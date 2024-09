10 najlepszych programów do optymalizacji zapasów 2024

Zarządzanie zapasami jest krytycznym zadaniem dla każdego biznesu, ale oto zaskakujący fakt: przeciętny mały detalista w USA osiąga tylko dokładność inwentaryzacji 63% .

Winowajca? Często jest to błąd ludzki, prowadzący do kosztownych problemów, takich jak nadmierne zapasy lub nieodebrana sprzedaż.

Jeśli nadal polegasz na arkuszach kalkulacyjnych dla zarządzanie zapasami może to oznaczać ustawienie się w obliczu takich problemów.

Jest jednak dobra wiadomość! Nowoczesne platformy oprogramowania do optymalizacji zapasów mogą zmienić tę sytuację. Narzędzia te są wyposażone w funkcje zwiększające wydajność procesów łańcucha dostaw - od skanerów kodów kreskowych po integrację z elektroniczną wymianą danych (EDI).

Inwestycja w odpowiednie oprogramowanie może drastycznie obniżyć koszty zapasów, zwiększyć wydajność i zaoszczędzić czas. W ciągu ostatniego roku wraz z moim zespołem w ClickUp przetestowaliśmy i opracowaliśmy listę 10 najlepszych rozwiązań do optymalizacji zapasów w 2024 roku, podkreślając, dla kogo są one najbardziej odpowiednie, ich ceny i kluczowe funkcje.

Ale najpierw dowiedzmy się, czego należy szukać w oprogramowaniu do optymalizacji zapasów!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do optymalizacji zapasów?

Niezawodne oprogramowanie do optymalizacji zapasów musi być przede wszystkim dokładne. Oto, na co należy zwrócić uwagę, aby upewnić się, że skutecznie spełnia ono potrzeby biznesowe:

Śledzenie czasu rzeczywistego : Upewnij się, że dostawca zapewnia aktualne poziomy i ruchy zapasów, aby zapobiec brakom i nadmiernym zapasom

: Upewnij się, że dostawca zapewnia aktualne poziomy i ruchy zapasów, aby zapobiec brakom i nadmiernym zapasom Skanowanie kodów kreskowych : Wybierz systemy, które wspierają skanowanie kodów kreskowych w celu efektywnej identyfikacji i śledzenia produktów

: Wybierz systemy, które wspierają skanowanie kodów kreskowych w celu efektywnej identyfikacji i śledzenia produktów Możliwości integracji : Sprawdź, czy oprogramowanie integruje się z systemami POS, łańcuchem dostaw i systemami księgowymi w celu zapewnienia płynnego przepływu danych

: Sprawdź, czy oprogramowanie integruje się z systemami POS, łańcuchem dostaw i systemami księgowymi w celu zapewnienia płynnego przepływu danych Automatyzacja alertów : Poszukaj możliwości automatyzacji, aby otrzymywać automatyczne powiadomienia o niskim stanie zapasów, datach ważności i punktach ponownego zamówienia, aby zapobiec problemom z zapasami

: Poszukaj możliwości automatyzacji, aby otrzymywać automatyczne powiadomienia o niskim stanie zapasów, datach ważności i punktach ponownego zamówienia, aby zapobiec problemom z zapasami Wsparcie wielokanałowe : Wybierz oprogramowanie, które może zarządzać zapasami w różnych kanałach sprzedaży, aby je zsynchronizować

: Wybierz oprogramowanie, które może zarządzać zapasami w różnych kanałach sprzedaży, aby je zsynchronizować Dostępność mobilna : Upewnij się, że systemy inwentaryzacji są kompatybilne z różnymi urządzeniami, aby zwiększyć elastyczność i zarządzanie w ruchu

: Upewnij się, że systemy inwentaryzacji są kompatybilne z różnymi urządzeniami, aby zwiększyć elastyczność i zarządzanie w ruchu Skalowalność : Poszukaj narzędzi, które mogą rozwijać się wraz z Twoim Businessem, obsługując zwiększoną ilość danych i złożoność inwentaryzacji w miarę rozwoju firmy

