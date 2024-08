10 najlepszych programów do zarządzania zapasami w 2024 roku (recenzje i ceny)

Czy stoisz przed ciągłymi wyzwaniami związanymi ze śledzeniem stanów magazynowych?

Ręczne zarządzanie poziomami zapasów jest prawdziwym wyzwaniem. Wynik? Błędy, zagubione elementy i ból głowy związany z terminową realizacją zamówień.

Wraz ze wzrostem liczby zapasów i kanałów dystrybucji, stres związany z zarządzaniem poziomem zapasów będzie się nasilał.

Większość niesprzedanych zapasów wynika z możliwych do uniknięcia problemów ze wskaźnikami rotacji zapasów. Słabe zaplecze operacyjne może negatywnie wpłynąć na świadczenie usług, prowadząc do zepsucia doświadczeń klientów i negatywnego postrzegania marki, co może zaszkodzić Twojemu biznesowi.

Na szczęście korzystanie z systemu zarządzania opartego na chmurze jest najskuteczniejszą metodą monitorowania zapasów, śledzenia ich od pozyskania do sprzedaży.

Chociaż w Internecie dostępnych jest wiele opcji oprogramowania do zarządzania zapasami, pozostaje kluczowe pytanie: ile z nich naprawdę wywarło znaczący wpływ na łańcuchy dostaw?

Niezależnie od tego, czy jesteś sprzedawcą detalicznym, menedżerem czy właścicielem firmy, po dokładnych badaniach starannie wybraliśmy najlepsze systemy zarządzania zapasami, aby usprawnić inwentaryzację i operacje biznesowe.

Czego należy szukać w narzędziach do zarządzania zapasami

Dobry zarządzanie zapasami narzędzie musi priorytetowo traktować dokładność. Poniższe atrybuty są podstawowymi wskaźnikami niezawodnego i dobrego systemu lub oprogramowania do zarządzania zapasami, które należy wziąć pod uwagę:

Łatwość obsługi: Rozważ platformy z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i minimalną krzywą uczenia się

Rozważ platformy z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i minimalną krzywą uczenia się Synchronizacja na żywo: Dane dotyczące zapasów powinny być aktualne i aktywne we wszystkich magazynach i kanałach sprzedaży, z regulacjami w czasie rzeczywistym

Dane dotyczące zapasów powinny być aktualne i aktywne we wszystkich magazynach i kanałach sprzedaży, z regulacjami w czasie rzeczywistym Skanowanie kodów kreskowych: System powinien wspierać skanowanie kodów kreskowych w celu łatwiejszej identyfikacji i śledzenia produktów

System powinien wspierać skanowanie kodów kreskowych w celu łatwiejszej identyfikacji i śledzenia produktów Powiadomienia o stanach magazynowych: Wsparcie dla ustawień powiadomień i alertów informujących, kiedy produkt jest niedostępny w sprzedaży i wymaga uzupełnienia zapasów

Wsparcie dla ustawień powiadomień i alertów informujących, kiedy produkt jest niedostępny w sprzedaży i wymaga uzupełnienia zapasów Skalowalność : Business rozwija się z czasem. Poszukaj narzędzia, które może rozwijać się wraz z Twoim biznesem, dostosowując się do zwiększonej złożoności danych i śledzenia zapasów

: Business rozwija się z czasem. Poszukaj narzędzia, które może rozwijać się wraz z Twoim biznesem, dostosowując się do zwiększonej złożoności danych i śledzenia zapasów Dostępność mobilna: Mobilność w zarządzaniu zapasami zwiększa możliwości adaptacyjne; dlatego szukaj systemów inwentaryzacji, które są kompatybilne z szerokim zakresem urządzeń

Mobilność w zarządzaniu zapasami zwiększa możliwości adaptacyjne; dlatego szukaj systemów inwentaryzacji, które są kompatybilne z szerokim zakresem urządzeń Automatyzacja: Wybierz platformy, które umożliwiają automatyzacjępowtarzalne zadania i zmniejszają zależność od ludzkich danych wejściowych ze względu na możliwość błędu ludzkiego

