Jak stworzyć i wdrożyć listę kontrolną QA?

Twój zespół ma właśnie uruchomić nową witrynę e-commerce, która obiecuje płynne zakupy dzięki innowacyjnym funkcjom i przyjaznemu dla użytkownika, responsywnemu projektowi. Jednak bez solidnej listy kontrolnej QA, ryzykujesz napotkanie problemów, takich jak niedziałające linki, powolne ładowanie strony lub awarie bramki płatności - problemy, które mogą frustrować i odpychać użytkowników.

Dobrze skonstruowana lista kontrolna zapewniania jakości pozwala uniknąć tych pułapek, sprawdzając, czy wszystkie funkcje witryny działają zgodnie z oczekiwaniami na różnych urządzeniach i przeglądarkach oraz testując czas ładowania strony i jej responsywność, aby zapewnić płynne wrażenia użytkownika. Pomaga również sprawdzić, czy wszystkie elementy interaktywne, takie jak formularze i przyciski, mają prawidłową funkcję.

Bez tego ryzykujesz chaos związany z koniecznością naprawiania problemów po uruchomieniu, co może być kosztowne i szkodliwe dla wiarygodności Twojej firmy. Ten artykuł pokaże ci, jak stworzyć kompleksową listę kontrolną QA, która ochroni twój projekt przed tymi zagrożeniami i ustawi scenę dla powodzenia i płynnego uruchomienia.

Zakończona lista kontrolna QA strony internetowej

Szczegółowa lista kontrolna zapewniania jakości strony internetowej (QA) jest przewodnikiem do wychwytywania i naprawiania problemów, zanim wpłyną one na użytkowników W tej sekcji podzielimy każdy krok kompleksowej listy kontrolnej zapewniania jakości strony internetowej, dostarczając jasnych instrukcji, które pomogą ci objąć wszystkie krytyczne obszary w ramach testowania QA strony internetowej.

Oto lista kontrolna w skrócie:

Lista kontrolna TL;DR dla procesu testowania strony internetowej

Scena 1: Przygotowanie

Przeanalizowanie wymagań pod kątem jasności i kompletności

Tworzenie danych testowych odzwierciedlających rzeczywiste scenariusze, w tym przypadki brzegowe

Scena 2: Szkolenie i role

Ocena umiejętności testerów i zapewnienie im celowego szkolenia

Opracowanie jasnej matrycy RACI dla ról w zespole

Scena 3: Plan QA

Uwzględnienie oceny ryzyka w planie QA

Zdefiniowanie kluczowych wskaźników efektywności testowania

Scena 4: Ustawienie środowiska testowego

Wdrożenie kontroli wersji dla środowisk testowych

Zabezpieczenie wrażliwych danych zgodnie z przepisami

Scena 5: Wykonanie testów

Priorytetyzacja przypadków testowych według ryzyka i wpływu

Automatyzacja powtarzalnych przypadków testowych tam, gdzie to możliwe

Scena 6: Testowanie funkcji

Testowanie w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach w celu zapewnienia spójnego UX

Uwzględnienie testów dostępności dla użytkowników niepełnosprawnych

Scena 7: Testowanie wydajności

Symulacja rzeczywistego obciążenia użytkowników w celu znalezienia wąskich gardeł

Testowanie limitów systemu pod kątem problemów ze skalowalnością

Scena 8: Testowanie użyteczności

Ocena interfejsu użytkownika pod kątem intuicyjności i estetyki

Testowanie UX z perspektywy odbiorców docelowych

Scena 9: Testy bezpieczeństwa

Sprawdzenie infrastruktury, aplikacji i sieci pod kątem słabych punktów

Przeprowadzenie symulowanych ataków i zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych

Scena 10: Przegląd zawartości i SEO

Sprawdzenie zawartości pod kątem kompletności i dokładności

Upewnij się, że wszystkie elementy SEO na stronie są zadbane

Scena 11: Konserwacja

Przeprowadzanie testów regresji po wprowadzeniu zmian

Prowadzenie ciągłego zbierania informacji zwrotnych na temat użyteczności

Scena 12: Obsługa błędów

Wykorzystanie systemu śledzenia defektów do zarządzania cyklem życia błędów

Ustalanie priorytetów i ponowne testowanie naprawionych błędów

Scena 13: Generowanie raportów z testów

Tworzenie szczegółowych raportów z testów z wynikami wykonania i pokryciem

Analiza wyników pod kątem trendów i obszarów wymagających poprawy

Scena 1: Przygotowanie

Przed rozpoczęciem procesu QA należy zdefiniować zakres testów oraz określić urządzenia docelowe i przeglądarki. Konieczne będzie ustawienie środowiska przejściowego i upewnienie się, że wszystkie funkcje są zakończone i gotowe do testowania. Na koniec należy utworzyć kopię zapasową bieżącego stanu przed testowaniem, aby zapobiec utracie cennych danych.

