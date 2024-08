10 najlepszych narzędzi i oprogramowania do zarządzania programami 2024

Dawno, dawno temu menedżerowie programów zbierali się w pokojach z długopisem i papierem, tablicami, karteczkami samoprzylepnymi i przepełnionym dzbankiem kawy. Godzinami omawiali pomysły, zastanawiając się nad narzędziami do zarządzania programami, taktyki, rezultaty projektu, wskaźniki KPI harmonogram i tym podobne.

Z perspektywy czasu nie było to ładne, ale udało się wykonać zadanie. Zarządzanie programem znacznie ewoluowało w ciągu ostatniej dekady. Nosi inną twarz. Teraz zespoły planują genialne programy bez spotykania się osobiście, spędzania godzin na rozmowach Zoom lub sporządzania drzewiastych karteczek samoprzylepnych, które nigdy nie zostaną przejrzane. (Wiesz, o czym mówimy.)

Oprogramowanie do zarządzania programami zmieniło wszystko.

Dzięki tym narzędziom zespoły są teraz w stanie realizować projekty z niespotykaną dotąd perfekcją. Są w stanie wybierać przepływy pracy, osiągać rezultaty, trzymać się budżetu i realizować poszczególne projekty na czas, za każdym razem.

Wyprzedzamy tu jednak samych siebie. Po pierwsze, dowiedzmy się, czym jest zarządzanie programami, co sprawia, że narzędzia do zarządzania programami są świetne i wyróżnijmy najlepsze opcje, aby pomóc Ci wybrać właściwą.

Czym są narzędzia do zarządzania programami?

Zarządzanie programem polega na wykorzystaniu narzędzia lub oprogramowania do organizowania, wykonywania i nadzorowania programu z wieloma powiązanymi projektami. Celem jest zautomatyzowanie realizacji programu i lepsze dostosowanie projektów do nadrzędnego celu przedsiębiorstwem i celami biznesowymi .

Spójrzmy prawdzie w oczy - ręczne mapowanie, definiowanie i śledzenie wszystkich zależnych projektów w ramach programu śmierdzi (przez duże S).

Oprogramowanie do zarządzania programami usuwa wąskie gardła z całego procesu, zapewniając, że projekty pozostaną w ramach harmonogramu i budżetu przez cały okres ich istnienia.

Ale uwaga - zarządzanie programami i zarządzanie projektami nie są jednym i tym samym.

Podczas gdy zarządzanie programem obejmuje celów i zadań programu i jak wpłynie to na działalność firmy zarządzanie projektami obejmuje zarządzanie operacjami poszczególnych projektów w ramach programu.

Gdy zrozumiesz ten prosty fakt, będziesz na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów w zakresie rentowności.

Dlaczego warto korzystać z narzędzia do zarządzania programami?

Jeśli prowadzisz wiele projektów jednocześnie i chcesz być na bieżąco ze wszystkimi z nich bez żadnych kłopotów, posiadanie oprogramowania do zarządzania programami jest oczywiste.

Oto kilka godnych uwagi zalet takiego narzędzia:

Bezproblemowe planowanie i harmonogramowanie projektów : Żaden z twoich projektów nigdy nie zostanie pominięty

: Żaden z twoich projektów nigdy nie zostanie pominięty Lepsza współpraca w zespole : Narzędzie zapewnia zespołowi sprawdzone metody i zautomatyzowane przepływy pracy do współpracy nad projektami poprzez omawianie zadań, zależności, harmonogramów, zaległych prac itp.

: Narzędzie zapewnia zespołowi sprawdzone metody i zautomatyzowane przepływy pracy do współpracy nad projektami poprzez omawianie zadań, zależności, harmonogramów, zaległych prac itp. Zarządzanie budżetem w czasie rzeczywistym : Dzięki narzędziu tego kalibru otrzymujesz obraz finansowy każdego projektu w kluczowych wskaźnikach finansowych, będąc w stanie śledzić planowane i rzeczywiste wydatki oraz dostrzec, gdzie zarabiasz lub spalasz pieniądze

