Jak menedżerowie z pokolenia milenialsów zmieniają sposób, w jaki pracujemy

A Wideo TikTok pod tytułem "POV: You have a Millennial manager" stało się wirusowe kilka miesięcy temu.

Skecz pokazuje chłodnego menedżera proszącego pracownika, by nie pracował, gdy jest chory i opowiadającego się za wykorzystaniem czasu osobistego na załatwianie spraw. Podkreśla również znaczenie skupienia się na zdrowiu psychicznym i fizycznym, aby zapobiec wypaleniu zawodowemu.

Wideo wywołało sporą dyskusję w Internecie (przez prawie tydzień!), ponieważ widzowie chwalili menedżerów milenialsów za ich odsetki w tworzeniu lepszego środowiska pracy.

Choć oczywiście jest to komediowa przesada, skecz podkreśla niektóre cechy tysiącletnich menedżerów.

Co zatem wzbudza szacunek i podziw u millenialsów na pozycjach kierowniczych? Jakie nowe elementy wprowadzają w pracy, których starsze pokolenia mogły nie opanować?

W tym artykule zbadamy, w jaki sposób menedżerowie z pokolenia millenialsów zmieniają kulturę pracy. Do dzieła!

Charakterystyka menedżerów z pokolenia milenialsów

"Milenialsi nie chcą, aby im mówiono, co mają zrobić."

"Millenialsi są zbyt zajęci swoimi pobocznymi zajęciami, aby dbać o pracę od 9 do 17"

"Millenialsi mają poczucie uprawnień."

Każdy tydzień przynosi nowe spojrzenie na pokolenie, które ma stanowić 75% siły roboczej do 2025 roku .

Mimo to coraz więcej millenialsów (urodzonych w latach 1981-1996) obejmuje role kierownicze w organizacjach. I nie tylko zarządzają siłą roboczą swojego pokolenia i grupy wiekowej Gen-Z; kierują także pracownikami Gen-X i profesjonalistami z wyżu demograficznego.

Wejście milenialsów na stanowiska kierownicze zdecydowanie uatrakcyjniło miejsce pracy. Wnoszą oni swoje unikalne wartości i wiedzę do zarządzania, być może bardziej niż jakiekolwiek inne pokolenie.

Oto jak menedżer z pokolenia milenialsów opisuje swój styl zarządzania.

Źródło Przyjrzyjmy się niektórym wspólnym cechom menedżerów milenialsów:

1. Ustawienie paska wysoko

Millenialsi są znani ze swoich ambitnych oczekiwań. Jeśli projekt lub zadanie nie spełnia ich wysokich standardów, będą naciskać na poprawę lub ustawienie bardziej wymagających celów.

Książka Młodzież, praca i przyszłość: Problemy i Perspektywy wzmianki - Milenialsi są wyjątkowi; mają tendencję do wierzenia, że ciężka praca jest ważniejsza niż w przypadku pokolenia wyżu demograficznego.

2. Obeznani z technologią

Millenialsi byli krytykowani za zbyt długą obsesję na punkcie ekranów, ale dorastanie z technologią w rzeczywistości działa na ich korzyść. Są w swojej własnej lidze, zawsze szukając kolejnej wielkiej rzeczy, aby usprawnić procesy i osiągnąć szybsze wyniki. 14. doroczne globalne badanie CEO przeprowadzone przez PwC stwierdza: "Jedną z charakterystycznych cech pokolenia millenialsów jest ich przywiązanie do świata cyfrowego. Dorastali z szerokopasmowym dostępem do Internetu, smartfonami, laptopami i mediami społecznościowymi jako normą i oczekują natychmiastowego dostępu do informacji. Jest to pierwsze pokolenie, które wchodzi do pracy z lepszą znajomością kluczowego narzędzia biznesowego niż starsi pracownicy"

3. Uczciwość i przejrzystość Menedżerowie milenialsi również cenią sobie szczerość, oferując bezpośrednie informacje zwrotne mające na celu poprawę, a nie krytykę. Ich doświadczenie z natychmiastową informacją zwrotną pomaga im wprowadzać konstruktywne porady, które są zarówno bezpośrednie, jak i stanowią wsparcie.

