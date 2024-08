15 zabawnych pomysłów na lodołamacze dla małych grup

Small talk często służy jako podstawa głębszych połączeń. Czy kiedykolwiek zacząłeś rozmowę o pogodzie w pracy i nieoczekiwanie odkryłeś, że zgłębiasz ważne życiowe pytania dotyczące celu?

Rozmowy w pracy nie zawsze jednak odbywają się w sposób organiczny - zwłaszcza w przypadku introwertyków lub pracowników zdalnych. Aby wypełnić tę lukę, eksperci od budowania zespołów często zalecają zorganizowane działania, które zachęcają do swobodnych rozmów i pomagają współpracownikom nawiązać osobiste połączenia.

Jednym ze sposobów do zrobienia tego jest użycie lodołamacza, czyli zorganizowanej interakcji, która przekształca powierzchowne pogawędki w prawdziwe rozmowy, które zachęcają do głębszych więzi i budować wydajne zespoły .

W tym wpisie na blogu omówimy 15 zabawnych gier i ćwiczeń na przełamanie lodów, które połączą Twój zespół bez niezręczności zwykle z nimi związanych.

Co to jest Icebreaker?

Lodołamacz to krótka, interaktywna aktywność mająca na celu pomóc grupie ludzi zapoznać się ze sobą i poczuć się komfortowo. Jest często używany na początku spotkań, warsztatów i wydarzeń towarzyskich i jest świetnym sposobem na stworzenie swobodnej atmosfery.

Oto kilka ciekawostek (możesz nawet podzielić się nimi podczas następnego przełamywania lodów): wyrażenie "przełamać lody" pochodzi od łacińskiego zwrotu scindere glaciem, co oznacza "otworzyć drogę i jako pierwszy wykonać zadanie"

Działania związane z przełamywaniem lodów właśnie to robią - tworzą przyjazną przestrzeń do otwartej i naturalnej rozmowy.

Jak małe Teams korzystają z icebreakerów

Ice breakery są szczególnie ważne dla mniejszych teamów ze względu na zamknięty charakter środowiska pracy, ponieważ mniej interakcji może prowadzić do nieporozumień lub konfliktów.

Umożliwiając swojemu zespołowi poznanie "osoby" kryjącej się za "zawodem", można stworzyć bardziej empatyczny i miejsce pracy oparte na współpracy -Takie, które opiera się na udostępnianiu osobistych odsetków i silnych więziach interpersonalnych.

Ponadto lodołamacze są świetnymi "moderatorami", dając każdemu przy stole szansę na zabranie głosu. Takie integracyjne podejście przynosi korzyści zarówno introwertykom, jak i ekstrawertykom.

Wreszcie, beztroski charakter ice breakerów może również pomóc przełamać monotonię spotkań i wprowadzić element zabawy do Monday Morning Standups.

Rodzaje lodołamaczy dla małych grup

Te 15 pomysłów na przełamanie lodów pomoże zespół współpracować lepiej. Przekształć te kilka chwil podczas spotkań, sesje budowania zespołu , a nawet rozmowy wdrożeniowe dla pracowników, które stają się okazją do znaczącego zaangażowania.

Pro Tip: Narzędzie do zarządzania pracą, takie jak ClickUp może pomóc w zorganizowaniu zabawnych ćwiczeń przełamujących lody!

Pytania lodołamacza Pytania lodołamacza nie bez powodu są klasyczną metodą inicjowania rozmów. **Są proste, elastyczne i nie wymagają specjalnego przygotowania

Niezależnie od tego, czy jest to niezobowiązujące spotkanie Teams, czy formalne spotkanie biznesowe, proste pytanie - powiedzmy: "Jaki jest film, który będziesz oglądać w kółko?" - może przełamać lody i zainicjować odsetki rozmów.

Poniżej znajduje się jednak kilka wskazówek dotyczących wyboru pytań przełamujących lody:

Dostosuj pytania do odsetków, wieku i pochodzenia grupy

Wybieraj pytania, które promują otwarte odpowiedzi i zachęcają do rozmowy

Mieszaj lekkie pytania z bardziej prowokującymi do myślenia, aby uwzględnić różne odsetki uczestników

Wreszcie, utrzymuj pytania "skoncentrowane na sobie" Zmniejsza to niepokój poprzez unikanie presji na "najlepszą" odpowiedź. Na przykład, zamiast "Jaka jest twoja wymarzona praca?" spróbuj "Jaki rodzaj pracy sprawia, że czujesz się najbardziej spełniony?"