Oprócz zrozumienia funkcji, odbiorców docelowych i oczekiwań dotyczących wydajności, analizuj wymagania pod kątem potencjalnych niejasności, konfliktów lub brakujących informacji . Takie proaktywne podejście zapobiega nieporozumieniom w dalszej części cyklu

. Takie proaktywne podejście zapobiega nieporozumieniom w dalszej części cyklu Tworząc dane testowe, rozważ rzeczywiste wzorce danych i przypadki brzegowe . Na przykład, w przypadku formularza rejestracji użytkownika, należy uwzględnić dane prawidłowe, nieprawidłowe i wartości graniczne (np. maksymalne limity znaków, znaki specjalne itp.)

. Na przykład, w przypadku formularza rejestracji użytkownika, należy uwzględnić dane prawidłowe, nieprawidłowe i wartości graniczne (np. maksymalne limity znaków, znaki specjalne itp.) Zaangażuj interesariuszy w tworzenie danych testowych, aby upewnić się, że są one zgodne z rzeczywistymi scenariuszami, w tym z testowaniem wartości dodatnich, ujemnych i granicznych

Scena 2: Szkolenie i role

**Wyraźnie wyczyszczone role mogą znacznie zmniejszyć ilość przeróbek i poprawić ogólną wydajność projektu. O

80% kierowników projektów

uważa, że zarządzanie projektami, które obejmuje definiowanie ról, jest krytycznym czynnikiem wpływającym na powodzenie biznesu.

Przeprowadź dokładną ocenę umiejętności testerów , aby zidentyfikować potrzeby szkoleniowe. Dostosuj szkolenie do konkretnych wymagań projektu, kładąc nacisk na narzędzia, metodologie i wiedzę dziedzinową

, aby zidentyfikować potrzeby szkoleniowe. Dostosuj szkolenie do konkretnych wymagań projektu, kładąc nacisk na narzędzia, metodologie i wiedzę dziedzinową Stwórz jasny Matryca RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) aby uniknąć nieporozumień i zapewnić odpowiedzialność. Regularna komunikacja i współpraca między Teams są niezbędne

Scena 3: QA plan

Włączenie oceny ryzyka do planu zapewnienia jakości w celu zidentyfikowania potencjalnych wyzwań i strategii ich łagodzenia. Pomaga to ustalić priorytety fazy testowania i skutecznie przydzielić zasoby do kompleksowego testowania

w celu zidentyfikowania potencjalnych wyzwań i strategii ich łagodzenia. Pomaga to ustalić priorytety fazy testowania i skutecznie przydzielić zasoby do kompleksowego testowania Zdefiniowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) do pomiaru skuteczności testowania, takich jak gęstość defektów, pokrycie przypadków testowych i wydajność wykonania testów

Pro Tip: Regularnie przeglądaj i aktualizuj plan QA w miarę rozwoju projektu, aby upewnić się, że pozostaje on zgodny z celami projektu.

Scena 4: Ustawienie środowiska testowego

Wdrożenie systemu kontroli wersji dla środowisk testowych w celu śledzenia zmian i ułatwienia wycofywania w razie potrzeby

dla środowisk testowych w celu śledzenia zmian i ułatwienia wycofywania w razie potrzeby Zapewnienie bezpiecznej obsługi wrażliwych danych w środowisku testowym w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych

w środowisku testowym w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych Rozważ użycie wirtualizacji lub środowisk opartych na chmurze w celu szybszego ustawienia i skalowalności

