25 wskaźników KPI dla rozwoju oprogramowania z przykładami

Wyznaczanie celów nieuchronnie wiąże się ze śledzeniem ich realizacji. Jest to jeden z podstawowych obowiązków każdego kierownika projektu, a kierownicy ds. rozwoju oprogramowania nie różnią się pod tym względem.

Kierownicy projektów wykorzystują określone wskaźniki KPI do efektywnego zarządzania projektami rozwoju oprogramowania. Szybkość rozwoju, czas cyklu i czas realizacji to tylko niektóre z nich przykłady wskaźników KPI które można wykorzystać do śledzenia projektów oprogramowania.

Te wskaźniki KPI dla rozwoju oprogramowania to zestaw obiektywnych danych do śledzenia każdego etapu cyklu życia oprogramowania w celu zidentyfikowania wąskich gardeł i pracy nad ciągłym doskonaleniem.

Zobaczmy, w jaki sposób zespoły programistów mogą zoptymalizować proces tworzenia oprogramowania za pomocą 25 najlepszych wskaźników KPI (kluczowych wskaźników wydajności) w celu podejmowania decyzji.

25 kluczowych wskaźników wydajności rozwoju oprogramowania

Istnieją niezliczone wskaźniki KPI dostosowane do konkretnych celów biznesowych i bieżących projektów. Oto 25 najważniejszych wskaźników, które są uniwersalne i pozwalają zespołowi programistów wyprzedzać cele.

1. Szybkość rozwoju

Ulepsz przyszłe szacunki Sprintu poprzez tworzenie dokładnych i atrakcyjnych wizualnie raportów prędkości w ClickUp

Zmierz wydajność zespołu programistów za pomocą prędkości rozwoju. Wskazuje ona całkowitą pracę, jaką zespół może wykonać podczas sprintu (ustalonego okresu, w którym zadania mają zostać ukończone).

W ramach sprintu należy użyć punkty fabuły aby obliczyć wysiłek wymagany do wykonania zadania w skali od jednego do dziesięciu, gdzie jeden oznacza najszybsze, a dziesięć najbardziej skomplikowane. Mierząc każdy sprint i story point, można zrozumieć średnią prędkość zespołu programistów w ciągu trzech sprintów.

Bez tego wskaźnika trudno będzie planować, ustalać priorytety, przydzielać zasoby i ustalać realistyczne oczekiwania dotyczące przyszłych projektów.

szybkość rozwoju = Łączna liczba story pointów ukończonych w sprincie_

2. Czas cyklu

Śledzenie czasu cyklu w ClickUp Czas cyklu to metryka DevOps Research and Assessment (DORA) służąca do pomiaru czasu spędzonego na wykonywaniu określonego zadania. Określa on wydajność zespołu i szacuje czas wymagany do ukończenia przyszłych zadań.

Na przykład w tworzeniu oprogramowania czas cyklu może odnosić się do czasu potrzebnego na usunięcie błędu, od momentu przypisania go do programisty i poddania go testom stabilności i kodu, aż do jego naprawienia i zatwierdzenia przez dział zapewnienia jakości.

Wskaźnik ten pomaga ocenić produktywność zespołu programistów i identyfikuje obszary wymagające poprawy. Możesz porównać czas cyklu każdego zadania z pożądanym czasem trwania, aby przeanalizować, gdzie zespół ma braki.

czas cyklu = Czas zakończenia - Czas rozpoczęcia_

3. Pokrycie kodu

Pokrycie kodu, zwane również pokryciem testowym, mierzy procent przetestowanego kodu. Ta metryka DevOps mierzy jakość oprogramowania do celów produkcyjnych i testowych.

Nadaje priorytet rozwojowi opartemu na testach (TDD) i identyfikuje błędy w kodzie. Im wyższe pokrycie kodu, tym mniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia błędów.

pokrycie kodu = (Liczba linii kodu wykonanych przez testy / Całkowita liczba linii kodu) X100_

4. Częstotliwość wdrażania

Wdrożenie zwinnych metodologii może utrudnić mierzenie wydajności firmy, ponieważ cały zespół musi śledzić zwinne metryki przez cały cykl rozwoju. Podczas śledzenia wydajności narzędzi programistycznych i procesów w ramach takiego procesu, można polegać na wskaźniku KPI częstotliwości wdrażania.

