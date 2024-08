Jak promować przywództwo zorientowane na osiągnięcia w miejscu pracy?

Amerykański piosenkarz i autor tekstów Dennis DeYoung napisał, że "zwycięzcy to przegrani, którzy wstali i spróbowali jeszcze raz" Zasadniczo wygrywanie lub osiąganie celów nie jest jednorazową czynnością. To sposób pracy, sposób myślenia i ciągła praktyka.

Zadaniem lidera jest oczywiście kierowanie zespołem w kierunku jego celów. Ale to znacznie więcej. Obowiązkiem lidera jest stworzenie kultury skupienia, motywacji i wysokiej wydajności. Właśnie to umożliwia przywództwo zorientowane na osiągnięcia.

W tym wpisie na blogu zbadamy, co to znaczy być liderem zorientowanym na osiągnięcia, dlaczego i jak nim być.

Czym jest przywództwo zorientowane na osiągnięcia?

Jak sama nazwa wskazuje, przywództwo zorientowane na osiągnięcia to praktyka motywowania zespołu do ustawienia, realizacji i spotkania ambitnych celów.

Początki przywództwa zorientowanego na osiągnięcia

Koncepcja opracowana w latach 70. przez badaczy Martina Evansa i Roberta House'a, przywództwo zorientowane na osiągnięcia jest jednym z czterech zachowań liderów zgodnie z teorią celów.

Zróbmy krok wstecz.

Teoria ścieżek celów to filozofia przywództwa która bada, w jaki sposób liderzy motywują swoich zwolenników/członków Teams do osiągania celów. W tym procesie badacze identyfikują cztery rodzaje zachowań przywódczych.

Dyrektywne : Przywództwo dyrektywne kieruje członkami zespołu w kwestii tego, co mają zrobić, jak to zrobić i kiedy to zakończyć

: Przywództwo dyrektywne kieruje członkami zespołu w kwestii tego, co mają zrobić, jak to zrobić i kiedy to zakończyć Wspierające : Wspierający lider traktuje członków swojego zespołu jak równych sobie, zwracając uwagę na ich potrzeby i zapewniając wsparcie

: Wspierający lider traktuje członków swojego zespołu jak równych sobie, zwracając uwagę na ich potrzeby i zapewniając wsparcie Uczestniczący : Przywództwo partycypacyjne polega na współpracy i włączaniu każdego członka zespołu w podróż do jego celów

: Przywództwo partycypacyjne polega na współpracy i włączaniu każdego członka zespołu w podróż do jego celów Zorientowany na osiągnięcia: Lider zorientowany na osiągnięcia dąży do doskonałości, poszukuje ciągłych ulepszeń i kieruje zespołem w stronę jego celów

Aby być uczciwym, istnieją dziesiątki stylów i teorii przywództwa. Laissez-faire styl zarządzania , zmiana przywództwa , Przywództwo ENTP , teoria przywódcy służebnego itp. są popularne w nowoczesnych miejscach pracy. Co oferuje przywództwo zorientowane na osiągnięcia, czego nie oferują wszystkie poprzednie ramy?

Jak przywództwo zorientowane na osiągnięcia pomaga w osiąganiu wysokich wyników

Największym wkładem stylu przywództwa zorientowanego na osiągnięcia w powodzenie biznesu jest jasność kierunku. Przywództwo zorientowane na osiągnięcia umożliwia:

Przejrzystość: Definicja "osiągnięcia" jest krystalicznie jasna. Oznacza to, że każdy członek zespołu wie, jakie są cele jego samego, jego teamu i całej organizacji - co pomaga mu skutecznie je osiągnąć.

Kierunek: W przeciwieństwie do przywództwa służebnego, podejście zorientowane na osiągnięcia pozwala liderom nadawać kierunek, uczyć członków zespołu i skupiać się na celach. W wyniku tego członkowie zespołu mogą działać bez przeszkód.

Motywacja: Krytycznym czynnikiem w tym podejściu do przywództwa jest motywowanie zespołu i dawanie mu narzędzi i zasobów do osiągania celów. Liderzy biorą na siebie odpowiedzialność za utrzymanie swoich teamów w gotowości.

Struktura: Przywództwo zorientowane na osiągnięcia zapewnia strukturę od obecnej sytuacji, umiejętności i planów do celów. Eliminuje to skakanie członków zespołu przez obręcze do zrobienia swojej pracy.

Wyzwanie: Liderzy wierzą w ciągłe doskonalenie i zachęcają członków zespołu do zrobienia czegoś jeszcze lepiej. Nieustannie ustawiają ambitne cele w całym projekcie.

Wiemy, że przywództwo zorientowane na osiągnięcia sprawdza się w wielu konkurencyjnych scenariuszach. Na przykład, jeśli pracujesz w sprzedaży, twoja praca ma na celu spotkanie konkretnych i powtarzających się celów. Lider zorientowany na osiągnięcia świetnie sprawdza się w tym scenariuszu.