1. To lub tamto pytanie

Tutaj przedstawiasz dwie opcje, zmuszając uczestników do podjęcia szybkiej decyzji i wyjaśnienia swojego rozumowania. I oczywiście niektórzy buntownicy wybiorą trzecią (zupełnie nieoczekiwaną), ale to jest najlepsza część.

Oto kilka pytań:

Camping czy glamping?

Analogowy czy cyfrowy?

Wierny pies czy mądra sowa?

Unlimited pieniądze czy nieograniczony czas?

Marvel czy DC?

2. pytania "Poznaj mnie

Jak sama nazwa wskazuje, pytania te pomagają dowiedzieć się więcej o członkach grupy. Najlepiej sprawdzają się one w przypadku działań "budujących zespół ", a nie regularnych spotkań, pozwalając na głębsze rozmowy.

Niektóre poznaj mnie pytania, które możesz zadać to:

Jakie jest Twoje ulubione wspomnienie z dzieciństwa?

Jaka jest historia twojego imienia?

Jak nazwałbyś swój pamiętnik i dlaczego?

Jaki jest twój ulubiony smak lodów?

Ćwiczenia przełamujące lody

Lodołamacze to "częściowo ustrukturyzowane" ćwiczenia, które wymagają aktywnego zaangażowania i współpracy. W przeciwieństwie do zwykłych ćwiczeń konwersacyjnych, zazwyczaj obejmują one zaplanowane działania i wymagają więcej przygotowań.

W związku z tym najlepiej sprawdzają się w sytuacjach, które aktywnie koncentrują się na budowaniu zespołu, takich jak spotkania rozpoczynające projekt, podczas których przedstawiasz sobie nowych członków zespołu.

3. Dwie prawdy i jedno kłamstwo

To klasyczne ćwiczenie polega na udostępnianiu trzech stwierdzeń na swój temat: dwóch prawd i jednego kłamstwa. Reszta grupy może następnie spróbować odgadnąć, które stwierdzenie jest kłamstwem.

4. Ludzki węzeł

Chcesz przełamać lody, które wymagają czegoś więcej niż tylko rozmawiania ze sobą? W takim razie wypróbuj ludzki węzeł. Oto jak to działa:

Uformuj krąg: Niech wszyscy staną w kręgu, twarzami do siebie

Niech wszyscy staną w kręgu, twarzami do siebie Chwyć się za ręce: Każda osoba wyciąga rękę i chwyta dłonie dwóch różnych osób w kręgu (nie osób znajdujących się bezpośrednio obok niej)

Każda osoba wyciąga rękę i chwyta dłonie dwóch różnych osób w kręgu (nie osób znajdujących się bezpośrednio obok niej) Rozplątanie węzła: Grupa musi współpracować, aby się rozplątać, nie puszczając niczyich rąk

Celem jest uformowanie nowego kręgu bez skrzyżowanych rąk.

5. Mało znany fakt

Kolejny prosty, ale skuteczny lodołamacz, zachęca członków zespołu do udostępniania zaskakujących lub nietypowych faktów na swój temat. To świetny sposób, aby dowiedzieć się odsetków o kolegach, a kto wie, może nawet znaleźć najlepszego przyjaciela w pracy .

6. Polowanie na zwierzynę

W przeciwieństwie do innych ćwiczeń na przełamanie lodów, to wymaga pewnej strategii i planu - ponieważ musisz dać swojemu zespołowi wskazówki, aby mogli "wyszukać" (i zebrać) zestaw przedmiotów. Możesz dodać element rywalizacji, dzieląc swój zespół na pary, dodając limit czasu, a nawet dając nagrodę.

Zabawa typu scavenger hunt jest zazwyczaj wykorzystywana podczas osobistych spotkań, takich jak środowa sesja energetyzująca w biurze lub podczas wyjazdów integracyjnych.

Ale można je również wykorzystać na spotkaniach wirtualnych. Wystarczy poprosić wyznaczonego moderatora o ogłoszenie elementu, a wszyscy inni mogą ścigać się, aby go znaleźć i wyświetlić na ekranie.

gry ### Lodołamacz

W przeciwieństwie do tradycyjnych gier na przełamanie lodów, które opierają się na rozmowach i dialogu, te zajęcia wykorzystują zabawne gry i zdrową rywalizację do tworzenia połączeń. Ponieważ gra na przełamanie lodów często wymaga określonych rekwizytów, musisz planować.