Określa on szybkość, z jaką zespół wdrożeniowy wdraża kod do różnych działów, takich jak staging, testowanie i produkcja. Ten wskaźnik KPI jest jednym z czterech wskaźników DORA i jest powiązany z innymi, takimi jak wskaźnik niepowodzeń zmian, czas realizacji zmian i średni czas odzyskiwania.

Ten wskaźnik KPI oprogramowania zapewnia wgląd w wydajność i sprawność zespołu programistów, wyznacza punkty odniesienia dla poprawy praktyk wdrażania i pomaga w ciągłym doskonaleniu.

częstotliwość wdrożeń = Całkowita liczba wdrożeń / Okres czasu_

5. Net Promoter Score

Net Promoter Score (NPS) mierzy satysfakcję klienta w skali od zera do dziesięciu, gdzie zero oznacza najgorsze doświadczenie użytkownika, a dziesięć najlepsze.

Osoby, które oceniają oprogramowanie od zera do sześciu są określane jako krytycy, siedem i osiem to pasywni, a ci, którzy oceniają je na dziewięć lub dziesięć, to promotorzy. Jeśli liczba promotorów przewyższa liczbę krytyków, oznacza to, że oprogramowanie działa dobrze.

net Promoter Score = (% promotorów) - (% krytyków)_

6. Średni czas między awariami (MTBF)

Próbując ocenić niezawodność oprogramowania, wskaźnik MTBF określa ilościowo średni czas między dwiema awariami oprogramowania.

W przypadku tworzenia oprogramowania, gdzie awarie są nieuniknione, wskaźnik MTBF ma kluczowe znaczenie dla oceny zadań oprogramowania i opracowywania strategii naprawczych.

średni czas między awariami (MTBF) = całkowity czas sprawności/całkowita liczba awarii_

7. Zmiana współczynnika awarii

Pomiar jakości oprogramowania jest złożony ze względu na jego subiektywność. Wskaźnik awaryjności zmian daje wgląd w jakość oprogramowania poprzez obliczenie procentu wdrożeń, które prowadzą do awarii w produkcji.

Niski wskaźnik niepowodzeń zmian wskazuje na mniejszą liczbę błędów i wysoką jakość. Przeciwnie, wysoki wskaźnik oznacza więcej błędów i potrzebę zmiany kodu przez zespół.

CFR = (liczba nieudanych zmian/liczba zmian)/100

Łatwo jest połączyć ClickUp poprzez integrację Git dla takich rzeczy jak pull requesty

8. Rozmiar pull requesta (PR)

Rozmiar pull requesta to wskaźnik rozwoju oprogramowania, który mierzy liczbę zmian kodu w pojedynczym pull requestu, odzwierciedlając rozmiar lub zakres zmian wprowadzanych przez dewelopera.

Małe pull requesty są łatwiejsze do przejrzenia i przetworzenia, ułatwiając szybszą integrację, zapewniając bardziej szczegółowe informacje zwrotne i zmniejszając ryzyko wystąpienia błędów. Z kolei duże pull requesty wymagają więcej czasu na ich zrozumienie, przejrzenie i naprawienie.

9. Współczynnik wykrywania defektów (DDR)

Współczynnik DDR mierzy liczbę defektów znalezionych przed wydaniem w porównaniu do tych znalezionych po wydaniu.

Użyj wskaźnika DDR, aby ocenić liczbę defektów pominiętych przez zespół testowy i napotkanych przez klientów, które negatywnie wpływają na ich doświadczenia.

współczynnik wykrywania defektów = (defekty znalezione w fazie + całkowita liczba defektów) X 100_

10. Churn kodu

Kody często wymagają rewizji wraz z aktualizacjami oprogramowania i wprowadzaniem nowych funkcji. Metryka code churn mierzy, ile razy kod oprogramowania wymaga iteracji w danym okresie. Wyższa liczba zmian kodu wskazuje na wyższy poziom konserwacji i ryzyka.

