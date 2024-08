Kierownik programu a kierownik projektu: Czym różnią się te role?

Pomyśl o ostatnim dużym projekcie, nad którym pracowałeś - być może wprowadziłeś na rynek nowy produkt lub przeprowadziłeś ogromną kampanię dla klienta. Prawdopodobnie miałeś kogoś, kto kierował statkiem, utrzymywał wszystko na właściwym torze i zapewniał dotrzymanie terminów.

Ale kim dokładnie była ta osoba i do zrobienia jakiej roli się przyczyniła?

Łatwo jest pomylić kierownika programu z kierownikiem projektu, zwłaszcza gdy ich zadania się pokrywają. W rzeczywistości są to jednak dwie różne role z różnymi obowiązkami.

W tym poście omówimy różnicę między kierownikiem programu a kierownikiem projektu. Zbadamy również, w jaki sposób przyczyniają się one do powodzenia firmy i opiszemy strategie doskonalenia się w obu rolach.

Co to jest kierownik programu?

Menedżer programu nadzoruje i koordynuje wiele powiązanych projektów (które składają się na program), zapewniając jednocześnie, że przyczyniają się one do realizacji szerszych celów firmy.

Innymi słowy, kierownicy programów widzą szerszy obraz i są odpowiedzialni za działania i ulepszenia w całej organizacji.

O kierowniku programu można myśleć jak o architekcie Businessu. Sporządzają plany, tworzą projekty i są odpowiedzialni za inżynierię budynku, ale tak naprawdę nie kładą cegieł.

Kluczowe obszary zainteresowania

Kluczowym zadaniem kierownika programu jest dostosowanie wielu projektów do celów biznesowych. Oto kluczowe aspekty, na których się koncentrują:

Definiowanie wizji strategicznej: Menedżerowie programów ustalają i popychają swoje Teams w kierunku celów, które stanowią wsparcie dla wizji i celów organizacji

Menedżerowie programów ustalają i popychają swoje Teams w kierunku celów, które stanowią wsparcie dla wizji i celów organizacji Osiąganie celów długoterminowych: Tworzą mapę drogową, która określa, w jaki sposób wiele projektów w ramach programu wspólnie przyczyni się do postępu w realizacji celów długoterminowych

Tworzą mapę drogową, która określa, w jaki sposób wiele projektów w ramach programu wspólnie przyczyni się do postępu w realizacji celów długoterminowych Priorytetyzacja celów strategicznych: Decydują, które projekty rozpocząć, kontynuować lub wstrzymać w oparciu o ich wartość strategiczną i potencjalny wpływ na Business

Decydują, które projekty rozpocząć, kontynuować lub wstrzymać w oparciu o ich wartość strategiczną i potencjalny wpływ na Business Ułatwianie komunikacji: Menedżerowie programów działają jako łącznicy między zespołami projektowymi a kadrą kierowniczą, informując wszystkich o postępach i aktualizacjach

Menedżerowie programów działają jako łącznicy między zespołami projektowymi a kadrą kierowniczą, informując wszystkich o postępach i aktualizacjach Śledzenie i mierzenie wydajności: Oceniają wyniki kosztowe w stosunku do oczekiwanych korzyści, aby upewnić się, że program pozostaje na właściwym kursie; stale poszukują obszarów wymagających poprawy

Wymagane umiejętności

Menedżerowie programów wymagają kilku umiejętności wysokiego poziomu, w tym:

Efektywne przywództwo : Przywództwo umożliwia kierownikom programów inspirowanie, motywowanie, oddelegowywanie zadań, podejmowanie decyzji i budowanie silnych relacji z interesariuszami

: Przywództwo umożliwia kierownikom programów inspirowanie, motywowanie, oddelegowywanie zadań, podejmowanie decyzji i budowanie silnych relacji z interesariuszami Planowanie strategiczne : Dobry menedżer programu musi być w stanie definiować i realizować cele strategiczne. Oznacza to opracowanie planu, ustawienie priorytetów, przydzielenie zasobów i monitorowanie powodzenia w celu zapewnienia, że projekty zostaną zakończone na czas