4. Praca zespołowa spełnia ich marzenia

Milenialsi cenią sobie współpracę i pracę zespołową, nawet jeśli dobrze pracują samodzielnie. Wychowani na "medalach uczestnictwa", przenoszą ten sposób myślenia do miejsca pracy, tworząc systemy, które zachęcają do pracy zespołowej wydajność pracy zespołowej . Bagatelizują tradycyjne hierarchie, aby wykorzystywać różnorodne ustawienia umiejętności swoich współpracowników i odpowiednio przydzielać zasoby.

5. Optymiści z celem

Pomimo tego, że są kontrolowani, millenialsi pozostają wysoce zmotywowani i optymistycznie nastawieni do swojej pracy. Ich motywacja pomaga im stawiać czoła wyzwaniom i dążyć do powodzenia. Entuzjazm millenialsów przekłada się na silną etykę pracy i chęć wywierania pozytywnego wpływu. Podejmowanie ambitnych projektów lub przewodzenie nowym inicjatywom z nastawieniem "da się zrobić" jest dla nich typowe.

6. Wizjonerzy kierujący się wartościami

Millenialsi przywiązują dużą wagę do rozwijania swoich osobistych wartości i patrzenia na świat inaczej niż poprzednie pokolenia. Są bardziej otwarci i zobowiązani do akceptacji, co pomaga stworzyć integracyjne i pozytywne środowisko pracy.

Według Raport Workmonitor 2022 firmy Randstad 43% millenialsów nie dołączyłoby do pracodawcy, którego wartości społeczne i środowiskowe nie byłyby zgodne z ich wartościami. Co więcej, 56% młodych pracowników jest również skłonnych zrezygnować z pracy, jeśli koliduje ona z tym, jak chcą prowadzić swoje życie.

7. Specjalista od wszystkiego

Menadżerowie Millenialsów są profesjonalistami w wielozadaniowości, równoważąc wiele projektów z finezją żonglera. Rozwijają się w dynamicznych środowiskach, zręcznie przełączając się między zadaniami. Ale bądźmy szczerzy - ten talent czasami prowadzi ich do króliczej nory rozproszenia uwagi, zwłaszcza w przypadku wszechobecnego uroku mediów społecznościowych i powiadomień.

Badania sugerują, że tysiącletni menedżerowie są postrzegani jako raczej generaliści niż specjaliści ponieważ mają zróżnicowane wykształcenie i szeroką bazę wiedzy.

8. Ciekawość jest częścią ich DNA

Co nie mniej ważne, menedżerowie milenialsów kierują się ciekawością. Status quo im nie wystarcza; nieustannie starają się dowiedzieć więcej i doskonalić. Ta nienasycona ciekawość prowadzi do innowacji i lepszego podejmowania decyzji, co czyni ich nieocenionymi w miejscu pracy. Są typem, który odkrywa nowe umiejętności, podejmuje nowe wyzwania i zachęca swoje Teams do zrobienia tego samego.

Jak rozwijać się jako menedżer milenialsów?

Milenialsi są największe pokolenie w miejscu pracy od 2016 roku. Prezentują oni świeżą perspektywę i pozytywne nastawienie, które ożywia miejsce pracy. Ich młodzieńcza energia jest idealna do zwiększenia wydajności i poprawy nastroju, gdy wszystko zaczyna wydawać się nieświeże.

Podczas gdy każde nowe pokolenie menedżerów staje przed wyzwaniem zrozumienia, co to znaczy odnieść powodzenie w tej roli, menedżerowie z pokolenia millenialsów mają pewne wyjątkowe przeszkody.

Tak, przepaść pokoleniowa jest bardzo realna! Pracownicy z pokolenia wyżu demograficznego mają trudności z poważnym traktowaniem młodszych menedżerów, a brak tradycyjnego doświadczenia może być powodem do niepokoju w przypadku ról zwykle obsadzanych przez osoby z dłuższym stażem pracy.