Na przykład, zespoły DevOp zwykle funkcjonują przy średnim 25% wskaźniku rezygnacji z kodu, co wskazuje, że kody są wydajne w 75%.

współczynnik rezygnacji z kodu = całkowita liczba linii kodu na początku - (linie dodane + linie usunięte + linie zmodyfikowane)/ całkowita liczba linii kodu X 100_

11. Prostota kodu

Prosty kod wykonany pomyślnie jest lepszy od złożonego kodu, który wymaga ciągłych iteracji. Prostotę kodu można zmierzyć za pomocą kilku wskaźników, takich jak złożoność cykliczna, duplikacja kodu, zmiana kodu itp.

Dobra prostota kodu wskazuje, że kod zużywa mniej czasu, wymaga mniejszej liczby iteracji i ma mniej błędów.

Nie ma bezpośredniej formuły do pomiaru prostoty kodu, takiej jak złożoność cyklomatyczna, ponieważ jest to raczej metryka jakościowa niż ilościowa.

12. Skumulowany przepływ

Korzystaj z raportów, takich jak skumulowane przepływy lub wykresy wypalenia, aby zrozumieć postępy w sprincie

Menedżerowie ds. rozwoju oprogramowania często chcą wiedzieć, na jakim etapie znajdują się projekty rozwoju oprogramowania. Skumulowany przepływ pokazuje, za pomocą diagramów wizualnych, czy zadanie jest zatwierdzone, w toku, czy na etapie zaległości.

Różne kolory przedstawiają różne statusy. Dodatkowo, szerokość pasma informuje o czasie cyklu. Ten wskaźnik KPI rozwoju oprogramowania pozwala ocenić stan rozwoju oprogramowania, zidentyfikować wąskie gardła i obliczyć wysiłek potrzebny do ukończenia zaległych pozycji.

13. Stawki za błędy

Wskaźnik błędów określa liczbę błędów zidentyfikowanych podczas testowania oprogramowania. Większość zespołów programistycznych używa tego wskaźnika do porównywania liczby błędów w różnych projektach, zespołach i ramach czasowych, ustalania punktów odniesienia i wyznaczania realistycznych celów w celu zmniejszenia liczby błędów.

Można na nie spojrzeć z dwóch perspektyw: całkowitej liczby wykrytych błędów i wagi zidentyfikowanych błędów.

współczynnik błędów = (liczba wykrytych błędów / całkowita liczba linii kodu) X 100_

14. Sprint Burndown

Wizualizacja raportowania sprintów w ClickUp za pomocą wykresów Burnup i Burndown

Zmierz całkowitą liczbę zadań wykonanych w ramach sprintu za pomocą wskaźnika Burndown. Jest to jeden z kluczowych wskaźników KPI inżynierii oprogramowania, które określają pracę wykonaną podczas sprintów. Skoryguj wydajność zespołu, jeśli wyniki nie są zgodne z oczekiwaniami.

Firmy często korzystają z wykresów sprint burndown i mierzą czas i ilość pracy do wykonania w story pointach, aby sprawdzić odchylenia od idealnego postępu.

15. Release Burndown

Burndown wydania Wskaźnik KPI mierzy postęp wydania produktu i przewiduje, ile sprintów zajmie ukończenie wersji na podstawie poprzednich sprintów.

Użyj wykresu wypalenia, aby ocenić, czy operacje przebiegają zgodnie z harmonogramem, czy z opóźnieniem i zademonstrować postępy projektu interesariuszom.

16. Wydajność przepływu

Metryka kluczowego wskaźnika wydajności przepływu śledzi całkowity i aktywny stosunek czasu, aby zapewnić wgląd w okres przestoju i zoptymalizować przepływ pracy.

wydajność przepływu = (czas dodawania wartości / czas realizacji) X 100_

Czas dodawania wartości = czas poświęcony na działania bezpośrednio przyczyniające się do zaspokojenia potrzeb klienta, takie jak kod źródłowy/testowanie.

