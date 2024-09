Jak utworzyć ankietę w programie Excel w 2024 r

Aby utrzymać zadowolenie klientów, warto tworzyć produkty z nimi. W tym celu należy zbierać cenne informacje zwrotne, zazwyczaj za pomocą ankiet, aby zrozumieć preferencje i wyzwania klientów. Ostatecznie pomaga to w podejmowaniu lepszych decyzji dotyczących produktów i biznesu.

Ankiety można również wykorzystać do zbierania opinii pracowników, zrozumienia wpływu wysiłków związanych z marką na klientów i nie tylko.

Nie trzeba dodawać, że gromadzenie danych za pomocą ankiet ma zastosowanie w wielu przypadkach użycia w nowoczesnym ekosystemie biznesowym. Ankiety Excel to świetny sposób na gromadzenie tych danych. Ten blog pomoże ci dowiedzieć się, jak utworzyć ankietę w programie Excel i poznać najlepsze praktyki zarządzania ankietami.

Zacznijmy i pokażmy, jak przekształcić ten pusty arkusz Excela w potężne narzędzie do zbierania opinii.

Jak utworzyć ankietę w Excelu

Oto przewodnik krok po kroku, jak stworzyć ankietę w Excelu kwestionariusz ankiety w programie Excel:

1. Plan ankiety

Zanim zaczniesz tworzyć ankietę, wykonaj prace przygotowawcze do powodzenia procesu gromadzenia danych. Zacznij od określenia celu i grupy docelowej.

Zadaj sobie następujące pytania:

Co chcesz ustalić lub czego chcesz się dowiedzieć z ankiety Excel?

Do kogo próbujesz dotrzeć za pomocą ankiety Excel?

Podziel swój duży cel na mniejsze części. Określ dokładnie, czego chcesz się dowiedzieć i jak to zmierzysz. Pomoże ci to zadać właściwe pytania i zrozumieć odpowiedzi w późniejszym czasie.

Następnie musisz wybrać różne typy pytań, których będziesz używać. Niektóre z nich to:

Pytania wielokrotnego wyboru: Pozwalają respondentom wybrać jedną lub więcej opcji

Pozwalają respondentom wybrać jedną lub więcej opcji Pytania otwarte: Pozwalają dostawcom na udzielenie szczegółowych odpowiedzi

Pozwalają dostawcom na udzielenie szczegółowych odpowiedzi Pytania zamknięte: Oferują predefiniowane opcje odpowiedzi

Oferują predefiniowane opcje odpowiedzi pytania ze skalą Likerta: mierzą postawy lub opinie na skali

2. Ustawienie arkusza Excel

Teraz otwórz Microsoft Excel na pulpicie lub komputerze, kliknij "Nowy" i rozpocznij nowy skoroszyt.

W komórce A1 wpisz tytuł ankiety. Nazwijmy ją Ankieta satysfakcji klienta. Nie zapomnij wybrać opcji Scal i wyśrodkuj, aby wyśrodkować tytuł.

3. Utwórz strukturę ankiety

Użyj górnego wiersza, aby umieścić etykiety dla wszystkich informacji, które będziesz zbierać. Pomyśl o tym jak o nagłówkach tabeli danych. Możesz umieścić tam takie rzeczy jak "Imię", "E-mail" i wszystkie pytania, które zadasz.

Następnie wstawmy pytania. Zacznij wpisywać tekst pytania jedno po drugim, każde w swoim polu.

Aby wyróżnić pytania, możesz wyróżnić górny wiersz dowolnym kolorem.

4. Formatowanie pytań

Teraz nadszedł czas, aby pytania wyglądały dobrze.

Po wprowadzeniu wszystkich pytań należy je sformatować na podstawie ich typu.

Oto co należy zrobić dla każdego rodzaju pytania:

Pytania wielokrotnego wyboru:

Wybierz komórkę, w której chcesz umieścić pytanie wielokrotnego wyboru; na górnym pasku wybierz opcję Dane.

Po wybraniu danych kliknij Walidacja danych.

Zobaczysz coś takiego.

Nie daj się zastraszyć. Po prostu wybierz listę w sekcji Zezwalaj.

Wprowadź możliwe odpowiedzi w polu Źródło, oddzielając je przecinkami (np. "Bardzo zadowolony", "Zadowolony", "Neutralny", "Niezadowolony", "Bardzo niezadowolony").

I voila! Utworzyłeś kolumnę z pytaniami wielokrotnego wyboru. Kolumna powinna wyglądać następująco.

