Jak zaoszczędzić czas i uzyskać lepsze wyniki dzięki przeglądowi kodu

Poświęć chwilę i pomyśl o swojej pracy. Czy wykonałeś ją dobrze?

Niezależnie od odpowiedzi na to pytanie, to, co właśnie zrobiłeś, jest formą przeglądu — podstawą postępu.

Przeglądy pomagają zespołom oceniać swoje wyniki, mierzyć efekty, identyfikować luki i integrować strategie doskonalenia. Organizacje przeprowadzają przeglądy na kilka sposobów, od corocznych ocen po plany poprawy wydajności.

Jedną z takich praktyk stosowanych w zespołach programistów jest przegląd kodu.

W tym wpisie na blogu omówimy, czym jest przegląd kodu, jak pomaga i jak można włączyć procesy przeglądu kodu do praktyki inżynierii oprogramowania.

Czym jest przegląd kodu?

Przegląd kodu to proces systematycznego sprawdzania kodu napisanej przez jedną lub więcej osób przez jednego lub więcej programistów w celu wykrycia błędów przeoczonych w początkowej fazie tworzenia.

W latach 70. XX wieku Michael Fagan, projektant oprogramowania, wprowadził proces kontroli kodu. Od tego czasu został on dostosowany i ulepszony przez kolejne pokolenia programistów.

Przegląd kodu jest skuteczny w zapewnieniu:

Zgodność z wymaganiami projektowymi

Zgodność z normami kodowania

Wykrywanie błędów na wczesnym etapie procesu

Udostępnianie wiedzy między interesariuszami w całym cyklu rozwoju

Łatwość konserwacji i bezpieczeństwo

Ogólna jakość oprogramowania i minimalne zadłużenie techniczne

Zasadniczo przegląd kodu oferuje niezwykłe korzyści. Jednak w zależności od potrzeb, celów i aktualnych systemów niektóre rodzaje przeglądu kodu mogą być bardziej korzystne niż inne. Zobaczmy, jak to wygląda.

Rodzaje przeglądów kodu

Od drukowania kodu i przeglądania go z zakreślaczem po uruchamianie kodu w edytorach kodu — istnieje wiele sposobów przeprowadzania przeglądu kodu. Oto najpopularniejsze metody stosowane przez nowoczesne zespoły programistów.

Formalna weryfikacja kodu

Jest to ustrukturyzowany proces przeglądu kodu, zwany również inspekcją oprogramowania.

Proces : Formalna weryfikacja kodu obejmuje planowanie, przegląd, przygotowanie, spotkanie kontrolne i poprawki, zazwyczaj prowadzone przez moderatora podczas spotkania

Zastosowanie : Proces ten sprawdza się doskonale, gdy standardy są niezwykle wysokie, np. w przypadku zgodności z przepisami w branżach takich jak opieka zdrowotna lub finanse

Zalety : Skuteczne i dokładne wykrywanie wad na wczesnym etapie

Wyzwania: Rygorystyczne i czasochłonne

Nieformalny przegląd kodu

Proces ten jest mniej formalny niż tradycyjna ocena i polega na przejrzeniu kodu źródłowego przez jednego lub kilku współpracowników przy swoich biurkach.

Proces : Programiści udostępniają swój kod współpracownikom do przeglądu

Zastosowanie : Doskonałe do szkolenia i coachingu młodszych programistów

Zalety : Szybkie i bardzo skuteczne wykrywanie błędów

Wyzwania: Brak rygoru i dokumentacji formalnych przeglądów

Przegląd pull requestów

Jest to powszechne w rozproszonych systemach kontroli wersji, takich jak Git, gdzie programiści przesyłają zmiany kodu do wspólnego repozytorium branch.

Proces : Pozostali członkowie zespołu sprawdzają zmiany przed włączeniem ich do głównej gałęzi.

Zastosowanie : Dla zespołów rozproszonych, stosujących cykle pracy oparte na ciągłej integracji i wdrażaniu

Zalety : Ułatwia asynchroniczne przekazywanie informacji zwrotnych i zapewnienie jakości przed wdrożeniem nowego kodu

Wyzwania: Bez współpracy w czasie rzeczywistym nauka może się opóźniać

Programowanie w parach

Jest to technika zwinnego tworzenia oprogramowania, w której dwóch programistów pracuje razem na jednym stanowisku.

Proces : Jeden programista, kierowca, pisze kod, podczas gdy drugi, obserwator lub nawigator, jednocześnie przegląda każdą linię kodu. Mogą oni regularnie zamieniać się rolami.

Zastosowanie : Doskonałe rozwiązanie w przypadku złożonych problemów programistycznych, które wymagają współpracy wielu osób

Zalety : Proces przeglądu w czasie rzeczywistym pozwala wcześnie wykrywać błędy i udostępniać wiedzę w zespole

Wyzwania: Pod względem kulturowym i behawioralnym programowanie w parach może być niekomfortowe dla członków zespołu, przez co staje się nieskuteczne

Przegląd kodu wspomagany narzędziami

Jest to zautomatyzowany proces przeglądu kodu, który wykorzystuje różne specjalnie zaprojektowane narzędzia.

Proces : Narzędzia skanują kod w poszukiwaniu określonych typów błędów, naruszeń standardów i luk w zabezpieczeniach

Zastosowanie : Doskonałe rozwiązanie w przypadku braku czasu lub zasobów

Zalety : Wysoka powtarzalność, szybkość i opłacalność

Wyzwania: Nie radzi sobie ze złożonym kodem wymagającym umiejętności krytycznego myślenia; często przydatny jako proces pomocniczy, a nie zamiennik ręcznego przeglądu kodu

Niezależnie od metody przeglądu kodu, którą wybierzesz dla swojej organizacji, jej znaczenie jest niezaprzeczalne.

Znaczenie przeglądu kodu

W swej istocie przeglądy kodu pomagają wyeliminować błędy. Uznają one ograniczenia poszczególnych programistów i dążą do systematycznego zwiększania ich możliwości. Przegląd kodu wzmacnia nie tylko sam kod, ale cały proces tworzenia oprogramowania. Oto jak to działa.

Optymalizacja wykrywania błędów: Zasadniczo przeglądy kodu pomagają wykryć błędy oprogramowania i luki w zabezpieczeniach przed integracją głównego kodu źródłowego. Wzajemna kontrola pozwala wykryć wycieki pamięci, problemy z współbieżnością lub niebezpieczne praktyki kodowania.

Testowanie: Przegląd kodu poprawia wyniki testów agile dzięki ciągłym informacjom zwrotnym na temat produktu, jeszcze zanim trafi on do fazy testowania. W ten sposób zmniejsza się powaga błędów pojawiających się podczas formalnych testów.

Ciągłe doskonalenie: W ramach struktury scrum przeglądy kodu są zintegrowane z cyklem rozwoju w celu ciągłego doskonalenia. Dzięki przeglądom kodu zespoły scrum wcześnie wykrywają i naprawiają problemy, tworząc produkty gotowe do wysyłki.

Jakość oprogramowania: Przegląd kodu jest środkiem zapobiegawczym, który zwiększa bezpieczeństwo i niezawodność oprogramowania, zmniejszając ryzyko kosztownych błędów i szkodliwych problemów po wdrożeniu.

Wydajność programistów: Wczesne wykrywanie i rozwiązywanie problemów usprawnia proces testowania. Dzięki temu testerzy i programiści mogą skupić się na bardziej złożonych scenariuszach i doświadczeniach użytkowników, a nie na podstawowych błędach funkcjonalności.

Skorzystaj ze wszystkich tych korzyści i wielu innych, stosując ustrukturyzowany proces przeglądu kodu. Poniżej znajduje się punkt wyjścia.

Kroki przeprowadzania przeglądu kodu

Wzajemna weryfikacja kodu to prosty, pojedynczy krok polegający na przejrzeniu linii kodu pod kątem jakości i standardów programowania. Aby jednak była ona skuteczna, należy wykonać kilka kroków przed i po jej przeprowadzeniu. Przyjrzyjmy się im po kolei.

Zaplanuj przegląd kodu

Przed rozpoczęciem przeglądu przygotuj się na powodzenie, opracowując kompleksowy plan.

Określ zakres i cele

Zidentyfikuj, które części kodu wymagają przeglądu

Przydziel to recenzentom (lub sobie)

Ustal oś czasu zakończenia

Dzięki jasnemu planowi możesz zorganizować proces przeglądu i określić jasne oczekiwania.

Zrozum kod

Aby coś zweryfikować, musisz to zrozumieć. Zacznij od kontekstu — porozmawiaj z programistą o funkcji, którą tworzy, jego podejściu do rozwiązania itp. Zapoznaj się z funkcjonalnością kodu i wymaganiami.

Przed przeczytaniem kodu zapoznaj się ze wszystkimi dostępnymi informacjami z powiązanej dokumentacji, historii użytkowników lub specyfikacji projektowych. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, możesz również skorzystać z formularzy dla zespołów programistów, aby je zebrać. Ten krok ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia sensownego przeglądu.