: Dzięki narzędziu tego kalibru otrzymujesz obraz finansowy każdego projektu w kluczowych wskaźnikach finansowych, będąc w stanie śledzić planowane i rzeczywiste wydatki oraz dostrzec, gdzie zarabiasz lub spalasz pieniądze Zwiększona produktywność : Kiedy możesz śledzić każde indywidualne zadanie lub projekt z jednej, kompleksowej platformy, Ty i Twój zespół możecie podejmować bardziej świadome decyzje i być bardziej produktywni. Narzędzia do zarządzania programami właśnie to umożliwiają

: Kiedy możesz śledzić każde indywidualne zadanie lub projekt z jednej, kompleksowej platformy, Ty i Twój zespół możecie podejmować bardziej świadome decyzje i być bardziej produktywni. Narzędzia do zarządzania programami właśnie to umożliwiają Mniej spotkań zespołu: Nieplanowane spotkania nigdy nie są przyjemne - ty to wiesz, my to wiemy, wszyscy to wiedzą. Oprogramowanie do zarządzania projektami pomaga pozbyć się tych nieuzasadnionych, czasochłonnych spotkań i utrzymać komunikację w ryzach

Miejmy ten fakt z głowy: nie wszystkie programy do zarządzania programami są sobie równe. Na szczęście można zredukować tysiące dostępnych rozwiązań programowych do kilku, którym warto się przyjrzeć!

Teraz, gdy wiesz już co nieco o pięknym świecie zarządzania programami, szybko zmieńmy bieg i przyjrzyjmy się najlepszym narzędziom do zarządzania programami.

10 najlepszych narzędzi do zarządzania programami

1. ClickUp

Dostęp do ClickUp na dowolnym urządzeniu, w dowolnym miejscu i czasie ClickUp to darmowe rozwiązanie do zarządzania projektami, które pozwala każdemu zespołowi zarządzać projektami, współpracować inteligentniej i wykonywać wszystkie prace w jednym narzędziu. Niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz korzystać z aplikacji do zarządzania projektami, czy też jesteś zaawansowanym użytkownikiem, ClickUp można dostosować do dowolnej wielkości zespołu - zdalnego lub biurowego - aby uzyskać najlepszą produktywność w swoim życiu.

Oznacza to:

Współpraca i komunikacja między zespołami projektowymi

Łatwe zarządzanie projektami w locie

Intuicyjny i łatwy w użyciu interfejs

Wskaźniki i śledzenie wydajności

Personalizacja przepływu pracy

Śledzenie czasu pracy

Jak dokładnie zarządza się programem na ClickUp? Cieszę się, że zapytałeś!

Zapraszamy do wyboru pomiędzy Widok osi czasu , widok kalendarza i widok wykresu Gantta. Wykres Gantta w ClickUp umożliwia wizualizację projektów za pomocą szybkiego sortowania, pomagając w mapowaniu przepływu pracy całego programu. Następnie możesz utworzyć widoki kaskadowe, aby łatwo zobaczyć, które ważne projekty będą następne.

Wyświetlanie większej liczby elementów, takich jak osoby przydzielone, terminy i inne, na pasku bocznym widoku Gantta

Chcesz zaplanować swoje projekty na pełnej osi czasu lub stworzyć wizualne mapy drogowe? Wypróbuj widok osi czasu!

Jeśli jednak wolisz organizować te projekty w elastycznym kalendarzu, dzięki któremu wszyscy są na tej samej stronie, Widok kalendarza ClickUp jest dla Ciebie!

To nie wszystko. Oto więcej funkcji, które potwierdzają status ClickUp jako niekwestionowanego mistrza wśród narzędzi do zarządzania programami:

Mind Maps : Niezależnie od tego, czy tworzysz plan projektu, organizujesz pomysły, czy wizualizujesz struktury projektu, użyjMapy myśli w ClickUp aby uporządkować myśli na ogromną skalę

: Niezależnie od tego, czy tworzysz plan projektu, organizujesz pomysły, czy wizualizujesz struktury projektu, użyjMapy myśli w ClickUp aby uporządkować myśli na ogromną skalę Priorytety : Organizuj pracę według ważności, aby Twój zespół wiedział, które projekty są pilne, a które mają elastyczny harmonogram