Scena 5: Przeprowadzenie testów

Priorytetyzacja przypadków testowych w oparciu o ryzyko, krytyczność i wpływ na biznes. Pomaga to skoncentrować wysiłki związane z testowaniem wydajności na obszarach o wysokiej wartości

w oparciu o ryzyko, krytyczność i wpływ na biznes. Pomaga to skoncentrować wysiłki związane z testowaniem wydajności na obszarach o wysokiej wartości Identyfikacja możliwości automatyzacji powtarzalnych przypadków testowych w celu poprawy wydajności i pokrycia testami

w celu poprawy wydajności i pokrycia testami Używanie testów eksploracyjnych oprócz skryptowych przypadków testowych w celu odkrywania nieoczekiwanych problemów

Scena 6: Testowanie funkcji i kompatybilności

Części testowania funkcji obejmują sprawdzanie wszystkich linków (wewnętrznych, zewnętrznych i kotwic) oraz identyfikowanie i naprawianie uszkodzonych linków. Należy również przetestować formularze wejściowe pod kątem walidacji i przesłanych danych.

Sprawdź, czy komunikaty o błędach są wyświetlane poprawnie i czy funkcja wyszukiwania zwraca prawidłowe lub oczekiwane wyniki. Co najważniejsze, należy sprawdzić, czy uwierzytelnianie użytkowników działa (logowanie/wylogowanie).

Przetestuj na różnych przeglądarkach i urządzeniach mobilnych, aby zapewnić spójne wrażenia użytkownika. Rozważ skorzystanie z narzędzi do testowania zgodności z przeglądarkami, aby przyspieszyć ten proces.

Zaangażuj użytkowników niepełnosprawnych w proces testowania, aby uzyskać cenne informacje zwrotne i zapewnić zgodność ze standardami dostępności.

Pro Tip: Przeprowadź testy użyteczności wraz z testami funkcji, aby zidentyfikować potencjalne problemy z użytecznością na wczesnym etapie cyklu.

Scena 7: Testowanie wydajności

Czy wiesz, że do zrobienia

74% odwiedzających

może opuścić witrynę, jeśli jej ładowanie trwa dłużej niż pięć sekund?

W ramach testów wydajności zespół powinien religijnie sprawdzać czasy ładowania każdej strony. Zoptymalizuj obrazy i zawartość multimedialną, aby zapewnić szybszy czas ładowania.

Symulowanie rzeczywistego obciążenia użytkowników i przeprowadzanie testów warunków skrajnych w celu zidentyfikowania wąskich gardeł wydajności i optymalizacji zasobów systemowych. Przesunąć system poza jego limity, aby ocenić jego punkt krytyczny i odkryć potencjalne problemy ze skalowalnością.

Korzystanie z narzędzi do monitorowania wydajności w celu śledzenia kluczowych wskaźników wydajności i identyfikowania regresji wydajności.

Scena 8: Testowanie użyteczności

Oceń interfejs użytkownika oprogramowania pod kątem intuicyjności, łatwości obsługi i estetyki wizualnej. Upewnij się, że elementy interfejsu użytkownika są dobrze zorganizowane, spójne i estetyczne:

Zapewnij spójność czcionek, kolorów i układu

Sprawdź czytelność tekstu i wyrównanie zawartości

Weryfikacja stanów najechania kursorem i klikalnych elementów

Sprawdź modele, wyskakujące okienka i powiadomienia

Oceń wrażenia użytkownika z perspektywy odbiorców docelowych. Zidentyfikuj wszelkie problemy z użytecznością, które mogą utrudniać użytkownikom osiągnięcie ich celów na stronie.

Pro Tip: Przeprowadź testy użyteczności z różnorodną grupą uczestników, aby uzyskać szerszą perspektywę. Pamiętaj o uwzględnieniu testów dostępności dla użytkowników o specjalnych potrzebach, w tym zgodności z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG).

Scena 9: Testy bezpieczeństwa

Zacznij od podstaw. Sprawdź ważność certyfikatu SSL. Przetestuj pod kątem luk w zabezpieczeniach SQL injection.

Zweryfikuj bezpieczną transmisję danych (HTTPS) i przeprowadź kontrolę bezpieczeństwa haseł.

Następnie przejdź do zaawansowanych testów, które obejmują:

identyfikację potencjalnych słabych punktów w infrastrukturze, aplikacjach i sieci, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i naruszeniom danych

w infrastrukturze, aplikacjach i sieci, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i naruszeniom danych Symulowanie rzeczywistych ataków w celu odkrycia słabych punktów i oceny odporności na złośliwe zagrożenia

w celu odkrycia słabych punktów i oceny odporności na złośliwe zagrożenia Zapewnienie zgodności z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych (np. RODO, CCPA) w celu ochrony danych użytkowników

(np. RODO, CCPA) w celu ochrony danych użytkowników sprawdzenie, czy kod jest zgodny ze standardami bezpiecznego kodowania w celu zminimalizowania luk w zabezpieczeniach

w celu zminimalizowania luk w zabezpieczeniach testowanie skuteczności mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników w celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi

Scena 10: Przegląd zawartości i optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO)

Zaangażuj w ten krok swoich ekspertów ds. zawartości i SEO, aby:

Sprawdzenia tekstu pod kątem błędów ortograficznych i gramatycznych

Sprawdzenia, czy wszystkie obrazy i wideo ładują się prawidłowo

Sprawdzenie zawartości zastępczej, która wymaga wymiany

Upewnić się, że tytuły i opisy są zoptymalizowane

Sprawdź poprawność użycia etykiet nagłówków (H1, H2 itp.)

Sprawdź poprawność plików sitemap.xml i robots.txt

Przetestuj adresy URL stron pod kątem prawidłowej struktury i czytelności

Scena 11: Konserwacja

Wykonanie podzbioru przypadków testowych w celu upewnienia się, że nowe zmiany lub poprawki błędów nie wprowadziły niezamierzonych skutków ubocznych

w celu upewnienia się, że nowe zmiany lub poprawki błędów nie wprowadziły niezamierzonych skutków ubocznych Przeprowadzenie szybkiej kontroli poprawności w celu zweryfikowania podstawowych funkcji witryny po każdej kompilacji lub wdrożeniu

w celu zweryfikowania podstawowych funkcji witryny po każdej kompilacji lub wdrożeniu Przeprowadzanie bieżących testów użyteczności w celu zebrania informacji zwrotnych na temat doświadczenia użytkownika witryny i zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy

Pro Tip: Zaimplementuj strukturę ciągłego testowania, aby zautomatyzować testy regresji i dymu w celu uzyskania szybszej informacji zwrotnej.

Scena 12: Obsługa błędów

Używaj solidnego systemu śledzenia defektów do dokumentowania i śledzenia zgłoszonych błędów przez cały cykl ich życia

do dokumentowania i śledzenia zgłoszonych błędów przez cały cykl ich życia Priorytetyzuj błędy w oparciu o ich wagę i wpływ na funkcje strony i doświadczenie użytkownika

na funkcje strony i doświadczenie użytkownika Ponowne przetestowanie naprawionych błędów, aby upewnić się, że zostały one rozwiązane poprawnie i nie wprowadziły nowych problemów

Pro Tip: Użyj jasnego i spójnego formatu raportowania usterek, aby ułatwić skuteczną komunikację, walidację danych i śledzenie.

Scena 13: Generowanie raportów z testów

Tworzenie szczegółowych raportów z testów podsumowujących wyniki wykonania testów, szczegóły dotyczące defektów i ogólne pokrycie testami

podsumowujących wyniki wykonania testów, szczegóły dotyczące defektów i ogólne pokrycie testami Dokładna analiza wyników testów w celu identyfikacji trendów, wzorców i obszarów wymagających poprawy w procesie testowania

w celu identyfikacji trendów, wzorców i obszarów wymagających poprawy w procesie testowania Udostępnianie raportów z testów interesariuszom w celu zwiększenia przejrzystości i budowania zaufania do produktu

Oto próbka listy kontrolnej zapewniania jakości, która pomoże ci zacząć:

Obszar testów Elementy listy kontrolnej Wymagania Zakończone i jednoznaczne? Czy dane testowe obejmują wartości dodatnie, ujemne i graniczne? Przypadki testowe Zgodne z wymaganiami? Środowisko testowe Czy pasuje do środowiska produkcyjnego? Testy funkcjonalne Czy przetestowano wszystkie podstawowe funkcje? Testowanie wydajności Czy spełnia wymagania wydajnościowe? Testy użyteczności Czy interfejs jest przyjazny dla użytkownika? Testy bezpieczeństwa Zidentyfikowane i wyeliminowane podatności? Śledzenie błędów Rejestrowanie, śledzenie i rozwiązywanie usterek? Raportowanie testów Wyczerpujące i bogate w informacje?

Tworzenie listy kontrolnej QA i zarządzanie całym procesem QA za pomocą ClickUp

Czy powyższa lista kontrolna przytłacza Cię pomimo posiadania bardziej niż kompetentnego zespołu programistów i testerów? To całkowicie naturalne - w końcu jest tyle rzeczy do przemyślenia i zaplanowania.

Ale nie musisz do zrobienia tego sam. Odpowiednie narzędzia mogą uprościć ten proces do tego stopnia, że stanie się on niemal całkowicie zautomatyzowany.

Czy słyszymy, jak pytasz, do zrobienia czego?

Odpowiedź brzmi

ClickUp

to wszechstronne narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga być na bieżąco z listami kontrolnymi QA, usprawniając cały proces QA (i inne międzyfunkcyjne cykle pracy) w jednym miejscu.

Listy kontrolne zadań ClickUp

Listy kontrolne zadań ClickUp

to potężne narzędzie do tworzenia i zarządzania listami kontrolnymi QA, zapewniające ustrukturyzowany i wydajny sposób na

zapewnienia jakości

w projektach.

Twórz rozbudowane listy kontrolne zapewniania jakości dzięki funkcji list kontrolnych zadań ClickUp

Oto jak możesz wykorzystać tę funkcję w przyszłości, aby uzyskać maksymalną użyteczność:

Twórz szczegółowe listy kontrolne z podzadaniami i zagnieżdżonymi listami kontrolnymi , aby podzielić procesy QA na możliwe do zarządzania kroki. W przypadku QA można utworzyć główny element listy kontrolnej, taki jak "Testowanie funkcji" i dodać podzadania, takie jak "Testowanie jednostkowe" i "Testowanie akceptacji użytkownika"

, aby podzielić procesy QA na możliwe do zarządzania kroki. W przypadku QA można utworzyć główny element listy kontrolnej, taki jak "Testowanie funkcji" i dodać podzadania, takie jak "Testowanie jednostkowe" i "Testowanie akceptacji użytkownika" Przydziel konkretne elementy listy kontrolnej członkom zespołu i ustaw terminy ich wykonania, aby zapewnić odpowiedzialność i terminowe zakończenie. Na przykład, można przypisać "Przegląd kodu" do dewelopera z terminem wykonania, aby upewnić się, że kod zostanie sprawdzony przed upływem terminu wydania

i ustaw terminy ich wykonania, aby zapewnić odpowiedzialność i terminowe zakończenie. Na przykład, można przypisać "Przegląd kodu" do dewelopera z terminem wykonania, aby upewnić się, że kod zostanie sprawdzony przed upływem terminu wydania Ustaw zależności między elementami listy kontrolnej , aby zapewnić, że zadania zostaną zakończone we właściwej kolejności. Ustaw zależność "Deploy to Staging" od zakończenia "Integration Testing", aby upewnić się, że testy zostały zrobione przed wdrożeniem

, aby zapewnić, że zadania zostaną zakończone we właściwej kolejności. Ustaw zależność "Deploy to Staging" od zakończenia "Integration Testing", aby upewnić się, że testy zostały zrobione przed wdrożeniem Dodaj niestandardowe pola do elementów listy kontrolnej, aby przechwycić dodatkowe informacje, takie jak priorytet, status lub typ testu QA. Użyj niestandardowego pola, aby oznaczyć priorytet każdego zadania QA, pomagając zespołowi skupić się w pierwszej kolejności na elementach o wysokim priorytecie

do elementów listy kontrolnej, aby przechwycić dodatkowe informacje, takie jak priorytet, status lub typ testu QA. Użyj niestandardowego pola, aby oznaczyć priorytet każdego zadania QA, pomagając zespołowi skupić się w pierwszej kolejności na elementach o wysokim priorytecie Dodaj komentarze i załącz pliki do elementów listy kontrolnej, aby uzyskać szczegółowe instrukcje i dokumentację. Załącz skrypt testowy i dodaj komentarze z konkretnymi instrukcjami testowania do elementu listy kontrolnej "Testowanie funkcji"

do elementów listy kontrolnej, aby uzyskać szczegółowe instrukcje i dokumentację. Załącz skrypt testowy i dodaj komentarze z konkretnymi instrukcjami testowania do elementu listy kontrolnej "Testowanie funkcji" Śledzenie postępów w realizacji listy kontrolnej w czasie rzeczywistym. Monitoruj ogólny postęp procesu QA poprzez procent ukończenia listy kontrolnej

Dodaj osobę przypisaną do elementów listy kontrolnej zespołu QA, które wymagają działania określonego członka zespołu w ClickUp Task Checklists

Oto przykładowy scenariusz. Załóżmy, że zarządzasz procesem zapewniania jakości dla wydania oprogramowania.

