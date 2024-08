13 najlepszych przykładów systemów ERP na 2024 r

Rozwiązanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) działa jako pojedyncze źródło prawdy dla wszystkich danych organizacyjnych. Oferuje ono udostępnianie bazy danych, do której dostęp mają autoryzowani użytkownicy, dzięki czemu decyzje podejmowane są w oparciu o wszystkie dostępne informacje.

Ten widok z lotu ptaka umożliwia organizacji podejmowanie opartych na danych decyzji dotyczących usprawnień procesów, zarządzanie zasobami i oszczędności kosztów. W wyniku tego wyniki biznesowe ulegają poprawie, a pracownicy efektywniej wykorzystują swój czas.

Ale jak wybrać odpowiedni system ERP do zrobienia? Zwłaszcza przy tak wielu dostępnych opcjach.

Chcemy, aby Twoja organizacja odniosła sukces, dlatego wraz z moim zespołem przeanalizowaliśmy najlepsze przykłady systemów ERP. W tym poście omówimy ich funkcje, limity i plany cenowe, abyś miał dobrą pozycję do dokonania właściwego wyboru.

Czego należy szukać w systemie ERP?

Najlepszy Narzędzia oprogramowania ERP są wyposażone w funkcje, które mogą zmodernizować operacje i zwiększyć wydajność

Decydując się na najlepszy przykład systemu ERP, kluczowymi czynnikami do rozważenia są:

Zgodność z potrzebami Business: Czy chcesz usprawnić zarządzanie projektami? Czy chcesz zacieśnić łańcuch dostaw? A może szukasz pomocy walokacji zasobów? Każdy z tych obszarów jest unikalny, a narzędzie ERP powinno być zaprojektowane do obsługi tego konkretnego obszaru

Czy chcesz usprawnić zarządzanie projektami? Czy chcesz zacieśnić łańcuch dostaw? A może szukasz pomocy walokacji zasobów? Każdy z tych obszarów jest unikalny, a narzędzie ERP powinno być zaprojektowane do obsługi tego konkretnego obszaru Możliwości integracji: Twoje oprogramowanie ERP powinno być w stanie płynnie integrować się z istniejącymi systemami, takimi jak baza danych zapasów,oprogramowanie logistycznelub rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi; zapewni to, że funkcje biznesowe będą działać jako jedna jednostka

Twoje oprogramowanie ERP powinno być w stanie płynnie integrować się z istniejącymi systemami, takimi jak baza danych zapasów,oprogramowanie logistycznelub rozwiązanie do zarządzania zasobami ludzkimi; zapewni to, że funkcje biznesowe będą działać jako jedna jednostka Obsługa klienta: Ważne jest, aby mieć łatwy dostęp do wsparcia, zwłaszcza w pierwszych dniach, gdy ty i twój zespół ustawicie i przyzwyczaicie się do oprogramowania ERP

Ważne jest, aby mieć łatwy dostęp do wsparcia, zwłaszcza w pierwszych dniach, gdy ty i twój zespół ustawicie i przyzwyczaicie się do oprogramowania ERP Możliwość dostosowania: Wybór elastycznego rozwiązania ERP pozwoli ci dodawać lub modyfikować funkcje według własnego uznania i skalować je wraz z rozwojem organizacji

Wybór elastycznego rozwiązania ERP pozwoli ci dodawać lub modyfikować funkcje według własnego uznania i skalować je wraz z rozwojem organizacji Łatwość obsługi: Powinieneś wybrać oprogramowanie ERP, które pozwoli Tobie i Twojemu zespołowi szybko rozpocząć pracę; zbyt długa krzywa uczenia się może zniweczyć cel

Powinieneś wybrać oprogramowanie ERP, które pozwoli Tobie i Twojemu zespołowi szybko rozpocząć pracę; zbyt długa krzywa uczenia się może zniweczyć cel Koszt: Podczas gdy najwyższej klasy system ERP jest godną inwestycją, należy wziąć pod uwagę koszty wdrożenia i utrzymania oraz wybrać opcję o dobrej wartości w stosunku do ceny

13 najlepszych systemów ERP do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp (najlepszy do planowania zasobów przedsiębiorstwa i zarządzania projektami) ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami wyposażone w funkcje zaprojektowane z myślą o potrzebach Enterprise.