Budowanie i zarządzanie zespołem może również stanowić wyzwanie dla tysiącletnich menedżerów, gdy istnieją różne grupy wiekowe i style pracy. Poniższe strategie i wskazówki mogą jednak pomóc tysiącletnim menedżerom odnieść sukces:

1. Zaufaj zespołowi, że dostarczy wyniki

Zaufaj pracownikom, że będą wydajni, niezależnie od środowiska pracy - koncentrując się na wynikach, a nie na przepracowanych godzinach. Ostatnie lata pokazały, że pracownicy mogą być wydajni poza tradycyjnym ustawieniem biura. Zezwolenie na pracę zdalną zapewnia większą równowagę i elastyczność oraz buduje zaufanie.

Wydajność pracy zespołowej i narzędzia do współpracy, takie jak ClickUp, mogą pomóc w zarządzaniu pracownikami hybrydowymi i zdalnymi. ClickUp to narzędzie typu "wszystko w jednym" oprogramowanie do zarządzania projektami zaprojektowane w celu usprawnienia operacji.

Z Rozwiązanie do zarządzania projektami ClickUp menedżerowie mogą wizualizować cykl pracy i przydzielać zadania członkom zespołu, organizować projekty i efektywnie współpracować. Pomaga również planować projekty, automatyzować zadania, identyfikować wąskie gardła i nie tylko

Przydziel zadania swojemu zespołowi i szybko śledź swoje projekty za pomocą ClickUp Project Management Solution

Użyj Zadania ClickUp aby łatwo tworzyć elementy działań i uzyskać widoczność postępów w projekcie. Pomaga to zarządzać obciążeniem pracą, ułatwiając zespołowi skupienie się na osiąganiu wyników, niezależnie od tego, skąd pracują.

Poprawa wydajności pracy poprzez planowanie elementów działań za pomocą ClickUp Tasks

Plus, Pulpity ClickUp zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym w postęp projektu i wydajność pracowników, ułatwiając śledzenie wydajności.

wizualizacja dziennego postępu zadań i czasu spędzonego nad każdym z nich dzięki ClickUp Dashboard

2. Prowadzenie z podejściem "free to experiment" (swobodnie eksperymentować)

Praktykowanie autonomii w pracy wykorzystuje ambicje dzisiejszych pracowników. Rolą menedżera w tym scenariuszu jest usuwanie przeszkód i dostarczanie wskazówek i zachęt, a nie mikrozarządzanie. Pozwolenie Teamsom na przejęcie odpowiedzialności za swoje projekty pobudza ich dążenie do osiągnięcia wyników. Wzmacnianie zespołu do znajdowania własnych rozwiązań często prowadzi do wzrostu dumy i poczucia własności w pracy. Zamiast udostępniania bezpośrednich odpowiedzi, dzielenie się doświadczeniami zachęci pracowników do samodzielnego wyciągania wniosków. Takie podejście może przynieść zaskakujące i innowacyjne wyniki.

3. Doceniaj i nagradzaj swój Teams

Utrzymanie wysokiego morale wymaga doceniania i celebrowania wysiłków zespołu. Jednym ze sposobów do zrobienia tego jest ustawienie jasnych celów i nagród śledzenie postępów .

Na szczęście, szablony ustawienia celów mogą zapewnić sposób definiowania celów, dzięki czemu staje się jasne, jak wygląda powodzenie dla każdego członka zespołu. Umożliwiają one menedżerom ustawienie konkretnych, mierzalnych celów, a następnie śledzenie postępów w ich realizacji

Instancja Szablon miar sygnałów celów ClickUp może pomóc w nakreśleniu kluczowych wskaźników wydajności (KPI) i kamieni milowych, pozwalając menedżerom zobaczyć, kto osiąga swoje cele i gdzie potrzebne są ulepszenia. Taka przejrzystość pomaga monitorować wydajność, ułatwiając docenianie i nagradzanie wysiłku i osiągnięć zespołu.

Cele ClickUp

4. Zapewnienie wyczyszczonych ścieżek rozwoju kariery

Pomóż członkom zespołu rozwijać się zawodowo poprzez ustawienie jasnych i osiągalnych celów zawodowych. Omów ich ambicje zawodowe i określ, jak dostosować je do celów zespołu.

Po ustaleniu celów rozwoju przeprowadzaj regularne spotkania kontrolne z członkami zespołu, aby sprawdzić, jak się sprawy mają i zaoferować wsparcie. Zapewni to, że zespół dąży do osiągnięcia tych samych celów.

