkcji, a jednocześnie jest bardzo łatwy w użyciu. Oferuje cztery listy do zrobienia:

Pomysły : Przestrzeń do przechowywania wszystkich pomysłów i potencjalnych zadań do późniejszego wykorzystania

: Przestrzeń do przechowywania wszystkich pomysłów i potencjalnych zadań do późniejszego wykorzystania Do zrobienia : Lista zdefiniowanych zadań wraz z priorytetami i zależnościami

: Lista zdefiniowanych zadań wraz z priorytetami i zależnościami Kalendarz : Zaplanowana lista zadań z widokiem aktywności w Kalendarzu

: Zaplanowana lista zadań z widokiem aktywności w Kalendarzu Projects: Lista nadchodzących zadań

Na poziomie folderu można znaleźć główny widok listy zadań, aby zobaczyć wszystkie zadania z poprzednich tygodni, bez względu na to, do której listy należą. Ten szablon JTBD zawiera Schemat przepływu GTD w sekcji Widok tablicy .

Pomaga on uzyskać widok z lotu ptaka na wszystkie elementy do zrobienia i procesy JTBD w ClickUp. Schemat blokowy oferuje również różne działania i pytania, które możesz sobie zadać do zrobienia przy każdym zadaniu. Ponadto można go dostosować do własnego cyklu pracy.

Read More: 12 szablonów PRD usprawniających rozwój produktu

Gotowe do zrobienia rzeczy z szablonami ClickUp Jobs To Be Done!

Wdrożenie szablonów JTBD pomaga zrozumieć, czego naprawdę szukają Twoi klienci i osiągnąć innowacyjność opartą na wynikach. Zyskujesz głęboki wgląd w ich niezaspokojone potrzeby, motywacje i wyzwania.

Identyfikując "zadania", które klient chce zrobić za pomocą Twojego produktu, możesz zaprojektować produkty, które idealnie pasują do ich historii. Jednak budowanie struktury JTBD od podstaw może zająć wiele godzin, pozostawiając niewiele czasu na skupienie się na prawdziwych rzeczach, które wymagają uwagi. Korzystając z szablonów GTD i rozwoju produktu ClickUp, możesz stworzyć solidny plan rozwoju produktu oparty na wynikach.

Ponadto inne funkcje ClickUp, takie jak zarządzanie zadaniami, automatyzacja i dokumenty, pomagają współpracować i przyspieszają rozwój produktu. Zarejestruj się za Free już dziś, aby wypróbować szablony JTBD ClickUp!