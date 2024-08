10 najlepszych programów Workforce Analytics do podejmowania decyzji opartych na danych

W świecie opartym na danych "wiedza to potęga" to nie tylko powiedzenie - to sekret doskonałego zarządzania personelem. Jeśli Twoim celem jest zwiększenie wydajności pracowników, dopracowanie przyszłych planów zatrudnienia i osiągnięcie lepszych wyników biznesowych, wdrożenie oprogramowania do analizy siły roboczej jest Twoim strategicznym asem.

Narzędzie to, będące podzbiorem oprogramowania do analizy zasobów ludzkich, pomaga przeszukiwać zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne dane pracowników, przekształcając złożone wskaźniki w wgląd w dane. Dzięki najlepszemu oprogramowaniu do analizy siły roboczej można zoptymalizować wydajność pracowników, poprawić ich retencję i podejmować trafne decyzje biznesowe.

Zobaczmy, jak można wykorzystać narzędzia do analizy siły roboczej do przewidywania i kształtowania przyszłości organizacji.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do analizy siły roboczej?

Szukając najlepszego oprogramowania do analizy pracowników, należy skupić się na funkcjach, które nie tylko śledzą, ale także naprawdę poprawiają wydajność pracowników i wyniki biznesowe. Oto kluczowe funkcje, które należy wziąć pod uwagę:

Kompleksowe zarządzanie wydajnością: Wybierz oprogramowanie analityczne, które posiadanarzędzie do śledzenia wydajności pracowników dzięki czemu można zidentyfikować najlepszych pracowników i wskazać obszary wymagające poprawy

Wybierz oprogramowanie analityczne, które posiadanarzędzie do śledzenia wydajności pracowników dzięki czemu można zidentyfikować najlepszych pracowników i wskazać obszary wymagające poprawy Analityka predykcyjna: Wybierz rozwiązania programowe, które mogąprognozy przyszłych potrzeb kadrowych na podstawie bieżących trendów danych pracowników. Ta zdolność predykcyjna pomaga wyprzedzić konkurencję, zapewniając, że nigdy nie będziesz mieć niedoboru lub nadmiaru personelu

Wybierz rozwiązania programowe, które mogąprognozy przyszłych potrzeb kadrowych na podstawie bieżących trendów danych pracowników. Ta zdolność predykcyjna pomaga wyprzedzić konkurencję, zapewniając, że nigdy nie będziesz mieć niedoboru lub nadmiaru personelu Dostosowywane raporty: Pakiet Workforce Suite pozwala natworzenie konfigurowalnych raportów dziennych. Ta elastyczność oznacza, że możesz skupić się na danych HR, które mają największe znaczenie dla lepszych wyników biznesowych, ułatwiając udostępnianie użytecznych informacji interesariuszom i szybkie podejmowanie świadomych decyzji

Pakiet Workforce Suite pozwala natworzenie konfigurowalnych raportów dziennych. Ta elastyczność oznacza, że możesz skupić się na danych HR, które mają największe znaczenie dla lepszych wyników biznesowych, ułatwiając udostępnianie użytecznych informacji interesariuszom i szybkie podejmowanie świadomych decyzji Śledzenie cyklu życia pracownika: Optymalizacja strategii zaangażowania i programów retencji dzięki funkcji, która śledzi całą podróż pracownika - od wdrożenia do odejścia - w celu identyfikacji wzorców. Dostarcza to zespołom HR bezcennych informacji na temat doświadczeń pracowników

Optymalizacja strategii zaangażowania i programów retencji dzięki funkcji, która śledzi całą podróż pracownika - od wdrożenia do odejścia - w celu identyfikacji wzorców. Dostarcza to zespołom HR bezcennych informacji na temat doświadczeń pracowników Możliwości segmentacji: Segmentacja danych pracowników według danych demograficznych, ról zawodowych lub działów. Pomaga to menedżerom HR i liderom biznesu przeprowadzić głębszą analizę diagnostyczną i dostosować strategie do różnych grup w organizacji. To z kolei poprawia doświadczenia pracowników i pomaga zwiększyć ich satysfakcję