Wybierz platformy, które umożliwiają automatyzacjępowtarzalne zadania i zmniejszają zależność od ludzkich danych wejściowych ze względu na możliwość błędu ludzkiego Możliwości integracji: Wybierz narzędzia, które integrują się z innymi narzędziami biznesowymi, aby zapewnić usprawniony cykl pracy

10 najlepszych programów do zarządzania zapasami w 2024 roku

1. ClickUp

Użyj ClickUp do zarządzania projektami z ponad 15 widokami, wstępnie zaprojektowanymi szablonami i licznymi funkcjami efektywnej współpracy Inwentaryzacja ClickUp jest oprogamowanie do zarządzania operacjami inwentaryzacji które upraszcza zarządzanie dużymi lub złożonymi zapasami. Analizuj istotne trendy w zapasach, aby podejmować oparte na danych decyzje dotyczące potrzeb w zakresie uzupełniania zapasów.

Możesz chcieć śledzić ruch zapasów i ich dostępność; ClickUp oferuje gotowe szablony o sprawdzonej przez użytkowników najwyższej wydajności.

The Pulpity ClickUp zapewniają widok 360° informacji o produkcie. Pulpit dostarcza konfigurowalny interfejs z dostosowanymi statusami, tabelami i narzędziami do raportowania. Można łatwo dodawać widżety pulpitu, aby uzyskać dostęp do przydatnych danych, takich jak śledzenie czasu i prędkość sprintu i ciesz się wydajnością zapasów!

ClickUp najlepsze funkcje

Niestandardowe pulpity : Zarządzaj zapasami, analizując dostępne produkty i te, których nie ma w magazynie, dzięki niestandardowym pulpitom

: Zarządzaj zapasami, analizując dostępne produkty i te, których nie ma w magazynie, dzięki niestandardowym pulpitom Widok tabeli w ClickUp : Stwórz ustrukturyzowany układ za pomocą wierszy i kolumn do zarządzania budżetami, zapasami i informacjami o klientach

Stwórz ustrukturyzowany układ za pomocą wierszy i kolumn do zarządzania budżetami, zapasami i informacjami o klientach Raportowanie : Generowanie raportów dotyczących zapasów w celu określenia wydajności produktu lub usługi, ograniczeń produktu i kilku innych

: Generowanie raportów dotyczących zapasów w celu określenia wydajności produktu lub usługi, ograniczeń produktu i kilku innych Kalendarze i osie czasu: Widok harmonogramu realizacji zamówień i zadań w czasie rzeczywistym dzięki współpracującym ośmiom czasu ikalendarze zasobów

Śledzenie wydajności zapasów w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp

Planowanie produktów: Szybko identyfikuj i śledź sprzedaż produktów dzięki praktycznej pracy izasoby do planowania obciążeńw tymgotowe szablony *Dostosowywana automatyzacja: Sprawdzone jako najlepsze oprogramowanie do zarządzania zapasami dzięki możliwości automatyzacji przypisywania dostaw i sprzedaży

Limity ClickUp

ClickUp może nie działać szybko na niektórych telefonach komórkowych (jeszcze)

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

: 7 USD miesięcznie za użytkownika Business : 12 USD miesięcznie na użytkownika

: 12 USD miesięcznie na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp opinie i oceny

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 3,000 recenzji)

2. Zoho Inventory

przez Zoho Inventory Zoho to pakiet oprogramowania typu "wszystko w jednym", który oferuje różnorodne aplikacje, w tym Zoho CRM, platformę helpdesk i system Zoho Inventory.

Zoho Inventory oferuje śledzenie zapasów, zarządzanie zamówieniami i zarządzanie magazynem, najlepiej nadaje się tylko dla małych i średnich Business.

Zoho oferuje mnóstwo integracji z platformami e-commerce, takimi jak Shopify, Amazon, Etsy, eBay marketplace i Zoho Commerce. Pomimo limitu integracji, Zoho oferuje konkurencyjną cenę w porównaniu do innych rozwiązań do inwentaryzacji narzędzi do zarządzania zapasami .