: Dobry menedżer programu musi być w stanie definiować i realizować cele strategiczne. Oznacza to opracowanie planu, ustawienie priorytetów, przydzielenie zasobów i monitorowanie powodzenia w celu zapewnienia, że projekty zostaną zakończone na czas Zarządzanie ryzykiem: Menedżer programu musi być w stanie łatwo zidentyfikować, ocenić i złagodzić potencjalne problemy, które mogą mieć wpływ na program

**Co to jest kierownik projektu?

Kierownik projektu zajmuje się jednym z wielu projektów składających się na program. Zazwyczaj projekt jest mniejszym przedsięwzięciem z ograniczonymi zasobami, budżetem oraz wyraźnym początkiem i końcem.

**Praca kierownika projektu polega na zarządzaniu projektem w ramach czasu, budżetu i zasobów przydzielonych dla projektu, przy jednoczesnym uwzględnieniu większych wytycznych programu

Kontynuując powyższą analogię budowlaną, kierownik projektu jest nadzorcą lub wykonawcą odpowiedzialnym za za budowę jednego pomieszczenia w budynku, zapewniając, że wszystkie przewody, instalacje hydrauliczne i prace wykończeniowe zostaną zrobione zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu.

Ich obowiązki są ograniczone do tego jednego pomieszczenia. Nie muszą martwić się o to, czy pokój jest zgodny z ogólną estetyką projektu domu lub czy znajduje się we właściwej lokalizacji.

Kluczowe obszary zainteresowania

Kierownik projektu koncentruje się na bardzo konkretnych wynikach. Obejmuje on:

Taktyczną realizację projektów: Kierownik projektu nadzoruje taktyczne, codzienne działania związane z projektem, takie jak planowanie, organizowanie, koordynowanie działań, monitorowanie postępów i rozwiązywanie problemów

Kierownik projektu nadzoruje taktyczne, codzienne działania związane z projektem, takie jak planowanie, organizowanie, koordynowanie działań, monitorowanie postępów i rozwiązywanie problemów Ustawienie krótkoterminowych celów projektu: Ich uwaga jest ograniczona do celów związanych z zakończeniem projektu i jego jakością. Czasami kierownik projektu musi dostosowywać harmonogramy, radzić sobie z opóźnieniami lub zmieniać członków zespołu, aby stawić czoła nowym wyzwaniom

Ich uwaga jest ograniczona do celów związanych z zakończeniem projektu i jego jakością. Czasami kierownik projektu musi dostosowywać harmonogramy, radzić sobie z opóźnieniami lub zmieniać członków zespołu, aby stawić czoła nowym wyzwaniom Definiowanie rezultatów i zapewnienie jakości: Kierownicy projektów koncentrują się na mapie zakresu projektu, ustawieniu standardów jakości i nakreśleniu kroków do jego zakończenia. Czyni to z nich osoby, do których można się zwrócić z wszelkimi pytaniami związanymi z projektem

Wymagane umiejętności

Podstawowe umiejętności niezbędne na stanowisku rola kierownika projektu są:

Zarządzanie projektami: Kierownik projektu musi rozumieć, którym zadaniom nadać priorytety, które pchnąć dalej, a które ściśle monitorować

Kierownik projektu musi rozumieć, którym zadaniom nadać priorytety, które pchnąć dalej, a które ściśle monitorować Planowanie i zarządzanie czasem : Kierownicy projektów pracują nad ustaleniem realistycznych terminów dla każdego zadania i kamienia milowego, a następnie monitorują je aż do zakończenia. Wymaga to umiejętności dostosowywania się do nowych wymagań, efektywnego zarządzania czasem i utrzymywania dyscypliny

: Kierownicy projektów pracują nad ustaleniem realistycznych terminów dla każdego zadania i kamienia milowego, a następnie monitorują je aż do zakończenia. Wymaga to umiejętności dostosowywania się do nowych wymagań, efektywnego zarządzania czasem i utrzymywania dyscypliny Alokacja zasobów: Kierownik projektu musi być w stanie zarządzać i ostrożnie przydzielać wszystkie zasoby niezbędne do realizacji projektu, w tym personel, budżet i materiały. Musi również wiedzieć, jak dostarczać wyniki przy ograniczonych zasobach, a także zarządzać wydatkami

Program Manager vs. Project Manager: Kluczowe różnice

Łatwo jest pomylić kierowników programów i kierowników projektów, ale jak już wyjaśniliśmy, ich role są zupełnie inne. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co czyni każdą z nich wyjątkową.

Aspekt Program Manager Project Manager Zakres pracy Koncentruje się na osiąganiu szerszych celów strategicznych i zarządzaniu wieloma powiązanymi ze sobą projektami jednocześnie. Zapewnia również, że realizacja całego programu jest zgodna z większymi celami organizacyjnymi. Zajmuje się konkretnym projektem i jego realizacją w ramach szerszego programu. Zakres pracy kierownika projektu obraca się wokół osi czasu i rezultatów tego projektu Cele Definiuje i zarządza długoterminowymi celami oraz kieruje wieloma projektami. Cele koncentrują się na szerszych celach całej organizacji Ustawia krótkoterminowe, specyficzne dla projektu cele taktyczne. Cele ogólne są węższe i dotyczą indywidualnego projektu Zarządzanie interesariuszami Bezpośrednie połączenie z interesariuszami wysokiego szczebla w celu dostosowania programu do ich odsetek. Są odpowiedzialni za zarządzanie komunikacją z interesariuszami w wielu projektach Współdziała z interesariuszami specyficznymi dla projektu, aby zapewnić sprawną realizację projektu. Skupiają się bardziej na bezpośredniej komunikacji i informacjach zwrotnych Strategiczny vs. taktyczny Koncentruje się na strategicznym dostosowaniu i realizacji korzyści, aby skupić się na długoterminowym planie i integracji projektu Działa na poziomie taktycznym, koncentrując się głównie na codziennych operacjach, takich jak natychmiastowe zadania i rezultaty Zarządzanie zasobami Nadzoruje wykorzystanie zasobów w wielu projektach jednocześnie, aby zapewnić ich optymalną dystrybucję i płynną realizację Zarządza zasobami dla pojedynczego projektu, aby zapewnić ich efektywne wykorzystanie w celu zakończenia projektu

Podobieństwa między kierownikami programów i projektów

Chociaż kierownicy programów i projektów pełnią różne role, mają pewne wspólne cechy. Przyjrzyjmy się temu, co kierownicy programów i projektów mają ze sobą wspólnego:

Podstawowe kompetencje

Obie role wymagają silnego zrozumienia zarządzania projektami metodologii, takich jak cykl życia projektu i wskaźniki wydajności.

Na przykład, zarówno kierownicy programów, jak i projektów powinni być dobrze zorientowani w podejściach takich jak waterfall i agile, aby dostosować się do zmieniających się wymagań i zapewnić powodzenie. Dodatkowo, potrzebują oni silnych umiejętności komunikacji z interesariuszami, zarządzania ryzykiem i alokacji zasobów, aby prowadzić projekty i programy do przodu.

Przywództwo

Kierownicy programów i projektów są ostatecznie liderami, niezależnie od tego, czy kierują jednym, czy wieloma projektami. W wyniku tego obie role wymagają silnych umiejętności przywódczych i umiejętności zarządzania ludźmi, aby napędzać wydajność i powodzenie projektów.

Pomyśl o tym w ten sposób: kierownik programu motywuje zespoły do realizacji celów strategicznych, podczas gdy kierownik projektu prowadzi codzienne sprinty.

Komunikacja

Skuteczna komunikacja z kluczowymi interesariuszami jest niezbędna w rolach kierowników programów i projektów. Obejmuje to interakcje wewnątrz zespołu i z zewnętrznymi interesariuszami.