Użycie Cele ClickUp do tworzenia mierzalnych celów z jasnymi ośmioma czasu i automatycznego śledzenia postępów. Funkcje takie jak cele liczbowe, pieniężne i prawda/fałsz pozwalają mierzyć powodzenie w określony sposób.

Używaj ClickUp Goals do ustawienia celów zespołowych i śledzenia postępów

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Wypróbuj szablony map kariery aby pomóc swojemu zespołowi zidentyfikować i śledzić osobiste cele związane z nauką i rozwojem zawodowym.

5. Udostępnianie szerszej perspektywy

Jako menedżer z pokolenia millenialsów, ważne jest, abyś przekazywał zespołowi lub działowi szerszą wizję. Podkreśl znaczący wpływ, jaki firma chce wywrzeć, czy to poprzez wkład społeczny, innowacyjne produkty, czy tworzenie cennych możliwości w firmie.

Działania te pomogą dostosować cele organizacyjne do wartości młodszych pokoleń, które priorytetowo traktują cel w swojej karierze. Zaczyna się to od wspólnej burzy mózgów.

Dźwignia Tablice ClickUp do burzy mózgów, współpracować z Teams w czasie rzeczywistym , połącz cykle pracy i ułatw szybsze wprowadzanie innowacji. Załącz pliki, zadania i dokumenty do Tablic, aby przekształcić pomysły w działania. Sprawia to, że zespół czuje się włączony, zachęcając go do skupienia się na większej wizji.

współpracuj ze swoim zespołem i twórz kreatywne pomysły za pomocą ClickUp Whiteboards_

6. Kultywuj silną kulturę pracy zespołowej

Aby zbudować kulturę otwartej komunikacji, stwórz środowisko, w którym każdy członek może wyrazić swoje obawy bez obawy o osąd. Przeprowadzaj regularne sesje w celu omówienia postępów, wyzwań i nowych pomysłów. Upewnij się, że spotkania te są ustrukturyzowane, ale na tyle otwarte, aby umożliwić swobodne dyskusje w grupie.

Podejmowanie natychmiastowych, mniejszych działań również może mieć duże znaczenie.

Ustaw oczekiwanie, że wylogujesz się o rozsądnej godzinie i zachęć swój zespół do zrobienia tego samego - ponieważ każdy zasługuje na życie poza pracą! Promuj praktyki takie jak "Meeting Free Monday" i zachęcaj swój team do brania dni zdrowia psychicznego, gdy jest to konieczne, bez zadawania pytań. Szablon kultury firmy ClickUp może pomóc nakreślić skuteczną kulturę firmy. Pomaga on menedżerom wizualizować i dostosowywać działania, oczekiwania i wartości ich zespołu.

Szablon kultury firmy ClickUp

Zacznij od burzy mózgów na temat wartości firmy i listy kluczowych cech. Następnie zidentyfikuj cele i inicjatywy, aby kultywować te wartości i wdrożyć je. Pomaga to wspierać kulturę zaufania i motywacji w miejscu pracy.

💡 Pro tip: Możesz również użyć Dokumenty ClickUp do tworzenia polityki firmy.

Jak Millenialsi zmieniają kulturę pracy na lepsze?

Menadżerowie z pokolenia milenialsów wiedzą, że ekspresy do kawy i tabele do ping ponga w pokojach socjalnych nie zwiększą satysfakcji z pracy ani motywacji pracowników. Temu pokoleniu zależy na celu i postępie, a nie tylko na dodatkach.

Młodzi pracownicy chcą, aby polityka firmy, wartości i programy rozwojowe były zgodne z ich wizją, ideałami i świetlaną przyszłością, którą planują. Tak więc, choć ekspres do cappuccino jest fajny, to rozwój kariery naprawdę motywuje millenialsów!

Oto kilka godnych uwagi sposobów, w jakie millenialsi wprowadzają zmianę pokoleniową w miejscu pracy:

1. Przywództwo oparte na wartościach nad zarządzaniem w starym stylu

Tradycyjni liderzy kładli nacisk na marże zysku i wyniki finansowe, czasami kosztem dobrego samopoczucia pracowników lub wpływu na społeczeństwo. Millenialsi na nowo definiują kulturę pracy, kierując się wartościami styl przywództwa zespołowego koncentrując się na celu, autentyczności i przejrzystości.