Najlepsze funkcje Zoho

Najlepsze rozwiązanie dla małych Business, drop shipperów i małych firm e-commerce

Łatwa integracja z innymi aplikacjami w pakiecie oprogramowania do inwentaryzacji Zoho

Free i tanie plany już od 29 USD

Dostęp do ocen wysyłek w czasie rzeczywistym od głównych przewoźników na całym świecie

Limity Zoho

Mniej platform e-commerce i integracji z rynkiem

Ceny zależą od miesięcznych zamówień, ponieważ zwiększenie obciążenia firmy wymaga aktualizacji planu

Cennik Zoho

Free Plan : (tylko 50 zamówień i 1 użytkownik)

: (tylko 50 zamówień i 1 użytkownik) Standard : $29 miesięcznie (na organizację z 500 miesięcznymi zamówieniami i 2 użytkownikami)

: $29 miesięcznie (na organizację z 500 miesięcznymi zamówieniami i 2 użytkownikami) Profesjonalny : 79 USD (na organizację z 3000 zamówień miesięcznie i 2 użytkownikami)

: 79 USD (na organizację z 3000 zamówień miesięcznie i 2 użytkownikami) Premium : $129 (na organizację z 7500 miesięcznymi zamówieniami i 2 użytkownikami)

: $129 (na organizację z 7500 miesięcznymi zamówieniami i 2 użytkownikami) Enterprise: $249 (na organizację z 15000 miesięcznych zamówień i 7 użytkowników)

Oceny i recenzje Zoho

G2 : 4.3/5 (80+ recenzji)

: 4.3/5 (80+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (350+ recenzji)

3. Cin7

przez Cin7 Cin7 to rozwiązanie do inwentaryzacji w chmurze dostępne za darmo dla sklepów e-commerce Shopify i ma kilka funkcji i łączników platform.

Oparte na sieci zarządzanie operacjami platforma wykorzystuje technikę Kanban do uzupełniania zapasów i zmiany kolejności oraz oferuje funkcje księgowe, takie jak metoda FIFO (first in, first out).

Cin7 wyróżnia się ponadto przystępnymi cenami dla wszelkiego rodzaju Enterprise i nieskończonym obciążeniem jednostek magazynowych (SKU).

Najlepsze funkcje Cin7

Łatwa migracja zapasów między magazynami

Szybkie tworzenie zamówień zakupu dzięki funkcji automatyzacji zamówień zakupu

Umożliwia korzystanie z systemów POS i skanowania kodów kreskowych we wszystkich planach

Limity Cin7

Plan podstawowy nie obejmuje połączeń elektronicznej wymiany danych (EDI) i konfiguracji 3PL

Brak planu Free i bezpłatnej wersji próbnej

Ceny Cin7

Cin7 Core Standard : 349 USD miesięcznie Pro : 599 USD miesięcznie Zaawansowany : $999 miesięcznie

Cin7 Omn: Ceny niestandardowe

Cin7 oceny i recenzje

Cin7 Core G2: 4.1/5 (75+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 400 recenzji)

Cin7 Omni G2: 3.7/5 (75+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (550+ recenzji)



4. ShipBob WMS

przez ShipBob ShipBob Warehouse Management System (WMS) to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania zapasami, które dobrze współpracuje z logistyką zewnętrzną (3PL) i realizacją hybrydową.

Narzędzia łańcucha dostaw, inwentaryzacji i wysyłki dostarczane przez oprogramowanie do zarządzania magazynem sprawiają, że obsługa i wysyłka zamówień z różnych lokalizacji jest prosta i bezproblemowa dla przewoźników.

Najlepsze funkcje ShipBob WMS

Idealny dla większych firm hurtowych B2B i omnichannel, które potrzebują kompleksowego zarządzania łańcuchem dostaw

Automatyczne systemy kompletacji zamówień

ShipBob WMS limity

Plany cenowe są niespójne i nieprzejrzyste

Narzędzie ma stromą krzywą uczenia się

Cennik ShipBob WMS

Plany cenowe ShipBob zależą od funkcji magazynu i całkowitych potrzeb związanych z realizacją zamówień. Aby uzyskać niestandardową cenę, musisz skontaktować się bezpośrednio z zespołem sprzedaży, podając szczegółowe informacje na temat swojego biznesu i wymagań dotyczących zapasów.

ShipBob WMS oceny i recenzje

G2 : 3.6/5 (100+ recenzji)

: 3.6/5 (100+ recenzji) Capterra: 3.7/5 (90+ recenzji)

5. Katana MRP

przez Katana MRP Katana MRP to inteligentne oprogramowanie do produkcji i zarządzania zapasami, oferujące wiele funkcji, w tym śledzenie zapasów, zarządzanie zamówieniami i zarządzanie wydajnością produkcji.

Jego różne poziomy cenowe i plany są konkurencyjne, ponieważ każdy z nich dostarcza tonę magazynu i zarządzanie cyklem pracy możliwości za rozsądną cenę.

W związku z tym system zarządzania magazynem Katana jest idealny dla firm produkcyjnych, ponieważ oferuje wyjątkowe funkcje, takie jak monitorowanie części z obsługą kodów kreskowych, zaawansowana kontrola zapasów, śledzenie montażu, przechowywanie i systemy zarządzania zapasami w hali produkcyjnej.

Najlepsze funkcje Katana MRP

Idealny dla firm produkcyjnych i sprzedawców wielokanałowych

System zarządzania magazynem na żywo z 14-dniową bezpłatną wersją próbną

Płynne połączenie z innymi platformami e-commerce, rynkami i systemami wysyłkowymi

Limity Katana MRP

Dodatkowi użytkownicy ponoszą dodatkowe koszty, a plany cenowe mogą być uważane za drogie dla małych Business

Według opinii klientów, Katana nie posiada wsparcia telefonicznego na żywo, co wynika z trudnej obsługi klienta

Ceny Katana MRP

Essential : 129 USD miesięcznie (obejmuje 500 wysłanych linii zleceń sprzedaży)

: 129 USD miesięcznie (obejmuje 500 wysłanych linii zleceń sprzedaży) Zaawansowany : 349 USD miesięcznie (obejmuje 5000 wysłanych linii zleceń sprzedaży)

: 349 USD miesięcznie (obejmuje 5000 wysłanych linii zleceń sprzedaży) Professional : Rabat w wysokości 799 USD miesięcznie (obejmuje 25 000 wysłanych linii zleceń sprzedaży)

: Rabat w wysokości 799 USD miesięcznie (obejmuje 25 000 wysłanych linii zleceń sprzedaży) Enterprise: Cena niestandardowa

Katana MRP oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (35+ recenzji)

: 4.4/5 (35+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+ recenzji)

6. Fishbowl Inventory

przez Fishbowl Fishbowl Inventory to kompleksowe oprogramowanie do inwentaryzacji oparte na chmurze, które płynnie integruje się z systemami Quickbooks i Xero.

W przeciwieństwie do innych dostawców oprogramowania do zarządzania zapasami, Fishbowl pozwala użytkownikom kontrolować wszystkie zakupy dostawców, śledzenie zapasów, zamówienia zakupu, magazynowanie i dane monitorowania zapasów w jednym miejscu, dzięki czemu są one dostępne dla wszystkich użytkowników.

Najlepsze funkcje Fishbowl Inventory

Oferuje 14-dniową bezpłatną wersję próbną oprogramowania do zarządzania zapasami z wszechstronnymi opcjami modułów, co pozwala na optymalizację systemu magazynowego

Łatwa integracja z oprogramowaniem księgowym, takim jak QuickBooks i Xero

Idealne oprogramowanie dla dużych firm spedycyjnych i producentów

Limity Fishbowl Inventory

Zbyt droga dla firm z wieloma użytkownikami

Dodatki funkcji wymagają dodatkowych kosztów

Ceny Fishbowl Inventory

Fishbowl Drive : $329/mo (z opcją $3950 w skali roku)

: $329/mo (z opcją $3950 w skali roku) Fishbowl Advanced: 429 USD/miesiąc (z opcją 5150 USD w skali roku)

Fishbowl Inventory oceny i recenzje

G2 : 4.0/5 (190+ opinii)

: 4.0/5 (190+ opinii) Capterra: 4.1/5 (800+ recenzji)

7. inFlow

przez inFlow inFlow to zaawansowane oprogramowanie do zarządzania zapasami odpowiednie dla B2B i hurtowni, które wymagają rozwiązań spełniających wymagania zarówno producentów, jak i sprzedawców detalicznych.