Na przykład, kierownik programu dostarcza aktualne informacje kierownictwu i zbiera raporty od kierowników projektów, podczas gdy kierownik projektu prowadzi spotkania zespołu w celu omówienia statusu projektu i sprostania wyzwaniom.

Rozwiązywanie problemów

Wszyscy menedżerowie napotykają problemy. Problemy te mogą mieć różny zakres - od niewystarczającego wsparcia personelu lub opóźnień w pozyskiwaniu materiałów po wąskie gardła związane z zatwierdzaniem. Silne umiejętności rozwiązywania problemów są niezbędne dla kierowników programów i projektów, aby sprostać wyzwaniom w ich zakresie.

Na przykład, kierownik programu rozwiązuje konflikty zasobów w wielu projektach rozwoju oprogramowania, podczas gdy kierownik projektu radzi sobie z opóźnieniami w dostawie oprogramowania poprzez dostosowanie osi czasu i realokację zasobów.

Narzędzia ułatwiające zarządzanie programami i projektami

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem programu, czy kierownikiem projektu, ręczne zarządzanie każdym złożonym przedsięwzięciem może stanowić wyzwanie. Może również prowadzić do wielu możliwych do uniknięcia skutków: pominięte szczegóły, przekroczone kamienie milowe w trakcie postępu projektu i przeszkody komunikacyjne to tylko niektóre z nich. Sposobem na przezwyciężenie tych zagrożeń jest skorzystanie z ClickUp! ClickUp do zarządzania projektami to kompleksowe rozwiązanie zaprojektowane do płynnego zarządzania każdym aspektem projektów i programów. Niezależnie od tego, czy musisz komunikować się z członkami zespołu, oddelegować zadania, śledzić postępy, szacować czas, czy też zapewnić zgodność z celami firmy, ClickUp zapewni Ci to.

Solidne funkcje zarządzania projektami pozwalają na zarządzanie i śledzenie wielu projektów jednocześnie, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla kierowników projektów i programów.

Zapoznajmy się z najważniejszymi funkcjami i szablonami ClickUp dla skuteczne zarządzanie programem i zarządzanie projektami.

Zarządzanie i przydzielanie zadań

Z Zadania ClickUp menedżerowie projektów i programów mogą tworzyć i przypisywać zadania ze szczegółowymi opisami, terminami i priorytetami. Pozwala to wyjaśnić, co musi zostać zrobione i kiedy, zapewniając, że wszyscy w zespole pozostaną skupieni.

Twórz, organizuj i przydzielaj zadania ClickUp w celu efektywnego zarządzania programami i projektami

Platforma umożliwia ustawienie Zależności zadania ClickUp i Kamienie milowe ClickUp upewniając się, że wszyscy w zespole wiedzą, którym zadaniom nadać priorytet i kiedy je wykonać.

Usprawnij zarządzanie zadaniami dzięki przejrzystemu przeglądowi ClickUp Task Dependencies i osób przypisanych, zapewniając, że nic nie umknie uwadze

Wizualizacja osi czasu projektu

Potrzebujesz szybkiego przeglądu postępu prac nad projektem? Wykres Gantta ClickUp'a jest do tego idealny. Daje on wizualny obraz wszystkiego - od dat rozpoczęcia i zakończenia zadań po zależności i terminy.

Dzięki temu planowanie i realizacja projektu to pestka.

Na przykład, kierownik projektu może łatwo zobaczyć, jak zakończenie jednego zadania wpływa na rozpoczęcie innego, pomagając w planowaniu i bardziej efektywnym zarządzaniu czasem.

Wizualizuj postęp zadań, daty rozpoczęcia i zakończenia dzięki ClickUp Gantt Charts

Ale to nie wszystko.

Wykresy Gantta umożliwiają również śledzenie postępu zadań w czasie rzeczywistym, pomagając zarządzającym projektami i programami nadzorować, czy zadania są zgodne z harmonogramem, czy też nie. Zapewniają również całościowy widok projektu, pomagając wewnętrznemu zespołowi w bardziej efektywnej koordynacji i zarządzaniu wszelkimi opóźnieniami w realizacji projektu.