Segmentacja danych pracowników według danych demograficznych, ról zawodowych lub działów. Pomaga to menedżerom HR i liderom biznesu przeprowadzić głębszą analizę diagnostyczną i dostosować strategie do różnych grup w organizacji. To z kolei poprawia doświadczenia pracowników i pomaga zwiększyć ich satysfakcję Narzędzia do analizy porównawczej: Wybierz oprogramowanie, które oferuje solidne narzędzia do analizy porównawczej. Pozwalają one porównać kluczowe wskaźniki wydajności i metryki firmy ze standardami branżowymi lub innymi firmami. Analiza porównawcza ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, gdzie znajduje się firma pod względem wydajności i gdzie można wprowadzić ulepszenia

Wybierz oprogramowanie, które oferuje solidne narzędzia do analizy porównawczej. Pozwalają one porównać kluczowe wskaźniki wydajności i metryki firmy ze standardami branżowymi lub innymi firmami. Analiza porównawcza ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, gdzie znajduje się firma pod względem wydajności i gdzie można wprowadzić ulepszenia Analiza zaangażowania pracowników: Upewnij się, że oprogramowanie może mierzyć i analizować poziomy zaangażowania pracowników. Funkcja ta powinna zapewniać wgląd w to, co motywuje pracowników, jakie są ich bolączki i jak zaangażowani czują się w pracy

Upewnij się, że oprogramowanie może mierzyć i analizować poziomy zaangażowania pracowników. Funkcja ta powinna zapewniać wgląd w to, co motywuje pracowników, jakie są ich bolączki i jak zaangażowani czują się w pracy Analiza ryzyka retencji: Poszukaj funkcji, które pomogą przewidzieć rotację pracowników i zidentyfikować pracowników z grupy ryzyka. Narzędzia do analizy ryzyka retencji pracowników wykorzystują dane HR, takie jak wyniki pracowników, wyniki satysfakcji, aktywność pracowników i okoliczności osobiste, aby dostrzec trendy i prognozować potencjalne odejścia

10 najlepszych programów do analizy pracowników w 2024 roku

Zapoznaj się z najlepszymi narzędziami zaprojektowanymi w celu przekształcania danych pracowników w przydatne informacje, które pomagają firmom w osiąganiu powodzenia w biznesie.

1. ClickUp

Uprość procesy związane z zasobami ludzkimi dzięki Platformie Zarządzania Zasobami Ludzkimi ClickUp

ClickUp to wszechstronne narzędzie do analizy siły roboczej, zaprojektowane w celu usprawnienia operacji biznesowych i zwiększenia wydajności. Platforma Pulpity ClickUp funkcja ta działa jako centralny hub, który może pomóc w śledzeniu i usprawnianiu operacji oraz szybkim dostosowywaniu zasobów w miarę ewolucji potrzeb biznesowych. Pomaga uzyskać kompleksowy przegląd zasobów i obciążeń pracą. ClickUp Brain , zintegrowany asystent AI, przyspiesza podejmowanie decyzji i wyostrza strategiczny wgląd poprzez identyfikację trendów i możliwości w danych dotyczących siły roboczej. Poza tym Śledzenie czasu w projektach ClickUp aplikacja pomaga zapewnić, że projekty są realizowane zgodnie z harmonogramem, a wszystkie zasoby są efektywnie wykorzystywane. Funkcje ustawiania celów w ClickUp mogą pomóc w śledzeniu postępów w czasie rzeczywistym i dostosowywaniu celów w razie potrzeby, aby utrzymać tempo i napędzać powodzenie.

Z Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi w ClickUp pozwala łatwo zarządzać dokumentacją pracowników, rekrutacją i procesami wdrażania. Zapewnia to płynniejszy cykl pracy i lepszą zgodność z polityką organizacyjną. Wykorzystaj różnorodne zakresy Wstępnie zaprojektowane szablony ClickUp aby przyspieszyć swoje operacje - dostosuj je do konkretnych potrzeb biznesowych, zwiększ wydajność i dostosuj do celów biznesowych.