Jako platforma oparta na chmurze, ClickUp oferuje widoczność w całej organizacji, automatyzację procesów i współpracę w czasie rzeczywistym we wszystkich działach.

Na przykład Oprogramowanie do zarządzania zasobami ClickUp usprawnia wielofunkcyjną pracę zespołową. Pomaga w ustawieniu jasnych celów, śledzeniu postępów i poprawie raportowania - wszystko w jednym wygodnym miejscu.

Mogę tworzyć dokumenty i wiki, aby nakreślić ograniczenia zasobów i notatki oraz przechowywać je razem z moimi projektami. Mogę zamieszczać pliki, etykiety mojego zespołu i łatwo udostępniać je każdemu. Jest to niezwykle wygodne i intuicyjne.

Bądź na dobrej drodze do realizacji swoich celów dzięki oprogramowaniu do zarządzania zasobami ClickUp

ClickUp można również dostosować do swojej skali i potrzeb organizacyjnych. Dzięki hierarchii folderów i list łatwo jest utrzymać porządek na kontach i udostępniać projekty klientom, jednocześnie kontrolując widoczność za pomocą szczegółowych uprawnień - niezależnie od wielkości projektu lub zespołu.

Z ClickUp CRM , możesz zarządzać sprzedażą i potokiem kont za pomocą niestandardowych przepływów pracy statusów i zapisywać szablony dla potencjalnych klientów, klientów i dostaw projektów. Możesz także śledzić zamówienia, leady i scoring za pomocą niestandardowych pól i generować wnikliwe raporty do inteligentniejszej analizy.

Uprość procesy i cykle pracy CRM dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami CRM firmy ClickUp

To nie wszystko!

The Szablon do planowania zasobów ClickUp oferuje wygodny sposób przydzielania zasobów w ramach zespołu lub działu.

Szablon do planowania zasobów ClickUp

Niezależnie od tego, czy chodzi o śledzenie godzin pracy, zarządzanie podwykonawcami czy organizowanie dostępności pracowników, ten szablon pomoże Ci zrobić to wszystko dobrze i szybko!

Możesz przejąć kontrolę nad alokacją zasobów, zmaksymalizować zakończenie projektu w określonych ramach czasowych, zidentyfikować potencjalne konflikty zasobów i poprawić dostosowanie organizacji do celów biznesowych.

ClickUp najlepsze funkcje

Dostosowywane widoki : Grupuj, filtruj lub ukrywaj zadania, aby śledzić i łączyć cykle pracy we wszystkich swoich projektach za pomocąWidok wykresu Gantta ClickUp *Łatwy cykl pracy : Twórz zadania i przypisuj je do wielu członków zespołu, aby rozłożyć obciążenie pracą za pomocąZadania ClickUp* Bezproblemowa integracja: Łatwe importowanie istniejącej pracy z platform ERP i innych narzędzi do ClickUp za pomocą jednego kliknięcia

: Grupuj, filtruj lub ukrywaj zadania, aby śledzić i łączyć cykle pracy we wszystkich swoich projektach za pomocąWidok wykresu Gantta ClickUp *Łatwy cykl pracy Bezproblemowa integracja: Łatwe importowanie istniejącej pracy z platform ERP i innych narzędzi do ClickUp za pomocą jednego kliknięcia Pomoc oparta na AI : Uprość mapowanie procesów, podsumuj dokumenty strategiczne i usprawnij umowy dziękiClickUp Brain ClickUp Limity

ClickUp Brain nie jest objęty planem Free Forever

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się z pakietem funkcji ClickUp

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 miesięcznie za użytkownika

$7 miesięcznie za użytkownika Business: $12 miesięcznie za użytkownika

$12 miesięcznie za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,700+ recenzji)

4.7/5 (9,700+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,100 recenzji)

Korzystanie z ClickUp pomogło nam lepiej planować, szybciej dostarczać i efektywnie strukturyzować nasze zespoły, a nasz zespół produkcyjny podwoił się, odkąd dołączyłem do firmy! Nie byłoby to możliwe, gdybyśmy nie mieli solidnej struktury alokacji zasobów i zarządzania projektami.