Jego funkcja wirtualnego showroomu pozwala firmie określić dane wyświetlane różnym klientom, takie jak ceny i czas wysyłki.

Ponadto inFlow zapewnia wsparcie dla podstawowych funkcji B2B, takich jak wyceny i fakturowanie, automatyzacja zamówień zakupu, zarządzanie zamówieniami i routing oraz przepływy pracy producentów.

Najlepsze funkcje inFlow

Automatyzacja zamówień zakupu i routing zamówień sprzedaży

Chroniony hasłem komponent bramy wirtualnego salonu sprzedaży dla sprzedaży B2B

ograniczenia inFlow

Aktualizacje planów zależą od rozwoju firmy; na przykład wzrost miesięcznej sprzedaży może wymagać przejścia na nowy plan cenowy

Wyższe poziomy planu zawierają więcej niezwykłych funkcji, takich jak wirtualne salony sprzedaży

Cennik inFlow

Przedsiębiorca : $110 miesięcznie (z nieograniczoną lokalizacją zapasów i opcją 2 członków zespołu)

: $110 miesięcznie (z nieograniczoną lokalizacją zapasów i opcją 2 członków zespołu) Small Business : $279 miesięcznie (z nielimitowanymi lokalizacjami zapasów i opcją 5 członków zespołu)

: $279 miesięcznie (z nielimitowanymi lokalizacjami zapasów i opcją 5 członków zespołu) Midsize : $549 miesięcznie (z nielimitowanymi lokalizacjami zapasów i szansą na 10 członków zespołu)

: $549 miesięcznie (z nielimitowanymi lokalizacjami zapasów i szansą na 10 członków zespołu) Enterprise: $1319 miesięcznie (z nielimitowanymi lokalizacjami zapasów i opcją 25 członków zespołu)

inFlow oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (30+ recenzji)

: 4.1/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (450+ recenzji)

8. Extensiv

przez Extensiv Extensiv, wcześniej znany jako Skubana, to wielofunkcyjna architektura zarządzania zapasami oparta na chmurze, która pomaga sprzedawcom o dużym wolumenie na platformach handlu elektronicznego, takich jak Amazon, w śledzeniu zapasów i wyzwaniach związanych z przechowywaniem.

Extensiv oferuje kompleksowe możliwości zarządzania zapasami, zamówieniami, magazynowaniem, raportowaniem, śledzeniem zasobów i aktywnością dostawców.

Stwórz listę surowców do szybkiego wglądu przy użyciu Szablon raportu z inwentaryzacji ClickUp Można również skorzystać z funkcji synchronizacji platformy, która umożliwia firmom dystrybucję zamówień w wielu magazynach i centrach realizacji w wielu lokalizacjach na całym świecie.

Extensiv najlepsze funkcje

Efektywna dystrybucja zamówień w nieograniczonej liczbie magazynów i centrów realizacji

Bezproblemowe połączenie z każdą platformą e-commerce

Idealne rozwiązanie dla drop shipperów i użytkowników Fulfillment by Amazon

Uzyskaj miesiąc bezpłatnego planu oprogramowania do zarządzania zapasami w każdym planie cenowym. Wypróbuj platformę przed dokonaniem inwestycji

Limity Extensiv

Obejmuje kilka produktów, w tym Extensiv 3PL Warehouse Manager, Extensiv Order Manager, Extensiv Integration Manager itp., co utrudnia firmom wykorzystanie możliwości każdego narzędzia z centralnej lokalizacji

Plan cenowy jest niejasny, ponieważ firmy nie mogą określić, jaki produkt obejmuje każdy plan cenowy

Cennik Extensiv

Merchant : $39 miesięcznie (z dodatkowym miesiącem za darmo we wszystkich planach)

: $39 miesięcznie (z dodatkowym miesiącem za darmo we wszystkich planach) EDI Merchant : 99 USD miesięcznie

: 99 USD miesięcznie 3PL : 99 USD miesięcznie

: 99 USD miesięcznie Konto główne: 199 USD miesięcznie

Extensiv oceny i recenzje

G2 : 4.3/5 (100+ recenzji)

: 4.3/5 (100+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (100+ recenzji)

9. Ordoro

przez Ordoro Ordoro jest kompleksowym zarządzanie zapasami oprogramowanie, które optymalizuje i usprawnia operacje magazynowe dla rozwijających się firm handlowych.