: Poszukaj narzędzi, które mogą rozwijać się wraz z Twoim Businessem, obsługując zwiększoną ilość danych i złożoność inwentaryzacji w miarę rozwoju firmy Przyjazny interfejs: Wybierz intuicyjną platformę, która skróci czas szkolenia i zwiększy wydajność zespołu

10 najlepszych programów do optymalizacji zapasów w 2024 roku

Na poniższej liście przedstawiam najlepsze narzędzia do optymalizacji zapasów w 2024 roku. Przedstawię również krótki przegląd każdego narzędzia, abyś mógł łatwo porównać dostępne opcje.

1. ClickUp (najlepszy do planowania, zarządzania i optymalizacji zapasów)

Jeśli szukasz narzędzia, które wyróżnia się w planowaniu i optymalizacji zapasów, ClickUp może być właśnie tym, czego potrzebujesz.

ClickUp to narzędzie do zarządzania operacjami dla Businessu każdej wielkości, od małych startupów po duże Enterprise. Świetnie nadaje się do obsługi operacji eCommerce, zarządzania zapasami produktów i ustawienia celów.

Bądź na bieżąco z danymi inwentaryzacyjnymi w czasie rzeczywistym dzięki platformie zarządzania projektami ClickUp

Z Rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami możesz uprościć swoje procesy dzięki konfigurowalnym pulpitom, które pokazują wskaźniki w czasie rzeczywistym, śledzić zapasy za pomocą zorganizowanych list i automatyzować cykle pracy, aby zadania przebiegały płynnie. Pulpity nawigacyjne ClickUp są niezwykle wszechstronne, oferując 360° widok informacji o produkcie

Wizualizuj dostępne produkty, stany magazynowe i inne zapasy na pulpitach ClickUp

Możesz dostosować interfejs do swoich potrzeb, dzięki opcjom niestandardowych statusów, tabel i narzędzi do raportowania. Ponadto widżety pulpitu umożliwiają łatwe pobieranie kluczowych danych, takich jak śledzenie czasu i wykresy, zwiększając wydajność zapasów.

Jeśli wolisz układy strukturalne, Widok tabeli ClickUp'a może przyciągnąć uwagę.

Analizuj dane bez wysiłku w celu uporządkowanego zarządzania informacjami dzięki widokowi tabeli ClickUp

Pozwala on organizować budżety, zapasy i dane klientów w uporządkowanym formacie wierszy i kolumn. Tworzenie Pola niestandardowe ClickUp do rejestrowania praktycznie wszystkiego - postępu zadania, załączników do plików, ocen w gwiazdkach i ponad 15 typów pól.

Jeśli chcesz śledzić ruch i dostępność zapasów, gotowe szablony ClickUp są niezwykle wydajne. Instancja Szablon zarządzania zapasami ClickUp upraszcza obsługę dużych lub złożonych zapasów. Pomaga śledzić poziomy zapasów, ruchy zapasów i zmiany kosztów oraz organizować informacje o produktach w przyjaznej dla użytkownika bazie danych.

Zarządzaj zapasami i zawsze uzupełniaj zapasy na czas dzięki szablonowi do zarządzania zapasami ClickUp

Ten szablon pomaga również:

Monitorować poziomy zapasów, dostępność zapasów, ruchy i wahania kosztów

Organizować szczegóły produktów, w tym ceny i zdjęcia, w przyjaznej dla użytkownika bazie danych

Analizować trendy w zapasach, aby podejmować świadome decyzje o uzupełnianiu zapasów

Szablon raportu z inwentaryzacji ClickUp dodatkowo zwiększa dokładność śledzenia poziomów produktów, oferuje wgląd w łańcuch dostaw i usprawnia proces zamawiania. Szablon ten pozwala również na ustawienie celów dotyczących zapasów, przewidywanie popytu, zapewniając wyprzedzenie potencjalnych niedoborów.