Twoja lista kontrolna zadań ClickUp może wyglądać następująco:

Utwórz plan QA

Określenie zakresu i celów

Przypisanie ról i obowiązków QA

Lista kontrolna przed testami

Przegląd wymagań

Ustawienie środowiska testowego

Przygotowanie danych testowych

Lista kontrolna testów

Testowanie jednostkowe Przypisanie do programisty Załącz skrypty testowe

Testowanie integracyjne Ustawienie zależności Dodaj niestandardowe pole dla priorytetu

Testowanie akceptacji użytkownika Zapraszanie interesariuszy Zbierz informacje zwrotne



Lista kontrolna po testach

Dokumentowanie wyników testów

Raportowanie błędów i problemów

Ponowne testowanie rozwiązanych problemów

ClickUp Brain

Możesz nawet użyć

ClickUp Brain

aI do burzy mózgów na temat możliwych zadań i podzadań na liście kontrolnej. Wystarczy podpowiedzieć mu za pomocą komend w języku naturalnym (jak na poniższym obrazku), a następnie zmodyfikować/edytować wygenerowaną listę kontrolną, aby dopasować ją do swojego cyklu pracy.

Generuj pełnoprawne listy kontrolne w ClickUp w kilka sekund dzięki ClickUp Brain

ClickUp's Software Team Project Management platform

Co więcej?

Platforma zarządzania projektami zespołu programistycznego ClickUp

upraszcza cały cykl rozwoju, łącząc wielofunkcyjną pracę zespołową, narzędzia i wiedzę w jednym hubie.

Dzięki funkcjom takim jak narzędzia AI do szybkiego śledzenia planów, elastyczne, zwinne cykle pracy, przejrzyste wizualne mapy drogowe i usprawnione śledzenie błędów, ClickUp pomaga zespołom programistycznym planować, budować i dostarczać produkty szybciej i wydajniej - a wszystko to w ramach jednej platformy.

Działaj szybciej dzięki elastycznym cyklom pracy w ClickUp Software Team Project Management Software

Przeczytaj również:_

ClickUp zmienia zasady gry dla teamów programistycznych

Można również użyć funkcji

Szablon listy kontrolnej projektu ClickUp

i niestandardowe dostosowanie go do wymagań listy kontrolnej QA zamiast pisania listy kontrolnej od zera.

Twórz szczegółowe listy wszystkich niezbędnych zadań QA za pomocą szablonu listy kontrolnej projektu ClickUp

Szablon zapewnia ustrukturyzowane podejście do organizowania zadań QA, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte. Listę kontrolną można dostosować do konkretnych potrzeb procesu kontroli jakości, w tym różnych scen i kryteriów.

Każdy element listy kontrolnej może być traktowany jako zadanie, co pozwala na szczegółowe śledzenie i zarządzanie. Teams mogą płynnie współpracować, a każdy członek może aktualizować listę kontrolną i śledzić postępy.

Oto jak korzystać z tego szablonu:

Używaj pól niestandardowych do rozróżniania krytycznych i niekrytycznych zadań QA , umożliwiając ustalanie priorytetów

, umożliwiając ustalanie priorytetów Tworzenie zależności w celu uniknięcia rozpoczęcia zadania QA przed zakończeniem jego zadań wstępnych

w celu uniknięcia rozpoczęcia zadania QA przed zakończeniem jego zadań wstępnych Załącz przypadki testowe raportowanie błędów lub dokumenty referencyjne do zadań QA w celu łatwego dostępu

raportowanie błędów do zadań QA w celu łatwego dostępu Używaj danych ze śledzenia czasu do optymalizacji alokacji zasobów i poprawy przyszłych procesów QA

Korzystanie z ClickUp jako narzędzia do śledzenia błędów i projektów przy usprawnianiu list kontrolnych QA

Wizualizuj swoją pracę i usprawnij zarządzanie projektami dzięki widokowi tablicy w ClickUp