Sprawdź kod

Pobierz najnowszy kod z systemu kontroli wersji, aby mieć pewność, że przeglądasz najnowsze zmiany. Pozwoli to uniknąć przeglądania nieaktualnego kodu, który został już zmodyfikowany.

Uruchom kod

Jeśli to możliwe, uruchom kod, aby zobaczyć jego działanie. Pomoże to zidentyfikować wszelkie oczywiste problemy z funkcjonalnością, które mogą nie być widoczne podczas samego czytania kodu.

Przejrzyj to

Oceń kod, aby znaleźć odpowiedzi na poniższe pytania.

Czy jest to łatwe do zrozumienia? Dobry kod powinien być zrozumiały sam w sobie, z odpowiednimi komentarzami w razie potrzeby

Czy jest zgodny z określonymi standardami i konwencjami kodowania?

Czy jest łatwa w utrzymaniu? Sprawdź, czy ma modułową konstrukcję, wykorzystuje wzorce i czy można ją rozszerzać

Czy prawidłowo implementuje zamierzoną funkcjonalność?

Czy wystąpią problemy z wydajnością? Sprawdź, czy nie ma zbędnych obliczeń, nadmiernego zużycia pamięci lub problemów ze skalowalnością

Czy jest to bezpieczne? Poszukaj typowych luk w zabezpieczeniach, takich jak wstrzyknięcia SQL, skrypty międzywitrynowe lub wycieki danych

Czy posiada odpowiednie testy jednostkowe lub automatyczne, które obejmują nowe zmiany?

Omów problemy i opinie

Jeśli recenzja koleżeńska ujawni problemy, omów je z programistą. Jeśli pracujesz w zespole rozproszonym, możesz skorzystać z oprogramowania do przekazywania opinii o produkcie, aby przekazać wskazówki asynchronicznie.

W przypadku przeglądów synchronicznych zorganizuj spotkania lub sesje w parach, aby omówić wszystkie kwestie.

Umożliwiaj działanie

Na podstawie przeglądu kodu i informacji zwrotnych programista musi wprowadzić niezbędne zmiany. Niektóre z nich mogą być prostymi poprawkami kodu. Inne mogą wymagać całkowitego przepisania kodu w celu stworzenia funkcji w bardziej elegancki, czytelny i łatwy w utrzymaniu sposób.

Zatwierdzaj i scalaj

Po uwzględnieniu informacji zwrotnych zatwierdź kod do włączenia do głównej bazy kodu.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza po poważnych przeglądach, pomocne jest przeprowadzenie przeglądu uzupełniającego, aby upewnić się, że zmiany wprowadzone po pierwszym przeglądzie są zadowalające i nie powodują nowych problemów.

Refleksja i doskonalenie

Po przeglądzie zastanów się nad procesem i zbierz opinie od uczestników. Możesz je wykorzystać do ulepszenia przyszłych przeglądów kodu.

Choć może się to wydawać proste, przeglądy kodu są intensywnymi działaniami, które narażone są na różne wyzwania. Oto te, z którymi najprawdopodobniej się spotkasz.

Jak uniknąć typowych wyzwań związanych z przeglądem kodu

Przeglądy kodu mają charakter zarówno techniczny, jak i behawioralny. Od strony technicznej obejmują one czytanie i uruchamianie kodu w celu upewnienia się, że jest on poprawny. Od strony behawioralnej obejmują one udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych, podejmowanie działań i modyfikowanie przyszłych procesów. Połączenie tych elementów może być trudne.

Oto niektóre z najczęstszych wyzwań związanych z przeglądem kodu, przed którymi stają zespoły.

1. Duże zestawy zmian: Przeglądanie ogromnych ilości kodu naraz może być przytłaczające i nieefektywne.

👉Bądź elastyczny. Zachęcaj do wprowadzania mniejszych, stopniowych zmian. Podziel duże funkcje na mniejsze części, które można przeglądać i łączyć osobno.

2. Niewystarczający kontekst: Bez odpowiedniego kontekstu recenzenci mogą nie zrozumieć intencji stojących za kodem, co prowadzi do mniej skutecznych recenzji.

👉 Dołącz zwięzłe opisy każdej zmiany kodu, łącząc je z odpowiednią dokumentacją, zgłoszeniami lub dokumentami projektowymi. Używaj komentarzy w tekście, aby wyjaśnić "dlaczego" podjęto nieoczywiste decyzje dotyczące kodu.

3. Subiektywne opinie: Przeglądy mogą być subiektywne, podyktowane osobistymi preferencjami, a nie celem poprawy jakości kodu.

👉 Ustal i przestrzegaj udokumentowanych standardów i wytycznych dotyczących kodowania. Upewnij się, że zespół programistów wspólnie uzgodnił te standardy.