Zidentyfikuj luki w wydajności i uzyskaj widoczność dzięki szablonowi dziennego raportu aktywności pracowników ClickUp

Użyj szablonu Szablon raportu dziennej aktywności pracowników ClickUp aby skutecznie monitorować codzienne czynności i uzyskać szczegółowy widok tego, jak pracownicy wykorzystują swój czas w godzinach pracy. Dzięki temu szablonowi możesz:

Śledzenie wydajności, frekwencji i terminów w celu identyfikacji obszarów rozwoju pracowników

Monitorować cykle pracy w celu optymalizacji efektywności zespołu i indywidualnego rozwoju

Analizować jakość pracy i przestrzeganie harmonogramów, aby wskazać możliwości poprawy

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzanie wiedzą oparte na AI: Ułatwiaj natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi na zapytania dotyczące zadań, dokumentów i członków zespołu dzięki ClickUp Brain

skorzystaj z ClickUp Brain AI Knowledge ManagerTM, aby uzyskać natychmiastowe odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące pracy, zadań, dokumentów i nie tylko

Śledzenie wydajności w czasie rzeczywistym: Bądź na bieżąco ze wskaźnikami wydajności swojej organizacji dzięki konfigurowalnym funkcjompulpitom menedżerskim

zarządzanie celami zespołu za pomocą ClickUp Dashboard_s

Różnorodne szablony: Usprawnij zarządzanie projektami i planowanie siły roboczej dzięki wstępnie zaprojektowanym ramom ClickUp, które można niestandardowo dostosować do konkretnych potrzeb biznesowych

Usprawnij zarządzanie projektami i planowanie siły roboczej dzięki wstępnie zaprojektowanym ramom ClickUp, które można niestandardowo dostosować do konkretnych potrzeb biznesowych Wnikliwe śledzenie czasu projektu: Uzyskaj wgląd w to, jak każda faza projektu zużywa czas, aby zoptymalizować wydajność zespołu i zapewnić, że projekty będą realizowane zgodnie z harmonogramem

Śledź oś czasu swojego projektu za pomocą widoku zadań ClickUp

Ustawienie i dostosowanie celów: Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym i dostosowywanie celów w razie potrzeby, aby utrzymać tempo i napędzać powodzenie

Ustaw cele i śledź je za pomocą ClickUp Goals

Kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkimi: Zarządzaj dokumentacją pracowników, rekrutacją i procesami wdrażania, aby zapewnić płynniejszy przepływ pracy i lepszą zgodność z polityką organizacyjną

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy zgłaszają stromą krzywą uczenia się podczas pierwszego wdrażania oprogramowania

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. Acendre (HireRoad)

via Hire Road Acendre, niedawno przemianowane na HireRoad, jest dostawcą kompleksowej platformy do pozyskiwania talentów, oferującej usprawnioną rekrutację, onboarding i rozwiązania analityczne. Rebranding dotyczy przede wszystkim użytkowników spoza Australii, gdzie produkt pozostaje Acendre.

Najlepsze funkcje Acendre/HireRoad

Zaangażowanie i informowanie kandydatów za pomocą spójnych i aktualnych komunikatów. Przyjazny dla urządzeń mobilnych pulpit umożliwia rekruterom monitorowanie procesu rekrutacji z dowolnego miejsca, szybko dostosowując się do zmian

Oszczędność czasu i pieniędzy dzięki automatyzacji powtarzalnych procesów. Zaplanowane powiadomienia pomagają zaangażować kandydatów w odpowiednim momencie, tworząc płynny cykl pracy

Uzyskanie wglądu dzięki wyczyszczonym, praktycznym wskaźnikom, pozwalającym na podejmowanie przemyślanych decyzji i łatwe udostępnianie danych

Uzyskaj bezpieczne i kompleksowe rozwiązania dla agencji rządowych, usprawniające rekrutację i wdrażanie w branżach regulowanych, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla podmiotów sektora publicznego

Acendre/HireRoad limit

Recenzje wskazują, że reakcje obsługi klienta mogą być wolniejsze niż to konieczne, utrudniając pilne operacje

Ceny Acendre/HireRoad

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Acendre/HireRoad

G2: Za mało recenzji

Capterra: 4.6/5 (46 recenzji)

3. Wnikliwy

via Insightful Insightful został zaprojektowany w celu zwiększenia wydajności zespołu, oferując bogaty zestaw funkcji, które sprzyjają bardziej świadomemu i wydajnemu środowisku pracy, zarówno w biurze, zdalnie, jak i hybrydowo. Wykorzystaj trendy wydajności, działania/osie czasu itp., aby uzyskać dogłębny wgląd w cykl pracy pracowników i poprawić wydajność operacyjną.