Śledzenie stanów magazynowych i szybka identyfikacja niedoborów dzięki szablonowi raportowania stanów magazynowych

Ten szablon pozwala na:

Szybką wizualizację stanów magazynowych na pierwszy rzut oka

Łatwa aktualizacja danych bez wprowadzania kodu

Organizowanie produktów w kategorie w celu łatwej nawigacji

Automatyzacja ClickUp to kolejna funkcja, która może znacznie usprawnić zarządzanie zapasami poprzez usprawnienie powtarzalnych zadań i ograniczenie błędów ręcznych. Dzięki automatyzacji można ustawić wyzwalacze, które automatycznie aktualizują stany magazynowe po dodaniu lub usunięciu elementów, zapewniając dokładność w czasie rzeczywistym.

Automatyzacja zarządzania zapasami dzięki ClickUp Automations

Powiadomienia można skonfigurować tak, aby alarmowały, gdy zapasy osiągną poziom krytyczny, podpowiedź do szybkiego podejmowania decyzji i uzupełniania zapasów. Dodatkowo, automatyzacja klienta może być wykorzystywana do kategoryzowania i organizowania danych dotyczących zapasów, ułatwiając śledzenie i analizowanie trendów. Nie tylko oszczędza to czas, ale także pomaga podejmować świadome decyzje, ostatecznie zwiększając wydajność i produktywność w zarządzaniu zapasami.

ClickUp najlepsze funkcje

Obsługa uzupełniania zapasów i dostaw produktów za pomocąWidok kalendarza ClickUp. Widok harmonogramów realizacji zamówień i zadań w czasie rzeczywistym za pośrednictwem współpracujących osi czasu i kalendarzy zasobów

Ustawienie przypomnień o uzupełnieniu zapasów za pomocąPowtarzające się zadania ClickUp* Integracje ClickUp z platformami eCommerce zapewniają dokładną synchronizację danych magazynowych w celu optymalizacji operacji Business i podejmowania świadomych decyzji

Śledzenie sprzedaży produktów i zarządzanie obciążeniem za pomocą praktycznych narzędzi do planowania, w tym gotowych iszablony list dostawców Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się związanej z wysokim stopniem niestandardowych ustawień

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się w celu wyceny

Skontaktuj się w celu wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za obszar roboczy na członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 opinii)

4,7/5 (ponad 9 500 opinii) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Zoho Inventory (najlepsze dla małych i średnich firm)

przez Zoho Inventory Zoho jest dostawcą kompleksowego pakietu oprogramowania, który obejmuje różne aplikacje, takie jak Zoho CRM, system helpdesk i Zoho Inventory.

Zoho Inventory oferuje funkcje takie jak śledzenie zapasów, zarządzanie zamówieniami i zarządzanie magazynem, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm.

Zoho integruje się z popularnymi platformami eCommerce, takimi jak Shopify, Amazon, Etsy, eBay i ZohoCommerce. Chociaż opcje integracji są nieco ograniczone, Zoho pozostaje konkurencyjne cenowo w porównaniu do innych platform eCommerce zarządzanie zapasami w eCommerce rozwiązania.

Najlepsze funkcje Zoho Inventory

Efektywne zarządzanie zapasami przy użyciu kodów kreskowych i technologii identyfikacji radiowej (RFID)

Zapewnienie terminowej rotacji produktów w przypadku towarów łatwo psujących się

Oceny przesyłek w czasie rzeczywistym od głównych globalnych dostawców

Limity Zoho Inventory

Ograniczona integracja z platformami eCommerce i platformami handlowymi

Ceny oparte są na miesięcznym wolumenie zamówień, co wymaga aktualizacji planu w miarę rozwoju firmy

Cennik Zoho Inventory

Free Plan (50 zamówień i tylko jeden użytkownik)

(50 zamówień i tylko jeden użytkownik) Standardowy: 39 USD/miesiąc na organizację (z 500 zamówieniami miesięcznie i dwoma użytkownikami)