4. Ograniczenia czasowe: programiści mogą przyspieszać kontrolę kodu ze względu na napięte terminy, co może negatywnie wpłynąć na jakość przeglądu.

👉 Zaplanuj przeglądy kodu tak jak każde inne ważne zadanie i przeznacz na nie odpowiednią ilość czasu w osi czasu projektu.

5. Brak wiedzy specjalistycznej: Recenzenci nie zawsze mają niezbędne doświadczenie lub wiedzę specjalistyczną, aby skutecznie recenzować określone fragmenty kodu.

👉 Zaangażuj wielu recenzentów o uzupełniających się umiejętnościach i rozważ rotację zadań związanych z przeglądem, aby rozszerzyć wiedzę merytoryczną w całym zespole.

Przejdźmy teraz do najważniejszej części: jak wdrożyć przegląd kodu w swoim zespole inżynierów.

Skuteczne przeglądy kodu — najlepsze praktyki

Jeśli przeczytałeś aż do tego miejsca, jesteś już przekonany o korzyściach płynących z przeglądu kodu i chcesz dowiedzieć się, jak go prawidłowo przeprowadzić. Mamy dla Ciebie pomoc.

1. Zintegruj to z zarządzaniem projektami oprogramowania

Niektóre zespoły traktują przegląd kodu jako krok wykraczający poza cykl życia oprogramowania. Zwłaszcza w przypadku nieformalnych przeglądów kodu może to być robione pobieżnie. Jest to błąd.

Aby przeprowadzać skuteczne przeglądy kodu przez współpracowników, zintegruj je z procesem rozwoju. Jeśli już korzystasz z narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, zintegruj przegląd kodu jako krok, scenę lub status w ramach tego narzędzia.

Niestandardowe statusy ClickUp do integracji przeglądu kodu z cyklem pracy

2. Dokładnie planuj

Pokaż recenzentowi kodu, co powinien sprawdzić. Niektóre z najlepszych narzędzi do zarządzania projektami mają już funkcje, które pozwalają zebrać wszystkie informacje w jednym miejscu.

Ustal jasne ramy i cele każdej sesji przeglądu

Lista wszystkiego, na czym powinien skupić się recenzent

Podkreśl kryteria akceptacji

Zorganizuj proces za pomocą narzędzia do zarządzania projektami oprogramowania

Archiwizuj poprzednie przeglądy, aby zachować ciągłość i odpowiedzialność

To ustrukturyzowane podejście minimalizuje prawdopodobieństwo przeoczenia krytycznych problemów, zwiększa dokładność przeglądów i pomaga śledzić postępy w czasie.

Lista kontrolna zadań ClickUp szablony do powtarzalnych procesów przeglądu kodu

3. Usprawnij cykle pracy

Nikt nie lubi dodatkowych kroków w swojej pracy. Dlatego upewnij się, że przeglądy kodu są płynną częścią cyklu pracy.

Dodaj niestandardowy status do przeglądu kodu po etapie WIP lub rozwoju

Przydziel recenzentów kodu na podstawie ich obciążenia pracą i dostępności

Zintegruj narzędzia pipeline z narzędziem do zarządzania projektami, aby wyzwalać automatyczne kontrole kodu po commit lub utworzeniu pull request

Automatyzacja powiadomień dla programistów i recenzentów o nadchodzących zadaniach

Twórz szablony rozwoju oprogramowania, aby zapewnić wsparcie przyszłych przeglądów kodu

Połącz pull requesty, commity i branchy z zadaniami GitHub i zobacz całą aktywność GitHub bezpośrednio w ClickUp

4. Zachęcaj do proaktywnej komunikacji

Jasna komunikacja między członkami zespołu pozwala rozwiązać większość problemów związanych z kodem w mniejszej liczbie iteracji.

Na przykład zamiast po prostu stwierdzić "Ten kod jest nieprawidłowy", recenzent może wyjaśnić, co jest nie tak, dlaczego ma to znaczenie i jak można to poprawić, podając ewentualnie przykłady kodu lub odniesienia.

Takie podejście pozwala jasno określić niezbędne korekty oraz usprawnić proces uczenia się i współpracy.

Konsolidacja wszystkich tych informacji zwrotnych w kontekście zadania byłaby przełomowym rozwiązaniem. Widok czatu ClickUp został zaprojektowany właśnie w tym celu.

Przejrzystość komunikacji dzięki ClickUp dla zespołów programistów

Nie każde zadanie związane z oceną projektu musi być dziś wykonywane ręcznie.

