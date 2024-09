Jak stworzyć pulpit People Analytics (z przykładami)?

Wyobraź sobie, że jesteś menedżerem generalnym w baseballu. Tradycyjnie, badasz zawodników na podstawie ich cech fizycznych, wcześniejszych wyników i instynktu. Możesz priorytetowo traktować graczy, którzy trafiają home runy lub wybijają wielu pałkarzy.

Billy Beane, dyrektor generalny Oakland Athletics na początku XXI wieku, rzucił wyzwanie temu tradycyjnemu podejściu. Zwrócił się w stronę sabermetrii, statystycznej analizy danych baseballowych. Zamiast skupiać się na efektownych statystykach, takich jak home runy, przyjrzał się wskaźnikom, które dokładniej mierzyły ogólny wkład gracza w wygraną, takim jak procent bazowych.

Korzystając z Sabermetrics, Beane był w stanie zidentyfikować niedocenianych graczy, aby zbudować konkurencyjny zespół przy ograniczonym budżecie.

Podobnie, pulpit analityczny pozwala zarządzać zespołem za pomocą danych, a nie tylko intuicji. Dostarcza on jasnego wglądu w krytyczne obszary, takie jak zaangażowanie zespołu, ryzyko rotacji i możliwości rozwoju, a wszystko to w jednym miejscu. 71% dyrektorów HR którzy korzystają z analityki personalnej, twierdzi, że jest ona niezbędna dla strategii HR ich organizacji.

Stworzenie takiego pulpitu może wydawać się skomplikowane, ale dzięki odpowiednim narzędziom i podejściu opartemu na danych, staje się on potężnym atutem do podejmowania świadomych decyzji. W tym artykule przeprowadzimy Cię przez proces tworzenia pulpitu analityki personalnej i przedstawimy przykłady, które pomogą Ci zacząć.

Co to jest pulpit People Analytics?

Analityka personalna obejmuje wykorzystanie danych i metod statystycznych w celu zrozumienia i poprawy sposobu, w jaki organizacje zarządzają pracownikami . Pomaga specjalistom HR podejmować decyzje dotyczące rekrutacji, wydajności i satysfakcji pracowników w oparciu o dane.

Pulpit analityczny to wizualne narzędzie, które konsoliduje i wyświetla istotne wskaźniki i dane HR. Jego celem jest zapewnienie jasnego widoku danych związanych z pracownikami w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybkie i świadome podejmowanie decyzji w oparciu o pulpit pracowników.

Analityka personalna jest niezbędna w HR, ponieważ pomaga organizacjom optymalizować siłę roboczą. Dostarcza wglądu w:

wydajności pracowników,

zaangażowanie pracowników i

rotacji pracowników

Umożliwia specjalistom HR proaktywne rozwiązywanie problemów i poprawę ogólnej efektywności organizacji.

Często zadawanym pytaniem jest to, w jaki sposób pulpity analityczne różnią się od tradycyjnych raportów

Raportowanie zazwyczaj dostarcza szczegółowych, statycznych migawek danych, podsumowujących przeszłe wyniki wraz z kompleksową analizą. Na przykład roczny raport HR może zawierać szczegółowe dane dotyczące rotacji pracowników, wynagrodzeń i poziomów zaangażowania, zwykle w stałym formacie, takim jak PDF lub wydrukowany dokument.

Z kolei pulpity analityczne dostarczają dynamicznych wizualizacji kluczowych wskaźników w czasie rzeczywistym. Umożliwiają one interaktywną eksplorację danych, pozwalając dostrzec trendy w miarę ich rozwoju i szybko podejmować świadome decyzje.

Przykładowo, pulpit HR może prezentować na żywo dane dotyczące oceny satysfakcji pracowników, wskaźników rotacji i wskaźników rekrutacji, z funkcjami umożliwiającymi zagłębienie się w określone szczegóły lub ramy czasowe.

Budowanie skutecznego pulpitu analitycznego dla pracowników

Tworzenie skutecznego pulpitu analitycznego zaczyna się od zrozumienia danych i sposobu ich prezentacji. Surowe dane mogą być przytłaczające, zwłaszcza w przypadku złożonych wskaźników HR.