Najlepsze funkcje

Otrzymuj szczegółowe analizy wydajności, aby zrozumieć, jak Twój zespół działa na co dzień. Wykorzystaj te dane, aby poprawić czas koncentracji, wykryć wzorce wydajności, zapobiegać wypaleniu zawodowemu i dynamicznie wspierać wydajność zespołu

Ujednolicenie siły roboczej niezależnie od lokalizacji dzięki narzędziom mierzącym wpływ różnych środowisk pracy na wydajność. Zyskaj widoczność dynamiki pracy zdalnej i płynnie zarządzaj czasem i obecnością w pracy

Usprawnij śledzenie czasu i planowanie zmian, aby zachować widoczność tego, kiedy i jak pracuje Twój zespół. Automatyzacja ta oszczędza czas administracyjny i płynnie integruje się z systemami płacowymi

Wykorzystaj funkcje analizy zadań i procesów, aby zidentyfikować wąskie gardła i zoptymalizować cykle pracy. Te spostrzeżenia pomagają efektywniej zarządzać zasobami i zwiększać sprawność operacyjną

Wnikliwe limity

Czasy odpowiedzi na zapytania klientów są wolniejsze niż wymagane w przypadku niestandardowych, pilnych potrzeb biznesowych

Siedmiodniowy czas oczekiwania Insightful na reaktywację nieaktywnych kont utrudnia operacje, szczególnie w przypadku dużej rotacji pracowników

Wnikliwe ceny

Zarządzanie wydajnością: 6,40 USD/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

6,40 USD/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie) Śledzenie czasu: $8/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie)

$8/miesiąc za licencję (rozliczane rocznie) Usprawnianie procesów: 12 USD/miesiąc za licencję dla Teams powyżej 50 użytkowników (rozliczane rocznie)

12 USD/miesiąc za licencję dla Teams powyżej 50 użytkowników (rozliczane rocznie) Rozwiązanie Enterprise: Niestandardowy cennik dla teamów powyżej 100 użytkowników

Wnikliwe oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (183 opinie)

4,7/5 (183 opinie) Capterra: 4,7/5 (96 opinii)

4. ActivTrak

via ActivTrack ActivTrak oferuje nowoczesne rozwiązanie pozwalające uzyskać natychmiastową widoczność wydajności i zaangażowania pracowników. Dzięki funkcjom zaprojektowanym do porównywania wydajności zdalnej i w biurze, szybkiego wykrywania wypalenia i braku zaangażowania oraz optymalizacji procesów i wykorzystania technologii, ActivTrak zapewnia wgląd potrzebny do podejmowania pewnych decyzji.

Niezależnie od tego, czy przeprowadzasz planowanie obciążenia , równoważenia obciążeń pracą lub po prostu próbując zrozumieć niuanse wydajności pracowników, ActivTrak wyposaża Cię w narzędzia do podejmowania świadomych, opartych na danych decyzji.

Najlepsze funkcje ActivTrak

Monitorowanie izarządzanie pracownikami efektywnie poprzez zrozumienie różnic w wydajności w zależności od lokalizacji i wzorców pracy pracowników

Wdrożenie wskaźników wydajności w celu wsparcia i poprawy sposobu pracy zespołu, pomagając mierzyć i zwiększać wydajność, identyfikować trendy i zapobiegać wypaleniu zawodowemu

Uzyskanie szczegółowego wglądu w to, jak pracownicy spędzają swój dzień pracy, co pomaga w dostosowaniu procesów i zwiększeniu ogólnej wydajności