: Organizuj pracę według ważności, aby Twój zespół wiedział, które projekty są pilne, a które mają elastyczny harmonogram Śledzenie czasu : Planuj mądrzej i kontroluj swój harmonogram dzięki potężnemu wgląd w śledzenie czasu *Widok obciążenia pracą: Planuj, mierz imonitoruj wydajność swojego zespołu na podstawie godzin, zadań i punktów

: Planuj mądrzej i kontroluj swój harmonogram dzięki potężnemu wgląd w śledzenie czasu *Widok obciążenia pracą: Planuj, mierz imonitoruj wydajność swojego zespołu na podstawie godzin, zadań i punktów Zależności zadań : Link podobnyprojekty i zadania aby łatwo przeskakiwać między powiązanymi pracami

: Link podobnyprojekty i zadania aby łatwo przeskakiwać między powiązanymi pracami Śledzenie celów: Ustaw kamienie milowe, aby oznaczyć, kiedy ważny etap programu zostanie ukończony

💸 Cennik ClickUp

Darmowy plan Forever : Najlepszy do użytku osobistego

: Najlepszy do użytku osobistego Plan nielimitowany : Najlepszy dla małych zespołów (7 USD/członka miesięcznie)

: Najlepszy dla małych zespołów (7 USD/członka miesięcznie) Business Plan: Najlepszy dla średniej wielkości lub wielu zespołów ($12/członka miesięcznie)

jeśli potrzebujesz pełnego pakietu oprogramowania do obsługi obciążeń i procesów w przedsiębiorstwie, chętnie pomożemy Ci osiągnąć sukces! Proszę kontakt Sprzedaż kiedy będziesz gotowy.

Capterra: 4.7/5 (2,480+ opinii)

2. Microsoft SharePoint

przez Microsoft SharepointMicrosoft SharePoint to doskonałe narzędzie do zarządzania programami, które umożliwia łatwą i bezpieczną współpracę z członkami zespołu na różnych urządzeniach, w różnych działach i przestrzeniach roboczych. Można go używać do zwiększania wydajności programu poprzez udostępnianie wspólnych aplikacji i zasobów w portalach i witrynach domowych.

Minusem jest jednak ograniczona integracja poza ekosystemem Microsoft. Jeśli więc pracujesz z wieloma aplikacjami, być może będziesz musiał zapoznać się z innymi narzędziami do zarządzania programami, które na to pozwalają.

🔑 Najważniejsze funkcje Microsoft SharePoint

Aplikacje mobilne SharePoint, które pozwalają Tobie i Twojemu zespołowi być na bieżąco dzięki spersonalizowanym, ukierunkowanym wiadomościom

Dynamiczne i wydajne witryny zespołów dla każdego zespołu programowego, działu i oddziału

Funkcja zarządzania treścią SharePoint maksymalizuje szybkość wiedzy

Pulpit nawigacyjny do przeglądania wszystkich przepływów pracy i wskaźników programu

💸 Cennik Microsoft SharePoint

Plan cenowy dla tego oprogramowania do zarządzania programami zaczyna się od 5 USD miesięcznie

💬 Oceny klientów Microsoft SharePoint

G2: 4/5 (7 711 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (3 522 recenzji)

3. Oracle Primavera

przez Oracle Primavera Oracle Primavera umożliwia planowanie, harmonogramowanie i kontrolowanie dużych programów i indywidualnych projektów w podróży. Oprogramowanie pozwala zidentyfikować ukryte zagrożenia w harmonogramie programu, zanim staną się one przeszkodą dla zespołu.

Nie można jednak priorytetyzować projektów według ważności co oznacza, że Twój zespół nigdy nie będzie wiedział, które z nich są pilniejsze, a które powinny zostać odłożone na później.

🔑 Najważniejsze cechy Oracle Primavera

Gotowe testy porównawcze pozwalają porównać bieżące projekty z wcześniej zrealizowanymi

Usługa Oracle Intelligence Cloud pozwala podejmować proaktywne decyzje wspierane przez sztuczną inteligencję

Interfejsy członków zespołu do zbierania aktualizacji statusu

Adaptowalne widoki

💸 Cennik Oracle Primavera

Plan cenowy dla tego oprogramowania zaczyna się od 2570 USD rocznie

💬 Oceny klientów Oracle Primavera

G2: 4.4/5 (360 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (151 opinii)

4. Smartsheet

przez Smartsheet Każdy, kto miał do czynienia z zarządzaniem programami, prawdopodobnie zna Smartsheet. Jest to narzędzie, którego zespoły używają do zarządzania zadaniami projektowymi, usprawniania współpracy i zarządzania projektami usprawniania procesów w całym programie.