39 USD/miesiąc na organizację (z 500 zamówieniami miesięcznie i dwoma użytkownikami) Professional: $99/miesiąc na organizację (z 3000 zamówień miesięcznie i dwoma użytkownikami)

$99/miesiąc na organizację (z 3000 zamówień miesięcznie i dwoma użytkownikami) Premium: $159/miesiąc na organizację (z 7500 miesięcznymi zamówieniami i dwoma użytkownikami)

$159/miesiąc na organizację (z 7500 miesięcznymi zamówieniami i dwoma użytkownikami) Enterprise: 299 USD miesięcznie na organizację (z 15000 zamówień miesięcznie i siedmioma użytkownikami)

Zoho Inventory oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 90 recenzji)

4.4/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.5/5 (380+ opinii)

3. Fishbowl Inventory (najlepsze oprogramowanie do zarządzania zapasami w chmurze)

przez Inwentaryzacja Fishbowl Wysoko cenione oprogramowanie do zarządzania zapasami i łańcuchem dostaw, Fishbowl płynnie integruje się z QuickBooks w celu usprawnienia procesów magazynowych. Zwiększa dokładność dzięki skanowaniu kodów kreskowych, zapewniając precyzyjne śledzenie elementów w całym łańcuchu dostaw i wsparcie monitorowania zapasów w czasie rzeczywistym w wielu lokalizacjach - idealne dla operacji na dużą skalę.

Funkcja śledzenia części oprogramowania pozwala monitorować zapasy przy użyciu numerów seryjnych, numerów partii lub terminów ważności, co zwiększa identyfikowalność i zgodność, szczególnie w branżach o surowych przepisach.

Najlepsze funkcje Fishbowl Inventory

Dobrze nadaje się dla dużych firm spedycyjnych i producentów

Automatyzacja danych powstania zamówień zakupu w oparciu o trendy sprzedaży i wymagania dotyczące zapasów dzięki systemowi zarządzania zamówieniami Fishbowl

Dostęp i zarządzanie zapasami w podróży dzięki aplikacji mobilnej

Fishbowl Inventory limit

Może być kosztowne dla firm z wieloma użytkownikami

Dodatkowe funkcje wiążą się z dodatkowymi kosztami

Cennik Fishbowl Inventory

Fishbowl Drive : 349 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników

: 349 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników Fishbowl Advanced: 399 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników

Fishbowl Inventory oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 200 recenzji)

4/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 900 recenzji)

4. Cin7 (najlepszy dla sprzedawców omnichannel)

przez Cin7 Cin7 to oparte na chmurze narzędzie do zarządzania zapasami dostępne za darmo dla sklepów Shopify eCommerce. Może pochwalić się zakresem funkcji i integracji platform.

Ten internetowy system wykorzystuje metodę Kanban w celu ułatwienia uzupełniania zapasów i ponownego zamawiania oraz zawiera funkcje księgowe, takie jak metoda FIFO (First In, First Out).

Cin7 wyróżnia się opłacalnymi cenami dla firm każdej wielkości i możliwością obsługi nieograniczonej liczby jednostek magazynowych (SKU).

Najlepsze funkcje Cin7

Płynne przenoszenie zapasów między magazynami

Szybkie generowanie zamówień zakupu dzięki funkcjom automatyzacji

Dostęp do systemów POS i skanowanie kodów kreskowych we wszystkich planach

Limity Cin7

W podstawowym planie brakuje funkcji takich jak połączenia EDI i konfiguracje 3PL

Nie ma dostępnych planów Free ani wersji próbnych

Ceny Cin7

Cin7 Core Standard : Od 349 USD/miesiąc

: Od 349 USD/miesiąc Cin7 Core Pro : Od 599 USD/miesiąc

: Od 599 USD/miesiąc Cin7 Core Advanced: Od 999 USD/miesiąc

Cin7 (Core) oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 200 recenzji)

4.2/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 700 recenzji)

5. Ordoro (najlepszy do wysyłki i realizacji)

przez Ordoro Ordoro oferuje funkcje, które pozwalają zarządzać wysyłką, obsługiwać dropshipping zapasów, otwarty dostęp do API i zaawansowaną analitykę. Platforma umożliwia płynną integrację różnych kanałów sprzedaży w celu usprawnienia procesów realizacji.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz 100 elementami zapasów, czy 500 000 zamówień miesięcznie, kompleksowa struktura danych eksportowych i system księgowy Ordoro mogą uprościć zarządzanie zapasami.