Nicole Brisova, Growth Operations Manager, Walk the Room

2. Oracle Fusion Cloud ERP (najlepsze do zarządzania złożonymi operacjami globalnymi)

przez Oracle Oracle Fusion Cloud ERP to oparty na chmurze pakiet aplikacji ERP, który oferuje takie funkcje, jak AI do automatyzacji procesów ręcznych, analizy w czasie rzeczywistym dla większej zdolności adaptacji rynkowej i planowania scenariuszy oraz możliwości strategiczne w zakresie fuzji i przejęć.

Jednak jego globalne zarządzanie zgodnością wyróżniało się dla mnie. Poruszanie się po przepisach różnych krajów było płynne, prawie jak posiadanie eksperta ds. zgodności wbudowanego w system.

Oracle ERP Cloud automatycznie integruje również lokalne przepisy podatkowe i standardy raportowania, ułatwiając zachowanie zgodności z przepisami bez konieczności ręcznego dostosowywania.

Najlepsze funkcje Oracle Fusion Cloud ERP

Automatyzacja uzgadniania kont i dopasowywania transakcji

Korzystanie z biblioteki gotowych reguł bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z przepisami przed uruchomieniem systemu

Mierz i optymalizuj wydajność strategicznych dostawców za pomocą kart wyników i motywacji

Limity Oracle Fusion Cloud ERP

Przy niestandardowych opcjach z limitem, wygląd ekranu wersji na pulpit wydaje się przestarzały

Niektórzy użytkownicy zaobserwowali powolne lub nieudane odświeżanie podczas operacji

Ceny Oracle Fusion Cloud ERP

Niestandardowy cennik

Oracle Fusion Cloud ERP oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 300 recenzji)

4.1/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 50 recenzji)

3. Sage Intacct (najlepszy do zarządzania finansami z dokładnością opartą na AI)

przez Sage Intacct Sage Intacct to oparta na chmurze platforma do zarządzania finansami i aktywami z rozbudowanymi możliwościami księgowymi, w tym zarządzaniem środkami pieniężnymi, AR/AP i szablony księgi głównej .

Wykrywanie anomalii oparte na AI w Sage Intacct może skanować tysiące transakcji, oznaczając wszelkie nieprawidłowości i zapewniając, że dane finansowe są dokładne i bezpieczne.

Najlepsze funkcje Sage Intacct

Dostęp do setek wielowymiarowych raportów i pulpitów w czasie rzeczywistym

Porównywanie budżetu z rzeczywistymi wydatkami w czasie rzeczywistym w celu uniknięcia kosztownych przekroczeń i efektywnej współpracy z zespołem

Automatyzacja wprowadzania rachunków i przetwarzania płatności; etykieta transakcji i danych operacyjnych z wartościami wymiarowymi

Limity Sage Intacct

Użytkownicy zgłaszają opóźnienia w przydzielaniu płatności ze względu na brak możliwości pobrania transakcji bankowych tego samego dnia

Zmiana kraju dostawcy wymaga najpierw aktualizacji listy kontaktów, co może być uciążliwe

Ceny Sage Intacct

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Sage Intacct

G2: 4,3/5 (ponad 3 200 recenzji)

4,3/5 (ponad 3 200 recenzji) Capterra: 4,2/5 (ponad 460 opinii)

4. SAP Business One (najlepszy dla małych i średnich firm ze zintegrowanym CRM)

przez SAP SAP Business One to rozwiązanie ERP dla małych i średnich przedsiębiorstw. Umożliwia kontrolę nad niemal każdym aspektem codziennej działalności Business, od księgowości i zapasów po fakturowanie i sprzedaż.