Kolejną wyróżniającą się funkcją wykresów Gantta jest to, w jaki sposób pomagają one w planowaniu i alokacji zasobów. Wizualizując obciążenie pracą i dostępność każdego członka zespołu, można upewnić się, że wszyscy pracują wydajnie, a zasoby są kierowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne.

Przeczytaj również:_ 10 korzyści z oprogramowania do zarządzania projektami dla teamów Zarządzanie zasobami

Zarówno kierownicy programów, jak i projektów zawsze muszą liczyć się z upływem czasu. ClickUp Śledzenie czasu projektu umożliwia dokładne rejestrowanie czasu spędzonego na poszczególnych zadaniach i projektach, pozwalając na stworzenie szerszego obrazu wydajności w miejscu pracy.

Przykładowo, kierownik projektu może przejrzeć zarejestrowany czas, aby ocenić, czy dane zadanie zajęło więcej czasu niż przewidywano, co pomaga udoskonalić przyszłe szacunki i plan.

Śledź czas poświęcony na różne zadania i ustaw szacowany czas dla przyszłych projektów dzięki ClickUp Project Time Tracking

Jeśli rozliczasz swoich klientów za godzinę, śledzenie czasu ułatwia dostarczanie szczegółowych zapisów czasu spędzonego na zadaniach każdego klienta.

Szukałem platformy do zarządzania projektami i znalazłem najlepszą. Od razu poczułem, że ClickUp może rozwiązać wszystkie nasze problemy i stworzyć nieszablonowe rozwiązania, które przyniosą nam korzyści w sposób, jakiego nawet sobie nie wyobrażałem.

Dayana Mileva, Account Director, Pontica Solutions

Ustaw i śledź cele

Najważniejszym aspektem zarządzania projektami i programami jest ustawienie osiągalnych celów dla wszystkich zaangażowanych. Cele ClickUp to proste, ale wysoce wydajne rozwiązanie do ustawienia, śledzenia i osiągania celów i zadań dla Twojego zespołu.

Pozwala podzielić kilka projektów na mniejsze, możliwe do śledzenia cele, ułatwiając płynne monitorowanie postępów.

Ustawienie możliwych do śledzenia i mierzalnych celów w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Goals

Możesz łatwo zobaczyć wkład każdego członka zespołu w osiąganie celów, co pomaga im zachować koncentrację, odpowiedzialność i motywację. Ta widoczność pozwala również identyfikować i rozwiązywać wszelkie opóźnienia lub wąskie gardła, gdy tylko się pojawią.

Dodatkowo, możesz śledzić realizację celów przez cały czas trwania projektu, a po jego zrobieniu ocenić, co zadziałało, a co nie, dostarczając cennych informacji na potrzeby przyszłych projektów.

Obsługa wielu projektów jednocześnie

Jeśli jesteś kierownikiem programu, który stara się nadążyć za różnymi projektami jednocześnie, ClickUp Portfolios jest dla Ciebie. Pozwala stworzyć scentralizowany widok wszystkich projektów w ramach programu, umożliwiając zarządzającym projektami uchwycenie statusu, postępu i ogólnej kondycji każdego projektu na pierwszy rzut oka.

Zarządzanie i przegląd wielu projektów w ramach programu za pomocą ClickUp Portfolios

Ponadto portfolia umożliwiają śledzenie kluczowych wskaźników projektów, takich jak terminy, budżety i wykorzystanie zasobów. Są one również dobrym sposobem na analizę dostępności i alokacji zasobów dla różnych projektów.

Twórz niestandardowe pulpity do monitorowania wydajności

Z Pulpity ClickUp możesz tworzyć niestandardowe widoki podkreślające istotne dla Ciebie dane dotyczące projektu lub programu. Możesz wybierać z zakresu widżetów, takich jak wykresy, grafy i tabele, aby pokazać wizualną reprezentację najbardziej krytycznych wskaźników.