Pytania ze skalą ocen

W przypadku pytań ze skalą ocen wykonaj te same kroki, co powyżej, aby utworzyć pytania, ale wprowadź liczby lub oceny jako źródło (np. "1,2,3,4,5").

Pytania otwarte

W przypadku pytań otwartych pozostaw puste pola do wypełnienia przez respondentów.

Czytaj więcej: Jak tworzyć niestandardowe pytania dla klientów?

5. Wzbogać swoją ankietę o formaty

Dobrze sformatowana ankieta z jasnymi i zwięzłymi pytaniami jest łatwiejsza do zrozumienia i poprawia komfort użytkowania. Zwiększa również wskaźnik zakończonych ankiet i pomaga uzyskać bardziej trafne i poprawne odpowiedzi.

Oto kilka wskazówek dotyczących formatu ankiety Excel:

Dostosuj szerokość kolumn: To może być bardzo irytujące, gdy tekst pytania zostaje ucięty, gdy respondenci go czytają. Dostosuj więc szerokość kolumn i upewnij się, że są one wystarczająco szerokie dla pytań i odpowiedzi

To może być bardzo irytujące, gdy tekst pytania zostaje ucięty, gdy respondenci go czytają. Dostosuj więc szerokość kolumn i upewnij się, że są one wystarczająco szerokie dla pytań i odpowiedzi Zachowaj podstawy w ryzach: Używaj tej samej czcionki i rozmiaru czcionki we wszystkich pytaniach. Respondent prawdopodobnie nie wypełni ankiety, jeśli używasz różnych czcionek i rozmiarów, ponieważ czytanie pytań staje się mylące

Używaj tej samej czcionki i rozmiaru czcionki we wszystkich pytaniach. Respondent prawdopodobnie nie wypełni ankiety, jeśli używasz różnych czcionek i rozmiarów, ponieważ czytanie pytań staje się mylące Nie przesadzaj z formatem: Chcesz, aby twoja ankieta wyglądała profesjonalnie, a nie jak tęcza eksplodująca w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Zachowaj czystość, prostotę i spójność

6. Zapisywanie i dystrybucja

Jesteśmy na ostatnim kroku. Zapisz ankietę jako plik Excel. Dobrym pomysłem jest zapisanie arkusza kalkulacyjnego z jasną, opisową nazwą, aby można go było później łatwo wyszukać.

Następnie nadszedł czas na dystrybucję ankiety ankieta zwrotna .

Możesz udostępnić plik ankiety za pośrednictwem e-maila, przesłać go do magazynu w chmurze, takiego jak Google Drive lub Dropbox, opublikować go na platformach mediów społecznościowych lub użyć dowolnej innej metody, która będzie najlepsza dla Twoich respondentów. Upewnij się, że jest ona dla nich łatwo dostępna i łatwa do wypełnienia.

Najlepsze praktyki zarządzania ankietami w Excelu

Oto kilka najlepszych praktyk, o których należy pamiętać podczas tworzenia ankiety:

Stosuj "zasadę trzech" dla typów pytań

Jeśli chcesz uzyskać szczegółowe informacje z ankiety, dodaj kilka różnych pytań. W tym miejscu pojawia się zasada jednej trzeciej.

Zgodnie z tą zasadą, ankieta powinna zawierać mniej więcej równe części pytań zamkniętych, otwartych i opartych na skali formularza. Dzieje się tak, ponieważ:

Pytania zamknięte (takie jak tak/nie lub wielokrotnego wyboru) dostarczają szybkich, wymiernych danych

Pytania otwarte pozwalają na szczegółowe, swobodne odpowiedzi, które mogą ujawnić nieoczekiwane spostrzeżenia

Pytania oparte na skali oferują szczegółowe, wymierne informacje zwrotne na temat postaw lub poziomów satysfakcji

Ta mieszanka służy dwóm kluczowym celom:

Po pierwsze, utrzymuje zaangażowanie respondentów poprzez zróżnicowanie rodzaju myślenia wymaganego w ankiecieformularzach opiniizmniejszając zmęczenie ankietą

Po drugie, dostawca zapewnia bogaty zbiór danych do analizy, łącząc złożone liczby z informacjami kontekstowymi

Na przykład, jeśli przeprowadzasz badania satysfakcji pracowników dzięki temu pracownicy będą zainteresowani udziałem w badaniu i nie będą się nudzić podczas wypełniania ankiet.

Czytaj więcej: Jak wzmocnić głos pracowników w organizacji?