Smartsheet obiecuje również zaspokoić wszystkie potrzeby związane z zarządzaniem programem pod jednym dachem, co zresztą robi. Jednak znalezienie tego, czego potrzebujesz, będzie wymagało dodatkowego wysiłku, ponieważ ich interfejs jest trudny w nawigacji.

🔑 Najważniejsze funkcje Smartsheet

Inteligentne przepływy pracy zwiększające produktywność zespołów

Narzędzia do współpracy zapewniające zgodność zespołów programowych

Kompleksowe rozwiązania do zarządzania zasobami

💸 Cennik Smartsheet

Ceny tego narzędzia do zarządzania programami zaczynają się od 14 USD miesięcznie w rozliczeniu rocznym

💬 Oceny klientów Smartsheet

G2: 4,4/5 (5 340 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (2 223 opinii)

sprawdź świetne alternatywy dla Smartsheet ._

5. Wrike

przez Wrike To oprogramowanie ma wiele do zaoferowania zespołom zarządzającym programami, które pragną automatyzacji, od intuicyjnego interfejsu po konfigurowalne przepływy pracy do łatwe w użyciu narzędzia do raportowania . Wrike oferuje również solidne wykresy Gantta, które pomagają zespołom przesuwać terminy i łatwo dostosowywać harmonogramy programów.

To powiedziawszy, byłoby to znacznie lepsze oprogramowanie z integracjami i możliwościami śledzenia celów.

🔑 Najważniejsze cechy Wrike

Narzędzia do śledzenia czasu, umożliwiające zespołom maksymalne wykorzystanie każdej minuty

Elastyczne tablice Kanban do wizualizacji wszystkich projektów w podróży

Niestandardowe wykresy i grafy dla płynnej pracyzarządzanie portfolio* Umożliwia zespołom ocenę ryzyka we współdzielonymDzienniki RAID 💸 Cennik Wrike

Wrike oferuje bezpłatny plan. Płatne plany zaczynają się od $9.80/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Wrike

G2: 4,2/5 (2 343 recenzji)

Capterra: 4,2/5 (1 697 opinii)

Dowiedz się więcej o tych Alternatywy dla Wrike .

6. LiquidPlanner

przez LiquidPlanner Idea LiquidPlanner polega na tym, że podczas gdy oprogramowanie koncentruje się na tworzeniu elastycznych harmonogramów programów, Twój zespół może zrobić więcej z niespotykaną dotąd pewnością.

Dzięki solidnemu pulpitowi nawigacyjnemu LiquidPlanner zapewnia wszystkim interesariuszom dostęp do tych samych informacji. Dzięki wielu obsługiwanym integracjom, projekty nie będą odizolowane od siebie.

Jednak jego interfejs, wraz z rażącym brakiem zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie możliwości, podwajają się, czyniąc LiquidPlanner niewykonalnym dla większości zespołów zarządzających programami.

🔑 Kluczowe cechy LiquidPlanner

Oferuje automatyczne poziomowanie zasobów w celu wyeliminowania przeciążenia i poprawy wydajnościwykorzystanie zasobów* Inteligentne analizy wspierające kluczowe decyzje w całym cyklu życia programu

Inteligentne szacowanie dla pełnego ograniczenia ryzyka

💸 Ceny LiquidPlanner

To narzędzie do zarządzania programami oferuje bezpłatną wersję z ograniczonymi funkcjami. Płatny plan zaczyna się od 15 USD miesięcznie

💬 Oceny klientów LiquidPlanner

G2: 4.2/5 (226 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (633 opinie)

7. Poniedziałek

przez Poniedziałek Nazwane na cześć najbardziej stresującego dnia tygodnia, to narzędzie do zarządzania programami jest uwielbiane za intuicyjną funkcjonalność i szeroki zakres niezbędnych integracji. Monday umożliwia zarządzanie wszystkimi projektami w jednym obszarze roboczym. Co więcej, narzędzie jest dostarczane z dziesiątkami darmowych aplikacji szablonów zarządzania programami do śledzenia portfolio projektów, zadań zespołowych i nie tylko.