Konfigurowalna platforma ClickUp, funkcje współpracy i raportowanie w czasie rzeczywistym usprawniają śledzenie błędów i zarządzanie problemami:

Dostosowane przepływy pracy: Twórz niestandardowe procesy dzięki elastycznym funkcjom, takim jak niestandardowe pola, statusy zadań i ClickApp

Twórz niestandardowe procesy dzięki elastycznym funkcjom, takim jak niestandardowe pola, statusy zadań i ClickApp Usprawniona praca zespołowa: Efektywna współpraca dzięki cyfrowym Tablicom, Dokumentom, komentarzom i czatowi w czasie rzeczywistym

Efektywna współpraca dzięki cyfrowym Tablicom, Dokumentom, komentarzom i czatowi w czasie rzeczywistym Wyczyszczone przeglądy: Twórz niestandardowe pulpity, aby uzyskać widok procesu QA z lotu ptaka

Twórz niestandardowe pulpity, aby uzyskać widok procesu QA z lotu ptaka Przyjazny dla Agile: UżyjWidok Tablicy w ClickUp do zgłaszania błędów, zarządzania zadaniami i planowania sprintów

UżyjWidok Tablicy w ClickUp do zgłaszania błędów, zarządzania zadaniami i planowania sprintów Efektywne przyjmowanie błędów: Usprawnij raportowanie błędów dzięki niestandardowym funkcjom Formularze dla zespołów programistycznych

Usprawnij raportowanie błędów dzięki niestandardowym funkcjom Formularze dla zespołów programistycznych Gotowe do użycia szablony list kontrolnych : Wykorzystaj gotowe szablony dla śledzenie błędów i rozwiązywania problemów

Współpraca między różnymi funkcjami dzięki szablonowi śledzenia błędów i problemów ClickUp

Na przykład

Szablon śledzenia błędów i problemów ClickUp

dostarcza kompleksowe rozwiązanie do zarządzania, raportowania i śledzenia zadań dla zespołów programistycznych. Szablon ten pomaga zespołom projektowym zarządzać postępami, ograniczać ryzyko i optymalizować zasoby.

Jest to scentralizowany hub do rozwiązywania błędów i problemów, wspierający współpracę między działami w celu zapewnienia spójnej komunikacji, terminowego rozwiązywania problemów i lepszej widoczności projektu. Użyj tego szablonu, aby uprościć tworzenie kolejek błędów, raportów, notatek ze sprintów i briefów produktowych.

Bonus:

10 najlepszych narzędzi do automatyzacji testów QA w 2024 roku

Opracowanie niestandardowego dokumentu planu testów dla każdego projektu przy użyciu szablonu przypadków testowych ClickUp

Podobnie, szablon

Szablon przypadku testowego ClickUp

jest dostawcą ustrukturyzowanego i zorganizowanego sposobu zarządzania i

śledzenie przypadków testowych

.

Oto, jak pomaga to zespołowi ds. zapewnienia jakości:

Pozwala zespołom QA systematycznie organizować przypadki testowe, zapewniając, że każdy przypadek testowy jest dobrze udokumentowany i łatwo dostępny

zapewniając, że każdy przypadek testowy jest dobrze udokumentowany i łatwo dostępny Pozwala zespołom QA usprawnić tworzenie, przypisywanie i śledzenie przypadków testowych . Skraca to czas poświęcany na zadania administracyjne i pozwala bardziej skupić się na rzeczywistych działaniach testowych

. Skraca to czas poświęcany na zadania administracyjne i pozwala bardziej skupić się na rzeczywistych działaniach testowych Pomaga utrzymać przejrzystą matrycę identyfikowalności, połączoną z odpowiednimi wymaganiami i zapewniającą, że przypadki testowe obejmują wszystkie wymagania. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia zakończonych testów

Szybkie wskazówki

Rozpocznij od ustawienia szablonu przypadków testowych ClickUp w obszarze roboczym ClickUp. Dostosuj szablon do swoich konkretnych potrzeb testowych, dodając niestandardowe pola, listy kontrolne i zależności zadań

Użyj szablonu, aby utworzyć i udokumentować każdy przypadek testowy, w tym wszystkie istotne szczegóły, takie jak kroki testowe, oczekiwane wyniki i rzeczywiste wyniki. Upewnij się, że każdy przypadek testowy jest połączony z odpowiednim wymaganiem

Po zakończeniu testów przejrzyj wyniki i przeanalizuj dane za pomocą funkcji raportowania i pulpitu. Zidentyfikuj wszelkie problemy lub luki w testach i w razie potrzeby podejmij działania naprawcze

Szablon

Szablon raportu z testów ClickUp

to kolejne świetne narzędzie pomagające usprawnić procesy testowania.