Całkowity czas realizacji = czas od momentu wprowadzenia elementu pracy do systemu Kanban do momentu dostarczenia go do klienta.

17. Średni czas naprawy (MTTR)

Średni czas naprawy odnosi się do całkowitego czasu, jaki system potrzebuje na naprawę usterki lub awarii. Obejmuje on czas naprawy i testowania, aby uwzględnić cały czas potrzebny do uzyskania pełnej funkcjonalności oprogramowania.

Wysoki MTTR w projektach rozwoju oprogramowania może prowadzić do nieplanowanych przestojów.

MTTR ocenia niezawodność i dostępność systemów i sprzętu oraz identyfikuje obszary wymagające poprawy i trendy w awariach, dzięki czemu twórcy oprogramowania mogą zoptymalizować strategie konserwacji.

MTTR = Całkowity czas konserwacji / Liczba napraw

18. Czas kolejki

Czas oczekiwania w kolejce to czas przetwarzania od momentu wystawienia zgłoszenia do momentu jego rozwiązania. Odnosi się do okresu, w którym zgłoszenie nadal znajduje się w kolejce i nie zostało zaadresowane lub rozwiązane.

Długi czas oczekiwania w kolejce może być spowodowany brakiem specjalistów QA, słabą komunikacją wewnętrzną lub niewystarczającymi narzędziami i wsparciem. Ten wskaźnik KPI pokazuje, jak zoptymalizowany jest pipeline; dlatego im jest on niższy, tym lepiej.

19. Współczynnik ukończenia zakresu

Im szybszy proces finalizacji zgłoszeń, tym bardziej pozytywnie odbija się to na wydajności zespołu programistów. Wskaźnik ukończenia zakresu to metryka, która określa całkowitą liczbę zgłoszeń ukończonych w ramach sprintu.

Niski wskaźnik ukończenia zakresu wskazuje na niezoptymalizowane procesy, nierealistyczne cele lub zbyt małą liczbę pracowników.

20. Dodany zakres

Dodany zakres jest krytycznym wskaźnikiem dla wszystkich kierowników ds. rozwoju oprogramowania, ponieważ uwzględnia całkowitą liczbę punktów fabuły dodanych po rozpoczęciu sprintu.

Wysoki procent dodanego zakresu wskazuje na brak planowania w celu określenia przyszłych wyzwań. Zakłóca to planowanie sprintu poprzez ograniczenie możliwości wykonywania nowych prac.

Aby obniżyć dodany zakres, należy wyeliminować funkcje, które wymagają więcej czasu niż zespół może poświęcić. Można również utworzyć prognozę konserwacji, określającą czas i wysiłek wymagany do utrzymania działania funkcji w dłuższej perspektywie.

21. Czas realizacji

Dostosuj wykresy czasu realizacji za pomocą ClickUp, aby śledzić krytyczne wskaźniki projektu

Czas realizacji mierzy całkowity czas zadania od zgłoszenia do ukończenia. W przeciwieństwie do czasu cyklu dla zespołów programistycznych, uwzględnia on również czas oczekiwania, zatwierdzenia i przeglądy wymagane przed ukończeniem zadania.

Niższy czas realizacji wskazuje na krótszy czas wprowadzenia produktu na rynek, większą elastyczność i efektywne wykorzystanie zasobów. Łącznie czynniki te przyczyniają się do większej satysfakcji klientów.

czas realizacji = znacznik czasu wdrożenia - znacznik czasu zatwierdzenia_

22. Zmarnowany wysiłek

Metryka zmarnowanego wysiłku mierzy czas i zasoby poświęcone na zadania, które nie przyczyniają się do realizacji ostatecznego projektu lub celów biznesowych.

Na przykład, jeśli zespół pracował nad funkcją oprogramowania, która została uznana za nieistotną po dwóch tygodniach, zmarnowany wysiłek byłby kwotą zapłaconą wszystkim programistom za ich pracę w ciągu tych dwóch tygodni.

