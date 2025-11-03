7 darmowych szablonów oceny oprogramowania, które warto wypróbować w 2026 roku

Ocena oprogramowania to długotrwały, ale niezwykle ważny proces. Należy zdefiniować kryteria oceny, opracować plan oceny, przeprowadzić badania rynku, zlecić przegląd oprogramowania wewnętrznym ekspertom lub rzeczywistym użytkownikom, zebrać ich opinie oraz zarządzać wieloma interesariuszami.

Wyobraź sobie, że musisz ręcznie śledzić i zarządzać każdym elementem. Prawdopodobnie pominiesz niektóre kroki i uzyskasz niespójne dane. Spowoduje to opóźnienia we wprowadzeniu produktu na rynek.

Szablony oceny oprogramowania mogą pomóc w lepszym zorganizowaniu procesów oceny. Stanowią one standardowe ramy dla zapewnienia jakości, pomiaru zadowolenia użytkowników oraz testowania luk w zabezpieczeniach.

Poznaj kluczowe elementy skutecznego szablonu oceny oprogramowania i uzyskaj dostęp do siedmiu bezpłatnych szablonów, które usprawnią proces wdrażania lub uruchamiania oprogramowania!

Czym są szablony oceny oprogramowania?

Szablony oceny oprogramowania to ustrukturyzowane dokumenty lub schematy służące do oceny wydajności, jakości i użyteczności rozwiązań programowych. Zapewniają one systematyczne podejście dla kierowników projektów, programistów, zespołów ds. zapewnienia jakości oraz analityków biznesowych do oceny aplikacji i upewnienia się, że spełniają one wymagania użytkowników.

Załóżmy, że tworzysz oprogramowanie do automatyzacji cyklu pracy. Szablon oceny oprogramowania zawiera szczegółową listę kontrolną, która pozwoli upewnić się, że oprogramowanie jest zgodne z celami biznesowymi.

Czy oprogramowanie oferuje wszystkie wymagane funkcje?

Jak przyjazny dla użytkownika jest interfejs?

Czy oprogramowanie dobrze integruje się z istniejącymi systemami?

Czy poradzi sobie z rosnącymi potrzebami biznesowymi i większymi zbiorami danych?

Jakie są funkcje zabezpieczeń tego rozwiązania?

Czy oprogramowanie ma odpowiednią wartość w stosunku do swojej ceny?

Jaki poziom obsługi klienta zapewnia dostawca oprogramowania?

Czym charakteryzuje się dobry szablon oceny oprogramowania?

Badanie Capterra dotyczące trendów technologicznych w 2024 r. wykazało, że 58% amerykańskich firm żałuje zakupów oprogramowania dokonanych w ciągu ostatnich 12–18 miesięcy.

Aby stworzyć oprogramowanie, które naprawdę odpowiada potrzebom klientów, potrzebujesz szablonu oceny oprogramowania, który pomoże Ci ocenić funkcje techniczne i upewnić się, że są one dostosowane do potrzeb użytkowników.

Dla menedżerów produktu lub programistów oznacza to lepsze skupienie się na doświadczeniach użytkownika podczas fazy testowania. Oto kluczowe funkcje, które należy uwzględnić w szablonie oceny oprogramowania:

Możliwość dostosowania : Musi być łatwo dostosowywalny, aby umożliwić ocenę różnych rodzajów oprogramowania

Struktura i przejrzystość : Szablon musi zawierać przejrzyste sekcje obejmujące istotne aspekty oceny oprogramowania. Powinien być łatwy do zrozumienia , nawet dla użytkowników nieposiadających wiedzy technicznej

System punktacji : Szablon oceny oprogramowania powinien zawierać spójny system punktacji, umożliwiający ocenę rozwiązań oprogramowania na podstawie różnych czynników, takich jak interfejs użytkownika, integracja i zgodność z przepisami

Szczegółowe kryteria : Dla każdego czynnika oceny powinny istnieć konkretne sekcje/pytania, aby zapewnić dokładną ocenę

Punkty kontroli zgodności : Szablon musi zawierać sekcję służącą do weryfikacji zgodności oprogramowania z odpowiednimi przepisami

Perspektywy interesariuszy : Sprawdź, czy szablon zapewnia wsparcie dla współpracy i zasięgania opinii różnych interesariuszy, takich jak menedżerowie IT, programiści i użytkownicy końcowi