Oto jak to zrobić:

Wizualizacja danych ma znaczenie: Konwersja danych do formatów wizualnych ułatwia interpretację i działanie. Używaj wykresów, diagramów i map cieplnych, aby podkreślić kluczowe trendy i wzorce

Konwersja danych do formatów wizualnych ułatwia interpretację i działanie. Używaj wykresów, diagramów i map cieplnych, aby podkreślić kluczowe trendy i wzorce Wnikliwe wizualizacje usprawniają analizę: Na przykład wykres liniowy śledzący rotację pracowników w czasie może ujawnić trendy, które nie są widoczne w arkuszu kalkulacyjnym. Mapa cieplna może pokazać obszary o niskim lub wysokim zaangażowaniu

Pomimo znaczenia analityki personalnej, tylko 22% specjalistów HR uważa, że ich organizacje wykorzystują je efektywnie. Podkreśla to znaczące możliwości wykorzystania narzędzi do wizualizacji danych w celu przekształcenia danych w przydatne informacje.

Prezentując dane w sposób wyczyszczony i koncentrując się na kluczowych wskaźnikach, można podejmować świadome decyzje, które prowadzą do lepszych wyników w zakresie zasobów ludzkich, nie gubiąc się w szczegółach.

Jak wybrać ważne wskaźniki HR do pulpitu nawigacyjnego

Wybór odpowiednich wskaźników HR ma kluczowe znaczenie dla stworzenia pulpitu zasobów ludzkich, który zapewnia rzeczywistą wartość. Zacznij od zastanowienia się, na jakie pytania biznesowe potrzebujesz odpowiedzi:

Czy chcesz zmniejszyć rotację pracowników?

Czy chcesz zwiększyć zaangażowanie pracowników?

Czy możesz zidentyfikować pracowników o wysokim potencjale?

Każdy cel będzie wymagał innego ustawienia wskaźników.

Na przykład, jeśli koncentrujesz się na utrzymaniu pracowników, będziesz chciał śledzić takie wskaźniki, jak wskaźniki rotacji, oceny satysfakcji pracowników i staż pracy. W przypadku pulpitu przepływu talentów bardziej odpowiednie mogą być wskaźniki takie jak czas do zatrudnienia, wskaźniki promocji i oceny wyników.

Kluczem jest wybór wskaźników, które są zgodne ze strategicznymi celami organizacji, zapewniając, że pulpit nie jest tylko zbiorem danych, ale narzędziem do podejmowania decyzji biznesowych.

Projektowanie pulpitu HR w celu uzyskania lepszego wglądu w dane

Po wybraniu kluczowych wskaźników, kolejnym krokiem jest zaprojektowanie pulpitu HR, aby zmaksymalizować wgląd w dane.

Dobrze zaprojektowany pulpit analityczny powinien być intuicyjny, umożliwiając użytkownikom łatwą nawigację i zrozumienie prezentowanych informacji. Pogrupuj powiązane wskaźniki, użyj kolorowych kodów, aby wyróżnić ważne dane i upewnij się, że najważniejsze informacje są wyświetlane w widocznym miejscu.

Powinieneś używać różnych wizualizacji, aby uwzględnić różne typy danych. Wykresy słupkowe mogą skutecznie porównywać różne grupy lub okresy, podczas gdy wykresy kołowe pokazują proporcje.

Projekt powinien również umożliwiać korzystanie z interaktywnych pulpitów nawigacyjnych, umożliwiając użytkownikom zagłębianie się w określone punkty danych w celu uzyskania głębszego wglądu. Celem jest uczynienie pulpitu nie tylko informacyjnym, ale także praktycznym.

Połączenie strategii analityki personalnej z celami i wynikami biznesowymi

Aby pulpity analityczne HR były skuteczne, należy bezpośrednio połączyć wskaźniki dotyczące zasobów ludzkich z celami biznesowymi organizacji. Skorzystaj z poniższej tabeli, aby mapować kluczowe wskaźniki HR do odpowiednich wyników biznesowych, zapewniając, że każdy wgląd przyczynia się do osiągnięcia tych celów.