Ten styl przywództwa sprawdza się również, gdy masz mało czasu lub budżetu, musisz rozwiązać kryzys lub zakończyć krótkoterminowe projekty, takie jak budowa domu lub zatrudnienie szefa inżynierii.

Ale jak wygląda bycie liderem zorientowanym na zrobienia? Przekonajmy się.

Kluczowe cechy liderów zorientowanych na osiągnięcia

Lider zorientowany na osiągnięcia nie jest przybyszem z innego świata, ale zwykłą osobą o określonych cechach, właściwościach i zachowaniach. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

Koncentracja na celach

Liderzy zorientowani na osiągnięcia koncentrują się na osiągnięciach. Jasno definiują cele, czynią je widocznymi i konsekwentnie podążają w tym kierunku. Oferują wsparcie, wskazówki i motywację, których zespół potrzebuje do osiągnięcia swoich celów.

Wysokie standardy

Liderzy zorientowani na osiągnięcia mają rygorystyczne standardy dla siebie i innych. Osiągają wysokie wyniki i oczekują podobnych od swojego zespołu. Priorytetem jest dla nich wysoka jakość pracy i ciągłe dążenie do poprawy.

Komunikacja

Lider zorientowany na osiągnięcia musi eliminować czynniki rozpraszające. Dlatego też komunikuje się w sposób otwarty i przejrzysty. Przechodzą od razu do rzeczy i omawiają problemy w sposób praktyczny. Czują się komfortowo oferując informacje zwrotne i regularnie szkoląc ludzi.

Odpowiedzialność

Liderzy zorientowani na osiągnięcia mają wysokie poczucie odpowiedzialności. Biorą odpowiedzialność za swoją pracę, rozliczają się z tego, jak wyczyszczone są drogi dla członków ich zespołu, aby mogli zabłysnąć i otwarcie doceniają wkład swojego zespołu.

Wizja

Aby być zorientowanym na osiągnięcia, lider musi mieć wizję przyszłości. Dobry lider zorientowany na osiągnięcia ma tendencję do bycia wizjonerem, z planami awaryjnymi na wszelkie wyzwania, które mogą pojawić się na drodze do ich celów.

bonus_: Jak rozwijać umiejętności przywódcze Podczas gdy starasz się rozwijać i ćwiczyć te cechy, zobaczmy, jak możesz je wdrożyć w swojej organizacji.

Jak promować przywództwo zorientowane na osiągnięcia

Chociaż przywództwo jest często behawioralne, można je zorganizować za pomocą planu i solidnego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp. Zobaczmy, jak to zrobić.

Zorientowanie na osiągnięcia poprzez ustawienie celów

Ustawienie właściwych celów jest pierwszym krokiem do wdrożenia stylu przywództwa zorientowanego na osiągnięcia. Jest to gwiazda północna, w kierunku której będziesz kierować zespołem. Ustawienie właściwych celów:

Zbierzwielofunkcyjne przywództwo w zespole aby zidentyfikować kluczowe obszary wyników i wskaźniki wydajności

Ustawienie cele dla menedżerów i członków Teams

Upewnij się, że Twoje cele są SMART, tj. konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie

Spraw, by cele i postępy w ich realizacji były widoczne

wyznaczaj cele, organizuj je i udostępniaj swojemu zespołowi na ClickUp_ Cele ClickUp to świetny sposób na ustawienie i śledzenie celów dla liderów zorientowanych na osiągnięcia. Użyj ClickUp Goals, aby podzielić swoje cele na zadania w oparciu o pilność, priorytet i wpływ. Przechowuj je uporządkowane w folderach i zapewnij ich widoczność wszystkim zainteresowanym stronom.

Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z ustawianiem celów, wypróbuj niektóre z poniższych rozwiązań szablony do ustawiania celów jako punkt wyjścia.

Komunikuj się jasno i skutecznie

Kolejnym krokiem jest komunikacja. Stwórz strategie i możliwości informowania zespołu o wszystkim, co powinien wiedzieć.

Organizuj: Stwórz jasną i zrozumiałą strukturę pracy dla swoich teamów. Na przykład, użyj oprogramowanie do zarządzania zadaniami jak Zadania ClickUp do dzielenia złożonych projektów na wykonalne zadania i przypisywania ich właściwym osobom.

Oddelegowane: Naucz się jak oddelegować zadania pracę. Napisz szczegółowe opisy i kryteria akceptacji dla każdego zadania. W tym kroku zdefiniuj, czym jest "osiągnięcie".

Użyj list kontrolnych, aby zapewnić łatwy dostęp. W przypadku oczekiwań dla całego projektu lub standardowych procedur operacyjnych (SOP), użyj dłuższych dokumentów w narzędziu takim jak ClickUp Docs .

Współpracuj: Przywództwo zorientowane na osiągnięcia musi wspierać i motywować członków zespołu na każdym kroku ich podróży do celu. Wymaga to od lidera zespołu zachęcania do współpracy na rzecz wzmocnienia pozycji zespołu .