Zwiększenie produktywności i skrócenie czasu wprowadzenia produktu na rynek, mierzyć wskaźniki KPI dla rozwoju oprogramowania, takich jak zmarnowany wysiłek, i znaleźć sposoby na jego zmniejszenie w celu osiągnięcia sukcesu projektu.

zmarnowany wysiłek = (Całkowity zmarnowany wysiłek / Całkowity wysiłek) X 100_

23. Przerwy

Wskaźniki przerw mierzą całkowitą liczbę przerwanych zadań w danym okresie. Możesz także zmierzyć całkowitą liczbę przerw w zadaniu, aby uzyskać jaśniejszy obraz.

Przerwy mają bezpośredni wpływ na wydajność i muszą być mierzone, aby utrzymać realistyczne ramy czasowe. Niektóre przykłady przerw obejmują kwestie techniczne, awarie systemu, przerwy osobiste lub te spowodowane niedostępnością zasobów.

współczynnik przerw = (Całkowita liczba przerw / Całkowity przepracowany czas) X 100_

24. Zatrudnianie i czas rampy

Do realizacji cyklu życia oprogramowania potrzebne są odpowiednie zasoby. Zatrudnienie zespołu wykwalifikowanych programistów czasami wymaga czasu, co podkreśla potrzebę ustalenia realistycznych oczekiwań dotyczących realizacji zadań.

Czas rekrutacji definiuje okres od momentu złożenia przez kandydata podania o pracę do momentu jej zaakceptowania. Wraz z tym należy uwzględnić czas rampy, który odnosi się do czasu pomiędzy zatrudnieniem kandydata do danej roli, a momentem, w którym staje się on w pełni produktywny.

Weź pod uwagę oba te wskaźniki podczas szacowania cyklu życia oprogramowania.

25. Przewidywana data wysyłki

Interesariusze często wymagają szacunkowej daty ukończenia oprogramowania, a ten wskaźnik KPI pomaga działom wielofunkcyjnym w planowaniu ich pracy.

Data dostawy może ulec zmianie w miarę postępu prac i może zostać zmieniona w przypadku wystąpienia zmian.

Wyzwania we wdrażaniu wskaźników KPI rozwoju oprogramowania i wskazówki, jak je pokonać

Wybór właściwych wskaźników KPI

Podczas ustalania wskaźników KPI związanych z tworzeniem oprogramowania, znalezienie tych najbardziej odpowiednich dla danego projektu może stanowić wyzwanie. Jak wybrać najważniejsze kluczowe wskaźniki wydajności spośród kilku opcji?

Zalecamy rozpoczęcie od celów organizacyjnych i wskaźników KPI, które wspierają inicjatywy strategiczne. Na przykład kluczowe obszary, na które rozwój oprogramowania może mieć znaczący wpływ, obejmują poprawę jakości produktów, zwiększenie zadowolenia klientów i skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek.

Odpowiednie KPI, które dodają wartość biznesową obejmują pokrycie kodu, czas cyklu, jakość kodu, MTTR dla poprawy jakości produktu, NPS dla zadowolenia klienta i częstotliwość wdrażania dla wejścia na rynek.

Zbierz opinie inżynierów, testerów, programistów, kierowników projektów i twórców produktów, aby uczynić to wspólnym wysiłkiem i zwiększyć prawdopodobieństwo pomyślnego wdrożenia.

Regularne dostosowywanie i śledzenie wskaźników KPI

Wskaźniki KPI nie są statyczne; muszą być regularnie dostosowywane do zmieniających się wymagań i celów biznesowych. Można je śledzić za pomocą arkuszy kalkulacyjnych, jednak ma to ograniczoną skalowalność ze względu na kontrolę wersji, brak zautomatyzowanych zmian danych i dostęp oparty na rolach.

Potrzebujesz oprogramowania lub szablonu do śledzenia i dostosowywania wskaźników KPI rozwoju oprogramowania w celu pomyślnego ukończenia projektu.