Niezależnie od tego, czy Twój Business wysyła ponad 100 elementów magazynowych, czy 500 000 zamówień miesięcznie, Ordoro jest dostawcą kompleksowego systemu księgowego ze strukturą danych eksportowych, niezbędnego do zarządzania całym procesem magazynowym.

Ordoro cieszy się sporą popularnością wśród firm z branży e-commerce, ponieważ zwiększa wydajność każdej operacji związanej z wielokanałowym procesem sprzedaży.

Najlepsze funkcje Ordoro

Nowoczesna funkcja automatyzacji zakupów

Łatwa integracja z popularnymi sklepami e-commerce i platformami handlowymi

Business z wieloma magazynami może zarządzać nimi z jednej centralnej lokalizacji

Limity Ordoro

W przeciwieństwie do większości programów do inwentaryzacji, Ordoro nie ma wersji mobilnej

Ceny są drogie dla małych Businessów

Ceny Ordoro

Essentials : Free (z nieograniczoną liczbą etykiet wysyłkowych)

: Free (z nieograniczoną liczbą etykiet wysyłkowych) Zaawansowany : $59/mo (z nieskończoną liczbą etykiet wysyłkowych i użytkowników)

: $59/mo (z nieskończoną liczbą etykiet wysyłkowych i użytkowników) Premium: $129/mo (zawiera dostęp do API)

Ordoro oceny i recenzje

G2 : Za mało ocen

: Za mało ocen Capterra: 4.8/5 (70+ recenzji)

10. Tak jakby

przez Sortly Sortly to przyjazne dla użytkownika narzędzie do zarządzania zapasami, zaprojektowane z myślą o prostocie i łatwości użytkowania.

To oprogramowanie do kontroli zapasów priorytetowo traktuje dostępność mobilną, zapewniając wygodny dostęp do informacji o zapasach na wielu urządzeniach mobilnych.

Najlepsze funkcje Sortly

Oparty na chmurze dostęp do zapasów z wielu urządzeń

Konfigurowalne kategorie ułatwiające organizację procesów biznesowych i dostęp offline

Aktualizacje stanów magazynowych w czasie rzeczywistym i powiadomienia o zamówieniach

Najlepsze rozwiązanie dla małych firm handlu detalicznego i śledzenia zasobów

Limity Sortly

Raportowanie przez użytkowników, że aktualizacje systemu często powodują usterki w systemie, przez co brakuje elementów

Stroma krzywa uczenia się

Ceny Sortly

Free

Zaawansowany : 29 USD miesięcznie

: 29 USD miesięcznie Ultra : $59 miesięcznie

: $59 miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Sortly oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (20+ recenzji)

: 4.4/5 (20+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (250+ recenzji)

Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zapasami dla Twojego Businessu

Wraz z rozwojem biznesu, ręczne śledzenie zapasów staje się coraz trudniejsze. Prowadzi to do błędów, niewłaściwych elementów i opóźnień w realizacji zamówień - wszystko to może zaszkodzić Twojemu Businessowi. Przejście na systemy zarządzania oparte na chmurze może być przełomem dla Twojego biznesu. Sprawiają one, że monitorowanie zapasów jest łatwiejsze w zarządzaniu, pomagając zwiększyć wydajność i zwinność biznesu.

Jeśli jesteś inwentaryzatorem lub właścicielem firmy, ClickUp odciąży Cię w zarządzaniu zapasami. Zapoznaj się z naszą Szablon zarządzania zapasami i niestandardowo dostosować go do swoich potrzeb. Zarejestruj się za darmo już dziś i uzyskaj dostęp do gotowych narzędzi ułatwiających zarządzanie zapasami.