Wizualizuj wydajność programu i dostosuj ją do celów strategicznych za pomocą pulpitów ClickUp

Pulpity zapewniają również aktualizacje wydajności programu w czasie rzeczywistym, umożliwiając monitorowanie bieżących działań i szybkie identyfikowanie odchyleń od planu. Możesz również łatwo uzyskać dostęp do analiz i raportowania.

Wykorzystaj w pełni wstępnie zaprojektowane szablony

Jeśli obawiasz się, że organizowanie i śledzenie kilku projektów za pomocą funkcji ClickUp może zająć dużo czasu i wysiłku, mamy również na to rozwiązanie. Szablony ClickUp pomogą Ci szybko i łatwo rozpocząć pracę przy minimalnym wysiłku.

Oto kilka z nich szablony do zarządzania programami które mogą być pomocne:

Szablon zarządzania programem ClickUp

Szablon Szablon zarządzania programem ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu wieloma projektami w ramach programu. Oferuje ustrukturyzowane ramy do zarządzania projektami, śledzenia postępów i utrzymywania wszystkiego w zgodzie z celami strategicznymi, a wszystko to z predefiniowanymi polami, które można łatwo wypełnić.

Szablon do zarządzania programami ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w zarządzaniu złożonymi programami z wieloma komponentami i interesariuszami.

Za pomocą tego szablonu można:

Uzyskać dostęp do ogólnego widoku wszystkich projektów w ramach programu z jednego pulpitu

Wizualizować oś czasu programu i zależności za pomocą widoku wykresu Gantta

Ustawienie i śledzenie celów w ramach programu w celu utrzymania koncentracji i osiągnięcia celów

Automatyzacja powtarzających się zadań, przypisywanie zadań i aktualizacje statusu oraz usprawnienie cyklu pracy

Zarządzanie zadaniami i projektami za pomocą konfigurowalnych widoków, takich jak widoki listy, tablicy i kalendarza

Szablon do zarządzania projektami ClickUp Szablon zarządzania projektami ClickUp usprawnia zarządzanie poszczególnymi projektami. Dostarcza on ustrukturyzowanego podejścia do organizowania zadań, śledzenia postępów i zapewniania zgodności wszystkich działań projektowych z długoterminowymi celami.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-441.png Szablon do zarządzania projektami ClickUp ułatwia menedżerom projektów, menedżerom programów i menedżerom portfolio usuwanie silosów i barier oraz wydajne i szybkie wykonywanie zadań.

https://app.clickup.com/signup?template=t-90060018578&department=pmo&\_gl=1\*13ol8sx\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY.

Pobierz szablon /%cta/

Użyj tego szablonu do:

Tworzyć szczegółowe listy zadań z podzadaniami i śledzić postęp każdego elementu

Zarządzać projektami i wizualizować je za pomocą różnych widoków, w tym widoku listy, tablicy i kalendarza

Monitorować kluczowe wskaźniki i podejmować decyzje oparte na danych za pomocą narzędzi do raportowania

Ustawienie zależności zadań pomiędzy powiązanymi cyklami pracy w celu zarządzania projektami i uniknięcia opóźnień

Take the Hassle Out of Management with ClickUp (Pozbądź się kłopotów z zarządzaniem dzięki ClickUp)

Podczas gdy kierownicy programów patrzą na szerszy obraz i dążą do koordynowania różnych projektów jednocześnie, kierownik projektu jest odpowiedzialny za bardziej szczegółowy zestaw celów i działań.

Jeśli szukasz narzędzia, które usprawni zarządzanie programami i projektami oraz połączy wszystkie Twoje Teams w jednym miejscu, ClickUp jest najlepszą inwestycją, jakiej możesz dokonać.

Zapewnia on różne funkcje, takie jak pulpity i portfolia dla menedżerów programów, narzędzia do zarządzania zadaniami i wykresy Gantta do szczegółowego nadzoru nad projektem. Ponadto, dostępne są szablony dla różnych potrzeb, które pomogą Ci przyspieszyć pracę. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby bez wysiłku przejąć kontrolę nad swoimi projektami.