SAP Business One integruje się z Microsoft Outlook i bezpośrednio synchronizuje kontakty z klientami, co znacznie usprawnia zarządzanie procesami CRM. Zapewnia natychmiastowy dostęp do aktualnych informacji o klientach, co skutkuje szybkim rozwiązywaniem zapytań klientów przy jednoczesnym zwiększeniu ogólnej jakości świadczonych usług.

Najlepsze funkcje SAP Business One

Śledzenie wszystkich szans sprzedaży i działań potencjalnych klientów od pierwszego kontaktu do momentu zamknięcia transakcji

Usprawnienie audytów poprzez dopasowywanie dokumentów, śledzenie ścieżek informacyjnych i zarządzanie wieloma walutami

Tworzenie raportów na podstawie danych w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia podstawowych procesów Business

Limity SAP Business One

Format ofert jest ograniczony, co uniemożliwia wprowadzenie wszystkich niezbędnych informacji do opisów produktów

Produkt często wymaga niestandardowych rozwiązań od zewnętrznych dostawców, aby spełnić standardy branżowe, co wpływa na proces wdrażania

Ceny SAP Business One

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SAP Business One

G2: 4,3/5 (ponad 500 recenzji)

4,3/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 500 opinii)

5. Acumatica (najlepsze elastyczne, skalowalne rozwiązania ERP)

przez Acumatica Acumatica to oprogramowanie do zarządzania zamówieniami z intuicyjnym systemem ERP w chmurze, który oferuje zakres automatyzacji usług profesjonalnych i narzędzia do planowania projektów . Znany ze swojej elastyczności i dynamicznego wyglądu, jest idealny dla firm detalicznych i dostępny dla użytkowników na różnych poziomach wiedzy technicznej.

Jedną z wyróżniających się funkcji Acumatica jest konfigurowalna automatyzacja cyklu pracy w zarządzaniu zapotrzebowaniami. Umożliwia ona łączenie wniosków z wielu źródeł w jedno zapotrzebowanie i łatwe ustawienie reguł zatwierdzania, optymalizując procesy zaopatrzenia.

Najlepsze funkcje Acumatica

Korzystaj z integracji Amazon, BigCommerce i Shopify wbudowanych w Acumatica Retail Edition w celu uproszczenia obsługi sprzedaży detalicznej

Zarządzaj codziennymi transakcjami, saldami gotówkowymi, przelewami i uzgodnieniami rachunków bankowych w jednym miejscu

Twórz oferty, aktualizuj je, połącz je z CRM i śledź wersje w celu łatwego zarządzania projektami

Limity Acumatica

Każdy moduł został opracowany osobno, z czego wynikają błędy podczas przekazywania danych między sobą

Niektórzy użytkownicy uważają terminologię oprogramowania za mylącą

Ceny Acumatica

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Acumatica

G2: 4,5/5 (ponad 1 200 recenzji)

4,5/5 (ponad 1 200 recenzji) Capterra: 4.3/5 (120+ opinii)

6. Odoo (najlepszy ze względu na niestandardowe rozszerzenia i elastyczność open-source)

przez Odoo Odoo to zintegrowany pakiet aplikacji biznesowych o otwartym kodzie źródłowym, obejmujący niestandardowe rozwiązania dla helpdesku, zarządzania projektami, HR, produkcji, marketingu i nie tylko. Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują wysoce elastycznego narzędzia dopasowanego do ich unikalnych procesów.

Jednak tym, co mnie zainteresowało, była integracja z e-commerce.

Ustawienie sklepu internetowego było łatwe, a ponieważ był on zintegrowany z innymi modułami Odoo, takimi jak inwentaryzacja, sprzedaż i księgowość, wszystko było zsynchronizowane. Usunęło to kłopoty związane z ręcznym aktualizowaniem stanów magazynowych lub śledzeniem zamówień - wszystko było obsługiwane automatycznie.

Najlepsze funkcje Odoo

Bezpieczeństwo danych dzięki PostgreSQL; nie musisz martwić się o zastrzeżone formaty danych lub blokadę oprogramowania

Wysoka wydajność, usprawnione wprowadzanie danych i responsywny interfejs użytkownika

Automatyzacja działań, projektowanie niestandardowych ekranów i personalizowanie raportów za pomocą Odoo Studio

Limity Odoo

Nadmierne niestandardowe rozwiązania mogą utrudniać utrzymanie i aktualizację systemu, zwłaszcza w przypadku rozwiązań tworzonych we własnym zakresie

Problemy z wydajnością mogą pojawić się w dużych firmach ze złożonymi cyklami pracy i dużymi zbiorami danych

Ceny Odoo

One App Free: Free dla jednej aplikacji, nieograniczona liczba użytkowników

Free dla jednej aplikacji, nieograniczona liczba użytkowników Standard: $9.07 miesięcznie za użytkownika

$9.07 miesięcznie za użytkownika Niestandardowy: 13,61 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Odoo

G2: 4.2/5 (ponad 240 opinii)

4.2/5 (ponad 240 opinii) Capterra: 4.2/5 (850+ opinii)

7. Epicor (najlepszy pod względem kompleksowej funkcji back-office)

przez Epicor Epicor to kognitywny system ERP zaprojektowany z myślą o potrzebach różnych branż, w tym produkcji, dystrybucji i handlu detalicznego. Jego zaawansowane narzędzia do wizualizacji danych umożliwiły mi przekształcenie złożonych ustawień danych w łatwe do zrozumienia wykresy i diagramy.

Ta wizualna reprezentacja ułatwiła identyfikację trendów, śledzenie wskaźników KPI i szybkie podejmowanie świadomych decyzji. Te łatwo dostępne spostrzeżenia pomogły mi proaktywnie inicjować mapowanie procesów i szybciej rozwiązywać problemy.

Najlepsze funkcje Epicor

Uproszczenie i udoskonalenie procesów logistycznych, sprzedażowych i zakupowych w codziennych operacjach

Wyczerpujące funkcje zaplecza administracyjnego w zakresie konserwacji sprzętu, sprzedaży części zamiennych i napraw gwarancyjnych

Spotkania z międzynarodowymi standardami i najlepszymi praktykami branżowymi dzięki rozwiązaniom z zakresu zarządzania, ryzyka i zgodności (GRC)

Limity Epicor

Istnieje niewielka krzywa uczenia się, a niektóre elementy systemu strukturyzacji danych mogą wydawać się zbędne

Chociaż oferuje szeroki zakres opcji integracji, może nie integrować się spójnie z każdym źródłem danych kluczowym dla określonych funkcji

Cennik Epicor

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Epicor

G2: 4.0/5 (ponad 900 opinii)

4.0/5 (ponad 900 opinii) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

8. Xero (najlepsze do przyjaznej dla użytkownika księgowości i zarządzania projektami)

przez Xero Xero to przyjazne dla użytkownika, skoncentrowane na księgowości oprogramowanie ERP, które może obsłużyć wszystko, od automatycznego tworzenia faktur i żądania wydatków po płacenie rachunków i generowanie raportów.

Jego funkcja automatycznego dopasowywania transakcji inteligentnie dopasowuje importowane transakcje bankowe do tych, które wprowadzam do systemu. Gdy oprogramowanie znajdzie zgodność, muszę tylko kliknąć "OK", aby uzgodnić transakcję.

Xero dostarcza również aktualizacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu zawsze mam aktualny widok moich przepływów pieniężnych.