Najlepsze funkcje Ordoro

Oferuje nowoczesną automatyzację zakupów dla usprawnienia operacji

Umożliwia scentralizowane zarządzanie dla Business z wieloma magazynami

Połączenie z popularnymi platformami eCommerce, takimi jak Shopify, Magento i WooCommerce

Limity Ordoro

Brak wersji mobilnej, w przeciwieństwie do wielu innych opcji oprogramowania do inwentaryzacji

Ceny mogą być wysokie dla małych firm

Ceny Ordoro

Wysyłka : Free

: Free Zapasy : 349 USD/miesiąc

: 349 USD/miesiąc Dropshipping: 299 USD/miesiąc

Ordoro oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.8/5 (70+ recenzji)

6. QuickBooks E-commerce (najlepszy dla rozwijających się biznesów e-commerce)

przez QuickBooks Znany z przyjaznego dla użytkownika interfejsu i rozbudowanych funkcji, QuickBooks Commerce (dawniej TradeGecko) pomaga Businessowi efektywnie zarządzać zapasami, automatyzować cykle pracy i analizować wydajność.

Możliwości narzędzia w zakresie automatyzacji pozwalają firmom usprawnić powtarzalne zadania i zmniejszyć liczbę błędów popełnianych ręcznie. Dzięki automatyzacji procesów, takich jak realizacja zamówień, generowanie zamówień zakupu i korekty zapasów, narzędzie usprawnia operacje i pomaga zaoszczędzić czas.

Najlepsze funkcje QuickBooks E-commerce

Bezproblemowe połączenie z Xero w celu usprawnienia księgowości

Monitorowanie poziomu zapasów w wielu lokalizacjach i kanałach

Optymalizacja operacji magazynowych dzięki funkcjom takim jak zarządzanie lokalizacją pojemników i listy kompletacyjne

Limity QuickBooks E-commerce

Niektórzy użytkownicy zgłaszają stromą krzywą uczenia się przy pierwszym użyciu oprogramowania

Ograniczone opcje niestandardowe dla konkretnych potrzeb biznesowych

Ceny QuickBooks E-commerce

Prosty start: 35 USD/miesiąc

35 USD/miesiąc Essentials: $65/miesiąc

$65/miesiąc Plus: $99/miesiąc

$99/miesiąc Zaawansowany: 235 USD/miesiąc

TradeGecko (QuickBooks E-commerce) oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: N/A

7. DEAR Systems (najlepszy do produkcji i sprzedaży hurtowej)

przez Systemy DEAR Będąc rozwiązaniem ERP opartym na chmurze, DEAR Systems eliminuje potrzebę kosztownej infrastruktury IT, takiej jak serwery i przełączniki.

Dzięki temu narzędziu można efektywnie zarządzać wszystkim, od surowców po wyroby gotowe, zapewniając płynny przebieg łańcucha dostaw od początku do końca. Jedną z wyróżniających się funkcji jest możliwość prognozy popytu, która pozwala dokładnie przewidzieć zapotrzebowanie na zapasy, minimalizując nadmierne zapasy i braki magazynowe.

Moduł procurement platformy usprawnia podejmowanie decyzji zakupowych z dokładnością i wydajnością. Pełni on funkcję strony z informacjami o dostawcach i narzędziami do raportowania finansowego.