Brak koordynacji w zespołach

Załóżmy scenariusz, w którym zespół programistów mierzy i nadaje priorytet wynikowi NPS, ale zapomina przekazać go zespołowi obsługi klienta. Bez takiego dostosowania zespół wsparcia może przedkładać szybkość nad doświadczenie klienta, podważając cel biznesowy.

Oprócz pomiaru odpowiedniej metryki KPI, należy przekazać ją odpowiednim członkom zespołu, aby zrozumieli jej znaczenie i zgodność z celami firmy.

Bez używania wspólnego pulpitu nawigacyjnego lub oprogramowania, w jaki sposób można zapewnić, że wszyscy są zgodni co do wskaźników KPI i mają możliwość przyczynienia się do ich osiągnięcia?

Jakość i dokładność danych

Śledzenie danych oparte na arkuszach kalkulacyjnych ma kilka wad, w tym duplikaty wpisów, błędy ręcznego wprowadzania danych i nieaktualne informacje, które mogą wpływać na podejmowane decyzje.

**W wielu firmach powstają silosy danych, w których każdy dział pracuje w izolacji z własnymi danymi i metodologiami.

Na przykład zespół ds. cyberbezpieczeństwa w organizacji może pracować na różnych źródłach danych. Z kolei zespół programistów może mieć odrębne metodologie, podczas gdy zespoły te mają wspólny cel - zmniejszenie podatności oprogramowania na cyberataki.

Rezultatem jest rozdrobniony krajobraz bez jednego źródła prawdy. Organizacje nie mogą nie doceniać znaczenia higieny i terminowości danych dla podejmowania rozsądnych decyzji, zwłaszcza gdy zespoły wielofunkcyjne współpracują na rzecz wspólnego celu. Posiadanie jednego źródła prawdy, w którym wszystkie zespoły mają dostęp do tych samych scentralizowanych danych, jest niezbędne.

Jak śledzić i wdrażać wskaźniki KPI dotyczące rozwoju oprogramowania

Po poznaniu kluczowych wskaźników KPI związanych z tworzeniem oprogramowania, kolejnym pytaniem jest, w jaki sposób będziesz je śledzić i wdrażać.

Śledzenie wskaźników KPI oprogramowania jest czasochłonne i błędne bez skutecznych narzędzi, które zapewniają wyraźne punkty danych w jasny i praktyczny sposób.

ClickUp to kompleksowa platforma do śledzenia wszystkich kluczowych wskaźników wydajności związanych z projektem oprogramowania i zapewnienia ich zgodności z celami biznesowymi i strategicznymi.

Możesz dostosować Pulpity nawigacyjne ClickUp do śledzenia najistotniejszych wskaźników KPI za pomocą danych w czasie rzeczywistym i zachęcania do skutecznego i terminowego podejmowania decyzji. Pulpit nawigacyjny można dostosować za pomocą kart raportowania sprintu, takich jak karty prędkości, karty burndown, karty burnup, skumulowany przepływ, czas cyklu i czas realizacji.

Zbuduj idealne centrum kontroli misji dla każdego projektu dzięki ClickUp Dashboards

Wszystkie te karty są regularnie aktualizowane (z wyjątkiem prędkości), aby uprościć śledzenie KPI i mierzyć wysiłki rozwojowe. Karty te mają różne opcje dostosowywania, w tym źródło, zakres czasu, okres próbkowania, ilość pracy, filtry zadań itp.

ClickUp Dashboards integruje cenne dane z różnych źródeł, aby zapewnić całościowy obraz rozwoju oprogramowania metryki projektu i wydajności. Dane te mogą być wykorzystywane do podejmowania opartych na danych decyzji dotyczących procesu tworzenia oprogramowania, optymalizacji alokacji zasobów i ogólnego procesu rozwoju.

Szablony KPI ClickUp

Sukces jest kwestią wyprzedzania wskaźników KPI, a jako menedżer musisz mierzyć, co działa, a co nie dla twojego zespołu programistów.