Pewnie myślisz, że gdzieś jest haczyk - i masz rację!

Z Monday jest pewien problem: ograniczone zależności między zadaniami. Jedynym sposobem na ich skonfigurowanie są daty, co czyni je mniej funkcjonalnymi w wielu rzeczywistych zastosowaniach.

Zespoły zarządzające programami, które zostały przyciągnięte przez intuicyjny interfejs użytkownika i atrakcyjne ceny, szybko wracają na rynek w poszukiwaniu czegoś więcej.

🔑 Najważniejsze cechy Monday

Zapewnia wbudowane funkcje śledzenia czasu w celu monitorowania całej osi czasu projektów z dokładnością co do minuty

Możliwość przeglądania danych w formie mapy, tabeli, kalendarza, osi czasu, Kanban i innych

Niezliczone automatyzacje do automatyzacji powtarzalnej pracy w kilka sekund

Konfigurowalne szablony do szybkiego i łatwego ustawiania programów

💸 Poniedziałkowe ceny

To narzędzie do zarządzania programami oferuje darmowy plan na zawsze dla maksymalnie 2 stanowisk. Płatny plan zaczyna się od 8 USD/miejsce miesięcznie rozliczane rocznie

💬 Oceny klientów Monday

G2: 4,7/5 (3 219 recenzji)

Capterra: 4.6/7 (2,515 recenzji)

te Poniedziałkowe alternatywy _są warte sprawdzenia.

8. Celoxis

przez Celoxis To oprogramowanie jest dużą marką w dziedzinie zarządzania programami. Po jednej stronie jego recenzji znajdują się klienci zadowoleni z jego kluczowych zalet, którymi są zarządzanie zasobami i śledzenie spraw.

Celoxis specjalizuje się w pomaganiu zespołom w rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z zarządzaniem projektami dzięki skrupulatnej inżynierii, niezrównanej prostocie i pięknemu interfejsowi użytkownika.

Jednak największa siła Celoxis jest również jego największą słabością. Biorąc pod uwagę, że zespół poświęcił wszystko śledzeniu zgłoszeń, oprogramowanie nie sprawdza się w innych aspektach zarządzania programem, takich jak zarządzanie obciążeniem pracą i śledzenie czasu, by wymienić tylko kilka.

🔑 Kluczowe cechy Celoxis

Zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w wydatki budżetowe, należności i rentowność poszczególnych projektów

Funkcjonalność planowania projektów do tworzenia planów, które płynnie dostosowują się do zmieniających się celów programu

Śledzenie wniosków projektowych w celu zestawiania wniosków programowych z różnych źródeł

Zapewnia konfigurowalne pulpity nawigacyjne portfolio

💸 Ceny Celoxis

Ceny tego narzędzia do zarządzania programami zaczynają się od 25 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Celoxis

G2: 4.3/5 (63 opinie)

Capterra: 4.4/5 (245 opinii)

9. Planview Clarizen

przez Planview Clarizen Kolejnym narzędziem jest Planview Clarizen, które pozwala menedżerom programów zwiększyć efektywność projektów, wykorzystać celową współpracę i skupić się na całym cyklu życia programu.

Co więcej, zapewnia ono 360-stopniowy widok wszystkich zasobów programu, harmonogramów i zadań - wraz z pełnym kontekstem i wglądem w czasie rzeczywistym.

Interfejs pozostawia jednak wiele do życzenia i będzie wymagał sporo nauki, zanim Ty i Twoje zespoły w pełni go zrozumiecie.

🔑 Najważniejsze cechy Planview Clarizen

Potężne funkcje zarządzania portfelem projektów umożliwiające zwięzłe planowanie i szybką realizację programu

Pulpit nawigacyjny do realizacji projektów, który nadaje zespołom idealny rytm

W pełni zautomatyzowane przepływy pracy, które pozwalają wykonywać pracę tak, jak chcesz

💸 Cennik Planview Clarizen

Ceny tego narzędzia do zarządzania programami zaczynają się od 45 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Planview Clarizen

G2: 4.1/5 (516 recenzji)

Capterra: 4.2/5 (162 opinie)

10. Asana

przez AsanaAsana pozwala zwiększyć widoczność programu, jednocześnie upraszczając działania następcze i informacje zwrotne.