Dla firm, które nadal polegają na ręcznych metodach planowania popytu, DEAR Systems oferuje narzędzia, które mogą zastąpić przestarzałe planowanie obciążenia w Excelu z bardziej wydajnymi, zautomatyzowanymi procesami. Zapewnia to idealne dopasowanie przebiegu produkcji do popytu, maksymalizując wydajność i minimalizując ilość odpadów.

Najlepsze funkcje DEAR Systems

Zidentyfikuj i usprawnij każdy krok łańcucha dostaw dziękianaliza łańcucha wartości* Otrzymuj powiadomienia, aby podpowiedzieć zamówienia uzupełniające, gdy zapasy są na wyczerpaniu, dzięki alertom dotyczącym punktu ponownego zamówienia

Dostęp do ponad 300 standardowych raportów zapewniających szczegółowe informacje

Limity DEAR Systems

Wysoki koszt może stanowić barierę dla małych Businessów

Cennik DEAR Systems

Zaczyna się od 249 USD/miesiąc dla 5 użytkowników

Oceny i recenzje DEAR Systems

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: Niedostępne

Przeczytaj również: Przetestowaliśmy 10 najlepszych programów do zarządzania zakupami w 2024 roku

8. NetSuite ERP (najlepsze do zarządzania zapasami na poziomie Enterprise)

przez NetSuite ERP NetSuite ERP oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, które obejmują wszystko, od zarządzania finansami po kontrolę zapasów, dzięki czemu jest to kompleksowe rozwiązanie dla firm, które chcą zwiększyć wydajność i napędzać wzrost.

Pulpity nawigacyjne systemu w czasie rzeczywistym zapewniają pełny przegląd procesów zarządzania zapasami, pomagając w podejmowaniu decyzji opartych na danych.

NetSuite ERP zapewnia widoczność w czasie rzeczywistym poziomów zapasów, prognozy popytu i zarządzania zamówieniami, zapewniając, że odpowiednie produkty znajdują się we właściwym miejscu we właściwym czasie. Pomaga to obniżyć koszty magazynowania i zminimalizować ryzyko przerw w dostawach, ostatecznie zwiększając zadowolenie klientów.

Platforma płynnie integruje się z oprogramowanie logistyczne dostawca kompleksowej widoczności i kontroli nad operacjami.

Najlepsze funkcje NetSuite ERP

Łatwe zarządzanie wieloma spółkami zależnymi, jednostkami Business i podmiotami prawnymi przy wsparciu wielu języków i walut

Optymalizacja planowania w czasie rzeczywistym i efektywne zarządzanie zapasami za pomocą kalendarzy i wykresów Gantta

Zyskaj globalną widoczność dzięki zarządzaniu lokalizacją dostawców, planowaniu wymagań dystrybucji i narzędziom do planowania w wielu lokalizacjach

Limity NetSuite ERP

Stroma krzywa uczenia się, szczególnie podczas niestandardowego dostosowywania platformy ERP

Istnieją ograniczenia dotyczące typów dokumentów, które można eksportować, i nie wszystkie informacje są przesyłane poprawnie

Ceny NetSuite ERP

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje NetSuite ERP

G2: 4/5 (ponad 3 000 opinii)

4/5 (ponad 3 000 opinii) Capterra: 4,2/5 (ponad 1 500 recenzji)

Przeczytaj również: 10 Free szablonów inwentaryzacji dla Excela, Arkuszy i ClickUp

9. SAP IBP (najlepszy do optymalizacji zapasów w złożonych łańcuchach dostaw)

przez SAP IBP Wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego i dane w czasie rzeczywistym, SAP IBP dokładnie przewiduje przyszły popyt, umożliwiając firmom dostosowanie poziomu zapasów do potrzeb rynku.

Kolejną kluczową funkcją jest multi-echelon inventory optimization (MEIO). SAP IBP pozwala Business na optymalizację zapasów w wielu lokalizacjach i poziomach w łańcuchu dostaw. Funkcja ta uwzględnia współzależności między różnymi poziomami zapasów, umożliwiając bardziej efektywną dystrybucję i redukcję nadmiernych zapasów przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu usług.