Najlepsze funkcje Xero

Korzystaj z narzędzi Xero do śledzenia zadań w celu rozliczania projektów, planowania, budżetowania, ofertowania i fakturowania

Uzyskaj dostęp do danych bankowych z ponad 21 000 instytucji finansowych na całym świecie, oszczędzając czas dzięki kanałom bankowym i automatyzacji uzgodnień

Pozwól klientom płacić w niestandardowy sposób; akceptuj płatności online kartą debetową, kredytową lub poleceniem zapłaty bezpośrednio z faktury Xero

Limity Xero

Xero zostało zaprojektowane przede wszystkim jako oprogramowanie księgowe i może nie oferować pełnego zakresu możliwościnarzędzi do współpracy w ramach Enterprise* Większe przedsiębiorstwa mogą uznać, że Xero nie skaluje się tak wydajnie, aby obsługiwać zwiększone wolumeny transakcji, złożone procesy lub rozbudowane potrzeby w zakresie raportowania

Cennik Xero

Starter: $29 miesięcznie za użytkownika

$29 miesięcznie za użytkownika Standard: $46 miesięcznie za użytkownika

$46 miesięcznie za użytkownika Premium: $62 miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Xero

G2: 4.3/5 (ponad 600 opinii)

4.3/5 (ponad 600 opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 2 900 opinii)

9. Microsoft Dynamics 365 (najlepsze rozwiązanie do zarządzania relacjami z klientami w oparciu o AI)

przez Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 to wysoce zintegrowany system ERP, który wykorzystuje AI i dane w czasie rzeczywistym w celu usprawnienia operacji biznesowych. Jest znany ze swoich potężnych funkcji i możliwości integracji.

Jednym z jego kluczowych aspektów jest oferowanie wglądu w sprzedaż. AI analizuje dane historyczne i bieżące trendy, aby przewidzieć przyszłe wyniki sprzedaży. Zasugerowała również najlepsze działania do podjęcia z potencjalnymi i obecnymi klientami.

Ten poziom wglądu umożliwił mojemu zespołowi i mnie skupienie się na możliwościach z największą szansą na konwersję, ostatecznie zwiększając ogólną sprzedaż.

Najlepsze funkcje Microsoft Dynamics 365

Nieskomplikowane zarządzanie zleceniami pracy dzięki Copilot, tworzenie zleceń pracy z wiadomości e-mail, planowanie zleceń pracy lub generowanie odpowiedzi e-mail z jednego pulpitu

Ustawianie automatycznych wyzwalaczy w oparciu o działania lub wydarzenia klientów, takie jak wizyty na stronie internetowej, otwarcia wiadomości e-mail lub zakupy, aby angażować klientów we właściwym czasie

Zwiększ swoje doświadczenie w zakresie zaopatrzenia dzięki wykrawaniu do katalogów zewnętrznych dostawców i zbadaj dodatkowe opcje, aby przyspieszyć składanie zamówień

Limity Microsoft Dynamics 365

Niektóre zaawansowane funkcje są limitowane lub wymagają dodatkowych dodatków, co zwiększa całkowity koszt

Interfejs użytkownika nie jest tak intuicyjny, co utrudnia poruszanie się po menu i selektorach pól

Ceny Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 Business Central: Wersja próbna Free

Wersja próbna Free Microsoft Dynamics 365 Business Central Essentials: 70 USD miesięcznie za użytkownika

70 USD miesięcznie za użytkownika Microsoft Dynamics 365 Business Central Premium: 100 USD miesięcznie na użytkownika

100 USD miesięcznie na użytkownika Microsoft Dynamics 365 Business Central Teams: $8 za miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Dynamics 365

G2: 3.9/5 (660+ recenzji)

3.9/5 (660+ recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 5 600 recenzji)

10. Multiview ERP (Najlepsza platforma ERP w chmurze stworzona przez księgowych, dla księgowych)

przez Multiview Multiview ERP to pakiet systemów ERP do zarządzania finansami, który umożliwia użytkownikom płynną konsolidację danych finansowych z wielu podmiotów. Jest to szczególnie przydatne w przypadku organizacji o złożonych strukturach lub licznych spółkach zależnych.

Niestandardowe opcje raportowania finansowego w narzędziu pomogły mi dostosować raporty do konkretnych potrzeb, zapewniając, że prezentowane informacje są istotne i umożliwiają podjęcie odpowiednich działań.