Na przykład:

Wydajność pracowników: Prowadzi do wyższych przychodów

Wskaźnik retencji: Zmniejsza koszty zatrudnienia

Wskaźniki różnorodności: Zwiększa innowacyjność i kreatywność

Połączenie tych wskaźników z celami biznesowymi pokazuje ich wpływ i pomaga uzyskać poparcie kierownictwa poprzez pokazanie, w jaki sposób analityka personalna prowadzi do wymiernych wyników.

Kroki do wdrożenia funkcji HR opartej na danych

Wdrożenie działu zasobów ludzkich opartego na danych może wydawać się dużym zadaniem, ale ma kluczowe znaczenie dla podejmowania mądrzejszych decyzji i osiągania lepszych wyników. Oto proste podejście, które pomoże Ci zacząć:

Zdefiniuj swoją wizję: Zacznij od wyjaśnienia swoich celów związanych z analityką personalną. Wizja ta powinna być zgodna z szerszymi celami biznesowymi organizacji. Na przykład, można ustawić cel zmniejszenia rotacji o 10% w ciągu roku, co przyczyni się do realizacji celu organizacji, jakim jest stanie się poszukiwanym pracodawcą Wybierz odpowiednie narzędzia: Wyposaż swój zespół w narzędzia do gromadzenia, analizowania i wizualizacji danych HR. Pomyśl o pulpitach i oprogramowaniu analitycznym, które może śledzić wskaźniki w czasie rzeczywistym, takie jak wyniki zaangażowania pracowników Rozwijaj umiejętności analityczne: Upewnij się, że twój zespół HR posiada umiejętności interpretowania danych i wyciągania znaczących wniosków. Może to obejmować szkolenie w zakresie narzędzi takich jak SPSS lub inne oprogramowanie statystyczne Wdrożenie zarządzania danymi: Ustawienie zasad w celu utrzymania dokładności, prywatności i bezpieczeństwa danych. Regularne audyty źródeł danych są niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami, takimi jak RODO Wspieranie kultury opartej na danych: Zachęcaj do podejmowania decyzji w oparciu o dane, a nie intuicję lub tradycję. Na przykład, używaj analityki predykcyjnej do kształtowania strategii zatrudniania, zamiast polegać na przeczuciach

Oprogramowanie i narzędzia do tworzenia pulpitów analitycznych dla pracowników

Teams HR często opierają się na wielu Oprogramowanie HR -HRMS do zarządzania danymi, oprogramowanie BI do analityki i Excel do raportowania HR. Chociaż narzędzia te są praktyczne, zarządzanie nimi może być uciążliwe. ClickUp integruje wiele funkcji HR w jednej platformie, ułatwiając zarządzanie i analizowanie danych zespołu. Jest to oprogramowanie do zarządzania ludźmi które wykracza poza zarządzanie projektami, aby pomóc w tworzeniu i utrzymywaniu skutecznych pulpitów analitycznych. Platforma do zarządzania zespołem zasobów ludzkich ClickUp może pomóc w zbudowaniu najlepszego systemu usprawniającego zatrudnianie, wdrażanie i rozwój pracowników.

Skorzystaj z platformy zarządzania zasobami ludzkimi ClickUp, aby uzyskać wszystko, czego potrzebujesz do zarządzania zasobami ludzkimi w jednym miejscu

Możesz użyć tej platformy do:

Automatyzacji zarządzania kandydatami za pomocą szablonów i niestandardowych cykli pracy

Śledzenia zadań, dokumentów i informacji zwrotnych w celu płynnego wdrażania pracowników

Scentralizowania śledzenia wydajności i zaangażowania pracowników za pomocą dostosowywanych widoków

Oto jak możesz wykorzystać ClickUp, aby zwiększyć swoje możliwości analityczne:

1. Pulpity ClickUp Pulpity ClickUp oferują niestandardowe funkcje i płynną integrację z innymi narzędziami HR, umożliwiając zespołom HR precyzyjne dostosowanie pulpitów analitycznych do ich potrzeb. Ta integracja pomaga skutecznie śledzić i analizować kluczowe wskaźniki HR, takie jak zaangażowanie pracowników, wskaźniki retencji i wskaźniki wydajności.

Można jej używać do monitorowania wskaźników w czasie rzeczywistym i ustawienia automatycznych alertów dla krytycznych progów, zapewniając możliwość szybkiego reagowania na ważne zmiany w dynamice siły roboczej.

Przykładowo, ClickUp Dashboards umożliwia wizualizację danych dotyczących projektów za pomocą wykresów i Kluczowe wskaźniki wydajności HR (KPI) ), takie jak rekrutacja i czas zatrudnienia, wyniki satysfakcji pracowników, wskaźniki ukończenia szkoleń oraz wskaźniki różnorodności i integracji.

Zwiększ widoczność projektu dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp do monitorowania w czasie rzeczywistym

Można ich używać do

monitorowania postępów w realizacji zadań i cykli przeglądu wyników

śledzenie budżetów i wydatków na różne inicjatywy HR

analizować trendy rotacji pracowników według działów, ról lub lokalizacji

wizualizować analizy luk w umiejętnościach oraz postępy w nauce i rozwoju

śledzenie programów uznawania pracowników i dystrybucji nagród

analizować skuteczność inicjatyw wellness i programów pomocy pracowniczej

2. ClickUp Brain

Dźwignia ClickUp Brain do analizowania trendów i generowania analiza siły roboczej . To narzędzie oparte na sztucznej inteligencji może pomóc w zidentyfikować wzorce w wydajności pracowników , przewidywać trendy rotacji i sugerować strategie poprawy.

Możesz zidentyfikować rosnący trend rotacji i wyróżnić najbardziej zagrożone działy lub role. Dzięki ClickUp Brain zintegrowanemu z pulpitem HR, możesz otrzymywać spersonalizowane raportowanie wskazujące te trendy, umożliwiając zespołowi podjęcie celowych działań, zanim dojdzie do eskalacji problemów.

Oszczędzaj czas dzięki aktualizacjom i raportowaniu opartym na AI dla zadań, dokumentów i Teams w ClickUp Brain

3. Pulpity i szablony HR

Zarządzanie zadaniami HR może być przytłaczające, ale szablony ClickUp ułatwiają to, dzięki czemu nie musisz zaczynać od zera. HR SOP T w ClickUpemplate pomaga na przykład w dokumentowaniu standardowych procedur operacyjnych, zapewniając spójność i przejrzystość we wszystkich funkcjach HR.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-108.png Standaryzacja procesów HR dzięki szablonowi SOP ClickUp HR https://app.clickup.com/signup?template=t-216245474&department=operations Pobierz szablon /%cta/

Możesz użyć tego szablonu do:

Przypisywać niestandardowe statusy, takie jak Otwarte i Zakończone, do zadań, umożliwiając monitorowanie postępu każdego kroku w procesie

Organizować i przypisywać zadania za pomocą pól niestandardowych, ułatwiając zarządzanie i wizualizację różnych procedur HR

Korzystaj z maksymalnie sześciu widoków w ClickUp, w tym konfiguracji dla Offboardingu, Rekrutacji, Oceny Pracy, Szkoleń i Przewodnika dla początkujących, aby usprawnić swoje procesy od samego początku

Usprawnij śledzenie procesów HR dzięki funkcjom takim jak etykiety, zagnieżdżone podzadania, wiele osób przypisanych i etykiety priorytetów

Następnie możesz użyć Szablon katalogu pracowników ClickUp do prowadzenia uporządkowanego i kompleksowego rejestru pracowników. Pomaga zarządzać informacjami o pracownikach, śledzić ich role i zapewnia łatwy dostęp do danych kontaktowych.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-109.png Efektywne zarządzanie pracownikami dzięki szablonowi katalogu pracowników ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182413139 Pobierz szablon /%cta/

Użyj tego szablonu, aby:

Śledzenia aktywnych pracowników poprzez oznaczanie statusów takich jak Wykonawca, Na urlopie, Chory, Rozwiązany, Podróż i innych w systemie HR firmy

Przechowywać istotne informacje o pracownikach i łatwo wizualizować dane za pomocą 21 niestandardowych atrybutów, takich jak premia, zmiana pracy, status pracownika, urodziny i lokalizacja

Dostęp do siedmiu widoków w konfiguracjach ClickUp, takich jak Przegląd pracowników, Aktualnie pracujący, Status pracy, Działy i Kalendarz przydziału kontrahentów, zapewniając, że wszystkie informacje są uporządkowane i łatwo dostępne

Usprawnij śledzenie pracowników dzięki funkcjom takim jak śledzenie czasu, etykiety, ostrzeżenia o zależnościach, e-maile i inne

Przykłady ważnych wskaźników dla pulpitu nawigacyjnego osób

Dobrze skonstruowany pulpit analityczny przekształca surowe dane w przydatne informacje, pomagając organizacjom w podejmowaniu świadomych decyzji. Oto zestawienie kluczowych wskaźników, które należy uwzględnić:

1. Rotacja pracowników i analiza predykcyjna

Rotacja pracowników jest wskaźnikiem kondycji organizacji. Wysoka rotacja może sygnalizować problemy takie jak złe zarządzanie lub kultura pracy. Śledzenie rotacji to jednak dopiero początek. Dzięki analityce predykcyjnej można prognozować potencjalną rotację i identyfikować zagrożonych pracowników, umożliwiając proaktywne strategie retencji.

2. Śledzenie różnorodności, równości i integracji (DEI)

DEI to nie tylko pole do zaznaczenia - ma ono kluczowe znaczenie dla wspierania sprawiedliwego i integracyjnego miejsca pracy. Kluczowe wskaźniki do śledzenia to różnorodność płci, reprezentacja grup mniejszościowych i równość wynagrodzeń.

Regularne monitorowanie wskaźników DEI w pulpicie różnorodności pozwala ocenić skuteczność inicjatyw integracyjnych i w razie potrzeby dostosować strategie w celu promowania bardziej sprawiedliwego środowiska pracy.

poprzez CrossCountry Consulting

3. Wskaźniki wydajności siły roboczej

Wskaźniki produktywności, takie jak wydajność na pracownika, wskaźniki ukończenia projektów i czas przejścia na produktywność dla nowych pracowników, zapewniają wgląd w wydajność i wydajność zespołu.

Te kluczowe wskaźniki wydajności pomagają zidentyfikować obszary wymagające poprawy, zoptymalizować cykle pracy i zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów, zwiększając ogólną wydajność.

Monitoruj obciążenie pracą zespołu i wskaźniki ukończenia zadań na pierwszy rzut oka za pomocą pulpitów ClickUp

Pro Tip: Możesz użyć narzędzia do śledzenia wydajności pracowników do monitorowania wydajności, ustawienia celów i optymalizacji cykli pracy, zapewniając, że zespół pozostaje na dobrej drodze i skutecznie realizuje cele.

4. Wskaźniki zarządzania talentami

Skuteczne zarządzanie pracownikami to klucz do rozwoju organizacji. Wskaźniki takie jak czas zatrudnienia, postępy w rozwoju pracowników i wskaźniki mobilności wewnętrznej jasno pokazują, jak dobrze zarządzasz i pielęgnujesz talenty.

Śledzenie tych kluczowych wskaźników pomaga identyfikować luki w umiejętnościach, ulepszać programy szkoleniowe i tworzyć solidne ścieżki kariery, zapewniając zaangażowanie i postęp najlepszych talentów.

przez Netsuite

5. Wskaźniki utrzymania pracowników

Zatrzymanie największych talentów ma kluczowe znaczenie dla stabilności, szczególnie w przypadku startupów na wczesnej scenie rozwoju. Wskaźniki takie jak wyniki zaangażowania pracowników, wskaźniki retencji w poszczególnych działach i powody odejścia zapewniają dogłębny wgląd w skuteczność strategii retencji.

Kompleksowe zrozumienie tych wskaźników pozwala na celowe strategie retencji - ulepszone świadczenia, lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym lub silniejsze poczucie wspólnoty, aby zadowolić i zaangażować siłę roboczą.

Monitorowanie różnorodności, równości i integracji w pulpitach analitycznych dla pracowników

Jeśli chodzi o różnorodność, równość i integrację (DEI) w analityce personalnej, chodzi o coś więcej niż tylko tokenizm. Monitorowanie DEI pomaga organizacjom zrozumieć prawdziwy skład ich siły roboczej i dynamikę gry.

Oto jak można wykorzystać pulpit HR do zwiększenia wysiłków w zakresie DEI:

Monitorować reprezentację różnych grup na różnych poziomach organizacyjnych, aby zidentyfikować i wyeliminować bariery utrudniające awans, takie jak różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn czy szklane sufity

Analizowanie równości wynagrodzeń w celu zapewnienia sprawiedliwych i bezstronnych praktyk w zakresie wynagrodzeń

Wykorzystanie danych dotyczących zaangażowania pracowników w celu sprawdzenia, czy wszyscy pracownicy czują się docenieni i włączeni, niezależnie od ich pochodzenia

Pokonywanie wyzwań związanych z wdrażaniem pulpitów People Analytics

Wdrożenie pulpitu analitycznego dla pracowników wiąże się z zapewnieniem prywatności danych i radzeniem sobie z nieścisłościami w danych. Oto jak skutecznie radzić sobie z tymi problemami:

Rozwiązywanie problemów związanych z prywatnością i bezpieczeństwem danych

Niezabezpieczenie wrażliwych danych pracowników może prowadzić do naruszeń, podważyć zaufanie pracowników i narazić organizację na sankcje prawne. Skutki wykraczają poza bezpośrednie problemy prawne; może to zaszkodzić reputacji firmy i podważyć morale pracowników.

Rozwiązanie

Wdrożenie silnego szyfrowania danych przechowywanych i przesyłanych

Egzekwowanie ścisłej kontroli dostępu w celu zapewnienia, że tylko autoryzowany personel może mieć widok na wrażliwe informacje

Przeprowadzanie regularnych ocen bezpieczeństwa w celu identyfikacji i ograniczania słabych punktów

Ustanowienie jasnych zasad korzystania z danych i zapewnienie zgodności z RODO, CCPA i innymi przepisami

Radzenie sobie z nieścisłościami i niespójnościami danych

Niedokładne lub niespójne dane mogą prowadzić do błędnych decyzji, wypaczonych spostrzeżeń i nieskutecznych strategii. Wynikiem tego jest nieefektywność operacyjna i niedopasowanie celów biznesowych, co wpływa na ogólną wydajność.

Rozwiązanie

Przeprowadzenie audytu danych w celu zidentyfikowania i wyeliminowania źródeł błędów

Wdrożenie kontroli poprawności w celu wczesnego wykrywania błędów

Standaryzacja formatów danych i etykiet we wszystkich systemach

Regularna aktualizacja i czyszczenie danych w celu utrzymania ich dokładności

Wyznaczenie dedykowanych opiekunów danych, którzy będą nadzorować jakość danych i zapewniać ich stałą niezawodność

Przekształcanie HR za pomocą informacji opartych na danych

Dzięki pulpitowi nawigacyjnemu dla pracowników nie tylko gromadzisz dane; uzbrajasz swój zespół HR w narzędzia potrzebne do optymalizacji strategii zatrudnienia, poprawy retencji pracowników i osiągania lepszych wyników biznesowych.

Wgląd w czasie rzeczywistym w kluczowe wskaźniki, takie jak rotacja pracowników, wydajność i różnorodność, umożliwia działom HR proaktywne reagowanie na wyzwania, przewidywanie trendów i podejmowanie decyzji, które przyczyniają się do ogólnego powodzenia organizacji.

Gotowy do przekształcenia swojego działu HR dzięki analizom opartym na danych? Zarejestruj się w ClickUp i zacznij wykorzystywać moc danych swoich pracowników już dziś!