Wdrożenie detektora zmęczenia ankietą

Wiesz, jak ludzie czasami zaczynają klikać w kółko tę samą odpowiedź, gdy są zmęczeni ankietą? Odpowiedzi, które zostały przesłane ze zmęczenia, nie mają żadnej wartości dodanej, szczególnie dla ważnych celów, takich jak badania użytkowników produktów . Excel może pomóc wykryć zmęczenie ankietą.

Oto jak można to sprawdzić: Ustawiasz formułę, która szuka wzorców w odpowiedziach, takich jak ktoś wybierający "3" pięć razy z rzędu. Jeśli to zauważy, w ankiecie Excela pojawi się czerwona flaga.

Załóżmy, że odpowiedzi w ankiecie znajdują się w kolumnach od B do K, a każdy wiersz reprezentuje innego respondenta. Chcesz oznaczyć, jeśli ktoś udzieli tej samej odpowiedzi 4 lub więcej razy z rzędu. Możesz użyć tej formuły w kolumnie L:

=IF(COUNTIF(B2:K2, MODE(B2:K2))>=4, "Potencjalne zmęczenie", "OK")

Oto jak to działa:

MODE(B2:K2) znajduje najczęstszą odpowiedź w wierszu

COUNTIF(B2:K2, MODE(B2:K2)) zlicza, ile razy pojawia się ta najczęstsza odpowiedź

Jeśli liczba ta wynosi 4 lub więcej, jest oznaczana jako "Potencjalne zmęczenie" W przeciwnym razie mówi "OK

Liczbę 4 można ustawić na wyższą lub niższą, zależnie od tego, jak rygorystyczna ma być.

Użyj podejścia "odwróconej piramidy

Wyobraź sobie, że wypełniasz formularz na stronie internetowej, który zaczyna się od bardzo technicznego pytania, wymagającego zbyt wiele myślenia, takiego jak "Jaka jest strategia Twojej organizacji w zakresie wdrażania architektury mikrousług w środowiskach natywnych dla chmury?" Może to być zniechęcające i możesz opuścić stronę internetową.

Wręcz przeciwnie, jeśli ankieta zaczyna się od następujących prostych pytań, możesz poczuć się swobodniej.

Q1: "Czy Twoja organizacja korzysta obecnie ze środowisk natywnych dla chmury?"

typ odpowiedzi:_ Tak/Nie

Q2: "Jaki jest główny powód, dla którego Twoja organizacja wdraża rozwiązania natywne dla chmury?"

typ odpowiedzi:_ Wielokrotnego wyboru (np. skalowalność, efektywność kosztowa, elastyczność, innowacyjność, inne)

Na tym właśnie polega podejście "odwróconej piramidy".

**Zacznij od łatwych pytań, na które respondent może szybko odpowiedzieć. Może to być pytanie o wiek lub częstotliwość korzystania z produktu. To jak ćwiczenia rozgrzewające dla ankietowanych

Następnie powoli przejdź do bardziej szczegółowych pytań. Możesz zapytać o konkretne funkcje, które im się podobają lub nie. Zanim przejdziesz do trudniejszych pytań, ankietowani będą już w stanie na nie odpowiedzieć.

Takie podejście działa, ponieważ jest naturalne. Buduje zaufanie i sprawia, że ludzie nie czują się przytłoczeni na samym początku. Ponadto, nawet jeśli ktoś zrezygnuje w połowie, to i tak uzyskasz przydatne informacje z tych wczesnych pytań.

Pamiętaj, że dobra ankieta jest jak płynna rozmowa - ułatwia ludziom wejście i utrzymuje ich odsetki do końca.

Limity korzystania z Excela do tworzenia ankiet

Podczas gdy Excel ma kilka świetnych funkcji w zakresie analizy danych, może nie być najlepszym narzędziem do zbierania surowych danych ankietowych. Oto dlaczego:

Brak przyjaznego dla użytkownika interfejsu

Excel nie jest najbardziej przyjaznym narzędziem do tworzenia ankiet.

Ma stromą krzywą uczenia się i złożony układ. Aby stworzyć atrakcyjną, przyjazną dla użytkownika ankietę w Excelu, potrzebne są zaawansowane umiejętności. Ponadto, projektowanie złożonych przepływów pytań i logiki może być szczególnie trudne w Excelu. Łatwiejszym rozwiązaniem może być skorzystanie z narzędzia zaprojektowanego specjalnie z myślą o ankietach.

Ograniczone typy pytań

Limity Excela w projektowaniu ankiet stają się widoczne, gdy weźmiemy pod uwagę typy pytań. Oczywiście, Excel świetnie nadaje się do podstawowych rzeczy, takich jak tekst, liczby i daty. Ale co, jeśli chcesz uzyskać wymyślne pytania?