Kontrola wersji: Szablon oceny oprogramowania powinien zawierać dziennik zmian wraz z danymi członka zespołu, który wprowadził zmiany. Pomaga to śledzić nowe funkcje i poprawki błędów

10 darmowych szablonów do oceny oprogramowania

Oto siedem darmowych szablonów do oceny oprogramowania, które ułatwią porównanie różnych rozwiązań. ⬇️

1. Szablon oceny heurystycznej ClickUp

Oceń użyteczność oprogramowania i popraw poziom satysfakcji klientów dzięki szablonowi oceny heurystycznej ClickUp

Złożone oprogramowanie może zakłócać cykl pracy, prowadząc do błędów, niskiej wydajności i wysokich kosztów szkolenia. Dlatego pierwszą rzeczą, którą należy sprawdzić przed wprowadzeniem oprogramowania na rynek, jest to, czy jest ono przyjazne dla użytkownika i łatwe w opanowaniu. Aby ocenić jakość interfejsu, można przeprowadzić ocenę heurystyczną – proces, w którym eksperci stosują ustalone wytyczne w celu zidentyfikowania wad użyteczności, które mogą wpływać na zadowolenie użytkowników.

Szablon oceny heurystycznej ClickUp usprawnia ten proces, dostarczając Twojemu zespołowi szczegółową listę kontrolną do oceny oprogramowania, która służy do przeglądu interfejsu aplikacji i jej jakości — w oparciu o zasady użyteczności, standardy branżowe i wymagania klienta.

Skorzystaj z tego szablonu, aby zidentyfikować utrudnienia dla użytkowników, problemy z nawigacją i inne niespójności w oprogramowaniu, które mogą wpływać na komfort użytkowania przed wprowadzeniem produktu na rynek. Szablon ten porządkuje wszystkie informacje dotyczące oceny w jednym miejscu i automatycznie tworzy zadania testowe związane z dodaniem nowych funkcji lub ulepszeniami.

Pomaga to sprostać wyzwaniom związanym z tworzeniem oprogramowania poprzez ocenę najważniejszych aspektów użyteczności, takich jak:

Dostępność : Czy interfejs jest dostępny dla użytkowników znających się na technologii i tych, którzy się na niej nie znają, w tym dla osób niepełnosprawnych?

Wydajność : Jak szybko użytkownicy mogą zakończyć swoje zadania?

Przejrzystość : Czy interfejs jest przejrzysty i łatwy do zrozumienia?

Opinie : Czy pozostawia miejsce na opinie klientów?

Krzywa uczenia się : Czy interfejs jest przyjazny dla początkujących?

Nawigacja : Czy nawigacja jest prosta?

Zapobieganie błędom : Czy istnieją środki zapobiegające popełnianiu błędów przez użytkowników?

Elastyczność: Czy użytkownicy mogą łatwo przełączać się między funkcjami?

2. Szablon tworzenia oprogramowania autorstwa ClickUp

Twórz i zarządzaj planami działania, śledź postępy oraz naprawiaj błędy dzięki szablonowi rozwoju oprogramowania ClickUp

Jeśli szukasz jednego narzędzia do usprawnienia rozwoju produktu, procesu projektowania i testowania, wypróbuj szablon rozwoju oprogramowania ClickUp. Pomaga on zespołom ds. produktu, projektowania i kontroli jakości (QA) współpracować, tworzyć produkty, oceniać projekty oraz prowadzić śledzenie wskaźników KPI rozwoju oprogramowania.

Szablony do tworzenia oprogramowania, takie jak ten, pozwalają stworzyć dedykowaną przestrzeń do rozwoju produktu. Możesz użyć tego szablonu do projektowania planów rozwoju produktu, zarządzania sprintami, rozpatrywania wniosków o nowe funkcje oraz śledzenia wydawanych wersji produktu przy użyciu metodologii Agile, Scrum lub Kanban.

Oto, w jaki sposób szablon może pomóc:

Plan rozwoju produktu i lista zadań : widok wyników prac nad oprogramowaniem i ich aktualny status, twórz plany rozwoju, zbieraj zgłoszenia dotyczące funkcji i raporty o błędach, zarządzaj listą zadań, wizualizuj zależności i śledź osie czasu, aby na bieżąco informować interesariuszy

Folder projektowy : Współpracuj z projektantami w przestrzeni współpracy, gdzie mogą dodawać zadania i nimi zarządzać, łączyć narzędzia takie jak Figma, wdrażać cykle przeglądów, tworzyć funkcjonalne i wizualne aspekty produktu oraz dokumentować odpowiednie notatki dla każdego kroku

Squad 1 (sprinty Scrumowe) : Korzystaj z gotowych list, aby planować, śledzić, zarządzać i powtarzać sprinty. Oprzyj się na dokumentacji zespołu, aby ujednolicić wymagania dotyczące produktu oraz udokumentować role i obowiązki

Squad 2 (Kanban) : Organizuj elementy z backlogu i aktualizuj postępy za pomocą kart typu „przeciągnij i upuść”. Prowadź codzienne spotkania stand-upowe dzięki gotowemu widokowi tablicy oraz dokumentuj procesy i wymagania projektowe

Scenariusze i przypadki testowe : Twórz listy zadań dla zespołu ds. kontroli jakości, aby opracowywać i weryfikować przypadki testowe oraz scenariusze testowe, a także prowadzić śledzenie przebiegu testów i logów

Folder techniczny: Skorzystaj z gotowych formularzy zgłoszeń błędów, aby dokumentować potencjalne problemy i ograniczenia, oraz z listy rozwiązań tymczasowych, aby ujednolicić procesy raportowania błędów

3. Szablon integracji oprogramowania autorstwa ClickUp

Szybciej integruj wiele programów i zwiększ wydajność pracy dzięki szablonowi integracji oprogramowania ClickUp

Szablon integracji oprogramowania ClickUp to przydatne narzędzie dla zespołów planujących integrację różnych programów. Upraszcza on proces integracji, pomagając wizualizować połączenia między różnymi aplikacjami.

Szablon integracji oprogramowania zawiera wszystkie niezbędne kody integracyjne, co ułatwia utrzymanie i aktualizację wszystkich aplikacji w jednym miejscu. Można go używać do tworzenia zadań związanych z integracją i przydzielania ich członkom zespołu.

Szablon ten pomaga również w współpracy z partnerami i dostawcami, poprawiając ogólny koszt i jakość projektu. Oto, jak najlepiej wykorzystać ten szablon:

Dodaj szablon do swojego obszaru roboczego

Utwórz projekty dla każdego celu integracji

Przydzielaj i organizuj zadania, korzystając z 15 statusów

Współpracuj z interesariuszami, aby przeprowadzić burzę mózgów

Skonfiguruj powiadomienia, aby być na bieżąco

Monitoruj zadania, aby zapewnić maksymalną wydajność i produktywność

4. Szablon dziennika zmian oprogramowania autorstwa ClickUp

Łatwo śledź zmiany w oprogramowaniu dzięki szablonowi dziennika zmian ClickUp

W ramach testów użyteczności może zaistnieć potrzeba dodania lub zmodyfikowania funkcji oprogramowania. Rejestrowanie tych zmian jest niezbędne do zrozumienia, jak oprogramowanie ewoluowało podczas testów użyteczności.

Szablon dziennika zmian oprogramowania ClickUp upraszcza ten proces, oferując dedykowaną przestrzeń do dokumentowania wszystkich działań związanych z oprogramowaniem. Szablon ten może służyć jako scentralizowany rejestr aktualizacji, poprawek błędów i modyfikacji w ramach projektu testowego.

Szablon ten zawiera scentralizowaną bazę danych, uporządkowaną historię oraz wizualną oś czasu, które pomagają zarządzać całym cyklem testów użyteczności.

Wykorzystaj ją do:

Śledź zmiany w oprogramowaniu krok po kroku, tworząc niestandardowe statusy zadań

Organizuj i kategoryzuj zmiany w oprogramowaniu za pomocą etykiet i atrybutów, aby zapewnić lepszą widoczność dla zespołu i interesariuszy

Usprawnij śledzenie zmian w oprogramowaniu za pomocą komentarzy, zautomatyzuj tworzenie zadań testowych i nie tylko

📮ClickUp Insight: Podczas gdy 60% pracowników odpowiada na wiadomości błyskawiczne w mniej niż 10 minut, 15% potrzebuje na to ponad 2 godziny. To połączenie błyskawicznych odpowiedzi i opóźnień w reagowaniu może powodować luki w komunikacji i spowalniać współpracę. Dzięki ClickUp wszystkie wiadomości, zadania i aktualizacje znajdują się w jednym miejscu, co gwarantuje, że żadna rozmowa nie zostanie pominięta, a wszyscy pozostają zsynchronizowani, niezależnie od tego, jak szybko — lub wolno — odpowiadają.