Jednak zespoły będą miały trudności z zakochaniem się w Asanie - lub mogą w ogóle się w niej nie zakochać.

Narzędziu brakuje parytetu funkcji do prawdziwego zarządzania programem typu "wszystko w jednym"! Listy kontrolne zadań, inteligentne powiadomienia i natywne śledzenie czasu to tylko kilka funkcji, których oczywiście brakuje w Asanie.

Sprawdź nasze_ Monday vs Asana guide !

🔑 Najważniejsze cechy Asany

Wykresy, grafy i wgląd w czasie rzeczywistym, które pozwalają dostrzec kłopoty, zanim spowodują chaos

W pełni rozwinięte, przyjazne dla użytkownika pulpity nawigacyjne, które pozwalają zarządzać wszystkim z jednego miejsca

Funkcja zaproszeń umożliwiająca zapraszanie zaufanych członków zespołu w podróży

Potężne portfele dla wnikliwychśledzenie projektów 💸 Cennik Asana

Asana ma darmową wersję, która jest dostępna dla zespołów do 15 osób. Plany premium zaczynają się od 10,99 USD/użytkownika miesięcznie

💬 Oceny klientów Asana

G2: 4,3/5 (7,923 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (10 245 opinii)

sprawdź te_ alternatywy asan .

Co sprawia, że oprogramowanie do zarządzania programem jest świetne?

Oto sześć cech, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze doskonałego narzędzia do zarządzania programami:

Śledzenie projektów: Wybrane oprogramowanie powinno płynnie łączyć nowe i istniejące projekty na jednej platformie i zapewniać wgląd w postępy w całej firmie Planowanie zasobów: Narzędzie warte swojej wagi w złocie powinno posiadaćWidok obciążenia i ładne wizualizacje, które pozwalają dostrzec wąskie gardła zasobów i na bieżąco kontrolować obciążenie wszystkich pracowników. To nawet nie jest debata Pulpity nawigacyjne: Pulpit nawigacyjny zapewnia dedykowany, wysokopoziomowy widok wydajności programu, dzięki czemu nie trzeba przeskakiwać z jednego projektu do drugiego Raportowanie: Solidne, aktualne raporty zapewniają podejmowanie właściwych decyzji za każdym razem. Koniec ze zgadywaniem. Koniec z myśleniem życzeniowym Ewidencja czasu pracy: Bez tej funkcji nie będziesz mieć pełnego wglądu w codzienne działania swojego zespołu, nie mówiąc już o ich rzeczywistych godzinach na ukończenie poszczególnych projektów. Będzie chaos za chaosem, chaos za chaosem Portfolio: "Narzędzia do zarządzania programami nie powinny mieć portfolio" - nikt nigdy tego nie powiedział. Dobre oprogramowanie zawieraportfele-To, co otrzymujesz, to widok z lotu ptaka na postępy wszystkich projektów, a także możesz zagłębić się w więcej szczegółów, aby zająć się ryzykiem

Które oprogramowanie do zarządzania programami jest najlepsze?

Umieściliśmy ClickUp na pozycji #1, ponieważ jest to jedyny prawdziwy superbohater zarządzania programami - Profesor X tego świata, crème del a crème wszystkich istniejących narzędzi do zarządzania programami.

Choć inne programy są konkurencyjnie dobre, nie są one w stanie dorównać ClickUp, jeśli chodzi o zarządzanie obciążeniem pracą , śledzenie celu , sprawdzanie priorytetów i nie tylko.

Wszystkie te funkcje są niezwykle ważne dla zarządzania programem. Na przykład, bez organizowania projektów według ważności, nie można stwierdzić, które z nich są warte zachodu w krótszej perspektywie czasowej. Będziesz po prostu rysował okręgi w ciemności - i spójrzmy prawdzie w oczy, to nie jest sposób na uruchomienie programu.

Najlepszy czas na wdrożenie ClickUp jako narzędzia do zarządzania programami był wczoraj; drugi najlepszy czas jest teraz.

Na co czekasz? Pobierz ClickUp za darmo już dziś i otwórz drzwi do najlepszych programów z najwyższej półki.