Co jeśli chcesz dodać zdjęcia i poprosić użytkowników o wybranie ich ulubionych?

Nie chodzi o to, że nie można zrobić tych rzeczy w Excelu, ale to jak próba namalowania arcydzieła kredką. Może ci się to udać, ale prawdopodobnie będzie to ciężka praca.

W międzyczasie, dedykowany oprogramowanie do tworzenia formularzy ma łatwo dostępne wszystkie rodzaje pytań. Ułatwiają one tworzenie ankiet, które są odsetkami dla ludzi do wypełnienia i dają lepsze dane do pracy.

Trudność w gromadzeniu danych

Używanie Excela do ankiet może być trudne, jeśli chodzi o zbieranie danych. Ludzie zazwyczaj muszą wpisywać swoje odpowiedzi do pliku Excel. Zajmuje to więcej czasu i istnieje ryzyko popełnienia błędu.

Ponadto udostępnianie ankiet Excel online nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. To nie jest tak, jak w przypadku narzędzi ankietowych, gdzie można po prostu wysłać połączony link. W przypadku ankiet Excel często trzeba wysyłać pliki e-mailem w tę i z powrotem, co może być nieco kłopotliwe.

Nie są to przeszkody, ale mogą nieco spowolnić pracę.

Nieefektywne zarządzanie danymi

Excel nie jest również świetny w obsłudze dużych ilości danych ankietowych. Dużym problemem związanym z używaniem Excela do ankiet jest konieczność ręcznego wykonywania obliczeń. Musisz samodzielnie ustawić i zastosować formuły, co jest czasochłonne i żmudne.

Proces ten jest również podatny na błędy, takie jak nieprawidłowe wprowadzanie danych lub niewłaściwie zastosowane formuły, co prowadzi do niedokładnych wyników i niewiarygodnych ankiet.

Excel nie aktualizuje również automatycznie wyników ankiet w miarę napływania nowych danych. Wszelkie zmiany w danych wymagają ręcznego wprowadzania i przeliczania formuł. Utrudnia to uzyskanie na czas wglądu w surowe dane i komplikuje współpracę, ponieważ każdy musi upewnić się, że pracuje z najnowszą wersją.

Czytaj więcej: 10 najlepszych alternatyw dla formularzy Google w 2024 roku (Free & Paid)

Korzystanie z ClickUp Formularze do tworzenia i dystrybucji ankiet

Ustaliliśmy więc, że tworzenie i dystrybucja ankiet za pomocą Excela może nie być najlepszym pomysłem. Zamiast tego powinieneś wypróbować intuicyjne narzędzia do tworzenia formularzy z funkcją "przeciągnij i upuść", takie jak ClickUp aby zaoszczędzić czas i wysiłek.

Widok formularza ClickUp

Możesz łatwo zbudować ankietę za pomocą Widok formularza ClickUp'a wykonując te trzy proste kroki:

Otwórz wybraną Listę, Przestrzeń lub Folder

Kliknij przycisk + i wybierz Form

Nadaj mu nazwę i dodaj opis

Przeciągnij dowolne pole formularza z lewego panelu, aby wstawić je do formularza

Twórz ankiety za pomocą prostego przeciągania i upuszczania używając ClickUp Forms

Możesz także zbierać odpowiedzi, przypisywać je do członków zespołu i przekształcać je w zadania, które można podjąć. W ten sposób odpowiedzi na ankiety nie pozostaną bezczynne. Nie musisz nawet robić tego ręcznie; wystarczy zautomatyzować cykl pracy, który zamienia odpowiedzi z ankiet w zadania.

Ustawianie cykli pracy w celu konwertowania odpowiedzi z ankiet i kwestionariuszy na zadania

Wspomnieliśmy już, że Excel ma ograniczone typy pytań. W ClickUp jest inaczej! ClickUp ma ogromną różnorodność typów pól, w tym tekst, długi tekst, listę rozwijaną, etykiety, oceny, liczby, pieniądze i wiele innych.

Możesz nawet niestandardowo dostosować osoby przypisane, wiadomości odpowiedzi, awatary, motywy i kolory.

Po zakończeniu wypełniania formularza możesz udostępnić go swoim odbiorcom, kopiując bezpośredni link i wysyłając go do każdego, do kogo chcesz dotrzeć.