5. Szablon testów użyteczności autorstwa ClickUp

Zaplanuj testy użytkowników, zbierz opinie klientów i zapewnij powodzenie testów dzięki szablonowi testów użyteczności ClickUp

Czy Twój produkt jest gotowy do uruchomienia wersji beta? Dzięki szablonowi testów użyteczności ClickUp możesz sprawić, że proces ten przebiegnie płynniej. Ten szablon Tablicy pomaga zbierać i porządkować opinie o produkcie oraz spostrzeżenia z sesji testowych użytkowników. Możesz go również wykorzystać do śledzenia wyników testów użyteczności oraz planowania iteracji lub ulepszeń w razie potrzeby.

Oto, w jaki sposób ten szablon pomaga w ocenie doświadczeń użytkowników:

Szybciej identyfikuj obszary wymagające poprawy

Popraw komfort użytkowania, rozwiązując zidentyfikowane problemy za pomocą konkretnych zadań ClickUp

Zbierz opinie na temat tego, jak użytkownicy korzystają z Twojego produktu

Uzyskaj szczegółowe informacje na temat ogólnego powodzenia projektu Twojego produktu

6. Szablon planu testów użyteczności autorstwa ClickUp

Oceń użyteczność projektu swojego produktu, korzystając z szablonu planu testów użyteczności ClickUp

Jeśli obecnie pracujesz nad prototypem i chcesz wiedzieć, jak użytkownicy z nim współpracują przed ostatecznym wydaniem, nadszedł czas, aby opracować plan testów użyteczności. Pomaga on wcześnie zidentyfikować potrzeby użytkowników, potencjalne słabe punkty i oczekiwania, umożliwiając stworzenie produktu zorientowanego na użytkownika.

Dzięki szablonowi planu testów użyteczności ClickUp możesz zaplanować i zorganizować kompleksowe testy użytkowników. Szablon oferuje pola niestandardowe, takie jak nazwa i opis projektu, zespół, metoda testowania, kierownik testów oraz postęp testów, które pozwalają sortować dane i skupić się na priorytetach.

Skorzystaj z tego szablonu, aby nakreślić cele testów, przygotować zasoby, skonfigurować środowiska testowe, analizować dane oraz tworzyć raporty z opiniami klientów.

7. Szablon oceny oprogramowania w programie Excel autorstwa pdfFiller

Szablon oceny oprogramowania w programie Excel firmy pdfFiller pomaga przeanalizować funkcje, wydajność i funkcjonalność oprogramowania.

Załóżmy, że testujesz narzędzie do przeglądu kodu z grupą testującą złożoną z użytkowników. Możesz użyć tego szablonu jako listy kontrolnej, która pomoże użytkownikom w ocenie rozwiązania. W ten sposób dowiesz się, jak oprogramowanie spełnia potrzeby klienta.

Szablon umożliwia również użytkownikom dodawanie obrazów, zaznaczanie tekstu i pozostawianie komentarzy. Po otrzymaniu opinii od użytkowników udostępnij szablon interesariuszom, aby zaprezentować zebrane informacje. Oto jak korzystać z tego szablonu:

Określ cel oceny

Zbierz niezbędne informacje na temat benchmarków branżowych

Określ kluczowe kryteria oceny

Sprawdź każde kryterium z użytkownikami

Podsumuj wyniki i przedstaw rekomendacje dotyczące produktów

Usprawnij proces oceny oprogramowania dzięki ClickUp

Rozwiązanie problemów użytkowników i skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek to dwa kluczowe priorytety w każdym projekcie oprogramowania.

Aby sprostać tym priorytetom, potrzebny jest wydajny system oceny oprogramowania, który pomoże zarządzać zmieniającymi się wymaganiami użytkowników i potrzebami interesariuszy, oceniać doświadczenia użytkowników oraz identyfikować potencjalne ryzyka.

Choć może się to wydawać trudnym zadaniem, dzięki szablonom oceny oprogramowania ClickUp możesz zoptymalizować cały ten proces. Od usprawnienia prac programistycznych i testów użytkowników po szczegółowe listy kontrolne ułatwiające podejmowanie świadomych decyzji — te szablony oceny oprogramowania mogą pomóc w każdym aspekcie tego procesu.