Wykorzystanie informacji opartych na danych do solidnego planowania zatrudnienia, zapewniając, że jesteś dobrze przygotowany na przyszłe potrzeby kadrowe w oparciu o aktualne dane dotyczące wydajności i zaangażowania

Śledzenie i analizowanie oznak braku zaangażowania i wypalenia pracowników, co pozwala na wczesną interwencję i utrzymanie zdrowego środowiska pracy

Limity ActivTrak

Interpretacja danych ActivTrak wymaga starannego rozważenia, aby uniknąć tendencyjnych założeń dotyczących wydajności pracowników

Narzędzia mogą błędnie określać czynności związane z wydajnością jako "nieproduktywne", wypaczając dokładność danych

Ceny ActivTrak

Free

Essentials: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Professional: $17/miesiąc za użytkownika

$17/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje ActivTrak

G2: 4.4/5 (246 opinii)

4.4/5 (246 opinii) Capterra: 4.6/5 (547 opinii)

5. Paylocity

via JobScore Paylocity łączy w sobie podstawowe funkcje HR i nowoczesną technologię, dostarczając ujednolicony pakiet oprogramowania, który upraszcza procesy kadrowo-płacowe. Platforma ta została zaprojektowana nie tylko z myślą o wydajności operacyjnej, ale także z naciskiem na poprawę doświadczenia pracowników.

Najlepsze funkcje Paylocity

Konsolidacja działań HR dzięki zintegrowanemu pakietowi Paylocity, który obejmuje między innymi listę płac, administrację świadczeniami, analitykę HR i zarządzanie talentami

Podniesienie ogólnego poziomu interakcji pracowników z platformą dzięki intuicyjnemu projektowi i przyjaznym dla użytkownika funkcjom, które zwiększają zaangażowanie i satysfakcję

Przyciąganie, rozwijanie i zatrzymywanie najlepszych talentów dzięki narzędziom, które wspierają każdą scenę cyklu życia pracownika, od rekrutacji po emeryturę

Uproszczenie zarządzania świadczeniami pracowniczymi dzięki usprawnionemu interfejsowi, który ułatwia rejestrację i aktualizacje zarówno administratorom, jak i pracownikom

Limity Paylocity

Niektórzy użytkownicy odnotowali sporadyczne opóźnienia w synchronizacji danych igenerowanie raportów w godzinach szczytu

Nie może dokonywać płatności na rzecz niezależnych wykonawców

Ceny Paylocity

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Paylocity

G2: 4.4/5 (2,537 recenzji)

4.4/5 (2,537 recenzji) Capterra: 4.3/5 (832 opinii)

6. Workday

przez Dzień roboczy Workday łączy najlepsze w swojej klasie aplikacje do zarządzania finansami i kapitałem ludzkim z zaawansowanymi technologiami, takimi jak AI, w celu zwiększenia wydajności i rozwoju Enterprise. Ich platforma "Enterprise Management Cloud" jest dostosowana, aby pomóc organizacji szybko dostosować się do zmieniających się potrzeb biznesowych, ułatwiając współpracę i ciągłe planowanie.

Najlepsze funkcje Workday

Rozwijaj swój biznes dzięki platformie, która wspiera ciągłe, oparte na współpracy planowanie, umożliwiając szybkie dostosowanie się do zmian w środowisku biznesowym

Zintegruj swój plan finansowy i kadrowy z wbudowaną sztuczną inteligencją, która zwiększa wydajność i oferuje wgląd w czasie rzeczywistym

Wykorzystanie AI do tworzenia map i rozwijania umiejętności pracowników, zapewniając gotowość zespołu do pracy w przyszłości

Podejmuj decyzje z pewnością siebie, korzystając z ujednoliconego źródła danych finansowych, kadrowych i operacyjnych, zapewniając wszystkim dostęp do wglądu w czasie rzeczywistym

Limity Workday

Niestandardowa konfiguracja i integracja z istniejącymi systemami może być złożona i wymagać dodatkowego wsparcia

Może nie być przystępne cenowo dla małych Businessów

Ceny Workday

Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje dnia roboczego

G2: 4.0/5 (1514 opinii)

4.0/5 (1514 opinii) Capterra: 4.5/5 (1,349 opinii)

7. Paycor

via Paycor Paycor zmienia sposób zarządzania pracownikami, integrując wszystkie aspekty kadr i płac w jedną wydajną platformę. To kompleksowe podejście upraszcza procesy i zwiększa wydajność poprzez automatyzację rutynowych zadań i oferowanie strategicznych analiz.