Dokumenty ClickUp

użyj prostego przycisku udostępniania, aby udostępniać formularz respondentom_

Można również użyć Dokumenty ClickUp aby zapisywać swoje pomysły i edytować je w czasie rzeczywistym wraz z zespołem. ClickUp Docs umożliwia bezpieczne udostępnianie dokumentów w ramach Teams z zachowaniem prywatności i kontroli edycji.

użyj ClickUp Docs, aby napisać i wkleić wszystkie pytania ankietowe lub pomysły w jednym dokumencie dla lepszej współpracy

ClickUp Dashboards

Celem ankiety jest uzyskanie cennych informacji. Pulpity ClickUp oferują cenne informacje biznesowe oparte na potrzebach ankiet.

Wyniki ankiet można połączyć z listą ClickUp, a następnie utworzyć pulpit z wykresami, grafami i tabelami. Pomaga to łatwo dostrzec trendy, porównać odpowiedzi i udostępniać spostrzeżenia swojemu zespołowi.

wizualizuj dane z ankiet i zbieraj przydatne informacje dzięki ClickUp Dashboards_

ClickUp Brain

Chcesz mieć pomysły na swoją ankietę? Możesz użyć ClickUp Brain , asystent AI ClickUp, do burzy mózgów. Jest to proste narzędzie AI, które odpowiada na wszelkie pytania. Zrobiliśmy mały eksperyment i poprosiliśmy AI do zrobienia ankiety. Oto odpowiedzi, które otrzymaliśmy.

tworzenie pytań ankietowych za pomocą ClickUp Brain_

Całkiem przydatne pytania, prawda? Możesz użyć ClickUp Brain w ten sam sposób. Po prostu wpisz dowolne zapytanie dotyczące tworzenia ankiety, a ClickUp Brain Ci pomoże.

Chcesz od razu rozpocząć tworzenie ankiety? ClickUp oferuje ogromną bibliotekę szablonów z ponad 1000 szablonów do wypróbowania. Oto kilka odpowiednich szablonów, które możesz wypróbować:

Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp jest

narzędzie do ankietowania pracowników które pomaga zebrać informacje na temat tego, jak pracownicy postrzegają kulturę firmy.

Na podstawie odpowiedzi udzielonych w ankiecie można zidentyfikować obszary wymagające poprawy i lepiej zrozumieć swoich pracowników. Oto jak można wykorzystać szablon:

Twórz spersonalizowane kwestionariusze z niestandardowymi pytaniami

Dostarczać cenne informacje zwrotne, które mogą pomóc w kształtowaniu polityk i strategii

Zbieranie opinii w czasie rzeczywistym od pracowników na dowolnym urządzeniu

Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

Szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp

Dowiedziałeś się już, jak utworzyć ankietę satysfakcji klienta w programie Excel, ale po skorzystaniu z szablonu Szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp trudno będzie ci do tego wrócić.

Dzięki temu szablonowi możesz zbierać niestandardowe opinie klientów i analizować wyniki ankiet, aby zrozumieć niestandardowe zachowania klientów. Szablon pomaga:

Zbierać opinie klientów w sposób terminowy i opłacalny

Zidentyfikować obszary wymagające poprawy dla Twojego Businessu

Analizować wyniki ankiet w celu tworzenia elementów działań

Szablon ankiety satysfakcji niestandardowego klienta

Szablon formularza opinii ClickUp Szablon formularza opinii ClickUp to konfigurowalny cyfrowy formularz do łatwego zbierania opinii i zarządzania nimi.

Oferuje różne typy pytań, integruje się z innymi funkcjami ClickUp w celu analizy i pomaga organizować i ustalać priorytety danych wejściowych w celu podjęcia działań usprawniających. Możesz uzyskać ogólną ocenę, powód oceny, zobaczyć poziomy klientów i nie tylko.

Szablon formularza opinii ClickUp

Tworzenie interaktywnych ankiet za pomocą ClickUp

Teraz, gdy już wiesz, jak utworzyć ankietę kwestionariuszową w programie Excel, wiesz również, że chociaż Excel niewątpliwie radzi sobie z podstawami, nie radzi sobie ze złożonością i wydajnością, których wymagają nowoczesne ankiety.

Mówiąc prościej, brakuje mu dynamicznych funkcji dedykowanej platformy ankietowej.

Wejdź na ClickUp, narzędzie, które wykracza poza bycie zwykłą platformą ankietową Alternatywa dla formularza Google Forms . Dzięki logice warunkowej, aktualizacjom w czasie rzeczywistym i zaawansowanemu raportowaniu, ClickUp umożliwia tworzenie angażujących ankiet, udostępnianie ich użytkownikom i uzyskiwanie istotnych informacji.

Gotowy do porzucenia arkuszy kalkulacyjnych i podniesienia poziomu swojej gry ankietowej? Zarejestruj się na ClickUp już dziś!