Sugerujemy utworzenie dedykowanego miejsca do przechowywania często używanych materiałów do gier, dzięki czemu będą one łatwo dostępne podczas przyszłych wydarzeń integracyjnych.

7. Szybkie budowanie z klocków LEGO

Zacznij od podzielenia członków Teams na mniejsze grupy o równych rozmiarach. Ustaw timer i zachęć członków grupy do zbudowania dowolnego formularza. Grupa z najwyższą budowlą wygrywa.

Nie chcesz, aby ta zabawna gra przełamująca lody była konkurencyjna? Daj każdemu członkowi zespołu minutę na zbudowanie klocka LEGO, a następnie przekaż go kolejnemu członkowi. W ten sposób zrobicie to razem.

Wymagane rekwizyty: Klocki LEGO

8. Jenga

Układaj drewniane bloki w wieżę, zmieniając kierunek każdego rzędu. Poproś graczy, aby na zmianę usuwali jeden blok na raz i umieszczali go na szczycie bez przewracania wieży - wygrywa ostatni gracz, który usunie blok bez spowodowania upadku wieży.

Możesz także dodać pytanie do każdego bloku Jenga - tak, aby gracz odpowiedział na pytanie przed umieszczeniem bloku na szczycie.

Wymagane rekwizyty: Zestaw Jenga

9. Wyzwanie z piankami marshmallow

Daj każdej grupie 20 patyczków do spaghetti, 1 metr taśmy, jeden kawałek ciągu i jedną piankę marshmallow. Następnie poproś ich o zbudowanie samowystarczalnej struktury z pianką na wierzchu. Wygrywa najszybszy Teams.

przez

LinkedIn

Wymagane rekwizyty: Patyczki do spaghetti, taśma, ciąg, pianki marshmallows

Quizy na przełamanie lodów

To kolejny fajny sposób na poznanie współpracowników i rozpoczęcie interesujących rozmów. Ponadto, ponieważ zwykle są to odpowiedzi jednowyrazowe, są one doskonałą opcją dla Teams z introwertykami (lub tymi, którzy nie preferują dłuższych rozmów).

10. Quizy z ciekawostkami

Tutaj możesz sprawdzić wiedzę swojego zespołu na temat ważnych (lub odsetków) faktów. Mogą one dotyczyć różnych tematów, dzięki czemu nadają się do różnych ustawień grupowych.

Oto kilka przykładów:

Wiedza ogólna : Jaka jest populacja stolicy Australii?

: Jaka jest populacja stolicy Australii? Historia : Kto był dwudziestym pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych?

: Kto był dwudziestym pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych? Nauka : Jak nazywa się największy księżyc największej planety w naszym układzie słonecznym?

: Jak nazywa się największy księżyc największej planety w naszym układzie słonecznym? Geografia: Jaka jest wysokość najwyższej góry na świecie?

Możesz wykorzystać narzędzia GenAI, takie jak ClickUp Brain do generowania niekończących się pytań.

Popkulturowe ciekawostki sugerowane przez asystenta ClickUp AI, ClickUp Brain

Innym pomysłem jest stworzenie wydarzenia związanego z ciekawostkami wokół ważnych wydarzeń w kraju (lub mieście), takich jak Taylor Swift Trivia Night (lub Afternoon) podczas trasy koncertowej Eras, quiz o tematyce Oscarów w tygodniach poprzedzających ceremonię wręczenia nagród lub impreza Superbowl z wyzwaniem związanym z ciekawostkami piłkarskimi.

11. Quizy osobowości

Są to quizy, w których odkrywasz cechy osobowości, preferencje lub odsetki swoich kolegów z drużyny. Dobra wiadomość: istnieje wiele opcji online.

Na przykład, jeśli jesteś fanem "The Office" (gra słów nie jest zamierzona), oto quiz BrainFall, który pokaże ci

z którym pracownikiem Dunder Mifflin Ty i Twoi koledzy najbardziej się utożsamiacie

.

przez

BrainFall

Energetyzujące lodołamacze

Jeśli szukasz zabawnego ćwiczenia na przełamanie lodów, aby po prostu obudzić (lub rozgrzać) ludzi przed spotkaniem, energizery są świetną opcją. Wbrew powszechnemu przekonaniu, energizery nie są ograniczone do aktywności fizycznej.

Wyzwania umysłowe i gry dla małych grup , takie jak szarady lub łańcuchy opowieści, mogą być równie ożywcze i angażujące

Oto kilka pomysłów:

12. Ludzki kamień, papier, nożyce

Jest to wielkoformatowa wersja zwykłej gry w kamień, papier, nożyceużywasz tutaj całego ciała do tworzenia kształtów. Na przykład, możesz:

Przykucnąć, aby reprezentować kamień

Rozciągnąć szeroko ramiona, aby symbolizować papier

Dotknąć lewą ręką prawej nogi, aby naśladować nożyczki

Zasady pozostają takie same: kamień bije nożyczki, nożyczki biją papier, a papier bije kamień.

13. Fizz buzz

To gra liczbowa z dzieciństwa, którą być może już znasz. Polega ona na liczeniu na zmianę od jednego w górę. Jednak zamiast mówić liczby podzielne przez 3, mówi się "fizz", a zamiast liczb podzielnych przez 5, mówi się "buzz" W przypadku liczb podzielnych przez 3 i 5 mówimy "fizz buzz"

Oto jak to działa: Pierwsza osoba mówi jeden, następna osoba mówi dwa, a trzecia mówi Fizz. Sekwencja jest kontynuowana - 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, Fizz Buzz, 16 itd.

Jeśli ktoś się zawaha lub popełni błąd, przegrywa. Zwycięzcą zostaje ostatni gracz.

Lodołamacze dla zdalnych Teams

Rozwój pracy zdalnej i hybrydowej sprawił, że interakcje w zespołach przeniosły się z sal konferencyjnych do rozmów przez Zoom. Oznacza to również zwiększone zmęczenie ekranem, co sprawia, że lodołamacze są jeszcze ważniejsze w zmniejszaniu uciążliwości długich wirtualnych spotkań.

Nie można jednak podchodzić do wirtualnych lodołamaczy jak do aktywności IRL. Po pierwsze, wirtualne lodołamacze muszą być krótsze - cokolwiek trwa dłużej niż 20 minut, a ty możesz stracić odsetki swojego zespołu.

Jeśli jesteś globalnym zespołem, będziesz musiał również dostosować się do uczestników z różnych stref czasowych, kultur i środowisk.

W przypadku Szablon agendy spotkania ClickUp Fun **jest właśnie tym, czego potrzebujesz, aby odnieść się do tych rozważań i uporządkować swoje pomysły, wraz ze szczegółami, takimi jak priorytet (lub poziom odsetków) dla każdego lodołamacza, który członek grupy jest za niego odpowiedzialny i kiedy się odbędzie

Skataloguj swoje pomysły na lodołamacze wraz z DRI za pomocą szablonu agendy spotkania ClickUp Fun

Szablon zawiera również niestandardowe pola do wyznaczania:

Facilitator : Moderatora lub gospodarza

: Moderatora lub gospodarza Uczestnicy : Członkowie zespołu, którzy wezmą udział

: Członkowie zespołu, którzy wezmą udział Notetaker : Osoba, która zbiera informacje zwrotne od uczestników i zapisuje retro

: Osoba, która zbiera informacje zwrotne od uczestników i zapisuje retro Timekeeper: osoba, która pilnuje, aby nie przekroczyć limitu czasu

Jest też pole na Przeprosiny dla osób, które nie wzięły udziału (i ich powody)

Krótko mówiąc, szablon ten pomaga w stworzeniu agendy i ustawieniu komitetu dla każdej sesji lodołamacza (lub łączenia zespołów) - pomagając w świadomym podejściu do tego procesu.

Oto kilka niezręcznych i niewymuszonych pomysłów na wirtualne przełamywanie lodów:

14. Szarady w tle spotkania

Prosta, niewymagająca dużego wysiłku czynność - daj członkom Teams motyw i poproś ich o ustawienie odpowiedniego tła. To całkiem proste, ponieważ większość narzędzi do wideokonferencji pozwala na dodawanie niestandardowych teł za pomocą jednego kliknięcia.

Po rozpoczęciu spotkania Teams, każdy może na zmianę zgadywać, co oznaczają tła innych osób. Oto kilka pomysłów na motywy, które pomogą Ci zacząć:

Hipotetyczne światy

Style artystyczne

Gatunki muzyczne

Dekady mody

15. Tablica asynchroniczna

Podnieś rękę, jeśli wstałeś o 2:00 w nocy, aby wziąć udział w wirtualnej happy hour swojego zdalnego zespołu. ✋

Chociaż działania związane z budowaniem zespołu w czasie rzeczywistym są świetne, różnice w strefach czasowych mogą sprawić, że będą one bardziej uciążliwe niż zabawne. Dlaczego więc nie zorganizować wirtualne zajęcia z budowania zespołu asynchroniczny?

A co najlepsze - wszystko, czego potrzebujesz, to tablica.

Jednym z pomysłów jest skorzystanie z darmowego narzędzia, takiego jak Tablica ClickUp Narzędzie do gry w "narysuj swój nastrój ".

Stwórz asynchroniczny tygodniowy miernik nastroju dla swojego zespołu za pomocą ClickUp Tablica

Oto jak to działa:

Ustaw udostępnianą tablicę ClickUp Tablica nazwijmy ją "Miernik nastroju

Ustaw powtarzające się zadanie , które poprosi każdego członka zespołu o narysowanie swojego nastroju na Tablicy o ustalonej porze każdego tygodnia - powiedzmy w środę po południu, o 15:00 czasu lokalnego

, które poprosi każdego członka zespołu o narysowanie swojego nastroju na Tablicy o ustalonej porze każdego tygodnia - powiedzmy w środę po południu, o 15:00 czasu lokalnego Następnego dnia moderator może udostępniać zrzut ekranu wspólnej tablicy, wywołując dyskusję na temat ostatecznego rysunku w wyznaczonym kanale w wewnętrznym narzędziu do przesyłania wiadomości

Tablice są również świetną opcją dla otwartych pytań lodołamaczy. The Szablon tablicy do przełamywania lodów ClickUp sprawia, że jest to bardzo łatwe. Wystarczy powielić szablon na każdy tydzień, dodać pytania i udostępniać go zespołowi.

Twój zespół może następnie wpisywać (lub rysować) swoje odpowiedzi i komentować odpowiedzi innych osób.

Ułatwianie asynchronicznego przełamywania lodów za pomocą szablonu ClickUp Icebreaker Tablica Template

Zalecamy wyznaczenie innego gospodarza dla każdej sesji. Mogą oni ustawić temat, dodawać pytania i, co najważniejsze, angażować się w odpowiedzi zespołu i podpowiedź do dyskusji.

Jak wybrać idealne lodołamacze dla małej grupy

Istnieje nieskończenie wiele sposobów na przełamanie lodów podczas spotkań i zebrań Teams, ale nie wszystkie ćwiczenia lodołamaczy sprawdzają się w każdej sytuacji.

Na przykład gra taka jak Human Bingo (w której gracze znajdują osoby pasujące do opisów na karcie do bingo 5×5) lub speed networking świetnie sprawdza się na dużych, osobistych spotkaniach. Ale nie jest to jeden z wirtualnych lub małych grupowych lodołamaczy.

Oto kilka wskazówek, które pomogą ci wybrać odpowiednie lodołamacze dla twojej małej grupy:

Znaj swoich odbiorców: Weź pod uwagę osobowości, poziomy energii i strefy komfortu swojego zespołu. Podczas gdy introwertycy mogą preferować introspektywne, otwarte pytania, osoby niepełnosprawne mogą czuć się wykluczone z aktywności fizycznych lub wymagających dużej dawki bodźców

Weź pod uwagę osobowości, poziomy energii i strefy komfortu swojego zespołu. Podczas gdy introwertycy mogą preferować introspektywne, otwarte pytania, osoby niepełnosprawne mogą czuć się wykluczone z aktywności fizycznych lub wymagających dużej dawki bodźców Cele spotkania : Dopasuj lodołamacz do celu spotkania. Czy jest to aktywność budująca zespół, czy też potrzebujesz szybkiego 10-minutowego energizera do sesji szkoleniowych?

: Dopasuj lodołamacz do celu spotkania. Czy jest to aktywność budująca zespół, czy też potrzebujesz szybkiego 10-minutowego energizera do sesji szkoleniowych? Równowaga między zabawą a celem: Staraj się, aby lodołamacze były zabawne, ale także zachęcały ludzi do budowania znaczących połączeń. Wracając do wcześniejszego przykładu z Jengą - po prostu dodanie pytania do każdego bloku sprawia, że jest to zabawne i tworzy dialog

Staraj się, aby lodołamacze były zabawne, ale także zachęcały ludzi do budowania znaczących połączeń. Wracając do wcześniejszego przykładu z Jengą - po prostu dodanie pytania do każdego bloku sprawia, że jest to zabawne i tworzy dialog Rozważ format spotkania : Jak wspomnieliśmy wcześniej, do lodołamaczy należy podchodzić inaczej w sytuacjach wirtualnych i IRL

: Jak wspomnieliśmy wcześniej, do lodołamaczy należy podchodzić inaczej w sytuacjach wirtualnych i IRL Zbierz opinie: Na koniec zapytaj swój zespół, jak podobała im się aktywność i czy chcieliby ją powtórzyć. W ten sposób możesz wybrać lepsze opcje na przyszłe sesje

Zalecamy utworzenie listy ćwiczeń lodołamaczy dla różnych scenariuszy w oprogramowaniu do zarządzania projektami. W ten sposób nie będziesz musiał powtarzać procesu badawczego. Spotkania ClickUp **jest potężnym narzędziem zaprojektowanym w celu uproszczenia organizacji spotkań i współpracy

Łatwe ustawienie spotkań zespołu dzięki ClickUp Meetings

Niektóre ze sposobów, w jakie ClickUp Meetings może Ci pomóc, obejmują:

Współpraca w czasie rzeczywistym: Współpracuj nad agendami spotkań, notatkami i elementami działań podczas spotkania

Współpracuj nad agendami spotkań, notatkami i elementami działań podczas spotkania Sporządzanie notatek: Rejestrowanie kluczowych punktów i decyzji w ustrukturyzowanym formacie

Rejestrowanie kluczowych punktów i decyzji w ustrukturyzowanym formacie Śledzenie elementów działań: Przekształcanie notatek ze spotkań w zadania, które można wykonać

Przekształcanie notatek ze spotkań w zadania, które można wykonać Udostępnianie plików: Udostępnianie odpowiednich dokumentów i zasobów bezpośrednio podczas spotkania

Udostępnianie odpowiednich dokumentów i zasobów bezpośrednio podczas spotkania Integracje: Połączenie z innymi narzędziami, takimi jak Zoom, w celu płynnego prowadzenia wideokonferencji z poziomu ClickUp

Połączenie z innymi narzędziami, takimi jak Zoom, w celu płynnego prowadzenia wideokonferencji z poziomu ClickUp Scentralizowany kalendarz: Łatwe planowanie, zmiana harmonogramu i zarządzanie spotkaniami w jednym miejscu

Łatwe planowanie, zmiana harmonogramu i zarządzanie spotkaniami w jednym miejscu Powtarzające się spotkania: Ustawienie regularnych spotkań z automatycznymi przypomnieniami

Ustawienie regularnych spotkań z automatycznymi przypomnieniami Pola niestandardowe: Dodawanie konkretnych szczegółów do spotkań, takich jak uczestnicy, cele lub wyniki

Przeczytaj również:_ 15 Free Plan Komunikacji w projekcie szablony

Planuj (i prowadź) działania związane z lodołamaczami za pomocą ClickUp

Lodołamacze to świetne narzędzia do budowania relacji, zwiększania morale zespołu i nadawania pozytywnego tonu każdemu spotkaniu. Jedyne zastrzeżenie - musisz wybrać aktywności, które pasują do osobowości i odsetków twojego zespołu.

Stworzenie zestawu narzędzi do przełamywania lodów z różnymi opcjami może pomóc w dostosowaniu się do różnej dynamiki grupy i celów spotkania.

Oto, gdzie możesz skorzystać z narzędzia do zarządzania pracą, takiego jak ClickUp. Wbudowane narzędzia mogą pomóc w scentralizowaniu pomysłów na lodołamacze, stworzeniu formularza w celu uzyskania opinii zespołu, a nawet utworzeniu komitetu w celu przeprowadzenia burzy mózgów

A co najlepsze: Z poziomu ClickUp można nawet grać w gry typu "lodołamacze", takie jak ciekawostki, a także wykonywać zabawne zadania na tablicy. Zarejestruj się w ClickUp free i upewnij się, że nigdy nie zabraknie Ci pomysłów na przełamanie lodów (lub pytań do ciekawostek).