Omawiaj pracę za pomocą zagnieżdżonych komentarzy w zadaniach. Użyj Widok ClickUp Chat aby zobaczyć wszystkie wiadomości w jednym miejscu i odpowiedzieć w kontekście.

Zarządzaj swoją drogą do osiągnięcia celów

W trakcie realizacji projektu jesteś także menedżerem. Zarządzaj więc swoim teamem w kierunku realizacji celów.

Zarządzanie obciążeniem pracą: Udostępnij członkom swojego zespołu narzędzie do zarządzania obciążeniem pracą, takie jak ClickUp i zachęć ich do ustawienia swojej dostępności. Użyj narzędzia Widok obciążenia pracą ClickUp aby upewnić się, że nikt nie jest przepracowany lub niedopracowany.

Zarządzaj zespołem: Dzięki ClickUp każdy członek wielofunkcyjnego zespołu będzie miał dostęp do tych samych informacji Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp do tworzenia wirtualnego obszaru roboczego, przydzielania zadań, współpracy i osiągania celów.

Szablon planu zarządzania zespołem ClickUp

Zarządzanie ryzykiem: Zamknięte monitorowanie wydajności w celu identyfikacji zagrożeń i wyzwań. Spróbuj oprogramowanie do śledzenia kamieni milowych dla kluczowych spostrzeżeń.

Użyj Pulpity ClickUp aby mierzyć postęp w zakresie ważnych wskaźników. Jeśli nie robisz postępów w którymkolwiek z nich, zwołaj retrospektywy i ponownie skalibruj plany projektu.

Tworzenie celów i śledzenie postępów w ClickUp Dashboard

Zarządzaj czasem: Przywództwo zorientowane na osiągnięcia to także spotkania z celami na czas. Używaj Widok wykresu Gantta w ClickUp lub widok Kalendarza do zarządzania harmonogramem. Oznaczaj zależności i planuj nakładanie się zadań.

dostarczaj projekty na czas i miej swój zespół na tej samej stronie dzięki ClickUp_

bonus_: Planuj swoje projekty szybko i skutecznie dzięki tym szablony kamieni milowych .

Wdrażając przywództwo zorientowane na osiągnięcia, pamiętaj, że możesz również napotkać wyzwania. Zanim zakończymy, przyjrzyjmy się korzyściom i wyzwaniom związanym z tym podejściem strategii przywództwa .

Korzyści i wyzwania związane z przywództwem zorientowanym na osiągnięcia

Przywództwo zorientowane na osiągnięcia koncentruje się na doskonałości. Takie podejście do wydajności zespołu umożliwia liderom uwolnienie pełnego potencjału ich zespołów do powodzenia, co przynosi niezwykłe korzyści.

Wydajność: Jasność, kierunek i wysokie oczekiwania zachęcają Teams do osiągania lepszych wyników. Zwiększa to wydajność i wyniki.

Satysfakcja pracowników: Praca z liderem zorientowanym na osiągnięcia daje teamom jasny kierunek i skupienie. Brak niejasności upraszcza życie teamów, zwiększając ich satysfakcję.

Rozwój: Liderzy zorientowani na osiągnięcia zachęcają swoje Teams do ciągłego doskonalenia się. To prawie nieuniknione, że każdy członek zespołu widzi osobisty rozwój w swojej karierze.

Niesie to ze sobą również wyzwania, takie jak:

Ryzyko wypalenia: Spotkanie się z wysokimi oczekiwaniami i wzniosłymi celami może przypominać bieg na kole chomika, co może prowadzić do wypalenia.

Brak uznania: Koncentracja na ciągłym doskonaleniu może czasami oznaczać, że liderzy nie doceniają małych zwycięstw, co może być demotywujące.

Brak elastyczności: Kiedy ktoś jest zorientowany na osiągnięcia przywództwo w zespole ma skłonność do ustawienia rygorystycznych struktur i sztywnych barier do zrobienia. Może to utrudniać innowacje i eksperymenty, nawet w przypadku powodzenia organizacji.

Poprowadź swoje Teams w kierunku osiągania celów z ClickUp

Głównym celem każdego biznesu jest zarabianie pieniędzy. Osiągnięcie tego celu wymaga spotkania różnych celów w zakresie rozwoju produktu, marketingu, sprzedaży, obsługi klienta itp. Aby działać jak w zegarku i przekraczać oczekiwania, Business potrzebuje liderów zorientowanych na osiągnięcia.

Czasami trzeba ustawiać cele, tworzyć systemy, doradzać, rozwiązywać problemy, monitorować wydajność, optymalizować miejsce pracy i nie tylko. Do zrobienia tego potrzebne jest solidne, wielofunkcyjne narzędzie, takie jak ClickUp.

Użyj ClickUp, aby uczynić to, co niematerialne, namacalnym. Spraw, by cele stały się widoczne. Automatyzacja procesów. Twórz systemy. Zbieraj spostrzeżenia. Wszystko w jednym miejscu dzięki ClickUp. Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś .