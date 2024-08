Jak pokolorować komórki w Arkuszach Google?

Kodowanie kolorami to świetna technika ułatwiająca czytanie i skanowanie dokumentu. Niezależnie od tego, czy podkreślasz ważne objaśnienia, czy dane w komórkach, kodowanie kolorami zapewnia ukierunkowane podejście do organizowania informacji.

Zrobione poprawnie, kodowanie kolorami może być również potężnym narzędziem do sortowania dokumentów Baza danych Arkuszy Google . Strategiczne użycie skali kolorów pozwala wyróżnić krytyczne informacje, monitorować wartości komórek, szybko identyfikować trendy i wzorce oraz przeprowadzać analizę danych.

Atrakcyjność wizualna jest tylko dodatkowym atutem. 🌈

W tym przewodniku opisano, jak kolorować komórki w Arkuszach Google i lepiej wyróżniać informacje.

Zrozumienie formatu warunkowego opartego na kodowaniu kolorami

Aby skutecznie kodować kolorami dane w Arkuszach Google, należy poznać podstawy formatowania warunkowego. Formatowanie warunkowe jest narzędziem dostępnym w większości Arkuszy Google arkuszy kalkulacyjnych . Umożliwia użytkownikom automatyczne stosowanie określonego stylu formatu do komórek na podstawie wstępnie ustawionych warunków.

Na przykład śledzenie wskaźnika, który wynosi średnio 10 z odchyleniem +/- 2. Możesz użyć formatu warunkowego, aby podświetlić komórkę, jeśli spadnie poniżej 8 lub przekroczy 12, ponieważ wskazywałoby to na anomalię.

Podobnie można użyć kodowania kolorami opartego na formatowaniu warunkowym, aby identyfikować trendy i wzorce, przypisywać poziomy priorytetów lub inicjować działania w oparciu o wskazówki wizualne. Takie podejście usprawnia podejmowanie decyzji i analizę danych przy użyciu Arkuszy Google.

Wróćmy teraz do sposobu kodowania kolorami w Arkuszach Google.

Jak kodować kolorami w Arkuszach Google: Jedna technika, trzy sposoby

Omówimy trzy metody kolorowania komórek w Arkuszach Google. Aby lepiej zilustrować każde podejście, użyjemy fikcyjnych Arkuszy Google z najbardziej dochodowymi hollywoodzkimi filmami z 2023 roku, które wyglądają następująco:

Przyjrzyjmy się kodowaniu kolorami w tym Arkuszu Google.

Ręczne kodowanie kolorami

Jak sama nazwa wskazuje, ręczne kodowanie kolorami jest dość prostym procesem. W tym przypadku zaznaczasz komórki i stosujesz opcje formatu ręcznie, bez żadnych reguł czy formuł.

Na przykład, jeśli chcemy wyróżnić filmy z tego samego studia. Powiedzmy, Disney. Oto jak można by to zrobić:

Zaznacz komórki zawierające określony tekst, który chcesz pokolorować. Kliknij określone komórki lub kliknij i przeciągnij myszą, aby je podświetlić. W naszym przypadku patrzymy na kolumnę B dla "Disney".

Lokalizacja ikony "Wypełnij kolorem" na pasku narzędzi. Ikona ta zazwyczaj przypomina wiadro z farbą.

Kliknij narzędzie Kolor wypełnienia, aby wyświetlić paletę kolorów.

Wybierz żądany kolor z dostępnych opcji (my wybieramy zielony). Kliknij kolor, aby natychmiast zakodować komórki.

Podstawowe kodowanie kolorami przy użyciu formatu warunkowego

Oczywiście, ręczna technika kodowania kolorami jest prosta. Może jednak szybko stać się przytłaczająca podczas pracy z dużą bazą danych lub złożonymi punktami danych. Aby sobie z tym poradzić, można użyć formatu warunkowego.

Formatowanie warunkowe daje możliwość automatyzacji kodowania kolorów na podstawie kryteriów zdefiniowanych przez użytkownika

Na przykład, chcesz oznaczyć arkusz kolorami na podstawie czasu trwania filmów. Załóżmy, że masz trzy kategorie - filmy krótkometrażowe (czas trwania ≤ 120 minut); filmy średniometrażowe (czas trwania od 120 do 140 minut); filmy pełnometrażowe (czas trwania ≥ 140 minut). Będziemy kolorować komórki filmów krótkometrażowych na zielono, średniometrażowych na żółto, a pełnometrażowych na czerwono.

Oto przewodnik krok po kroku:

Zaznacz komórki lub kliknij i przeciągnij, aby podświetlić zakres komórek, które chcesz pokolorować. Przeszliśmy od kolumny H2 do H15

Przejdź do górnego paska menu, kliknij na Format i wybierz Formatowanie warunkowe

/%img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/Conditional-formatting-option.png Opcja formatu warunkowego w Arkuszach Google /%img/

Wybierz jedną z dwóch opcji z panelu dostępnego po prawej stronie: Pojedynczy kolor, do wyróżniania komórek spełniających określony warunek Skala kolorów, dla stopniowej zmiany koloru w oparciu o wartość w komórce Ustawienie reguły formatu warunkowego dla Pojedynczego koloru:

W sekcji Reguły formatu kliknij listę rozwijaną pod sekcją "Formatuj komórki, jeśli..." i zdefiniuj żądany warunek, który będzie odnosił się do wartości komórki:

Reguła formatu Film krótkometrażowy Film średniometrażowy Film pełnometrażowy Formatuj komórki jeśli... Mniej niż lub równe Jest pomiędzy Większe niż lub równe Wartość komórki 120 120 i 140 140

W sekcji Styl formatu wybierz styl i kolor wyróżnienia komórek. Może to być czerwony dla dłuższych filmów, żółty dla średniej długości i zielony dla krótkich filmów

Kliknij przycisk Zrobione. Po zrobieniu pierwszej reguły, powtórz proces dla pozostałych reguł formatu (czerwonej, żółtej i zielonej) jako nową regułę osobno

Ustawienie reguł formatu warunkowego dla Skali kolorów:

W sekcji Reguły formatu wybierz preferowany schemat kolorów (biały do zielonego, zielony do białego, czerwony do białego, biały do zielonego itd.) My wybieramy schemat od zielonego do żółtego i od żółtego do czerwonego Możesz nawet utworzyć własną niestandardową skalę, klikając na Custom Zdefiniuj wartość minimalną i maksymalną. Możesz także zdefiniować punkt środkowy, aby zaznaczyć punkt, w którym następuje przejście kolorów - jest to opcjonalne. W naszym przykładzie wartości Minpoint, Midpoint i Maxpoint wynoszą odpowiednio 120, 130 i 140

Alternatywnie można pozwolić Arkuszom Google wybrać minimalną i maksymalną wartość i zdefiniować punkt środkowy jako wartość procentową, aby uzyskać bardziej równomierną skalę kolorów

Kliknij przycisk Zrobione do zrobienia formatu warunkowego

Zaawansowane kodowanie kolorami z niestandardową formułą

Do zrobienia, formatowanie warunkowe jest absolutną potęgą. Formuły niestandardowe są jednak rozszerzeniem formatu warunkowego.

Niestandardowe formuły oferują najwyższy stopień kontroli nad kolorowaniem danych w Arkuszach Google. Umożliwiają wybór i zdefiniowanie złożonych warunków w celu zastosowania określonych reguł formatu w oparciu o obliczenia lub kryteria.

Na przykład, możesz chcieć określić, które z najbardziej dochodowych filmów należą do gatunków akcji i przygody. Moglibyśmy użyć reguły formatowania "Tekst zawiera" tylko do zidentyfikowania akcji lub przygody, ale w przypadku niestandardowych reguł formatowania szukamy filmów, które pasują do obu gatunków.

Aby to zlokalizować, postępuj zgodnie z tym przewodnikiem:

Wybierz zakres komórek, które chcesz oznaczyć kolorami. Przeszliśmy od kolumny F2 do F15 Przejdź do górnego paska menu, kliknij na Format i wybierz Formatowanie warunkowe

W panelu po prawej stronie kliknij menu rozwijane pod opcją "Formatuj komórki, jeśli..." w menu Reguły formatu, aby wybrać Formuła niestandardowa Wprowadź niestandardową formułę w polu poniżej. Aby zidentyfikować filmy należące do gatunków Akcja i Przygoda, użyliśmy formuły: =AND(ISNUMBER(SEARCH("Action",F2)),ISNUMBER(SEARCH("Adventure",F2)) i pokolorowaliśmy te komórki na niebiesko.

Podobnie można wykorzystać wbudowane funkcje (SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI, LICZBA itp.), aby utworzyć złożone formuły w celu wyróżnienia filmów o krajowym dochodzie brutto wyższym niż średni krajowy dochód brutto, filmów wydanych w określonych kwartałach 2023 r. itd Kliknij przycisk Zrobione do zrobienia formatu warunkowego

Wskazówki dotyczące skutecznego kodowania kolorami w arkuszach kalkulacyjnych

Twój arkusz kalkulacyjny nigdy nie pozostanie taki sam, gdy opanujesz sztukę kodowania kolorami. Po sformatowaniu komórek o wiele łatwiej jest segregować dane, identyfikować wzorce i analizować informacje za pomocą zwykłego skanowania wzrokowego!

Weźmy na przykład nasz arkusz dla najbardziej dochodowych filmów:

Na tej notatce, oto kilka wskazówek i sztuczek, aby poprawić funkcję formatu warunkowego w arkuszach kalkulacyjnych.

Ustawienie wielu reguł dla złożonego kodowania kolorami

Połącz wiele reguł lub logik formatowania warunkowego, aby uzyskać bardziej skomplikowane analizy danych. Przykładowo, identyfikując filmy należące do gatunków akcji i przygody, połączyliśmy trzy reguły, aby wyróżnić komórki:

ISNUMBER(SEARCH("Action",F2)), aby wyszukać termin "Action"

ISNUMBER(SEARCH("Adventure",F2)), aby wyszukać termin "Adventure"

AND, aby upewnić się, że komórka zawiera obie wartości

W podobny sposób można nakładać na siebie różne podświetlenia kodowania kolorami, aby zidentyfikować zniuansowane trendy lub wzorce w arkuszu kalkulacyjnym.

Przestrzegaj spójnego schematu kodowania kolorami

Paleta kolorów nadaje ton interpretacji danych. Używaj kolorów o wysokim kontraście, które są dostępne dla użytkowników z wadami wzroku. Ustandaryzuj stosowanie schematów kolorów w zależności od kategorii danych, priorytetów itp.

**Przyjmij filozofię "mniej znaczy więcej"

Unikaj pokusy rozpryskiwania kolorów po całym arkuszu kalkulacyjnym. Nadmierne kodowanie kolorami obniży wartość i czytelność arkusza kalkulacyjnego, ponieważ każda komórka będzie domagać się uwagi. Nadaj priorytet tylko niezbędnym informacjom i używaj tej techniki oszczędnie, aby podkreślić krytyczne wartości.

Używaj konfigurowalnych szablonów

Nie ma sensu wymyślać koła na nowo. Tak więc, w przypadku powtarzających się zadań lub działań, warto rozważyć stworzenie szablonów arkuszy kalkulacyjnych które można skonfigurować i ponownie wykorzystać dla różnych ustawień. Dzięki temu praca jest szybka, łatwa i wydajna. Jednocześnie zapewnia spójność między arkuszami kalkulacyjnymi lub działami, ułatwiając analizę.

Wyjdź poza kodowanie kolorami

Kodowanie kolorami jest bardzo skuteczne, ale może stwarzać problemy z dostępnością, szczególnie dla osób z wadami wzroku. Aby zaspokoić potrzeby tego segmentu użytkowników, zbadaj inne sposoby interpretacji lub prezentacji danych. Znajdziesz Dodatki do Arkuszy Google które przekładają wyniki na wykresy, diagramy, infografiki, wzory, symbole lub etykiety tekstowe.

Kodowanie kolorami w akcji: 3 praktyczne przykłady kodowania kolorami

Przykład filmu był tylko jednym z wielu sposobów, w jakie można użyć kodowania kolorami, aby uczynić dane arkusza kalkulacyjnego użytecznymi. Oto kilka klasycznych przypadków użycia, w których można zastosować kodowanie kolorami:

Przykład 1: Zarządzanie zapasami

Dodaj kodowanie kolorami do swoich zapasów szablony bazy danych . Zapewni to szybki, wysokopoziomowy przegląd statusu zapasów. Można na przykład użyć koloru czerwonego dla elementów niedostępnych w magazynie, żółtego dla wyczerpujących się zapasów i zielonego dla odpowiednich zapasów. Możesz skupić się na czerwonych i żółtych komórkach. W oparciu o ten format można zachować kontrolę nad zapasami i zapewnić, że produkty są łatwo dostępne (lub w przygotowaniu).