ClickUp szablony do tworzenia oprogramowania są przeznaczone do tworzenia wysokiej jakości oprogramowania. Są dostarczane z gotowymi do użycia, w pełni konfigurowalnymi podkategoriami i pomagają śledzić wskaźników KPI zarządzania projektami z niestandardowymi widokami, statusami i polami.

Śledź swoje KPI za pomocą szablonu ClickUp KPI Tracking Template

Szablon ClickUp KPI sprawia, że pomiar KPI jest dziecinnie prosty, niezależnie od tego, czy jesteś startupem, czy firmą o ugruntowanej pozycji. Dzięki temu szablonowi możesz

Być na bieżąco z najważniejszymi danymi - wszystko w jednym miejscu dla wszystkich programistów

Uzyskać wgląd w wysiłki zespołu programistów poprzez śledzenie postępów w realizacji celów

Identyfikować trendy oraz śledzić i mierzyć postępy kluczowych wskaźników wydajności KPI za pomocą wizualnego diagramu

Oto jak to zrobić ClickUp dla zespołów programistycznych upraszcza pomiar KPI:

Twórz cele : Opracuj mierzalne i osiągalne cele, które będą zgodne z Twoimi długo- i krótkoterminowymi celami

: Opracuj mierzalne i osiągalne cele, które będą zgodne z Twoimi długo- i krótkoterminowymi celami ClickUp Dashboard : Zidentyfikuj wskaźniki, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i użyj pulpitu nawigacyjnego do ich śledzenia

: Zidentyfikuj wskaźniki, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom i użyj pulpitu nawigacyjnego do ich śledzenia Tworzenie kamieni milowych : Śledź metryki samodzielnie lub wykorzystaj zautomatyzowane narzędzia analityczne do śledzenia wydajności w czasie rzeczywistym

: Śledź metryki samodzielnie lub wykorzystaj zautomatyzowane narzędzia analityczne do śledzenia wydajności w czasie rzeczywistym Analizuj wyniki: Użyj widoku wykresu Gantta ClickUp lub widoku tablicy, aby przeanalizować wyniki i zmodyfikować cele zgodnie z wymaganiami

Wpływ zapewnienia jakości na wskaźniki KPI dotyczące rozwoju oprogramowania

Zapewnienie jakości musi mieć kluczowe znaczenie dla pomiaru wskaźników rozwoju oprogramowania, od identyfikacji luk w zabezpieczeniach po testowanie oprogramowania pod kątem identyfikacji błędów.

Ustrukturyzowany i niezawodny proces testowania gwarantuje, że zespół programistów naprawi wszystkie błędy i problemy, zanim klient zacznie korzystać z produktu/oprogramowania.

Dodatkowo, optymalna jakość dostarczanego oprogramowania skraca czas przeróbek kodu i obniża wskaźnik błędów i wykrywalności błędów. Dlatego też zalecamy optymalizację zapewniania jakości w celu szybkiego i płynnego procesu tworzenia oprogramowania.

Mierz KPI rozwoju oprogramowania, aby zmaksymalizować swoje szanse na realizację projektu

Tworzenie oprogramowania jest procesem iteracyjnym, który wymaga częstego monitorowania i dostosowywania w celu zapewnienia sukcesu projektu. Ustalenie kluczowych wskaźników wydajności rozwoju oprogramowania pozwala wszystkim ponosić odpowiedzialność i zapewnia, że wysiłki związane z rozwojem oprogramowania koncentrują się na celach biznesowych.

Służą one jako gwiazda północna dla zespołów programistycznych, mierząc codzienne postępy i pomagając kierownictwu i menedżerom lepiej zrozumieć szerszy obraz.

Zintegruj oprogramowanie do zarządzania projektami ClickUp z procesem dostarczania oprogramowania, aby mierzyć postępy, śledzić wskaźniki KPI, dostosowywać je w razie potrzeby i optymalizować proces rozwoju. Zarejestruj się w ClickUp za darmo aby ustawić i śledzić wskaźniki KPI dotyczące rozwoju oprogramowania.