Podsumuj wyniki testu przeprowadzonego na Twojej stronie internetowej, oprogramowaniu lub dowolnym produkcie za pomocą szablonu raportu z testu ClickUp

Oto, w jaki sposób szablon ten przynosi korzyści zespołom QA:

Zapewnia jedno miejsce do przechowywania wszystkich raportów z testów , ułatwiając członkom zespołu dostęp, przeglądanie i aktualizowanie danych testowych

, ułatwiając członkom zespołu dostęp, przeglądanie i aktualizowanie danych testowych Ułatwia lepszą komunikację między zespołami QA i innymi interesariuszami , dostarczając wyczyszczone i szczegółowe raporty z testów, które można łatwo udostępniać

, dostarczając wyczyszczone i szczegółowe raporty z testów, które można łatwo udostępniać Bezproblemowa integracja z funkcjami ClickUp do zarządzania zadaniami i śledzenia błędów , dzięki czemu błędy znalezione podczas testów są sprawnie śledzone i rozwiązywane

, dzięki czemu błędy znalezione podczas testów są sprawnie śledzone i rozwiązywane Zapewnia kompleksowe pokrycie testami, dostarczając ustrukturyzowany format dokumentowania przypadków testowych, wyników i obserwacji

Szybkie wskazówki

Dostosuj pola niestandardowe do konkretnych potrzeb swojego projektu . Uwzględnij pola takie jak ID przypadku testowego, opis, oczekiwany wynik, rzeczywisty wynik, status i dotkliwość

Uwzględnij pola takie jak ID przypadku testowego, opis, oczekiwany wynik, rzeczywisty wynik, status i dotkliwość Użyj szablonu do udokumentowania każdego przypadku testowego, w tym szczegółowych kroków, oczekiwanych wyników i wszelkich niezbędnych procedur ustawienia lub wyłączenia

Podczas wykonywania testów aktualizuj przypadki testowe o rzeczywiste wyniki, notatki i wszelkie znalezione usterki. Połącz defekty z odpowiednimi przypadkami testowymi w celu ich łatwego śledzenia

Stosuj różne widoki do monitorowania postępu testów . Na przykład, używaj widoku Tablicy do przenoszenia przypadków testowych przez różne sceny (np. Do zrobienia, W trakcie, Zakończone)

Na przykład, używaj widoku Tablicy do przenoszenia przypadków testowych przez różne sceny (np. Do zrobienia, W trakcie, Zakończone) Zachęcaj członków zespołu do używania komentarzy i wzmianek do omawiania przypadków testowych i defektów, zapewniając, że wszyscy są na bieżąco i problemy są szybko rozwiązywane

Wreszcie

Szablon do zarządzania testami ClickUp

jest niezbędny dla zespołów tworzących oprogramowanie, aby zapewnić, że ich produkt jest niezawodny i gotowy do wydania.

Skorzystaj z szablonu do zarządzania testami ClickUp, aby zarządzać kilkoma testami manualnymi lub rozbudowanym systemem automatyzacji

Szablon ten upraszcza zarządzanie testami, umożliwiając śledzenie postępów, zarządzanie harmonogramami testów, monitorowanie wyników oraz współpracę w zakresie błędów i żądań funkcji.

Zapewnienie jakości oprogramowania i satysfakcji użytkowników

Postępując zgodnie z kompleksową, dobrze zorganizowaną listą kontrolną QA i korzystając z odpowiednich narzędzi, zespoły QA mogą zwiększyć wydajność, poprawić współpracę i dostarczać produkty wysokiej jakości. Taka lista kontrolna jest żywym dokumentem, który powinien być stale przeglądany i aktualizowany w celu dostosowania do zmieniających się wymagań projektu.

Wszechstronne funkcje i gotowe rozwiązania ClickUp

lista kontrolna szablony

sprawiają, że proces ten jest łatwiejszy i bardziej wydajny.

Wypróbuj ClickUp

i bezproblemowo przeprowadź testy jakości!