Wspiera również planowanie scenariuszy, umożliwiając firmom ocenę potencjalnych wyników różnych decyzji, takich jak zmiany w czasie realizacji dostaw lub zmiany w popycie niestandardowym, i wybór najbardziej efektywnej strategii.

Najlepsze funkcje SAP IBP

Uzyskanie kompleksowej widoczności, alertów i analiz w celu pomiaru wydajności, przewidywania zakłóceń i wyprzedzania problemów

Przeprowadzanie symulacji w czasie rzeczywistym dla różnych scenariuszy biznesowych, aby sprostać rosnącym wymaganiom biznesu

Wsparcie płynnej integracji z innymi systemami SAP i aplikacjami innych firm w celu zwiększenia funkcji

Limity SAP IBP

Krzywa uczenia się ze względu na złożoność i rozszerzenie funkcji

Narzędzie wykorzystuje technologię RDP dla niektórych procesów, która nie jest najnowszą dostępną technologią

Ceny SAP IBP

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SAP IBP

G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

4.3/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

inFlow Inventory (najlepsze rozwiązanie do przyjaznego dla użytkownika zarządzania zapasami)

przez inFlow Inventory inFlow Inventory jest dostosowany do upraszczania kontroli zapasów dla firm każdej wielkości. Centralizuje dane dotyczące zapasów i zamówień, zapewniając widoczność w czasie rzeczywistym poziomów zapasów i ruchów w centrach dystrybucji.

Niektóre z kluczowych funkcji obejmują kodowanie kreskowe, zarządzanie magazynem w wielu lokalizacjach i szczegółową analizę, umożliwiając wydajne śledzenie, zmianę zamówień i optymalizację zapasów.

inFlow Inventory najlepsze funkcje

Płynna integracja z różnymi platformami sprzedaży eCommerce, w tym z internetowymi platformami handlowymi, witrynami internetowymi i sklepami fizycznymi, w celu zarządzania zapasami z poziomu jednego interfejsu

Większa dokładność i wydajność przyjmowania, kompletowania i zarządzania zapasami dzięki skanowaniu kodów kreskowych i RFID (Radio-Frequency Identification)

Tworzenie, przetwarzanie i śledzenie zamówień oraz projektowanie szablonów zamówień dla przyszłych cykli zakupowych

inFlow Inventory limits

Problemy ze skalowalnością dla dużych lub szybko rozwijających się biznesów eCommerce

Cennik inFlow Inventory

Przedsiębiorca : 110 USD/miesiąc

: 110 USD/miesiąc Small Business : 279 USD/miesiąc

: 279 USD/miesiąc Średniej wielkości : $549/miesiąc

: $549/miesiąc Enterprise: $1319/miesiąc

inFlow Inventory oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 30 recenzji)

4.1/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 450 recenzji)

Przeczytaj również: Co to jest notatka dotycząca otrzymanych towarów (GRN) i dlaczego jest ważna?

Wybór najlepszego oprogramowania do optymalizacji zapasów dla Twojego Businessu

W miarę rozwoju Business, ręczne śledzenie zapasów staje się coraz trudniejsze, prowadząc do błędów, niewłaściwych elementów i opóźnień w realizacji zamówień - problemów, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność firmy.

Przejście na oparty na chmurze system optymalizacji zapasów może być przełomowe. Upraszcza on monitorowanie zapasów, ułatwiając zarządzanie poziomami zapasów, zmniejszając liczbę błędów i usprawniając przetwarzanie zamówień.

Jeśli jesteś menedżerem ds. zapasów lub właścicielem firmy, ClickUp oferuje potężne rozwiązanie do optymalizacji zarządzania zapasami. Jego funkcje obejmują śledzenie czasu rzeczywistego, automatyzację cyklu pracy i konfigurowalne pulpity, dzięki czemu procesy magazynowe są tak płynne i efektywne, jak to tylko możliwe. Zarejestruj się w ClickUp za darmo już dziś i przekonaj się sam!