Wprowadzają znaczące zmiany w następujących aspektach:

Cel ponad zyski

Firmy kierowane przez millenialsów częściej wdrażają ekologiczne inicjatywy lub wspierają cele społeczne. Milenialsi wyznaczają cele biznesowe wykraczające poza marże zysku, dążąc do wywarcia pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Jest to widoczne w wsparciu dla inwestycji ESG (Environmental, Social, and Governance), które promują zrównoważone i etyczne praktyki biznesowe.

Autentyczność i przejrzystość

Otwarcie mówiąc o wyzwaniach i powodzeniach, millennialsi tworzą kulturę odpowiedzialności i wsparcia, zachęcając swoje zespoły do takiej samej szczerości i zaangażowania.

Według Badanie Deloitte dotyczące pokolenia Z i milenialsów w 2024 r zrównoważony rozwój środowiska jest priorytetem dla millenialsów.

2. Współpraca ponad konkurencją

Wcześniej miejsca pracy nieumyślnie promowały rywalizację poprzez podkreślanie indywidualnych wskaźników wydajności i rankingów. Prowadziło to do mentalności silosu i polityki biurowej, w której działy lub pracownicy byli bardziej zainteresowani prześciganiem się nawzajem niż pracą na rzecz wspólnych celów.

Milenialsi zmieniają tę sytuację zarządzanie zespołem stawiając współpracę i integrację ponad rywalizację w miejscu pracy.

Prawdziwa wartość różnorodności

Dla millenialsów różnorodność nie jest tylko modnym słowem; to prawdziwa zaleta. Menedżer z pokolenia millenialsów wie, że łączenie ludzi o różnych doświadczeniach i opiniach może prowadzić do bardziej kreatywnych i skutecznych rozwiązań. Zamiast być szefem, menedżer z pokolenia millenialsów jest bardziej skłonny działać jako facylitator, pomagając swoim zróżnicowanym teamom współpracować i zarządzać obciążeniem pracą płynnie.

Przywództwo włączające

Liderzy Millenialsów są z natury uważani za inkluzywnych. Cenią wkład każdego i dążą do stworzenia środowiska, w którym wszystkie głosy są słyszane. Ta inkluzywność pomaga w budowaniu silniejszych, bardziej spójnych Teamów. Angażując wszystkich w dyskusje i procesy decyzyjne, zapewniają, że zespół korzysta z szerokiego zakresu spostrzeżeń i doświadczeń.

3. Ciągła informacja zwrotna w porównaniu z ocenami rocznymi

W przeszłości informacje zwrotne od szefa lub innych członków były zwykle przekazywane podczas corocznych przeglądów, co mogło być onieśmielające i często zbyt późne, aby wprowadzić zmiany. Obecnie, wraz ze zmianą w kierunku bardziej płaskich i zorientowanych na zespół struktur, millenialsi priorytetowo traktują stałą komunikację w miejscu pracy.

Znaczenie regularnej informacji zwrotnej

Ponieważ millenialsi dorastali z komunikatorami internetowymi i mediami społecznościowymi, adoceniają wartość terminowej informacji zwrotnej. Wynika to z faktu, że chcą oni stale się doskonalić i mieć pewność, że ich praca jest zgodna z celami firmy.

Wypełnianie luki komunikacyjnej

Millenialsi cenią regularne kontrole i wyczyszczone cele, wykorzystując metody menedżerskie, takie jak kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) oraz cele i kluczowe wyniki (OKR). Wierzą również w sesje otwartego dialogu, które tworzą przejrzyste środowisko pracy.

4. Wydajność ponad czas pracy

Millenialsi promują nowe koncepcje równowagi między życiem zawodowym a prywatnym oraz większą elastyczność w miejscu pracy. Pandemia przyspieszyła przejście od tradycyjnego dnia pracy od 9 do 17 do elastycznych godzin pracy, zmiany, za którą millenialsi opowiadali się już wcześniej.