Najlepsze funkcje Paycor

Otrzymaj zakończony zestaw narzędzi do zarządzania wszystkimi aspektami HR, od listy płac i zarządzania talentami po zgodność z przepisami i administrację świadczeniami.

Zoptymalizuj proces rekrutacji dzięki zautomatyzowanemu oprogramowaniu do pozyskiwania i wdrażania talentów, zapewniając przyciąganie i zatrzymywanie najlepszych talentów

Kontroluj koszty pracy i zwiększ wydajność dzięki oprogramowaniu do ewidencji czasu pracy i dynamicznemu planowaniu

Wykorzystaj systemy zarządzania nauczaniem i oprogramowanie do zarządzania karierą Paycor, aby wspierać ciągły rozwój i satysfakcję pracowników

Limity Paycor

Integracja z systemami zewnętrznymi może czasami wymagać dodatkowego niestandardowego dostosowania, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami lub wsparciem

Użytkownicy raportowali niezadowolenie z obsługi klienta

Ceny Paycor

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Paycor

G2: 3.9/5 (720 recenzji)

3.9/5 (720 recenzji) Capterra: 4.4/5 (2776 recenzji)

8. SAP SuccessFactors

via SAP Community SAP SuccessFactors usprawnia zarządzanie kapitałem ludzkim dzięki kompleksowemu pakietowi narzędzi AI, które obejmują kluczowe obszary HR, w tym listę płac, rekrutację, onboarding, naukę i rozwój oraz wiele innych. Zaprojektowany z myślą o dostarczaniu opartych na danych spostrzeżeń i usprawniają planowanie zatrudnienia sAP SuccessFactors to wsparcie dla organizacji w tworzeniu optymalnych doświadczeń pracowników i zwiększaniu sprawności organizacyjnej w skali globalnej.

Najlepsze funkcje SAP SuccessFactors

Zakres modułów obejmujących każdy aspekt HR, od listy płac po zarządzanie wydajnością

Wykorzystaj potężne możliwościnarzędzia analityczne do zagłębiania się w dane dotyczące siły roboczej, odkrywania trendów i stosowania spostrzeżeń do podejmowania strategicznych decyzji

Osadzenie AI w całym pakiecie, aby usprawnić podejmowanie decyzji i zwiększyć wydajność oraz uzyskać wgląd predykcyjny w celu napędzania proaktywnych strategii HR

Dopasuj indywidualne talenty do potrzeb organizacji, korzystając z rekomendacji opartych na AI, aby wspierać rozwój kariery i mobilność wewnętrzną

SAP SuccessFactors limit

Powiadomienia są połączone z każdą sceną w potoku talentów i wyzwalane za każdym razem, gdy kandydat osiągnie nowy etap

Nie ma wersji próbnej Free, a klienci stwierdzili, że ceny nie są wystarczająco przejrzyste

Nie oferuje zbyt wielu możliwości do zrobienia na zamówienie

Cennik SAP SuccessFactors

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SAP SuccessFactors

G2: 3,9/5 (664 recenzji)

3,9/5 (664 recenzji) Capterra: 4/5 (274 opinie)

9. Lattice

via Lattice Lattice rewolucjonizuje operacje HR dzięki platformie opartej na AI, zaprojektowanej w celu usprawnienia procesu zarządzania wydajnością i przyspieszenia rozwoju pracowników. Integrując przeglądy wyników, zarządzanie wynagrodzeniami i zaangażowanie pracowników w ramach płynnego interfejsu, Lattice pomaga zidentyfikować największe talenty i dostosować Teams do kluczowych celów biznesowych.