Niezależnie od tego, czy chodziło o tworzenie szczegółowych bilansów, rachunków zysków i strat czy raportów przepływu środków pieniężnych, mogłem skupić się na kluczowych wskaźnikach, które miały największe znaczenie dla mojego biznesu i zespołu.

Najlepsze funkcje Multiview ERP

Przeglądaj szczegółowe informacje bezpośrednio z podsumowań przedstawionych w pulpitach i sprawozdaniach finansowych za pomocą potężnego środowiska raportowania Multiview, ViewPoint

Pomiar i zarządzanie aktywami o dużej wydajności w celu zapewnienia ściślejszej kontroli finansowej, minimalizacji zobowiązań podatkowych i usprawnienia procesu nabywania aktywów

Prognoza finansów, centralne gromadzenie wszystkich danych budżetowych, zarządzanie procesem zatwierdzania i porównywanie planowanych budżetów z rzeczywistymi wynikami finansowymi

Limity Multiview ERP

System wymaga częstego klikania i zmiany zakładek

Dodawanie dokumentów jest żmudne, ponieważ pliki muszą być najpierw pobrane, następnie przeciągnięte do uploads, a na końcu wycięte i wklejone do zakładki produkcji

Ceny Multiview ERP

Niestandardowy cennik

Multiview ERP oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (190+ opinii)

4.2/5 (190+ opinii) Capterra: 4.4/5 (80+ opinii)

11. SYSPRO (najlepsze pod względem wydajności produkcji i dystrybucji)

przez SYSPRO SYSPRO to niezawodny system ERP stworzony w celu poprawy wydajności operacyjnej, szczególnie w sektorach produkcji i dystrybucji.

Zapewnia widoczność poziomów zapasów w czasie rzeczywistym w wielu lokalizacjach. Ten scentralizowany widok pomaga użytkownikom podejmować świadome decyzje dotyczące ponownego zamawiania i przenoszenia zapasów.

Na przykład, SYSPRO automatycznie oblicza optymalne poziomy zapasów bezpieczeństwa w oparciu o czas realizacji i zmienność popytu, zapewniając, że zawsze istnieje zapas buforowy, aby sprostać nieoczekiwanym skokom popytu.

Najlepsze funkcje SYSPRO

Dodawanie struktury do operacji dzięki zestawieniom materiałów (BOM); ułatwianie dokładnych oczekiwanych kosztów w celu śledzenia rzeczywistych kosztów produkcji

Śledzenie, identyfikacja i raportowanie każdej części łańcucha dostaw w czasie rzeczywistym dzięki potężnemu zintegrowanemu systemowi śledzenia

Generowanie manifestów i drukowanie etykiet zewnętrznych w oparciu o ograniczenia dotyczące opakowań

Limity SYSPRO

Rozwiązania integracyjne typu "plug-and-play" są ograniczone i wymagają wewnętrznego rozwoju w celu wsparcia

Wykonanie pojedynczej funkcji często wymaga wielu kroków, a system nie zawsze jest przyjazny dla użytkownika

Ceny SYSPRO

Ceny niestandardowe

SYSPRO oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 200 recenzji)

4.1/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

12. QuickBooks Enterprise (najlepszy do kompleksowego zarządzania finansami i zapasami)

przez Quickbooks Enterprise Podczas gdy QuickBooks jest znany ze swojego oprogramowania księgowego, QuickBooks Enterprise jest wszechstronnym rozwiązaniem ERP, które jest korzystne dla biznesów wymagających szczegółowego śledzenia i zarządzania zapasami.

Jego scentralizowany system śledzenia, na przykład, pomógł mi prowadzić dokładną dokumentację i zmniejszyć rozbieżności, zapewniając, że zawsze dokładnie wiedziałem, gdzie znajduje się każdy element.

Mogłem również korzystać z maksymalnie czterech poziomów kategoryzacji zapasów i przypisywać terminy ważności, aby szybciej sprzedawać elementy w systemie planowania zasobów przedsiębiorstwa.