Przykład 2: Systemy klasyfikacji

Nauczyciele i wychowawcy mogą formatować komórki, aby uzyskać ogólny widok wyników uczniów. Mogą użyć niestandardowej formuły, aby pokolorować wysokie wyniki lub oceny na zielono, na żółto dla średnich wyników i na czerwono dla tych, którzy potrzebują pomocy.

Przykład 3: Podstawowe budżetowanie

Istnieje wiele sposobów wykorzystania kodowania kolorami do zarządzania budżetem. Po pierwsze, możesz użyć kodowania kolorami, aby rozróżnić kategorie dochodów, wydatków i oszczędności. Alternatywnie, można ustawić niestandardową formułę do śledzenia dyscypliny finansowej na podstawie danych historycznych. Wizualne przedstawienie budżetu ułatwi śledzenie wpływów i wypływów finansowych.

Limity kodowania kolorami w Arkuszach Google

Niezależnie od tego, czy stosujesz kodowanie kolorami oparte na formatowaniu warunkowym, czy też podświetlasz komórki za pomocą niestandardowych formuł, kodowanie kolorami zdecydowanie oferuje przewagę nad zwykłymi, nudnymi arkuszami kalkulacyjnymi.

Funkcja ta ma jednak kilka limitów:

Pomimo tego, że Arkusze Google są wszechstronnym ifree database software, ma ono swój spory udział w limitach, jeśli chodzi o złożone zadania zarządzania danymi, które wymagają solidnych funkcji relacyjnych

Kodowanie kolorami oferuje wizualne wskazówki, ale brakuje mu szczegółowych informacji oferowanych przez odpowiedniki takie jak wykresy lub grafy. Proste ilustracje, takie jak pokolorowanie wiersza na zielono lub zmiana formatu pojedynczej komórki, mogą nie mieć żadnej wartości dodanej bez kontekstu lub pożądanej szczegółowości

oferowanych przez odpowiedniki takie jak wykresy lub grafy. Proste ilustracje, takie jak pokolorowanie wiersza na zielono lub zmiana formatu pojedynczej komórki, mogą nie mieć żadnej wartości dodanej bez kontekstu lub pożądanej szczegółowości Chociaż teoria kolorów w dużej mierze ustandaryzowała użycie kolorów, nadal jest do pewnego stopnia niejednoznaczna. Ponadto, percepcja kolorów może się różnić w zależności od osoby, z czego wynikają nieporozumienia

z czego wynikają nieporozumienia Wyświetlanie informacji oznaczonych kolorami może nie wróżyć dobrze osobom ze ślepotą barw. W rzeczywistości może to stanowić przeszkodę dla dostępności i integracji

Przesadzanie z kodowaniem kolorami i formatowaniem warunkowym może mieć wpływ na wydajność arkusza kalkulacyjnego, ponieważ formuły lub reguły stają się coraz trudniejsze w utrzymaniu i zarządzaniu . Ponadto, niektóre logiki kodowania kolorami mogą być statyczne, wymagając ręcznej interwencji w celu odzwierciedlenia zmian

. Ponadto, niektóre logiki kodowania kolorami mogą być statyczne, wymagając ręcznej interwencji w celu odzwierciedlenia zmian W przypadku zarządzania bazami danych na dużą skalę lubzarządzanie projektami w Arkuszach Googlesamo kodowanie kolorami może nie wystarczyć. Będziesz potrzebował specjalistycznych narzędzi, rozwiązań programowych lub platform do przeprowadzania zaawansowanej analizy danych

Korzystanie z ClickUp do kolorowego kodowania arkuszy kalkulacyjnych

Biorąc pod uwagę limity omówione powyżej, naturalne jest poszukiwanie Alternatywy dla Arkuszy Google które oferują więcej niż podstawowe funkcje kodowania kolorami.

Tutaj z pomocą przychodzi ClickUp. Jako w pełni funkcjonalna platforma do zarządzania projektami, ClickUp oferuje zestaw narzędzi i funkcji, które mogą sprawić, że Twoje dane będą śpiewać.

Ponieważ skupiamy się na aspekcie wizualnym, oto w jaki sposób ClickUp zwiększa Twoje możliwości:

Widok tabeli

dane kodu koloru w widoku tabeli ClickUp_

The Widok tabeli na ClickUp wykracza poza statyczne arkusze kalkulacyjne. Oferuje interaktywne i wysoce dynamiczne doświadczenie, które jest idealne do kolorowania danych. Możesz niestandardowo dostosować tło kolumny, kolor tekstu, pasek postępu i inne opcje formatu, aby odzwierciedlić różne warunki. Wynikowa tabela wizualizacji danych ułatwia dostrzeżenie trendów i spostrzeżeń.