Automatyzacja przeglądów: Dzięki narzędziom AI do analizy kodu można skutecznie i ekonomicznie zautomatyzować większość procesu przeglądu kodu. Narzędzia te mogą szybko analizować ogromne ilości kodu w celu identyfikacji wzorców, anomalii lub odchyleń od najlepszych praktyk, które mogą być trudne i czasochłonne do wykrycia przez ludzkich recenzentów.

Automatyzacja zarządzania przeglądami: Oprócz korzystania z najlepszych redaktorów kodu do przeglądania samej bazy kodu, można również zautomatyzować szereg zadań powiązanych. Na przykład ClickUp Brain pomaga w:

Natychmiastowe odpowiedzi na pytania dotyczące zadań, projektów i firmy

Dokumentowanie procesów przeglądu kodu

Podsumowanie dokumentacji wewnętrznej

Tworzenie przydatnych list kontrolnych i elementów do wykonania

Wysyłanie aktualnych informacji o postępach do zespołu

Uzyskaj odpowiedzi w mgnieniu oka dzięki ClickUp Brain

6. Ucz się i doskonal się nieustannie

Śledź błędy i problemy wykryte podczas przeglądów kodu. Zidentyfikuj wzorce. Na przykład, jeśli programista używa : zamiast ; co powoduje problemy, możesz skonfigurować autokorektę. Jeśli określony kod regularnie powoduje problemy z wydajnością, możesz przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych.

Nie traktuj przeglądu kodu jako odrębnej oceny konkretnego fragmentu kodu. Potraktuj go jako sposób na wzmocnienie procesów zapewniania jakości kodu w całej organizacji.

Pulpity sprintów w ClickUp

Lepsze kodowanie dzięki usprawnieniu przeglądów kodu za pomocą ClickUp

Stwierdzenie, że przeglądy kodu poprawiają jakość produktu, to za mało. W rzeczywistości przeglądy kodu mają ogromny pozytywny wpływ na wszystko.

Dla programistów — zarówno świeżo upieczonych absolwentów, jak i doświadczonych współpracowników — przeglądy kodu są prawdziwym darem. Dzięki przeglądowi kodu każdy zyskuje świeże spojrzenie na swoją pracę oraz informacje zwrotne od osoby bardziej kompetentnej, doświadczonej lub po prostu reprezentującej inne podejście.

Dla recenzenta przegląd kodu stanowi zdrową przerwę od programowania, nie oddalając go zbytnio od jego podstaw. Pozwala mu poszerzyć doświadczenie poza funkcje, nad którymi pracuje.

Dla analityków jakości przeglądy kodu stanowią pierwszą linię obrony. Drobne błędy są usuwane, co pozwala skupić się na testowaniu głębszych problemów związanych z wydajnością i skalowalnością.

O ile nie uczynisz tego przykrym obowiązkiem, pogarszającym życie każdego członka zespołu, wprowadzenie przeglądów kodu spotka się z najmniejszym oporem.

Upewnij się, że jest to korzystne dla wszystkich zaangażowanych osób, integrując je z procesem rozwoju. Skonfiguruj automatyczne testy. Udostępnij wszystkie informacje. Ułatw płynną komunikację w czasie rzeczywistym.

Zrób to wszystko i wiele więcej dzięki platformie do zarządzania projektami ClickUp dla zespołów programistów.

Często zadawane pytania dotyczące procesu przeglądu kodu

1. Czym jest przykład przeglądu kodu?

Przegląd kodu to proces systematycznego sprawdzania kodu przez jednego lub kilku programistów w celu zidentyfikowania błędów przeoczonych w początkowej fazie rozwoju.

Dobra weryfikacja kodu koncentruje się na przekazywaniu informacji zwrotnych i poprawianiu pracy programisty. Na przykład, jeśli programista przeoczył błąd dzielenia przez zero w kodzie, weryfikator może skomentować:

"Funkcja nie obsługuje przypadków, w których jako dane wejściowe przekazujesz pustą listę. Spowoduje to błąd "ZeroDivisionError" podczas próby podzielenia przez zero. Dodaj sprawdzenie, aby upewnić się, że lista nie jest pusta przed wykonaniem dzielenia"

2. Jakie są trzy rodzaje przeglądu kodu?

Trzy najczęściej stosowane rodzaje przeglądów kodu to:

Formalna weryfikacja kodu

Programowanie w parach

Zautomatyzowany przegląd kodu przy użyciu narzędzi AI

3. Jak napisać przykład recenzji kodu?

Pisanie recenzji wymaga przekazania informacji zwrotnej na temat kodu, zazwyczaj w ramach platformy hostingowej lub narzędzia do recenzowania.