Najlepsze funkcje Lattice

Systematyczne śledzenie i ocenianie wydajności pracowników w celu identyfikacji osób osiągających najlepsze wyniki i strategicznego wsparcia osób osiągających gorsze wyniki

Dostosowanie celów organizacyjnych do indywidualnych celów pracowników, zapewniając, że wszyscy koncentrują się na tym, co ma największe znaczenie dla powodzenia firmy

Wykorzystanie wiedzy opartej na AI do skutecznego działania na podstawie opinii pracowników, wspierając kulturę, w której priorytetem jest wydajność i satysfakcja

Podejmuj sprawiedliwe i skuteczne decyzje dotyczące wynagrodzeń, łącząc wynagrodzenie bezpośrednio z wynikami, promując przejrzystość i motywację w całym zespole

Przekształcenie menedżerów w trenerów kariery dzięki narzędziom, które wspierają i śledzą rozwój pracowników, pomagając przyspieszyć rozwój zawodowy i zatrzymać pracowników

Lattice limitations

Raportowanie na potrzeby ankiet i przeglądów na koniec roku jest uciążliwe i trudne do interpretacji

Przed udostępnianiem danych często wymagane jest dodatkowe czyszczenie i przygotowanie

Ceny kratowe

Zarządzanie wydajnością + OKR i cele: 11 USD/miesiąc za użytkownika

Zaangażowanie: Dodatkowe $4/miesiąc na użytkownika

Wzrost: Dodatkowe $4/miesiąc na użytkownika

Wynagrodzenie: Dodatkowe $6/miesiąc na użytkownika

Kratowe oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (3,823 recenzji)

4.7/5 (3,823 recenzji) Capterra: 4.5/5 (121 opinii)

10. Visier

via Visier Visier wyróżnia się potężnymi rozwiązaniami do analizy zasobów ludzkich, które dostarczają krytycznych informacji bezpośrednio do rąk tych, którzy ich najbardziej potrzebują - od specjalistów HR po kadrę kierowniczą. Integrując dane w całej organizacji, Visier umożliwia podejmowanie świadomych decyzji, które mają znaczący wpływ na biznes.

Najlepsze funkcje Visier

Współpracuj z Vee, cyfrowym asystentem opartym na AI, który sprawia, że złożona analiza danych jest dostępna dla każdego w Twojej organizacji, zapewniając, że spostrzeżenia są na wyciągnięcie ręki

Łączenie danych HR z danymi biznesowymi w celu zapewnienia całościowego widoku organizacji, umożliwiając liderom podejmowanie decyzji, które są zarówno świadome, jak i skuteczne

Wykorzystanie obszernej bazy danych Visier, obejmującej ponad 15 milionów rekordów pracowników, w celu porównania wyników organizacji z branżowymi punktami odniesienia i zidentyfikowania obszarów wymagających rozszerzenia

Integracja danych z różnych źródeł w ujednoliconym systemie w celu uzyskania kompleksowych analiz, które ujawniają kluczowe spostrzeżenia wspierające strategie personalne

Visier limit

Dodatkowe szkolenia mogą być konieczne, aby poprawić znajomość danych wśród użytkowników w celu lepszego zrozumienia analityki

Niektórzy użytkownicy raportowali opóźnienia w implementacji

Ceny Visier

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Visier

G2: 4.6/5 (126 recenzji)

4.6/5 (126 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Popraw swoją grę w analitykę siły roboczej dzięki odpowiednim narzędziom

Zapoznając się z tymi najlepszymi opcjami narzędzi do analizy siły roboczej, ważne jest, aby rozważyć, w jaki sposób każde z nich można dostosować do potrzeb organizacji. Odpowiednie oprogramowanie usprawni procesy HR, usprawni podejmowanie decyzji i poprawi ogólną wydajność pracowników. Nadszedł czas, aby zrobić kolejny krok: ocenić te narzędzia w oparciu o konkretne wymagania, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla swojej organizacji.

Gotowy na zrewolucjonizowanie zarządzania pracownikami dzięki praktycznym informacjom? Wypróbuj ClickUp już dziś! Dzięki wszechstronnym funkcjom zarządzania projektami i solidnym narzędziom analitycznym, ClickUp pomaga zoptymalizować wydajność i efektywniej zarządzać zespołem. Zarejestruj się na ClickUp już dziś!