Asystent AI ClickUp Brain to asystent AI, który ułatwia organizację i zarządzanie danymi. Ponadto, można go używać do niuansowych zadań, takich jak tworzenie przewodnika po stylu marki,

generowanie schematów kolorów i nie tylko. Jeśli kodowanie kolorów w ClickUp przy użyciu pól niestandardowych wydaje się kłopotliwe, ClickUp Brain jest w stanie doskonale działać jako AI dla Arkuszy Google ! Chociaż nie koduje komórek bezpośrednio kolorami, może zdecydowanie usprawnić proces do zrobienia tego.

Pulpity

Wizualizacja danych w różnych formularzach za pomocą ClickUp Dashboard

Rozmawialiśmy o tym, jak kodowanie kolorami komórek stwarza problemy z dostępnością i integracją. Aby temu zaradzić, Pulpity ClickUp uzupełniają kolorowe arkusze kalkulacyjne w inne formaty wizualne. Pomyśl o metrykach projektu, paskach postępu, wykresach lub wykresach. Co najważniejsze, pulpity te aktualizują się w czasie rzeczywistym, zwiększając możliwości podejmowania decyzji.

Szablony

ClickUp oferuje bogaty szablon gotowych, konfigurowalnych szablonów, które pomagają w szybkim rozpoczęciu kodowania kolorami arkuszy. Oto dwa z nich:

Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp oferuje elastyczną platformę do zarządzania danymi. Jego konfigurowalne funkcje pozwalają śledzić finanse, tworzyć kalendarze zawartości lub efektywnie organizować dowolne informacje. Dzięki opcjom niestandardowych pól, widoków i statusów możesz dostosować szablon do swoich konkretnych potrzeb. Ponadto narzędzia do współpracy ClickUp ułatwiają pracę z zespołem nad arkuszami kalkulacyjnymi.

Edytowalny szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Edytowalny szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp

Edytowalny szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania danymi. Można go niestandardowo dostosować do własnych potrzeb, od śledzenia finansów po planowanie projektów. Szablon pomaga w automatyzacji wprowadzania danych, złożonych obliczeniach i wizualnych reprezentacjach. Usprawnij swój cykl pracy i podejmuj świadome decyzje dzięki niestandardowym widokom, takim jak:

Financial Statements View , który dostarcza kompleksowy przegląd kondycji finansowej, umożliwiając śledzenie i analizowanie kluczowych wskaźników

, który dostarcza kompleksowy przegląd kondycji finansowej, umożliwiając śledzenie i analizowanie kluczowych wskaźników Widok procesu zatwierdzania upraszcza cykl pracy związany z weryfikacją nowych wpisów finansowych, zapewniając dokładność i wydajność

upraszcza cykl pracy związany z weryfikacją nowych wpisów finansowych, zapewniając dokładność i wydajność Widok arkusza kalkulacyjnego oferuje elastyczną platformę do łatwego tworzenia, edytowania i zarządzania danymi finansowymi

Podnieś swoje umiejętności kodowania kolorami dzięki ClickUp

Kodowanie kolorami komórek ma transformacyjny wpływ na arkusze kalkulacyjne. Zwiększa czytelność i użyteczność arkusza kalkulacyjnego, przekształcając surowe dane w przydatne informacje.

Ponadto, gdy używasz odpowiedniej reguły do kodowania kolorami, proces staje się łatwiejszy do automatyzacji. Wystarczy wprowadzić dane i obserwować, jak zmieniają swoje kolory (w dobry sposób).

Arkusze Google pozwalają na całkiem sporo, ale mają też swoje ograniczenia.

Z kolei ClickUp otwiera świat możliwości dzięki zaawansowanym funkcjom, możliwościom integracji i asystentowi AI. Zamiast spędzać godziny na ręcznym ustawieniu reguł kodowania kolorami, możesz skorzystać z gotowych do użycia niestandardowych szablonów ClickUp, aby uzyskać przewagę w procesie analizy danych.

Więc, zarejestruj się w ClickUp już dziś aby usprawnić wizualizację danych i proces podejmowania decyzji.