Dla nich wydajność nie polega na spędzaniu długich godzin w biurze, ale na tworzeniu elastycznego środowiska pracy, które może faktycznie zwiększyć wydajność.

Nawigacja w nowym normalnym świecie

Milenialsi przewodzą w promocji zdalnych i hybrydowych modeli pracy. Twierdzą oni, że takie rozwiązania nie tylko łagodzą stres, ale także przyczyniają się do bardziej zrównoważonego stylu życia. Takie podejście pozwala pracownikom, zwłaszcza nadrzędnym, na większą elastyczność w zarządzaniu życiem osobistym i zawodowym.

23% millenialsów twierdzi, że praca zdalna i hybrydowa praca hybrydowa zapewnia lepszą wydajność ponieważ mogą skupić się na pracy bez rozpraszania się w środowisku biurowym. Ponadto 69% nadrzędnych millenialsów uważa, że praca hybrydowa poprawiła ich zdrowie psychiczne.

Optymalizacja wydajności i dobrego samopoczucia

Menedżerowie z pokolenia millenialsów są silnymi orędownikami równoważenia wydajności z dobrym samopoczuciem pracowników. Priorytetowo traktują oni zdrowie psychiczne i wspierają inicjatywy, które sprzyjają pozytywnemu środowisku pracy. Programy skupiające się na zdrowiu i zaangażowaniu stają się coraz bardziej popularne.

Wykorzystanie technologii

Wykorzystanie technologii jest kluczowym elementem milenijnego podejścia do zarządzania. Milenialsi są szybcy w przyjmowaniu i integrowaniu nowych narzędzi technologicznych, w tym generatywnego AI w celu zwiększenia wydajności i produktywności. Ich gotowość do korzystania z najnowocześniejszych technologii usprawnia cykl pracy i pomaga osiągnąć lepsze wyniki.

5. Umiejętności ponad sztywnymi zasadami biurowymi

kogo obchodzą zasady dotyczące ubioru, gdy prawdziwym celem powinien być talent i wkład?

Menedżerowie z pokolenia milenialsów odchodzą od sztywnych zasad dotyczących ubioru, kładąc nacisk na umiejętności i jakość pracy. Nie zwracają uwagi na to, czy ktoś nosi garnitur czy dżinsy; liczy się wartość, jaką wnosi do zespołu.

Zachęcanie do osobistej ekspresji

Liderzy Millenialsów wierzą w pozwalanie pracownikom na wyrażanie siebie poprzez ich wybory. Niezależnie od tego, czy ktoś woli marynarkę, swobodny sweter, czy nawet coś bardziej niekonwencjonalnego, ci menedżerowie rozumieją, że osobista ekspresja może zwiększyć pewność siebie i satysfakcję z pracy.

Wyzwanie dla norm płciowych

Ci myślący przyszłościowo menedżerowie przełamują również tradycyjne oczekiwania dotyczące płci w miejscu pracy poprzez promocję przejrzystości i lepszych polityk, takich jak urlopy menstruacyjne i urlopy ojcowskie.

Podnieś swoje umiejętności zarządzania z ClickUp

Millenialsi nie są tymi, którzy trzymają się tradycyjnych stylów zarządzania; wolą robić rzeczy po swojemu i są nastawieni na przezwyciężanie różnic pokoleniowych, wprowadzanie pozytywnych zmian i zapewnianie korzyści całemu zespołowi.

Jeśli ty również jesteś na drodze do zostania menedżerem milenialsów, prawdopodobnie zdobyłeś kilka solidnych umiejętności w niepewnych ekonomicznie czasach i dynamicznym społecznie świecie. Umiejętności te mogą pomóc ci w kierowaniu zespołem i wywieraniu pozytywnego wpływu.

Jednym ze sposobów na płynne przejście do roli kierowniczej jest korzystanie z nowych i innowacyjnych narzędzi do zarządzania, takich jak ClickUp. ClickUp pomaga usprawnić projekty, poprawić komunikację i śledzić postępy, ułatwiając efektywne zarządzanie zespołem i utrzymywanie wszystkich w zgodzie z celami. Zarejestruj się za Free na ClickUp już dziś i zrób kolejny krok w swojej podróży lidera!