Najlepsze funkcje QuickBooks Enterprise

Możliwość korzystania z ponad 200 wbudowanych raportów, które można dostosowywać do własnych potrzeb w celu dynamicznego raportowania i analizy

Kontrola całego procesu kompletacji, pakowania i wysyłki, w tym wysyłanie instrukcji na urządzenia mobilne

Tworzenie niestandardowych punktów ponownego zamówienia, które wyzwalają automatyczne przypomnienia o ponownym zamówieniu, gdy poziom zapasów spadnie poniżej określonego progu, aby zapobiec brakom w zapasach

Limity QuickBooks Enterprise

Nie ma jasnego sposobu na powrót do oryginalnej strony po otwarciu transakcji

Użytkownicy raportowali usterki, takie jak znikanie wpisów w dzienniku, jeśli pierwszy wiersz nie ma konta, a filtry bilansu powodują brak synchronizacji AR i AP

Ceny QuickBooks Enterprise

Gold: $1,922 rocznie

$1,922 rocznie Platynowy: $2,363 rocznie

$2,363 rocznie Diament: $4,668 rocznie

QuickBooks Enterprise oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 940 recenzji)

4,2/5 (ponad 940 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 20 000 recenzji)

13. ERP z widocznością (najlepszy do kompleksowego zarządzania produkcją i łańcuchem dostaw)

przez Widoczność Visibility ERP to oprogramowanie ERP dla producentów zamówień. Podobnie jak SYSPRO i QuickBooks Enterprise, koncentruje się na zapasach i zaopatrzeniu. Jedną z jego największych zalet jest możliwość płynnego połączenia działań związanych z projektami.

Na przykład, materiały wymagane do projektu mogą być automatycznie połączone z zamówieniami, co pozwala uniknąć ograniczeń zasobów i zapewnienie terminowej dostawy. Jako solidna platforma, Visibility ERP oferuje swoim użytkownikom zaawansowane funkcje, takie jak analiza danych w czasie rzeczywistym i raportowanie z możliwością dostosowania.

Widoczność ERP - najlepsze funkcje

Konfiguracja i wycena złożonych ofert i zleceń sprzedaży

Automatyczna zmiana kolorów wyborów i funkcji w celu pokazania naruszeń reguł lub prawidłowych funkcji za pomocą konfiguratora produktów

Księgowanie transakcji czasu i wydatków bezpośrednio do zadań projektu, linii zleceń sprzedaży, operacji zleceń pracy i kosztów ogólnych działu

Widoczność limitów ERP

Nowsze funkcje lub formularze i nowe pola są rzadko przywoływane w plikach pomocy, co prowadzi do nieporozumień co do ich przeznaczenia i wpływu na inne obszary

Brak możliwości śledzenia wielu wersji części w magazynie

Ceny systemu ERP Widoczność

Niestandardowe ceny

Widoczność ERP oceny i recenzje

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

Master Resource Planning z ClickUp!

Jeśli szukasz sposobu na połączenie różnych ruchomych części w swoim biznesie, możesz skalować się w sposób zrównoważony i bezpieczny dzięki rozwiązaniu ERP. Zostało ono zaprojektowane tak, aby ułatwić życie niezależnie od branży, od umożliwienia współpracy po zapewnienie dokładności danych i wsparcie skalowalności.

Każdy z powyższych przykładów systemów ERP byłby godnym wyborem dla Twojego Enterprise. Jeśli jednak chcesz czegoś, co złagodzi twoje bolączki i zapewni wyniki bez kłopotów, nie szukaj dalej niż ClickUp. Dzięki wielu funkcjom skoncentrowanym na użytkowniku sprawia, że planowanie zasobów jest łatwe.

Jeśli więc jesteś gotowy, aby doświadczyć niezrównanych korzyści płynących z łatwego zarządzania operacjami biznesowymi, zarejestruj się w ClickUp za darmo dzisiaj.